El decálogo de un embarazo fit

Voz 1934

00:28

hoy tenemos con nosotros a Sara Tavares entrenadora personal y directora de forma hola Sara cómo estás hola muy bien encantada con siempre qué tal todo pues muy bien aquí en Valencia muy tranquilos haciendo ejercicio como viéndonos si te parece si hablamos de las futuras mamás que bueno que se mueven que hacen ejercicio mira a mi me gusta mucho porque es que además pasa una cosa que existe una creencia popular antigua dedique un embarazo sanos un embarazo tranquilo que a veces eso bueno pues llevaría de la mano unen actividad física pero yo creo que Ángela esto está dejando un poco de será así fíjate en el siglo III antes de Cristo Aristóteles atribuyo ya los partos difíciles a un estilo de vida sedentario fíjate el siglo III allí a tiró de historia para que la gente lo sepa bueno pues yo a la hora de hacer este tema he hablado con el profesor Guillermo Peña García Corea del Instituto Internacional de Ciencias del ejercicio físico y salud del Liceu y hemos hecho un decálogo para mamás para futuras mamás activas pero si quieres hablamos a hablar somos un poco de los puntos algunos puntos que podemos tratar ese decálogo me alegro pueden interesar a las mamás y luego en la web los subimos todo no subimos sí que lo lean y que lo valoren y que lo piensen y lo reflexiones a poderlo para poderlo llevar a la práctica veía bueno lo primero perdón de empezamos por dónde empezamos por nuestro ginecólogo barra Tetra es decir si lo primero que tienen que yo siempre les digo a Amis embarazadas que el ginecólogo de los Tetra es su compañero de viaje con lo cual todo lo que decidan hacer tiene que estar bajo el consentimiento de su compañero de viaje de su Hinckley de esos Tetra entonces ellas piensan hacer ejercicio lo primero tienen que decirle quiero hacer ejercicio o ya hacía ejercicio que puedes Hardy eso es tienen que darle todos los detalles al médico para que le diga según la situación en la que el embarazo sí sí au sino dicho esto lo más importante es el sentido común y en este periodo el me decía que no es una época oye de plantear de unos retos estupendo no tiene sentido no sea tú tienes que incorporó tú tuviese lógicamente estás cambiando entonces tú tienes que adaptar el ejercicio ha como tú estás no adaptarte tú al ejercicio eso es algo que que siempre hay que tener muy claro en esta época de la vida de las mujeres todavía más y qué riesgos podemos encontrar a ver riesgos bueno yo diría ejercicios o cosas que las embarazadas deben de tener en cuenta a la a la hora de hacer ejercicio ejerció sobre todo contra indicados aquellos en los que haya un riesgo de traumatismo abdominal o de pérdida de equilibrio yo qué sé por ejemplo una bici de montaña un deporte de contacto es un deporte de nieve esos por ejemplo vamos a intentar dejarlos a un lado vamos a porque podemos podemos tuve un accidente y nuestro bebé Se puede dañar luego el entorno la situación donde se desarrolla la actividad que pueda ser imprevisible es decir deportes náuticos oye cosas que no puedas controlar claro no quiere decir que no puedas nadar en la piscina no no no no no no no no estamos hablando de entorno es decir un entorno a una situación donde sea la actividad que tú no puedas y que sea impredecible un deporte de aventura yo que sé vamos entonces y otras actividades donde el la intensidad del esfuerzo tú no la puedas dosificar por ejemplo yo qué sé estar jugando al pádel o al fútbol o boxeo anatema claro sea son cosas que que eso materialmente no no puedes dosificar es complicado dosificar esa intensidad del esfuerzo más cosas Ángel por ejemplo si hemos hecho ejercicio nunca tiene sentido que no es poco