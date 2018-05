María León: "Cada vez el fútbol femenino va mejorando y creciendo"

Voz 1 00:00 lo son de Amsterdan que no pueden buen rollito

Voz 1991 00:05 bueno esto González muy buena o muy buena este domingo es el día clave en la Liga Iberdrola la Liga femenina de fútbol Atlético de Madrid Barça los dos juegan fuera de casa depende sí mismo la de dependen de sí mismas mejor dicho el Atlético

Voz 1157 00:18 eso es llegamos a la última jornada se disputa el domingo máxima igualdad es diferente al año pasado porque hay en aquel momento se llegó a la última fecha con el Barça por delante farolas azulgranas contra pronóstico que el Atlético y el gato al agua íbamos a ver qué pasa en esta ocasión porque es justo al revés el Atlético es quién llega por delante con setenta y cuatro puntos solo uno por delante del Barça que tiene setenta y tres las colchonetas visitan a un Zaragoza ya descendido pero que no ha perdido en casa en todo dos mil dieciocho cuidado con ese partido el Barça tiene que ganar al Levante que se está jugando ser octavo lo que es lo mismo poder disputar la Copa de la Reina que empiezan unos días después pues esperar que suene la flauta en ese partido de Zaragoza será el tercer título eh blanco uno en el año noventa y el del año pasado o el quinto azulgrana todos en esta década así que el domingo desde las cuatro con horario unificado conoceremos al campeón de esta Liga Ever Iberdrola hablamos con las protagonistas jugadora del Atlético de Madrid Marta Corredera qué tal

Voz 1991 01:10 las noches ahí nervioso

Voz 2 01:14 pues no la verdad que no que el equipo está

Voz 0311 01:15 muy tranquilos sabemos que si hacemos las cosas como fiesta hasta ahora que nos van a salir bien entonces yo que lo que esa otra que tenemos todos

Voz 1991 01:25 lo que pasa es que claro uno cuando se va acercando a la hora de partidos cuando empieza a tensionarse no es cuando empiezan a gusanillo por dentro

Voz 3 01:32 bueno no sé yo creo que eso es un experimentadas que ya saben encontrar esta situación más de una vez yo creo que no nos va a poder esa presión no sí que es verdad de

Voz 0311 01:43 si te hablo del año pasado a estas alturas pues sí que es verdad es que el equipo ha mucho más nervioso ese acortaba consigue esa precipitaciones los partidos finales pero yo creo que este año el equipo ha madurado muy en ese sentido estamos mucho mejor la verdad bueno lo importante es llegar a esta situación

Voz 1991 01:57 la última jornada dependiendo de vosotras mismas no tienes que mirar a otro lado eso es así

Voz 3 02:01 sí exacto al final es lo que te digo no si nosotras seguimos haciendo nuestro juego

Voz 0311 02:07 haremos dependemos de nosotros sí sabemos que puede tenemos un un alto porcentaje de posibilidades de que la cosa vaya bien

Voz 1991 02:14 a la a priori el partido en el que lo vea desde fuera puede pensar que puede ser sencillo porque jugáis en casa al Zaragoza que es un equipo ya ya descendido pero mirando números el Zaragoza ha ido de menos a más esta temporada igualar reaccionado demasiado tarde no ha perdido en todo el dos mil dieciocho en su campo eh

Voz 0311 02:30 sí la verdad es que lo que tú dices lo cualquier persona que lo vea desde fuera lo que parte del equipo ya descendido pero nosotros

Voz 3 02:37 lo que vamos y lo que vemos son las estadísticas todo eso que es un equipo que no ha perdido su casa en toda la segunda vuelta que hay donde pero Sabas que voy a meter a ponerlas es por eso que el bosque que relajarte mucho menos

Voz 1991 02:54 a depender de vosotras mismas pero dime la verdad va haber Radio en el en el banquillo que plato favorito

Voz 4 02:59 que no tocó para acabar no nosotros

Voz 3 03:03 las dependientas de nosotras tenemos que mirar hacia otro lado hoy hacernos tragar era algo que tenía papá estaba tenía que estar tranquilas y no mirar a otro lado

Voz 1991 03:13 bueno muchas veces incluso desde la grada unos entera no es lo que está pasando en otro campo porque de repente se celebra un gol dice amargada Barça porque aquí no ha pasado nada no

Voz 3 03:22 sentí es inevitable la he pasado también es verdad que llevamos en situación de ellas Babar igual que nosotros jugamos en casa contra la Real ellas acabaron perdiendo pero nosotras te esperamos hasta que acabó el partido Simon como te digo que echado sumaba más bueno pero estuve está en el Barça hasta hace bien poquito

Voz 1991 03:43 te has cruzado muchos mensajes con tus compañeras

Voz 0311 03:46 no no no cuando estamos cada uno en su club diferentes en la selección que a veces se habla y tal pero estando cada uno en su club no no nos comunicamos entre nosotras ha sacado una va a ser su trabajo a su día a día ya está al final tenemos objetivos tenemos el mismo objetivo y gracias a ustedes

Voz 3 04:06 luego vamos como digamos

Voz 1991 04:09 oye pase lo que pase da la sensación de que esta temporada ha sido más dura que la anterior que ganar la Liga

Voz 0311 04:16 no sé si más dura la palabra exacta lo que sí que es verdad que cada año pues tal entonces equipos son más competitivos de la Liga sube en las que el nivel de la jugadora sube y al final todo eso hace que cada vez más complicado es ser tan bueno está en constante no la Liga o obtener los resultados al constante es que que hemos obtenido nosotras para mí el cambio del IVA es previo al de equipo para regular no hacerlo mejor durante todos los meses que dura la temporada yo creo que ahora mismo en ese sentido nosotros estamos un pasito por delante sí es

Voz 1991 04:51 a corto plazo algún equipo que pueda hacer sombra a Barça y Atlético de Madrid porque es un poco como el Madrid el el Barça en en primera división nos estáis dominando el fútbol femenino en los últimos años no parece no que aparezca hay otro equipo que pueda a meterse en la pelea

Voz 0311 05:08 no yo creo que como te he dicho anteriormente cada vez los equipos están tres

Voz 4 05:11 está un poco mejor una puesta copas

Voz 3 05:14 cada vez la Liga va a hacer que que cada vez se puso a Ponce equipos de arriba no entonces

Voz 0311 05:21 sí

Voz 3 05:21 nosotros tenemos que seguir trabajando pero cada vez mejor y cada vez de una exigencia mayor porque si dos relojes rebajamos de esta visto que cualquier equipo puede hacer daño

Voz 1991 05:32 va a viajar familiares amigos al partido

Voz 0311 05:35 sí sí sí obviamente era un día muy bonito que si las cosas salen bien no va a poder disfrutar mucho y al final lo que la gente que nos quiere sí que los ha seguido durante toda la temporada lo que quieres estará nuestro para ayudar en esa posible victoria hay para para así pues las cosas complicadas estará ahí

Voz 1991 05:54 si conseguís ese título de quienes la primera persona a la que te vas a acordar

Voz 0311 05:58 hombre pues no te podría decir una única persona no pero sí es verdad que dijo a mi tía ay y mi pareja para mí es de lo más importante que tengo la vida entonces todo el esfuerzo que hago durante el año a todos los meses que estoy yo fuera de casa en Madrid sola para ellos apoyo súper importante porque sin ellos yo no estaría donde estoy dotes para mí dijo Amelia es una clave

Voz 1991 06:20 tú conoces a una tal Mapi León

Voz 0311 06:23 si os veo gente qué tal con ella una idea muy bien muy bien la verdad que tuve la suerte de jugar con ella que el año pasado es si la selección sí para mí una pies una jugadora Zhai y sobre todo Bono versos

Voz 1991 06:36 el Mapi León qué tal buenas noches buenas noches ahora Flores pero no el campo no eh ni agua

Voz 5 06:42 el campo nada

Voz 1991 06:44 qué tal qué tal con Marta te llevas bien

Voz 6 06:46 muy bien la verdad es que sí incidido no

Voz 1991 06:49 Barça estáis también me habéis coincidió en la en la selección

Voz 7 06:53 eh jugarse un título

Voz 1991 06:55 la última jornada Martí es lo más emocionante que puede pasar no lo que pasa que no depende de vosotras mismas que eso es lo malo

Voz 8 07:01 eso eso es normal pero bueno al final nosotras tengamos que trabaja Hay Pepa al partido para dar lo mejor de nosotras sí ganarlo ya lo que era el rival pues bueno

Voz 6 07:12 ahí no podemos hacer nada me quedo con unos

Voz 1991 07:15 putos despido a Marta Corredera Marta y suerte para el domingo Mapi de gays a esta última jornada los dos equipos se lo estaba comentando ahora mismo con con Marta el Barça el Atlético de Madrid los dos equipos dominadores del fútbol femenino de los últimos años ahora mismo no tiene pinta que os pueda toser nadie por detrás no

Voz 3 07:36 bueno no no puede ser nadie no no lo creo al final si estamos en esta situación ha sido porque los equipos

Voz 2 07:45 cada vez esta más reforzado

Voz 3 07:47 Nos en las zonas más hice trabaja más el final antes yo que se hace unos años quitarnos trabajar trabajada tanto comprometa creciendo pudo fue un niño pues crecen los equipos cualquier equipo te que te puede hacer daño y por eso es lo que lo que tenemos que tener en cada partido una intensidad muy alta y una concentración muy alta algo así

Voz 1991 08:07 pues analistas cosa que yo creo es lo principal que nos tenemos que alegrar es de lo lo mucho que está creciendo no sólo a nivel deportivo sino incluso mediáticamente el el fútbol femenino no

Voz 3 08:18 sí sí por supuesto es un trabajo que que lo llevan haciendo uno llevamos pero vamos lo llevan haciendo también muchas compañías desde hace muchos años Illana nos toca a nosotras a esta esta época hay supongo de las que unas de abajo y lo tenemos que seguir trabajando poco a poco por supuesto sabemos me está costando pero mira está mejorando oí vi se está notando está dotando así que vamos en buen camino

Voz 1991 08:43 quién tiene rival más difícil para el domingo vosotros que visita vosotras que visita hoy la pista del la cancha del Levante o el Atlético que viaja a Zaragoza

Voz 3 08:52 pues bueno partidos creo que van hace muy complicados tanto uno como el otro al final jugamos fuera de casa que también que suele ser un bulto Un mundo en contra pero supongo que tanto el Athletic como nosotros las hemos trabajado el partido para para intentar ganar no voy a dar lo mejor y que decirte no sé a finales de nosotras nos enfrentamos a al al Levante te voy a hablar de Levante y al final está jugando entrar en Copa o asegurarse la posesión va a entrar en copas no sé bueno en Zaragoza supongo que también no nosotros cosillas Si bueno yo en una buena racha en el dos mil dieciocho en su casa así que es luego partidos buenas que van a ser disputados

Voz 1991 09:34 no ha perdido el Zaragoza en su casa en todo el dos mil dieciocho que no está mal hay nervios lo que pasa que siendo viernes casi casi el domingo no por la mañana antes de ir al campo

Voz 3 09:44 bueno dando como nervios quizás esa ya de Ci Sarkozy cosilla de pero bueno al que al Congo sea tienes que evaluar lo que has preparar como un partido o eso tengo partido y nos estamos jugando mucho por supuesto pero notas sean pueden salir si va no salen como es decir no no no puedes salir más de lo que sabes un partido normal porque ni ni menos salieron pues hay mimbres nerviosa ni más nerviosa o o menos techo nada o más nada que ahí viene el punto por así decirlo exacto en el que estén chufa habita en el que esté concentrada Hay quieren que salgan las cosas poesía también también es peor positiva

Voz 1991 10:29 no la negativamente agarro sino la que te mantiene alerta isla que detiene antiguos sexy Babe Radio en el banquillo me decía Marta que no que ella no porque no dependían de de nadie más que de ellas mismas y que la radio no la querían para nada

Voz 3 10:41 y tampoco la queremos no no queremos radiofónicas tienen que que centrarnos en lo nuestro en hacer un buen partido en coge buenas sensaciones sí por supuesto en sacar los tres puntos como sea muy bueno supongo al final pues un comentario o cualquier otra que la gente lo va a gente desde pueda saber seguramente no llegará pero lo que tengo que estar es a nuestro partido oí pero bueno lo que sucederá con sucederá

Voz 1991 11:10 Messi marca el Atlético probablemente Nos en tenéis pero como vaya perdiendo creo que os vais a enterar en la grada eh por la grada

Voz 3 11:17 seguramente la grada vamos que no ir están todo eso nosotros en nuestro partido final cualquier cosa parece que no pero igual Él que te digan un comentario al que te digan el equipo al que esto te te desconcentra de distrae y al final eso es lo que lo último que queremos

Voz 1991 11:34 claro es que te que estás imagínate te dice en el minuto treinta El Atleti iba ganando cero poner un poco más

Voz 3 11:42 por eso aunque fuera el caso no tenemos que seguir ahí

Voz 1991 11:46 da ya por eso pero imagínate que en el minuto tú vas cero cero en tu partido y te dicen en el minuto yo qué sé XXXVIII acaba de marcar el Zaragoza juegue pues te vienes arriba que no veas

Voz 3 11:58 pues bueno yo vivía pues mira la está ahí pues si quería un pero bueno al final es lo que te digo

Voz 1991 12:06 vosotros y vosotras tenis que ganar nuestro partido ya está y luego si tropieza

Voz 3 12:11 daba igual que nosotros no ganamos efectivamente vemos que hagan más

Voz 1991 12:15 pues nada Mapi León mucha suerte para el partido del domingo a ganar primero el vuestro y a ver qué es lo que hace también el Atleti

Voz 1 12:20 lo de muchas gracias