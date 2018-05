La poesía del trabajo

Voz 3 00:00 sí sí

Voz 4 01:08 pues es posible que hace meses que no coincidimos en eh

Voz 0864 01:12 no he estado viendo esta mañana antes de venir para acá de olvidar bajo todo ya digo voy a mirar por curiosidad e metió en la página de Line del Instituto Nacional de Estadística

Voz 0874 01:20 dicen no dice que el cuarenta

Voz 0864 01:22 por ciento de la comedia en España la estamos haciendo David Broncano ello el veinticinco y el quince pero el cuarenta por ciento es espectacular yo no paro no paro de de cada semana bueno cada mes que vengo he abierto nuevos frentes trabajo nuevas cosas es espectacular

Voz 1194 01:39 así en la vida si es más cómico perdona lo demás come con nos sentimos como si fuera una Volta Ciclista y vosotros habéis pegado un demarraje pero no podemos seguir el ritmo pero

Voz 0874 01:48 antes hay dos posturas es la tuya Ignatius que tú haces lo que puedes estar ahí en el pelotón luego está Carlos Faemino no

Voz 5 01:54 eso sí que para él legal a correr luego el el coche escoba eh que si Carlos me ayudaré

Voz 0864 02:01 a ayudar este día cerquita de Davide Ignatius estaríamos ahí vi que que te habíamos ahí al la edito es que claro está ellos son son están los números uno ahora mismo en los en los podcast están es es espectacular pero cuando todo poderoso también trabajó en todo poderosos hacemos el programa

Voz 0874 02:18 aquí hay dragones que esto haya un podcast

Voz 0864 02:21 me gusta decir late es que la gente no lo dije la TDT el podcast luego claro punto com eso sí pues el el quitando cuando salimos cuando lo lo lo lo cómo se dice

Voz 6 02:32 lo localizamos no lo lo colgamos mola porque vamos a calzar un poco

Voz 5 02:38 caso en el que la páginas

Voz 0864 02:42 pues el que sí que ganamos nosotros pero luego la resistencia y la vida moderna otra otra la Liga

Voz 0874 02:48 esa es otra liga es que es otra liga

Voz 1194 02:50 admitir y aprovechó la ocasión para serlo que la vida moderna o Demoscopia una cosa así explica la hemos hecho popular las palabras Pontiac hacer como que cuando estás cómodo cómodo que no se deben venir de repente Pontiac y es una palabra de Faemino hablando del es que el supuesto de de la Vuelta Ciclista siempre cuando el camión escoba hacía esposas y bueno para algo

Voz 0864 03:14 comida muchas cosas que decir una cosa antes de empezar decía te vamos cuidadito vamos a tener muchos problemas no quiero no se quiere ser agorero ni mala persona vamos muchos problemas con los ciclistas ya lo digo ha dicho el demarraje bajo los ciclistas de allí cuando lo digo yo en casa dice son los ciclistas que van por las aceras no bueno que los ciclistas que van por ahí

Voz 0874 03:36 yo pensaba que lo has del mi tú menos mal que no no no

Voz 0864 03:38 eso claro no no habló de no pasado ya se ciclistas yo voy en bici pero me va en primer lugar la gente va bicis va con que fastidiados son las las lumbares porque hay que subir el sillín domingueros de la bicicleta hay que eso hubiese sillín no voy vale sillín allá abajo domingueros de la bicicleta y luego va sin casco problemas y luego con las aceras hay una especie de superioridad moral del que iba en bici hombre no no vas en bici pues veía la velocidad del peatón illa illa cuando digo en casa mi hijo me dice no pero es que son pero son los problemas de que tres los los personas mayores claro pues yo que a mayor jugar Caca

Voz 0874 04:11 también le eso eh

Voz 6 04:13 no vamos a tener un vamos a ser un problema eh vamos a tener un problema

Voz 0864 04:17 enfrentamiento civil en nuestro país por las bicicletas por las aceras a velocidades eh cuidado cuidado con esto lo ya lo cuando ocurra algo que mira mira lo Gur mira la la Piti a oye que que les

Voz 0874 04:28 traída Ignatius en una bolsa de papel tan grande

Voz 0864 04:30 Dios no los Javier Javier Herráez una vez con a su hijo si éste hay una uno Un mi segundo Ejército de que yo me compré me pinte de de Egipto medio soldados medievales se lo he traído porque como yo sé que Javier les gusta así un poco los soldaditos de plomo tal ido con mucho cariño y mucho respeto y termina con una ilusión tremenda letrados escrito para que juegue

Voz 0874 04:49 pintado porte y conservado yo tengo que decir que por lo que conozco lo cuenta David aunque los cómicos tiene una magnificar siempre las historias

Voz 1194 04:58 no sé va a ser de esos soldados en casa habitada hombre vamos a ver cómo lo voy a cuidar como si fuera un lujo tener mucha grasa ofrecer regalos

Voz 7 05:08 V pero ahora da la son claros bueno luego entraron en el

Voz 0874 05:17 oye aquí y su poco hablar de lo que les da la gana en día empate improvisar hablar de aquello que no podéis hablar en las otras múltiples trabajos que te dicen televisiones saltaba de cuantos pilotos tienes tú la espera de ser

Voz 0864 05:30 yo he te bueno ahí ese emite el podcast de aquí hay dragones aquí en el en el podcast pódium de la Cadena SER

Voz 0874 05:37 por qué

Voz 0864 05:38 pero luego yo estoy empezando en esto sí que no lo ve usted en una cosa para para Globomedia también estamos ahí un prado muy interesante historia ahí porque aparte luego la multitud multiplicidad de movidas que tengo ya estuvo también la noche también no me digas hombre a anoche actuamos ilustres en el teatro yo tengo un bolo en Alcobendas

Voz 0874 05:58 pues venga tú solo hoy ayer fue con ilustres y hoy como

Voz 0864 06:00 también no sé si yo solo no

Voz 4 06:03 o no alguna cosa está haciendo lo sé pero si es que me no

Voz 0864 06:06 no me gusta gusta mirar a mi alrededor y ver a mi ver amigos

Voz 0874 06:09 tú siempre que vienes a este programa llevamos años hablando de esto y yo pensaba que tú ya estarías Kubica sí pero

Voz 0864 06:15 el ahora esta jurados cuarenta y cinco años

Voz 0874 06:19 ahí no vamos a ver yo yo ya sabes que tengo

Voz 0864 06:22 casi sesenta casi sesenta años más pero casi eh eh que yo te digo eso ya en edad de retirarme porque ya esto yo ya me canso pero es que claro tengo tantísimo talento

Voz 5 06:34 claro no puede quedar ahí acumulada de digo

Voz 0874 06:38 en su teoría de que si ahora tijera falta que empezar de cero por ejemplo a vuestros hijos si hay algo que se prime lo comenta esta mañana porque es interesante que se prima mucho más de lo que se primaba antes antes era especializa te en algo eso sí cuanto más pequeño sea el sector laboral la mejor claro

Voz 0864 06:54 la ley de dedica te algo pero algo muy concreto que ahora comienza tu conocimiento vete ahí pero sí el que más sepas de los periodistas deportivos y el baloncesto pero para eso bueno ya es el colmo ya algo absolutamente

Voz 0874 07:07 contra trabajo seguros ahora no ahora tiene que saber un poco de todo y no saber mucho de nada

Voz 0864 07:11 ahora en la cabeza por yo insisto ya estoy ya en edad de vivir mi horizonte ya es en la jubilación pero pero él la ETEA durante tiempo hablándolo de las que que especializarse ya de hace unos años ya no especializarse hay que saber de todo tiene que saber tienes que tener y luego interrelacional

Voz 0874 07:28 en fin ese tipo de cosas yo no sé yo estoy vamos yo yo eso de que hay que saber de todo no lo sé yo creo que la tendencia es para qué voy a saber de todos ya está en Internet entonces

Voz 4 07:37 bueno manejar y bueno quizá quizás es que

Voz 0864 07:40 es verdad que el conocimiento es también tener pero si no lo saber relacionar que que que te vale que esté sino sabes ir a la fuente sino sabes

Voz 0874 07:47 todo aplicarlo internos interrelacional verdad hablarlo pero no se castiga profundizar esto está mal visto te va a pasar en Carlos Martínez director de Business School cómo estás Carlos buenos días

Voz 1352 08:01 bueno días hola a queríamos saber si esta teoría de Javier

Voz 0874 08:04 es cierto que están más valorados los trabajadores versátiles que los especializados

Voz 1352 08:09 sí claro Louis sobre cada vez un tema de costes cabe pues tienen tenemos claro si tenemos un trabajador quizás un poquito de calidad poquito de Medio Ambiente un poquito repulsa social corporativa por nosotros nuestra trabajo y encima pagando a poco ex once no porque ya de cómo está el mercado laboral de Carmen con lo que tenemos lo que se busca es un profesional que sepa un poco de todo que sepa tres idiomas que tengan más de Iker cobre poco pero bueno eso espero aunque conforme se vaya reduciendo la tasa de paro el panorama vaya mejorando

Voz 0874 08:40 a esto Superman Small pagarla

Voz 1352 08:42 desde hacía buena suerte con eso pero que sean

Voz 0874 08:45 pasar la claro entonces es gente a la que tampoco tiene que importarle que de repente le pongan hacer algo completamente distinto

Voz 1352 08:51 claro claro vamos a pensar en vuestro sector yo sí soy yo teniendo de del medio quiero tener al día para cubran los toros después se vaya a la manifestación de la Puerta del Sol y después hace falta sacada por las noches de corazón

Voz 0874 09:01 esto es que porque si abrimos ese melón tenemos para una hora hablando tú yo casi pero sí

Voz 5 09:05 bueno aquí aquí para grabar quise pagamos pagan muy bien sin embargo es la diferencia

Voz 1194 09:12 ya estuve hablando con un saxofonista un amigo me decía que el mundo la música se premia más que sepas tocar muchos instrumentos que versátil que sea un virtuoso si es mejor para ganarte la vida saber tocar muchos éxito regular que uno muy bien

Voz 1352 09:26 pero mira ahora ahora en subió lo que sí que estaban alguien mucho más allá de esas competencias técnicas son las habilidades personales las competencias personales es decir la empatía la resolución de conflictos lo ese tipo de cosas creo que no es provistas con lo cual ya me puso valora el aspecto técnico sino que eso es un son valores en auge y que las empresas cada vez están teniendo más cincuenta en sus entrevistas de trabajo y de los perfiles que contra tantas

Voz 0864 09:53 pero yo perdí aquello aquello que se decía antes de luto con los amigos en cuanto encontró trabajo de que de lo mío de lo suyo en otro trabajo de lo suyo ya eso también es algo que no tan peines tampoco en desuso no ya si eres es matemático hasta Vicenza matemáticas no trabajas concretamente en matemáticas y lo trabajas en algo asociado o que tenga que ver con la matemática pero en otras cosas matemática sea ya esto de que lo mío ya tampoco es una cosa muy habitual no

Voz 1352 10:17 no claro ya muchas veces cuando acabas trabajando en cosas de lo que no has estudiado y eso pasa sobretodo en gente que hacía carrera ahí está como Koenig hacho empresariales económicas incluso agente de derecho muchas veces acaban trabajando en cosas que no tiene que ver con lo cual hilando con lo conocido hasta entonces sacuden las universidades y las escuelas de negocio lo que tenemos que intentar es enseñar a los alumnos a tener un pensamiento crítico para toda esa información que hay en Google realmente relacionarlas y sacar sus propias conclusiones

Voz 0874 10:49 es muy interesante hay que contemplar tu carrera entonces casi como una inversión igual que te recomiendan no poner todo tu dinero en sólo en una sola acción no sola empresa hay que ponerla en varias porque si no luego no puedes reinventarte

Voz 1352 11:00 claro claro además tenemos que pensar que nos educamos no solamente para aprender un oficio que la Universidad al final España está concebida para aprender un oficio pero la Universidad de Formación Profesional una escuela de negocios quizá te enseñan algo más que un oficio también señal a razonar de manera como decía a unificar ideas a es decir que lo que les ayudemos viciosos

Voz 0874 11:22 Carlos Martínez que es director de I M Business School gracias

Voz 1194 11:25 Carlos un abrazo muchas gracias hasta luego

Voz 0874 11:28 era que tu además estudiando en Estados Unidos que ayer yo siempre cuento que allí la universidad te enseña cosas

Voz 0864 11:35 pero el currículo el currículo hacer algo escucha el currículo académico de mi hija no te lo crees que es tu día de pero ni piano escultura

Voz 0874 11:42 yo tengo amigos estar pagando sesenta mil dólares al año con la diversidad de sus hijas y una de las cosas que estudia es soplar vidrio

Voz 0864 11:50 yo creo que que va a un colegio privado y público que también hay ahí ahí ahí universidades publica está en Estados Unidos pero escucha escucha sí que tiene menos prestigio vale pero son baratas mucho menos eso pero

Voz 0874 12:02 lo que escucha hay un artículo hace poco en el New York Times que decía que al final en lo que va a trabajar ese individuo el resto de su vida mayormente depende de su primer trabajo osea salen de la UNED

Voz 0864 12:12 sí tiene por ejemplo que de repente la vida humana

Voz 0874 12:14 para entonces ya es toda su vida

Voz 0864 12:17 ah mira en una si es pues es muy posible

Voz 0874 12:19 me gusta más la idea romántica no de yo quiero ser arqueólogo entonces estudiar crecía y notas ahora que hola le

Voz 0864 12:25 yo lo hago pues él es el mejor mejor mejor mejor Arsuaga porque sino

Voz 4 12:37 metidos ya apunta que quiere serlo o no

Voz 1194 12:39 pues mira arqueólogo precisamente serio una los cosas que le gustan los arqueólogo les gusta mucho bueno lo que me regaló Javier para él para porque bolitas

Voz 0864 12:48 pero medieval precioso

Voz 0874 12:50 contempla el tu vida de comediante claro para él es normal es como un reflexión más no sabes que siempre me dice

Voz 1194 12:56 la a José Mota

Voz 5 12:59 bienvenido te club

Voz 0874 13:02 a la encima anuncia el parque de atracciones

Voz 1194 13:05 no pudo completar el otro día digamos pero literalmente mi hijo y yo paseando por la calle iban por la calle IVIMA el cartel de José Mota inicio se queda mirando ese cartel no puede competir con el tiempo ya ese problema me dice papá José Mota es más gracioso que tu refleja en parte la belleza claro claro que eso es así ingenuidad muy bueno si dirigentes

Voz 0874 13:24 de tres semanas dos y tres de junio Matadero de Madrid festival poetas porque estoy implicado en esto pues mira participó el año pasado desconocía

Voz 1194 13:31 ya lo organiza bueno entre el Matadero y la librería Arrebato de de Malasaña me invitaron a participar y hombre fuerte alegría estar ahí ya lo han hecho varía en varias ocasiones participar que ese pueden pues una pues una una actuación mía yo llegué allí digo cuanto tengo que hacer cuantos minutos Viggo le voy a alguna poesía leí un par de poesía que yo también tengo mi lado presuntuoso

Voz 0874 13:57 no tiene su postureo claro

Voz 1194 14:00 yo no pero muy bonito porque era como allí jardín en el se del Matadero

Voz 0874 14:03 no a juego que está con nosotros es María José Martín de la Hoz cómo estás buenos días

Voz 1841 14:08 hola muy buenas ahora queremos tu versión de lo que ocurre

Voz 0874 14:10 yo cuando actuó Ignatius

Voz 1194 14:13 es muy romántica

Voz 0874 14:15 no es que lo perdona las actuaciones de Ignacio sacaban con suena muy romántico que tienen que ver con gente al estadio

Voz 1194 14:22 a ver si eso no la hay Performance ahí

Voz 0864 14:27 no pero vamos a ver no no pero es poesía pura vamos a poder ver la subiré de Vinaròs es poesía Poesía a veces un poco exacerbada pero

Voz 1194 14:35 la policía es hartar a exacerbada pero sí gustó muchísimo lo tenía espetaba además estuvo muy bien pero pero en serio este año este año

Voz 0874 14:43 estar también el dos y tres de junio pero ya podéis abrir el local o lo que sea porque es que este el Ignatius de este año no es el de la ya no puedes andar por la calle

Voz 1194 14:53 sí reconoce muchísimas cosas no pero la gente que escucha eso sí pero te reconocen por la voz porque eso es lo que más recuerda siempre es la voz claro si lo bueno ya ves la la gente me saluda eso de Higuaín y el tema este del festival surgió a través de Pepe que yo conozco al dueño de la librería Arrebato si a través de él surgió fue el que el que me dijo de poder contactar contigo para charlar hoy estáis preparando con una cosa muy espectacular que un helicóptero que va a sobrevolar la Plaza Mayor de Madrid iba a lanzar como mil poemas cien mil cien mil Además a sí lo estoy

Voz 0874 15:34 en los tiempos que corren son para ese tipo de performances

Voz 1841 15:37 qué tiempos corren todos los tiempos son buenos para poesía hay para bombardear con poesía este es un una acción poética de un colectivo que se llama Casa Grande y lo han hecho ya en varias ciudades que previamente habían sido bombardeadas con bombas auténticas de una manera pues de curar las heridas de las bombas con poesía

Voz 0874 15:56 sí el otro día estuvo en el programa Elvira Sastre que es una poeta mexicana muy joven es si la gente llena estadios en Méjico lo sé lo sé dicen

Voz 1841 16:04 puedes más show Nos por mito

Voz 0874 16:07 qué Carme también llenamos no está adiós

Voz 1841 16:09 pero pero la Galileo oí el Berlín ahora la poesía era con tu compañera Judit Farrés sí que ella pone música si yo mientras tanto recito

Voz 0874 16:20 cuál es el perfil de la gente que tenéis delante pues

Voz 1841 16:22 todo tipo de perfiles sobre todo hay muchas mujeres es bueno las mujeres son grandísimas consumidores de cultura general yo tengo muchísima ir después de todo somos también Trans Edar hay transversal todo tipo de mujeres de todas seis chavalas jóvenes señoras mayores

Voz 0874 16:41 mira voy a voy a soltar un tema que encima de la mesa como una bomba poética es verdad que las mujeres son el gran motor de la cultura en este país cualquier cosa que organice qué tiene que ver con libros o programas de radio como este con con un montón de cosas el público es mayoritariamente femenino que llenan las librerías llenan las presentaciones es apuntan a todos los ciclos viajan y tal

Voz 4 17:01 en cambio en la comedia esto es la comedia está claro que no en la comedia una cuota enciclopedia considero cultura

Voz 0864 17:06 una acotación curiosas sé si encima

Voz 4 17:09 hecho lo hablado con broca de mujeres que a lo compone gente puesto público Ignatius

Voz 0864 17:12 pero no solamente mujeres sino público público pero hay algunos casos claro algunos algunos algunos casos pero no bueno poco Ruiz Dani Rovira pero Dani Rovira sigue va muchas chicas a ver el espectáculo muchísimo pero bueno ya ya pero pero un el tu basura un espectáculo de de el de la vida moderna obviamente como chicas y mujer hay muchísima claro pero ahí predomina el el hombre siempre en el efecto el espectáculo que bueno supuesto venimos de de telas de las después de la gente que las mujeres que actúa actúan venimos de algo que durante no lo mujeres con lo cual pues es normal que tardé en incorporarse a la SER cómicas digamos pero como espectadoras hay pocas

Voz 1194 17:51 yo sí veo muchas chicas pero también me un fenómeno gracioso que se ven chicas que a lo mejor se nota que yo no les gusta

Voz 0874 17:58 calmante pero loco de su novio yo le gusto

Voz 1194 18:01 claro viene como aguantar me porque no ves a la ocurrió compran las entradas para eso pero luego se van aquí acusándole de que por ejemplo o cualquier otra no sé yo creo que es un momento para las chicas está pasando ahora

Voz 1841 18:15 que acostumbrar a la manera de hacer humor femenino porque es completamente diferente la infraestructura el éxito siempre he sido masculina y por lo tanto el humor también lo es entonces no nos reímos de las mismas cosas aunque no lo hace las cosas

Voz 0864 18:28 no no que les vamos a ver yo me marido de lo que me es no hay mujeres que es que tampoco vamos a ver el humor hay una cosa muy muy muy primaria que es el el símil conmigo el verosímil cómico es que si yo veo a Nacho él él empresarios lo que me hace gracia su prosodia sus me hace gracia ya está no sé porque sea hombre mujer sino porque es Nacho yo a lo mejor yo no hago gracia yo puedo hacer lo que yo puedo esforzarme hacer cosas maravillosas pero si no tengo gracia no hay posibilidad entonces todavía el digamos que sigamos ser verosímil cómico la mujer le está costando alcanzarlo eso es para ella está pero no por una cuestión de Jerez

Voz 1841 19:02 no no pero pero bueno también es de género porque porque al incorporarnos más tarde efectivamente no se Nos habla a la acción

Voz 0874 19:11 a hacía poco como cómicas como público

Voz 1841 19:13 sí sí lo lo que yo mal

Voz 0874 19:16 dación en cierto modo es eso que el público la que la composición del público yo diría que incluso con las mujeres cómicas la como siendo el público siempre para la comedia es mayoritariamente masculino

Voz 0864 19:25 sí pero ahí cosas hay cosas que son muy que esto va cambiando si esto es bien muy antipático no va a llover hostias pero eso es está cambiando radicalmente pero yo he ido de pronto a una cosa muy el a un concierto de música contemporánea percusión contemporánea estábamos en la sala lo mejor trescientas personas doscientos noventa y ocho balones y dos chicas sólo habló hace tiempo eh pero digamos que el acceso a cosas un poquito más como decir más conceptuales también les también es algo que que le que que le que les cuesta o lo cuesta tradicionalmente por lo que sea de verdad que el caso de la poesía es una cosa más más cercana más más emotiva con lo cual digamos que es es es objetivamente Un Bogas el mundo de la mujer no objetivas

Voz 0874 20:01 te digo subjetivamente con lo que sea bueno todo está cambiando no si eso afortunadamente ha hecho tú acabas de Argentina y creo que el movimiento es similar aquí así allí por ejemplo hay unas cómicas horas extras

Voz 1194 20:12 esta Malena Naldo cuando sea malvada de mierda maravillosas a poco actuaron en Madrid abarrotaron todos los días

Voz 0864 20:20 yo creo que hay que Estados Unidos que lo vanguardia de todo esta Alfredo ya está ya si la mujer ya está ya ha subido al podio esta arriendo a reír ya está ahí arriba efectivamente si pasa allí que La Vanguardia pues tardó poco más en el resto del mundo pero va a ocurrir igual

Voz 0874 20:34 ahora Silverman está ahora en eso sí es un hecho incontrovertible bueno pues esto es dos y tres de junio Matadero de Madrid poesía tope con Ignatius tiene todos los ingredientes para que éste

Voz 1194 20:45 no que a mi hijo les ha gustado la poesía también

Voz 5 20:48 el día del bombardeo de amarillo en la Plaza Mayor puede intentar hacerlo es muy gracioso porque a él por la calle y le viene y me dice papá que me viene que me viene graba graba me integraba empezado una poesía eso es la luna o no sé qué hace ahí tus sepa graba me que me viene

Voz 1194 21:13 te dijo va a ser un personaje esta entrevista tu hijo un día pero le encantaría así a fantástico

Voz 0874 21:22 María José Martín de la Hoz trajo gracias por venir y mucha suerte con esta convocatoria muchísimas gracias a la más suave gracias hasta luego ir a vosotros cuando la seguir trabajando mucho aquí Ignatius todavía quedan restos de Tupelo

Voz 1194 21:34 porque tú te sientas en este sitio no de verdad que sí

Voz 0874 21:38 me Clooney pensar siguientes después de que lo grabara sería Carles Francino lo que él pensaría cuando se encontró lo que se encontró

Voz 1194 21:44 claro que eso no

Voz 0864 21:46 la si aquí en el uno con

Voz 1194 21:49 peluquero con una navaja infecto del todo claro esto se Caballero de pelo todo el estudio

Voz 0874 21:56 si iba a decir si alguien levantara la cabeza

Voz 1194 21:59 Ignatius gracias

Voz 2 22:06 no