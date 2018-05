Voz 1991 00:00 hola buenas noches cómo estás cómo te va la vida muy bien muchas gracias ya hacía tiempo que no hablábamos contigo no sabíamos de Ci me han dicho que lleva una vida que no tiene nada que ver con el mundo del fútbol

Voz 1 00:13 sí poco bastante alejada del de de fútbol es bueno pues quería dar un giro no lo tenía ya el último año mio como profesional tenía claro que quería dar un giro buenos progresos otros otros mundo Si bueno pues contento hasta el momento

Voz 1991 00:32 a ver si lo digo bien me explico con lo que hace es actualmente podríamos decir que trabajas para una prestigiosa gestora que suma tres is dedicada a la gestión de patrimonios y asesoramiento financiero mediante fondos de inversión planes de pensiones productos financieros

Voz 2 00:48 perfecto no porque eso es definido mejor lleno bastante largos vale y eso qué es eso qué significa

Voz 1 00:55 pues eso es planificar la financiera de de los clientes y bueno pues un escucharles a ver cuáles son sus objetivos financieros Si e intentar buscar el servicio más adecuado para que para que lo puedan cumplir

Voz 1991 01:12 te iba a decir que es decir que nadie se coma el dinero que tiene no por ejemplo un futbolista que gana mucho dinero donde de su vida deportiva y luego es para acá que nosotros podamos ayudar como se gestiona esto para que te dure toda la vida macho

Voz 1 01:26 claro con enfoque no oí tu ha citado pues aún o un nicho de mercado pues que creo que necesita de de de un servicio así yo identifiques todo durante mi carrera muy bueno pues creo que creo que se pueda aportar valor no sólo en el mejor de fútbol sino en el en el cuerpo sin cualquier persona no pero sí que es verdad que por el atípico al ciclo de ingresos que tiene un jugador y pues bueno pues sus condicionantes también de la vida del del deportista no pues el a una cantidad importante en poco tiempo la juventud bueno creo que creo que es importante bueno pues planificar bien tu tu vida futura por qué no es raro que cuando acabe tu vida mantener ese es el ciclo de ingresos bueno pues oye minimizar incertidumbre Si llevar una vida cómoda tras la retirada de ese es un poco el enfoque en este nicho no te retiras te muy caro

Voz 1991 02:23 en contra de un años hoy en día vemos que las carreras se prolongan XXXIV XXXV años en algún caso alguno más había perdido la ilusión por el fútbol

Voz 1 02:34 pues se puede decir que sí que vamos a poner paños calientes de los últimos años niños pues no fueron buenos a nivel deportivo bueno pues él va perdiendo poco la esa motivación posee no y cuando bueno pues cuando ves que tienes que dar otro otro paso y cuando no tiene la suficiente ilusión motivación pues bueno pues lo más honrado contigo mismo y con el posible club al que vayas es no ir yo hoy

Voz 1006 03:02 bueno pues a otra cosa oye que tarde o temprano tenía que ocurrir

Voz 1991 03:05 claro eso tiene que llegar sea es innegable la carrera del deportista nuestra vida por eso es es que siempre lo decimos uno yo puedo trabajar de periodista sesenta años porque no necesito mi físico que me exige lo suficiente como para poder estar delante de un micro pero el deportista llega un momento en el que el cuerpo dice basta no puede estar el tiempo que que quiera sino que estará el tiempo que el cuerpo se lo se lo permita con lo cual por eso hay gente como tú que sabe que esto se va a acabar y que estudia como tú en el caso quiere licenciado Administración y Dirección de Empresas además tiene un máster en fían en finanzas que eso lo haces durante tu carrera deportiva

Voz 1 03:42 sí yo fui dándome no fui sacando de la carrera universitaria pues mientras duraba mi mi carrera deportiva bueno pues con años de aprobar uno dos Si al final pues en poco más impulso porque es difícil porque a nivel mental el fútbol pues es exigente y aunque tiempo tienes lo que no tiene ganas de estudiar la realidad entonces bueno pues va va costando oí lo que decíamos cuando eres joven y cuando tienes ciento reconocimiento social cuando tienes dinero independencia económica pues lo que me apetece es es lo no pero bueno oye yo creo que todos de alguna manera actuamos más o menos similar y cuándo vemos sin cerca pues vamos responsabilidad dándonos un poco más por pues por nuestra formación pues nuestro futuro igual yo creo que también la formación está creo que cada vez hay más formación del mundo de fútbol y chicos que se preocupa más por estudiar a asociaciones hace que preocupan por curso formativos para para para los chicos y creo que eso pues es positivo no porque bueno te permiten poder seguir ligado al mundo del fútbol en el que tienes un bagaje que para la para la propia industrial fútbol de creo que es muy importante y aporta mucho valor sí bueno pues por otro motivo quieres no seguir ahí pues también tener la oportunidad de hacerlo

Voz 1991 05:00 sigue siendo mucho fútbol

Voz 1 05:02 cada vez más si te diría si te digo la verdad en los primeros años después de dejarlo veía poco y bueno pues al fin y al cabo yo creo que como que siempre vuelves no porque lo que se iba haciendo durante

Voz 1991 05:13 ahora tira al monte doce quince años y todo eso

Voz 1 05:16 las cada vez más sí sí hombre claro que los ir

Voz 1991 05:19 mañana tenemos un Getafe Atlético de Madrid como ese ese partido

Voz 1 05:25 pues bueno pues va a ser un partido primero decir la verdad excelente temporada que han hecho los dos equipos no yo creo que de de sobresaliente cada uno con sus recursos y capacidades pero bueno me parece una temporada excelente la DGT hace un recién ascendido que éste que no haya pasado ninguna puro y que estén ahora a las puertas de Europa Por otro lado el Atlético de Madrid que bueno pues campeón de Liga no de la otra Liga no porque lo que ha hecho el Barça este año para mí me parece excepcional a mí me recuerda cuando era juvenil cadete que el Madrid siempre ganando todos los partidos son perdía ninguno es que suceda eso a nivel profesional a mi me parece entonces bueno pues un partido así un poco descafeinado no por el tema de la de la Europa League pero pero bueno oye yo creo que puede ser atractivo el Getafe se está jugando entrar en Europa eso es un club tan pequeño pues no puede decirlo siempre no

Voz 1991 06:18 pero es canterano del Atlético de Madrid jugaste también dos temporadas en el Getafe con quién vas mañana

Voz 1006 06:26 vamos a ver yo lo que digo siempre pongo al fin y acabo

Voz 1 06:31 sí por todos los te queda pues siempre te queda y cosa se de alguna manera pues ha sido parte de ellos oportunidades de jugar partidos siempre guarda cariño pero que al fin estamos me dio la oportunidad de de poder llegar a la élite entonces ese agradecimiento de ese sentimiento ir a ir por delante de cualquier otra sea que eres del Atleti luego un poco

Voz 1991 06:55 hace del Depor del Valencia y Mallorca que tienes unos cuantos eh

Voz 1 07:00 lleva unos jugando sí claro bueno yo te digo pero bueno eso no lo que te digo siempre pues soy yo guardo experiencias positivas de cada uno de ellos soy gente que conoces durante toda esta carrera que que bueno pues que guardas cariño los sitios y a los clubes

Voz 1991 07:14 has vuelto a ir a un estadio de fútbol desde que te retiras T

Voz 1006 07:17 alguna vez ha sido al metropolitano sí sí sí qué tal el campo viviendo el increíble no la verdad es que no sabíamos jugar ahí a mí sí me hubiese gustado mucho la verdad pero no sé si te diría que sí

Voz 1 07:29 que lo cambio por el Calderón sí que es verdad que a veces es no sé me gusta más no pero juegue como el Calderón no sé me dio pena ir estuvo uno de los últimos partidos del Calderón y sí que sientes un poco sedes añoranza no de de que dejar eso atrás pero bueno ya todo cambia y hay que adaptarse

Voz 1991 07:50 llega hasta coincidir con Simeone verdad

Voz 1 07:52 si su último año como jugador fue el año que debuté yo

Voz 1991 07:56 cómo lo recuerdas

Voz 1 07:58 pues bueno yo es que ese año para mí un cualquier entrenamiento cualquier rato qué pasaba con los profesionales pues era para mí maravilloso maravilloso era un intentaba coger todo todas las enseñas las todo lo que llevan diciendo Illes recuerdo como un como un entrenador en Potes

Voz 1006 08:19 en allá él y el peso que tenía

Voz 1 08:23 vestuario era muy alto y claro

Voz 1006 08:25 cartilla no entrenador

Voz 1 08:27 sí claro es que era ya te digo yo recuerdo una charla que no que a los más jóvenes los habitación pues no es no fue menos Nos bueno pues no sabía en las puertas de lo que es el fútbol profesional y bueno pues son pequeñas enseñanza no fue mucho tiempo pero bueno son cosas quedan grabadas no para para luego el futuro

Voz 1991 08:49 en qué se va también es Fernando Torres con la que también coincidí diste esto es ley de vida le va llegando a todos eh

Voz 1 08:55 sí sí la verdad Si bueno es una pena pero recordarlo como pues el mito que ha sido yo creo no y el ejemplo para para tantos chicos que han de Madrid y si como tú lo dices es inexorable el si no doy bueno pues oye te mejor manera que que poder hacerlo no de la manera que que creo que lo que lo hacen o Iniesta no son son casos excepcionales y que y que bueno pues oye que se repiten cada cada muchos años

Voz 1991 09:27 cuando uno se acuerda del debut de la retirada Iniesta malo empieza a cumplir unos cuantos años pues yo recuerdo el día que debutó Iniesta y el día que es el que se retirará bueno en en cuando juegue su último partido con el Barça luego llega hasta Getafe por cierto estuviste en al Getafe que jugó en Europa y que puede volver a Europa tú ya sabes lo que es la experiencia jugar con las que te hacen Europa

Voz 1 09:51 si jugamos la Europa League y no eliminaron en no pasamos de la fase de grupos bueno pues ese año tenemos una plantilla amplia en Getafe y la verdad es que el entrenador hacía bastantes rotaciones entre el ida ahí Europa League y bueno creo que fue una experiencia muy bonita no para cualquier jugador en en en Europa pero bueno pues si no no tuvimos la suerte necesaria hicimos todo lo bien que que debiéramos y ahí caímos en esa primera ronda pero bueno pues y lo recuerdas como una buena experiencia claro

Voz 1991 10:27 el resto de tu sex ha habido un poquito de todo eh porque el Valencia fenomenal una temporada inesperada aportó dos de donde venía el Depor fíjate cómo ha acabado

Voz 1 10:35 claro es que el tema mío es eso que es muy difícil

Voz 2 10:38 que puedas carece de dinero que hacerla

Voz 1006 10:43 a ti no te da un disgusto un un año te lo digo no pues espero

Voz 1 10:48 en la alegría me da me da así la tienes por parte del Valencia y el Zaragoza oye que dejó me encantaría que subiera porque creo que es una actividad que tiene que tener un equipo ahí por otra parte pues el deporte que sí que ha sido una una verdadera pena en unos descensos

Voz 1991 11:06 oye de lo mejor de dejar la vida de futbolista es tener los fines de semana libres que no sabemos nosotros por ejemplo aquí en la radio o lo que es

Voz 1006 11:13 totalmente si eso es una cosa que que que si vamos

Voz 1 11:19 sí es una vida un poco más o menos volátil no comparándolo poco con los mercados financieros los ha pues menos volátil sea el fútbol así estamos en continuo examen es el tramitó mañana otro pasado es un nivel de exigencia alto es el tener que mirar pues eso no no mucho más allá del siguiente entrenamiento el siguiente partido

Voz 3 11:43 bueno pues cuando

Voz 1 11:45 cuando lo dejas pues mira pues ha tenido a cabo si te tienes que ese fin de semana para tener una desconexión total no sobre lo que sobre tu actividad habitual si yo eso no lo he hecho muchas menos la verdad

Voz 1991 11:58 no me extraña acabo

Voz 1 12:03 sí por qué no perfectamente creo que España puede ganar el Mundial no tengo ninguna duda yo creo que somos una de las favoritas sí sí sí