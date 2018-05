La lucha olvidada contra los buitres

Voz 1 00:00 pues mira triste es que la mayoría de las personas que estaban en mi situación se han rendido a sus padres han ido no sé adónde pero porque no podían más la gente no es tan fuerte no puede seguir luchando y sin saber lo que va a pasar

Voz 2 00:16 si hoy hoy tienen cama mi mañana no está en la gente llega un punto que prefieren no sufrir más cuánto peso cuando tras Lope de portales decía que ya me dirás tú bueno porque el Ivima hace con locales comerciales pero bueno más de cincuenta ahora mismo originales como mucho diez once personas diez once personas

Voz 1 00:49 decidió luchar hasta el final vamos a lo mejor dos tres a mí me mandaron una me mandaron un

Voz 3 00:55 Marta primero diciéndome que me había acabado el contrato cuando nadie en ningún sitio pone cuando sacaba los contratos del Ivima me mandaron la carta yo me negué a aceptar no me quede en la casen seguí pagándoles en la cuenta bancaria eh me mandaron una orden de desahucio en este caso yo les gané medio la juez han recurrido y así estamos todo el día de B B

Voz 4 01:22 sí

Voz 3 01:23 bueno a él le han mandado una carta hace poco diciéndole que venía cincuenta y cuatro euros y que sino los pagaba que iban a mandar una orden de desahucio el acoso es que es que es que

Voz 2 01:37 da la sensación esto es como cuando alguien te quiere pillar está así ver

Voz 5 01:42 a la mínima que eh no se quieren ya te manda ahí incluso a veces es mentira lo que mandan también catas que Centelles no sé que no sé que la gente tiene que Ansar buscan

Voz 1 01:53 todos el objetivo para justificar que los apagado

Voz 2 01:56 no pensar que el tema ha salido olvidando

Voz 3 02:00 no todo el estadio se da mucho bombo y platillo cuando sacó una dote Lobo medio mes se ha venido ya o no es así pues esto que lleva cinco años en la Liga no

Voz 2 02:13 la mucho con el tema Lezo la Púnica que si la decana de la prueba Madrid Caser evolución pero es que el Ivima es una de las patas de Madrid hecho es que al final no sólo en Madrid sino para España

Voz 6 02:28 hay más corrupción y mala

Voz 2 02:32 eh mangoneo habido los temas referentes a suelo urbano viviendas y además recibía por lo tenemos cuando el piso no tener Oriente sometieron ocupa este caso sacada de la trapichear con droga aquí al final de transformaron el bloque alcancemos un arco piso pero piensa pasado Sánchez esa

Voz 7 03:01 de Vallecas que es una zona en Madrid donde se promovía un

Voz 2 03:04 una gran cantidad de que sureste de estos planes e mucho muchas mafias a mucha gente

Voz 3 03:12 cuatro invitado incluso por el creen porque cuando se fueron sus bueno con dinero en la mano a su hija todos ellos no se meten con ellos dicen que no es que yo creo que no conoció inmobiliario la ocupación masiva pasó es decir se vendieron dos mil trece a tres meses después en el dos mil catorce empezar no ocuparse todas las viviendas que quedaban vacías ellos y ellos lo hicieron bueno el tema de estos que solo empezaron a hacer algo por ocupar las los pisos cuando empezó a ponerse el barrio otro de ellos polacos porque es que a ver cómo va a de todo el dos había tiros en la calle han encontrado caída me parte sea estábamos en una situación pues bastante mala qué opinas dice que la como

Voz 2 04:07 a Madrid haya rechazado revertir la venta de los mil ochocientos sesenta pisos de protección oficial que Ana Botella vendió a fondo buitre no esperable y a la vez deje gigante pero bueno qué se puede esperar de servicio jurídico que trabajan está sólo para los cargos

Voz 8 04:29 político del partido político los ha colocado bueno lo que dice el gabinete jurídico de la Comunidad de Madrid de que no se puede revertir la venta de tal igualmente no lo dijeron una nosotros yo lo que digo es que porque ellos digan eso tú no tienes por qué dejar de luchar en los tribunales hasta que te rico hay que obligarles a que reconozcan nuestros derechos

Voz 2 04:48 el servicio fúnebre con ellos mismos se desacredita