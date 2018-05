Cómo la forma de cocinar los alimentos hace que varíe su composición

Voz 0187

00:30

Ángela como química que eres química y experta en nutrición clínica sabes muy bien qué les pasa a los alimentos por dentro cuando lo sometemos a determinados procesos no que bueno en este caso es la la cocina no las diferentes formas de cocinarlo muchas veces hemos comentado en el programa porque también los oyentes lo han preguntado alguna vez pues qué diferencia hay entre cocinar un producto de una manera o de otra porque los procesos al final son son diferentes y hoy queremos que nos enseñe es de verdad esas diferencias para saber pues en qué ocasión o dependiendo de qué alimento vayamos a comer merece la pena hacerlo de un modo o de otro la verdad es que hay una gran diferencia en cómo cocinar los alimentos y por ejemplo cómo se conservan las vitaminas de los alimentos dos no tiene nada que ver horneamos un alimento con conocerlo con hacerlo el vapor ya deberíamos comprobarlo por ejemplo entonces yo creo que estaría bien que fuéramos viendo una por una para que podamos ir viendo qué diferencias hay entre unas maneras de otras Equal son mejores para cocinar determinados tipos de alimentos una vez has puesto además ejemplos que son muy representativos no porque por ejemplo la zanahoria no si no recuerdo mal según como la cocine eso cuando la calientas pues su composición cambian los nutrientes no son los mismo claro en el caso de la zanahoria lo que ocurre es que cuando nosotros la comemos cruda su carga académica es muy bajita en comparación a cuando nuestros la cocina Amos cuando nosotros cocinados la zanahoria si te fijas tiene un sabor mucho más dulce por eso con ella podemos hacer tartas no se elaboran y tartas y cosas así con con postres no con la zanahoria cocida la cara dulce Mika es cuando este alimento entra mi torrente sanguíneo es la cantidad de insulina que mi páncreas tiene que decretar para normalizar esos niveles de glucosa en sangre varía mucho por ejemplo en el caso de la zanahoria de la zanahoria cruda a la zanahoria cocida pues si te parece vamos a ir repasando algunos modos de preparar de cocinar los alimentos y tú vas contando pues pues cuáles son los pros los contras cuáles están indicados para unos alimentos porque imagino que no todo vale para todo inseguro que tienes alguna curiosidad por ahí que siempre nos interesa saber no es buena para comprobar uno por ejemplo se me ocurre en primer lugar el horneado no tiene buena fama no porque parece que horneado los alimentos hace que sean sanos claro fíjate este método relativamente lento es verdad que la gente dice es que encender el horno hasta que no se calienta y es verdad que bueno que que es un locutor a hemos no que es una pequeña resistencia que se coloca en las paredes que lo que hace es que se calienta y luego lo que hace es que transfiere ese calor a los alimentos pues que es ideal para cocinar haré en en de esta manera para adornar pues podemos hacer pan es podemos hacer pasteles Podemos ver tanto carne como pescado y lo que sí hay que tener en cuenta es Peretti Pal mente que el horno alentar calentar calendario es decir antes de introducir el alimento deberemos calentar bien ese horno ya hay diferencias entre Ornette Arias al cuando tú córneas es que una mezcla fluidas y Ornella hasta que sea sólida por ejemplo cuando hacemos un bizcocho no nosotros metemos una más una más casi casi líquida y lo que conseguimos es un producto que es sólido la carne por ejemplo se suele cocinar a temperaturas inferiores durante más tiempo para que suelen ser que habían ido eso es secuencia bien por dentro porque sino lo que hacemos es que simplemente adoramos la superficie pero aparte dentro queda queda cruda y el aire seco Del Horno lo que hace es que deshidrata la carne y la verdura entonces normalmente lo que se suele hacer es que se suele añadir una pequeña capa de grasa de aceite para que se Doré bien para que se haga por todas las partes imagino que sí que sí eso queremos un último toque como de dólar lo bien pues con mantener una temperatura bajita durante todo el proceso cortante y luego en el último momento igual subirlo un poquito no por fuera ese señor en uso podemos poner un poco el Grill también no en el último momento y también es importante por ejemplo cuando hacemos una cuando hacemos una carne por ejemplo un polvo así que lo vayamos bañando con con el jugo que va saliendo de esa de esa Carme para que no se quede seca también es verdad por ejemplo que a la hora de horneamos utiliza mucho el vino por ejemplo que que es verdad que todo el alcohol se evaporan pero le da un sabor que es muy rico a la a la carne o incluso también al pescado no y qué me dices del microondas bueno lo del microondas la verdad es que tiene muy mala fama no sea incompatible con el hornos en comparación con el horno tiene muy mala fama el microondas es un método de consumo rápido y bueno eficiente porque calientan las moléculas de agua y de grasa que encontramos dentro de los alimentos en vez de calentar el aire que hay alrededor cómo corría en en el ojo entonces lo que hace el microondas es que afecta como decíamos a las moléculas de agua y de grasa de manera que lo que hace es que las coloca como si se dijera en fila como si fueran solda en fila india en fila india así y lo que hace es que y que de repente empiecen a giras no entonces es ideal para hacer verduras e huevos revueltos e incluso para fundir mantequilla chocolate o incluso para calentar comida que también yo creo que es al final me parece que el microondas es la el aparato más caro que hemos comprado en las casas para calentar la comida al final sí que es que están mal utilizado si está muy mal utilizado que es lo que tenemos que tener en cuenta pues que los trozos pequeños y secos tardan más en en conocerse por la falta de humedad entonces y también muchas veces cuando lo utilizamos para descongelar resultan muy difíciles descongelar en el microondas porque a veces lo que ocurre es que las moléculas del agua congelada son menos móviles que la del agua líquida entonces unos contabas de que pasan de la Philips entrar pues es más difícil claro entonces que se va a descongelar pero a la vez que se va es congelando se va como pre cocinando no a la que yo tiene un aspecto un poco bueno poco desagradable ir también es verdad que el microondas no sirve para dorar los alimentos e es decir para estar solamente la superficie al no ser que tengan que tengan Grill es verdad que hay muchos microondas que simplemente se pueden utilizar como como Grill también hablábamos de lo saludable de cocinar al horno pero también hay otra forma de cocinar por excelencia saludable que es al vapor para mí esta es la la mejor manera de cocina es verdad que lo que hace es que el agua que está en el en el cacharro en el depósito que tenemos hierve y con él ese vapor de agua que se produce sube por la olla se transfiere el ese calentamiento se transfiere a la a la comida entonces realmente es un método de cocción más sano el más no que podemos que podemos utilizar porque el alimento no se hunde en el agua caliente con lo cual al no hundirse en el agua caliente se conservan mucho mejor claro Trier de nada que pudiera diluirse en el agua Pilar y además una cosa muy buena es que no hay que añadir grasas como cuando hablábamos del horneado no que era si la añadía por arriba aceite para que se pudiera hacer viene el alimento aquí no podemos hacer mil cosas os ha podemos hacer verduras podemos hacer pescado podemos hacer pollo podemos hacer muchas cosas al vapor muchas veces las va por Heras tienen como como varios pisos no tiene varias alturas pues arriba a verduras está bajo las largas en función de lo que tarden lo ideal sería colocar si lo vamos a hacer por ejemplo imagínate en dos pisos lo ideal sería colocar en la parte de arriba eh en el nivel más alto por ejemplo la carne All pesca perdón las verduras y el nivel más bajo la carne el pescado sobre todo para que los jugos que voten no voten sobre las sobre las verduras otra cosa muy buena es que se conserva la dulzura y la textura del alimento y también retiene la mayoría de las vitaminas y de los minerales mira por darte una curiosa Dida si nosotros hacemos un brócoli si lo hacemos al vapor el catorce por ciento de la vitamina cede el de el brócoli se pierde si lo hacemos al vapor sin embargo sí lo vimos si pierden cincuenta y cuatro por ciento de a que podemos decir que es por excelencia la manera de cocinar más fiel o que más respeta las las propiedades no las condiciones naturales con alimentos y tenemos pues eso que que se altere lo menos posible su composición al vapor y además es muy rápido a la gente cree que no es rápido y una vez que tenemos ya cociendo el agua yo llevaba hacer hasta un huevos cocidos al vapor y tarda relativamente poco pero en comparación con el birlo pues mira hervir lo son aproximadamente como unos doce trece minutos y al vapor pueden ser dieciséis diecisiete no mucho más práctico ah sí es prácticamente el mismo ratito que lo dejas que eso era igual una forma que saque incluso huevos puedes hacer al vapor como la cáscara del huevo es muy porosa se pueden hacer además bueno tú hablabas de vive pero si hablamos de rapidez creo que todo el mundo se le viene a la cabeza la olla a presión no les no como la forma rápida de cocinar por excelencia sobre todo cuando hablamos de platos que necesitan mucho tiempo no como un guiso cosas que necesitan pues eso horas de preparación que la olla a presión pues se simplifica mucho el proceso y además es verdad que ahora tenemos hoy esa presión que son ultra rápidas es decir este instrumento que nosotros ya tenemos en la cocina ha mejorado muchísimo no tiene nada que ver la olla a primera que tenían nuestras madres que tardaba tiempo ahora sea puedes tener perfectamente una carne guisada en diez quince minutos lo incluso un guiso de pollo en seis siete minutos es decir los tiempos de cocción se han reducido mucho lo que decíamos antes es una una herramienta fantástica para la gente que no tiene tiempo que necesita hacer invertir muy poco tiempo en elaborar los alimentos para que es ideal el pues podemos hacer desde cualquier legumbre a cualquier verdura estofado sopas piezas grandes de Carme también por ejemplo o incluso caldos sopas para los caldos imagino que es lo mejor de lo mejor claro porque además es muy rápido prácticamente no se evapora nada de agua con lo cual ahí nos quedan todas las vitaminas por ejemplo si estábamos hablando de vitaminas y cocer al vacío