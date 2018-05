Rusia 2018, el mundial de la vergüenza

Voz 1 00:00 tú

Voz 2 00:09 no

Voz 1 00:11 eh

Voz 3 00:28 las no

Voz 4 01:05 es la fuerza de una simple viñeta empezamos hoy por la Mesa lo cómo estás Alex en Barcelona buenos

Voz 5 01:10 por ya menos mal que no tuviste que coger un avión no

Voz 4 01:13 para venir es verdad pero verdad es echaba de menos es muy raro que pasa un mes sin hablar como esta

Voz 5 01:18 es verdad pero cuando lo digo esto porque tenía que haber venido a Cádiz hace un par de semanas pero la huelga de Vueling te dejó en el en el Prat no sí o sí en fin otra vez será lo pasamos bien en caddie que lo sepas junto a mi Julio Rey qué tal Julio Cobos lo que lo pasamos bien lo pasamos bien pero es verdad que echamos de menos a la ley que se conocerá Wyoming ah pues hay conversación con él porque hablan sólo Lauro Entrialgo cómo estás Mauro Guillén muy buenas ya es ese ese Peridis José María Pérez Peridis Matías Prats es esto es justo lo ves pero es que va con gafas de sol parecer parece Kanye West tiene el mismo peinado en las mismas gafas

Voz 6 02:03 de resaca

Voz 5 02:06 sí sí Estudi de resaca de ojos saca hay mete punto hay alguna cosa unos ojos bueno él ni además tienes que ir con eso es que estas luces en el estudio son muy fuertes me mata la verdad es que estos Let's pone mucho pero Peridis oye me da un poco de entre sí

Voz 1532 02:25 ah sí los gastos sí que me parece más serio no

Voz 5 02:28 este acuerdo que por cierto que ha pasado en este instituto

Voz 0874 02:33 todo el humor

Voz 5 02:35 qué tal colocada tío Julio pero tú quería se coloca

Voz 1109 02:38 José María sí sí la verdad en el instituto

Voz 1252 02:41 esto Quevedo de Lasarte desde del humor que se llama

Voz 1109 02:43 ahora

Voz 1252 02:45 al fallecer Antonio Fraguas que era el director pues sabía uno nuevo yo quería que fuera José María que es lógico que sea él no ha querido me ha tocado a mí no

Voz 5 02:59 trapos sucios Mis múltiples obligaciones iba radiofónica probé me impide en nada

Voz 1109 03:07 dar un cargo más entonces premios como éste que es o no es un no no lo sé que lo pero también es una cuestión era yo creo que Julio tiene mucho más porvenir

Voz 1252 03:22 es decir dos cosas una que que hemos conseguido no obstante que se embajador nuestro

Voz 5 03:29 mí me tienen para los discos Rocky para inaugurar pantanos una que hable recoge el premio pero si tienen que detener a alguien al día

Voz 1532 03:42 doctor no

Voz 5 03:45 sí precisamente quería punto

Voz 1252 03:47 por qué voy a dirigir con Nieves Concostrina verdosa o sea que

Voz 7 03:53 bueno ahí ahí está lo vamos a ver en Alcalá Meco ahí módulo de hombre y además de Alcalá tiene que ver así

Voz 0874 04:02 o sea que tiene encima de la mesa es el es el premio es él no

Voz 1532 04:05 es el premio que nos dieron en Sagunto que le has intentado poner un poco misterio y quieres que lo saque de la bolsa aquí en directo

Voz 5 04:12 es tengo una bolsa a bolsa de de sastre británico que ha traído

Voz 1532 04:16 la primera que he encontrado creo que es de comprar algo por Internet te iba a decir pero pero

Voz 4 04:21 recuerda que es esto

Voz 1532 04:23 es el premio que nos dieron en el festival las de Sagunto gusto a la tertulia de humoristas

Voz 4 04:32 que somos los aquí reunidos

Voz 1532 04:35 lo que pasa es que no no está personalizados esto lo robado que eso es lo que decía yo os parece que lo hemos robado pero da igual

Voz 8 04:43 pero no nos va a quedar aquí muy bonito es normal una tabla de madera con la que POYS cortar chorizo

Voz 5 04:49 eso es Cascanueces aspecto de puerta qué forma tiene es que una burbuja no

Voz 1252 04:57 es un poco indescriptible

Voz 5 04:59 estaba en la que pones clase media que está grabado como tallado en la madera es festival del Comite de la Comunitat Valenciana bueno agradecemos mucho el premio lógicamente

Voz 0874 05:08 no es merecido salvo por Peridis

Voz 5 05:10 merecen todos los premios que creo que todavía no tenga

Voz 1532 05:13 hombre yo lo decía que tampoco teníamos mucha competencia porque tampoco hay muchos

Voz 5 05:17 a la radio dedicado a tertulia tuvimos gráfico es un premio al mejor lo mejor tertulia de Humor gráfico de la SER a la hora de ensayo

Voz 4 05:29 bueno al es que pasa eso digo yo

Voz 6 05:36 no es que de verdad no está digo es verdad eso de lo de si te digo cuyo

Voz 0062 05:44 es algo que decir

Voz 9 05:47 qué vergüenza ajena oye que te vaya

Voz 0062 05:49 decir no habla de hablamos el porqué este nuevo candidato a presidir la sujeto Torra no por cuenta ajena que había es que hay tontos en todas partes pues en Cataluña también lo estará en serio y eso yo dejadme en paz no hay excusa puede ser un tuit a todos en la boca me da igual un cargo de este tipo tiene que ser alguien intachable y más en un momento como el que estamos viviendo en el que hay mucha división icono y creo que es tan pancho ya no igual el resto de partidos políticos de hecho

Voz 0874 06:20 entonces qué es esto una provocación

Voz 0062 06:22 pero realmente me da la sensación porque además bueno a ver es que la información que llega realmente ya están tan torticera pero parece que es decisión personal de Puigdemont y está en unas condiciones personales ahora mismo que no creo que sean las más óptimas para la para planificar el futuro político de Cataluña uno más que nada porque yo creo que está en muy imbuido en su propia aventura personal no pero no sé nada más no puedo decir nada más

Voz 0874 06:49 yo he hecho lo voy a decir que hay una cosa que sí que me ha llamado mucho la atención ahí por este programa pasan grandes periodistas que han tenido además también los mejores premios por coberturas de guerras y de catástrofe si lo han visto todo en la vida y cuando alguien habla de crisis humanitaria en Barcelona me parece un poco pueblerino usar esa expresión

Voz 10 07:09 de habiéndolo que hay en el mundo no pero yo creo que no

Voz 0062 07:13 Nos falta salir del círculo ideológico y hablar con gente que no piensa como nosotros porque entonces es cuando nos damos cuenta de de las tonterías que podemos llegar a decir cuando aún no sólo se rodea de gente que le da la razón y bueno pues pasan estas cosas que la razón Javier que hablar de crisis humanitaria es casi un insulto moral de primera magnitud yo creo sinceramente que está

Voz 1109 07:39 esta está aburrida pero hay un hay un dato aquí si miras la historia cuando lo miras con uno perspectiva Tarradellas Pujol

Voz 1252 07:49 por cierto Pujol del otro día

Voz 1109 07:52 qué hacer pero fíjate bastante patético dejando aparte eso el el descenso personal cómo va cayendo

Voz 5 08:05 dónde vamos a parar buena la Comunidad de Madrid tampoco es que no estamos compitiendo a ver por cierto lo entonces qué bien se vive en Teruel de la Comunidad de Madrid hay mucha sorpresa

Voz 1252 08:19 en en fin en los medios y universitarios por el sueldo que le han puesto a Cifuentes setenta y cinco mil euros al año significa seis mil euros al mes y eso no lo gana ningún rector de Universidad

Voz 1532 08:35 bueno pero sí como ahora está imputada da igual le cae que no puede tener

Voz 5 08:42 el presidente ya pero ya

Voz 1252 08:43 es el hecho de que lo saque vaya a tener un sueldo de esa magnitud quieren pensar que es una

Voz 1532 08:48 por al pensarlo del sueldo lo primero que pensé es que en qué líos se meten los políticos porque pudiendo ganar dinero sin sin sin dar la cara

Voz 0874 08:56 sí ya hay vas a tener ese sí que va a más

Voz 1532 08:59 aquí quienes más en otro lado y que y que te estén cayendo juegos todos los días no se hay que recordar Villa está imputado de todos

Voz 1109 09:06 bueno sé el asunto del master desde ayer

Voz 0874 09:09 has hecho muchos muchas viñetas sobre decir fuentes José María oye

Voz 1109 09:12 ya ha pasado a la Historia no no no y además de verdad es que daba mucho juego a la coleta la bandera es la primera mujer que hago desnuda en las viñetas

Voz 5 09:23 me dice es que llevo una semana muy mala parte vamos a ver quiero decir insinuado no pero simbólico el dibujo era pero simboliza el una metáfora ahora tienes que al siguiente presidente hacerlo desnudo

Voz 1109 09:40 en leer no porque ya llega vestido oye llega vestido hay que darle un un plus de credibilidad porque no hay que tener fe pero Cristina Syva desnuda de Cifuentes Bille de los cien días pues fíjate si yo

Voz 1532 10:00 que por cierto creo que está siendo un éxito está puesto en antiguas tuits si ahí les ha pasado algo que cada vez que llega al poder lo primero que hay que hacer es borrar todas sus fuentes en campaña le borraron dos años de Tulsa enteros en cambio se ha llegado a la presidencia con un equipo de comunicación que debe también están en los mínimos porque les han debido echar a todos por la barbaridad por lo mal que lo han llevado con Cifuentes entonces no hay uno que le haya dicho borra borra borra tres tuit tres años de tuit que es lo primero que dicen ahora los equipos de comunicación pero siempre hay cachondeo en en Twitter porque todo el mundo lo está buscando palabra a Si encuentra tonterías pero es que el PP no por la boca exacto pescar hay un pique muy bueno

Voz 0062 10:44 Pedro Sánchez Garrido de dos mil once picando nuestro Pedro Sánchez

Voz 8 10:52 pero en plan trébol claro porque Pedro Sánchez decía algo venía a nadie que no sé que voy a salir en la tele decía pues la boya

Voz 5 11:01 pagar dices pero este es el presidente Madrid déjame déjame en paz te voy a ver nunca exclusión como Pickett de niño un nivel a la altura de Puigdemont en el futuro vamos a pensar claro

Voz 0062 11:15 Twitter continúa existiendo en el año dos mil cincuenta de la Generalitat de golpe le destapan unos tuits

Voz 1532 11:22 porque harán algo que igual que ahora por ejemplo está gran Stories que dura veinticuatro horas el vídeo que ha subido por estos temas yo creo que en Twitter van inventar algo que al año se te van borrando todos no sólo tiene un año para atrás no luego será el seis meses luego cinco minutos pero la vamos a pensar una cosa

Voz 0062 11:40 si hubiera hubiera habido huella digital en la época de la Transición

Voz 5 11:47 oye la premisa me encanta habría salido del pasado bueno eso es político saldrían libros habrá volúmenes a salir de razas frases que se dijeron en la verdad

Voz 0874 11:56 de bar con un brandy en la mano claro

Voz 5 11:58 qué es lo que es Twitter declara que hubiera Felipe González imagínate las mejores temporadas de su juventud dos volúmenes no hubo uno de Fraga hubo algo parecido cuando

Voz 1109 12:13 lo hicieron un seguimiento del coche Txiki Benegas así fue ese filtro era la hacer

Voz 5 12:20 como nosotros te pueden surgir vamos

Voz 1109 12:22 ver en la vida cotidiana está llena de banalidades Si la vida cotidiana la escribimos en Twitter pues estamos dejando las banalidades escribe

Voz 5 12:33 si no necesariamente depende de que la vida

Voz 1109 12:37 twitter que sí que sí se está así eso es es mortífero si se pone en primera veré en titular

Voz 12 12:49 en lo que pasa es que José María haciendo memoria las cintas de Benegas lo más grave era que José María Benegas llamaba diosa pero si lo cual Farfán hacía crecer había dos facciones en una conversación política pero las fintas de zapa de de Zaplana por ejemplo esas eran dentro porque no me dejáis seguir hablando un poco venga venga porque es que la verdad

Voz 1252 13:13 que no se han engalanado con un montón de carteles de la Feria de San Isidro de una autora que es maravillosa Mercer de velar is son unos carteles increíbles Madrid está muy bonito gracias a los carteles de Mercedes

Voz 1532 13:27 cosa muy interesante que te los puedes bajar gratuitamente alta resolución para el si los quieres imprime a todos los en tu casa la tipografía de la

Voz 0874 13:36 de los carteles también te la puedes bajar

Voz 1532 13:38 a utilizar puedes usar

Voz 1252 13:41 qué bueno que son extraordinarios y luego decir que son evidentemente feministas que todos los personajes que salen son mujeres entonces

Voz 1532 13:50 yo creo que son muy oportuno que ya hay gente que presenta activo que ya es gentes quejándose de porque no hay ningún tipo

Voz 5 13:56 ya ves que no vaya a pasar nada

Voz 1252 14:00 es realmente su poder y su problema quiere decir es desde el ocho M es es un movimiento que no hay quien lo pare afortunadamente de hecho incluso yo creo que ahora el auténtico contrapoder el cuarto poder que siempre ha dicho es el poder feminista no

Voz 0874 14:18 hablando de carteles Mauro tú has pintado también en Lavapiés

Voz 1109 14:22 monstruos no los los científicos audios

Voz 1532 14:27 pues dentro del festival calle Lavapiés este miércoles ayudado ni mis colaboradores anti Mc hubo hemos hecho mural en la fachada de económico en la como sea con Salitre

Voz 0874 14:38 muy grande pues igual tiene veinte metros

Voz 1109 14:40 toma ya de largo

Voz 1532 14:43 unos unos bichos que se comen a las a las casas tan Godzilla que los hemos llamado genéricos augurios alquiler esófago dos que se alimentan de casas en alquiler y en pisos turísticos

Voz 5 14:58 hacía falta explicar siempre me ha gustado cuando te es cuando te ves otra

Voz 1532 15:03 que sólo al final voy a decirle algo que decir

Voz 5 15:05 estoy indignado un poquito

Voz 0874 15:08 lo que es un poco lo que está pasando bien explicado habla metáforas correcta lo que pasa es que bueno si las leyes cambian en Madrid solamente el cinco por ciento de los pisos que ahora se alquilan para vacaciones en Airbnb podrán ser alquilados porque exigen esto lo has leído cosas

Voz 5 15:22 la zona hacen para exigir la salida directa

Voz 0874 15:24 el exterior Claudio es un bloque la zona centro pues es casi imposible

Voz 1109 15:28 es una buena medida desde luego va a cambiar el paisaje

Voz 0874 15:31 eso termina aprobando se va a cambiar de paisaje y no solamente el visual y sonoro porque si os ponéis en la esquina de de Espasa Calpe iba a decir ahora es que sea del libro El Agrarias digo la Casa del Libro de líquido y las ruedas contra los cuando Sinde

Voz 1252 15:46 no quiero decir es verdad que ahora va a hacer el Telde

Voz 0874 15:48 Cristiano Ronaldo oye una cosa que no muy esta semana ha salido a la luz varios informes que recuerdan ciertas situaciones de tristeza y de hecho antes de entrar a esta teoría estábamos comentando unos casos personales intentando ayudarnos unos a otros a personas que conocemos hay un estudio del CD sea de la consultora Accenture que resalta que en España hay casi cinco millones de personas que viven entre la precariedad la pobreza laboral y el desempleo en un estudio todavía yo diría que peor que es la de la OCDE que dice que un catorce coma ocho por ciento de los hogares españoles en los

Voz 1532 16:20 que hay una persona contrabajo con sueldo

Voz 0874 16:23 en ese casi quince por ciento por debajo del umbral de la pobreza lo cual significa que España es el país de la Unión Europea con más porcentaje de trabajadores pobres eso que aquí hemos llamado alguna vez el precariedad no José Antonio Llosa es doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo y es miembro de Wolf Rock es un equipo de investigación de la Universidad centrado en la lucha contra la pobreza contra la exclusión social cómo estás José Antonio Bueno días en para qué ha servido entonces la crisis económica no hemos no hemos aprendido nada ha servido para que haya más gente contrabajo pero con menos recursos ha servido a la clase empresarial no a la clase trabajadora

Voz 13 16:58 sí claro yo creo que la lectura es esa no yo creo que la crisis que sacar múltiples lecturas a múltiples niveles pero hay una consecuencia evidente ellos un recorte de derechos que ahora habría que reconquistar pero la no es un bache en el camino no sino que va encaminado hacia una dirección que ya había comenzado previamente a la crisis y que tiene como conclusión entre otras muchas cosas el caso tan llamativo de los trabajadores pobres

Voz 0874 17:29 si no tiene la impresión de que los derechos perdidos durante la crisis derechos laborales en general con las reformas son derechos ya irrecuperables no

Voz 13 17:38 irrecuperables no deberían ser yo creo que ahora mismo otra de las consecuencias de la crisis es que la gente se ha activado en buena medida hablabais ahora mismo del movimiento feminista como algo explosivo en la actualidad pero lo cierto es que queda mucho camino por andar y que eso que se interpreta como recuperación económica de lo que tanto se habla de creación de empleo etcétera etcétera hay que pensar qué tipo de empleos está creando no que yo creo que es la clave

Voz 0874 18:05 del del que nos ocupa ahora me

Voz 13 18:07 mismo el el gran problema que se nos avecina es justamente la precariedad como algo estructural en las relaciones laborales de todas todas

Voz 0874 18:17 supongo que esto también afecta al al estado mental de esas personas que tienen trabajo pero ven que ese trabajo no les da estabilidad les da una situación de casi pobreza al fin y al cabo el futuro colectivos son futuro de de de felicidad y de depresión

Voz 13 18:32 sí claro el futuro yo me atrevería a decir porque la crisis lo que no es a lo que nos ha mostrado también es un es un incremento muy muy acentuado en en las demandas de Sanidad y relativos a la salud mental también hemos visto un incremento acusa allí Ximo en el consumo de psicofármacos por ejemplo en el caso con

Voz 1252 18:52 nosotros los trabajadores pobres

Voz 13 18:55 les está sucediendo por ejemplo desde la investigación en Psicología es que tenemos que cambiar Asunción es que teníamos como básicas dentro de nuestra disciplina de la psicología del trabajo en la metiendo en la cual siempre habíamos asumido que en una situación de desempleo es suponía un peor grado de salud mental que una situación de empleo independientemente de cómo ésta fuese en las últimas investigaciones que estamos haciéndonos muestran que si se trata de una situación de extrema precariedad como los trabajadores pobres no existe diferencia a nivel de salud mental entre estar desempleado y estar en una situación de trabajo en pobreza entonces esto nos muestra que las funciones del trabajo relativas al al bienestar pues están también es sin duda perdiendo

Voz 0874 19:41 he visto que existen segmentos de población más vulnerables que son los clásicos jóvenes personas mayores de cuarenta y cinco años mujeres por supuesto emprendedores autónomos cualquier trabajador puede terminar siendo trabajador pobres es que consigue trabajo y nos llama la atención que contáis que la situación de precariedad es tan generalizada que como grupo de estudio pues cuesta encontrar a trabajos a trabajadores no precarios con los que comparara estos no

Voz 13 20:09 claro claro lo que son los indicadores clásicos de temporalidad respecto a lo que es la precariedad en cierto modo se están quedando obsoletos porque son situaciones tan generalizadas que al final es el grueso de la población la que es precaria entonces lo que estamos haciendo es buscar indicadores de la vivencia de es la de esa precariedad como una persona está viviendo esa situación de precariedad como se está enfrentando a ella y ahora mismo el núcleo de la investigación por por una situación como decía tan generalizada lo estamos entrando en esa dirección o en caso de que son extremos como el de los trabajadores pobres que tienen sus propias particularidades no

Voz 0874 20:47 José Antonio Llosa que es doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo y miembro del equipo de investigación Pro el gracias José Antonio un abrazo un saludo hasta luego te acuerdas José María cuando tener un trabajo era

Voz 1109 20:59 como el final de tus angustias

Voz 0874 21:01 la estabilidad de por vida en ascenso

Voz 1109 21:04 siempre tenía una si eras joven tenía son una carrera por delante y ciertamente el trabajo ha cambiado radicalmente hay otro factor más es que las empresas que conocías todas las grandes empresas que ha sido mi pueblo vivida antes han perdido todas Nos anuncien que vienen los robos que viene el cambio permanente de habilidad laboral es decir el reciclaje continuo como arbitrarios es de hecho perdón

Voz 0874 21:35 un inciso luego mostrar en el programa vamos a ver alguna cosa de cómo antes se te pedía para triunfar la especialización y ahora se te pide versatilidad es que en realidad no sepas mucho de nada pero que sepas un poco de todo

Voz 1109 21:47 delante de algo sepas aprender de nuevo bastante de algo es decir que este es en vigilia permanente para incorporar a lo último que salga lo que salga hiló la adaptación a subir y bajar porque claro lo primero sobrevivir sobre sobrevivir entonces yo conocido pues ingenieros de caminos que han tenido que ir a una fábrica a una cadena unos días

Voz 0874 22:12 yo te creo que también

Voz 1109 22:14 no sacaba las carreteras han acabado las urbanizaciones las rotondas las autovías y tal y resulta que hay profesiones Qualifica Dimas pero que necesitan un tiempo para encajar en un mercado que ha que que que asuma gente con mucho talento y luego hay otro aspecto que no decimos todas las jubilaciones a partir de los sesenta años que hay porque ahí no podemos comparar el minero o la persona que está en la construcción con personas en despachos personas en universidades personas en oficinas con una enorme cualificación personal que ya la sociedad no les demanda nada es un tesoro enorme una gran cantidad de talento que desperdiciamos entonces el factor humano no la mano de obra el factor humano está por los suelos y es lo más valioso que tenemos

Voz 1252 23:08 dónde queda la dignidad claro estamos hablando inmoral es decir si no tenemos moral para seguir hacia adelante que nos queda bueno la palabra Si las promesas del presidente Gobierno de que estamos saliendo

Voz 1109 23:19 sí sí sí pero es que la situación el asunto es que se generaliza a nivel mundial vamos el modelo chino actualmente todos tenemos que seguir el modelo como hablando daño al brote de esclavos porque modelo chinos de esclavitud se esclavitud y semiesclavitud has ido géneros eres un optimista no no me refiero a sigo hace ya hay que ponerse en el contexto de no comer a comer hay una diferencia de noten sea de tener un horizonte de su pervivencia mínima con una un cuenco de arroz en el campo tiene otras posibilidades estuvieron tuvieron una guerra oye en China hay muchísima gente que está estudiando carreras superiores y que está en camino de de esta es que en China hablar de muchísima gente bueno millones y millones de ingenieros no podemos hablar de esta manera de países sin tener exactamente los datos pero a la vista está la producción que tienen la capacidad de consumo y la capacidad de estudio están inundando las universidades americanas

Voz 0874 24:23 yo lo que creo es que cuando personas con comenta

Voz 5 24:26 África entera como nosotros os voy a vosotros

Voz 0874 24:28 tenéis ahí tenemos el privilegio de tener maneras de hablar ante la opinión pública ahí tenemos un micrófono tenemos unas páginas de periódico tenemos que recordar siempre que al otro lado de la radio por ejemplo ahora pues hay hay mucha gente cuya preocupación fundamental

Voz 5 24:43 pero claro no es qué va a pasar a las doce

Voz 0874 24:46 el Parlament de Cataluña sino pues que estamos a lo mejor a día doce Hay ya gastado

Voz 1109 24:52 cuarenta por ciento de lo que estaba presupuestado no sobrevivir que se dice pronto

Voz 0874 24:57 por otra cosa bien distinta

Voz 14 24:59 yo di Tuenti FIFA volcado leído en llanto es él

Voz 4 25:11 no vamos a hablar de fútbol no creo

Voz 0874 25:13 de este desvelando que la gente fuera pensar pero ese dos de diciembre de dos mil diez el entonces presidente de la Federación Internacional de Fútbol Josep bar anunciaba la victoria de la candidatura rusa para albergar el Mundial de fútbol de dos mil dieciocho que desde el catorce de junio al quince de julio

Voz 1109 25:30 casi me sirve y poco más

Voz 0874 25:32 de los centros deportivos lógicamente del año o del cuatrienio es cada cuatro años pues cada cuatro años y aprovechando la ocasión Watch ha publicado una guía es que me ha parecido interesantísimo una guía para periodistas que alerta de las deficiencias en material de derechos humanos que se vive en cada día en Rusia porque hay que decir que este tipo de eventos que ocurren de vez en cuando hacen que sí es normal número de periodistas que nunca han pisado un país se planten en ese país como paracaidistas sin saber ni siquiera lo que está pasando en la trastienda de los lugares no es directora de comunicación de la ONG Human Rights Watch cómo estás buenos días tiene que haber situaciones que hayáis observado vosotros en el pasado y que son una auténtica aberración periodística no

Voz 11 26:17 sí este año queremos obviamente que todo el mundo disfrute de del Mundial de este este torneo tan importantes para el mundo pero también que entienden que los fuegos se juegan en los estadios hay bellos nuevos infraestructuras maravillosa pero que fuera Rusia está viviendo el peor crisis la peor crisis de de derechos humanos desde la época soviética

Voz 0874 26:48 cuáles son las situaciones que más os preocupan que pueden pasar que cuáles son los grandes errores que pueden cometer allí los periodistas deportivos

Voz 15 26:55 bueno yo no hablo

Voz 11 26:58 dar con con más gente normal seguir mirando a todo lo bonito que que monta el Estado sin verlo que está detrás de toda esta infraestructura bonita es un país enorme obviamente habrá partidos en once en once ciudades hay entrenamientos en algunos más por ejemplo en el equipo de Egipto va a entrenar en Grozni capital de Chechenia aun en una Rusia muy represivas Chechenia es un es una república casi totalitaria mandado por Ramzán Kadírov en donde es que casi no hay libertad de expresión con libertad en nada es es es un país que casi dictadura de de Kadírov salió en las noticias el año pasado por su campaña honroso en contra de hombres gays en que detuvieron desaparecieron torturaron hasta mataron hombre es solamente por ser gay vive hay un hay un temor tremendo Clickair la designado como campo de entrenamiento antes del Mundial

Voz 0874 28:22 pero de repente pensar que va ir allí un equipo de periodistas a contar quién se ha torcido un tobillo está pasando

Voz 11 28:28 eso está pasando si por ejemplo hay un colega nuestra un activista ruso de de de la ministro Memorial ha sido detenido sobre unos cargos absolutamente falsos de posesión de marihuana que obviamente ha sido un castigo por su trabajo enfrenta diez años en la cárcel sí sí sí sigue ahí pues Chechenia seguirá sin sin ningún una posibilidad de de de denunciar a los derechos humanos entonces queremos que FIFA por ejemplo lo exige a al presidente Putin que poner un poco de presión que dejan en libertad a nuestra web el problema para los periodistas si es que tienen que ir ahí tiene que salir a la calle buscar a gente pero tiene que hacer con vamos pensándolo bien porque también pueden poner en riesgo a los demás claro es que Vince estamos hablando de un país en que casi ya no hay libertad de prensa

Voz 0874 29:34 claro pero entonces Emma cuál sería una actuación correcta también se me ocurre hacer un plan digamos de cobertura periodística que incluyera no solamente lo deportivo sino que constantemente Esther recordando a esa audiencia acá además quizá lo mejor consumidora de información habitual que esté recordando cuál es la situación política en ese país que es lo que está pasando como estos solamente un intento de lavar la cara ante la comunidad internacional pero cómo se hace cómo cómo lo pueden conseguir los periodistas bueno primero

Voz 11 30:03 en en el trabajo de Human Rights Watch de Amnistía Internacional donde varias ONG del mismo Memorial en Rusia en un montón de datos sobre por ejemplo el hecho de que la oposición política casi no existe que no hay espacio para la sociedad civil pero sí hay activistas muy valientes que están dispuestos a hablar abiertamente que pueden aconsejar un poco a dónde ir con quién con quién hablar como hablar es importante tener en cuenta la seguridad de de la gente normal que por ejemplo a lo mejor no utilizas el nombre entero o o identificar si alguien está criticando al presidente pues que cuidar un poco para que no hay represalias después

Voz 1252 30:50 ha reconocido pero es que todo esto ya ha ocurrido antes con las Olimpiadas en China es decir no

Voz 1109 30:56 en China sino también es una dictadura total

Voz 1252 30:59 Italia no hay que olvidarlo San celular unas Olimpiadas y aquí en Occidente hemos mirado el deporte lo perdona todo no efectivamente y luego lo que a mí me preocupa ahí lo dejo aquí sobre la mesa es si una vez que empieza el Mundial de fútbol a los espectadores que consumidores de fútbol les interesa mucho los derechos los derechos humanos ose fiel si efectivamente hay hay gol

Voz 11 31:24 sí pero pueden tener las dos cosas el problema cuando tú hablas de China por ejemplo había esta es esperanza antes de las Olimpiadas en Beijing de dos mil ocho que a lo mejor después que los Juegos Olímpicos iban traer cierta libertad a China quizá más a íbamos a tener una nueva China después incluso es salió peor utilizaron en los Juegos para para para la bolsa activamente y eso es lo que tenemos también en Rusia que por ejemplo hay unas obviamente la la policía tiene que proteger a la gente de seguridad en la calle todo eso es importante los aficionados tienen que poder andar en seguridad pero están utilizando también para para prohibir cualquier manifestación por ejemplo si durante los fuegos de la Confederación el año pasado en no dieron permiso para ningún grupo de manifestantes entonces el había gente que que es que que salieron a la calle una persona sola si y aún detenidos por manifestarse ilegalmente

Voz 1252 32:37 que sepa que existe de sería posible boicotear el Mundial de fútbol

Voz 11 32:45 no hay no quiere nosotros no queremos boicotear el Mundial porque es un es es muy importante para todos nosotros siendo obviamente siempre puedes siempre puede esperar pero lo que sí pensamos es que no más apropiado en estos momentos para que los líderes políticos asisten a la ceremonia de apertura en un momento en que Rusia no sólo tienen estos problemas domésticas pero también está apoyando a a las fuerzas sirias lo de Bashar al Assad acusada de cometer crímenes de guerra crímenes contra la humanidad y nosotros pensamos que los líderes políticos deben quedarse en casa salvo que Rusia adopta medidas concretas

Voz 1252 33:30 eso es un bonito cambiar eso sería

Voz 11 33:33 bueno de de hablo Matti ceremonia Apis porque las ceremonias no tiene nada que ver salvo es una fiesta para para Rusia

Voz 1252 33:45 consciente de que es un ingenuo verdad

Voz 11 33:48 pero pero no lo pero no digo los los aficionados no deben deben boicotear a al Mundial pero pero es apropiado que que Rajoy que Merkel estén ahí en enlazaba vi

Voz 7 34:03 con Vladimir Putin España digo que va a ser complicado evitar que lo hicimos nosotros nuestro lector del esa favorito al final sería tracas

Voz 1252 34:11 eso Javier sino pongamos una hipótesis de que gana el Mundial España el respaldo político que supone

Voz 4 34:17 por eso para Rajoy no no no poco cuidado eh cuidado

Voz 0874 34:22 habéis hablado con la FIFA sí sí estamos

Voz 11 34:24 es en contacto con la FIFA lo bueno es que después de sus escándalo de corrupción hace un par de años la FIFA decidió en en introducir unas políticas de derechos humanos y ahora dentro de sus normas y sus reglas supuestamente están ahí para apoyar a derechos humanos y es por eso

Voz 0062 34:44 son cosméticas la estas medidas

Voz 11 34:49 bueno primaron empezamos con palabras no pero las palabras no no son suficientes entonces dentro de la Copa hay unos abusos por ejemplo de trabajadores construyendo los estadios no les pagan les hagan un gol menos pueden

Voz 0062 35:06 creemos que el siguiente Mundial será en Qatar se ha filtrado que habido ya bastantes incluso cientos de trabajadores de de origen de Sri Lanka que están construyendo ahora mismo estos estadios que van a ser

Voz 5 35:19 verdad en Qatar encanta me parece que no

Voz 0062 35:22 Ximo y me parece muy fuerte que aquí no estemos intentando involucrar a los patrocinadores que al final son los que están poniendo dinero son yo creo en la talón de Aquiles de todo este negocio para que tomen medidas de alguna manera porque camiseta a mí sinceramente me parece muy grave hablábamos de estas medidas cosméticas no si eran reales au útil eso no Cuéntame

Voz 11 35:46 bueno en en Rusia murieron hasta hoy veintiún obreros en en estadios en FIFA han mandado inspectores a ver el problema es que les dicen mira El miércoles sobre dos mandamos

Voz 1532 36:02 el equipo de inspección que obviamente

Voz 11 36:04 no se debe hacer así entonces seguimos empujando hay bueno por lo menos hay palabras pero palabras solas no no cuenta entonces seguimos empujando la FIFA para que pongan peso detrás de sus palabras

Voz 0874 36:23 hay que trabajar desde luego desde los medios de comunicación para que lo que va a ocurrir en ese evento deportivo no se quede solamente en el deporte que sirve también para denunciar determinadas cosas para que la gente que no tiene conciencia de lo que está pasando en ese país sepa que hay una trastienda terrible hay que ver en otras convocatorias más adelante en otros países

Voz 1252 36:43 Putin hará el saque de honor

Voz 0874 36:45 si alguno se lo aplaudieran Emma Daly es directora de comunicaciones de la ONG Human Rights Watch gracias por venir al estudio de un beso fuerte

Voz 11 36:54 sí claro

Voz 0874 36:56 lleva dandi no se contra quién va a actuar hoy vamos a Michael