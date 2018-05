Marcelo: "Para mí, siempre va a ser mejor Roberto Carlos que Marcelo"

Voz 1 00:00 ya está a la cola éste le viene con con sus hijos como siempre el balón y aquí viene con la mochila a la espalda Marcelo una habitual que hoy cumple años y que todo el Santiago Bernabéu pues le ha le la felicitado bueno pues es más pequeño está dormida qué tal Marcelo buenas noches y buena felicidades no a todo el público del Bernabeu ha acordado

Voz 1421 00:21 esas felicidades en el campo sí la verdad es que ha sido increíble porque nunca no me imaginaba no me esperaba han cantado Cumpleaños feliz para mí en el estadio ha sido una emoción muy grande con uno de los mejores momentos que viví en mi carrera

Voz 2 00:38 eh hace doce años

Voz 1421 00:40 poco más que mayor de edad lleva ya doce temporadas en el Madrid ha ganado cuatro ligas si no me equivoco tres Champions pasa por una cuarta final con qué sueño futbolista que lo ha ganado todo con con conquistar todo yo creo que mi creo uno mismo te ibas motivaciones estan despertarme toda la mañana entrenar duro para ganar lo máximo de títulos posible con el con el mejor club del mundo

Voz 3 01:03 siempre tu oído lo ha sido Roberto Carlos que te ameniza aquí historia tu crees que cuando te retires del Real Madrid Laura superado

Voz 1421 01:11 yo la verdad que no no pienso en en este en este caso porque cuando llegue mucha gente decía que yo era el sucesor de Roberto Carlos siempre he dicho que no va a haber otro Roberto Carlos sino hay un Marcelo y hay un Roberto Carlos hizo para mí va a ser siempre mejor pues empezó Carlos quema

Voz 1 01:29 yo llegué a preguntar por por nombres propios esta semana el diario francés Libération ha dicho que Neymar que quería jugar en el Real Madrid a salir del país han Germaine y otro Dani Alves

Voz 1421 01:42 bueno Jesús para Marcelo

Voz 1 01:45 anudado Dani Alves que desgraciadamente se ha lesionado uno uno dos del PSD uno

Voz 1421 01:52 parece que quiere salir por esto primos Isabel es algo más sobre Neymar y sobre Alves eh sobre Neymar no se no cuando hablamos no hablamos de de esto yo creo que mucha gente le preguntará sobre si iba a salir los iba a venir el Madrid no se entonces no no le molesto con esto sobre Dani Alves es muy difícil porque aparte de ser un compañero de selección es un con Pedro de deporte no de juega al fútbol como yo oí me siento muy mal porque

Voz 2 02:19 y la verdad del Mundial Easy era

Voz 1421 02:22 es muy importante para nosotros en la selección de Mondo mi mi apoyo para él porque estará jodido pero yo creo que superará muy bien porque tener la cabeza muy bueno bueno yo no hablo de jugadores que no son de del Madrid punto Neymar es un grandísimo jugador es uno de los mejores del mundo el Madrid tiene que estar los mejores poder no sé ficha pero me encantaría jugar con un Messi en Rusia no le preguntes nunca en un mes de concentración si va a salir los iba a venir al Madrid una esta estaremos en Rusia para jugar algo muy importante no vamos a estar hablando de fichajes yo creo que estaré hemos representando nuestro país que es muy importante yo creo que no vamos a hablar de

Voz 4 03:12 Don ficharme no momento

Voz 1421 03:15 ahora sí que vamos a disputar un Mundial representando nuestro país tu que que eso es menos que un fichaje yo creo que no vais a estar veinticuatro horas hablando del Mundialito momentos lo mejor de la serie que habéis visto esa noche hablar un poco de todos dio la vida

Voz 4 03:31 eres tu juicio vamos como muchos fichajes está demostrando

Voz 1421 03:41 yo como capitán no no dicho que los capitanes no fichan lo que puedo decir es que el Madrid tiene que estar para mi opinión los mejores

Voz 5 03:50 bueno pues eso es Marcelo que bueno no que decir nada de Neymar es amigo suyo evidentemente que va a decir evidentemente el Real Madrid es si es que es un tema que está muy claro lo contó te Larguero y es así