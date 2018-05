Damián Quintero: "Había muchos nervios, sabe a gloria"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches a decir si más felicidades muchísimas gracias a que sabe un noveno europeo

Voz 0661 00:06 pues a mucho mucho la verdad es que súper contento y había muchos nervios por por detrás de de este oro pero bueno estoy muy contento con es el quinto individuales noveno decías tú en total contando los cuatro equipos Si bueno sabe a gloria es decir no

Voz 1991 00:25 son las dos además ninguna opción a tus rivales sólo has perdido un punto en la final el resto todo lo has ganado tú es una pasada

Voz 0661 00:32 bueno la verdad es que la verdad es que si no eso quiere decir yo creo que va

Voz 1 00:34 campo encamine porque estamos trabajando

Voz 0661 00:38 bien duro entrenado muchas horas al día una final de como siempre digo pues los campeonatos disfrutaban no oí el trabajo que se hace en los entrenamientos no entonces yo creo que quiere decir eso que vamos por buen camino oí al margen de de que hayan sido casi todos cinco cero cuatro uno crisis son tres euros también vale

Voz 1991 00:56 a lo hacen ninguna duda que te dicen los rivales hoy deja algo lo de no

Voz 1 01:02 hombre la verdad que el Tour cuando pobrecillo

Voz 0661 01:05 hace nada pues sí que me hayan poco así con recelo porque como otros cuatro veces en en el circuito mundial siempre queremos finalmente por la misma liguilla pueblos puesto de running que tenemos Si bueno últimamente a todas para mí así que bueno esperemos que siga la racha no no está hasta la final del Europeo el año pasado no exactamente pues en casa que ya estaba desde en Turquía eh bueno eso fue en acuerdo ajustado tres dos que fue por todo el bombo humilló al asturiano pero muy contento

Voz 1991 01:37 oye cuál es el secreto amén de estar tantos años en la élite

Voz 0661 01:41 pues yo creo no sé mucho trabajo y tener la cabeza bien amueblada una estabilidad personal en todo deportista es necesaria porque sino se tienes cosas que que te esto urbano de te quitan del camino pues vamos mal no entonces yo creo que al final eso es bueno tener siempre la ha podido por supuesto de la familia del círculo cercano hemos yo le digo a Menchaca así después por supuesto también un apoyo de de del entrenador no tener entrenador la impresión de que o sea ANSA se trabaja en equipo para para llegar a lo más alto

Voz 1991 02:16 no solo cultiva su cuerpo sino que eres ingeniero aeronáutico no

Voz 0661 02:20 ese se estaba bastante aparcado hace ya tres años que quise les toca como pero hay que sacar

Voz 1991 02:26 lo eh

Voz 0661 02:27 o sea que en su momento pero bajo la presión que me metí a mi madre

Voz 2 02:30 ya como Juan Carlos lo era peor que un entrenador no

Voz 0661 02:35 tanto pero ya te digo yo no

Voz 1991 02:38 Damián celebrarlo o todavía hay que esperar un poquito

Voz 0661 02:42 bueno habrá que hacerle la lo un poquito tranquilo pero mañana tenemos estará apoyando a a los equipo de cata ya el equipo masculino de que también está en hace nada así que a ver si sacamos tesoro mañana es una y otra vez el de España en de mañana tenemos tiempo va para celebrarlo juntos bueno pues ya moda anécdotas nacido en Buenos Aires pero

Voz 1991 03:03 tú fuiste muy prontito a vivir a Málaga no

Voz 0661 03:05 sí ACS con cinco añitos ya el nuevo mudamos buenas decisiones en el presupuesto era un pequeñito si no fuimos para Málaga donde me crié pero la verdad es que hace tantísimas en la que digo dieciocho española para ya ya a la residencia Blume no tengo XXXIII así que imagínate son muchos años y media vida en Madrid

Voz 1991 03:26 suele decir es un ciudadano de mundo no sé si en un lado te has criado en otro lugar desarrollado tu carrera Notro

Voz 0661 03:32 sí sí así es final imagínate con lo que viajamos también este Circuito Mundial torneo internacional y eso ya no han vendido donde les esperaba Vallès está para dentro de poco en el futuro

Voz 1991 03:44 oye y acabo Damián gran objetivo sin lugar a dudas de Tokio dos mil veinte el kárate será olímpico por primera vez jueves al competición sí que tiene que ser importante para Dino

Voz 0661 03:55 Jose haber eso es el elemento mayor no a nivel deportivo yo creo son unos Juegos Olímpicos eso sí que es para vivir una experiencia única Hay el gran objetivo como decías tú pero creo que todavía queda bastante añito hay muchos pasos por delante quedar este año tenemos mundial ha en España en Madrid que supone importante además que ya en septiembre empieza a nuestra clasificación para los Juegos que empiezan a puntuar para punto jugar arranque en torneo del circuito mundial y sobre todo el mundo todo el mundo que es el que más puntúan Eva al paso a paso no partido partido cuál es el Cholo si nada ya hablar de poner la mente ya en el Mundial de año y ya ya hablaremos más adelante

Voz 1991 04:34 los años pasan rapidito los dos es lo ido porque en cuando te quieres dar cuenta estás en Tokio

Voz 0661 04:39 esperemos esperemos estar ahí disfrutarlo no