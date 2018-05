Iturralde confiesa lo que le dijo Raúl tras expulsar a Toshack

Voz 1 00:00 tu madre

Voz 4 00:31 cada alma Cadel mejor buenas noches qué tal la semana bien bien bien bien bien bien bien ajetreada ajetreada pocos partidos no ya a partir de ahora ya al final de temporada un poquito socios porque ha pedido a los pues ido sólo las hacía mucho que no recordaba yo eh

Voz 0514 00:50 era sólo últimas jornadas sólo se jugase sobre el sexto y el séptimo puesto de hecho

Voz 5 00:53 no hay unificación de horarios pero tan sólo hay en tres partidos algo en juego que es el el el Villarreal el Sevilla Athletic Betis Sevilla

Voz 6 01:01 el partido de él

Voz 7 01:03 eh cuál es el otro el Villarreal y Getafe claro al Atlético de Madrid sí

Voz 0514 01:08 yo creo yo creo que que esto de los cuatro que van derechos a la Champions nos ha nos ha perjudicado cuanto en cuanto a interés porque no es lo mismo quedar segundo Polgar quedar segundo y cuarto

Voz 7 01:19 ahora sí Taro porque te evitas las previas por parte de la pretemporada

Voz 0514 01:22 antes quedabas cuarto dices joder en una previa antes en agosto y eso los jugadores

Voz 7 01:26 pues fíjate no él el que acabe séptimo en julio ya juega

Voz 0514 01:30 mira por ejemplo el Villarreal este año creo no va a entrar en UEFA que quedó cuarto de la Champions y fíjate la ultima el eliminó sí sí

Voz 8 01:39 eliminaron la Champions cayó sí sí

Voz 7 01:42 fin que tenemos un final de temporada no no os preocupéis que a nosotros lo haremos lo haremos algo

Voz 9 01:47 vamos con las historias hoy de qué o quién nos quieres hablar

Voz 0514 01:51 pues vamos a hablar de de Raúl y como eran el cambio salvan la anécdota Raúl González Blanco es decir de los de los jugadores que ha jugado mil quinientos partidos que no expulsar ninguna vez y que no había nunca quejas no dentro del campo en cuanto a eh a dirigirse al árbitro todo esto no es muy pesado Raúl no no para nada para nada e inteligente no no no eran inteligente inteligente siempre ha sido dentro y fuera yo conozco reconoce ahí dentro te puede decir porque la anécdota esta te demuestra lo co cómo cómo dominaba la situación no es decir es un Valencia Real Madrid que no más empezar el partido noventa y nueve tres de marzo el noventa y nueve además de noventa y nueve no es que lo excluye venía leyendo en el auto

Voz 7 02:36 pues de aquí

Voz 0514 02:38 nada más empezar el partido expulsamos a Roberto Carlos una mano muy clara Clavell asistentes asistente de de de debajo del larguero y lo expulsamos y el Real con diez ir la primera parte acaba cero tres ganando Valencia con diez El Real Madrid de estas de estos partidos en el Bernabéu que ardía caras cosas sí porque justo justo la partido anterior yo también que había pitado al Madrid también la había expulsado Roberto Carlos

Voz 7 03:05 arrea en Barcelona a un Barça

Voz 0514 03:08 Real Madrid hace una entrada grita Figo bueno pues de estos partidos que va perdiendo el Real Madrid cero tres en la primera parte ya sabes pues tienen ese gen y sale en la segunda parte ya que ese calla uno tres gol de Morientes dos tres gol de Morientes minuto sesenta y cinco hay una minutos es de cinco setenta hay una falta al borde del banquillo

Voz 10 03:29 ay hija

Voz 0514 03:31 lo que sí le amonestó antes podía amonestar si antes se sacaba tarjeta sacaba seguía liso aquí a protestar medio pues mira pues ala venga bueno puerta predicho el tirón ya había siempre previsto que lo más difícil en primera división es poner a todo el público en pie cuando esté en pie que no se sienten ya todos los valiente sepia ya que no se siente no hay nada la expulso a Tossa Intel físico también protesta a miles pulso ya una vez puesto también expulsados buenísimo ya sabían muy flojo e no estaba está está dos de fíjate el el Bernabéu en ebullición oye de repente me agarra uno uno por la mano por detrás macarra del brazo por detrás y dio pues otro que vamos

Voz 7 04:18 otra acabas jugando solo no llegaban

Voz 0514 04:22 Paul y me dice y tú te he encontrado has caído en su trampa ahora si perdemos esa te ha buscado eso no ha encontrado mitad encontró eso es ajeno en su trampa y ahora si perdemos va a tener la excusa de que Sporting

Voz 7 04:37 que bueno eso en mitad del partido mitad el partido con Un dos tres

Voz 0514 04:41 sólo expulsando el se al al según al preparador físico con Un dos tres jugando con diez todo el partido porque fue la expulsión de Roberto Carlos fue al principio fue muy muy al principio se caía todo el Bernabéu de esos ya te digo de esos partidos que dices tú que la grada aprieta la grada al él le lleva al equipo ibamos que que estaban a punto de remontar

Voz 11 05:00 si te agarra por ir en vez de protestar T

Voz 7 05:04 te reflexión hay te dice si se lo ha buscado para salir al ensayos

Voz 0514 05:08 el bloqueo es así cara no sé contestar it me dice para terminar la frase llame ya me deja ya de con la madre que lo parió me dice a una cosa tú me dice tus problemas están dentro del campo fuera del campo no hay problemas joder qué tal

Voz 7 05:26 ya es un jugador cuando Ecuador Ecuador

Voz 0514 05:29 en en en la época que era Raúl que era en aquella época era adiós

Voz 7 05:32 sí sí ya era el jugador de moda del fútbol español

Voz 0514 05:36 con el propio campo propio claro perdiendo dos tres habiendo expulsado a día de habiendo entrenador ha habido puso al probador físico y por eso te digo esa tranquilidad si esa forma de reflexionar eso dice mucho de sí porque muchas veces los jugador funciona esa cabeza e los jugadores no te reflexiona no Juan este protestan y esa pero esa reflexión fue súper curiosa porque hay cosas

Voz 9 05:56 lo más sencillo es para meterte caña el decirte Tú no sabes cómo la estás cargando o sabes que te has cargado

Voz 0514 06:04 el partido porque siempre pongo por ejemplo en lo mismo que Messi Messi si quiere al Nou Camp con cuatro veces que levantaba los brazos Tetro pues imagínate y Raúl que se dirija a la grada que es el Levante dos veces los brazos pues tienes ya te digo eso fue metro sesenta y cinco pues tienes los últimos no vamos a dónde meter tienes que parece eres tienes que remar las bravas la corro tienes que es el saque

Voz 7 06:26 podríamos decir que era un jugador que de alguna forma protegía al árbitro

Voz 0514 06:29 sí sí sí te ayudó mucho te da mucho y luego en el sentido de que de qué pues eso que que que no te protestaba te reflexionaba las cosas te decía las cosas hacía pensar no esos jugadores al final

Voz 7 06:42 no no desde luego ayudan ayudan hay que valorarlo mucho porque estar en esa situación lo más normal es que a uno le va la sangre que diga me cago en la leche y tú que no es la estás liando

Voz 0514 06:51 eso es eso es que eso es durante el partido porque por ejemplo con una con Casillas tengo porque es decir es curioso porque yo una vez buen a pitar al Bernabéu en el as en la en las páginas centrales dice hoy viene a pitar Iturralde sólo hay un árbitro K que ha perdido más veces el Madrid con él en el Bernabéu ya me hago es Jo no más triste sí sí sí sí sí sí sí

Voz 7 07:16 de mediano

Voz 0514 07:18 era había vuelo luego pues estaba Mi abuelo luego mi padre que era blanco aunque no lo crean si mi padre mi padre me encanta era blanco era blanco y luego ya viene yo todo rojiblancos me parece que la blanco juegue pues es rasgos del Athletic O'Brien atléticos todo donde tú y luego bueno te luego hay otros que que la de Casillas pues es cuando salió esa desde luego a los dos partidos ya era yo el árbitro como con los que más veces había perdió el Madrid en el Bernabéu una de estas me viene Casillas que pone con Iker y me dice joder y tú yo te quiero un montón pero en Peter Pan

Voz 7 07:53 al menos en el Bernabéu no nos piden del bardo es listo en cosas que que bueno

Voz 0514 07:58 qué te gusta no que te que te alegra de que veas que el jugador te te entiende que veas que el jugador y al final es te trata como profesional

Voz 7 08:06 claro claro es parte del espectáculo no del del circo que hay montado en el mundo del fútbol así una pregunta que siempre he querido hacer un árbitro has llegado a tener amistad con algún jugador si pero digo de quedar a cenar de tener buen rollo sean no no de llevarte bien y que te

Voz 0514 08:22 no mucha amistad mucha amistad una tontería con Fernando Sanz anda con Fernado Sanz tengo muchísima amistad sí muy buen tío pero muy buen tío eh fue tontamente porque yo no lo conocía de nada yo capital

Voz 11 08:34 la veo

Voz 0514 08:35 la gente me silbaban montón en el Bernabéu no no no se porque pero bueno me silbaban anoche lo hice me acerca más cerca y me dice y tú tú tranquilo soy el hijo del presidente y me Silver más que aquí por ex abogado dices ostras luego el fue al Málaga si repiten el Málaga le pite justo en dos partidos ante ese que ganaron al Sporting que que el año que casi descienden que se salvan en el último partido empatando con el Madrid Liz y desde entonces que tengo con él una una amistad de llamarnos de hablar de bueno

Voz 7 09:09 me alegro porque al fin y al cabo parecería el árbitro es el malo de la película siempre no deja de ser menos giras siempre estas acreditan joder yo creo que al fin y al cabo no deja de ser otro profesional dentro del mundo del fútbol

Voz 10 09:21 yo ya que que que no es

Voz 7 09:23 digamos un un elemento extraño dentro del mundo del fútbol sino que es parte de esto con lo cual hay que tratarlo

Voz 0514 09:29 sí luego tú fíjate luego otra anécdota a muy buena en un aeropuerto estamos haciendo de esto que decía estábamos los árbitros asistentes siguió haciendo una lista ir venía justo Fernando Sanz venía con el Málaga y me dice que estáis escribiendo ahí estamos poniendo el once qué más da la chapa los árbitros contesta Fernando Sanz puesto a mi cuñado no

Voz 7 09:52 y a su cuñado ensalada Michel Salgado claro