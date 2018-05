Más allá de la investidura en Cataluña, hablamos de familias de acogida

Voz 1130 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino hoy indudablemente la informaciones

Voz 1 00:50 en el parto y que Lourdes Lancho como buena periodista está en Madrid cómo estás Lourdes

Voz 2 00:54 hola son unos son las fiestas aquí sí hay fiesta yo me quedo pero la información Javier ya sabes que como el amor está en el aire y hay muchas más noticias y contar así que si te parece empezamos

Voz 1312 01:33 ha además después de tanto tiempo de tantos intentos ya no sabemos si ahora va en serio y finalmente tendremos president por tanto Gobierno de la Generalitat en Cataluña

Voz 0874 01:44 porque al final ha salido el plan C El plan de no cuál era

Voz 1312 01:47 bueno mira yo no yo lo tengo muy claro Javier porque hace tiempo que que perdí la cuenta ahí y las letras creo que además los compañeros periodistas de política de Radio Barcelona se merecen un monumento y sobre todo unas vacaciones porque lo suyo sí que tiene mérito como veo que no lo tenemos claro si ya ayer pensé digo esa confusión ya se me planteo le pedía Albert a Pablo Tallón que aclarase hasta donde hemos llegado en el alfabeto con los planes para conseguir el ciento treinta y uno president de la Generalitat de Cataluña bueno eso si todo va bien claro

Voz 1673 02:19 el veinte de diciembre la cosa estaba más que clara retorne al president Sada brutal para que volviera al presidente había que votar al president Cataluña los independentistas le votaron pero no volvió eso sí los suyos obligaron a Roger Torrent a proponerlo como candidato a diputado sueño Carles Puigdemont pero la candidatura duró lo que tarda un constitucional en decirle que no

Voz 1312 02:41 no puede proponer como candidato al señor

Voz 1673 02:44 tú Rense convertía en un traidor para parte del independentismo al plebe muy que de Shurna el presidente al Parlament aplazaba la investidura de Puigdemont los puñales entre Cataluña y Esquerra volaban sin ningún tipo de disimulo y así pasamos un mes entero con las heridas aún abiertas a principios de marzo se activaba el Plan B Jordi Sanchez Leko

Voz 1591 03:04 viene a Cataluña nombrar a un presidente en prisión preventiva nuestra respuesta

Voz 1673 03:10 es clara no pero el juez Llarena no dejó a Sánchez salir de prisión tu Rehn tuvo que volver a aplazar la investidura tras la B llegó la hace Jordi Turull sí Turull no consiguió la mayoría absoluta en primera vuelta en segunda votación habría salido investido con la abstención de la CUP pero ese día no llegó porque antes el juez Llarena ordenó su reingreso en prisión Jordi Turull no

Voz 1591 03:33 que tras la hace llega la en este caso volvió a la vecina

Voz 1673 03:40 Yamón vuelve a proponer a Sánchez como candidato el juez impide de nuevo casi está al pleno así que toca buscar una alternativa tras el plan B

Voz 1591 03:48 vuelve el plana aquel que Bendit queso president Sitting aquel que me insistir

Voz 1673 03:53 para Cataluña propone de nuevo apuntaban pero su candidatura dura lo que tardan constitucional en suspender la Ley de Presidencia pensada para investir la distancia en concreto cinco días que es lo que ha tardado Puigdemont en anunciar un nuevo candidato

Voz 5 04:05 y esta vez como todo el mundo sabe tras la viene la de diputado Quim Torra

Voz 1673 04:11 Quinn Torras se convierte en el candidato efectivo que reclamaba Esquerra y pone fin a meses de especulaciones en este tiempo el Laura Borràs Toni Morral son a Marta madre Arenas Josep Rull Frances dado masas Albert Batet Josep Costa o Ferran Mascarell han sonado como posibles presidentes como veis la cosa daría por lo menos para llegar hasta la Z

Voz 0874 04:35 buen resumen de Pablo Tallón que demuestra lo grotesco que ha sido que es todo esto si sacaba porque antes de empezar el candidato a la presidencia de la Generalitat ya generado algunas dudas además va dudas

Voz 1312 04:46 dices que ha empezado generando algunas dudas no sé si estás siendo generoso o como todos tienes ganas de que esto se acabe de una vez os encauce por lo menos pero me temo que si nos guiamos por lo que dijo en la entrevista ayer en TV3 puede que su presencia sea bastante efímera porque

Voz 5 05:00 no oculta que no ha cambiado nada la hoja de ruta ahondando

Voz 6 05:04 la presión el mandato del uno de octubre nos obliga por ejemplo abrir un proceso constituyente y eso es lo que queremos hacer hay una serie de puntos que entendemos que es el hilo histórico que nos liga al uno de octubre no sólo al uno de octubre también a la declaración política The Independent

Voz 0874 05:19 del veintisiete de septiembre pues escucha todo esto yo creo que mejor que guardemos ese resumen de Pablo especialmente lo que vamos a tener que seguir añadiendo letras a los planes alternativos para que haya Gobierno de la Generalitat dice suspenda el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 1312 05:31 bueno eso es lo que les recordó ayer Mariano Rajoy el presidente del Gobierno español advirtió al candidato a president que una vez activado el ciento cincuenta y cinco por primera vez en la historia pues bueno ya tiene la maquinaria engrasada para volver a hacerlo si persisten en su actitud de saltarse la legalidad constitucional Por otro lado el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo apelaba a la prudencia de la antigua profesión de pintor

Voz 7 05:51 el ciento cincuenta y cinco ya no es sólo un artículo de la Constitución es también un precedente que quedará para el futuro si fuera necesario

Voz 1591 06:01 yo espero deseo que no vuelva a ser necesario nunca he leído en su biografía el señor Torra se dedicó

Voz 1 06:12 a los seguros una época subida fue vendedor de seguros que cualquier vendió de seguros valora perfectamente el riesgo de las cosas que dice y hace lo tanto espero que lo haga

Voz 0874 06:22 hombre si fue agente de seguros la duda está en si daremos rodará un parte amistoso de siniestro después del choque de trenes que lo va a haber si seguiremos sin acuerdo entre las partes

Voz 1312 06:31 mira hoy Enric Juliana en La Vanguardia acuñó a una expresión utilizó una expresión que resumiría la figura del candidato que a partir de las doce de hoy se somete a la sesión de investidura en el Parlament si el Papa es el Vicario de Cristo en la Tierra según Giulia Mc quién Torra es el presidente vicario de Puigdemont y es que para que no hubiera confusiones ni momentos mesiánicos en el balcón de la plaza de Sant Jaume ya dejó las cosas claras al anunciar su candidato

Voz 8 06:57 la ningún cambio escapa cansó Thiem un poco apartando provisionalidad marcada por las condición Candín posa la estatua español

Voz 0874 07:06 solamente falta que le haga un altar cito a Puigdemont no está claro que me deje usar su despacho oficial de la presidencia de la Generalitat a este hombre no será que no quiere que le haga lo mismo que él hizo a Artur Mas

optimismo tu ordenador además You Tube vale

Voz 9 07:27 como la claves

Voz 1312 07:29 a la taza no la taza de Forges caso

Voz 10 07:38 de nada viene Piris eh hola buenas

Voz 1312 08:06 la semana que viene el quince de mayo es el Día Internacional de la Familia ya sabes que estos días mundiales e internacionales sirven para que nos envíen datos Xosé denuncio en situaciones que a veces merece la pena destacar es el caso de esta cifra que que os voy a dar no catorce mil niños y niñas viven ahora mismo tutelados en centros de menores en España

Voz 0874 08:25 es un dato que va claramente en contra de lo que aconseja la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas que dice que el niño debe crecer en una familia en un ambiente de felicidad de amor de comprensión adecuada su crecimiento psicológico y personal

Voz 1312 08:38 pues catorce mil niños en centros de menores son muchos porque podrían ahora mismo estar viviendo con una familia de acogida María Araujo de Robles buenos días buenos días María eres madre acogedora no así de entrada te voy a plantear las dudas o miedos que que creo que se pueden tener ante este tema de del acogimiento no cómo acoger y criar a un niño que sabes que te van a quitar Ochoa a que hay posibilidades de que te quiten en poco tiempo

Voz 0139 09:05 bueno el planteamiento no suele seréis si el acogimiento tiene difícil el día dos de qué forma de abordarlo no hay mandamientos temporales ya corrimientos permanentes indefinidos los acogimientos temporales efectivamente la temporalidad es que bueno el carácter propio de acogimiento porque se prevé que se pueda resolver la situación de origen qué ha motivado que ese niño se ha retirado de su entorno de su familia teológica no entonces bueno

Voz 1312 09:36 la bajada desde del poder salir durante unos meses

Voz 0139 09:38 está tutelado puede salir en una familia de acogida pero vuelvo con la meta puesta en la recuperación de de que motivaron su salida de su familia Hay llena el retorno entonces la familia acogedora también lo vive desde un principio de esa manera las familias que tienen vocación de ayudar puntualmente momentáneamente al niño que lo necesita el acogimiento indefinido permanentes cuando la situación es mucho menos predecible cuando hay situaciones de esa declaración de vez amparado el niño y entonces bueno no se sabe muy bien si ese niño algún día podrá volver con su familia la la nueva ley de Infancia dos mil quince establece unos plazos muy claros que tienen bueno como guía el interés y revive desde niños crecer en un entorno de estabilidad y afecto estableciendo vínculos entonces eso es lo que hay que garantizar pasen sus familiares han acogido entonces muchas veces el niño convive con la que hubiera cogido sin ver la relación con su familia de origen censor a entender muchas cosas pero pero la convivencia da a menudo hasta los dieciocho años

Voz 0874 10:50 pues es María yo esto lo sabrás por experiencia propia la temporalidad también conduce al cariño luego va a ser muy difícil separarse no

Voz 0139 10:56 claro pero no siempre se produce una separación ni muchísimo menos no sea que que muchas gracias cuando la la ley incluso establece que a partir de los dos años que el niño convive con una familia cosa rara pues se considera que acaben vínculos en la que bueno pues la decisión del del retorno es mucho menos probable porque ahí se valora que sin ella está muy bien y además que siguen manteniendo el contacto con su familia

Voz 1312 11:22 María tú lo sabes bien no como es tu familia ahora cuéntanos cuántos hijos tienes cuántos de acogida o cuántos abstenido

Voz 0139 11:28 primero de todo dedicó hijos el pequeño es que es una cojera permanente a cada acabó derivando al cabo de ocho años una adopción lleva catorce nosotros ahora vienen puntualmente dos chavales que son inmigrantes vienen los fines de semana y bueno conviven con nosotros los fines de semana es es una una parte también importante porque muchos chicos que vienen pues con dieciséis diecisiete años que viven en actitud analizados no porque el Estado español tiene la obligación de de acoger los centros iría Elena a buscarse la vida a Bono abrirse un camino en España necesitan muchas veces en un país en el que no conocen el idioma y las costumbres etcétera y que además los tiempos pasados para ello son muy exigentes porque tiene que el consiguiendo su trabajo y de residencia y trabajo edad pues tiene también una familia de apoyo que les viví un poco de él es aconseje que les viviendo espacio donde poder sentirse bueno acogidos heridos pues también es una forma importante no

Voz 1312 12:39 bueno un poco un poco van a comer a casa de papá y mamá los fines de semana como hacemos tardas no bueno déjame dar María que eres María Arab de roble y además de madre acogedora la vicepresidenta de la Asociación Estatal de acogimiento familiar no igual hay familias ahora que están escuchándote y piensan como puede interesarme yo por este tema que cómo puedo aportar algo bello a a esta iniciativa

Voz 0139 13:02 bueno pues el acogimiento se gestiona por las comunidades autónomas es una competencia transferida entonces cualquier persona interesada tiene que ir a los las actividades en su comunidad autónoma ya hay preguntarnos por las distintas modalidades también existe el acogimiento de de chavales en verano escrita en la que después no tienen con quién pasar las vacaciones y también esa modalidad es una acción a lo mejor para empezar también hay acogimientos de urgencia porque la ley no impide a los niños menos menores de tres años a pasar a centros de millonarios en cuanto entonces cuando administración asume la tutela de algún niño de Mislata obligatoriamente tienen que con una camilla pues hay redes de familia os a miles de urgencia que tienen que estar disponibles las veinticuatro horas meseta sino acogimiento profesionalizado no que a uno de los dos miembros pues a por por estar en las condiciones de acogimientos temporales vientos para hay muchas modalidades digamos que se adaptan un poco a la vocación al a deseado de de cara personas de ellos yo recomendaría que se interesase el no

Voz 0874 14:11 es una experiencia que cambia la vida no solamente al chaval acogidos sino también a la familia que la acoge María Araú de Robles gracias Si suerte este fin de semana porque no sabes cuántos van a comer

Voz 1312 14:22 desde luego no establece cumbre en la vosotros adiós si te parece seguimos hablando de acoger

Voz 11 14:31 estaba en Marruecos teñía aquí con mi hija

Voz 12 14:36 a España para mí con la he oído dice me han ayudado conseguir el estatuto de refugiado también me han dado trabajo ahora estoy estable

Voz 13 14:53 ni nada

Voz 1130 14:56 que el mundo al mundo los platos han ido cambiando y se fue cambiando según las personas según los sitios de donde venían esa la la cocina en general es un mestizaje continuo

Voz 12 15:09 me gusta la cocina me han ayudado para

Voz 15 15:16 hacer mi sueño realidad cocinero cuando está

Voz 1130 15:20 cocinando para otro está poniendo todo su ser su alma todo su corazón es una manera de socializar de utilizar de juntarnos alrededor de una mesa

Voz 16 15:31 y nadie acoger

Voz 15 15:33 de ser más generosos con las personas refugiados

Voz 17 15:37 ellas además de tener que superar las causas que les llevaron a huir para poner su vida salvo se tienen que enfrentar también a un proceso de para conocer el idioma las costumbres las leyes e inclusive eh la la nueva alimentación del país así que se enfrentan a la nostalgia que se siente por saborear la comida tradicional de su tierra que les transporta a lo más esencial a la infancia a su familia su cultura sus raíces a su identidad la cocina sí puede convertirse en un instrumento de sociabilidad inclusión y es un espacio privilegiado para el intercambio cultural con la sociedad acogida y eso es lo que queremos demostrar y manifestar con esta iniciativa en la que ha participado Pepe Rodríguez bronce personas refugiadas y a las que os invitamos a descargar todas las recetas en nuestra página web acoge un plato punto RG

Voz 1312 16:26 ese Estrella Galán secretaria general de la Comisión de Ayuda al Refugiado CEAR presentando unos pues es la campaña que además de concienciarnos en la acogida a refugiados os propone menús en casa para traernos con sabores diferentes de otros países una buena forma de digerir prejuicios no te parece

Voz 0874 16:42 está muy bien

Voz 0874 17:13 una de las grandes preocupaciones ahora mismo la vivienda o hay manifestaciones en toda España para recuperar la vida en las ciudades las ciudades que no se venden así que vamos a los bancos

Voz 1312 17:22 las ciudades no se venden es el lema hay mira hablando de política las injustas que enriquecen a unos pocos y normalmente muy cercanos a pocas familias aunque el gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha logrado grandes avances contra la turista eficacia no lo está intentando en el centro de las ciudades no ha tenido el mismo éxito la lucha contra los fondos buitres no el pasado mes de abril supimos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid rechazó revertir la venta de los pisos de protección oficial que Ana Botella eso a fondos buitre en dos mil trece no sólo el Ayuntamiento vendió viviendas también en el Instituto de Vivienda de Madrid que se vendieron en dos mil trece Un total de casi tres mil viviendas de del Ivima al al fondo de inversión Goldman Sachs bueno pues Manu Granda se ha juntado con Montserrat González y José Luis Mesonero dos afectados por esta venta llevan cinco años aguantando un acoso constante para que abandonen sus viviendas Monserrate incluso les ha ganado un juicio pero el fondo de inversión han recurrido la sentencia esto es lo que nos han dicho

Voz 1 18:16 pues mira triste es que la mayoría de las personas que estaban en mi situación se han rendido ya tenemos padres han ido no sé adónde pero a porque no podía más la gente no es tan fuerte no puede seguir luchando y sin saber lo que va a pasar o hoy hoy tienen cama y mañana no la gente llega un punto que prefiere no sufrir más cuando entró López que siempre portales éramos loca comercial que ya minas Cuba porque el Ivima hace con locales comerciales pero bueno E de cincuenta ahora mismo originales algunos como mucho diez once personas diez once personas que pelo

Voz 20 19:05 si hasta el final vamos a lo mejor dos tres a mí me mandaron a me mandaron una carta primero diciendo admitiese que me había acabado el contrato cuando nadie en ningún sitio pone cuando sacaba los contratos de Lima me mandaron la carta yo me negué a aceptar no me quede en la casen seguir pagándoles en la cuenta bancaria eh me mandaron una orden de desahucio en este caso yo les gané medio puede recurrido y así estamos todo el día de Benin vuelve bueno a él le han mandado una carta hace poco diciéndole que tenía cincuenta y cuatro euros y que si no los pagaba que iban a mandar una orden de desahucio el acoso es que ella es que es quería él

Voz 1 19:53 da la sensación esto es como cuando alguien te quiere pillar esta vez

Voz 20 19:58 es es la mínima que no sé que ella te mando a veces es mentira lo que mandan también catas que defender es no sé que no sé que la gente cansada buscando los testigos para justificar que los ha pagado

Voz 1 20:12 eh pensáis que el demás ha ido olvidando

Voz 20 20:16 todo el estadio se da mucho bombo y platillo cuando saque un hilo golden medio se ha venido terminó de ella o no es esto que lleva cinco años fíjate obliga no

Voz 1 20:29 mucho de la única que Si lo decana de la evolución pero es que el Ivima es una de las patas de de la hecho es que al final no sólo en Madrid sino para España la manera más corrupción y a mangoneo habido dos temas referentes a suelo urbano viviendas y además no teníamos cuando no tiene agua dormitorio Oriente sometieron ocupa en este caso sacada de la al menudeo con drogas

Voz 16 21:09 al final vendrán formaron en bloque

Voz 1 21:14 sí piensa pasado luchar contra el fondo buitre suele cambiar el buitre

Voz 1312 21:19 en qué nos olvidamos de las cosas Bono se cumplen doce años de la estafa Afinsa Fórum Filatélico hoy en manifestaciones también en toda España de protesta porque no han recuperado años si si los ciento diez millones en los que se identificaba a la estafa no han recuperado un duro todavía los afectados