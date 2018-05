La entrenadora de OT pone en forma a los cómicos

Voz 1 00:00 no no

Voz 0874 00:03 no no no

Voz 2 00:09 el alcalde de Alicante que así se llama querida Isabel Bonig pronto se llamará presidenta de la Comunidad Valenciana

Voz 3 00:28 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 00:55 en Valencia esta Llum Llum como era así se llaman muro así así se llamaba la próxima tanto razonamiento con está aquí bien en Valencia por cierto pues estoy estoy haciendo una semanita de teatro aquí con la lista en mis deseos ese monólogo tan precioso que has visto

Voz 0874 01:13 el sindicato a lo mejor no responsable

Voz 1704 01:16 estás todo el día de pero mi sentencia sin que eso es lo que está teatro te pasa desapercibido porque cuanto más

Voz 1005 01:21 a veces hablo mientras ese perdón por ese partido pagaría yo una obra de teatro que se llame Open y así lo engaña Jorge Ponce Pedro Aznar compañeros qué tal muy bien la vivir es verdad o menos verdad

Voz 1704 01:34 lo que tú o sea que tenías que estar hijo un camping esta este tenía que estar no estoy dormido esta noche si fui ayer a un camping es un camping granja escuela infantil

Voz 1005 01:43 bueno escrito antes de que siga porque sabes

Voz 1704 01:46 no a la una me tengo que ir volando a la una tengo un espectáculo de clowns que ordeñar vacas

Voz 1005 01:52 a Pedro es decir es que estoy no quiero convertirlo en una clase para Jorge porque yo he estado ahí también ahora estás tú has si sí sí sí sí yo esta semana tengo una experiencia muy bonita la primera vez que estoy viviendo mi carne la combinación de paternidad o enfermedad qué bonito con gripe no se permite eso no no no claro claro en la pregunta es te lo ha pagado ella sólo has pegado tú no lo soy por empezaba yo soy yo como suele ser

Voz 1704 02:17 hasta llegar no pero se dio camping con los camping infantil con otros niños que no te queda en bien no nociones de niños hay niños que se llevan su propia Rulet su propia caravana allí de momento esta noche campaña en la Casa Blanca vale

Voz 1005 02:33 a entender con algo de la tienda entendido no

Voz 1704 02:35 el guay tras estos días ahí en ese sitio de todas formas esta tarde lo digo por si queréis venir esta por gargantilla de Lozoya hay una actuación de un grupo que se llama pico poca poco a poco de entrar claro venden versiones de rock and roll de canciones infantiles pero cuando me pena la gallina Turull pero pero ya estaba bajo pena tener que me iba a mí básicamente para no sino el niño me iba sola yo a disfrutar no

Voz 1005 03:03 quería enseñar los camping no son unas cosas se hace para echar a tu hijo una semana no ir tú ha cambiado la vida mucho antes habían intentado City eso está mal visto si existe pero empate fíjate I'm hay más hay más parques infantiles dentro del recinto que bares báculo para que tenga una idea de qué sitio me oye y luego te toca para noche dormir

Voz 0874 03:23 min setenta

Voz 1005 03:25 es una especie de caballito de madera distinto de tu con el padre de otros no no es eso

Voz 1704 03:32 al principio nosotros no compartimos cabaña con nadie tu iría sacan principales o algo así de otro

Voz 0874 03:37 estas son privados no se SEGI

Voz 1704 03:39 vale vale vale posibles hombre con lo que me pagan la Ser esto es una maravilla

Voz 5 03:43 no tengo ha conseguido que parecía increíble alguien más radical que él para presidente las eh tan no una persona xenófoba una persona radical que no respeta la mayoría catalanes y al pueblo español

Voz 1005 03:53 bueno venga adelante dijo a mi madre mía

Voz 1704 03:56 sí sabemos presidente por este es skin John Torra no el pero bueno voy al menos el nombre sí

Voz 1005 04:03 pronuncia mejor para la gente no parlante claro yo no sé si lo tiene peor Ángel aquí el de la Comunidad de Madrid o este señor yo no sé qué qué papelito querría yo ahora sí

Voz 0874 04:12 en Madrid hace unos ejemplos a Moncloa no les parece te viene mal Méndez de Vigo

Voz 6 04:17 pues ha documentado he leído en su biografía El señor Torra se dedicó a los seguros una época de su vida fue vendedor de seguros que cualquier vendido de seguros valora perfectamente el riesgo de las cosas te dice ya lo tanto espero que llevaba

Voz 1704 04:32 señor Méndez de Vigo tiene voz de Lera puro sin pocos huele a puro ahora mismo

Voz 0874 04:36 estudio alguno usted los tuits publicados en su cuenta de que seguramente le haya puesto los pelos de punta Méndez de Vigo a los españoles sólo saben expoliar vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario

Voz 1005 04:50 qué rabia da la gente que habla de sí mismo en tercera persona verdad porque claro porque este hombre nadie se habría atrevido a decirle lo que tú estás sugiriendo claro todas formas Calleja Calleja cambiar formato el Desafío extremo que se iba a famosos ha subido a los famosos les da un móvil con un giga les dice con rechazo y ya veremos

Voz 0874 05:09 pues el ha pedido disculpas por eso Estruch si es que han ofendido a alguien que no se a quién puede nacer dedicado a vosotros tenéis que decir algo de Keane Torra ante

Voz 1704 05:18 el reto que se plantea porque pues que prefiero estar a la una viendo a un clown norte ya estamos hasta las dos está donde tiene que pasar un rato ahí

Voz 7 05:37 el simplismo

Voz 8 05:41 por cierto

Voz 0874 05:41 programa especial para quién quiera seguir ese discurso de investidura de quinto aquí en la SER con José Antonio Marcos cara

Voz 1005 05:47 Josep catalán luego

Voz 0874 05:50 en Cataluña fue uno de los tema sobre el que giró la sesión del miércoles en el Congreso líder de Ciudadanos intentó poner entre las cuerdas a Rajoy amenazando con retirarle su apoyo si no se mostraba más mano dura con los catalán es el inocente de Rivera aún no se ha dado cuenta de que el presidente es un experto en desviar la atención y conseguir en una sola frase que la protagonista sea la Real Academia Española de la Lengua

Voz 9 06:12 creo que esto no le da un voto esto les puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio porque ve que está usted de aprovecha Tegui en un tema importante

Voz 1704 06:24 pensábamos yo yo quiero decir una cosa y la quiero decir públicamente para que quede grabada es Rajoy en el PP no pero si Rajoy se va del PP un partido él solo yo le voto yo estoy en ese punto ya yo creo que del todo el rato igual lleve al guionista de José Mota que yo ya lo he cogido un cariño a este hombre que ya no puedo regresar

Voz 0874 06:43 los que había desempolvado ese término pues del mismo diccionario del que saca al Don Tancredo al cantidad UVI día Guti desde no pero sobre el punto en Antena tres ni él mismo parece que sabía muy bien qué era eso de ser aprovecha Tegui lo digan provecho Otegi pues mire usted no lo sé me salió un poco a poco seguro

Voz 1487 07:01 no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua porque es una palabra que a veces se utiliza de forma coloquial y no sabía que fuera vasco ni nada similar

Voz 1704 07:11 pero parece que ahora sí suerte sí suena a nombre de juez de línea verdad definió aprovecha Otegi pero vasco sí hombre de todas formas a ver si el SMS que le envió a Bárcenas es lo que tiene ahí como un lenguaje coloquial que yo creo que le dijo aguanta tronco que estamos on Fire con la música

Voz 0874 07:27 pues la verdad aprovecha Tegui es verdad que no está recogida en el diccionario pero es entre comillas un término raro de origen vasco que esencialmente significa ser un aprovechado tuvimos extra que ya se veía venir había spoiler es lo gracioso al extraña que a nosotros nos extraña

Voz 1487 07:42 pero en fin vistas las cosas que se oyen en el Congreso de los Diputados me parece que soy un hombre bastante educado y añade Gage

Voz 0874 07:51 por lo demás ya se sabe cómo son esas sesiones en el Congreso todo son recriminaciones amenazas pullitas

Voz 9 07:57 yo le pido que se comporte esté con la misma lealtad con la que se está comportando el Partido Socialista no sé si les concede

Voz 10 08:05 el que afirmaba que tiene mala idea esa afirmación

Voz 1005 08:09 a ser una frase que sí si una falta a soltar el mito en planes estratégicos lo que no entendí muy bien

Voz 0874 08:15 el consejo posterior y no creo que sea bueno

Voz 9 08:18 no dedicar sus energías pues a criticar al Gobierno en asuntos de Estado el señor Rivera

Voz 0874 08:23 subtexto que no captarlo se bueno pues

Voz 1005 08:25 que criticar al Gobierno es lo de siempre lo de la corrupción le roban pero justo en cosa de una cena que nos hemos perdido ahí

Voz 0874 08:32 en esta historia Ciudadanos está tomando la postura del del amante despechada

Voz 11 08:36 yo les digo que soy el socio de la investidura el señor Rajoy yo le digo que hace meses que el señor Rajoy desde que va mal en las encuestas sí tiene follones internos no cuenta con su socio principal

Voz 1005 08:45 ay que no me hable ni antes tampoco lo de que tiene fuelle

Voz 1704 08:48 los internos ya hace meses eso ya es desde ya su primera investidura Von no pasa nada pues y Alves Rivera tiene que salir solo pues eso sale solo ya está no pasa nadie sale

Voz 1005 08:58 me viene a la palestra no

Voz 0874 09:02 Rajoy no le llaman no cuenta con él acaso no sea alegra el presidente de que a su mejor amigo le vaya tan bien en las encuestas que es lo que sucede a Rajoy le incomoda mucho

Voz 11 09:11 que su socio de investidura a la vez compita electoralmente como Le pasea con el PSOE pero

Voz 1005 09:15 es la nueva realidad no digo que le cuesta Mariano es decir muy bien albero se está yendo muy bien de algún detallito con cariño y tu equipo harían al al ejercito en Cortefiel yo qué sé

Voz 0874 09:25 si Mariano en el Congreso se mostraba beligerante fuera del hemiciclo él prefería suavizar las cosas no vaya a ser que se enfade de verdad

Voz 1487 09:32 bueno tampoco hay que darle tan importante tanta importancia pues es un debate que dura dos minutos y que se produce en el Parlamento no yo espero que hemos ido juntos hasta este momento y que continuamos juntos en el futuro de lo que se trata al final ese que lo fundamental estamos de acuerdo

Voz 1005 09:49 esta es importante pero así empezaron los Mecano eh yo tampoco

Voz 0874 09:53 no pero fíjate en la gente que se mete en política sin ser político esto es lo que más le sorprenden hoy por este problema pasado varios que alguien con quién te llevas muy bien en público tienes que soltarle pero luego en cuanto a caballo ha dicho así de todas maneras es es muy aburrido

Voz 1487 10:06 venga Mariano a tu manera en este caso no estamos buscándole tres pies al gato yo creo que estamos buscándole diecisiete pies al gato

Voz 1005 10:15 todo esto es gracioso porque los gatos tienen cuatro claro mucho pero si alguien no lo acaba de fichar pasaría no lo puedo hacer mejor llevando en el campo

Voz 0874 10:24 es un tema que es muy menor si lo comparamos con la mayor

Voz 1005 10:27 a una pregunta todo esto es de esta semana así no estamos tirando de telefonía

Voz 1704 10:33 da mucho de sí eso es cliente nuestro es enseñado es muy creativa

Voz 0874 10:36 los en fin en cuestión de estilos siempre ha habido clases y clases la clase de alguna del presidente la clase digamos chuleta de por ejemplo y sinceramente hombre las pataletas de niño pequeño creo que hay que superarlas muy de Madrid Mallarmé tiene mayor yo hay otras clases

Voz 12 10:53 hola de supongo que señor liberar vive muy pendiente hemos de esas encuestas tiene que sentirse hoy ciertamente humillado porque al señor Garzón y al señor Baldoví valoren más alto que al líder de las encuestas

Voz 1005 11:08 vamos Rapa hacía este este es dar vida entonces de las valoraciones

Voz 0874 11:13 los políticos en los sondeos del CIS pero regresemos un momento al Congreso lo que la semana damos buena Ciudadanos no son los únicos que reciben las iras del Gobierno en realidad es el PSOE el único que se queda sin razón porque a Podemos concretamente a Pablo Iglesias

Voz 10 11:26 sí siempre me pregunta lo mismo se repite sin descanso alguno ni una de dos usted ha perdido imaginación y frescura o el Gobierno que yo presido lo hace muy bien entonces gente que preguntarme por lo que hacen los otros

Voz 1005 11:40 pero es el edil va va un poco donde duele es Rajoy también cuántos años el PP cuarenta años de lejos pero se ha adherido al hacer lo mismo es verdad

Voz 1704 11:53 no es completamente distinto a cualquier otra cosa nidos de ahí con apellidos que no no suenan de nada o son realmente fresco

Voz 1005 11:59 ains que sería lo que le molestó tanto como

Voz 0874 12:01 para llamar casposo los a Podemos pues como no las preguntas acerca del vídeo hizo dimitir a Cristina Cifuentes la mejor defensa el presidente lo sabe bien

Voz 1005 12:11 no sé quién está detrás del vídeo pero

Voz 13 12:13 que luego Si puedo asegurarle que se quién no está detrás de los señores Errejón y Bescansa que pretenden descabezar de la candidatura de paro

Voz 1704 12:24 pero la frase no tenía mucho sentido no existe ninguna pongamos una vez que eso hubiera osea es es darle la vuelta hasta el punto de lo que me ha servido este vídeos pasaba en lo bien que funciona la seguridad en Eroski osea

Voz 1005 12:35 exactamente lo mismo nada como remató

Voz 0874 12:37 dar con un buen desprecie y no voy a entrar en más

Voz 13 12:40 ay esa parte de los Pelle comité de su colega Errejón o de su colega descanso de su colega Iglesias porque creo que debemos subir un poco el nivel mucha

Voz 4 13:02 lo que dice su vamos un poquito el nivel hablemos de corrupción

Voz 1704 13:06 vamos a otro país Rajoy

Voz 1005 13:09 hablemos de Suecia como ya hemos comentado sepa eso sí

Voz 0874 13:12 esta semana por Antena tres para que le hicieran el tipo de entrevistas que han le gustan ojo no lo digo yo lo dice John D

Voz 14 13:17 he visto sus últimas entrevistas pero no precisamente la mía que se remonta efectivamente dijeron las buenas sobre los que me asusto a la de

Voz 1704 13:25 tú sí que sabes lo que le gusta una chica mariana

Voz 1005 13:27 la bien en esta entrevista preguntar

Voz 0874 13:30 con el vídeo de Cifuentes respondió menos molesto con el Congreso yo diría

Voz 1487 13:35 me lleve un disgusto porque desconocía la existencia de Sevilla ya en disgusto siempre que se producen acontecimientos que a la gente no le gustan sean de mi partido o de otras fuerzas políticas que también hemos visto algunas cosas verdaderamente notable allá él si hubiera sido

Voz 1005 13:52 de Pedro Sánchez que no sabría lleva un piso peor que no te vale Sánchez es que ya no cuenta ya también es verdad

Voz 0874 14:01 lo que hace el poder no los despachos que te convierten en una especie de Dios que llevas en tus hombros el sufrimiento de toda la humanidad estos días le ha tocado disgustar un poco más ayer conocimos la imputación de Cifuentes en el caso Máster por falsificación de documento público de cohecho que lo iba a decir si no no lo podíamos pegado podríamos imaginar tan sólo un día después de que supiéramos que se incorporaba a su plaza de la Universidad Complutense con un sueldo de pico mil euros e muy buenos son ellos imaginé

Voz 1005 14:28 es una paradoja del destino todo les sale mal no poder incorporar

Voz 0874 14:31 se ahí acaba trabajando ella en Eroski serían

Voz 1005 14:34 sería muy bonito pero sería digamos

Voz 0874 14:36 de película de Scorsese la Complutense

Voz 1005 14:39 creo que han empezado ponerlo otra vez a Benito la grabadora así a toda costa

Voz 0874 14:42 sí claro hay muchos departamentos en los que puede trabajar no informe hombres no poner incluso en el departamento de de limpieza porque según su compañero Martínez Maíllo cuando hay que levantar alfombras pues ahí está ahí está claro que nadie diga que esto es machista es desde Space político de hablar este hombre lleva un par de semanas muy locuaz especialmente con este tema y con el de la supuesta mala relación entre Soraya y Cospedal la foto que comentamos la semana pasada sigue dando mucho de qué hablar

Voz 1704 15:10 es verdad que hay fotos y en fin que a veces

Voz 15 15:13 eh eh eh son difíciles de verdad

Voz 0874 15:16 después de explicar pero que también hay que la habilitado el fotógrafo para lanzarlas que decir que me consta que lugar sigan luego nos llegaron no habló

Voz 1704 15:23 es un efecto óptico y eso sí es realmente no está

Voz 1005 15:26 es un efecto óptico pusieron después siempre es escucharos

Voz 0874 15:30 en fin seguramente se abrazaron se rieron juntas bailaron pero fotógrafos algo el único momento que hubo

Voz 1005 15:36 el de la silla

Voz 1704 15:38 sillas cenas de empresa ese hueco que uno empieza a asentarse por ahí no preside es tú no presida y al final hay hueco eh quién paga

Voz 0874 15:45 las entrevistas duras al presidente en esa entrevista Rajoy con su entrevistadora favorita también tuvo opinión sobre esto

Voz 1487 15:50 me parece un tema muy pequeño y además me parece un tema muy machista si fuera dos señores no nos hubiéramos encontrado con todas esas portadas que hemos visto para mí ese tema es irrelevante desconozco absolutamente esa situación

Voz 1005 16:04 vamos a aclarar quién es el líder transversal del feminismo Albert Rivera o Rajoy porque porque llevan la bandera rosa

Voz 0874 16:12 esa nunca ha hablado de la relación entre dos hombres verdad no dejó ni Pablo Iglesias jamás

Voz 1704 16:18 a las mujeres nos tiene manía La la la humanidad entera

Voz 0874 16:21 monté un hombre y una mujer no es favor Pedro Sánchez que son más súper supo entre dio dos dioses no Alfonso Guerra Felipe González o Aznar y todo lo demás

Voz 1704 16:30 ahora viene bien muy bien que Aznar es un hombre de verdad

Voz 1005 16:33 el hombre

Voz 1704 16:36 entre Aznar y Dios

Voz 0874 16:37 tiene quitemos Le es el mismo nivel que la importancia a este tema también por ejemplo a una posible condena por la trama Gürtel parece que es un delito pero condena o por algo que no conocía

Voz 1487 16:47 pues en fin no lo no es algo que pueda merecer el mismo reproche que ser condenado por algo que sí conocía en lo que había participado o bien

Voz 0874 16:55 el desconocimiento el delito como todo el mundo sabe que esto es un él no es lo que parece en condiciones sí señor es largo al final él no me consta sale rentable porque no es lo mío lucrarse no sabiendo que si fuera de otra manera no me lo creía Bono esta manera sí que hay algo de lo que deberían preocuparse en el Partido Popular porque esta semana el Supremo confirmó la condena de tres años de cárcel a Álvaro Pérez ex pivote vuelve al Tour y la reacción ha sido un poco la del conde de Montecristo

Voz 16 17:23 no saldré mirando a los ojos a todo el mundo ese día señoría lo triste y lo desgraciado y lo lamentable es que los que me han hecho lo que me están haciendo hoy seguirán sentados en sus sitios riéndose de todo esto pero sí me da Dios fuerza hay vida yo intentaré acabar con la carrera de todos ellos muchas gracias

Voz 1005 17:41 sí bueno David pero es muy guapa pero yo aún

Voz 1704 17:44 es un monólogo dramático lo voy a verlo ya que este es el argumento de la nueva de vengadores bigotes Wall

Voz 0874 17:50 que se estrenará el año que viene

Voz 1704 17:53 trece años eh también el hombre va a tener

Voz 0874 17:55 pero ahí para maquinaria para aprender a cocinar no has técnicas como pues chaval sí sobre Gürtel Rajoy lo tenía más o menos claro con respecto a Gallardón y el caso Lezo lo tiene diáfano

Voz 1487 18:08 tengo la mejor opinión de El señor Ruiz Gallardón Madrid Hay no queremos que se le ha aceptado obviamente no lo creo por nada de esto tengo una magnífica opinión lleva muchos años en el partido es una persona honrada decente incompetente y esto de la Ciudad de la Justicia pues desconozco

Voz 1005 18:26 desconozco si no saben que esto es como El beso de la muerte de la mafia no decir una vez Rajoy dice que confía en Tías no condena postulación si si le caes bien te vas y te va a peor

Voz 0874 18:40 José teoría al que no sabe no tiene culpa pero resulta que Gallardón está imputado en el caso Lezo así que suena arriesgado que confíe tanto en su inocencia que tenga esa mejor opinión de él no pero bueno

Voz 1005 18:51 de ahí esto es creen que todos son bueno

Voz 1704 18:53 exactamente que vayan haciendo la maleta porque

Voz 0874 18:56 ya sabemos por dónde pasarán ya que estamos con Lezo oigamos al ex director de negocios de NASA Diego García Arias diciembre de dos mil diecisiete en la cárcel de Bogotá declarando ante el juez que instruye el caso según García Arias González era el hombre para todo

Voz 17 19:11 en su tú en qué orden listado en contra la comisión que vienen a todo el mundo

Voz 0874 19:19 me daba las órdenes a todo el mundo de todo

Voz 1005 19:22 en acoge un toque de narcos

Voz 1704 19:24 o sea que no era Pablo Escobar plato Comisión al patrón

Voz 0874 19:30 García Arias reconoció que se llevaban una buena cantidad de dinero en comisiones hasta que Ignacio González se sintió espiado

Voz 17 19:37 ya tiene un millón ochocientos para Ignacio González la parte en la luego recibirá dio por gimnasio hasta aquí todos de cómo Sardinero no tiene como sacándole ha pedido que yo Observateur

Voz 1005 19:54 claro es que si la gente no ve narcos no aprende lo fundó el dinero suele tener mucho dinero que no es fácil

Voz 1704 20:02 no es dónde enterrarlo ya que no te has firmeza

Voz 8 20:05 con este enero

Voz 1005 20:15 Salt antes de hacer la pausa de la

Voz 0874 20:17 desconexión algunas pequeñas noticias sí quiero que comentáis sabéis que los compañeros periodistas de Radio Televisión Española están en pie de guerra por la censura por la manipulación Sergio Martín ha pese a la que se ven sometidos de su trabajo y por la que piden que de una vez sustituyen al presidente del que ya hemos hablado muchas veces en esta tertulia porque también es un personaje muy particular no muy de muy de palillo como era puro

Voz 1704 20:38 escucha del remedio que tiene el ministro Montoro para los que no están de acuerdo con la línea editorial de la cadena pública

Voz 12 20:43 a lo mejor a usted no le gusta informativos ni en puede cambiar de cadena

Voz 18 20:47 no tenemos en España es que

Voz 1005 20:50 eso sí la libertad

Voz 18 20:52 E l han sido libertades eso

Voz 0874 20:55 a mí me gustaría pedir que entonces los impuestos Mi parte puesto que se dedican a usted la televisión pues que yo sepa

Voz 1005 21:00 claro otra televisión que tiene la libertad de elegir dónde vas

Voz 1704 21:02 guapo es que Televisión Española use el mismo discurso bueno no Televisón Española Montoro acerca uso española Agus el mismo discurso que los de Sálvame ahí es cuando dices pero otra cosa algo que está

Voz 0874 21:12 si no te gusta no mire eso no escuches como en esta conversa

Voz 19 21:15 la detuvo la secretaria de Estado de Comunicación

Voz 0874 21:18 Carmen Martínez de Castro sobre los pensionistas que se manifestaban durante la visita de Rajoy en Alicante nos escucha muy bien vamos a bajar un poco hasta la música todo pero dice esto

Voz 20 21:31 no

Voz 1005 21:34 ellos tú quieres que lo diga yo aunque la toda esa muy bien ese toro

Voz 0874 21:39 no venga

Voz 1005 21:40 qué ganas de hacerle un corte de mangas y decirles ojo Day

Voz 0874 21:43 eso ha dicho esta eh bueno el secretario de Estado de Comunicación

Voz 1005 21:48 sí pero de todas formas verdad aquel el ojo de ya ha rectificado pero que no quiere decir que ya que no es que los jubilados

Voz 1704 21:54 a sí también es verdad que el sentimientos mutuos los jubilados tanto pasa por la cabeza dimitir después de que la hayan Trinca pero sí tiene

Voz 0874 22:02 hubo una dimisión en el informativo de la televisión valenciana al aquí prohibieron emitir deuda

Voz 1005 22:06 claro y ahora puede poner Neox en su casa si quieres porque

Voz 1704 22:09 pero previeron emitir el vídeo polcas escucha fatal es que está dando mal todo el rencor que el sonido no era nítido claro

Voz 0874 22:15 a lo mejor pensaba es que Martínez de Castro iba a asumir alguna responsabilidad mira cómo reaccionan en la Cope

Voz 1005 22:23 claro que si estás frase

Voz 0874 22:25 ha quedado también muy madrileña si en vez de os podéis hubiera dicho os aguantáis se hubiera es bastante sí

Voz 1005 22:31 no debería no el asunto queda claro

Voz 0874 22:33 de esta manera un comentario

Voz 21 22:36 en cosa con un amigo en una conversación privada se dicho lo cual cuando ese comentario pasa de en el ámbito privado al ámbito público pues se convierte evidentemente unas palabras muy inadecuadas en fondo informa por lo tanto pues yo agradezco que me brinda la oportunidad de pedir disculpas

Voz 1005 22:56 ya zanjado pero claro la diferencia es que la forma a lo mejor no es la la que hubiera utilizado ella pero el fondo sigue siendo el mismo lo habéis editado un poco seguía me habéis me brinda para pedir disculpas y si nos gusta

Voz 1704 23:08 no cambia de cadena eso ya privado pero no

Voz 22 23:12 entonces el habría mucho que hablar sobre qué gente que comete

Voz 0874 23:16 errores y que luego se hacen públicos sigan los cargos no lo entiendo muy bien

Voz 1704 23:20 a mí eso me entradilla no lo entiende hijo joder profesión

Voz 8 23:28 queremos un cambio

Voz 4 23:48 estamos con Llum Barrera en Valencia estamos con Llum Barrera no yo si estamos contentos estamos todos conmigo estamos contigo Pedro Aznar y Jorge Ponce aquí en Madrid y con una deportista en Barcelona con una matemática

Voz 0874 23:59 en Sevilla por no hay un lugar en el que si hoy queréis saber sobre el universo Sue la tierra sobre el cuerpo humano incluso es un lugar al que poder

Voz 4 24:07 por la Casa de la carcasa no lo frecuenta es mucho ya se Wikipedia no forma parte del ámbito habitual de los cómicos en los bares

Voz 1005 24:14 los bares no has muchos claro

Voz 4 24:17 el Peace que entonces se dentro de pido por favor un agua

Voz 23 24:19 ya Clara Grima cómo estás Clara buenos días muy bien aquí escúchanos matemática coordinadora de Pinto Science

Voz 0874 24:27 en Sevilla correcto efectivamente barra libre

Voz 23 24:29 hay barra libre para la ciencia que pinta un grupo de científicos hablando de ciencia en un bar muy personas que México somos seres vivos también muy vivos

Voz 1840 24:43 unos más que otro pero bueno pues lo que hacemos es llevar la ciencia lo Bared porque necesitamos primero porque queremos que la gente disfrute de un corrimiento científico que tal como está el panorama como villano hace un rato pues de lo único bonito que se puede escuchar hablar de ciencia hay un poco también para para buscar aliados en la sociedad no en este país está dejando morir

Voz 1005 25:07 pero estamos hablando de cine aliado financiación también así

Voz 1704 25:10 no no estamos buscando aliados en las urnas que cuando vaya a los programas de los partidos

Voz 1840 25:16 los político sabe qué interés tienen en la ciencia no porque la ciencia al fin y al cabo si se sabe investigarse deja en cosas que son por ejemplo tratamiento de enfermedad y cosa así que a igual

Voz 1704 25:27 bueno me interesen poquillo no oye clara una cosa pero claro está llevando la ciencia los bares pero quiero decir es un es un evento cerrado si no es que llega son varias alguien mientras está muy bien no te montas su guays sea no llega se empezó a hablar al oído

Voz 0305 25:42 no no es eso no

Voz 1840 25:45 no es un fin en cincuenta y seis ciudades españoles a la vez lo día catorce quince y dieciséis de mayo si hay que he dicho española pues lo científico entrar anhelos va en algunos bares no no en todos son charla preparará programada allí iban

Voz 0874 26:01 sí lo que pasa es que hubiera tieso como lo contáis porque decís que la gente puede preguntar interactuar con los científicos a los científicos como su expanda

Voz 1704 26:09 que se pueden apreciarse puede cariz cacharritos

Voz 1840 26:14 vienen los hijos algunos sí claro lo ha dicho

Voz 1704 26:17 esta eso sí algunos llevamos

Voz 1840 26:19 es rito y otros no yo cacharrito bueno sino que sea mozo Panda pero pero si lo piensa cuando organizamos un evento de divulgación El en sitio académico en la Universidad de tal quieren una sala muy bien preparada mucha gente no va porque se cree que eso que somos osos panda no pero cuando va mal he dicho ya llevamos mucho tiempo por ejemplo en Sevilla llevamos cinco años tenemos un evento en un bar de hace cinco años en la mina de Hércules que no sé es la conoce y si se volvió a nacer

Voz 1005 26:47 nos lo cuenta

Voz 1704 26:50 lleva a los científicos

Voz 1005 26:53 por si todavía no sabemos dónde estaba pero

Voz 1704 26:55 para eso lo he dicho digo seguro que el Alameda la canasta fue cuando venga venga fase no ese es el Barça donde sí el de la física cuántica te a un chupito ya es relativamente tuvimos el bulevar y si dice la ecuación de sport Wiener invitamos ayuda

Voz 0874 27:10 hay que mezclar una cosa con otra no

Voz 1704 27:12 pero

Voz 1840 27:13 pues en que la gente es lo que decía que muy emotivo para los que nos dedicamos a investigar ver como la gente de la calle que tiene muchas dudas que interesan y que tienen la oportunidad de se la un experto no no de todo no te sorprende mucho la cuando hacemos por ejemplo mil bulevar la ciencia bulevar o cuando hicimos el año pasado en Sevilla que es como se llama el festival del que estamos hablando que para que el país en Google las preguntas son puede de gente que no tiene ni idea de lo que se está hablando y son pregunta muy interesantes que ponen en una tesitura el científico que tiene que hacer un esfuerzo lo hace por Internet por intentar explicarlo este persona a esta pregunta pues ya de Al de alguien que a lo mejor sabe más que el que está hablando

Voz 1005 27:56 sí claro pero cuando se pone la gente a beber en los bares sea calor a mucho uno se puede llegar a producir una discusión medio violenta no porque ello

Voz 1704 28:04 bueno droga ya que cuando parecía Tamarit se no no no en el bulevar porque sí

Voz 1840 28:13 una vez sí que tuvieron una cosa muy graciosa gracias a pensar que te abonen catedrática de Genética hablando de CRISPR de la edición genética

Voz 1704 28:21 es un tema muy delicado para que nos entendamos eso sale eso es como sacar Cataluña ahora mismo en a acortar el ADN no efectivamente

Voz 1840 28:31 bueno pues avión señor allí muy mayor todo el rato muy atento y al final cuando Isabel Lope Calderón que era la catedrática que estaba dando la charla terminó se levantó pero común con la vecina hincha como el Camarón canta empezó a gritar

Voz 24 28:46 ópera Dios slots estabais cargado la comida

Voz 1704 28:52 vaya me en nuestro jugar hoy hay que ir buscando tú a este hombre si nace hoy me parece que no hay que hacer hay que hacer un bolo hay que hacer un bolo de la radio así en estáis similar al bulevar cuando queráis te está invitada

Voz 1005 29:12 es verdad que dentro no

Voz 0874 29:15 dentífricos fuera no sé si hablando de lo vuestro llegó la policía a disolverse porque creía que me maravilla crisis que explicar a menos

Voz 1704 29:22 lo que tiene que usar un algoritmo de eso

Voz 1840 29:24 malísimo que fantasea la teoría a la policía no eso fue el año pasado durante el festival en Sevilla en el bulevar precisamente que ya la gente como no cabía ni entro ni la terraza pues estaba muy seria muy quieta escuchando hablar de de agujero negro no de agujero negro como lógicos

Voz 1704 29:40 en un momento pero esto no lo porque si del agujero negro que tienen pelos que si no lo de Hawking ya están no sí sí puede estaban hablando de agujero negro sin pelo

Voz 1840 29:55 que son como lógicos llegó la policía porque creía que había pasado algo no porque había mucha gente muy quieta muy parada mirando a la puerta del varias

Voz 1005 30:03 es peligroso es claro es que también vosotros

Voz 1704 30:05 sí ya aparatito si todo eso puede parecer Breaking Bad distinta dónde me me me he allí tranquilamente de Tapersex claro

Voz 0874 30:17 con las matemáticas que que es lo que más vende digamos si viene alguien y ves que se está decantando más por la barra que por lo tuyo que cambiase el discurso hacia otra cosa puede ser más atractiva

Voz 1840 30:27 si te fijas por ejemplo matemática hablar de redes sociales a todo el mundo le interesa hay del control que se puede tener gracia la matemática de redes sociales del barrio de la información que se puede obtener de las redes sociales bueno yo estoy hablando un día no por eso a la gente le pone un poquito tensa y entonces te presta atención o le habla por ejemplo de Economía un poco de dinero tal también puede un poco

Voz 1704 30:47 sin citar a Montoro porque ahí es Gaza que vuelen botes no hay qué palabras palabras que están prohibida

Voz 1840 30:56 aunque sí que tenemos la ciencia mucho que reivindicar en España porque está siendo absolutamente ya digo la están dejando morir el festival de paños Science es un festival efectivo sea de celebrar los Avance de la ciencia y dejarla a estos mierdas pues no

Voz 1704 31:11 porque nadie fuera de contexto Sato en la que sí

Voz 0874 31:14 pueden ver todos los bares en los que se celebra en Science

Voz 25 31:17 estoy en este o F Sáez

Voz 0874 31:19 es algo

Voz 1704 31:22 es un ámbito decidió carente de decir relevante que desconectado la canciller Angela

Voz 0874 31:30 Clara Grima que ya estuviste viendo a Gorliz más comillas no recuerdo manías

Voz 1840 31:34 efectivamente es más difícil

Voz 0874 31:36 este espacio que tienes que dar más codazos para meterse

Voz 1704 31:40 ya es sabido hacerlo que hemos estado aquí yo estaba a punto de comentar comentarte lo tu apellido apoyándome yo Aznar José sí bueno pues claro IVIMA junto tenemos un hijo tú ellos maravilloso sería pobrecita que Aznar da más grima aquel

Voz 1005 31:59 este gesto es claro cuando quiera estuvo un hueco en la tertulia

Voz 14 32:15 habría que buscarles nombre vale al Aznar grima la verdad que sí voy a buscarlo venga venga venga

Voz 1005 32:24 muy a soñar tiene siete minutos perderme tres opciones

Voz 1704 32:27 venga empezamos

Voz 1005 32:30 bueno excepto Aznar que esta noche estará Aznárez

Voz 0874 32:33 te digo eh estará encantado alrededor de una hoguera sus

Voz 1005 32:36 pequeño tanto Llum que

Voz 0874 32:38 estarás actuando excepto Jorge que habrá caído intentando dormir a su hija

Voz 1005 32:42 no Ojo cuidado que esta noche estoy comentando Eurovisión Javier que no me lo esperaba siempre lo voy no me lo esperaba en que encadena produce El Terrat ni Box un cuatro horas no he escuchado ni la canción de España

Voz 4 32:56 no sé nada de lo que ya somos dos

Voz 0874 33:00 tú lo sabes tú sabes tú lo tienes tú

Voz 4 33:03 lo del gestor Eurovisión general porque es que sino la entrevista estaba según desastre he a ver yo Eurovisión lo que más me gusta es verlo con alguien y incrementarlo en Twitter porque suele ser un pastel on yo voy a decir quién está con nosotros vale

Voz 1005 33:17 yo tengo que decir que soy fan voy a jugar a favor

Voz 0874 33:19 eso está trabajando en uno de los no va a ser fan

Voz 1005 33:22 mientras trabajo a Amaia y Alfred

Voz 0874 33:24 sí que son según figura en este papel los que representan a España claro los muchachos les puso en forma una mujer que nos escucha desde Radio Barcelona fíjate que es Margalit Alice Magaly cómo estás Magaly

Voz 1704 33:38 hola buenos días Calin es escrita quien les suena en Valencia Magaly si te consuela a vale

Voz 1005 33:46 vamos solos en el mundo todo un escenario y también

Voz 1704 33:48 yo estoy sola es la soledad no pasa nada

Voz 0874 33:52 entrenadora física y mental de Operación Triunfo correcto

Voz 0305 33:55 sí sí sí exactamente estaba aquí para ponerlos de buen humor despertarlos básicamente

Voz 0874 34:02 hay porque estaban habitualmente de mal humor todos claro eso es una

Voz 0305 34:05 no corren los puñales estaban de mal humor pero tenía muchos tres estaban muy cansados al principio no pero a un momento que si entonces estaba aquí un poquito para despertarle Si ICREA Rando Rufino así

Voz 1704 34:20 yo yo te he visto oí a ha puesto las pilas si sólo te he visto pero sólo de verte

Voz 1005 34:26 ya me estoy con ganas de empezar tampoco pero bueno que me venía arriba

Voz 0874 34:32 de este porque los de los chicos estos días por lo que recuerdo también en American Idol en su época que lo mejor era en las audiciones todos estos creen que son los mejores están preparados para el éxito pero no para fracaso

Voz 0305 34:44 exactamente a ver yo creo que todo el mundo tiene este punto de tienes un empujón para poder subir después claro como todo se tiene que trabajar mucho oí ir cada día a picar piedras no pero es seguro que están todos preparados para el éxito yo discrepo un poco menos y no lo sé pero al menos

Voz 1840 35:08 ligado al menos tienen una formación

Voz 0305 35:10 a tres meses que genera un coste y que no puedes hacer por coste o por tiempo entonces han tenido la posibilidad de tener el tiempo de estudiar de mejorar en lo que hacían y tener ganas también y tener la oportunidad de poder quizás es ser más más conocidos y poder enseñar a la al mundo el talento que tenía que tenían no yo creo que después de cada uno pues mira logrará aún no lograra su sueño pero esto

Voz 1005 35:38 no estadísticamente no pueden dentro de diez años no creo que todos los de esta generación de Operación Triunfo estén a primera línea ojalá pero es difícil

Voz 0874 35:46 el matemáticamente imposible por lo que sea tú tienes

Voz 0305 35:49 nada es imposible pero difícil si lo veo difícil pero nada es imposible haber

Voz 0874 35:53 bueno algunas cosas sí venga Magaly seamos realistas

Voz 0305 35:56 sí hay algunos a los que tú tendrás que decir

Voz 0874 35:59 les mira

Voz 0305 36:00 muy pronto quedó quería apurar los astros

Voz 0874 36:04 qué es lo que crees que vas a conseguir a ver

Voz 0305 36:07 una cosa es conseguir ser una estrella

Voz 1704 36:10 dial Mondiale una cosa es poder vivir

Voz 0305 36:13 haciendo música en una cosa que te gusta yo creo que el hecho que tienen ese empujón al menos yo creo al menos que cada uno de ellos podrán al menos ganar un poquito de dinero más de esos que podría

Voz 0874 36:25 pues todo porque la música ahora mismo consiste en lo contrario o eres una gran estrella mundial o es muy difícil que te puede ganar la vida no hay nada entremedias

Voz 0305 36:34 pues no lo sé no lo sé porque no es mi trabajo yo mi trabajo es el deporte entonces claro ahora me preguntas algo que quizás mi yo no tengo esta respuesta Hay sabes claro yo como tengo una relación con ellos e diferente claro es como tu hermano no quiero que quiere es que le vaya bien no quiere vaya bien

Voz 1704 36:54 pues eso pero una pregunta es cierto

Voz 1005 36:57 no hay que preparar para el éxito pero para también creo que a toda esa gente a toda la la nueva generación hay que enseñarle que por mucho que que el esfuerzo no siempre lleva al éxito a conseguir lo que quieren no eso sí sí porque además pues no

Voz 0874 37:10 eso ocurre mucho ahora en el deporte siempre un tenista cuando un partido pues es que he trabajado tanto

Voz 1005 37:15 sabía el sacrificio no trabaja mucho claro hoy hay muchísima gente que no llega y hay que saber también está preparado para eso para no llegar

Voz 0305 37:20 cero a ver yo creo que esto nadie está preparado para esto o todo el mundo está preparado a ver una cosa es tener una oportunidad y una cosa es pensar que tienes esta oportunidad de que va a ser lo más lo creo que cada uno yo creo que ellos están bien consciente de que este empujón aprovechan después pasarlo que pasara claro yo no creo no creo que están soñando a que van a ser Visca Madonna o que se sabes tú tienes

Voz 0874 37:47 es un libro que se tu nuevo yo sí que sé lo dedicas a toda la gente que desee empezar es que no veo no entiende bien

Voz 0305 37:54 de una puta estoy

Voz 1704 37:56 eso nos interesaba somos estrellas es es la frase frases

Voz 0874 38:02 me ha gustado mucho que has acuñado un nuevo término que no es el fitness es el Farnés

Voz 0305 38:05 sí sí sí sí

Voz 1005 38:08 yo antes no

Voz 0305 38:11 el espacio han para mí es es simplemente él sí sí achica hablo de pereza mental hay mucha gente que hasta se en Borriol Un en nos enorgullece y perro entraron de tener sabes que dicen es que yo soy perezoso pero cuando dices facciones hay una imagen y a que te viene a la cabeza y para mí es esta mente perezosa que te impide hacer las cosas es que siempre te busca excusas no no tengo tiempo

Voz 27 38:38 yo no tengo dinero o no

Voz 0305 38:41 lo que quiere agotar si es que yo no puedo porque no estoy hecho para esto etcétera etcétera etcétera

Voz 1005 38:47 que ofende más llamar gordo que perezoso a alguien no es verdad metes Fat

Voz 0305 38:52 sí ya ya tienes una imagen no pero al final es la misma cosa al final es esta pequeño bosque que te impida hacer las cosas que sean en el tema de deporte como en todo que que hay mucho quiero hacer quiero quiero quiero pero poca acción entonces yo niego pues empresa de una puta vez sí para de hablar no hazlo o no

Voz 0874 39:11 es el uno de enero no

Voz 0305 39:14 perdón el síndrome del uno de enero del uno de enero se como argüía el uno de enero un mañana sabía pero es como veis Icomos envió

Voz 1704 39:22 quizá Magaly como como cambias eso es decir venga empieza de una puta

Voz 0305 39:25 ah vale como te pones un patada en el culo bien grande que ella no hay no hay no hay solución mágica no que a poquito tampoco me vas a eso es correcto morir eso sí yo en mi libro

Voz 21 39:38 por ejemplo en SIMO

Voz 0305 39:41 y es como empezar a correr haciendo a la mismo mes cava fuerza que se necesita con un objetivo muy pequeño alcanzable porque claro si a ti te digo vamos a empezar a correr ya la gente hay que yo te voy a decir cuatro cinco kilómetros sí pero me dice es que no pero si no ocurre eso Saler tiene que esperar

Voz 28 40:01 cortito el objetivo alcanzable con fuerza sea por ejemplo llevar

Voz 1704 40:03 la compra hasta el autobús con coraje

Voz 0305 40:06 por ejemplo mover es está bien que soy por eso a ganar hasta un minuto un minuto es mejor que nada siempre un minuto es era mucho más que ser que yo creo que entrenar al final no es ser un súper héroe hay ir metas grandes yo creo que es metas alcanzables que puede seguir haciendo durante días sin parar y que además si te paras pues te pones también como un pequeño castigo porque en el libro digo pues si te pasas un día pues no pasa nada el día después es le tú tienes que recuperar lo que no has hecho ayer porque muy bien ninguna excusa pero ahora hay que cumplir con contigo mismo porque al final el deporte es para mí es vida es valores en lo cual en el pote hay dedicación constancia e ilusión hay muchas cosas así

Voz 1005 40:57 allí es algo muy bueno del deporte que para ponerte en forma a mi me me parece que por eso funciona tanto no hace falta talento es decir es es el gimnasio son tontos no no no pero no digo lo digo tonto pero es verdad que está muy bien intentar hacer lo mismo de sacrificar te mucho con tocar el piano y como no tenga un poco de oído y unos dedos medianamente de cómo es una mierda pero lo que he salido a correr

Voz 0874 41:21 está muy bien pero es que además tiene un subtexto que también me gusta que gracias Margalida Alice es deportistas senadora autora de este libro tu nuevo yo me voy a buscarlo ya está noche

Voz 1704 41:32 y para ganar esta noche sabes tú algo

Voz 27 41:35 vamos a ver yo no me

Voz 0305 41:38 esta ría la verdad me gustaría porque los conozco personalmente que más y mucha ilusión entonces estaré aquí escuchando así que quiero que gane este complicado pero todo eso que se llevan gracias a eso

Voz 0874 41:48 si se nos quedaba pendiente si queremos ya habíamos dicho Si Pedro Aznar Clara Grima finalmente tuvieran un una criatura que iban a ocurre

Voz 1005 41:59 no hombre hombre en primer lugar he buscado

Voz 1704 42:01 te vamos a cambiar los apellidos porque estamos en una sociedad que ya podemos cambiar apellidos además queda mejor claro entonces buscaba algo que fuera me da pero no he encontrado antes es Magda Grima Aznar

Voz 1005 42:12 es casi vale vale

Voz 1704 42:15 a mí definitivo me quedo con este que es el definitivo que además va con los tiempos y es crítica social m punto Aznar grima

Voz 1005 42:24 el adiós

Voz 0305 42:39 ah sí

Voz 8 42:59 también

Voz 3 43:26 a vivir que son dos días Javier