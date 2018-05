El Larguero (1ª parte / 11/05/2018): Entrevistamos a Abidal y Arizmendi

Voz 1 00:00 Coco

Voz 1991 00:46 en las once y media a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este once de marzo en la previa del arranque de la penúltima jornada de Liga en Primera División mañana horario Unificado seis partidos a las seis y media de la tarde pero no en todos hay algún juego eh sólo con los puestos de la Europa League hemos juego ya sabéis ahora mismo el Betis es quinto con cincuenta y nueve ya clasificado falta por saber la posición Villarreal sexto con cincuenta y siete Sevilla séptimo con cincuenta y cuatro y por detrás aspirando a alcanzar estos puestos aparece el Getafe que es octavo con cincuenta y dos puntos ahora mismo a dos del Sevilla los partidos en el Coliseum precisamente al Getafe recibe al Atlético de Madrid el Benito Villamarín que partidazo derbi andaluz con muchísimo en juego entre el Betis y el Sevilla por supuesto también el partido de Riazor donde el Deportivo de la segunda división recibe al Villarreal sin nada en juego a las cuatro y cuarto Real Sociedad Leganés también a las seis y media Girona Valencia Alavés Athletic y Éibar Las Palmas para las nueve menos cuarto nos queda al partido del Santiago Bernabéu donde el Real Madrid recibe al Celta de Vigo e además este domingo se decide la Liga Femenina de de fútbol se juegan el título el Atlético de Madrid y el Barcelona los dos pos juegan fuera de casa el Atlético de Madrid lo hacen campo del Zaragoza ya descendido y el Barcelona en el campo del Levante que está peleando por mantener la octava posición que da acceso a jugar la Copa de la Reina las madrileñas dependen de sí mismas sigan consiguen el título ya que ahora mismo aventajan en un punto al conjunto catalán así que al Barcelona no le queda otra que ganar y esperar a que pinche el Atlético de Madrid los dos encuentros también horario unificado domingo a las cuatro de la tarde en tenis ha caído Rafa Nadal en cuartos de final del Madrid Mutua Open contra el austriaco Dominic Thiem en la verdad es que el austriaco ha hecho un partidazo lo hecho prácticamente todo bien ha soltado unos palos tremendos cuando cuando lo necesitaba se ha mostrado muy seguro y muy sólido el partido lo lo reconocía el propio Rafa Nadal al terminar el partido es que no había estado bien no había estado bien también porque su rival había hecho un tenis fantástico Nadal que se queda sin poder sumar en esa racha que llevaba de cincuenta sets ganados de forma consecutiva en tierra batida vuelve a perder un partido en esta superficie que no pasaba desde Roma de el año pasado además a partir de ahí lunes Rafa Nadal deja de ser número uno en favor de Roger Federer que ocupara esa posición en Fórmula uno primera jornada de entrenamientos libres Gran Premio de España en el circuito de Montmeló ambientazo mejor tiempo para Luis Hamilton con Ricardo II Verstappen tercero y en cuanto a los españoles Fernando Alonso acabó décimo segundo Carlos Sainz X no séptimo a ver si mejoran los nuestros y consigue meterse en la Q3 eh pero está complicado el tema mañana la calificación a las tres de la tarde y en el Giro de Italia séptima etapa con victoria para el irlandés Sam Bennet en la general sin cambios con el británico James como líder y el mejor español sigue siendo Pello Bilbao que está a un minuto y tres segundos de la maglia rosa las once y treinta lo contado todo empezamos si te preguntan por tu plato favorito no dudas el trabajo de tu vida lo tienes claro el beso que volvería

Voz 1991 05:00 ya sabéis que nos quedan tan solo dos jornadas por delante para terminar la Liga en Primera División que por arriba hasta todo decidido el título para el Barça los equipos que van a la Liga de Campeones y sólo falta por decidir cuáles son los tres equipos que se van a meter en la Europa League el Betis ya tiene puesto el Villarreal lo tiene bastante sencillo tiene pinta que esa séptima posición se la van a jugar el Sevilla y el Getafe el Sevilla que aventaja en dos puntos al conjunto madrileño es un temporada en el que está haciendo el Getafe este año recién ascendido a Primera División IP ando hasta el final por entrar en los puestos europeos pero los dos grandes platos fuertes de este final de temporada son sin lugar a dudas las dos finales europeas el día veintiséis la Champions donde ya sabéis que Real Madrid frente al Liverpool pero antes el próximo miércoles ya se juega la final de la Europa League se juegan guión y ahí va a estar el Atlético de Madrid frente al Olympique de Marsella precisamente queríamos charlar con una persona que va a disfrutar mucho de este partido que no hace tanto que dejó el fútbol ex del Barça eh el ex del Lyon iba como embajador de la UEFA a este partido precisamente porque porque es de allí Eric Abidal qué tal buenas noches muy buenas noches qué tal estás cómo te va la vida

Voz 1425 06:16 bueno bien trabajo con no ocasiones hay previsión partidos un poco de todo

Voz 1991 06:24 veo que no note acostado Gatti porque muchas veces el paso de dejar el fútbol en activo tú nos paraba además porque sigue ligando al muy ligado al mundo del fútbol no

Voz 1425 06:33 bueno sí bueno tengo un trabajador in Sports embajador ante el Barça embajada Bono es algo que conozco oí donde me gusta estar

Voz 1991 06:46 ha hecho eres embajador de esta final de la Europa League me imagino que te hizo mucha ilusión no el embajador en tu ciudad natal

Voz 1425 06:55 no no yo creo que por eso dijo la hueso como es la la silla la que se allí espectacular una una serie espectacular no para para distinguir estos este este partido no para mí es una es un buen cosa no estará ahí eh

Voz 1991 07:17 en el estadio como tú decías es espectacular no charlan con todo lo que tenía no con con ese Mickey Rourke que respiraba fútbol de antaño de de toda la vida pero hay que evolucionar el nuevo campus una pasada

Voz 1425 07:29 bueno yo creo que esto era la la idea de presidentes no al principio pues de Piqué no jugaba en el en el campo de la ciudad muy bueno él tomó la decisión no seguramente con un business plan de de montar su propio campo ahora esta ha salido de tierra muy bueno yo creo que está bien no un bueno la gente y a disfrutar mucho de este campo

Voz 1991 07:54 anda un poco de vamos a guía turístico para los aficionados del Atlético de Madrid que viajen al guión que se van a encontrar que que les recomiendas

Voz 1425 08:04 bueno que Francia Hay John es uno a Castro acudían entonces sobre todo iba a ser Margi comer no serás tan antes pequeños grandes igual que hay todo se se come bien sobre todo lo la que Mer quiso una especialidad de León no encuentran en todo Francia son también se encuentra mejor sitio para comérsela Eva quién él tiene es tú sabes es como el más grande

Voz 1991 08:33 sí pero ahí

Voz 1425 08:35 de salsa con pues doy todo rellenos en la pasada

Voz 1991 08:39 juegos

Voz 1425 08:41 pues pues el nivel de aquí del edificio Ximo mantos pues está ahí marca que era muy grande sitio hay calles estrechito muchos y apartamiento de edificios bueno sentimos

Voz 1991 08:58 en su discurso pues es con los

Voz 1425 09:01 los fríos el masón en ir a Ciudad si la gente quiere hacer picos hay pistas

Voz 1991 09:09 pues nada a dar una vuelta por el guión y luego probaron a ya que no cuenten luego a ver qué tal si les ha gustado no les ha gustado Eric hay hay un poco de preocupación entre los aficionados del Atlético de Madrid y el propio club por si puede haber algún incidente ya hemos visto que los aficionados del Olympique de Marsella hay un sector bastante radical bastante violento además juegan en Lyon ya sabemos cómo se llevan Olympique de Marsella Olympique de Lyon no sé si hay preocupación por parte de la UEFA

Voz 1425 09:38 no creo que no no las cosas que se dicen no dejan mal a la realidad seguramente que he fallado montó todo organizó todo al hilo de los se cubrirá hay muchos muchos equipos que han dirimido juega Lyon Mi nunca ha pasado nada yo creo que que excedía Kostelic que según pleno bien por el sentido positivo disfrutar ese partido que que gane el mejor y ya está pero sobre todo a que que la gente sepan que allí eran familias con niños y si esto es lo más lo más importante no bueno es que eso es lo que esperamos que no

Voz 1991 10:13 ningún tipo de incidente que la gente vaya a disfrutar que para eso sirve el el fútbol que se centra en lo en lo meramente deportivo a quién ves como favorito para esta final Eric

Voz 1425 10:26 no creo no creo que haga favoritos en el pico de Madrid ya tiene mucha experiencia pero el Barcelona es un club muy grande con muchos objetivos de jugar una final pues puede ser histórica no para para el club al hecho una

Voz 6 10:45 no es una buena temporada pero bueno

Voz 1425 10:49 yo creo que en este partido no podemos decir que las favoritos porque los dos dos dos que hubo clubes pues lucharán no para para el título un título muy importante para para jugar la Champions el año que viene muy mal no quedan aún no deparará su su partido pero bueno guardaron cincuenta cincuenta

Voz 1991 11:09 los ciento Eric para el que no lo conozca cómo es el Olympique de Marsella que es lo más peligroso de este equipo que se va a encontrar el Atlético de Madrid delante

Voz 1425 11:19 bueno al Marsella es un un un equipo que que ya conoce la nido el alto el del fútbol seguramente que no han ganado pues ninguno durante estos últimos años trofeos importantes pero el equipo tienen el carácter jugadores importantes si no son capaces de hacer partidos muy grandes eh conversión el club la mentalidad de los jugadores yo creo que el objetivo es ahí presionar como como hicieron el último partido de darlo todo porque sólo que era este partido para la como Messi no jugará la Champions

Voz 1991 12:00 es una plantilla muy completa tiene jugadores muy importantes

Voz 8 12:02 es como Gustavo Jermaine

Voz 1991 12:05 pero sobre todo el hombre a vigilar

Voz 1425 12:09 bueno si está en forma que si ya lo tenemos trono como la agresión durante la Eurocopa ojalá no quiso fue clave para parar Marsella cuando está en forma pues se se nota sí pero no sólo a hablar de él pero más que de Cruz fue colectivo y con unos jugadores tenemos lo más importante no es que yo creo que que habrá entre la fe

Voz 1991 12:37 la vida de afecto van que me dice Palacio tras olvidado Eto'o van que es el tío más en forma ahora mismo el equipo no

Voz 1425 12:44 bueno no está está está bien pero yo creo que como decía no resume no no hay que hablar de un jugador Gustavo yo creo que es el el jugador clave en clave porque pueden jugar atrás pues jugar en medio campo cree mucha experiencia oí es capaz de hacer cosas muy grande tiene mucho carácter y que a partir de ahí como decía un partido así que desde que el sitio porque el latín con Adriano cuando Parro nada

Voz 1991 13:15 algunos dicen que es el partido de Antoine Griezmann porque muchos temen que sea su penúltimo encuentro con el Atlético de Madrid tú crees que va a estar extramotivado por el hecho además de que está jugando en su país

Voz 6 13:30 no no no yo creo que no cambiará nada

Voz 1425 13:33 y así parece que el equipo y claro que es francés pero bueno yo creo que su objetivo personal ganar hoy el título que sea Prso colectivo vi hacer un gran partido ayudar a Madrid y a partir de ahí pues ya no ya sabe que que tienen mundial que es la forma que puede tener este partido por servirá para parar

Voz 1991 14:00 tú que sabes mucho de esto seguro que hablas con mucha gente besa Griezmann el año que viene Barça es la pregunta del millón

Voz 1425 14:09 ya ya lo dejó esto no ya la la la visión la visión del club pues si se pusiera al detectar que fiche a los jugadores importantes con talentos qué pueden aportar lo actuado al colectivo y el tipo de de guasa a partir de ahí pues que para los que tengan como decía no que cree es clave para Nico Madrid vi puede ser jugador clave para para marzo Se no hay que hay que ver nada porque porque jugarse de ahí pues tomar la decisión

Voz 1991 14:45 sí pero seguro que si le pregunto saber es Monchi

Voz 1425 14:47 quiere fichó por el Barça que sí

Voz 1991 14:50 pues seguro si mañana te llama Antoine y te dice oye Eric y no tengo una oferta del Barça me recomiendas que vaya al Barcelona

Voz 1425 15:01 bueno primero esto no puedo decir sí o no y hay que conocer la persona pero yo siempre he dicho la primera decisión

Voz 1991 15:13 sesión de trabajo

Voz 1425 15:15 mi familia está contenta estará contenta de tomará la decisión pero yo sólo puede ayudar de poder ayudar hablando de de la ciudad del club la ADN de la filósofos ya lo que se puede encontrar la suerte es que ahí club hay jugadores que ya son franceses y adaptaciones será más fácil

Voz 1991 15:37 hoy hace cuánto que no hablas con Zidane

Voz 1425 15:41 hace no mucho mucho porque yo siempre lejos mensajes

Voz 6 15:45 yo soy del Barça

Voz 1425 15:47 trabaja ya en el Madrid somos somos amigos ex compañeros de fútbol Hay cuando pues gana yo siempre lo en lo físico

Voz 1991 15:56 buscó el trabajo que he dicho te voy a hacer una difícil poderes del Barça la final si es del Madrid contra el Liverpool entrena un amigo tuyo tienes que gane la Champions

Voz 1425 16:10 que tiene mejor no porque porque yo no lo puedo decir que el Liverpool porque el Liverpool a mi me gusta mucho el Real Madrid tengo amigos entre el equipo eh pero hay que ver un poco cómo está la situación no y no porque da no de quemarla la Champions tras si seguida del Liverpool pues después de del partido quisieron encontrando Irán hace con esto esto es una sola ocasión no sólo a nivel colectivo pero no empañó el nivel individual hablando de de Mohamed Salah que es un jugador clave para para ellos y él sabe que ganando la Champions puede entrar en la lista de los mejores jugadores de no paran para ir con fútbol como hasta los dos buenos jugadores yo sólo quiero quiero disfrutar

Voz 1991 17:04 qué piensas cuando desde la prensa a los medios de comunicación a veces se duda del trabajo de Zidane con todo lo que está haciendo con este Real Madrid

Voz 1425 17:16 bueno si hay duda vamos esto esta dura no yo no la entiendo no sólo es que tuviera el currículum que tiene con no sólo como como jugador pero como entrenador así a poco que entre que entró como como entrenador ya ganó muchas muchas cosas te voy a decir que lo más difícil para un entrenador es manejar el vestuario yo creo que en su vestuario yo no está manejando de de una manera presionante y debo decir que no es no es fácil a a estrellas de y pone en el banquillo y él lo está siendo yo creo que tengo las buenas palabras y sabe cómo cómo hablar a los jugadores para que que el discurso el mensaje pase bien llegue bien

Voz 1991 17:59 tú que has ganado muchos títulos que es más difícil ganar una Liga una Liga de Campeones

Voz 1425 18:07 creo que la Liga más complicado salir la verdad que hay muchos muchos muchos partidos pero el rendimiento que tienes tu durante la temporada en Melilla N canje estar bien mejor en la Champions la la la la suerte es que el nivel de la Liga española es exalta por eso ya que cada año volvemos a equipos españoles llegando lejos de esta competición y a pero para mí la lució más más difícil

Voz 1991 18:40 cómo calificaría qué nota le daría a la temporada del Barça ha conseguido Liga y Copa lo que pasa es que dejó muy mal sabor de boca la eliminación contra Roma en la Champions

Voz 1425 18:51 son son son tres competiciones distintas pero la nota para mí es un un ocho sobre diez en los dos puntos que falta sobre dos puntos de que Champions sabiendo que que

Voz 7 19:04 y sí

Voz 1425 19:07 no ha llegado hasta la final pero no ha hecho una buena competición ya está después de la derrota de Roma pues sólo hay a Roma el partido eso quisiera ir así sabiendo que todos los las que no son iguales son distintas y que son tras que la temporada que viene

Voz 1991 19:25 si te pregunto por los jugadores Iniesta se va en nuestra Liga y deja un gran vacío en el Barça hay en el fútbol español

Voz 1425 19:33 bueno tuvo mucho no sé si decidiste pero en todos los campos iba en la que residían no sólo del barco vial pero que todos su carrera juega al Barça o por Francia las eso dejará sitio sitio durante jugador olvidable disparó no los echará de menos a Andrés

Voz 1991 20:01 el otro León ir otro Leo Messi que temporada tras temporada parece que cuanto más años cumple se hace mejor jugador aún

Voz 1425 20:10 bueno esto es un ejemplo para los jugadores jóvenes siempre se dice que se puede aprender y aprender muchas cosas y si apretando excepto la gente cómo se juega al fútbol cómo se puede añadir más cosas Navas un juego si esto yo desde de su tormento pero sobre todo ello

Voz 1991 20:34 hoy no estaría mal que te llevas es un día Leo Messi a tu campus no

Voz 10 20:39 ojalá jamás con usted si arbitral para para Leo no para Villa bueno para los rumanos hombre para los dos un aliciente más

Voz 1991 20:49 bueno sí si tenemos

Voz 1425 20:50 hablar de Foucault pues hablaremos con Leo tenemos que hablar de de barrocas de fundaciones pues Abramovich

Voz 1991 20:56 por eso cuando es tu campus y donde

Voz 1425 21:00 principio de principio de julio en las dos primeras semanas sonaba un ahora te de Barcelona a visitar a los los de unos charlas con ellos disfrutar Sanchinarro Pardo es fútbol poco de que estás con el me preocupo Poli mucho mucho mucho valores

Voz 1991 21:20 eso eso es valores y experiencia el saber convivir también con con el resto

Voz 1425 21:25 si no claro porque seguramente que a niños de todas partes del mundo ahí ahí bueno con una pelota se puede hacer muchas cosas seguramente la mejor mensaje no mejor la mejor cosa para unir a las personas

Voz 1991 21:40 puros trabajando en el campus pero también muy ligado a muy dedicado a tu fundación no en qué consiste esta fundación

Voz 1425 21:47 bueno la Fundación está aquí para no así sufriendo del cáncer de ahí la la la promoción y ayudarnos sobre todo la investigación o no por eso está está el deporte constituimos el deporte es importante para para la salud entonces tentar a a mezclar los dos no sólo investigación pero también el deporte

Voz 1991 22:14 pues sí unir el deporte con el poder ayudar a los demás creo que es una combinación fantástica la que deberíamos apoyar y aportar todos de la forma que podamos Eric Abidal que ha sido un placer charlar contigo unos minutillos votantes que nos alegra que ve te vaya bien y un abrazo muy fuerte vale gracias

Voz 1425 22:30 hasta luego mira tú amigo

Voz 1991 25:20 el Larguero con Yago de Vega

Voz 18 25:25 eh

Voz 8 25:52 me dice duro como esto menoscaba si sabes cuando salgo Eliano Noel Gallagher por eso hoy como nada hemos puesto un poquito como estuvimos viendo el sabes que nuestro amigo no él no que nos lo encontramos en sí si no lo encontramos allí estuvimos charlando con él Nos dijo Strauss paso el Whatsapp vital me avisa de no no no el tío que luego te pones muy pesado con los grupos y tal y no hasta dos veces para encontrar tantas veces sí

Voz 1991 26:17 el nada que gran directo que eran director ver si vuelve nombre muy buena ahora contamos las novedades del Getafe pero hablamos primero del Atlético de Madrid hola hola qué tal muy buenas

Voz 1576 26:32 qué tal Yago buenas noches cómo estáis evidentemente

Voz 1991 26:34 con la cabeza puesta en la final de la Europa League teniendo en cuenta que en la Liga ya está todo resuelto y yo no sé si es él ha pasado un poquito el el mosqueo al Atlético de Madrid de haber hecho la petición del cambio de horario el cambio de día mejor dicho el partido y jugar el viernes hoy ha jugado el olvido Marsella ha empatado a tres eh en en viernes es decir que va a tener un día más de descanso que el Atlético de Madrid no se pasa un poquito rebote

Voz 19 26:58 bueno yo creo que al final tienes que amoldar te lo que hay no no te vale nada

Voz 1576 27:03 este es en Gori lado mucho más días porque notan cambiar el partido yo creo que el sentido común hacía que ese partido se cambiara que la Liga ayude a sus clubes a llegar a ciudades europeas donde representa a nuestro fútbol las mejores condiciones posible lo que está claro es que

Voz 19 27:17 si no no ha sido así lo ha hecho la la liga francesa pero bueno vueltas mañana

Voz 1576 27:24 ético de Madrid para que no se especulaba con nave conociendo a Simeone Yago no ha tenido ningún tipo de de cosas raras y fíjate tiene dieciocho jugadores de la primera plantilla son los dieciocho jugadores de la primera plantilla que van a ir convocados ni un solo jugador del filial que habitualmente completan las convocatorias por lo tanto va ser un once muy rico conocí el que ponga Diego Pablo Simeone es verdad que jugadores como Juanfran que han tienen que salen de lesión para buscar minutos de cara a la final Filipe que también ha salido de lesión Gameiro y Torre seguramente los no habituales pues van a tener a lo mejor más protagonismo pero lo que está claro es que va a ser un equipo muy competitivo porque Atlético de Madrid evidentemente le pone lo del miércoles y es la cita que le queda importante de la temporada pero también le pone quedar segundo y para eso pues tiene que conseguir una victoria en el en el campo del Getafe

Voz 1991 28:14 hombre está claro todos tienen acabarlo más alto en la competición en este caso quedar segundo que sería quedar tan sólo por detrás del Barça por delante del del Real Madrid que siempre gusta no nos vamos a engañar pero el objetivo es la Europa League en Madrid que ya sabe lo que es ganar esta competición en varias ocasiones que tiene mucha experiencia y que para mí es favorito pero luego hay que hay que demostrarlo por eso tiene claro Simeone que necesita a todos no

Voz 1576 28:39 sí es evidente yo creo que el Cholo tiene claro que tubos tienen que sumar que vienen partidos importantes que está la final lo decía hoy en rueda de prensa

Voz 0501 28:48 la ilusión que no sólo tenemos es el competir de la mejor manera de estar siempre instalado dentro de su partido más importante que que hay en la temporada este año lo vamos a poder al final de de la Europa League en Skaar cercano a entrar en segunda posición que es un registro importante también para el club a esos Fira siempre haya intentar crecer en esta

Voz 1576 29:17 bueno pues lo que ha molestado también un poco es que el Comité de Apelación de la la UEFA no ha dado la razón al Atlético de Madrid les mantiene la sanción de cuatro partidos por su expulsión ante el Emirates a Diego Pablo Simeone ha recurrido el Atlético de Madrid al TAS y como sólo quedan cinco días para fallar Yago entienden que va a ser muy precipitado y han tenido la cautela para que al menos en la final pueda estar en el banquillo dirigiendo los suyos en en el Olímpic en el en el estadio del Olympique de Lyon es la idea que tiene Diego Pablo Simeone y además también déjame que te cuente que se van despachando las entradas para la final que con eso que es día de diario que son absolutamente personales e intransferibles es Kiko un documento pues practicamente quién no tiene viaja puede no las está recogiendo de ahí que todavía estas alturas queden dos mil seiscientas diecinueve entradas que seguirán despachando en el día de mañana sí

Voz 1991 30:09 poquito a poco la gente se va a ir a moldeando iba a poder pasar por el por el Wanda Metropolitano para recoger esas entradas pero desde luego estará arropada citó el Atlético de Madrid en esa final de de Lyon se tiene la sensación tala que es el penúltimo partido de Griezmann con el Atleti no

Voz 1576 30:28 pues te puedo decir que sí pero mira esta tarde haciendo una gestión la situación la siguiente ya hemos venido contando de la Cadena SER Yago y mantiene claro en en noviembre diciembre que va a salir llega a un acuerdo con el con el Barça y luego pues con la llegada de Diego Costa con la sensación es que está recibiendo con esa segunda vuelta viendo que el equipo cosas importantes pues la han entrado muchísimas dudas la cosa es la situación se va a esperar

Voz 1621 30:56 que termine la temporada Griezmann va a tener unos días

Voz 1576 30:59 has para decidir qué quiere porque ahora mismo está hecho un lío no lo tiene nada claro iba a decidir si al final se va al Barça au permanece y acepta la oferta absolutamente área ante del Atlético de Madrid de cerca de los veinte millones de euros por temporada que es lo que también le ha hecho replantearse todo al al francés y esa es la situación es evidente que tiene contrato pero que parece estar más cerca del Barça por lo que sería como tú dices tú su antepenúltimo partido con el Atlético de Madrid

Voz 1991 31:25 hombre yo no entiendo que la gente esté enfadada con Griezmann puedo entender que la gente esté decepcionada que la gente pues no se le apetezca que siga porque es un pedazo de jugador en que ha llegado momentos en los que ha estado a nivel comparado a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi que se sentaba a comer en la misma mesa para eso en una constancia que de momento Griezmann no no alcanzado pero evidentemente es uno de los jugadores top ahora mismo a nivel mundial en yo entiendo la decepción del del del aficionado del Atlético de Madrid y más teniendo en cuenta que cien millones de euros hace tres temporadas era una auténtica locura hoy en día fijaros lo que cambia el mundo y la locura en la que vivimos cien millones de euros es una ganga nos estamos volviendo locos pero sí a día de hoy con todo lo que se está pagando ultimamente cien millones de euros por un jugador contrastado que no necesita adaptación a la Liga española me parece que es un buen negocio no me vale eso de no es que queremos a jugadores que sientan la camiseta hombre yo me equipo quiero profesionales porque que sientan la camiseta tiene que ser un tío de la casa Koke un tío que la vivido en su casa que desde pequeñito recibía objetos iba al campo del Atlético de Madrid yo eso supo entender que uno sienta la camiseta pero un jugador que viene de fuera que se ha movido en diferentes ambientes con otra cultura hombre sentir la camiseta si lo llevas en el lado el sentimiento yo prefiero que me sea profesional y que cuando salga al terreno de juego se lo deje todo y creo que Griezmann en ningún momento ha dejado dudas del compromiso que ha tenido con el Atlético de Madrid desde que desde que ha llegado hasta día de hoy en creo que ha llegado a un nivel gracias al Cholo Simeone entre otras cosas que a lo mejor en otro club no habría llegado con esa capacidad de sacrificio porque si es un partido de de Griezmann no sintió que eso ocurra para lo sino que curro hay mucho para atrás ya crecido el Atlético de Madrid tiene que asumir que al igual que él ficha jugadores bajo cláusula o no tiene que entender que hay jugadores de su plantilla que puedan buscar nuevos retos a equipos que consideran más grandes más potentes y con más capacidad de luchar para ganar títulos y esto es la ley de la oferta y de la demanda este es el mercado que hay Griezmann no deja de ser un trabajador como cualquier otro al que llega una empresa al ofrece unas mejores condiciones o cree que son las mejores condiciones y cambia pero eso no significa que deje de ser profesional en en su club Ny deje de estar agradecido yo creo que muchas veces en el fútbol perdemos la perspectiva de agradecer a los jugadores lo que han dado por ellos joder te vas eres un traidor no pues vamos a disfrutar de todo lo que nos has dado que te vaya fenomenal pero Yago

Voz 1576 34:07 yo creo que la mayoría de la gente lo entienden como Julio pero que a a Griezmann le puede reprochar nada creo que su comportamiento y su profesionalidad ha sido absoluta en Tim Sale pero la camiseta del Atlético de Madrid yo creo que lo que le de la afición rojiblanca o parte afición rojiblanca le reprocha a Griezmann no es que tenga todo el derecho del mundo a a fichar o al Barça ejecutar una cláusula sino como lo ha hecho primero desde el verano pues con declaraciones que yo creo que no se correspondían o creo que no era lo que tenía que hacer Antoine Griezmann y luego

Voz 20 34:40 con con un silencio

Voz 1576 34:43 si me apura si yo creo que se puede utilizar la palabra cómplice a lo que ha hecho el Barcelona que creo que es lo más reprochable de todo lo que ha ocurrido pues claro que todo el mundo habla con futbolistas pues claro que todo el mundo ejecuta cláusulas también el Atlético de Madrid pero cuando está segundo en la Liga en diciembre más cerca del Barça o cuando estás a ocho días de jugarte un título europeo sí creo que ha dado mucho tacto por parte del Barça incluso de Griezmann no cerrar de de plano estos comentarios yo creo que eso es lo que se reprocha más más que el hecho que tenga todo el derecho del Barça de fichar o de Griezmann de ir

Voz 1991 35:14 pues sí también las formas son importantes en este caso el Barça no tiene suerte no tiene suerte con el tema de los fichajes no el tema de Neymar no lo gestiona bien luego dice que ha hablado con jugadores cuando está prohibido bajo sanción no no tiene muy claro ese concepto en fin veremos dónde acaba el año que viene Griezmann se siguen ético Madrid se va al Barça o otro destino veremos gracias tal hasta mañana

Voz 1621 35:37 una buenas noches y el Getafe duro que contamos del Getafe contamos que tienen las cosas bastante claras es de los pocos que se juega algo en estas dos últimas jornadas no depende de sí mismo para entrar en Europa eso sí pero eso es lo que busca el conjunto de Pepe Bordalás así que tiene que ganar al Atlético y la última jornada al Málaga y a ver si el Sevilla es capaz de Pinto la mañana último partido Coliseum hoy ha dicho Bordalás que espera que Simeone salga con todo hoy después de la victoria del Geta el otro día en Gran Canaria pues el he abierto el cielo a las porque recupera a mínimo cuatro efectivos seguro vuelven Bruno Molinero Sergio Emory faquir y luego hay que esperar tanto para Flamini en el centro del campo como para Damián Suárez el Geta sin Markel sin Arambarri en el centro del campo tampoco estará Olivera y los azulones que han sumado trece en los últimos quince puntos así que están acabando quizá en su mejor

Voz 1991 36:23 por el momento de forma la para hablar con sede de este partido queremos charlar con perdón un ex de los dos equipos canterano del Atlético de Madrid también estuvo dos temporadas en el Getafe y ahora se dedica algo que no tiene nada que ver con el mundo del fútbol se retiró con treinta y un años tiene treinta y cuatro y ahora se dedica a las finanzas Javier Arizmendi qué tal buenas noches hola buenas noches cómo estás cómo te va la vida muy bien muchas gracias hacía tiempo que no hablábamos contigo no sabíamos de Ci me han dicho que lleva una vida que no tiene nada que ver con el mundo del fútbol

Voz 6 36:58 sí poco bastante alejada de de de fútbol es bueno pues quería dar un giro no lo tenía el último año mio como profesional tenía claro que quería dar un giro bueno explorar otros otros mundo es bueno pues contento hasta el momento

Voz 1991 37:17 a ver si lo digo bien y me explico con lo que hace es actualmente podíamos decir que trabajas para una prestigiosa gestora que se llama tres is dedicada a la gestión de patrimonios y asesoramiento financiero mediante fondos de inversión planes de pensiones y productos financieros el concepto no voy a es definido mejor vale y eso qué es eso qué significa

Voz 6 37:40 pues eso es planificar la naciera de de los clientes y bueno pues escucharles a ver cuáles son los objetivos financieros Si intentar buscar el servicio más adecuado para que para que lo puedan cumplir

Voz 1991 37:57 te iba a decir que es decir que nadie se coma el dinero que tiene no por ejemplo un futbolista que gana mucho dinero donde ante su vida deportiva y luego es ven para acá que nosotros que vamos a ayudar cómo se gestiona esto para que te dure toda la vida macho

Voz 6 38:11 claro que no oí tu ha citado pues aún no un nicho de mercado pues que creo que necesita de

Voz 1425 38:17 de de un servicio si yo identifique

Voz 6 38:20 durante mi carrera y bueno pues creo que creo que se pueda aportar valor no sólo en el en el juego retuvo sino en el en el cuerpo en cualquier persona no pero si quiere de verdad que por el Pacífico al ciclo de ingresos que tiene un jugador pues bueno pues sus condicionantes también de la vida del deportista no pues el una cantidad importante en poco tiempo la juventud bueno aunque creo que es importante bueno pues planificar bien tu tu vida futura pues porque es raro que cuando acabe tu vida tener ese esos bueno pues oye minimizar la incertidumbre Si llevar una vida cómoda tras la retirada es es un poco el enfoque de esté en este nicho no

Voz 1991 39:07 joe tú te retiras te muy joven con treinta y un años hoy en día vemos que las carreras se prolongan XXXIV XXXV años en algún caso alguno más

Voz 1425 39:16 había perdido la ilusión por el fútbol

Voz 6 39:19 pues se puede decir que sí que vamos a poner paños calientes de los últimos años míos pues no fueron buenos a nivel deportivo y bueno pues se va perdiendo poco la esa motivación por no y igualando bueno pues cuando ves que tienes que dar otro otro paso y cuando no tienes la suficiente ilusión no motivación pues bueno pues lo más honrado contigo mismo y con el posible el club al que vayas es no ir yo oí bueno pues a otra cosa oye cruzarla temprano

Voz 1991 39:49 tenía que ocurrir no claro eso tiene que llegar vale la carrera del deportista nuestra vida por eso es que siempre lo decimos no puedo trabajar de periodista sesenta años porque no necesito mi físico que me exige lo suficiente como para poder estar delante de un micro pero el deportista llega un momento en el que el cuerpo dice basta no puede estar el tiempo que que quiera sino que estará el tiempo que el cuerpo se lo se lo permita con lo cual por eso hay gente como tú que sabe que esto se va a acabar y que estudia como tú en el caso quiere licenciado Administración y Dirección de Empresas además tiene un máster en fían en finanzas que eso lo haces durante tu carrera deportiva

Voz 6 40:27 sí yo fui sacando mi no fui sacando la carrera universitaria pues mientras duraba mi carrera deportiva bueno juegos con años de aprobar uno dos y al final pues en poco más impulso porque es difícil porque el fútbol pues es es exigente y aunque tiempo tienes lo que no tiene ganas de estudiar es la realidad del buen apodado va costando oí lo que decíamos cuando eres joven cuando tienen ciento reconocimiento social cuando tienes dinero independencia económica pues lo que menos te apetece es eso no pero bueno oye yo creo que todos de alguna manera actuamos más o menos similar y cuando vemos sin cerca pues vamos responsabilidad dándonos un poco más por pues por nuestra formación por nuestro futuro y ahí bueno yo creo que también la formación sexta creo que cada vez hay más formación lo del mundo de fútbol de chicos que se preocupa más por estudiar y asociaciones hace ida preocupan por el curso formativos para para para los chicos y creo que eso pues es positivo no porque bueno te permiten poder seguir ligado al mundo del fútbol en el que tienes un bagaje que para la para la propia industrial fútbol de creo que es muy importante y ha aportado mucho valor Si bueno pues por otro motivo quiere es no seguir ahí pues también tener la oportunidad de hacerlo

Voz 1991 41:44 aún sigue siendo mucho fútbol

Voz 6 41:47 cada vez más si te diría si te digo la verdad a los primeros años después de dejarlo veía poco y bueno pues al fin y al cabo yo creo que como que siempre vuelves no porque lo que sigo haciendo durante doce a quince años y cada vez las cada vez más Si siga hombre claro que lo suyo

Voz 1991 42:04 mañana tenemos un Getafe Atlético de Madrid como ese ese partido

Voz 6 42:10 pues bueno pues va a ser un partido no primero decir la excelente temporada que han hecho los dos equipos no yo creo que de de sobresaliente cada uno con sus recursos y capacidades pero bueno parece una temporada son presiden ascendido que este que no haya pasado a ninguna puro y que estén ahora a las puertas de Europa Por otro lado el Atlético de Madrid que digo bueno pues campeón de Liga no de la otra Liga no porque lo que ha hecho el Barça este año para mí me parece decepciona a mí me recuerda cuando era juvenil cadete que es Madrid siempre ganando todos los partidos no perdía ninguno es que suceda eso a nivel profesional a mi me parece entonces bueno pues un partido así un poco descafeinado no por el tema de la de la Europa League pero pero bueno yo creo que puede ser atractivo el Getafe se está jugando entrar en Europa eso un club tan pequeño pues no puede decirlo siempre no yo es canterano

Voz 1991 43:04 ético de Madrid y jugaste también dos temporadas en el Getafe con quién vas mañana

Voz 6 43:11 vamos a ver lo que digo siempre ligado al fin y al cabo

Voz 1991 43:15 casi te no

Voz 6 43:16 sí por todos los te queda pues siempre te queda eso es de alguna manera pues ha sido aparte de ellos la oportunidad de jugar partidos esto siempre guarda cariño pero el de el campo me dio la oportunidad de de poder llegar a la élite entonces ese agradecimiento de ese sentimiento ir a ir a por delante de cualquier otra cosa que desde luego un poco del Geta

Voz 1991 43:40 hace del Depor del Valencia Mallorca que tienes unos cuantos eh

Voz 6 43:45 de unos jugando sí sí claro por eso te digo pero bueno eso todo lo que te digo siempre guardó experiencias positivas a cada uno de ellos hay gente que conoces durante toda esta carrera que que bueno pues que guardas cariño los sitios y a los clubes

Voz 1991 43:59 has vuelto a ir a un estadio de fútbol desde que te retiras T

Voz 6 44:02 algunas han sido al metropolitano sí sí sí

Voz 1991 44:05 qué tal el campo bien no

Voz 6 44:07 es increíble yo la verdad es que jugar ahí a mí sí me hubiese gustado mucho la verdad pero no sé si te diría que que lo cambie por el Calderón sí que es verdad que que a veces es no sé me gusta más no pero joder como el Calderón no se me dio pena ir estuvo uno de los últimos partidos del Calderón y si te sientes un poco ese año danza no de de que dejar eso atrás pero bueno oye todo cambia y hay que adaptarse

Voz 1991 44:35 llega a coincidir con Simeone verdad

Voz 6 44:37 si su último año como jugador fue el año que debuté yo

Voz 1991 44:41 cómo lo recuerdas

Voz 6 44:43 pues bueno yo es que ese años debuté para mí un cualquier entrenamiento cualquier rato qué pasaba con los profesionales pues era para mí

Voz 1991 44:52 es maravilloso

Voz 6 44:55 intentaba coger todo todas las enseñanzas todo lo que llevan diciendo Illes recuerdo como un como un entrenador en potencia ya el y el peso que tenía en El Vestuario era muy alto ganador sí claro es que era ya te digo yo recuerdo una charla que no que no es más jóvenes menos suavización pues no es no fue menos Nos bueno pues no sabía en las puertas de lo que es el fútbol profesional y bueno pues son pequeñas enseñanza no fue mucho tiempo pero bueno pues son cosas que se te quedan grabadas no para para luego el futuro

Voz 1991 45:34 en qué se va también es Fernando Torres con la que también coincidí usted esto es ley de vida le va llegando a todos eh

Voz 6 45:40 sí sí la verdad sí bueno es una pena pero recordarlo como pues el mito que ha sido yo creo no y el ejemplo para para tantos chicos que han salido al Atlético de Madrid los si como tú lo dices es inexorable el si no doy bueno pues oye te mejor manera que qué poder hacerlo de la manera que que creo que que lo que lo hace

Voz 1425 46:03 Iniesta no son son

Voz 6 46:06 en casos excepcionales y que y que bueno pues oye que se repiten cada cada muchos años

Voz 1991 46:12 cuando uno se acuerda del debut de la retirada Iniesta malo que se empieza a cumplir unos cuantos años pues yo recuerdo el día que debutó Iniesta es el que se retirará bueno en los riesgos le cuando juegue su último partido con el Barça el Getafe por cierto estuviste en el Getafe que jugó en Europa es decir que puede volver a Europa y que tú ya sabes lo que es la experiencia jugar con el Getafe en Europa

Voz 6 46:36 sí a la Europa League y y nos eliminaron en el no pasamos de la fase de grupos bueno pues ese año tenemos una plantilla amplia en Getafe y la verdad es que el entrenador hacía bastantes rotaciones entre Liga ahí Europa League y bueno creo que fue una experiencia muy bonita no para cualquier juegas a jugar en en en Europa pero bueno pues si no no tuvimos la suerte necesaria no hicimos todo lo bien que que debiéramos y ahí caímos en esa primera ronda pero bueno pues y lo recuerdas como una buena experiencia para claro

Voz 1991 47:12 del resto de tu sex ha habido un poquito de todo eh porque el Valencia fenomenal una temporada inesperada por todos de donde venía

Voz 6 47:18 es el deporte fíjate cómo acaban claro es que el tema mío es eso que es muy difícil

Voz 1991 47:24 bueno siempre he tenido que justo un año para nuestro tal Kun

Voz 6 47:32 no puede ser espero que alegría me da me da si la tienes por parte del Valencia y el Zaragoza oye que dejó me encantaría que hubiera porque creo que es una actividad que tienen que tener un equipo ahí por otra parte pues el deporte sí que ha sido una una verdadera pena uno descenso

Voz 1991 47:51 Mollet de lo mejor de dejar la vida de futbolista es tener los fines de semana libres que no sabemos nosotros por ejemplo aquí en la radio o lo que es

Voz 6 47:58 totalmente si eso es una cosa que que que si hemos si es una vida un poco más enfocada bueno pues bueno volátil no comparándolo poco con los mercados financieros con la bossa pues menos volátil así estamos Cotino examen resulta

Voz 1425 48:16 junto mañana otro pasado eso nivel de

Voz 6 48:18 exigencia alto es el tener que mirar pues eso no no mucho más allá del siguiente enterramiento el siguiente partido bueno pues cuando cuando no deja pues mira pues al fin y al cabo si te tienes que se sin de semana para tener una desconexión total no sobre lo que sobre tu actividad habitual ahí sí yo eso no lo he echado mucho de menos la verdad

Voz 1991 48:43 no me extraña acabo

Voz 6 48:48 sí por qué no perfectamente creo que España puede ganar el Mundial no tengo ninguna duda yo creo que somos una de las favoritas sí sí sí

Voz 1991 49:01 sí hay que ser positivo hombre es el la despedida de Iniesta que que después del Mundial también a dejar la selección así que sería una forma maravillosa de despedir a un jugador que nos ha dado tanto buena ya sabéis si tenéis

Voz 8 49:13 algo ahorrado o tenéis alguna algún patrimonio

Voz 1991 49:16 es gestionar llamáis a Javier Arizmendi poner todo en orden y garantiza un futuro Vicioso Arizmendi un placer charlar contigo unos minutos llamemos que estás feliz y contento siguen Nos alegramos un abrazo