Be OK: La cocción de los alimentos y deporte para embarazadas (12/05/2018)

Voz 0187 00:40 buenos días bienvenidos una semana más sabio Cain esta semana venimos con fuerza con energía dispuestos a cocinar mucho verdad Isabel hoy tenemos un programa cocinado donde al buenos días Angela cómo estás muy bien y tú qué tal la semana bueno hoy estoy un poco rebuscado ver si se te ve bajita sí estoy un poco así como pero bueno vamos a hablar de comida que eso siempre sube el ánimo no me tengo

Voz 0911 01:02 lo ha sido se puede que no tengan miedo tengo miedo te lo voy a mejorar mejorar la oferta vamos a hablar de comida y luego un poquito de deporte buena entonces luego Sara Tavares que nos hagamos un poco el cuerpo a ver si con estas no

Voz 1480 01:50 Ángela como química que eres química y experta en nutrición clínica sabes muy bien qué les pasa a los alimentos por dentro cuando lo sometemos a determinados procesos no que bueno en este caso es la la cocina no las diferentes formas de de de cocinarlo muchas veces hemos comentado en el programa porque también los oyentes lo han preguntado alguna vez pues qué diferencia hay entre cocinar un producto de una manera o de otra porque los procesos al final son son diferentes y hoy queremos que nos enseñe es de verdad esas diferencias para saber pues en qué ocasión o dependiendo de qué alimento vayamos a comer merece la pena hacerlo de un modo o de otro la verdad es que hay una gran diferencia

Voz 0187 02:27 cómo cocinar los alimentos y por ejemplo cómo se conservan las vitaminas de los alimentos dos no tiene nada que ver horneamos un alimento con conocerlo con hacerlo el vapor y además comprobarlo por ejemplo entonces yo creo que estaría bien que fuéramos viendo una por una para que podamos ir viendo qué diferencias hay entre unas maneras de otras Equal son mejores para cocinar determinados tipos de alimentos algo

Voz 1480 02:49 una vez has puesto además ejemplos que son muy representativos no porque por ejemplo la zanahoria no si no recuerdo mal según como la cocine eso cuando la calientas pues su composición cambia

Voz 0187 02:59 los nutrientes no son los mismos claro en el caso de la zanahoria lo que ocurre es que cuando nosotros la comemos cruda su carga aduce Mika es muy bajita en comparación a cuando nuestros la cocina Amos cuando nosotros cocina hemos la zanahoria si te fijas tiene un sabor mucho más dulce por eso con ella podemos hacer tartas no se elaboran tartas y cosas así con con postres no con la zanahoria cocida la cara dulce Mika es cuando este alimento entra en mi torrente sanguíneo es la cantidad de insulina que mi páncreas tiene que decretar para normalizar esos niveles de glucosa en sangre varía mucho por ejemplo en el caso de la zanahoria de la zanahoria cruda a la zanahoria cocida

Voz 1480 03:37 pues si te parece vamos a ir repasando algunos modos de preparar de cocinar los alimentos y tú vas contando pues pues cuáles son los pros los contras cuáles están indicados para unos alimentos porque imagino que no todo vale para todo inseguro que tienes alguna curiosidad por ahí que siempre nos interesa saber no es buena para comprar unos a otros por ejemplo se me ocurren primer lugar el horneado no tiene buena fama no porque parece que horneado los alimentos hace que sea sanos

Voz 0187 04:05 claro fíjate este método relativamente lento es verdad que la gente dice que encender el horno hasta que no se calienta y es verdad que bueno que que es un locutor a hemos no que es una pequeña resistencia que se colocan las paredes que lo que hace es que se calienta y luego lo que hace es que transfiere ese calor a los alimentos pues que es ideal para cocinar en en de esta manera para adornar pues podemos hacer pan es podemos hacer pasteles podemos hacer tanto carne como pescado lo que sí hay que tener en cuenta es Pérez de Palma gente que el horno alentar radical en calendario es decir antes de introducir el alimento de veremos calentar bien ese horno ya hay diferencias entre horneado haría Asad cuando Tourné Mas es que una mezcla fluidas y Ornella hasta que sea sólida por ejemplo cuando hacemos un bizcocho nosotros metemos una más una más así líquida y lo que conseguimos es un producto que es sólido la carne por ejemplo se suele cocinar a temperaturas inferiores durante más tiempo para que suben serbio habían ido revés también por dentro porque sí no lo que hacemos es que simplemente adoramos la superficie pero la parte dentro queda queda cruda y el aire seco Del Horno lo que hace es que deshidrata la carne y la verdura entonces normalmente el lo que se suele hacer es que se suele añadir una pequeña capa de grasa de aceite para que se Dole bien para que se haga por todas las partes imagino que sí

Voz 1480 05:22 sí eso queremos un último toque como de hablarlo bien pues con mantener una temperatura bajita durante todo el proceso

Voz 0187 05:27 eso cortante luego en el último momento igual subirlo un poquito no

Voz 1480 05:29 por fuera ese señor el uso podemos poner un poco

Voz 0187 05:32 Bill también no en el último momento y también es importante por ejemplo cuando hacemos una cuando hacemos una carne por ejemplo un polvo así que lo vayamos bañando con con el jugo que va saliendo de esa de esa Carme para que no se quede seca también es verdad por ejemplo que a la hora de horneamos utiliza mucho el vino por ejemplo que que es verdad que todo el alcohol se evaporan pero le da un sabor que es muy rico a la a la carne o incluso también al pescado no

Voz 1480 05:57 y qué me dices del microondas bueno lo del

Voz 0187 05:59 microondas la verdad es que tiene muy mala fama no

Voz 0911 06:02 en comparación con el hornos en comparación con el horno

Voz 0187 06:05 me muy mala fama el microondas es un método de consumo rápido y bueno eficiente porque calientan las moléculas de agua y de grasa que encontramos dentro de los alimentos en vez de calentar el aire que hay alrededor cómo corría en en el ojo entonces lo que hace el microondas es que afecta como decíamos a las moléculas de agua y de grasa de manera que lo que hace es que las coloca como si se dijera en fila como si fueran solda en fila india no en fila india así lo que hace es que que de repente empiecen a girar no entonces es ideal para hacer verduras y huevos revueltos o incluso para fundir mantequilla chocolate o incluso para recala la comida que también yo creo que es al final me parece que el microondas es la el aparato más caro que hemos comprado en las casas para calentar la comida al final

Voz 1480 06:49 sí tienes que están mal utilizado si está muy mal utilizado

Voz 0187 06:52 qué es lo que tenemos que tener en cuenta pues que los trozos pequeños y secos tardan más en en conocerse por la falta de humedad entonces y también muchas veces cuando lo utilizamos para descongelar resultan muy difíciles descongelar en el microondas porque a veces lo que ocurre es que las moléculas del agua congelada son menos móviles que la del agua líquida entonces

Voz 1480 07:10 lo que nos contabas de que pasan de la Philips pues

Voz 0187 07:13 es más difícil claro entonces es congelando que era a la vez que se va es congelando se va como pre cocinando no y al fin a la que tiene un aspecto un poco bueno poco desagradable y también es verdad que el microondas no sirve para dorar los alimentos e es decir para estar solamente la superficie al no ser que tengan que tengan Grill es verdad que hay muchos microondas que simplemente se pueden utilizar como como Grill también

Voz 1480 07:37 hablábamos de lo saludable de cocinar al horno pero también hay otra forma de cocinar por excelencia saludable que es al vapor para mí

Voz 0187 07:46 esta es la la mejor manera de cocina es verdad que lo que hace es que el agua que está en el en el cacharro en el depósito que tenemos hierve y con ese vapor de agua que se produce sube por la olla se transfiere el ese calentamiento se tres eh a la a la comida entonces realmente es un método de cocción más sano el más sano que podemos que podemos utilizar porque el alimento no se hunde en el agua caliente con lo cual al no hundirse en el agua caliente se conservan mucho mejor la verdad

Voz 1480 08:15 en nada que pudiera diluirse en el agua no

Voz 0187 08:18 claro y además una cosa muy buena es que no hay que añadir grasas como cuando hablábamos del horneado no que era si la añadía por arriba aceite para que se pudiera hacer viene el alimento aquí no podemos hacer mil cosas os ha podemos hacer verduras podemos hacer pescado podemos hacer pollo podemos hacer muchas cosas al vapor

Voz 1480 08:36 a veces las Heras

Voz 0187 08:39 tienen como como varios pisos no a sí

Voz 1480 08:42 varias alturas pues arriba las verduras bajo las larvas en función de lo que tal

Voz 0187 08:45 orden y no lo ideal sería colocar si lo vamos a hacer por ejemplo imagínate en dos pisos lo ideal sería colocar en la parte de arriba eh en el nivel más alto por ejemplo la carne All pesca perdón las verduras y el nivel más bajo la carne el pescado sobre todo para que los jugos que voten no voten sobre las sobre las verduras otra cosa muy bien Ana es que se conserva la dulzura y la textura del alimento también retiene la mayoría de las vitaminas y de los minerales mira por darte una curiosidad eh si nosotros hacemos un brócoli si lo hacemos al vapor el catorce por ciento de la vitamina cede el de el brócoli se pierde si lo hacemos al vapor sin embargo sí lo vimos si pierden cincuenta y cuatro por ciento deshabitados

Voz 1480 09:26 no podemos decir que es por excelencia la manera de cocinar más fiel o que más respeta las las propiedades no las condiciones naturales un alimentos tenemos pues eso que que se altere lo menos posible su composición

Voz 0187 09:40 al vapor y además es muy rápido a la gente cree que no es rápido y una vez que tenemos ya cociendo el agua yo llevaba hacer hasta huevos cocidos al vapor ir tardas relativamente poco

Voz 1480 09:51 pero en comparación con el birlo pues mira

Voz 0187 09:54 Clos son aproximadamente como unos doce trece minutos y al vapor pueden ser dieciséis diecisiete no mucho más bueno pues prácticamente si es prácticamente

Voz 1480 10:02 bueno ratito que lo dejas que eso me da igual una forma

Voz 0187 10:04 o sea que incluso huevos puedes hacer al vapor como la cáscara del huevos muy porosa se pueden hacer al vapor bueno tú hablabas de

Voz 1480 10:11 pide pero si hablamos de rapidez creo que todo el mundo se le viene a la cabeza en la olla a presión no me sumo la forma rápida de cocinar por excelencia sobre todo cuando hablamos de platos que necesitan mucho tiempo no como un guiso cosas que necesitan pues eso horas de preparación y que la olla a presión pues

Voz 0187 10:27 sí se simplifica mucho el proceso y además es verdad que ahora tenemos sabía esa presión que son ultrarrápida es decir este instrumento que nosotros ya tenemos en la cocina ha mejorado muchísimo no tiene nada que ver la olla a primera que tenían nuestras madres que tardaba tiempo ahora pues ya puedes tener perfectamente una carne guisada en diez quince minutos lo incluso un guiso de pollo en seis siete minutos es decir los tiempos de cocción se han reducido mucho lo que decíamos antes es una una herramienta fantástica para la gente que no tiene tiempo que necesita hacer invertir muy poco tiempo en en elaborar los alimentos para que es ideal pues podemos hacer desde cualquier legumbre a cualquier verdura estofado sopas piezas grandes de Carme también por ejemplo o incluso caldos sopas

Voz 1480 11:13 los caldos imagino que es lo mejor de lo mejor

Voz 0187 11:16 claro porque además es muy rápido prácticamente no se evapora nada de agua con lo cual ahí nos quedan todas las vitaminas por ejemplo si estábamos hablando de vitaminas y cocer al vacío esto ya es mucho más complicado ya ya

Voz 0911 11:29 es mucho más complicado el vacío tienes tú

Voz 0187 11:31 tú sí sobre todo porque no todos tenemos equipo para hacerlo al vacío que se necesita para venir a esta práctica es de origen francés la de cocinar al vacío y cada vez está haciendo más populares se utiliza más en los distintos restaurantes el equipo necesario quizá parezca alta tecnología pero no es tanto el fundamentos bastante simple el alimento cocina baja temperatura durante mucho tiempo en una bolsa que está previamente introducido al vacío entonces hacen falta dos cosas una es una envasadora al vacío que lo que hace es que extrae el aire a la bolsa de cocción que esto no es tan

Voz 1480 12:03 claro porque no están esas si hay bolsas envasadora al vacío

Voz 0187 12:07 sobre todo para para almacenar alimentos no una vez por ejemplo que ya están cocinados au cuando quiero previamente congelados a para congelar los después y luego lo que a lo que tiene que sí que necesitamos es un horno de cocción al vacío esto ya en lo que ya

Voz 0911 12:21 no no tenemos todos en casa entonces estos hornos su valor está controlado por un termómetro

Voz 0187 12:27 ya hace que el agua conserve una temperatura para ese alimento entonces bueno es verdad que los resultados son increíbles si Iker se cocinan de manera muy uniforme pues qué podríamos hacer aquí pues podríamos hacer desde pescado pechuga de pollo chuletas de cerdo viste bogavante huevos zanahoria y qué tendríamos que tener en cuenta pues igual que ahora no claro es lo que decíamos antes que igual que con otras técnicas de una baja temperatura pues el alimento pues no sede

Voz 1480 12:54 y bueno luego freír y lo hemos dejado un poco para el final también lo más denostado quizás porque todos sabemos bueno pues los no beneficios que tienen freír un alimento pero bueno ahí está bueno danos pues a ver si

Voz 0187 13:09 hemos ir con aceite de oliva que sería lo suyo no

Voz 1480 13:11 ideal la grasa líquida se calienta

Voz 0187 13:14 el doble de rápido que el agua entonces alcanza temperaturas muy huele muy elevadas este calor hace que aparezca una costra crujiente no el d'Or adicto de las creo que es no lo que tú me decías antes y esto como es verdad que también los aceites lo que hacen es que lo hacen que las moléculas del sabor resumen por la sartén que es que se nota que es de no no

Voz 0911 13:35 para que Siria ideal pues la verdad que aquí les dan Jacob fritas claro este te pueden ocurrir mil cosas pero es verdad que bueno

Voz 0187 13:45 a Lord tarda tiempo en atravesara el alimento ir muchas veces puede ocurrir que nosotros podemos quemarlo por fuera que por dentro este crudo esto por ejemplo ocurre si tú intentas hacer croquetas que previamente han estado congelada puede ser que por fuera te queden adictas pero por dentro en calma de es esa es la dificultad no de freír bien que parece muy simple pero que quede viéndolo adicto y también hecho por dentro claro es es lo más complicado claro por ejemplo mira algunas curiosidades para sanear el lo ideal es que las estén tenga el fuego muy fuerte no solamente vamos a entender esas vueltas sin embargo si las piezas son gruesas es mejor acabarlo en el horno osea por ejemplo yo lo puedo saltar primero en una sartén pero luego lo puedo acaba lo puedo acabar en el horno para que se acaba de hacer por dentro lo que tú decías antes de dorar lo no pues también muchas veces utilizamos la sartén para sellar la carne y luego lo puede introducir en el horno las barbacoas bueno pues aquí en normal lo podemos utilizar por ejemplo para chuletas para pizzas grandes es verdad que no tenemos por qué utilizar mucha grasa cuando simplemente se está cocinando el alimento pero sí es un alimento que el Ensino tiene mucha grasa pues puede ser que quede un poco seco

Voz 1480 14:57 que como conclusiones podemos decir que sí al vapor si al horno son las formas más saludables de cocinar las que más mantienen también las propiedades del producto del alimento después de haber sido cocinado se mantiene muy parecido a como eran de de forma natural y el microondas conclusión bueno desaprovechamos un poco porque tampoco lo sabemos utilizar muy bien descongelar que es quizás también para lo que más se usa tampoco la ejemplar como lo hace muy bien barbacoa bueno de vez en cuando

Voz 0187 15:24 vez en cuando yo soy muy fan de la olla exprés

Voz 1480 15:27 muy fan de la olla express sobre todo porque en las vidas que llevamos de velocidad pues al final es es lo que nos ayuda no poder hacer platos y comidas que requieren mucho tiempo en muy poquito tiempo sino probablemente muchas casas no se comería casi nunca ha puesto

Voz 0187 15:39 un guiso de lentejas no un cocido claro es que los tiempos se reducen considerablemente

Voz 1480 15:45 no sé la mitad o un tercio de tiempo no igual

Voz 0187 15:48 el se pueden ver lo que te decía o sea una carne guisada pueden Se doce quince minutos cuando antes una carne guisada podía llegar a media hora sea es que ahora incluso unas verduras y tienes una olla súper rápida a unas judías verdes las puedes hacer en cuatro cinco minutos es que quién no tiene cuatro o cinco minutos para ganar verdes que yo muy fan de la oye expresó nosotros aun así siempre somos muy

Voz 1480 16:08 pero dedicar un tiempo a cocinar no a comer un poco vivir ese momento que ir deprisa sin pensar ni en qué cocina hemos ni casi en el momento en el que lo comemos pero bueno es verdad que cuando no tienen poco tiempo tienen poco tiempo

Voz 0187 16:21 es mejor el tiempo de cocinar bien

Voz 1480 16:24 de comer cualquier cosa pues muchísimo mejor pues muchas gracias receta te seguimos seguimos

Voz 0911 16:58 hoy tenemos con nosotros a Sara Tavares entrenadora personal

Voz 5 17:02 directora de Performance hola Sara cómo estás mola muy bien encantada con siempre qué tal todo pues muy bien aquí en Valencia muy tranquilos haciendo ejercicio viéndonos muy bien muy bien si te parece si ya

Voz 0911 17:13 hablamos de las futuras mamás que

Voz 5 17:15 bueno que se mueven que hacen ejercicio pues a mi me gusta mucho porque es que además pasa una cosa que existe una creencia popular antigua de que un embarazo sano es un embarazo tranquilo y que a veces eso bueno pues llevaría de la mano una actividad física

Voz 0187 17:29 K

Voz 5 17:30 pero yo creo que Ángela esto está dejando un poco de será así fíjate en el siglo III antes de Cristo Aristóteles atribuyo ya los partos difíciles a un estilo de vida sedentario fíjate siglo III allí ha tiró de historia para que la gente lo sepa bueno pues yo a la hora de hacer este tema he hablado con el profesor Guillermo Peña García Corea del Instituto Internacional de Ciencias del ejercicio físico y salud del Liceu y hemos hecho un decálogo para mamás para futuras mamás activas pero si quieres hablamos hablamos un poco de los puntos algunos puntos que podemos tratar ese decálogo me alegro pueden interesar a las mamás y luego en la web los subimos todo no subimos sí que lo lean y que lo valoren y que lo piensan y lo reflexiones para poderlo para poderlo llevar a la práctica venga bueno primero por dónde empezamos por dónde empezamos por nuestro ginecólogo Barrado a usted la mayor es decir si lo primero que tienen que yo siempre les digo a Amis embarazadas que el ginecólogo los Tetra es su compañero de viaje con lo cual todo lo que decidan hacer tiene que estar bajo el consentimiento de su compañero de viaje de su Hinckley de esos Tetra entonces ellas piensan hacer ejercicio lo primero tienen que decirle quiero hacer ejercicio o ya hacía ejercicio que culpe de Hardy eso es tienen que darle todos los detalles al médico para que le diga según la situación en la que el embarazo sí sí au sino dicho esto lo más importante es el sentido común y en este periodo el me decía que no es una época oye de plantear de unos retos estupendo no tiene sentido no raro sea tú tienes que incorporó tú tuviese lógicamente estas cambiando entonces tú tienes que adaptar el ejercicio ha como tú estás no adaptarte tu al ejercicio eso es algo que que siempre hay que tener muy claro en esta época de la vida de las mujeres todavía más y qué riesgos podemos encontrar a ver es Goss bueno yo diría ejercicios o cosas que las embarazadas deben de tener en cuenta a la a la hora de hacer ejercicio ejerció sobre todo contra indicados aquellos en los que haya un riesgo de traumatismo abdominal o de pérdida de equilibrio yo que sé por ejemplo una bici de montaña un deporte de contacto es un deporte de nieve esos por ejemplo vamos a intentar dejarlos a un lado vamos a porque podemos podemos tuve un accidente y nuestro bebé Se puede dañar luego el entorno la situación donde se desarrolla la actividad que pueda ser imprevisible es decir de portes náuticos oye cosas que no puedas controlar claro no quiere decir que no puedas nadar en la piscina no no no no no no no no estamos hablando de entorno es decir un entorno a una situación donde sea la actividad que tú no puedas comprar y que se impredecible un deporte de aventura yo que sé vamos entonces yo otras actividades donde el la intensidad del esfuerzo tú no la puedas dosificar por ejemplo yo que se está jugando al pádel o al fútbol o boxeo anatema claro sea son cosas que que eso materialmente no no puedes dosificar es complicado dosificar esa intensidad de la esfuerzo más cosas Ángel por ejemplo si no hemos hecho ejercicio nunca tiene sentido que nos pongamos a hacer ejercicio en estando embarazada de todo depende de lo que hemos dicho antes de lo que nos diga ginecólogo Barros detrás hay gente que por precaución como me comentaba el profesor algunos médicos desaconsejan comenzar a realizar ejercicio durante este primer trimestre mujeres previamente sedentarias en espera de comprobar que la implantación haya sino que todo va diosa donde yo lo que hacen esperaron a lo mejor tres meses dejan que pasen ese primer trimestre cuando ya todo está bien dicen venga adelante comienza a hacer ejercicio hay personas que hacen eso sanitarios que hacen eso hay otros que por ejemplo depende de la mujer la Si una mujer ya está practicando ejercicio regularmente y el embarazo va bien y que tiene la venia de de nuestros ginecólogo obstétrica pues puede empezar a hacer ejercicio a una intensidad por supuesto moderada sin que tenga riesgo añadido Valley qué beneficios tiene ese ejercicio primero vamos a ver para la madre y luego para el bebé venga pues para la madre mejora de la aptitud cardio-respiratoria menor incidencia de preclaro menos papeletas para tener hipertensión diabetes gestacional prevención de la incontinencia urinaria hay lumbalgia porque esos son además son problemas que acompañan muchas veces nos acompañan los embarazos bienestar psicológico mejora de ganancia de peso gestacional bueno y evita lo que lo que he dicho no el muchas muchas mujeres desarrollan diabetes gestacional bueno pues parece ser que si realizamos ejercicio tenemos menos papeletas de sufrirla a lo largo del embarazo bueno para el bebé para el bebé lo que sabemos hasta la fecha es que los resultados de los estudios relacionados con la salud fetal a nivel intrauterino han mostrado que el ejercicio materno no tiene efectos perjudiciales vale si hablamos de la futura salud de recién nacido de aquellas mujeres que realizaron ejercido durante el embarazo existen existen ya algunos datos científicos que lo lo accionan con una reducción de la prevalencia de riesgo de obesidad diabetes infantil no sea que sea qué beneficios todos todos y otra cosa que sí que me gustaría decir es que caminar y el agua son dos estupendos aliados sino natación yo hacía Natura yo directamente me sumergía en la piscina

Voz 6 22:56 por porque yo creo que ya no me podía ni bueno pero yo yo no soy muy partidario de decir el a mí me funcionó pero yo creo que yo tuve un embarazo en tan mal

Voz 5 23:06 que para mí fue la ciencia ha dicho que es un aliado pero para mí de verdad que también lo fue y fíjate podemos realizar el mismo esfuerzo físico y esperar obtener los mismos beneficios corriendo que andando con una ligera pendiente como me decía el profesor en una cinta rodante un una elíptica de esta manera minimizar los riesgos que a lo mejor podría tener la carrera y la madre yo insistía en una cosa allí es que tiene que ser consciente de que su estado físico ha cambiado de que fisio lógicamente no es la misma claro tendrá molestias a veces nos acompañan Ausiàs no que el rendimiento no puede ser un hombre claro el objetivo ahora mismo es mantener una condición física mantienen una una funcionalidad más que condición física una funcionalidad durante el embarazo claro bueno ahora si te parece subimos el texto

Voz 0187 23:53 va a la página web hemos contestado muchas otras preguntas

Voz 5 23:56 como por ejemplo si existe cedemos de entrenar con fuerza Sí Se Puede ser Ranieri podemos estar embarazadas todo ese tipo de preguntas si te parece lo subimos a la página web y ahí está todo y además de verdad a la gente a disfrutar leyendo este texto porque yo creo que es deja muchas dudas y avala bastante sentido común y anima bastante a a realizar ejercicio hay desea moderada sin grandes retos pero buscando una funcionalidad buscando la salud de la madre del niño bueno pues entonces nos quedamos con ese final te pareces Sara perfecto venga Un besito chao

Voz 0911 24:53 el programa de hoy Ángela Mena vas prometo curarme mucho a cuidarme mucho esta semana para volver la semana

Voz 1480 25:00 que viene a tope y otra vez a partir de las doce el sábado en Cadena Ser punto com siempre disponible el programa en todas las plataformas digitales donde existan programas de radio ahí estás en millones pues volvemos la semana que viene venga Nos vemos adiós hasta luego

