El Larguero (2ª parte / 11/05/2018): La previa del derbi sevillano y una nueva anécdota de Iturralde

Voz 1991 00:00 hoy me pasaban el enlace de una entrevista estos chavales de Maryland que ya sabéis que son de de Vigo y que están ahora apretando lo en el panorama nacional me ponían en el comentario de citan en la entrevista eh entonces le preguntan a chicos de Maryland que cómo se lleva eso de que les pongan en programas de radio como es el el el que hacemos nosotros aquí en el en el larguero y nada pues eso muy agradecidos a nada a nosotros desde aquí nuestro apoyo a este grupo que nosotros porque haga música destaque nos permita escucharla en el alma igual teníamos puesto algo un poquito más del sur no porque tenemos que hablar del del derbi andaluz entre el Betis y el Sevilla donde hay en juego siempre algo más que tres puntos pero es que este año además se la juega el Sevilla que quiere acabar séptimo como mínimo esta temporada para están en en Europa el próximo año y el Betis que pues que quiere redondear un año maravilloso en el que de momento va quinto que ya ganó en el Sánchez Pizjuán tres cinco y qué quiere como digo poner la guinda a esta temporada ganándole también el partido de vuelta al a Sevilla Fran rojillo qué tal muy buenas

Voz 2 01:40 hola muy buenas cómo están los verdiblancos bueno

Voz 1104 01:44 ha dicho no quieren ganarle al Sevilla se quieren quedar por encima del Sevilla del eterno rival a final de temporada preparan el partido sin júnior lesionado porque es baja hablan tampoco ha llegado no lo hace Dani Jiménez será Pedro el portero titular y con la duda de Guardado que posiblemente se apunten no sólo la convocatoria sino también al once no se extrañen si mañana lo ven en la formación titular de septiembre a dar la lista mañana el técnico del Betis no hay ningún sancionado y ha hablado Setién y lo ha hecho sobre el juego de Sevilla atención porque la queja de que tiene el Sevilla no no quiere jugar al fútbol quiere de alguna forma interrumpir ese juego continuado que le interesa al Betis

Voz 1757 02:23 y es verdad que en los dos últimos partidos e tanto contra Real como contra el Real Madrid y el Sevilla ese han jugado cincuenta minutos de de tiempo efectivo de noventa y es una cifra relativamente baja para lo que se suele jugar esto qué quiere decir que le interesa a interrumpir el juego y que lo ha hecho de hecho que se jugó veinticinco minutos en cada tiempo de tiempo efectivo

Voz 1104 02:51 Pedro en la puerta Barragán Man Dívar tras mis y Javi García por delante guardados y está junto a Fabián Juan

Voz 2 02:58 Kim Sergio León posiblemente el once del Betis que mañana a la una tiene cita en el hotel de concentración de los verdiblancos

Voz 3 03:04 Sevilla Manolo Aguilar muy buenas

Voz 2 03:06 hola llegó que salgan noche a quitarse la espina de él

Voz 1991 03:09 es cinco a asegurar o por lo menos acercarse a los puestos europeos partido clave

Voz 1104 03:15 sí partido partido clave eficientemente el Sevilla resucitado de la mano de Joaquín Caparrós ha conseguido dos victorias consecutivas tiene posibilidades europea tiene posibilidad de ganar el derbi incluso remotas de superar al eterno rival pero sobre todo pasa por no perder el mañana en el estadio Benito Villamarín después de la temporada

Voz 0282 03:38 por cierto que la rueda de prensa

Voz 1104 03:40 tarde la noticia ha sido Caparrós ha aparecido con la estadística

Voz 0282 03:44 en el derbi de la jueza

Voz 1104 03:47 sólo beber es claro ha dicho he Quique Setién cogió los cronómetro para ver cuánto tiempo va va Sevilla Caparrós ha revisado el vídeo del partido del estadio Ramón Sánchez Pizjuán a ver si se juego continuidad de tantos minutos era cierto parecido con un papelito en el que mostraba las estadísticas para que según Caparrós Quique Setién noventa una moto sin pintar

Voz 4 04:11 en el fútbol se venden motos en pintura partido de allí fue dieciséis faltas el Sevilla dieciocho falta Betty despeje nueve el Sevilla cincuenta y dos Hervelle

Voz 5 04:23 tarjeta tres el Sevilla cinco target

Voz 4 04:26 tal Betty remates el Sevilla catorce el veintinueve el equipo de la posesión y el equipo que juega cincuenta minutos estos son datos reales no es que vamos a ver vender motos se pueden vender motos lo que no se pueden vender son datos ha habido mucho insulto hacia su persona cántico refiere que esa contra Otegi mira venía relajado ya me estoy poniendo fútbol no vamos a tampoco Ammari con Ammari conectar el este juego no

Voz 1991 04:56 pues no me parece adecuado el término ni me parece que eso sea fútbol pero allá Caparrós con lo que dicen las ruedas de prensa a mí que vaya la gente a insultar a nadie al fútbol no me parece precisamente nada de de un deporte pero bueno ya sabemos que cafres y dos hay en todos los lados que a ver si poquito a poco los vamos echando a todos el mundo del deporte para que no no no es UCIE el derbi ya ha empezado a jugar en las ruedas de prensa de Manolo

Voz 6 05:21 sí

Voz 1104 05:22 bueno eso ya llevan unos días jugándose Villa allí Caparrós hacía alusión también después del partido que disputaba frente al Madrid a la Copa de la UEFA que estaba celebrando es decir la la clasificación competición en la que les Sevilla raíz está está jugando normal y más aún cuando Caparrós ha entrado en escena qué le añade bastante picante al asunto todos aquí que por encima de que está cerrada los equipos están igualados derbi aquí como se vivía con todos sus amigos para el día de mañana que es cuando se va a recuperar ciertos lo han intentado pero no se va a recuperar y el para el equipo ese día será muy parecido al que venció a la Real Sociedad hace dos jornadas en el Sánchez

Voz 3 06:06 el gracias Manolo esta mañana un abrazo hasta luego

Voz 1991 06:09 hablar de este partido hablamos con dos ex a uno le conocemos muy bien eh dos ex uno de cada equipo no entre ellos uno de cada equipo y como digo no conocemos muy bien porque es comentarista de la Cadena SER habitualmente ex jugador del Betis hola cómo estás hombre

Voz 3 06:25 que todo el mundo no estudiado no se pone ya en tensión no cuando cuando se acerca a este partido que bonito S

Voz 0282 06:31 sí es muy bonito lo que pasa que bueno nuestras declaraciones si si Caparrós que si eso tiene no no me están gustando mucho no me gustan Caparrós sabemos que es un hombre muy sevillista en el que bueno pues me típica ante calienta mucho el derbi porque es cuál es normal pero yo las faltas de respeto la verdad que esto o no a mí sinceramente no no me gusta absolutamente en el Guti clave respetó nada declaraciones antes del parto pido porque realmente si mañana por lo que se hagan al Betis pues ya te puedes imaginar lo que puede ocurrir viene la contrario pues yo creo que prácticamente lo mismo creo creo que Caparrós bueno las últimas declaraciones sobre todo la de él es que con Manu Carreño y la escucha escuchaste

Voz 3 07:13 aunque dijo

Voz 0282 07:16 está a las puertas abiertas yo creo que las puertas abiertas siempre será un aliento a los jugadores que siempre ha hecho todos los derbis a ver y lo ha hecho para que los jugadores cojan fuerza para para ese partido tan importante no me una cosa es una cosa que decir que estaban de fiesta bueno desde la grada ha calentado más de lo debido a mí no me gustaba nada eh

Voz 1991 07:37 que utilice el término maricón parece no viene a cuento para nada eludir ese tipo de presión y creo que tiene que ser gente como Caparrós la que tiene que decir hay que acabar con los insultos en el mundo del fútbol Si llega a Caparrós una persona autorizada para hablar de esto y te dice que es lo más normal que esto es fútbol pues chico pues mal vamos saques espero Galileo un tirón de orejas a Caparrós que ya es mayorcito para hacer este tipo de declaraciones pero bueno vamos a lo deportivo que es lo que nos interesa en el otro lado del ring hemos buscado a un ex del

Voz 3 08:04 de Sevilla hola Antoñito cómo estás muy buenas cómo te va todo bien bien bien no no podremos que tú como vividas estos partidos

Voz 6 08:15 la verdad es que lo vivo ahora peor porque ahora me pongo el triple de nervioso oí la verdad que ahora mismo ahora mismo se vive mucho peor que cuando se juega que todos sabemos que bueno que que tenemos otras sensaciones no pero ahora que no puede estar en el campo pues imagínate no lo ve desde fuera ahí

Voz 3 08:33 enero a Avis coincidido como rivales en el campo en un derbi sí sí

Voz 1991 08:39 qué recuerdo tiene tanto miedo tú deben llene el campo como era como rival

Voz 6 08:43 bien bien incluso les porque coincidimos en Jerez también junto pero en los derbis también lo que pasa que bueno que cada uno defendía tu colores

Voz 0282 08:53 uno le ponía

Voz 8 08:55 son las cualidades que tenían hoy yo tenía bastante no va a tener enfrente Antoñito

Voz 0282 09:01 bueno el partido vamos lo estuvo hablando el otro día el partido me acuerdo de Antoñito fue el de como nosotros en casa que además le expulsaron la yo creo las una amarilla no miran las tomando estaba claro está comprando muchos no no dijo la verdad que es un nombre además además Future prácticamente en el Sevilla y bueno esto te vi los vive como un aficionado más cruel el campo también otros reflejaba no creo que era un como digo yo incordio para para evidentemente para el Betis ese partido expulsara Uni aquí el único recuerdo no comparte aún no me va Barco Javi Navarro recuerdo

Voz 1991 09:41 por el cual la llegada de Caparrós Santa unido juega como activado la plantilla e otra cosa no pero motivación todo el mundo

Voz 6 09:48 si además en ese aspecto yo creo que es lo que quería Sevilla no un entrenador que bueno de la casa que que ese que bueno que que sentimiento y lo que hacía que que que que tiene este club con lo que ha conseguido pues bueno dotar un poquito sobre todo en la Liga este año la ligarse villano estado al nivel que se esperaba y sobre todo es un entrenador que por lo que está haciendo Se tachando la presión él eso el el cociente además yo creo que que que esta mañana pues eso hace que bueno que estuviese bien preparado todo y eso lo maneja bastante bien pero bueno yo en el aspecto de cómo he cruzado de yo no me obispado tapar lo que ningún momento haya insultado no yo creo que en esa apretó el defiende sus colores Él dado el da un mensaje a la afición del Sevilla que lo que quiere escucha lo que pasa que bueno hoy le preguntan por poner el tema de de lo que la un insulto que puede Le puede pasar el Betis en el Villamarín yo yo creo que bueno en su expresión como les pues el explica que

Voz 0282 10:46 Sara de fuego escapada mariconadas esa nada a nosotros

Voz 1991 10:53 a esto hay que es el gol

Voz 0282 10:55 que es claro por lo que lo que se espera él no

Voz 6 10:58 sí porque él sabe perfectamente que vi el Villamarín pues elevadas a encontrar se va hacer que en este caso haber Sevilla no pero bueno yo creo que lo prepara así de esa manera de que esa la presión él parejado públicas tranquilo para que el futbolista solo piensen en el fútbol en en el partido

Voz 0282 11:14 pero lo que sí es verdad que que la sensatez

Voz 6 11:17 es que teníamos hace una semana que era que el helvético después de tanto tiempo era superior al Sevilla pues sea igual a un poquito la cosa

Voz 0282 11:24 E incluso bueno ya la situación de todo de todo

Voz 6 11:29 partido ganado pues por el Sevilla afronta el partido de los de otra manera no

Voz 1991 11:34 el segundo que ahora sigo con vosotros y además estamos recibiendo una llamada creo que de la calle Jabugo que en un momento estamos por allí la doce XXXII

Voz 9 11:43 mira tú a moverse que nunca atómica es lo que te gusta dire que se agarre de la quiniela que llevas en la mano hacer una foto y etiqueta en Instagram de Dos hombres y un boleto prometió la el debut de la selección en Rusia juega tu opuesta y espera la quiniela que lleva el debut de la selección el Rusia la quiniela ninguna apuesta deportiva tendrá más por sólo un euro con cincuenta

Voz 10 12:04 tú

Voz 11 12:11 sigue giro en las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook Larguero Larguero

Voz 12 12:22 sí pero leído no a leerla pregunta pues mira no lo voy a ser

Voz 13 12:28 borrosos me haría ilusión de quince centímetros sabes vamos a Pendón quince veinte pero en vano cincuenta centro tuyos bando gusanos genera un capullo alrededor suyo de tener nunca pudo alrededor

Voz 3 12:43 no cupo abusos

Voz 14 12:47 no

Voz 13 12:49 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en el programa más de la SER este programa necesitan veterinario cada semana me encuentro hoy

Voz 15 13:00 de nada

Voz 13 13:05 tienes que elegir quién extremo hay una nueva forma de hacer cine en combates del bien en forma de disfrutarlo voy a matarlos cupones las imágenes

Voz 16 13:22 lo eso el sonido

Voz 13 13:27 estás bien Robin Misterio esta alegría

Voz 16 13:33 criminal componen Leo Siminiani estudia

Voz 13 13:37 la voz mariposas puntocom

Voz 17 13:43 hay una radio sin relojes cuando se trata de vivir lo más sano posible a veces hay que hacerse pregón

Voz 18 13:50 también vamos a terminar con preguntas que ya nos tocaba la gente manda preguntas al correo hoy a Facebook Twitter el ITER reclaman Ángela te reclamos venga pues a que estamos viviendo hoy te tienes que dar a tus oyentes venga pues ya está dispuesta

Voz 4 14:02 en la Cadena Ser punto com Larra Duke estos programas

Voz 19 14:10 sí

Voz 3 14:14 el Larguero con Jack o te pega seguimos analizando este derbi andaluz de mañana en el Benito Villamarín entre el Betis y el Sevilla Antoñito mucho te decía ahora vendí lo de la expulsión pero nos acuerda en el Pizjuán el dos mil tres eso lo que quiere acordar el el minuto ochenta para empatar a dos set de eso vendí no no

Voz 0282 14:33 eh

Voz 7 14:34 pero no a saberlo

Voz 6 14:37 daba que no me acuerdo oscilaba es que no me acuerdo

Voz 3 14:41 no no te acuerdas de ese partido no tiene esa sea

Voz 2 14:44 sus dos hijas

Voz 3 14:48 en el banquillo estaba así lo visto en el campo

Voz 1991 14:50 pero

Voz 2 14:51 anda así al final la portería según

Voz 0282 14:56 eres Antoñito en el sesenta

Voz 1991 14:58 hay nueve y marcó en el ochenta para empatar final

Voz 0282 15:01 pero bueno creo que estaba Caparrós en el banquillo no sí sí sí nos vamos a Obama

Voz 1991 15:06 los acordando a Antoñito imagino que hay muchas ganas no ese tres cinco de la ida que dolió mucho eh

Voz 0282 15:15 sí evidentemente no fue un resultado que bueno aunque hoy ha dado estadística son partido que demente resultado hubo un momento que el Sevilla está más cerca del cuatro cuatro dos bueno y esa jugada que al final Escudero fue hace te yo ese gol que que la verdad que un resultado que dolió mucho no no no no vamos a papá no es el resultado

Voz 6 15:39 Villa

Voz 0282 15:39 y y bueno yo creo que que también era circunstancias aquella aquel momento con la creo que monte la llevaba una semana no conocía prácticamente nada bueno llegar a otra cosa no circunstancia cambiado famosa Bergman Mañero un partido que haya acuerdo muchísimos años pues lo que reconoce que está haciendo una gran temporada no

Voz 1991 15:59 su Mendi como como es la semana previa a este partido porque allí en Sevilla los jugadores os conocéis todos normalmente hay muy buen rollo entre entre todos los aficionados viven mezclados como como es lógico hay mucho vacile mucho cachondeo la semana previa de esta me imagino que la gente te motiva más por la calle no

Voz 0282 16:19 sí bueno pero evidentemente te dejas ver muy poco por la calidad del grupo de los juristas y bueno al final puesto como dices tú pero sobre todo intentó evitar ir a así todo había muchísima gente y muchísimos aficionados es una semana la difícil una semana contención una semana en el que está revisando vivir el partido cuanto antes porque ahora que sigue hablando de lo mismo llegas a partir de hoy bueno lo que te he comentado

Voz 1104 16:46 sí sentenció nerviosismo

Voz 0282 16:49 descansa no descansas bien del todo y sinceramente lo único que piensas es en tumbaron una una satisfacción a los aficionados que ellos lo único que piensas piensas solo en los aficionados el que es un partido importantísimo parte jugadores pero sobre todo para los los aficionados para que disfruten ese partido que les puedas ganar y que bueno que se vayan a casa muy felices

Voz 7 17:11 hombre yo different porque vivía muy sale de la Motilla sabe entonces saludo vivir muy bien

Voz 6 17:18 claro que ven yo vivía muy bien yo voy como era de Sevilla hay todavía no estaba independizado vivía en la en el barrio con los amigo Marina no me empapada de de beticismo de sevillismo oí tiene que aguantar ahí incluso Caparrós quería en este aspecto poco que viviéramos la calle que si fuéramos los centros comerciales que eso es lo que quería era el cuerpo a cuerpo con la afición no tanto a favor como en contra bueno yo en el imagínate no hay que hay gente de todo pues pues me gusta me gusta vivirlo Si bueno prácticamente esta semana pues lo vivía con con con la gente que lo amigo no

Voz 20 17:55 sí cómo cómo vivía Lopera estos partidos

Voz 0282 18:03 bueno yo creo que que más sufría yo creo que más sea malo pasaba lo pasaba bastante mala era nos transmitía siempre antes de del partido el de anterior iba siempre lo del habernos la verdad que transmitía pues eso eh yo creo que él sufría muchísimo

Voz 2 18:22 hola don Manuel qué tal buenas noches o la buenas noches qué tal está en fase de buen operando lo de mañana

Voz 1104 18:31 que Benjamín medio día que quiero ir a su casa a ver el partido

Voz 0282 18:36 no

Voz 1104 18:37 el hombre tiene siempre aquello ambientado no me sabría la televisión Vanguard ya entonces el dinero a ver el partido con él porque como no me voy a tenía que ir explique ir a las alineaciones el estadio que suena fenomenal no es decir eso de comer dieciocho

Voz 0282 19:00 he jugado que quiero que tenga los papeles haber jugado guardado

Voz 2 19:07 diferente

Voz 1104 19:08 no es buena nota no es que me pongo ahora ningún más nervioso

Voz 2 19:12 marcó con Sorpresa sorpresa no

Voz 1991 19:15 de todas maneras don Manuel usted no necesita que el invite vendíais presenta en su casa sin avisar no sería la primera vez

Voz 1104 19:22 bueno que me fui con Juande Ramos que tiene toda la cara ver padres Jarrai creían que había poca fe allí no pero ahora tengo que con mi hijo sobrino los cara que eso lo conoce son chavales fenomenales no

Voz 21 19:36 usted cree que volverá algún día a Alves

Voz 1991 19:39 de Villamarín

Voz 1104 19:40 hombre tengo que volver lo que pasa es que ahora mismo salgo a la calle la gente me tire que vuelve a y ahora mismo no estoy para eso no se lo piden me tiran del pantalón de la chaqueta donde se fije usted jugadores como esta mañana en el campo que es una noticia claro que adelanto un serio

Voz 0282 19:59 a las seis y cuarto en el Villamarín

Voz 1104 20:01 toma buena nota Yago sale al campo para poner boca abajo no

Voz 2 20:07 y esto arrear habló realidades no pero en cuanto me invite ven a mí me Ciccone yo vendí pues ya sabes tienes que invitar al presidente a su invitado el hombre hombres eso ya lo he dicho

Voz 0282 20:20 no hubo ya tuvo en la sorpresa por su formato la la que tú formatos allí Benjamín que te decíamos cupón porque sabía todo lo fía y lo forma forman ahora pero si yo salía una chica universo sí hombre a hacerlo como el caso de que sale una vez cada cuatro años

Voz 21 20:44 Angelito querías algo para Lopera

Voz 0282 20:47 sí a mí sino a a ver si me invitan me cuando me vea los hermano el museo jamás de los sevillista pero otros escondo bajo la basura que te a ver si tú te duerme

Voz 22 21:06 para que no me pasa nada él pero me paro

Voz 6 21:11 la con cara que hizo en Gran tío algún chico

Voz 1104 21:14 cenar a mi me gustaría que tuvo lugar ayer derbi mañana porque estoy viviendo últimamente y pesa Macún remordimiento

Voz 0282 21:25 yo también soy padre minutitos estoy menos al no las

Voz 20 21:34 se echa de menos se es hecha de veros esas esas previas en las que aparecía Lopera y sobre todo la sartén

Voz 1991 21:41 a eso eso vamos a los chavales

Voz 0282 21:43 a uno se que de Corte Inglés decenas de mujeres

Voz 2 21:48 la checa inglés

Voz 0282 21:50 el hermetismo un nosotros les decíamos precisó sigan ahí tiene ahí un preciso y les daba un cheque regalo de las muchachas salían luego por la noche cena con ello con unos abrigo de visón con lo que el hombre lobo no

Voz 20 22:04 bendito esos esos cheques regalo los has visto eh

Voz 0282 22:07 sí sí sobrevivió muy bien la verdad de todo pero hay algunos que los vendían no que digo que hay algunos que no vendía no hombre alguno lo hacían negocios porque estaban pienso no

Voz 20 22:23 es echa de menos a don Manuel que le echamos mucho de menos tengo que me cuide un abrazo muy fuerte fuerte esta ruta figura eh

Voz 0282 22:36 genio y figura soy lo que todo lo todo lo

Voz 3 22:38 bueno como lo malo eh

Voz 0282 22:40 se ha marcado una época ahí bueno yo con lo que hay que un recuerdo no

Voz 1991 22:45 en fin vamos a disfrutar mañana de este derbi uno lo harán más otros menos veremos en la ida fue un tres cinco en la vuelta se juega mucho más el Sevilla no sólo por el encuentro el resultado del primer partido encuentro de ida digo yo como si esto fuese el partido de vuelta en la primera vuelta y tiene que quitarse la espina aparte asegurar puesto europeo Antoñito mil gracias un abrazo muy fuerte

Voz 7 23:06 igualmente un abrazo vendí un abrazo me abrazó B2

Voz 1991 23:10 es el derbi andaluz entre el Betis y el Sevilla es un partidazo que tenemos por delante además mañana y tenemos el resto de la jornada hay poco en juego realmente porque ya sabes que están implicados el Villarreal el Betis y el Sevilla y el Getafe que el Getafe ya hemos hablado de él que es el que está ahí intentando pescar algo sobre todo el Sevilla Estados puntitos tiene que esperar a que tropiece si gana su partido al Atlético de Madrid y pierde el Sevilla mañana dependerá de sí mismo de cara a la última jornada el Real Madrid juega el domingo eh

Voz 3 23:43 en el Santiago Bernabéu han tome ahora qué tal muy buenas pues tiró por el suelo con Lopera qué tal buenas noches se ha echado de menos que en tiempos no hasta que me dio un ataque de risa aquí en donde el sofá

Voz 1991 23:56 me acuerdo la última vez que hablamos con el otro Lopera en El Larguero de ciudad que sólo podría ir al Benito Villamarín fue metido en el disfrace Palmer in que si no era imposible

Voz 16 24:06 pero lo Romeo pero Haase ante los de conste rato con con los

Voz 0231 24:09 era se echa de menos el fútbol de antes también se echa de menos una penúltima jornada con algo de emoción

Voz 3 24:13 el Bernabéu has contado los partidos de mañana

Voz 0231 24:16 el Madrid juega por libre nueve menos cuarto porque ni los blancos pueden hacer nada en la pelea por la Liga ni el Celta se puede meter en Europa League el otro día con el gol de Lucas Pérez se quedaron matemáticamente fuera de la pelea por la séptima plaza y eso ha hecho que hoy todas las rueda de prensa girar en torno a dos nombres Kiev y Neymar lo de Kiefer no obsesión es Zidane quiere que

Voz 1337 24:36 los jugadores se concentren no le molesta

Voz 0231 24:39 da Zidane el ruido exterior ni que sean favoritos para mucha gente Zidane considera que no hace falta frenar ninguna euforia simplemente trabajar y estar centrados y luego el tema de Neymar en la portada de los periódicos ayer información de Carreño aquí en El Larguero la sensación de que va a sonar el nombre de Neymar todo el verano en la agenda de Florentino Pérez y cuando le preguntan a Zidane por el brasileño Paraná las esconde

Voz 1994 25:02 esto no lo sé si están discutiendo con con el mar no lo creo pero por qué porque lo que lo que estamos haciendo es es lo que no se importa es lo que estamos haciendo ahora los los bueno eso siempre compatible yo Macaulay un año me decía cuando yo jugaba me decía que yo no estaba compatible con cogí cuyo objetivo es cada vez que bueno mismo jugador eh qué tontería es esto y al final los mejores los buenos siempre siempre en el campo fuera no lo sé pero en campo hay hay

Voz 15 25:36 química bueno palabra

Voz 13 25:40 que me

Voz 16 25:41 no sabe si está negociando tampoco

Voz 0231 25:44 no le parece que sea nada extraño que puedan tener química en el campo Cristiano Ronaldo Neymar porque son muy buenos como que no molesta Yago en el Madrid que

Voz 1337 25:53 Conthe y que se hable permanentemente de Neymar

Voz 1991 25:55 sí sí es que yo creo que lo tienen claro en el Real Madrid el y la prioridad es Neimar bueno Neymar y un portero porque eso es otra cosa es lo que tiene en la cabeza en el conjunto blanco y que van a irá a por un portero y veremos el verano es muy largo hay mundial de por medio eh

Voz 3 26:13 lo que tiene claro Real Madrid que si quiere animar va a tener que soltar una amortizada no sé cuánto pero va a tener que soltar mucha pasta algo más Meana

Voz 0231 26:20 que mañana no van a estar ni Cristiano ni Carvajal pero que los dos trabajan a buen ritmo para estar sin problema el veintiséis de mayo en esa gran final contra el IVA

Voz 1991 26:29 gracias a un abrazo hasta mañana un abrazo hasta mañana a las doce y cuarenta y siete el domingo sabemos quién es el campeón de la Liga Iberdrola hay muchas

Voz 13 26:35 cosas que podríamos decirte sobre el Audi A4 Avant Black la inmersión pero quizás Paradis sería como si a llover por eso primero dejaremos que escuches llover ahora vamos al importar puedes tener un Audi A4 Ballack la Edition por doscientos cincuenta euros al mes y todo lo demás

Voz 4 26:51 la oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el treinta de junio de dos mil dieciocho consulta condiciones en la Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 9 27:01 o sea que nunca falla mejor atómica esa que te gusta de que sea la red de la quiniela que llevas en la mano hacer una foto y etiqueta en Instagram de Dos hombres y un boleto prometió llevarla al debut de la selección en Rusia juega tu opuesta y espera la quiniela que lleva el debut de la selección en Rusia la quiniela ninguna apuesta deportiva tendrá más por sólo un euro con cincuenta

Voz 23 27:23 es donde entran dentro de que da ese cada día entre en Chicago habrá seis seis quién sale sede ya estaba todo esto su blog son de Auster

Voz 13 27:42 quedan que no pueden buen rollito en las que mola

Voz 1991 27:45 estos González muy buena qué Yago muy buenas este domingo es el día clave en la Liga Iberdrola la Liga femenina de fútbol Atlético de Madrid Barça los dos juegan fuera de casa si no eh asimismo la de dependen de sí mismas mejor dicho el Atlético

Voz 24 27:58 eso es llegamos a la última jornada se disputa el domingo máxima igualdad es diferente al año pasado porque en aquel momento se llegó a la última fecha con el Barça por delante fallaron las azulgranas contra pronóstico y el Atlético se llevó el gato y el gato al agua íbamos a ver qué pasa en esta ocasión porque es justo al revés el Atlético quién llega por delante con setenta y cuatro puntos

Voz 1337 28:16 solo uno por delante del Barça que tienes

Voz 24 28:19 Day tres las colchonetas visitan a un Zaragoza ya descendido pero que no ha perdido en casa en todo dos mil dieciocho cuidado con ese partido el Barça tiene que ganar al Levante

Voz 1337 28:26 es está jugándose el octavo lo que es lo mismo poder disputar

Voz 24 28:29 la Copa de la Reina que empiezan unos días después pues esperar que suene la flauta en ese partido de Zaragoza será el tercer título rojiblanco uno en el año noventa y el del año pasado o el quinto azulgrana todos en esta década así que el domingo desde las cuatro con horario unificado conoceremos al campeón de esta Liga Iberdrola

Voz 1991 28:45 hablamos con las protagonistas jugadora del Atlético de Madrid Marta Corredera qué tal buenas noches

Voz 3 28:50 pues ahí nervioso

Voz 0311 28:53 pues no la verdad que no que el equipo está muy tranquilos sabemos que si hacemos las cosas como venimos haciendo hasta ahora que nos van a salir bien entonces yo creo

Voz 7 29:02 el poco esa tranquilidad que tenemos todos

Voz 1991 29:04 es lo que pasa es que claro uno cuando se va acercando a la hora de partidos cuando empieza a tensionarse no es cuando empiezan a esa gusanillo por dentro

Voz 7 29:12 bueno no sé yo creo que es una experimentadas que ya saben encontrar esta situación de una vez yo creo que no nos va a poder esa presión no sé qué es verdad de

Voz 0311 29:22 si te hablo del año pasado a estas alturas pues sí que es verdad es que el equipo estaba mucho más nervioso ese acotada base

Voz 3 29:28 esa precipitación de los padres finales

Voz 0311 29:31 este año el equipo ha madurado oí y que en ese sentido estamos mucho mejor que la verdad

Voz 1991 29:35 bueno lo importante llegar a esta situación a esta última jornada dependiendo de vosotras mismas no tienes que mirar a otro lado eso así

Voz 7 29:41 sí exacto al final uso que te digo no seguir nosotras seguimos haciendo con nuestro juego

Voz 0311 29:47 sabemos que cuando hemos de nosotros sí sabemos que puede debo

Voz 7 29:50 es un un alto porcentaje de posibilidades

Voz 0311 29:53 de que la cosa vaya bien a priori

Voz 1991 29:55 el partido en el que lo vea desde fuera puede pensar que puede ser sencillo porque jugáis en casa al Zaragoza que es un equipo ya ya descendido pero mirando números el Zaragoza ha ido de menos a más esta temporada igualar reaccionado demasiado tarde no ha perdido en todo el dos mil dieciocho en su campo eh

Voz 0311 30:10 sí la verdad es que lo que tú dices lo cualquier persona que lo vea desde fuera lo que equipo ya describir

Voz 7 30:16 no puedes nosotras lo que vivamos y lo que vemos son las estadísticas las estadísticas eso que es un equipo que no ha perdido su casa en toda la segunda vuelta que hay donde pero Sabas que voy a meter ponerlas fácil es por eso que que relajarte mucho menos

Voz 1991 30:34 a depender de vosotras mismas pero dime la verdad va haber Radio en el en el banquillo

Voz 7 30:39 yo no tengo para nosotras lo tenemos que tirar por otro lado y ahí hacer nuestra Fabero algo que tenía que estar tranquilas y no mirar a otro lado

Voz 1991 30:53 bueno muchas veces incluso desde la grada unos entera no de lo que está pasando en otro campo porque vende celebra un gol dice la han tenido marcada Barça porque aquí no ha pasado nada no

Voz 7 31:01 sí sí es inevitable la he pasado también es verdad que llevamos en situación de ellas jugar igual que nosotros jugamos en casa contra la Real ellas acabaron perdiendo pero nosotras vamos hasta que acabó el partido salimos como te digo que no son nuestro y sin nada más

Voz 1991 31:20 bueno tú estuviste en el Barça hasta hace bien poquito en te has cruzado muchos mensajes con tus ex compañeras

Voz 0311 31:26 no no no cuando estamos cada uno en su club diferentes en la selección que a veces se habla y tal pero estando cada uno en su club y no no nos comunicamos entre nosotras ha sacado una va hacer su trabajo a su día a día ya está al final tenemos objetivos tenemos el mismo objetivo y sólo puede quedado

Voz 7 31:44 por desgracia

Voz 0282 31:46 vamos como digamos

Voz 1991 31:49 oye pase lo que pase da la sensación de que esta temporada ha sido más dura que la anterior que ganar la Liga

Voz 1104 31:55 no sé si más dura no la palabra

Voz 0311 31:57 a lo que sí que es verdad que cada año pues tal los equipos son más competitivos de la Liga sube en las con el nivel de las jugadoras sube al final todo eso hace que cada vez más complicado es Hair tan

Voz 7 32:11 bueno están constante no la yo

Voz 0311 32:13 los constantes que que hemos obtenido nosotras para mí el premio al equipo para regular no sólo a hacerlo lo mejor durante todos los meses que dura la temporada yo creo que ahora mismo en ese sentido otros estamos un pasito por delante

Voz 1991 32:28 en Marta ves a corto plazo algún equipo que pueda hacer sombra a Barça y Atlético de Madrid porque es un poco como el Madrid el el Barça en en primera división nos estáis dominando el fútbol femenino en los últimos años no parece no que aparezca hay otro equipo que pueda a meterse en la pelea

Voz 0311 32:47 no yo creo que como te he dicho anteriormente cada vez los equipos están reforzando mejor están apostando

Voz 2 32:53 Temas

Voz 7 32:53 cada vez la Liga va tenemos que hacer que que cada vez equipos y demás entonces nosotros tenemos que seguir trabajando pero cada vez mejor y cada vez veo con una exigencia mayor porque si lo recoja rebajamos de esta visto que cualquier equipo nos puede hacer daño

Voz 1991 33:12 va a viajar familiares amigos al partido

Voz 0311 33:15 sí sí sí obviamente a verdades es un día muy bonito que si las cosas salen bien se va a poder disfrutar mucho y al final lo que la gente que nos quiere que los ha seguido durante toda la temporada lo que quieres estará es esa posible victoria ahí para para así pues las cosas complicadas estar ahí doy ayudarnos

Voz 1991 33:34 no sé si conseguís ese título de quienes la primera persona a la que te vas a acordar

Voz 0311 33:38 hombre pues no te podría decir una única pero eso no pero sí que es verdad que dijo a medio ahí y mi pareja para mí lo más importante que tengo la vida entonces todo el esfuerzo que hago durante el año a todos los meses que estoy yo fuera de casa en Madrid sola para ellos es súper importante porque sin ellos yo no estaría donde estoy entonces para mí dijo Amelia es clave

Voz 1991 34:00 tú conoces a una tal Mapi León

Voz 0311 34:03 si os veo gente con ella vive muy bien muy bien la verdad que tuve la suerte de jugar Cornellà que el año pasado al favor o pásela selección sí para mí es una jugadora Zhai y sobre todo como persona también

Voz 3 34:16 Mapi León qué tal buenas noches

Voz 7 34:18 pero antes ahora Flores en el campo no eh

Voz 3 34:21 agua nada

Voz 8 34:24 qué tal qué tal con Marta te llevas bien si no la verdad es que sí

Voz 1991 34:28 disco incluido en el Barça estáis amén a Luis coincidió en la en la selección

Voz 20 34:32 y a jugarse un título

Voz 1991 34:35 en la última jornada Martí es lo más emocionante que puede pasar no lo que pasa es que no depende y demos otra más que eso es lo malo

Voz 7 34:41 eso eso es normal no pero bueno al final nosotras tenemos que trabajar Hay al partido para dar lo mejor de nosotros sí ganarlo vuelta ya lo que era el rival pues bueno ahí no podemos hacer nada

Voz 1991 34:53 me quedo contigo unos minutos despido a Marta Corredera Marta y suerte para el domingo eh Mapi de gays a esta última jornada los dos equipos se lo estaba comentando ahora mismo con con Marta el Barça el Atlético de Madrid los dos equipos dominadores del fútbol femenino de los últimos años ahora mismo no tiene pinta que os pueda toser nadie por detrás no

Voz 7 35:16 bueno eso de que no puede ser nadie no no lo creo al final si estamos en esta situación ha sido porque los equipos cada vez está en la refuerzos vamos a mejorar e hice trabaja más que yo que soy hace unos años quitarnos trabajará tanto Compromís está creciendo pudo fue en junio pues crecen los equipos aquí cualquier equipo te que te puede hacer daño y eso es lo que lo que tenemos que tener en cada partido lo intensidad muy alta hay una concentración muy alta algo al

Voz 0311 35:46 al

Voz 7 35:47 pues bueno estas cosas

Voz 3 35:49 no es lo principal que nos tenemos que alegrar es de lo lo mucho que está creciendo no sólo a nivel deportivo sino incluso mediáticamente el fútbol femenino no

Voz 7 35:58 sí por supuesto es un trabajo que que lo llevan haciendo uno llevamos pero vamos lo llevan haciendo también muchas compañías desde hace muchos años aquí y ahora nos toca a nosotros a esta esta época incluso llegan a una supongo las que abajo y los vamos a seguir trabajando poco a poco por puesto sabemos que nos está costando pero mira está mejorando oí vi se está notando anotando así que vamos a buen camino

Voz 1991 36:23 a quién tiene rival más difícil para el domingo vosotros que visita is vosotras que visita hoy la pista del la cancha del Levante o el Atlético que viaja a Zaragoza

Voz 7 36:32 pues bueno en el los partidos creo que van hace muy complicados tanto uno como el otro al final jugamos fuera de casa que también que suele ser

Voz 0282 36:40 a punto de encontrar pero supongo que tanto el Athletic como antes

Voz 7 36:44 otras hemos trabajado el partido para para intentar ganar Louis dar lo mejor decir de no sé a finales de nuestras nos enfrentamos a al al Levante todo alarde Levante y al final se está jugando entrar en Copa o asegurarse la la oposición entrar en copas no sé bueno en Zaragoza supongo que también a nosotros cosillas Si bueno llevan una buena racha en el dos mil dieciocho en su casa

Voz 0282 37:09 no sí que es nuevo partido iban a eh

Voz 7 37:12 bueno ser disputados como te vamos ahora con Marte

Voz 1991 37:14 no ha perdido el Zaragoza en su casa en todo el dos mil dieciocho que no está mal eh hay nervios lo que pasa que siendo viernes casi casi el domingo no por la mañana antes de ir al campo

Voz 7 37:24 bueno dando como nervios quizás esa cosilla de Ci la cosilla pero bueno a Congo sea que que evaluar van al d'Aro lo que has preparar como un partido o a eso tengo partido y nos estamos jugando mucho por supuesto pero notas sean lo puedes salir si va a serlo o no no pueden salir más de lo que sabe ser un partido normal porque ni ni menos sabe pues ahí nervioso animas nerviosa o menos techo nada o más nada pero ahí viene el punto por así decirlo exacto y en el que estés enchufa habita concentrada Hay quieren que salgan las cosas pues yo no lo expresivas también también es peor si la pienso que sea positiva

Voz 3 38:09 no la negativa agarro la sino la que te mantiene alerta en la que detiene antiguo seis seis seis

Voz 1991 38:14 va a haber Radio en el banquillo me decía Marta que no que ella no porque no dependían de de nadie más que de ellas mismas y que la radio no la querían para nada

Voz 7 38:21 y tampoco la queremos no no queremos

Voz 0282 38:24 los aviones de Castrejón que que centrarnos en lo no

Voz 7 38:26 Nuestro en hacer un buen partido en coges buenas sensaciones por supuesto en sacar los tres puntos como sea muy bueno supongo al final pues un comentario o cualquier otra cosa que la gente lo va a gente de puede dar alas a ver seguramente no llegará pero lo que tenemos que estar es a nuestro partido oí lo bueno lo que sucederá pues sucederá

Voz 1991 38:50 Messi marca el Atlético palentinos en tenéis pero como vaya perdiendo creo que os vais a enterar en la grada eh por la grada

Voz 7 38:57 seguramente la grada vamos que no ir está todo eso nosotros a nuestro partido final cualquier cosa parece que no pero igual el que te digan un comentario al que priva el el equipo al que esto te te desconcentra me distrae y al final eso es lo que lo último queremos que tenemos que estar

Voz 1991 39:16 imagínate dice en el minuto treinta el Atleti va ganando cero Ortiz poder ya

Voz 3 39:21 poco más poles lenguaje mate

Voz 0282 39:24 aunque fuera el caso notamos a tener que seguir ahí

Voz 1991 39:26 ya por eso pero imagínate que en el minuto tú vas cero cero en tu partido y te dicen en el minuto yo qué sé XXXVIII acaba de marcar el Zaragoza jode pues te vienes arriba que no veas

Voz 7 39:37 muy bien pues pues bueno pero vivía pues mira mejor glía ahí si quería uno pero bueno al final es lo que te digo vosotras tenis que ganar vuestro

Voz 3 39:48 partido ella hasta ahí luego si tropieza el adelanto

Voz 7 39:51 venga aquí el resultado da igual sino otras no ganamos efectivamente que hagan

Voz 3 39:55 pues nada Mapi León mucha suerte para el partido del domingo a ganar primero el vuestro y a ver qué es lo que hace también el Atlético de Madrid un beso

Voz 26 40:09 no

Voz 27 40:12 hola que ensayando para el Mundial de Rusia ensayando para cuando me traigan mi tele nueva de la FNAC entonces lo de ir a Rusia lo dejamos no

Voz 13 40:22 quédate a ver el Mundial en casa y comprarte una tele de Pla con hasta un veinte por ciento de descuento hasta el veinticuatro de mayo todo pasan Hernán

Voz 9 40:32 o ese que nunca falló o mejor atómica esa que te gusta de que ese agarre de la quiniela que llevas en la mano aceros una foto y etiqueta Instagram de Dos hombres y un boleto la prometían el debut de la selección en Rusia juega tu opuesta espera la quiniela que lleva el debut de la selección en Rusia la quiniela ninguna apuesta deportiva tendrá más por sólo un euro con cincuenta

Voz 10 40:54 culo

Voz 11 40:58 sí a El Larguero y las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook

Voz 23 41:10 la suerte cuando sur ropas la y con ellas

Voz 28 41:13 bueno convenido de judía verde al Reino Unido

Voz 13 41:17 editorial la historia sus versos

Voz 29 41:19 ACS Julio Verne de la Alija

Voz 13 41:22 Riolobos Halilovic nosotros Jessica Jones subrayó sus momentos clave suyos llave aquí en estas réplicas el brazo tíos en exceso crono ficciones de Ser Historia un viaje al pasado junto a Mona León Siminiani en la madrugada del sábado al domingo a la una inmediata SER Historia con solares debo ir Cadena SER ha sido como esta es como un rebelde sin causa violas vista la analista escuchas Sucedió una noche el programa de la SER dedicado al cine clásico por falta ahora está en el Rialto las madrugadas del sábado el domingo de cuatro cinco y medio tendrías que bueno la puedo ir contigo en los de Cadena Ser punto com

Voz 29 42:17 sólo si admiten los adjetivos que añadan información en cualquier caso que es preferible sustituirlos por datos concretos

Voz 13 42:25 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta si el Twitter te pone como una moto tiras millas Gorenje entra en arroba Carrusel Motor el Twitter del mundo del motor en la Cadena Ser y si tienes algo más que decir te Cortés tu participación cuenta

Voz 17 42:52 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 19 43:00 en Congo

Voz 30 43:04 el Larguero con Yago de Vega

Voz 3 43:06 ya

Voz 1991 43:11 vamos con la Fórmula uno ya sabéis que se está disputando

Voz 31 43:14 Premio de España en el circuito de de Montmeló hoy hemos tenido la primera sesión de entrenamientos libres y como siempre que llega al mundo del motor a nuestro país tenemos muy buenas sensaciones y tenemos eh eh gran asistencia de

Voz 2 43:28 de público Franco qué tal muy buenas qué tal muy buenas noches contamos cómo

Voz 1991 43:33 Nos gusta correr aquí en casa eh que que gran afición hay al motor

Voz 0282 43:36 sí la verdad es que es otra historia que además hace muy buen tiempo en Barcelona parece que mañana o incluso el domingo pudiera llover incluso para la carrera que se quieran logros muy buenas noticias pero hace calor hace el momento buen buen tiempo como digo hoy hay muchísima gente además este año ya el año pasado un poquito de otra cosa de bastantes actividades bastantes era una fan zone en prebenda pero este año un poco más allá el otro día por ejemplo la firmaba autógrafos con Alonso y Sáenz fue una auténtica locura con miles de personas para que firmaran como momentos incluso de tiro porque quiero decirlo así la gente se agolpaba intentando conseguir la firma de Fernando Alonso sobre todo pero también de Lewis Hamilton Sebastian Vettel digamos dices una afición a las motos por supuesto pero también a la Fórmula uno

Voz 1991 44:22 cómo ha ido esta primera jornada de libres y sobre todo que esperamos para los nuestros en la calificación de mañana

Voz 0282 44:28 bueno pues ha ido bastante bien sobre todo en cuanto a la emoción que pueda haber por lograr la pole también por la victoria porque hay tres escuderías que son Mercedes Ferrari y Red Bull que están atrapados en medio segundo el mejor tiempo ha sido para Lewis Hamilton pero a pegadito a ellos a él están los dos pilotos de Red Bull después Vettel domino Raikkonen está en un pañuelo y luego los nuestros pues hay que decir que ese Mclaren que parece iban poquito mejor con el nuevo morro que le han puesto a Fernando Alonso hay duodécimo pero con los neumáticos medios con lo cual con los súper blandos subir hasta los el asturiano sin embargo Carlos Sainz con algún problema con su Renault ha estado decides estimó un poquito peor pero yo creo que tanto uno como otro pueden estar luchando contra la Q3 y sobre todo en la carrera vamos a ver si son capaces de uno de los dos estará entre los cinco seis primeros

Voz 2 45:16 Xavi Saisó qué tal muy buenas hola buenas noches el ambiente bueno no muy bueno como decía Manu

Voz 1982 45:22 eh yo creo sobre todo la remodelación que ha habido en la parte posterior de la tribuna principal en lo que ahora es la fan Sony es realmente espectacular no tiene nada que ver con lo que era hace un par de un par de años y en definitiva yo creo que para la jornada de entrenamientos libres Yago estaba francamente bien de público vamos a ver mañana en la calificación y la carrera recordemos que el año pasado fueron noventa y cuatro mil espectadores pero bueno yo creo que se ha visto un buen ambiente muy lúdico también aquí en el circuito de Cataluña

Voz 3 45:54 qué han dicho los nuestros bueno pues

Voz 1982 45:56 en la línea de de lo que comentabais de Fernando Alonso pues ha hablado de un poco de cómo ha sentido esas mejoras de su Mclaren y esto es lo que ha comentado Fernando

Voz 0629 46:07 bueno yo creo que que han ido bien en general ha sentido el coche mejor que en las primeras carreras así que bueno todo el a la mejor aerodinámica yo creo que queda en la dirección correcta que siempre es positivo todo lo que se probó en el túnel de viento todas las mejoras que en el circuito luego tienen el resultado una pista ahí parece que que está dando el resultado

Voz 16 46:27 ha dicho Fernando que superó

Voz 1982 46:29 el gran objetivo es poder entrar en la en la Q3 mañana en la calificación y Carlos Sainz un poco la la parte negativa no porque no dice que no no va bien el coche no acaba de ir bien que espera pronto arreglarlo y que ha tenido problemas escuchamos a Carlos

Voz 32 46:43 que bueno se ha visto un poco reflejado que que nos está costando más quizás que nosotros otros circuitos kilos y encima a eso le añades que en que tenía un problema mecánico en en de la son personas que no me han permitido hacer un buen tiempo pues peor todavía no acaba de ir bien todavía tenemos que hacer cambios de cara a mañana si queremos ustedes Carlos

Voz 1991 47:03 pues eso es lo que han dicho los pilotos españoles vamos a ver si se mete Carlos Sainz como buscaban la Q3 y a ver si mejora e Fernando Alonso ha dicho que si quería meter en la Q3 si mejora Carlos Sainz que acabado décimo séptimo en la jornada de hoy pues nada Manu nos comentas mañana ya hablamos de la de la calificación como ido vale

Voz 3 47:21 así sea ahora comenzando conocías mando un abrazo Saisó hablamos mañana un abrazo

Voz 1982 47:26 bien hasta luego broche de hecho Saisó

Voz 1991 47:28 ha ofrecido un tema para esta noche un protagonista dice queréis hablar con uno de los comisarios ya sabéis esos operarios que en cuanto haya algún incidente salen a la pista para limpiarlo todo rápido para apartar los coches en para sobre sobretodo salvaguardar la seguridad del salvaguardar la seguridad

Voz 3 47:46 el del piloto es que queremos hablar con uno de ellos para ver cómo se llega a ser operario y comisario en un circuito de en este caso de Fórmula uno Lorenzo Delgado qué tal buenas noches hola buenas noches qué tal ha empezado el fin de bien

Voz 33 48:00 sí muy bien

Voz 0282 48:03 qué queda de momento no si os digo yo

Voz 33 48:05 INAR relatividad en pista hay piano

Voz 34 48:08 bien a la pregunta

Voz 1991 48:10 millón como acaba siendo uno comisaria comisario de pista o encargado de una de las curvas del trazado

Voz 33 48:19 pues por afición al final

Voz 0282 48:22 no normalmente te clásicos empezamos siendo socio de algún circuito y cuando cuando bueno no central gusanillo decir bueno y cómo