Revolución musical en Irak

Voz 1208 01:22 qué otra cosa en la cabeza pensaba que hoy arrancaría esto revolución pequeña revolución es también un poco tuya no seas tímido no tiene mucho que ver en la música que suena aquí yo no sé también es verdad no pero yo pensaba que usaría es la gran noticia de la semana no lo de Quim Torra lo lo lo de la vuelta Cristina Cifuentes ha concluido la Complutense es investigada no Pernas eso tampoco desde el acuerdo nuclear de Irán es verdad si ella en serio es verdad hace sabes para qué

Voz 0874 01:50 esto que es un trabajo de lunes a viernes semis vida porque Feria Internacional dedicas tanto tiempo a esto

Voz 1208 01:55 si eso es así el otros el tiempo libre que me deja lo de que sí sí

Voz 0874 02:00 cualquiera de estos días al va a poner su mano encima de tu nombre te va comunicaba decisiones

Voz 1208 02:04 no no Brom ves que son tiempos se pero bueno como bien dices lo dirán es verdad que para había ha sido la la noticia de la semana bueno es lo que he hecho estoy empezando esta revolución pequeño musical con and en América

Voz 0874 02:17 no eso se ha conectado con Irán American Rehn

Voz 1208 02:20 está conectado con la canción que estás escuchando se llama American Dream Sueño Americano pero es de una banda iraní que ese llama Inferno tiene una historia curiosa yo he venido aquí para contarla ese formal en Teherán en el año dos mil como sabes porque lo contamos ya una vez aquí lo de tocar rock en Irán no está muy bien visto pero se hace ellos se pasaron años tocando en sótanos en fiestas de cumpleaños todo bueno de manera como muy clandestina hasta que en dos mil siete el cantante pues medio en broma decidió demandar una maqueta al festival

Voz 0874 03:01 en Austin en Texas después de temas interesantes en el terreno musical M

Voz 1208 03:06 a mí eso me has contado como llevado no no sé decir pero bueno su sorpresa la al cantante llega cuando al poco tiempo recibió un correo en el que dicen felicidades habían sido seleccionados para tocar pensó que era una broma pero no pero sí

Voz 0874 03:20 como hicieron para viajar porque no debe ser fácil pues Teherán ha oscilado

Voz 1208 03:24 nada en una aventura en Irán no hay consulados estadounidense así que lo primero para conseguir un visado se tuvieron que ir a Dubai y hacer ahí los trámites desde primera les dijeron que no se lo negaron pero ellos se quedaron allí insistieron hasta que gracias a una carta que mandó invitándoles un senador demócrata pues consiguieron el visado qué tal les fue del Festival el festival supongo que bien pero lo que sí sé es que ellos no tocaron porqué visados no llego a tiempo no pese pese a todo hicieron el viaje ya que tenían Elisa bueno pues bueno que llegará tarde improvisaron una pequeña una pequeña gira de la que salió esta canción que estás escuchando este sueño sueño americano qué tal te suena no es un más británico que americanas es verdad aceite que dice que suena un poco a los Strokes Arctic Monkeys pero es verdad tiene un toque hay como como británico no casi que a lo mejor

Voz 0874 04:09 es cuando fuiste allí de viaje o no sé muy bien a qué fuiste porque no escuché ninguna clínica tuya acompaña esto ministro creo no este este tipo de cosas que se hacen pero me vas de las que luego sin

Voz 1208 04:19 bueno es hacer tirar de la de la Fonteta para recuperar las crónicas que hice desde Irán cuando estuve acompañando al ministro

Voz 0874 04:24 a Irak nazis a Irán ya te dije que no iba

Voz 1208 04:27 yo que iba Álvaro Zamarreño que lo está haciendo muy bien porqué y con Ramón Marín qué bien qué bien bueno ahora cuestiones que ya hicimos en su día lo de la música iraní cuando estuve allí con el ministro Dastis había que me sale en otro tema de quizá alguna exótica también habría que pensarlo otro tema de actualidad bueno claro mezclando lo de las elecciones en Irak que está cubriendo Álvaro con Trump la noticia de la semana Trump diciendo que se sale del acuerdo nuclear con Irán porque tienen pruebas evidentes de que siguen trabajando en conseguir aún atómica pues con toda esa mezcla que se te viene a la cabeza

Voz 0874 04:59 hombre pues año dos mil tres al régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva puede usted estar seguro

Voz 1208 05:05 ha faltado poner la voz de lo dimitan muy bien esta gente les sorprendería es tu oculto tu casa enormes islámicas bueno histórica frase en televisión del ex presidente parecía que lo tenían muy claro pero bueno el caso es que después de la intervención las armas no aparecían ahí empezar

Voz 5 05:21 no las dudas Si bueno por ahí

Voz 1775 05:24 si viene al final la revolución pequeña musical

Voz 1208 06:25 esta canción habla de bueno de todo el ambiente que se vivía esos días después de la

Voz 1775 06:29 la invasión de Irak cuando se iba descubriendo bueno porque habían estado exagerando y manipulando los informes sobre las armas de Federer

Voz 0874 06:36 más legendaria aparición de Colin Powell en el Consejo de Seguridad de la ONU que recuerdo en directo crónicas Jo enseñando pruebas que decía en irrefutables no que resultaron ser falsas como bien

Voz 1775 06:49 lo que a este lado del Atlántico igual no nos escuchabas pero también pasa un poco lo mismo no en julio de aquel año dos mil tres la BBC destapaba un informe del Gobierno británico que bueno también había exagerado las evidencias hizo que el experto David Kelly que fue en su día inspector de armas en Irak pues tuviera que ir al Congreso británico antes

Voz 0874 07:06 eficaz no que el Ike apareció muerto días después suicidio en teoría dicen que fue un suicidio

Voz 1775 07:14 el caso es que bueno su muerte inspiro esta canción Don Gil que es el lugar donde apareció su cadáver y un solitario Thom Yorke el cantante de Radiohead grupo que en esos años estaba bueno también bastante comprometido políticamente

Voz 1208 08:21 ese año saca el disco llamado Getxo con varias canciones dedicadas a Bono al escena

Voz 1775 08:28 geopolítico mundial con referencias directas a George Bush un disco que se conoce también como de Joe mi que esto se puede traducir como Crepúsculo que si era un poco en el fondo era la idea del disco ese ambiente crepuscular York explicaba que la sensación que tenía esos días era de que el mundo estaba volviendo a la Edad Media todo era ignorancia temor indiferencia y bueno por ahí iban casi todas las letras de ese disco cuenta que bueno dos años antes en dos mil uno el había sido padre sabe te va sonar esto se pasaba mucho tiempo en casa con su niño recién nacido ahora se aburría ponía la radio escuchaba las noticias y bueno cada vez que alguna frase de lo que escuchaba ha llamado la atención pues bueno él apuntaban no

Voz 0874 09:06 la antigua que yo pero en vez de escuchar yo las contaba por la Roddick también pero a unos padres a la misma época en aquellos años 11S Afganistán Irak no le faltaría material para hacer algo

Voz 1208 09:17 terroríficos dio este disco que está esta canción del disco

Voz 1775 09:21 no no es lo canciones anteriores ese disco pero es que tiene también su historia su anécdota relacionada con esos días te lo eh frontal junio de dos mil tres concierto de en Nueva York cuando York casi está susurrando porque la canción lleva este aire hay como muy suave no está susurrando una de las primeras frases que dice de Roca tu Gobierno no hablan por nosotros el público responde cantando esa frase pero a todo pulmón

Voz 0874 09:43 que algo estaba cambiando en ese momento yo creo que eso es Messi

Voz 1775 09:46 se fueron como un punto de inflexión no después de la de la invasión y la gente empezó a reaccionar no estará en el mes de junio no poco después fíjate la canción del verano en Estados Unidos y también en otras partes del mundo

Voz 0874 11:05 recuerdo bien la canción la buena es que la gente debería buscar la letra porque era fuerte no andamos buscando terrorista cuando hemos terroristas en casa hasta enlazar

Voz 1208 11:12 tenía bueno fundamenta que empezó a escribir justo después del 11S después añadió Will allá me esa letra es bueno ser gravoso

Voz 1775 11:18 finalmente en dos mil tres con con esos mensajes que dices no a la guerra está en marcha pero es motivo sigue oculto tenemos terroristas aquí en Estados Unidos viviendo dentro de la CIA poca cosa soltar aquello de

Voz 1208 11:29 de momento el propio Will I Am reconoció que no

Voz 1775 11:31 no pensó que fuera a sonar en la radio igual eso ayudó que creo que el que canta de fondo en estribillo es Justin Timberlake que entonces bueno decía que si hubiera sabido que está

Voz 1208 11:40 por que ahora en la radio nunca se hubiera atrevido a escribir algo así

Voz 1208 12:37 serán meses en los que yo creo que empezaban a despertarlos músicos no después de lo que había pasa Aguinaga muchas canciones con mensajes incluso aunque la expusiera luego que la música Yes we can con la excusa de Obama cierto efectivamente BM se empezó empezó aquí de ahí Sevilla ya por de pronto iba a ir no

Voz 1775 12:55 había muchas canciones en esta línea voy a poner una máxime das tiempo todavía de esa misma época yo creo que merece la pena

Voz 0874 14:42 no puede ser pronto no Weiss esa voz

Voz 1775 14:44 inconfundible The day after tomorrow se llama la canción bueno la es la carta que demanda en casa desde Irak un soldado Elián que cumple veintiuno años y bueno con frases como Nos llenan de mentiras yo aún no sé cómo se supone que debo a sentirme con toda esta sangre que se está derramando no lucho por la justicia ni por la libertad luchó por mi vida o bueno sólo los afortunados vuelven a casa ha pasado

Voz 17 15:08 pues ya que pesaban muchos de los que estaban allí y la verdad es que a lo mejor tardaron en llegar pero al final sí que surgieron muchas canciones revolucionarias contra lo que estaba pasando en Irak y contra las políticas de Bush en aquellos años y ahí está él ahora en algún lugar de Texas haciendo sus cuadros y retratos pintura

Voz 1775 15:26 es que llamaban a la revolución la revolución lo tuvo que esperar un poco porque acuérdate que en dos mil cuatro sirvieron de poco todas estas canciones es también es verdad que esperar a dos mil ocho no con ese Yes we can de Huila ya la semana que viene algún viaje previsto no pero nunca se sabe

Voz 1208 15:38 Dastis no se mueve mucho no los creo que no

Voz 1775 15:41 la agenda hasta luego

