Loren Morón: "Lo de la afición es de locos"

bueno pues sobre todo con con felicidad pues pues bueno no podíamos comprar menos uno que que era lo que nos hacía falta ahí mira pues lo hemos conseguido y estoy muy contento todo

sí ha sido impartido como como se preveía por por el simple hecho de que los bonos no jugábamos cosas quizá ellos más que nosotros pero bueno nosotros queríamos como he dicho certifican ante la quinta plaza Icex Hay de mira lo hemos conseguido mi Antón seis puntos y bueno

no es bueno sobre sobretodo Oliver

tiempo las circunstancia que me tenía que había fallado anteriormente en otra ocasión iba se te olvida todo y por eso tiene nación

jo eres talismán en dónde hay que poner tanto los partidos contra el Sevilla no

oye completas una una temporada de ensueño no el el haber debutado el haber jugado de esta manera el haber hecho siete goles yo Gross un año maravilloso Palatino

Voz 2

01:20

se como tú hizo un año maravilloso de impensable porque porque bueno cuando no estaba en el filial mucha gente me decían que ellos tenían el primer equipo pero no con la bendición todo te mio Veneto o en estos partido de mira justo lo que venga que acoge con los brazos abiertos y ya disfrutando sobre todo