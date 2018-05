El Larguero (1ª parte / 12/05/2018): Analizamos la goleada del Madrid y charlamos con Loren Morón

Voz 1 00:00 cincuenta y cuatro mil ciento sería Clean

Voz 1991 01:10 las doce y uno las once y uno en Canarias solados qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este doce de mayo día en el que se han disputado ya sabéis ocho partidos correspondientes a la penúltima jornada de Liga en Primera División Illa quedado todo decidido pensábamos que íbamos a poder llegar a la última jornada con algo en juego pero no hoy ha decidido todo en el último partido en concluir en el partido el Santiago Bernabéu le ha ganado Real Madrid ha derrotado al Celta de Vigo practicamente por incomparecencia porque ha sido seis cero doblete de Gareth Bale otro de Isco otro de Akram otro de Toni Kroos y otro de Sergi Gómez en propia puerta para ese set del Real Madrid al conjunto gallego antes en los partidos de las seis de la tarde en la lucha por Europa como digo unos encuentros en los que había en juego en el derbi andaluz empate a dos entre el Betis y el Sevilla se adelantaban los verdiblancos gol de Bartra e le dieron la vuelta para los hispalenses los goles de Benger ya diminutos de final Loren hizo el empate definitivo ha vencido también el Villarreal el dos cuatro en Riazor al Deportivo de La Coruña con goles de Samu Castillejo en dos ocasiones y Manu Trigueros Cheryshev para los amarillos para los gallegos marcó Borja Valle en dos ocasiones y el Getafe ha caído en el Coliseum un cero uno frente al Atlético de Madrid con tanto de Koke además fingir falló un penalti para los azulones esto significa que el Villarreal quinto con sesenta puntos y el Betis sexto también con sesenta puntos van directos a la fase de grupos de la Europa League es decir que evitan el tener que disputar previas y la séptima posición es ya definitivamente para el Sevilla que con cincuenta y cinco puntos a pesar de que el Getafe tiene cincuenta y dos como le tiene ganado el palabras jazz asegura de forma matemática la séptima posición es decir que de cara la última J nada no hay nada en juego ya hace tiempo que no recuerdo una temporada en la que llegábamos con tan pocas emociones para el para el final del de la temporada porque no hay nada en juego la última jornada en esta penúltima pues tan sólo teníamos la séptima posición ojito con el Sevilla eh eh los aficionados del conjunto hispalense que vayan echando cuentas porque primera previa veintiséis de julio dos de agosto el veintiséis de julio primer partido oficial la segunda previa en el caso de pasar nueve dieciséis de agosto y el play off final el veintiséis y el treinta de agosto sabía imaginaros el inicio de temporada que va a tener por delante el Sevilla ya hay que tener en cuenta que tiene que disputar también la Supercopa de España que es la ida el once de agosto y la vuelta el catorce saque le pilla justo en la mitad de la segunda previa yo no sé cómo lo a planificar pero tiene mucho trabajo por delante el Sevilla para el inicio de la temporada el año que viene en cuál el resto de partidos Real Sociedad tres Leganés dos con tantos para los locales de Oyarzábal canales Willian José de penalti para los visitantes es anotaron Diego Rico y Guerrero en un partido en que va a ser recordado por el adiós de Xabi Prieto el gran capitán después de quince temporadas en el primer equipo ya sabéis que hoy además la Real en vez de lucir el escudo tradicional de del conjunto donostiarra pues Lucia un escudo en el que se podía ver la silueta de Xabi Prieto también ha sido el último partido para Carlos Martínez que también dejará el conjunto vasco a final de temporada además en Mendizorroza Alavés tres Athletic Bilbao uno con goles de Guidetti Munir iba Gómez e Ibai Gómez para los locales en el tramo final Muniain maquilló un poco el resultado para el Jun el conjunto de El Cuco Ziganda en Ipurúa Eibar uno Las Palmas cero gol de Charles en Montilivi Girona cero Valencia uno marcó golazo además Luciano Vietto para mañana dos partidos a las nueve menos cuarto ciudad de Valencia y el Levante Barcelona sin Leo Messi que se ha quedado fuera de la lista de convocados ya antes a las cuatro y cuarto sin nada en juego español Málaga en Segunda División cuatro partidos que han disputado hoy Valladolid tres Albacete dos Sporting dos Barcelona B tres Reus uno Tenerife uno Osasuna dos Oviedo uno fuera del fútbol en Fórmula uno Se han disputado los entrenamientos oficiales del Gran Premio de España en el circuito de Montmeló pole para Lewis Hamilton la segunda esta temporada por delante de Valter y botas is Sebastian Vettel en cuanto a los españoles los dos han colado en la Q3 iban a salir Fernando Alonso desde la octava posición y Carlos Saint Just detrás noveno el horario de la carrera como es tradicional en Europa a las dos de la tarde en los campeonatos de kárate eh que se están descontando Campeonatos de Europa de kárate buenas noticias porque nos han llegado desde Serbia donde están celebrando la empezar de nuevo porque estoy contando esto en los Campeonatos de Europa de kárate que se están celebrando en Serbia buenas noticias porque hemos conseguido si apuntaló dos medallas de oro Damián Suárez medalla de oro en cata también otra medalla de que dicho Damián Suárez mezclado entonces los nombres no es Damián Quintero ha conseguido la medalla de oro en cata y también hemos conseguido otra medalla Sandra Sánchez también en cata otra medalla de oro la verdad es que llevan unos números extraordinarios Damián Quintana ha conseguido ya Quintero joder vayan madre mía ha conseguido ya su noveno campeonato de Europa eh algo espectacular desde luego un dominio fantástico tiene veintitrés años y el objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos ya sabes que el kárate va a entrar en el dos mil veinte tiene veintitrés años y su objetivo es llegar allí con XXXV desde luego demostrando el estado de forma en principio no debe tener problemas para llegar a tramo final de la presentación ha sido parecido la puntuación que llega a España en Eurovisión más o menos de cero la muy bueno la Yago qué tal muy buenas no estamos pendientes a votación y cómo va la cosa

Voz 1621 06:53 me ocho puntos España que más ha dado a Amaia y Alfred han sido seis Dinamarca y ahora mismo está España ya no estaban en The Gardien nos acaban de caer diez pues ahí están diez

Voz 7 07:03 estoy ahora tres diez de Rumanía que es

Voz 1621 07:06 si no me equivoco la tercera nación que en la historia Eurovisión más puntos le da a España ese dato que lo dejo ahí mira está España ahora con dieciocho puntos por arriba a los están disputando entre Chipre la gran favorita Israel Suecia y Austria que es la sorpresa hay que ahora mismo acaba de recibir doce puntos por parte de la encargada de dar los votos por parte de Rumanía estamos en el voto profesional después vendrá el televoto que va a cambiar muchas

Voz 7 07:31 cosas la parte de arriba pero España que se va a quedar

Voz 1621 07:33 yo creo muy abajo tiene ahora dieciocho veremos cómo acaban tanto Alfred tres Amaia bueno pendientes de también de

Voz 1991 07:39 Eurovisión a ver cómo acaba la pareja española contado todo da leyera empezamos

Voz 8 07:45 Balanchine al que PPT discrepen te puedo que pt hecho Pay esta propuesta ocho B

Voz 1991 07:51 Ned Beatty depende de detecta

Voz 8 07:54 de repente Vito

Voz 6 07:57 con unas bombonas di fui envío mi vida Streiff demonios

Voz 1991 08:21 la primera conexión la buscamos en el Santiago Bernabéu mejor dicho coloquio ha pasado en el Santiago Bernabéu con esa victoria aplastante del Real Madrid seis cero ante un Celta de Vigo que de una mala imagen hoy en el coliseo blanco eh practicamente no apareció el conjunto gallego que ha sido arrasado por el equipo de Zidane Javier qué tal muy buenas hola qué tal llegó muy buenas noches cómo podíamos decir entrenamiento activo en Liga para llegar a tope y al cien por cien e a la final de la Champions

Voz 9 08:48 si no ha comparecido el Celta de Vigo la verdad es que ha sido muy pobre la imagen del equipo de de Unzue nos contaban en el Celta que Yago Aspas no estaba para para jugar todo el partido quería jugar todo el partido pero no estaba ahí no podía porque evidentemente está al fondo pues la lista de Lopetegui el Mundial jugó diez minutos ya con un cinco cero al final fueron seis cero oí bueno pues muy bien Bale para mí es mejor del Real Madrid

Voz 1991 09:11 se ha metido hecho muy buenos partidos charros

Voz 9 09:14 sí Gareth Bale ha hecho muy buenos partidos últimamente contra el Leganés hoy frente al Celta también recuerdo un partido muy bueno frente al Getafe antes de jugar en en París ante el PSD Bono ha espabilado la verdad es que Gareth Bale está terminando muy la temporada veremos si les daba o no para jugar de inicio frente al Liverpool parece que no que serán Benzema Cristiano Isco y que el centro de campo que hemos visto hoy es el que vaya a jugar la final en en Kiev pero la decisión la tiene decidan que hoy en la sala de prensa la pregunta Antón Meana sobre esa opción y ha contestado lo siguiente

Voz 1994 09:45 lector aseguro porque lo que ha hecho hoy esta esta está muy bien y me alegro me largo por el por su gol por por lo que representa allí y lo está haciendo vive pero como como siempre te digo

Voz 7 10:00 nosotros lo importante es que

Voz 1994 10:02 qué le vamos todos en en una fe la óptima y yo creo que lo estamos no estamos haciendo con él parte de hoy nos falta uno e ir obtenemos queda hace de la misma manera y luego ahí cuando vamos ahí eh

Voz 10 10:20 me he dicho antes no voy a tener que elegir

Voz 1994 10:25 dentro de los veinte y cuatro jugadores

Voz 1991 10:30 bueno yo diría más o menos que tendrá que elegir entre los catorce o quince que son los que semana a jugar esos once puestos de de arranque muchos de ellos muy claros alguna que otra duda veremos veremos si Bale se gana en lo que resta de temporada el estar en esa final de de Champions hoy ha sido el mejor ha metido dos golazos era un partido por delante y tiene que tomar la decisión ante él

Voz 9 10:52 era otra ahora porque además bendito problema hombre claro bueno yo lo que lo que puede modificar ese sistema que use no o él ha jugado con rombo iconos juega con rombo le gusta jugar con Isco Modric Kroos Casemiro y arriba Benzema y Cristiano y cuando abre el campo y abre la banda como hizo por ejemplo en París mete a Lucas que por la derecha a Marco Asensio por la izquierda ocurre es que por ejemplo hizo algo mixto en el partido frente al Bayern de Munich bueno pues Bale la verdad es que se está ganando ese derecho a estar ahí lo que ocurre es que depende lo que hable si si hablas del histórico de en cinco años pues no ha dado el tono animo de ver de lo que se esperaba de él pero esta francamente bien y es una decisión que tiene que tomar el propio Zidane sigue más lejos también jugó Gareth Bale muy bien en en el Nou Camp frente al

Voz 1991 11:35 preguntado también a Marcelo que cumplía treinta años creo que escuchado trescientos cincuenta partidos con el Real Madrid es posible si hubiera pasado una pasada el habéis preguntado por el futuro del Real Madrid y por si puede compartir equipo con su compatriota en el Real Madrid en las elecciones lo hace con Aimar

Voz 9 11:51 sí señor ya que cuanto aquí Manu Carreño en El Larguero y así es bueno lo de Neymar y el Real Madrid depende de de su equipo de clausura de rescisión el futbolista quiere salir del PSD INEM quiere jugar en el Madrid pero pertenece a acatar pertenece al al equipo francés sino de negociación sino quiere negociar de no podrá avenida Real Madrid pero es amigo del no preguntábamos en esa zona mixta Hay bueno con ese cumpleaños treinta de de Marcelo sí leve en algún momento jugando con él en el Real Madrid esta respuesta de Marcelo

Voz 1421 12:22 sobre Neymar no se no cuando hablamos no hablamos de de esto yo creo que mucha gente le preguntará sobre si va a salir pero iba a venir el Madrid no se entonces no no le molesto con esto y bueno yo no hablo de jugadores que no son de del Madrid pum Neymar es un grandísimo jugador con ficha pero me encantaría jugar con Aimar

Voz 1991 12:45 esos me encantaría jugar con el mar y eso es lo que ha dicho Marcelo le gustaría jugar con Imaz ya lo hace la selección pero podría hacerlo también en el en el Real Madrid no te vayas muy lejos Herráez Antonio Romero qué tal muy buenas

Voz 7 12:56 para que se conoce como Alfred en Eurovisión o más o menos como tú la primera conexión en Carrusel

Voz 1991 13:06 cuatro euros Sergio

Voz 7 13:08 es mejor empezar de nuevo quién te lo tenían hombre a mí me hubiera quedado peor no vamos a dejar lo de Eurovisión que está aquí es que es especialista de la Cadena SER Romero ciento treinta y ocho puntos tiene Austria es quién gana ahora mismo las votaciones estoy viendo los viendo a que lo estoy estás interesado o no lobos

Voz 1662 13:26 bajito mira España tiene veintiún puntos en triunfo

Voz 7 13:29 juntos sin vernos a dar dos lados Noruega octavo la séptima por la cola bueno te digo una cosa tenemos veintiún puntos

Voz 1662 13:35 yo estaba siendo generosos con nosotros tela

Voz 1991 13:38 sí y del partido de hoy antes de analizar lo que nos viene por delante y logros la interesante Romero con qué te quedas Bale no

Voz 1662 13:47 sí lo que pasa que era una carrera muy afectada no estoy diciendo que yo yo lo hizo también en el ser no algo parecido a mí es un equipo absolutamente ya con todo decidido una cosa que es clave para ver la imagen hemos visto esta temporada es que todos saben quién fue no va a ser el entrenador el año que viene y lo único que tiene el Celta que podía haber animo a un poquito el partido es la presencia de un jugadorazo Ileana bueno pues no sé no castigado no es la palabra porque has pasado lado pero el partido no estábamos quedando pero le ha dado bien minutos que yo creo que que haya sabido a poco y que se lo podría haber ahorrado porque mi valen para coger la forma nos ha servido a los amantes del fútbol para ver un pedazo de delantero en el Santiago Bernabéu Dicho esto el Real Madrid ha cubierto el expediente se ha jugado y ha goleado jugando de segunda no sea arriesgado la integridad física de ninguno de los futbolistas que estaba en el terreno de juego porque la industria del partido no estamos para eso y luego para quedarte con algo te tienes que quedar con Gareth Bale que a mi me parece que es verdad que en los últimos partidos ha estado bien recuerda que viene de descansar como lo entendí demasiado ha sido papá no pero

Voz 7 14:50 tampoco entendía demasiado goles no

Voz 1662 14:52 estuviera ni convocado en el partido frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán porque es un futbolista que la cita minuto claramente es y que además ahora aparece que está con el hambre necesaria como para poder intentar jugar que jugó de inicio o en la segunda parte frente al Liverpool la gran final lo ha hecho muy bien porque es muy bueno lo que pasa que ha demostrado muy pocas Defence por diferente motivos son el Real Madrid que es muy bueno de muchas veces por las lesiones yo creo que esta temporada al margen de las lesiones porque ha habido un momento en el que él mismo se ha visto fuera que si hasta ahora para para en el para entrar en el equipo titular por el tipo de partido seguro pero yo creo que va a ser un jugador importante de los catorce es decir que va a tener participación en la final intuyo que no la va a tener como titular cuando el partido ya esté ya ya ya esté Osasuna apareció ciudad algo en el banquillo

Voz 1991 15:43 vale a eso voy Romero de cara a la final que es lo que le interesa ahora mismo todos los aficionados del Real Madrid tiene dudas Zidane las tiene donde

Voz 1662 15:52 no me creo lo que he dicho Zidane que no tienen el equipo más o menos perfilado es evidente que no lo puedo decir porque si tú dice públicamente que lo tienes decidido ellos que lo huelen en los entrenamientos ya sabe quién va a jugar y que no va a jugar a mi me parece que que lo puede ser una duda pero yo creo que no termino de verlo y la duda fundamental que tenemos nosotros sabes que yo repito exprimen qué necesidades su cabeza ya tiene el tema del equipo que va a sacar a la final pero la duda es si sacar un centro del campo más jugón os sacar un centro del campo con Casemiro de medio centro el de medio centro único no decía Álvaro Benito siempre con criterio en Carrusel que Casemiro sólo para tapar las llegadas en y en volandas del Liverpool pues a lo mejor no viene no que que te el dos contra uno en las bandas va a ser muy importante ahí solo tiene dos soluciones que lo jugó en banda

Voz 11 16:39 algo han con el objetivo claro de que tienen que ayudar a los dos laterales

Voz 1662 16:42 es que el Real Madrid ha demostrado que sólo puede hacer sobre todo en partidos importantes de Europa o la segunda meter Lucas bajen seguro de vida yo creo que no le va a dar y que hay un puesto que baila van a ser los tres del centro va a ser cuarto iba a ser Benzema y Cristiano Ronaldo resumen los de Harris

Voz 1991 16:59 Herráez

Voz 7 17:01 para mí también para mí Cardiff

Voz 9 17:03 yo creo que va a ser ese no tengo información es una opinión y formación hola contaré pero lo normal es que juegue eso ahora y de los otros que pueden jugar a mi me parece que un once del Real Madrid este año sin Lucas Vázquez sin Lucas Vázquez en el once inicial es una injusticia creo que Lucas ha sido el futbolista más determinante en la segunda parte de la temporada que ha aportado muchísimo en ataque y en defensa Image chirría un once del Real Madrid sin Lucas Vázquez pero claro tiene que jugar once cenó doce aquí señores tipo un poco asimétrico en la cabeza de Zidane que solamente lo hizo una vez que fue Munich metió a Lucas INEM metió Asensio se cargó a a Benzema la verdad que aquel día Cristiano no estuvo a la altura de otros encuentros fue que Cristiano está muy cómodo con Benzema por eso creo que va a jugar Benzema porque con Cristiano le viene bien la la posición del francés arrasado los defensas y es un futbolista que asocia muy bien con el portugués creo

Voz 1991 17:57 lo medios una intrusión en pero yo creo que como en la última jornada de Liga Benzema Benzema Bale haga un partido como el de hoy que no sé pero lo doy mucha sociedad no valen llego ya pero la sensación que deja es luego a lo mejor tropiezan te dice jode mira cómo ha terminado temporada Bailey que no lo ponga de titular pero no

Voz 1662 18:14 mentira como terminó la temporada ver en partidos afectados

Voz 1991 18:17 ya ya tienes que medir tienes femenino partidos

Voz 1662 18:20 dos de los jugadores importantes del Real Madrid en los partidos trascendentes email que en otras temporadas en partidos trascendentes Tsonga jugó a poco ha sido fundamental porque tiene mucha pena tener la vida porque porque tiene gol que este año repartidos transcendente de él él lo está

Voz 1991 18:35 no te digo que sea justo e te digo que me da la sensación que puede pasar no te digo que sea justo

Voz 7 18:39 no no no si yo entiendo lo que quiere es decir el debate

Voz 1662 18:42 por enfermera estamos hablando eso es decir el debate periodístico está encima de la mesa lo que yo la reflexión que yo creo que es obligada es estas pruebas o qué decir cómo está terminando o Bale que la temporada no vale porque te pongo un ejemplo Sergio Ramos el otro día en el que Juan estuvo muy mal en Sergio Ramos se está cuidando está está motivando y eso está

Voz 7 19:04 sí sí sí al llegar al proporción uno para adentro

Voz 1662 19:06 tú tú puedes estar muy bien contra el Villarreal que es un partido ya la semana que viene que no vale para nada hoy contra el Celta que es un partido que sólo vale para teniendo personal pero en los partidos importantes quiénes han estado bien yo creo que esa pregunta en los partidos grandes quiénes han estado bien emails no ha sido uno de los once que ha estado bien los partidos importantes

Voz 9 19:24 pero creo que sí perdona que te interrumpa Yago de te voy a decir que creo que no está aprobando nada creo que Zidane lo tiene claro Creo que el once en la cabeza y lo tiene ya desde hace tiempo sea no creo que esté probando a ver si te veo mejor Asensio a Gareth Bale eso es lo que bueno lo que yo barruntando en conversaciones con futbolistas que ya sabes que el once lo tiene en la cabeza que se sabe quién va a jugar eso es lo que sí se barrunta en la en la plantilla bueno luego puede haber alguna cosa ojalá no ocurra algún problemilla físico pero ellos barruntan que el once lo tiene a la cabeza Zidane y que no está aprobando nada contra el Celta Atlético y Villarreal las próximas semanas sino simplemente puesta a punto que la gente esté enchufada que esté bien y llegar físicamente al cien por cien a la final

Voz 1991 20:09 bueno tiempo tendremos para hablar de cómo llega el Real

Voz 9 20:11 Ariza esa final porque todavía nos quedan

Voz 1991 20:14 las de semanita gracias Romero Ráez un abrazo a los dos hasta mañana

Voz 1662 20:17 el XXXV llevamos ya un abrazo eh

Voz 7 20:21 está más atento que duros a cuenta gotas pero están llenando los votos

Voz 11 20:25 Juan Avendaño pero a diferencia de duros que mandan

Voz 1662 20:28 la sala yo a la fuerza obligan es

Voz 1621 20:31 tú con quién vas Romero

Voz 7 20:33 yo voy contigo pero hoy como día igual como esto mira Chipre se ha descolgado un poco esta quinta ahora hay parecía aunque el cabrito es es al mundo

Voz 1662 20:45 digo pero Chipre no sabes cómo van absoluta

Voz 7 20:47 ya de una de una hora

Voz 1662 20:49 claro claro lo tiene todo firme pero ahora venga vamos

Voz 7 20:51 vemos lo que pasa pero siempre fue encantando a nadar gracias hasta mañana ocho de es el partido del Bernabéu

Voz 1991 20:59 luego seguimos con bueno ya que estamos duro de cómo estamos

Voz 12 21:02 la oposición hay cinco punto es bueno hemos

Voz 7 21:04 sí lo he dicho a cuenta gotas en la posición pues contando por detrás unos tres cuatro seis siete ocho nueve estamos locos X octavos ahora mismo

Voz 1991 21:12 la jornada no es muy buena posición era lo esperado sea la gran

Voz 7 21:17 sorpresa austríaca ahora mismo a primera Austria líder

Voz 1991 21:20 Austria que quién era Austria cero

Voz 12 21:23 Samson se llaman nada un chaval que tenía bastante voz sí sí

Voz 1991 21:25 vale vale me dejas flipado quede del Santiago Bernabéu al Benito Villamarín donde está dividido el derbi andaluz entre el Betis y el Sevilla ha sido el la verdad es que hemos tenido buenos partidos entre el Betis el Sevilla esta temporada fue súper intenso

Voz 13 21:42 el de el de ida en el el de ida ahí dale

Voz 1991 21:45 la primera vuelta en el Sánchez Pizjuán y el de la segunda ha estado muy bien hoy por lo menos hasta animados ante Ortega muy buenas

Voz 0171 21:52 qué tal buenas noches ha habido goles

Voz 1991 21:54 León ha habido incluso en momentos de tensión digno de un derbi

Voz 0171 21:57 sí a Raciti ha habido un rato de fútbol inglesa la meter resultado les sirve a los dos cosas al Betis le viene bien está ya en fase de grupos año bienal de la Europa League el Sevilla el mal menor una temporada que buscaba la Champions en por la cuarta plaza se va a quedar en Europa League y además con previa por delante pero tales como sabido puso la cosa después de la final de la Copa del Rey casi que medio salvo a ese tramo de final de de la temporada y la verdad es que lo que empezó tan fuerte el partido

Voz 0282 22:24 que olía por momentos a goleada como la

Voz 0171 22:27 ya en el partido de ida pero no sé dónde ha llegado el punto de desconexión que de repente han empezado a aparecer au Banega el son sí sobre todo Roque Mesa y en la segunda parte se ha ido presentando un dominio del Sevilla que ha vuelto a ofrecer lo los los males que tiene le cuesta muchísimo marcar vienen quedar jugar rarísimas con una cosa Expediente X lo que ha ocurrido en en el área del Betis ir después el el INE generales el Betis hasta encontrar el gol porque tiene más llegada y tiene voz pero el partido no te deja con la indiferencia y viendo que el Sevilla arriba no tiene atrás concede el Betis no necesita mucho para marcar así que las tablas firmadas creo que no dejan descontento sobre todo todo el mundo

Voz 1991 23:04 tiene tenis planes en Radio Sevilla para el veintiséis de julio

Voz 0171 23:08 y vamos a seguir haciéndolo por lo que veo no

Voz 1991 23:10 pues sí pero ahora previas no tenéis veintiséis de julio dos de agosto nueve de agosto dieciséis de agosto veintiséis de agosto treinta de agosto once de agosto catorce agosto casi nada por delante

Voz 0171 23:20 la Supercopa Yago pues eso en la tenéis en mitad de

Voz 1991 23:23 la segunda previa así que a ver cómo apañados pero desde luego el arranque de temporada del Sevilla es tremendo

Voz 0171 23:29 a ver yo lo recuerdo una pretemporada con partidos oficiales todos

Voz 7 23:32 sí sí pues sí

Voz 1991 23:35 a cambiar esta temporada como lo planifican porque desde luego es atípico lo que sería gracias ante hasta mañana gallegos tenemos que hablar con uno de los protagonistas hoy del partido debutante este año en primera división con el Betis ha hecho muy buena temporada ha hecho goles importantes y hoy ha marcado hola en qué tal buenas noches hola buenas noches con qué sensación ha terminado el derbi

Voz 14 23:58 bueno pues sobre todo con con felicidad pues bueno así no podíamos saca los tres puntos al menos uno que que era que hacia falta y mira pues lo hemos conseguido y estoy muy contento solo

Voz 1991 24:08 así un partido raro e porque ha empezado dominando salir adelantado adelantado muy temprano distendido lo ocasiones Bernabeus concretado hablaba la vuelta luego el Sevilla lo habéis empatado ha habido alternativas para los dos equipos

Voz 7 24:18 no sé si así un partido como

Voz 14 24:20 como se preveía por por el simple hecho de que los bonos no jugábamos cosas quizá ellos más que nosotros pero bueno nosotros queríamos como he dicho certificar ante la quinta plaza hice fecha hay mira lo hemos conseguido han pensado en punto y bueno se ha visto reflejado en el campo

Voz 1991 24:37 qué se siente al marcar en un derbi

Voz 14 24:39 bueno leo por suerte todos los Hervé que juega como local en componer como en el primer equipo he podido meter en todos

Voz 0171 24:46 pero yo todavía no

Voz 14 24:49 bueno de sobretodo liberación poco por las circunstancias que me tenía que había fallado anteriormente en otra ocasión y bueno se te olvida todo y por eso liberación

Voz 1991 24:58 tú eres talismán en dos hay que poner tanto los partidos contra el Sevilla no

Voz 14 25:02 bueno ojalá ojalá pues es en ocho

Voz 1991 25:05 oye partir completas una una temporada de ensueño no el el haber debutado el haber jugado de esta manera el haber hecho siete goles joyeros Yugueros un año maravilloso Palatino

Voz 14 25:14 se como tú hizo un año maravilloso impensables porque bueno cuando estaba en el filial esa gente me decían que que yo estoy en el primer equipo pero no con ciento trece mio en esto o en estos partidos justo lo que venga que bueno a cogerlo Alejo abierto y ya disfrutando sobre todo

Voz 1991 25:35 en hoy en la pregunta es el hacia todos los béticos es queda más satisfacción estar en Europa la próxima temporada o acabar la temporada por delante del Sevilla

Voz 14 25:44 bueno creo que lo que más satisfacción lo que hemos certificado el quinto y sexto puesto en Europa ya lo hicimos un poquito ante y sobre todo como asociación suele ser normal en casa y hemos podido cerebral con

Voz 1991 25:58 es un fiel ambiente ha sido maravilloso al final dándose la vuelta y como agradecimiento de esta gran temporada queda un partido pero ha acabado en el Benito Villamarín qué bonito ha sido no

Voz 14 26:08 nada el aficionado o como dicen Si bueno desde primero de de esta semana pues pues ya se se preveía lo que iba a pasar aquí bueno esta mañana ya la súper temprano ya había gente en el hotel esperándonos sí pero bueno eso hablan de del sentimiento de un pueblo que vive en la afición y hoy no hemos podido ganar pero para nosotros no valía el punto de mira hemos podido darle la felicidad que ellos también se merece

Voz 1991 26:35 y ahora a pensar en la próxima temporada en Europa hay que reforzarse bien porque hay que hacer un buen papel

Voz 14 26:40 bueno de momento en el que queremos quedar lo más arriba posible y ahora mismo en la quinta plaza Hay Villa después hay pues fue el club huy tanto el cuerpo técnico como como les pidió todo el club pensara en el año que viene

Voz 7 26:53 Lorena disfrutarlo un abrazo muchas gracias a vosotros Miguel Ángel buenas noches

Voz 3 26:58 muy buena noche ya Benjamín Zarandona qué tal está

Voz 7 27:01 más hola te parece justo el resultado

Voz 3 27:04 eh sí sí sí me parece justo porque no han llegado mucho aportaría ningún otro equipo no el yo y lo visto especialmente mal ha hecho un partido bastante pobre si es verdad que tuvo diez minutitos bueno al principio del encuentro porque era puesta en escena del Sevilla fue terrorífica

Voz 7 27:22 con ese gol que encajó pronto Barthe

Voz 3 27:23 eh yo veía al Sevilla hay muy atrás metido pero sin defender parecía que iba a tener una victoria fácil no pero luego poquito a poco el Sevilla ha ido cogiendo el partido sí sí hombre ha sido mejor no aunque razonable pensar que el Sevilla ha dejado escapar vivo al Betis que se le ha escapado una oportunidad de ganar en el Villamarín así porque en el minuto setenta y va ganando y estaba siendo mejor que el Betis pero luego tu analizarlos oportunidad de ahí entre que el Betis no estaba para la mucho más porque quería el empate y que al Sevilla le falta calidad en determinados puestos para amarrar el resultado yo creo que sí que ese resultado se ve cómo los icono de allí no te quiere

Voz 0282 28:00 dice bueno bonito la lectura que hay fichajes Rey llegó al final en el primer tiempo el Sevilla misma extrañado porque San vicio tan atrás sinceramente inicios quince minutos en cuanto a marca uno cero creo que ha jugado demasiado con el portero con a hasta esperando a que el Sevilla tendría dudas Sevilla pero salí ya ha presionado al Betis en campo de del Betis ahí con Pedro pues sinceramente salido muchísimo más mucho mejor bueno a mí también me está un poco no dejó Betis la segunda parte yo creo que el que el Sevilla tuvo tuvo un minuto bastante buenos porque ya la delegación de Nolito que tuvo a unos contra uno kilo costaba ya bajar parecía que físicamente estado peor icono marcar uno o dos bueno pensábamos que también el Sevilla iba a quedarse con esa victoria final alguna pareció apareció en que tuvo un antes también grandes yo lo que sí está claro es en ocasiones un partido con muy pocas ocasiones pero realmente han sido efectivos lo lógico no

Voz 1991 29:04 en yo creo con el dos dos Harry en ese minuto ochenta yo creo que ha habido casi un pacto no ha hablado no escrito de no agresión no

Voz 7 29:11 ha habido como él no vale

Voz 3 29:14 no es que yo creo que el Sevilla estaba viendo su superioridad eh yo creo que el Sevilla tenía mucha ansia de victoria no bueno primero pues porque mete al Betis en el lío no muy porque lo quitarle su puesto porque ganar en el Villamarín pues siempre da una alegría extra Si creo que ha ido ha argumentado hacia arriba no dentro de dentro de lo que tiene el Sevilla no está claro que llevamos toda la temporada diciendo que está limitado no especialmente esos futbolistas que determinan los partidos no logra pasó precisamente por esa debilidad al final en el Sevilla o pagas los errores en el área en el área rival en este caso la delantera Iniesta Benger hoy ha estado ocular ir a verla cosiendo un tramo final de Liga muy bueno

Voz 7 29:56 o lo paga en tu propia área no

Voz 3 29:58 yo creo que el portero David que quizás ha podido hacer un poquito más en el segundo gol no es una jugada confusa alguna jugada que tampoco es que haya que culpabilizar lo al cien por cien pero posiblemente se podría haber resuelto de otra forma no no yo no he dicho que los equipos que eran el empate yo creo que el Sevilla paga pues lo que él no que es que el Sevilla la compatibilidad no oí que cuando el Betis a un poquito después en I do hurga hay encuentra esa debilidad en el sevillano

Voz 1991 30:24 Benji no tiene todavía el Betis un partido por delante puede acabar quinto quinto mejor qué es esto aunque da igual no van a tener que jugar ninguna previa es una gran temporada del conjunto verdiblanco

Voz 0282 30:35 yo creo que la temporada deben del derby que empataba hoy Oiza consiguió punto que me ha dado más se necesitaba pero ya o el Betis viene de unos años tan complicados hace unos años están segunda División el cambio el presidente ahora este año otra vez Salva Sevilla yo creo que al final ha sido un premio final no era el objetivo la la Europa League y lo ha dicho el presidente ha dicho que ignoró el objetivo realmente pero bueno yo creo que al final San sacado una temporada extraordinaria han sacó jugador de la cantera como júnior como Loren que vuelto marca

Voz 1991 31:08 esta ruta de la plantilla

Voz 0282 31:10 yo creo que el objetivo que no era final un premio fenomenal

Voz 3 31:16 por qué porque claro yo ahora mismo le dio para hacerlo

Voz 0282 31:18 son sinceramente te lo digo ha venido fenomenal en esas treinta en esa defensa junto a Mandy Mandy también pues este año es una temporada pero extraordinarias mente técnicamente salida de la pelota yo creo que Bambi también es uno de los pilares también importante además de todos pero sobre todo eso y me quedo con la rotación que ha hecho Quique Setién anclada a unos minutos a cada jugador que que bueno que Sadam del campo

Voz 1991 31:43 Echávarri poquitas vacaciones este año e empieza el primer partido oficial veintiséis de julio

Voz 3 31:50 sí sí hombre yo no sé si el Sevilla se organiza viene planifica bien le pegó una buena limpia la plantilla que yo creo que hace falta hace faltaron porque estamos viendo el rendimiento de determinados jugadores yo creo que no dan el nivel adecuado para un Sevilla potente no si se tienen las ideas claras llega el director deportivo en cuestión que no sé si será acordó porque siguen negociando con él iraquí itera en bueno futbolistas la verdad es que tampoco ve un gran problema que el Sevilla que era la forma compitiendo no en esta previas de Europa League que eso supone que el Sevilla superiores que las tiene que pasar no bueno eso es lo que hay no sé que al final es lo que tener ese no y además ya hay experiencia no el Sevilla de haber jugado previas Europa League luego ganas el título incluso no eso ya ha pasado el Sevilla no así que bueno hay que ponerse las pilas e Isabel que el equipo se tiene que responder no qué por temporada hemos visto cosas muy feas dentro de el Sevilla está gran nivel y que también ha tenido objetivo importante pues esa plantilla hay que hay que mejorarla ya que pegarle veo en profundidad no

Voz 1991 32:47 pues mira Echavarri vendió os emplazo si os parece a el final de la temporada o la semana que viene o la siguiente ya con más tranquilidad para un poquito proyectar lo que tiene que ser el Sevilla el Betis el año que viene vale

Voz 7 32:59 hombre todo un abrazo a los dos esta mañana a un abrazo un abrazo

Voz 1991 33:02 doce y treinta y tres minutos seguimos pendientes de Eurovisión duró cómo cómo va

Voz 1621 33:07 Oña acaba de terminar la votación del jurado profesional está empezando ahora el televoto en la votación del jurado profesional ocho unos han caído golpe

Voz 7 33:15 pero eso es malo porque ha sido

Voz 1621 33:17 es la tercera en el puesto por parte del televoto España osada ya no pasa así que a partir de ahora todo el mundo va a empezar a adelantar Sada ahí para abajo son

Voz 7 33:25 pretende que Suecia está en la huerta diez dieciséis

Voz 1991 33:27 estamos en el puesto dieciséis lo vamos a mejorar

Voz 7 33:30 no en principio no vale bueno quién está ahora mismo en cabeza es Suecia pero es engañoso y quién ha acabado mejor el voto regional es Austria que es la gran sorpresa que no estaba en las quinielas

Voz 1621 33:40 después Suecia Israel y Alemania