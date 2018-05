Humor y familia

Voz 0874 00:00 José María Pérez Peridis con Mauro Entrialgo Aleix Saló Julio Rey y también en la mesa Darío Adán Tim qué tal recuperado de Cádiz qué bien me la pasé yo pensé que tú María es un Morgade el sábado por la mañana no

Voz 3 00:27 no no no pero sí muchos besos pero habla como si te hace entrañables pero

Voz 4 00:33 dicho esto no me sale la gente que me conoce que hace muchos años que son una cuestión muy temprano de verdad y me levanto muy temprano muy temprano algo o sea que me me da miedo la noche sí pero tú piel Guayasamín Junta están temprano pero doce y media doce y medias cuando me fui al hotel con Ana Morgade pero ya se me de vuelta huyó oye el día de la madre fue en Argentina en Estados Unidos también es el que viene en la gira mañana en Argentina no me acuerdo

Voz 3 01:04 tendría que llamar a mi madre se quedó en varios países de Latinoamérica es el este domingo me porque esto es

Voz 4 01:11 la sección de geopolítica del humor pero que hay más político que el seno de una familia no no totalmente quieres hacer chistes de madres esta mañana muy temprano tuve la macabra idea de llamar a tu madre tiene para que escuchara a esta sección no supiera pero ella no se queda tiene mi madre setenta y pico muy bien entonces ha vivido cada uno a cada año dos meses de cada año sangre hay una cultura de chistes de madres igual más en países mediterráneos no sí sí sí de hecho el claro ahí me acuerdo con una amiga mía y de como decimos cariñosamente en Argentina de la Cole que es la colectividad judía que lo hicimos con cariñosamente la cole me contó una vez es un chiste es una frase popular en realidad que no es popular porque sólo se escucha

Voz 3 01:57 que intenta diferenciarla Adif

Voz 4 01:59 Mencía los matices entre Madrid judía Madrid española que son subjetivos obviamente como otro popular populares son tópico no pero que decía algo así que cuando un hijo la caga cuando dijo lo de hace algo mal la madre judía le dice ahí me vas a matar

Voz 3 02:12 ar

Voz 4 02:12 cuando un hijo italiano la caga la Madrid italiana le dice ahí vas a matar a tu padre y cuando un hijo español la hélice te voy a matar y me parecía muy bonitos matriz entre la madre está muy bien oye alguna advertencia antes eso sí una advertencia porque me se me acusaba hacer chistes malos lo cual es verdad se me ha acusado de leerlos existe lo cual es verdad yo no soy como dice eso sí cómica pues eso lo tendrán que decir los demás caso no lo han dicho nunca pensó lo que hago es simplemente rastrear en la cultura popular tema entonces lo es más parecido a un museo no esto es como si vas a un museo y ves que se el cuadro de eso que se dejando a alguien no puede echarle la culpa al museo no entonces y le doy fe de que tú te vas a la Cuesta Moyano a buscar libros descatalogados sí sí sí sí sí jugadores en imperio romano y me pasa algo muy loco y es que que a veces me me olvido de señalarlo con siempre me compro estos por señalar los entonces después antes los buscó en interna

Voz 3 03:09 ah sí sí sin duda hay varios todos los caminos conducen perdona eso ahora se llama periodismo es cierto cuando existe sobre madres

Voz 4 03:18 el chiste sobre imprimir uno de los chistes porque ahí bueno diferentes madres sobre madre judía uno de los que más me gusta lo cuenta Woody Allen en en el libro Cómo acabar de una vez por todas con la cultura lo conté alguna vez aquí off the record lo voy a contar porque me parece muy bueno Woody Allen cuenta que cuando él era pequeño se portaba mal su madre lo castigaba encerrando al en un armario pero sí se portaba muy muy mal la madre se encerraba con él

Voz 3 03:42 bueno vale vale para cualquier tipo de

Voz 4 03:47 pues mira te puedo contar uno que no es sobre Madrid italiana lo encontré sobre madre y lo contra aquellos española pero se lo adjudicar Madrid italiana al adivino pasa un encanto vitalidad pero me gusta mucho que dice uno le pregunta al otro Tour reza bastantes de comer no hombre mi madre cocina bien

Voz 3 04:04 está bien muerte al extranjero como juega la carta

Voz 4 04:15 el inmigrante que conviene más en público progresista de izquierda de derecha no jamás iría a los ultras y les diría el extranjero mira me gusta mucho también está en más de madre española se adjudique eso a madre española y lo voy alerta al cuando encontréis te lo encontró en Internet que hice aquí son son de homicidios quiénes aquí a gente Aguirre que ha pasado a gente Aguirre asesinato de un varón XXXVIII años su madre le ha dado seis puñaladas por pisar lo fregado yo utilicé ya detenido a la madre nombre que todavía está mojado me gusta porque es que era lo de pisar el fregado no era terrible

Voz 0874 04:56 yo creo que Checa van mal de aquellas personas porque oye cantar

Voz 3 05:00 es verdad que pasa yo creo que ha cambiado la composición del agua que no había fregona se muy bien como sí sí sí por cierto momento Catalá si no me equivoco luego no sé si catalán Alés Aleix tú sabes

Voz 4 05:16 tu Patxi López Catalá genes iguales

Voz 5 05:18 eso es una cosa pegado al palo

Voz 3 05:22 en Bolín todos los inventos españoles son algo submarino que creo recordar que también hay bueno para no sé qué es el palo en España no lo hago

Voz 4 05:44 el otro día en Prensa Ibérica esta sección que de noticias locales hablaban de la publicidad de tiene un unos tipos que robaban Coca Cola una máquina expendedora con un palo entonces no sabían cómo hizo usted una foto de Un palos claro

Voz 3 06:00 qué bonito siempre se habla nivel

Voz 4 06:02 el antropólogo así tal la importancia de la rueda y no hablan del importancia el papel pan

Voz 3 06:08 bueno venga me encantó porque esto es la Madre de Dios que es un poco la la Granma no no esté aparte luego Stella

Voz 4 06:15 cuenta eslavos tu nombre como además que esta semana ha estado así le decía estuve recibió premios bueno pues nada el chiste me gusta mucho está en un libro del que se llama mi chistes mi filosofía dice que bueno están apenas

Voz 3 06:28 cuando apoderando ahí a la a la pecadora no en Israel donde fuera Palestina dos mil años no quiero meterme en problemas políticamente la

Voz 6 06:41 a entonces Cristo pasa entre la multitud de de tiene las piedras y momento o o no a Pedreira porque hay quién esté libre de pecado que tire la primera piedra

Voz 3 06:51 de pronto huele un pedrusco la cabeza Jesule pega en plena frente resume

Voz 4 06:55 me dice mamá tú no

Voz 3 06:58 no hay que ahora eso lo primero yo no sabía que Cristo era de Vallecas porque esta ha salido un acento muy particular decía hace poco a tomar cañas lo pasé muy bien con mucha miga de Vallecas tronco hay madrileños

Voz 0874 07:28 sabes en Italia hay muchas chuches

Voz 3 07:30 la mama bueno no por eso me inventé uno que sirvió contra el Madrid cocina bien como no encuentra bueno encontrar algunos italianos los puse en el traductor de Google no queda chistoso pero bueno la imagen la imagen de las películas de Fellini ahí y tal de la madre no es es muy de

Voz 6 07:49 tu pasaba otra tu madre no el para ir poniéndose rabioso

Voz 4 07:52 pero mira tengo otra cosa es que muy importante de los chistes de de madre que aunque no sean específicos de madre son un clásico del humor que son el mamá mamá a bueno claro que pisa el mamá mamá no hay pues boxeo

Voz 0874 08:03 que esos machista de partida e Yves asume la madre está en casa siempre parecían eh

Voz 3 08:07 el digo en mi preferido eh

Voz 7 08:09 mamá mamá dice qué coño te llaman en el colegio ahora

Voz 3 08:16 el último voló a Chile pero bueno mira por lo que hay veinte Javier buenísimo me pareció el mejor el mejor el más clásico que no lo voy a contar porque lo

Voz 4 08:24 no sentados es el de El niño de la bicicleta mamás y manos mamás pie mamá sin dientes es un clásico vaya mamá mamá pero aquí está me gustó mucho que dice Luisito elige a su mamá mamá mamá dame dinero para dárselo a un pobre señor que pasó gritando por la calle y que pasó gritando y lagos helados

Voz 8 08:44 mí de nuevo

Voz 3 08:47 el cincuenta euros menos desminado mira

Voz 8 08:49 sí

Voz 0874 08:50 hay que explicarlo como decía hace días como se chistes

Voz 4 08:55 pan que siempre imaginaban pollo establece que hay que explicarles porqué imaginaba un pollo porque pobre tenía hambre no mira ahora no veremos quedan cuarenta y uno más como mucho uno más como cortos bueno que son cortos pues se pensó muy clásico se esté me gusta mucho también el de mamá qué porque entonces está electrocutado ese era muy bonito

Voz 8 09:18 no hay causaría que mi abuela murió electrocutado murió como recoge yo ahora

Voz 0874 09:33 sí adelantó Julio Rey José María Pérez Peridis Mauro Entrialgo Aleix Saló

Voz 3 09:37 pues es mejorable

Voz 4 09:58 a vivir que son dos días Javier del Pino