Las bocas del infierno

Voz 1 00:00 Javier estoy en un sitio que conoces encima de el volcán más grande en la superficie de la Tierra sólo se han descubierto una veintena de súper volcanes como este bajo mis pies hay una bolsa de magma inmensa más de diez kilómetros de profundidad por más de setenta kilómetros de anchura lo visitan tres millones de personas que hará año y ese lugar del oso Yogui y su colega Buru es el parque de Yellowstone

Voz 0874 00:22 Yellowstone que tiene sitio es una belleza que te impacta con montañas majestuosas comprados con bisontes animales Flora todo en cantidades desmedidas en verano es fácil que lleve medio día cruzar el Parque en coche y varias horas llegar a cualquier lugar porque la gente siempre que ve animales simplemente separa esté donde esté hay atascos por osos bisontes

Voz 0347 00:43 por Lobo todos hemos visto en alguna pantalla a los hay si espectaculares que hay aquí en Yellowstone pero yo me estoy acercando a una de las zonas de charcas a en con crédito a esta a una charca pestilente culpan del azufre con el agua casi a cien grados aquí en esta charca se descubrió en mil novecientos sesenta y cinco la bacteria que años después permitió duplicar duplicar el ADN a partir de una muestra muy pequeña la base de toda la ciencia genética desde los estudios académicos a las pruebas forenses que llena las pantallas hasta aquel momento se pensaba que no había vida a estas temperaturas que se deben al calor del magma que ahí abajo

Voz 0874 01:19 ese volcán enterrado está ya cada setecientos mil años y resulta que estamos en plena Ventana del siguiente estallido aunque esto puede ocurrir dentro de diez años o en los próximos diez mil el año pasado la NASA planteó a la industria privada Un proyecto para extraer energía enfriar un poco el subsuelo

Voz 0347 01:35 aquí abajo hay presión y más más suficientes para destruir todo en cien kilómetros a la redonda afectara a la mitad de Estados Unidos es cubrir la luz del sol en el planeta durante décadas un súper volcán capaz de cambiar la vida en el planeta sea activa una vez cada cien mil años más o menos pero el peligro no está solo en la erupción en algunas de estas charcas resulta muy agradable meterse y quedarse flotando en el agua una noche hace unos años tres chicos empleados por el parque para el verano vinieron a disfrutar por la noche de este agua caliente aunque las normas lo prohiben porque gran parte del terreno inestable y frágil Icon sí Menéame que puede haber debajo el caso es que no llevaban linterna y cuando regresaban a los dormitorios llegaron a un arroyo que habían tenido que saltar antes retrocedieron unos pasos para coger carrerilla se cogieron de la mano contaron hasta tres corrieron quién saltaron en realidad no era un arroyo era una charca hirientes habían extraviado en la noche no sobrevivió ninguna

Voz 2 02:35 hola muy joven tiene ciento cincuenta mil años pero su destino es el mismo que el que había antes aquí que es colapsarse desaparecer entonces el ciclo empezará a generar un nuevo volcán en alguna zona de la caldera y dará lugar a ya

Voz 3 02:49 Tibidabo volcánica ahora vas a comprobar

Voz 2 02:52 en tus carnes en primera mano

Voz 3 02:54 que respira hay que tiene pulso no sé si eso me suena muy bien

Voz 4 03:03 para mil novecientos cuarenta y tres un granjero mexicano veo humo saliendo de su campo de mayo una semana más de trescientos que Dios no yo antes de nada hasta que tú

Voz 0347 03:27 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 5 03:32 Carlos López Tapia quien tiene cine buenos días

Voz 0347 03:34 los que usted habla buenos días un saludo para todos

Voz 0874 03:37 Cannes que ha cambiado mucho en los últimos diez o quince años según

Voz 0347 03:40 pues sí la verdad es que sí porque hoy se vigilan por satélite podemos saber por ejemplo si empieza a salirle tripa aunque sólo sea un centímetro a la hora de un volcán que acumula presión desde dentro en todo caso no son como los terremotos los volcanes suelen insisto en lo de suelen ofrecer señales de que se despierta no

Voz 0874 03:57 otra cosa es evitar una erupción bueno estamos

Voz 0347 04:00 muy lejos de algo semejante empresa

Voz 0874 04:02 Prada americana no ha aceptado todavía el desafío de la NASA para enfriar Yellowstone supongo que como se juega con periodos de tiempo tan largos miles de años nadie piensa que le va a tocar no

Voz 0347 04:13 mira lo que más me ante el cine es precisamente en eso acelera el tiempo Teo podemos o podemos ir otra vez el fragmento de la película Vulcano con Tommy Lee Jones

Voz 4 04:21 para en mil novecientos cuarenta y tres un granjero mexicano veo humo saliendo de su campo de maíz una semana más tarde avión Volcán de trescientos metros no hay antecedentes de nada hasta que pasa luego

Voz 0347 04:31 pues mira la fecha el volcán nacido en un campo mexicano de mayo son ciertas pero tardó un año en vez de una semana en alcanzar trescientos metros de altura

Voz 0874 04:39 si yo fuera el campesino prevé casi me daría igual una semana que en año lo que sí

Voz 0347 04:43 bueno si vives en México esto puede pasar en cualquier momento de todas formas uno de cada diez habitantes del planeta vive bajo la influencia de volcanes activos mira Cataluña estaba a menos de mil kilómetros del Vesubio para una erupción potente de las que la tierra ha tenido bastante no es distancia pero es muy difícil imaginar en la actualidad el impacto de un gran volcán

Voz 0874 05:01 sí porque hace más de un siglo que lo más grave que hemos vivido en nuestro continente fue tener que cerrar el espacio aéreo del norte de Europa hace unos años por un volcán en Islandia te acuerdas sí sí porque los moto

Voz 0347 05:12 veces los aviones se queman al atravesar la ceniza que expulsan los volcanes la primera gran erupción observada hay detallada por la ciencia fue en mil ochocientos ochenta y tres y es la que recogió una de las películas de desastres mejor conservadas de los años sesenta al margen de Pompeya del Vesubio que es el campeón en el cine fue una de las primeras que tuvo un volcán de protagonista el plató así la titularon relató Al Este de Java

Voz 5 05:37 Crack estoy enterando

Voz 6 05:40 han llegado a sus

Voz 0347 05:51 bueno tenía todo el atractivo de los lugares lejanos y exóticos no pero la verdad es que es del sesenta ve bien la última de las cuatro explosiones en Indonesia se pudo escuchar a cuatro mil seiscientos kilómetros como

Voz 0874 06:03 algo que estallara en Moscú se oyera en Barcelona difícil de imaginar

Voz 0347 06:07 claro que es una isla que estaba deshabitada y murieron pocas personas por la erupción directa pero las olas de los tsunamis alcanzaron cuarenta metros de altura un edificio de doce pisos mataron a cuarenta mil personas en Java y Sumatra treinta y dos horas después las horas que llegaron al puerto el AVE en Francia sean siendo un centímetro más altas de lo habitual en todas las zonas estuvieron dos de días con completa oscuridad por culpa de las cenizas porque estuvieron a ochenta kilómetros Un poco más se hubieran llegado al espacio exterior ese es el mayor peligro esas cenizas que que cubren todo e impiden la fotosíntesis que que bueno que es lo que no sea el oxígeno

Voz 0874 06:42 Paqui Ramos no ha subido tanto de momento ya ya lo hará pero está en la cima del volcán más alto del Hemisferio Occidental y el tercero del mundo casi ocho mil metros desde el fondo del mar por lo menos está siendo un vulcanólogo Paqui

Voz 7 06:55 exacto porque estamos casi casi en el pico

Voz 0347 06:58 eh

Voz 7 06:58 jo es verdad que en un rato que hemos caminado estoy como si me hubiera subido deberes se nota con la actitud enseguida te agotadas David Calvo que es el el jefe de divulgación de Cano y que ha prometido hacerme experimentar lo que ya lo habéis oído lo que ese sentir un volcán no en erupción pero vamos si activo porque este es un volcán activo

Voz 3 07:23 es muy activo lo que vas a volver oliendo a demonio ponerle en el avión

Voz 0874 07:28 eso ya lo explicas a la gente dejaría esos da igual voy a volver sí sí a una mente entonces

Voz 7 07:35 hola don entonces sí un momento porque creo que quieren saludarte Javier y Carlos

Voz 0347 07:40 cómo estás días muy buenas

Voz 1770 07:43 muy buenas aquí estamos en el Teide e David tupper

Voz 0874 07:45 qué te hiciste vulcanólogo de ese pequeño

Voz 1770 07:48 padres siempre han dicho que me veía dibujando montañas echando humo recuerdo estos volúmenes recopilatorios ahora que está internet y la gente digital de Hanna Barbera de aquellos cuentos etcétera una historia que era de una pandilla en Islandia y les perseguía un una colada de lava de un volcán en erupción yo creo que eso me dejó totalmente fascinado nada más y es un tema totalmente vocacional es curioso porque siendo de Lugo pues no tenía muchos volcanes cerca Nos desviamos empezamos el recorrido hacia donde vamos a ver lo vamos a una zona de de alteración en la que el suelo está a una temperatura bastante curiosa que que vamos a ver ahora en la que hay emanaciones de gases esto fuese Hollywood pues estaremos corriendo en grave peligro pero la vida real es todo más moderado

Voz 7 08:33 seguimos siendo siendo en la realidad Si se me abre una grieta bajo los pies comiendo agua yo hago yo tal según escribe dentro del volcán que es el que nos permite estar aquí arriba con sus días tranquilos aunque caliente

Voz 1770 08:47 no las temperaturas más habituales que venimos aquí donde tenemos la estación incluso arriba las fumarolas estará en el entorno de los ochenta ochenta y cinco grados aproximadamente

Voz 7 08:56 cuando vosotros venís aquí para hacer un reconocimiento para tomar algunas muestras que cada uno de los puntos de las claves en las que os fijáis

Voz 1770 09:06 bueno la vigilancia volcánica se basó en tres patas no una es la geofísica que son porque tiene movimientos sísmicos con la temperatura que es una medida también de importante para nosotros con la química que son los gases volcánicos sin gases un volcán al final vejación una gran botella de champán no sino hubiese gas no tendríamos erupciones volcánicas de ningún tipo ningún lugar del mundo y finalmente en los últimos años en la geodesia que es la formación del volcán con medios con GPS porque el volcán aunque parezca increíble alguien está inflando desinflando respira y tiene un comportamiento que se pueden medir también incluso hoy por hoy estamos utilizando técnicas derivadas de rayos que llegan desde el espacio los muñones partículas cósmicas que atraviesan el planeta y podemos me dir si Asís hacer una especie de de ecografía de lo que tiene dentro del volcán aunque él

Voz 7 09:53 cuántas veces ha entrado en erupción

Voz 1770 09:56 que si tenga constancia las erupciones han estado espaciadas más o menos un siglo aproximadamente entre noventa y cinco ciento cinco diez ciento diez años nos se has ahora sí ahora no lo son es horquilla

Voz 7 10:06 en el siglo de la siguiente erupción sí voy voy a lanzarles a Carlos Javier una visita de estas que están por aquí

Voz 8 10:15 el freno exterior de la tierra cualquiera después venga

Voz 9 10:23 esto es efectivamente es esto

Voz 0347 10:28 era abundante que es el elemento más citado en los esos antiguos la primera arma química porque lo usaron los espartanos en el siglo IV antes de Cristo para intentar conquistar Atenas haciendo humo tóxico bajo sus murallas

Voz 0874 10:38 no me digas que pasó pues los atenienses

Voz 0347 10:41 debieron de oler mal mucho tiempo pero sobrevivieron y acabaron ganando aquella guerra todos hemos oído hablar de una isla griega Santorini entre el continente europeo y Creta ahí estaba hace cuatro mil años el volcán más famoso del Mediterráneo entera

Voz 0874 10:52 que es el que dio origen a la leyenda de la Atlántida y enterró la cultura cretense con sus juegos taurinos y con sus sacerdotisa en topless efectiva

Voz 0347 11:01 ente efectivamente es es cuando reventó con la fuerza triple del acató también originó las leyendas sobre las plagas egipcias que cuenta la Biblia días en que no salido el sol lluvias de fuego las aguas del Nilo volviéndose rojas como la sangre por la caída de toneladas de polvo rojo cerros

Voz 0874 11:16 recopilemos el súper volcán de Yellowstone está ya en periodo de erupción que resulta cara al Teide también

Voz 0347 11:22 esto es la ley de Murphy si puede pasar pasará pero lo que todavía no se puede hacer es afinar tanto como el vulcanólogo Pierce Brosnan en la película Un pueblo llamado delante speaker

Voz 5 11:34 mira que si total completamente acordó casos bajo la manta igual que Pompeya tener cierto verte hecho venir de este modo pero estamos captando cierta actividad en las zonas de tantos es una broma no que probabilidad crees que hay de una erupción una entre mil yo diría una entre diez mil

Voz 1770 11:55 dónde estamos ahora mismo pues ahora mismo estamos en Montaña Blanca qué es la última erupción explosiva que ha habido aquí en en la isla de Tenerife que es un escenario que no podría recordar alguna de esas grandes erupciones explosivas y bueno pues es un paisaje marciano también donde las agencias espaciales la europea y la NASA han probado aquí sus juguetes su Rovers que envían a Marte similitud que como pues ver parece realmente Un planeta rojo aquí donde estamos

Voz 7 12:23 absolutamente nada más que como pequeñas colinas montañas y luego rocas que parece que salen como de una especie de de arena que no es Arena es más eh

Voz 1770 12:31 como gravilla no me famosa también porque todos hemos visto en casa en nuestras madres abuelas si aún padres y abuelos también ojo que aquí todos son coquetos

Voz 7 12:40 todos tienen callos entraba exactamente o sea que aquí hubo una erupción explosiva hace cuánto dos mil años aproximadamente a dos mil años

Voz 1770 12:49 dos mil años es hace cinco segundos y lo vemos a la escala de Planeta un pestañeo incluso no el tiempo que tarda sin parpadear para el planeta son esos dos mil años con lo cual bueno pues se considera una erupción reciente geológicamente hablando por supuesto como Vulcano no mirase está aquí bueno facultades que tenemos que no es una perturbación que es es la capacidad de leer en las rocas no y eso es un es una maravilla que uno puede leer un evento pasado violento dramático una de las claves en Vulcanología es que en los productos pasados está escrito lo que puede suceder en un futuro que en las rocas está escrito también

Voz 0874 13:22 probablemente parte del futuro lo cual es como un pestañeo como decías tú David Delfín es siempre refleja lo complicado que es evacuar a las personas cercanas a un volcán cuando hay problemas

Voz 1770 13:32 sí a ver qué hacen ensayos hecho dentro de poco hay uno a quién obviamente cuando uno ve las películas siempre la erupción los puentes que se caen los señores que abandonan los coches a correr sin sentido no es no es tan complicado sea hoy se puede ver estoy sepuede hacer ejercicio sin ningún tipo de problema el volcán es perezosa que da tiempo a saber lo que pasa tal y como lo plantea Hollywood parece que eso te tienes que dar la lavadora de casa no no tendrá que salir con con lo imprescindible no siempre una evacuación significa que a estar todo destruido las evacuaciones medidas preventivas no son otro tipo de medidas no muchas veces hacen evacuaciones y luego la gente regresa no ha pasado absolutamente

Voz 8 14:10 bueno pues voy a coger una piedra Pomés pues nada Carlos y Javier os lanzo esta piedra para para vuestros pies es usarla bien

Voz 0347 14:22 aquí está efectivamente ésta es una una piedra pues no es la única piedra que flota en el agua y probablemente la piedra más importante de la historia porque desde hace poco o algunos científicos dos Four de Australia dicen que esta piedra tiene un papel en el origen de la vida porque fue hábitat para los primeros organismos que hubo en el planeta

Voz 0874 14:41 Mela raro que pese tampoco en el aspecto de de piedra que tiene efectivamente pues

Voz 0347 14:46 eso por eso los romanos la usaron para machacarlo e inventar el cemento Un porque sin algo así de sonido y ligero no se podrían haber construido cúpulas tan enormes como la del panteón en Roma ellos las llamaban piedra Puig Solana pistolas es un una zona de la región de Nápoles

Voz 0874 15:01 es claro que subió les proporcionaba la piedra que quisieran no

Voz 0347 15:06 cerca de allí entre el volcán y Pompeya nació Luca de Áurea que cada vez que miraba por la ventana o salía de casa de sus padres se encontraba con el Vesubio para él es algo tan natural que cuando le pregunté por qué se había hecho vulcanólogo no había ninguna razón tan concreta como la edad

Voz 0874 15:20 Di Luca cómo estás buenos días hola

Voz 10 15:22 bueno vamos a ver

Voz 0874 15:24 desde la última gran erupción hace casi dos mil años el Vesubio tenido cincuenta erupciones pequeñas la última plenas Segunda Guerra Mundial el Vesubio está también en los años en que ya le toca una nueva erupción potente

Voz 10 15:37 eso claramente no se puede decir en ese momento que os el Vesubio está en una fase de descenso de tranquilidad sin duda es un volcán una sí voy antes o después volverá una amenaza pero también muy tus

Voz 0347 15:57 Luca porque el Vesubio están Nápoles

Voz 10 16:00 la multa se vivía pues que Nápoles está

Voz 0874 16:04 bueno no

Voz 10 16:06 la verdad es que la lesión en alrededor de Nápoles está entonces ves en el los más buscada es más explosivo de Europa Vesubio campestre de ahí la isla de Ischia la edad son los que se desde hace tres años hay mucha diferentes titulaciones que vivieron en esa decisión debido a la naturaleza volcánica del área que ofrece un muchos cursos desde el punto de vista del paisaje cursos niña Radio Hay hasta entonces la son pues que Nápoles está allí es justo porque hay volcanes porque el Vesubio

Voz 0347 16:53 eh hace dos años el festival de cine más importante de Italia presentó un documental titulado Sobre el volcán

Voz 11 17:00 subió al cielo y explota es el fin para que la Kiko explote de una ladera o por la cumbre sería mi fin sí pasará mañana a cargo haremos con ello como hemos hecho siempre con todo como hicimos en propia inhumano

Voz 0874 17:19 Luca de qué manera influye el Vesubio a los napolitanos en vuestra vida diaria

Voz 10 17:24 bueno el Vesubio es el icono de Nápoles cualquier imagen de Nápoles y se enseña con el Vesubio de todas las verdad que la ciudad de Nápoles está siendo construida justo en el interior de un otro volcán Mena conocido pero sin duda aún más peligroso del Vesubio que son los campos Flagey

Voz 0874 17:48 G bueno hay en esta semana políticamente tan intensa que tenéis allí en Italia El Vesubio para muchos de vosotros es una prueba de la indiferencia de la impotencia política para enfrentarse a las emergencias se puede evacuar una ciudad con dos millones de personas

Voz 10 18:05 bueno digamos que la afortunadamente todo el tema el plan de emergencia Hay de la evacuación está bastante independientes digamos de los políticos hay técnicos muy y muy buena calidad esa hablando ambos de científico de la Protección Civil ya una decenas de años E hicieron un plan de evacuación la verdad es que aún hay tres millones de personas viviendo en el Vesubio no hace falta de vacua todos ellos lo importante es evacuar lo que están en la son ha llamado K que está justo el del Vesubio

Voz 0874 18:54 yo por ejemplo la

Voz 10 18:57 a la gente que vivía en Pompeya muchos de ellos simplemente huyendo se se salvaron no hace falta dejar mucho hace sólo pocos kilómetros entonces ya estoy confiante que aún en caso de una posible futura deducción sin duda habrá un caos una contusión esto es normal esa es la actitud de los napolitanos pero también los napolitanos son gente que tiene muchos recursos y sin duda entenderán cuál es Loma en lo mejor para ellos

Voz 0874 19:37 si algo saben los napolitanos es gestionar el caos oye en Islandia prácticamente el cien por cien de la energía del país sale de los volcanes esto sería posible en un lugar como Nápoles au Tenerife

Voz 10 19:47 bueno en un lugar como Napoli Nápoles donde la ciudad está justo dentro del volcán digamos que hay un problema de seguridad la explotación geotérmica a veces tiene unos problemas de seguridad debido a la sismicidad inducida de vira a emisión de gases no me parece posible que en un área tan densamente poblada como Nápoles se pueda explotar por Tenerife el esto ya es diferente Tenerife como todas las Islas Canarias es muy probable que haya la muchos recursos protege mitos todavía no cesa pues que la exploración sea técnica Astiz las se está haciendo justo en eso en esos años yo soy optimista en ese sentido estoy seguro que es por lo menos en una de las islas cannabis y usted podrá explotar con éxito un los recursos que no térmicos

Voz 0874 20:51 Luca de habría además dentro de unas horas te reúne con vulcanólogos expertos de medio mundo como tú en Miami así que muchas gracias por estar unos minutos con nosotros buen viaje nunca gracias hasta luego llega Paqui David estaban entrando en las tripas del Teide donde los vulcanólogos trabajan en un entorno al que no llegamos los que visitamos la zona como turistas así que ya tienes una anécdota para contar Paqui por cierto Davis supongo que hay anécdotas volcánicas no

Voz 1770 21:16 recordó particularmente una en en Nicaragua en el volcán Cerro Negro con dos compañeros míos no se alojaban en el hotel Berlín no se me olvidará nunca una piscina que que llegar todos del Volga quiera una maravilla no entonces un día regresamos al hotel nos en la piscina como somos pues nosotros muy muy españoles a grito pelado etcétera Entre vimos que una reacción un poco extraña en el grupo de la excursión los niños empezó como arremolinaron entorno a la piscina en la familia están como escandalizada es los padres no llegó la propietaria del hotel cambió la cara pálida y los ojos como platos nada que esto no es una excursión es una comunidad bautismal venían todos son bautizo colectivo

Voz 7 21:54 la piscina estaba ya sacralizada acabamos de Boñar todos socios de ceniza llegas volcánico en la pila bautismal bendita en la pila bautismal que yo he sido como una herejía absoluta para aquellas familias y como esos hay unos cuantos si estamos en la galería fuente del Valle porque resulta que el Teide es también una fuente de agua para la gente que vive aquí la gran paradoja la montaña

Voz 1770 22:14 luego se nutre de agua no eso es uno de los grandes milagros de de la isla es que el terreno volcánico es un terreno muy poroso en el que se pierde muchísima agua hay ríos el agua se filtra y que almacenaba gracias a la actividad volcánica del pasado el precio que tenemos que pagar bueno pues que son atmósferas prácticamente incompatibles con la vida en una gran mayoría porque hay muchísimas gracias volcán los acumulados que vienen disueltos en el agua cualquier paso en falso aquí te puede costar la vida por lo menos metemos a dónde vas a ver

Voz 3 22:42 la temperatura caliente y cómo no

Voz 5 22:47 cómo se puede escucharnos alegó

Voz 7 22:49 ya está se podría ahora beber yo creo que no

Voz 13 22:52 lo que sea tendrá la cota muy alta un pH bastante bajo y habría que ver qué gases disueltos trae

Voz 3 23:00 pero no no no no creo que sea para consumos más alta para consumar como puedes comprobar estos así veinticuatro horas al día

Voz 13 23:05 trescientos sesenta y cinco días al año es increíble pensar la cantidad de agua que tiene que ver almacenada dentro del

Voz 3 23:11 pero del volcán lo vamos a comprobar lo que es una atmósfera irrespirable en la estación

Voz 7 23:18 estas abriendo una puerta esta edificación se ha hecho en torno a una galería

Voz 3 23:26 no creo que tardase un par de minutos en que espera pero voy a morir

Voz 5 23:32 bueno pues huele huele pero no

Voz 3 23:38 no huele como un sitio cerrado pero poco incluso un poco húmeda

Voz 5 23:44 poco a poco ideas montando me cuesta respirar

Voz 3 23:48 imagínate ahora mismo vemos que hay un dieciocho por ciento si de CO2 ser totalmente incompatible con la vida este porcentaje de dióxido de carbono poco a poco iremos notando cansados cansados el hablarnos poco poco pese a no era como una situación de cansancio de querer dormir como la muerte dulce básicamente es lo que es lo que sucede desiste olor que a que hay aquí adentro es olor a CO2 es inodoro pero en altísimas concentraciones o incluso llegar a picar a producir picores chillona no te Gordillo si realmente ante la concentración de CO2 pues venga vámonos que sobre un aviso ya vámonos que no sé si llego a la puerta no veo la luz

Voz 14 24:30 eh