Antoñito: "El 3-5 de la ida dolío muchísimo al Sevilla y su afición"

Voz 1991 00:00 hasta luego y para hablar de este partido hablamos con dos ex a uno le conocemos muy bien eh dos ex uno de cada equipo no entre ellos uno de cada equipo como digo a uno le conocemos muy bien porque es comentarista de la Cadena SER habitualmente ex jugador del Betis hola cómo estás hombre

Voz 0282 00:16 qué tal muy buenas noches Yago no se pone en tensión no

Voz 1991 00:19 cuando cuando se acerque a este partido que bonito es eh

Voz 0282 00:22 sí sí muy bonito lo que pasa que bueno está declaraciones y si Caparrós que sí que eso tiene no no me están gustando mucho verdad no nuestra gustan Caparrós sabemos que es un hombre muy sevillista en el que bueno pues mete picante calienta mucho el derbi porque me parece normal pero yo las faltas de respeto la verdad que esto o no a mí sinceramente no no me gusta absolutamente nada al respecto

Voz 1 00:47 puesto nada declaraciones antes del partido

Voz 0282 00:49 porque realmente si mañana por lo que se hagan al Betis pues ya te puedes imaginar lo que puede ocurrir viene la contrario pues yo creo que prácticamente lo mismo pero creo que Caparrós bueno ultima declaraciones sobre todo la de El Jueves que con Manu Carreño si la escuchaste

Voz 1 01:05 aunque dijo que estaba que estaba

Voz 0282 01:07 está a las puertas abiertas yo creo que las puertas abiertas siempre será un aliento a los jugadores que siempre ha hecho todos los derbis Betis lo ha hecho para que los jugadores cojan fuerza para para ese partido tan importantes al no saben una cosa es una cosa que puedo decir que estaba en pista bueno que ha calentado aún más de lo debido a mí no

Voz 1991 01:28 me ha gustado nada eh que utilice el término maricón me parece que no viene a cuento para nada el utilizar esa expresión y creo que tiene que ser gente como Caparrós la que tiene que decir hay que acabar con los insultos en el mundo del fútbol Si llega Caparrós una persona autorizada para hablar de esto y te dicen que es lo más normal que esto es fútbol pues chico pues mal vamos saques pero que viene de un tirón de orejas a Caparrós que ya es mayorcito para hacer este tipo de declaraciones pero bueno vamos a lo deportivo que es lo que nos interesa en el otro lado del ring hemos buscado a un ex del Sevilla hola Antoñito cómo estás

Voz 1 01:58 muy buenas cómo te va todo bien bien bien no nos podemos quejar como vidas estos partido

Voz 1991 02:04 dos

Voz 0594 02:04 bueno yo no no te no la verdad es que lo vivo ahora peor porque ahora me pongo el triple de nervioso oí la verdad que ahora mismo ahora mismo se vive mucho peor que cuando se juega que todos sabemos que bueno que que tenemos otras sensaciones no pero ahora que no puede estar en el campo pues imagínate no lo ve desde fuera ahí

Voz 1 02:23 mire usted no ha visto

Voz 1991 02:26 no como rivales en el campo en un derbi sí sí

Voz 1 02:29 sí

Voz 1991 02:30 Iker recuerdo tienes tanto miedo tú deben en el campo como era como rival

Voz 0594 02:34 bien bien incluso después coincidimos en Jerez también junto pero en el derbi también hasta que bueno cada uno defendía sus colores

Voz 1655 02:44 sí bueno uno le ponía

Voz 0594 02:47 lo que las cualidades que tenía no interviene aquí he tenido bastantes no

Voz 1991 02:50 como era tener enfrente Antoñito

Voz 0282 02:52 bueno él el partido estimulando el otro día el partido me acuerdo de Antoñito fue el derbi jugamos en casa que además le expulsaron la yo pongo las una amarilla no

Voz 1 03:03 mira de lo que se acuerda vendida Antoñito pero sumando menos pues claro como no mucho la verdad que

Voz 0282 03:12 es un nombre además ha nacido buen prácticamente en el Sevilla y bueno esto Debbie los vive como un aficionado más y creo que en el campo también lo reflejaba no creo que era como digo yo un incordio para para evidentemente para el Betis partido expulsar a unir el único recuerdo de no fue empate a no me un barco Javi Navarro recuerdo

Voz 1991 03:33 el con la llegada de Caparrós a Antoñito fue como activado la plantilla e otra cosa no pero motivación todo el mundo

Voz 0594 03:40 si además en ese aspecto yo creo que lo que quería quería Sevilla no un entrenador que bueno de la caza que que que bueno que que sentimiento y lo que he ido le dio sin gracia que que que tiene este club con lo que ha conseguido pues bueno dotar un poquito sobre todo en la Liga este año en la Liga sevillano ha estado al nivel que se esperaba y sobre todo es un entrenador que pobló las declaraciones que está haciendo Se tachando la presión en eso el eres consciente además yo creo que que que se hablase esta mañana pues eso hace que bueno que que estuviese bien preparado todo eso lo maneja bastante bien pero bueno yo en el aspecto de bueno excusado de yo no no pitado tapar lo que en ningún momento haya insultado no yo creo que en esa apretó el defiende sus colores Él era el da un mensaje a la afición del Sevilla que lo que quiere escucha lo que pasa hace bueno hoy le preguntan podido poner tema de de lo que la un insulto que puede puede pasar mensajes en el Villamarín yo yo creo que bueno en su expresión como le pues el explica que

Voz 1 04:38 bueno que es fugó para darle mariconadas bordo eso no Ammari con área esto es fútbol

Voz 0594 04:47 claro por lo que lo que se espera él no porque él sabe perfectamente que vi el Villamarín pues elevadas a encontrar se va a hacer que en este caso del Sevilla no pero bueno yo creo que lo prepara así de esa manera de que Caixa la presión él va dejando futbolistas tranquilo para que lo futurista solo piensen en el fútbol en en en el partido

Voz 1 05:05 pero lo que sí es verdad que que la sensata

Voz 0594 05:08 tiene que teníamos hace una semana que que el helvético después de tanto tiempo era superior al Sevilla pues se ha igualado un poquito la cosa

Voz 1 05:15 incluso bueno ya la situación poco

Voz 0594 05:19 fue después de todo partido ganado pues por el Sevilla afronta el partido de otra manera no

Voz 1991 05:25 en un segundo que ahora así con vosotros y además estamos recibiendo una llamada creo que de la calle Jabugo se que en un momento estamos por allí la doce treinta y dos

Voz 2 05:35 que nunca fueron con mejor académica dile que se agarre de la quiniela que llevas en la mano hacer una foto y etiqueta el Instagram de Dos hombres y un boleto a una prometió llevarla al debut de la selección en Rusia juega tu opuesta y espera la quiniela que lleva el debut de la selección en Rusia la quiniela ninguna apuesta deportiva tramas por sólo uno euro con cincuenta

Voz 4 05:59 abriga de sale a la calle pasa frío entra el metro quítate la bufanda quítate abrigo y el corsé hoy saca el abanico punto el jersey al abrigo y la bufandas sale a la calle pasa frío

Voz 5 06:07 tenemos suficientes motivos para escapar unos por la ciudad ya te lo pone fácil con el nuevo Panda City Kroos el suburbano con climatizador mucho más cama Fiat Panda desde cinco mil novecientos noventa euros con cuatro años de garantía

Voz 6 06:21 no te pierdas la semana del veinte por ciento de descuento de Carrefour por ejemplo hasta el trece de mayo tiene son veinte por ciento de descuento en todos los camiones y langostinos y en toda la carne de vacuno compongan angelitos próximas compras

Voz 3 06:35 lo mejor cada año

Voz 7 06:40 lo leído no has Verónica Tony Allen

Voz 3 06:43 la pregunta pues mira no lo voy a los borrosos me haría ilusión tener quince centímetros más sabes ya vamos a Pendón quince veinte pero humano delicado por cincuenta centros de tuyos hablando gusano genera un capullo alrededor suyo de tener nunca pude dormir

Voz 8 07:01 qué debo ir un poco para votar

Voz 3 07:07 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en el programa más de la Ser este programa necesita un veterinario cada semana me encuentro hoy

Voz 9 07:18 la Cadena SER

Voz 3 07:22 qué quieres ser el peso hay una nueva forma de hacer cine el combate del bien IV en nueva forma de disfrutarlo voy a matar tu pones las imágenes qué os digo eso el sonido

Voz 9 07:45 estás bien ciberterrorismo misteriosa el recrimina componen Leo Messi de día a día

Voz 10 07:54 a su alias

Voz 3 07:57 Podium podcast punto

Voz 1991 08:07 Larguero con Yago de Vega seguimos analizando este derbi andaluz de mañana en el Benito Villamarín entre el Betis y el Sevilla Antoñito mucho te decía ahora vendí lo de la expulsión pero no se acuerda de ese gol que me diste en el Pizjuán el dos mil tres

Voz 0594 08:21 ya ya

Voz 1991 08:21 eso lo que quiere acordar en el minuto ochenta para empatar a dos eh de eso veneno no

Voz 11 08:26 no no fue a verlo

Voz 0594 08:29 venga venga que dudaba que no me acuerdo es que no me acuerdo yo igual

Voz 1 08:33 no no te acuerdas de ese partido no tiene esa

Voz 0282 08:37 no sé si toma la convocatoria no

Voz 1991 08:40 en el banquillo estaba así lo visten el campo puñetero

Voz 11 08:46 así ha opinado la portería se puso el mono derecha

Voz 1991 08:49 salió Antoñito en el sesenta y nueve y marcó en el ochenta para empatar

Voz 0282 08:53 al final ciudad mano derecha que estaba Caparrós

Voz 1991 08:55 en el banquillo no pues fíjate no vamos a vamos acordando a Antoñito imagino que hay muchas ganas no es tres cinco de la ida que dolió mucho eh

Voz 1655 09:07 sí evidentemente no fue un resultado que bueno aunque hoy ha dado esta visita son partido que evidentemente es resultado hubo un momento

Voz 0594 09:18 el Sevilla estaba más cerca del cuatro cuatro dos bueno y esa jugada que al final no corta Escudero

Voz 1655 09:23 fue acepte yo ese gol que que la verdad que un resultado que lo vio muchos no oí y aquí no no no vamos a tapar no ese resultado dolió mucho la afición del Sevilla y y bueno yo creo que

Voz 0594 09:34 que también la circunstancia de aquella aquel momento con la lo que monte el haya una Zemarai no conocía prácticamente nada otra cosa no circunstancia cambiado y bueno vamos a ver un partido que después de muchísimos años

Voz 1655 09:48 el Betis que reconoce que está haciendo una gran temporada no

Voz 1991 09:52 vendí como cómo es la semana previa a este partido porque allí en Sevilla a los jugadores os conocéis todos normalmente hay muy buen rollo entre entre todos los aficionados viven mezclados como como es lógico hay mucho vacile mucho cachondeo la semana previa de esta me imagino que la gente te motiva más por la calle no

Voz 0282 10:12 sí bueno te evidentemente te dejas ver muy poco con la calle yo creo de los futuristas es una semana en el que bueno sabes que los aficionados al final puesto como dices tú calientan de Basagoiti pero sobre todo intentan evitar ir a así todavía muchísima gente yo tengo muchísimos aficionados es una semana la difícil una semana contención una semana en el que estás deseando vivir el partido cuanto antes porque ahora que sigue hablando de lo mismo llegas a partir hoy bueno lo que te he comentado la noche anterior nerviosismo descansa no descansar donde el polo is sinceramente lo único que piensas es en dar una una satisfacción a los aficionados que ellos lo único que piensas piensas solo en los aficionados el peso que importantísimo parte jugadores pero sobre todo para los aficionados para que disfruten ese partido que les puedas ganar y que bueno que se vayan a casa

Voz 1 11:01 feliz y han tenido tú cómo lo vivías

Voz 0594 11:04 bueno yo diferente a Benji porque venir bien y sale de la Motilla

Voz 12 11:07 ya está ahí en entonces se ha sabido vivir muy bien

Voz 0594 11:11 claro que ven yo vivía muy bien viví yo Bud como era Sevilla sí hay todavía no estaba independizado vivía en la en el barrio con los amigo que imagínate no me empapada de de beticismo de sevillismo oí tiene que aguantar ahí incluso Caparrós quería en ese aspecto puede que que viviéramos la calle que que fuéramos los centros comerciales que él lo que quería era el cuerpo a cuerpo con la afición no yo tanto a favor como en contra bueno yo en el poniendo San Pablo imagínate no allí que hay gente de todo pues pues me gusta me gustaba vivirlo oí Si bueno porque prácticamente esta semana pueblo vivía con con con la gente que va amigo no eh

Voz 1991 11:50 en cómo cómo vivía Lopera a estos partidos

Voz 0282 11:55 bueno yo creo que el que más sufría yo creo que más Suquía malo pasaba lo pasaba bastante más era nos transmitía siempre antes de del partido El día anterior iba siempre lo de la habernos y la verdad que transmitía pues eso eh yo creo que él sufría muchísima

Voz 1 12:14 hola don Manuel qué tal buenas noches o la buenas noches qué tal está usted bueno esperando los de mañana

Voz 1655 12:23 que Benjamín

Voz 1 12:26 es medio días que quiero ir a su casa a veces partido porque el hombre tiene siempre aquello llamó ambientado no lo inmensa averiado la televisión Vanguard ya entonces dinero a ver el partido con él porque como no me voy a tener que ir a las alineaciones el estadio que suena fenomenal no es decir eso de comer dieciocho

Voz 0594 12:53 era el jugador que quiero que tenga los papeles haber juzgado guardado

Voz 1 13:01 a ustedes buenas notas no es que me pongo ahora ningún más nervioso que marcó un Sorpresa sorpresa no

Voz 1991 13:07 de todas maneras don Manuel usted no necesita que el invite presenta en su casa sin avisar no sería la primera vez

Voz 1 13:14 bueno que me fui con Juande Ramos que tiene toda la cara ver padres creían que había poca sea allí no pero ahora tengo que conmigo sobrino los que ahora que lo conoce si son chavales fenomenales no

Voz 13 13:28 usted cree que volverá algún día a

Voz 1991 13:31 al Benito Villamarín

Voz 1 13:33 hombre tengo que volver lo que pasa es que ahora mismo salgo a la calle y la gente me pide que vuelva a Betty y ahora mismo no estoy para eso no me lo piden me tiran del pantalón de la chaqueta don Manuel Huerga se fiche usted jugadores como esta mañana en el campo una noticia claro adelanto en serio anda a las seis y cuarto en el Villamarín toma buena nota Yago sale al campo para poner aquello boca abajo no esto arrear habló realidades no pero en cuanto me invite Benjamín estoy con ello veintí pues ya sabes tienes que invitan al presidente

Voz 0282 14:09 es imitarlo hombres eso ya lo he dicho yo ya lo tengo

Voz 1 14:16 la sorpresa fue tan informarte de la que formato allí Benjamín que te decíamos el cupón porque sabía todo lo fía lo fueron malditos ahora pero si yo salía una chica universo hombre casero que sale una vez cada cuatro años

Voz 13 14:35 el delito querías algo para lo pero

Voz 1 14:39 es mi vecino a mi vecino a a ver si me invita Juan me cuando me vea los hermano hoja madre dos sevillista pero tu sabes cuando bajo la basura que se tu te da una vuelta saludarte

Voz 11 14:58 Súmate

Voz 1 14:59 para que no me pasa nada pero ahora me paro como hablaron cara que hizo en Gran tío algún chico denominar a mi me gustaría que tuvo lugar ayer derbi mañana por cierto estoy viviendo últimamente y pesa Macún remordimiento va yo también soy padre minutitos estoy bien escrito hijo puta Lola

Voz 14 15:26 si se echa de menos eh es echar veros esas

Voz 1991 15:29 esas previas

Voz 14 15:31 era y sobre todo las arengas eh eso

Voz 1 15:35 les dábamos a los chavales bueno se que reglados Corte Inglés giras de las mujeres que regalaron inglés metí sus nosotros les decíamos Petit su sigan ahí tiene ahí un Petiso dile daba un cheque regalo de las muchachas salir luego por la noche cena con ello con unos abrigo de visón con más pelo que el hombre lobo no

Voz 1991 15:56 bendito esos esos cheques regalo los has visto eh

Voz 1 15:59 sí sí que es muy bien la verdad pero hay algunos que los vendían no quería que hay algunos que no vendían no hombre alguno lo hacían negocios porque estaban pienso no

Voz 1991 16:15 sí se echa de menos don Manuel que le echamos mucho de menos

Voz 1 16:19 venga usted de cuídense un abrazo muy fuerte un fuerte

Voz 1991 16:24 vendido figura eh

Voz 0282 16:27 se Genio y figura ahí lo que tú Alonso todo lo bueno pero lo malo

Voz 1991 16:31 eh

Voz 0282 16:32 se ha marcado una época Hay bueno yo creo que ahí queda el recuerdo no