El Larguero (2ª parte / 12/05/2018): El resto de la jornada liguera, el Gp de España de F1 y hablamos con Damián Quintero

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:32 hoy también se jugaba algo importante el Getafe que necesitaba ganarle al Atlético de Madrid para tener opciones de estar en Europa la próxima temporada pero no pudo ser el conjunto azulón eso sí va a completar un temporal don pero no va a poder estar en Europa el el año que viene ha caído cero uno frente al conjunto rojiblanco con gol de Koke Pedro Fullana qué tal muy buenas olas Yago qué tal muy buena Getafe al dios adiós al sueño

Voz 3 00:54 europeo el Atleti y ganando

Voz 2 00:57 antes de la final europea

Voz 4 00:59 sí la verdad es que ha sorprendido del partido por ver un once del Atlético de Madrid eh repleto de titularísimo se del próximo miércoles

Voz 2 01:07 abordada Botín Saúl

Voz 4 01:09 qué Griezmann Diego Costa pues prácticamente miras aguardado a Vitolo que estaba con molestias físicas en el banquillo pues por ejemplo Jiménez que podría tener minutos en el partido pero poca cosa más porque la verdad es que lo ha puesto prácticamente todo en el día de hoy Simeone pensando que la mejor forma quizás de preparar una final es en el terreno de juego pero arriesgado mucho porque casa es un partido duro intenso brusco con entradas muy contundentes pero la mejor de las noticias para el Atlético Madrid evidentemente que no sale nadie de cara a esa gran final de Lyon y el gol de Koke sirve para dejar prácticamente encarrilado el subcampeonato sólo falta conseguir un punto en la última jornada con Jan Oblak que abraza ya su tercer Zamora consecutivo hoy con un paradón en un penalti ha dejado la portería a cero por Ben tres veces esta temporada en XXXVII partidos que es una auténtica barbaridad el Atlético de Madrid y Simeone que ha jugado como decimos con titulares por respeto dice a la Liga porque no conoce otra forma de jugar

Voz 5 02:07 hemos de respetar la Liga como como siempre lo hemos hecho no sabemos competir de otra manera entendíamos es la mejor manera era seguir el camino que que siempre elegimos ir pensando partido a partido en resolver de la mejor manera un partido que era duro sobre todo muy buen primer tiempo

Voz 1991 02:23 el Atlético de Madrid ha respetado a una Liga que no ha respetado al Atlético de Madrid en recordad que el conjunto rojiblanco le pidió la liga la de del poder adelantar el partido al viernes para llegar con un día más de descanso para esa final europea el Olympique de Marsella jugó su partido ayer con lo cual va a llegar con veinticuatro horas más de de descanso eh pero en este caso Simeone la da una lección a la Liga y ha dicho que bueno que ellos van a salir con todo a pesar de que no les hayan concedido esa pequeña licencia que tampoco que sea una licencia simplemente ayudarle para llegar en mejores condiciones para para afrontar esa esa final e más Fullana

Voz 4 02:59 sí evidentemente se trata de una cuestión de que si tienes un gran representante a nivel internacional pues lógico sería que tú te has también tú representación a nivel continental no porque sería bueno para la Liga por ejemplo que pueda haber títulos a nivel internacional como puede haber dos en esta recta final de temporada bueno el Atlético lo que hace ya es evidentemente pensar en la final hay además tienen muchísimas ganas como dice Coque de conseguir este título

Voz 2 03:21 con muchas ganas sobre todo de ilusión

Voz 6 03:24 pido a finales de última vez aquí llegaremos tenemos muchas ganas de ganar un título europeo y sobre todo ilusión

Voz 2 03:30 va a ganar algo más Fullana

Voz 3 03:32 pues vigésimo tercero va España

Voz 2 03:35 el debate en España ya que

Voz 7 03:39 que que que que el Getafe haga el Getafe en el partido y el Atlético de Madrid

Voz 4 03:43 seguro que también ha puesto más emoción que lo que estamos viendo en Eurovisión

Voz 2 03:47 gracias a esta mañana luego hola qué tal muy buenas

Voz 1576 03:50 qué tal buenas noches cómo estáis tú también estás con Eurovisión no nuestro pero justo cuando ha llegado ha escuchado por ahí nada Perico de Pedro Fullana a los chicos españoles ha a Amaia y Alfred y luego cuando estaba llegando a casa la he visto alguno y la verdad es que no te digo yo que sé el estilo de mucho que me gustan y está de maravilla pero va por delante cada friki de de de todo muy bien

Voz 2 04:17 pero una cosa había uno que se parecía a Serbia no te dicho mira te lo tala me han dicho que había uno muy guapo agradecer vio luego puedes echarle en vista de ello por el aire estela digo vamos a lo nuestro

Voz 1991 04:34 el Atlético de Madrid había salido con tú a mí me ha sorprendido que no han aguardado más jugadores eh

Voz 1576 04:39 sí pero yo te digo una cosa conociendo hace ya varios años a Simeone yo sabía que no iba a hacer otra

Voz 2 04:47 cosa que no fuera esto porque el entiende

Voz 1576 04:49 que quería activar a los jugadores porque entiende que para él competir

Voz 1991 04:53 vivir es como lo mejor están

Voz 1576 04:55 mejor momento hizo hubiera habido alguno ha percibido que no era el caso una final porque era otra competición pero algún tocado pues a lo mejor pero él prefiere que juegue en menos tiempo ir dosificando los que quitarlos yo creo que al final el equipo venía de yo Costa sancionado no había Hall yo partido tampoco había jugado Correa sabía quitaba en el descanso prácticamente a a Griezmann no perdón no había un solo minuto contra contra el Espanyol había retirado cuarenta y cinco virus sacó que has algo saque más o menos ahí dosificando a los jugadores

Voz 1991 05:28 esperas o cuánto esperas que cambie el equipo de hoy con respecto a la final del miércoles

Voz 1576 05:33 muy poquito yo creo que quizá la entrada a Correa por por Thomas uno de los

Voz 8 05:38 eh medios centros y y la duda de saber si si Siria

Voz 1576 05:44 por sabe cómo bajó el lateral derecho Juanfran mirar todos los dos cambios en defensa yo creo que a pesar de que se pegue Felipe va claramente a más pero ha estado mucho tiempo parado creo que Lucas va a ser lateral izquierdo Iker Josema Jiménez

Voz 2 05:59 el Getafe que lo ha intentado pero sacaba el sueño eh no no podemos llegar a todo manera hasta la que ha sido una gran temporada para los azulones

Voz 1576 06:07 yo para mí sinceramente escasa al final esto Yago es es como en la vida de caer en gracia o ser gracioso yo creo que yo valoro mucho el trabajo que ha hecho Machín valoro mucho el trabajo que he hecho he Garitano en el Leganés valoro mucho lo que están haciendo otros entrenadores pero para

Voz 3 06:25 el el equipo de largo el mejor de de la

Voz 1576 06:28 otra Liga para mí es mejor entrenador ha sido Pepe Bordalás ha sido su Getafe es un equipo que se hace el último que compra el billete a primera división en un play off durísimo con el Tenerife recordarás practicamente quince días antes de empezar la Liga montar un equipo deprisa y corriendo para Primera División debuta el entrenador y más de la mitad de la plantilla en primera división ya han estado hasta la última jornada peleando por Europa me parece que es de de de lo que ha hecho jetas

Voz 2 06:54 gracias tan bueno tala espérate que ya ha acabado esto cómo acabó España ya bueno España entre los cuatro últimos no ha salido a clasificaciones remó ganador cuarta por la cola hablan vigésimo segunda sí

Voz 0889 07:06 no es Suecia la ganadora no es Austria la sorpresa no es Chipre en que ha quedado segunda finalmente

Voz 2 07:11 sí es Israel la voz Llorca que Israel si alguien no lo está viendo

Voz 1576 07:18 era una era era una chica hace un poquito gruesa con antenas

Voz 2 07:22 pero ahí estamos un micrófono es sal si alguien corazón grupo de agosto un grupo norteamericano la cantante es muy parecida a la cantante del del grupo Gossip lo digo porque no está bien netas se llama ya ganado con Toy además ha ganado también el televoto en España hay está hablando ahora con el micrófono va a cantar lo escuchamos hito aparece lleno de nubes de esa edad

Voz 1576 07:43 mañana ya si eso no no no va a cantar están los discursos ya

Voz 2 07:45 se casó luego me da un poco de pereza la cuarta vez que ganas correcto enhorabuena a Israel

Voz 1576 07:49 de todas formas que vayan saliendo todos los redacción Yago que todo estos días Eurovisión vamos a arrasar España y todas estas cosas que se veía venir talaveranas

Voz 2 07:57 Toni López con un bajonazo que mañana novena a currar de Custo llevar Wert bueno Sonia Sonia Lus y Martina casas es que mucho hay mucho friki las reglas el año que viene en Jerusalén

Voz 1038 08:10 va a Tel Aviv hachís Horace ya

Voz 2 08:12 pues gracias a un abrazo un abrazo hasta luego bueno pues no hemos ganado Eurovisión ni mucho menos está Cristiano con una que hace ruido el año pasado da vergüenza no aprecian la música de verdad España está indignado llama para el final del programa Toni que nos falta la explicación y seguimos no es el jefe venga dale las doce y cuarenta y cuatro

Voz 9 08:39 buenas noches la combinación ganadora en el sorteo del Euro Jackson celebrado ayer ha sido

Voz 10 08:46 tres catorce diecisiete XXXVII IPREM

Voz 11 08:49 hay nueve soles cinco

Voz 9 08:53 Eurochamp la nueva lo toda Europa vive ese lo va a tu vendedor habitual de Nao también

Voz 2 08:59 el estancos quioscos gasolineras Gemma

Voz 9 09:01 establecimientos autorizados recuerda todas las semanas hay hipótesis millonarios buenas noches y buena suerte

Voz 12 09:21 sí en un día el sí del e mail sale sede le toda la X

Voz 2 09:37 a mí me gusta mucho más esto pero bueno Vitolo abundante no que es muy bueno dobla junto a Eurovisión la trascendencia eh venga vamos a escuchar la macho haber dado un poquito a la a la tele está ahí para seguir la élite ha ganado en España vuelos

Voz 14 09:53 es suficiente Yeray

Voz 2 10:00 todavía cómo era lo que hacía estuviera de adscripción

Voz 9 10:05 ha agarrado eso va Soberón eh

Voz 1991 10:09 ha cumplido también el Villarreal que prácticamente era virtual su presencia en Europa sin disputar previa Juliá certificado ganando en Riazor Xabi Isidro qué tal muy buenas

Voz 1576 10:20 hola qué tal día como muy buena objetivo cumplido

Voz 1991 10:22 equipo que tiene muchísimo mérito un año más en Europa

Voz 15 10:25 sí quinto año consecutivo que se dice pronto para un proyecto que no lo olvidemos arrancaba con Fran Escribá se cambiaba prácticamente las primeras jornadas a Javi Calleja ha sufrido además la salida de Cédric Bakambu de su máximo goleador en el mercado de invierno no ha contado todo el año por lesión con su estrella que es Bruno Soriano pese a todo al fin del Villarreal bueno pues ha cumplido con los objetivos y además en esta jornada ha conseguido ya no sólo la clasificación para Europa sino también evitar el séptimo puesto el cuarenta y cinco minutos de la que le daba mucha tranquilidad es verdad que la segunda parte el deportivos ha puesto las pilas en el ochenta y ocho marcaba el dos tres y eso parecía que podía poner un poco el miedo en el cuerpo para submarino pero llegaba cuarto de Cheryshev acompañado también del empate a dos entre el Betis y el Sevilla hay por tanto eso ya certificaba la clasificación como mínimo sexto

Voz 0661 11:14 puesto para el Villarreal así que una temporada

Voz 15 11:16 notable coincidía el presidente Fernando Roig en catalogar los sí también su propio entrenador Javi calla

Voz 0811 11:22 aquí para continuar la próxima temporada así creen lo escuchamos

Voz 1006 11:24 ya podemos decir que el año que viene no tenemos que jugar tampoco ninguna fase previa y que estaremos entre los seis mejores con lo cual tenemos jugadores todo el Villarreal porque para mí es un éxito muy grande que de manera consecutiva hacemos año tras año jugando competición europea muchas satisfacción es oro

Voz 2 11:41 suyo cumplir siempre con con los objetivos que

Voz 1006 11:44 eh que no marcamos hay bueno va a ser el primer años dos mil nueve muy contento y con como una incomodidad las cosas en los jugadores sin desde el primer momento emblema ha demostrado su compromiso su entrega nada felicitarle por todo por de la temporada y ahora disfrutar de celebrarlo tenemos último partido en casa contra el Real Madrid tiene que ser una fiesta para todos

Voz 2 12:05 sí me enhorabuena también a Javi Calleja que ha hecho un temporada con el Villarreal desde que ha llegado se ha hecho con bueno desde que ha llegado al primer equipo se ha hecho con los mandos entendiendo perfectamente lo que tenía que hacer los jugadores entendiendo Leal se ha ganado el seguir el año que viene y me han dicho que también ha estado muy atento a Eurovisión

Voz 15 12:22 sí pero yo no me veo haciendo el pollo todo el verano la verdad es que había muchas canciones favoritas pero ésta de Israel a mí no me acaba de gustar yo prefiero mala música puesto para para Larguero abriendo está está el Villarreal que no lo que hemos visto en Eurovisión pero bueno para gustos colores yo era más votante de Austria y al final se ha quedado ahí pero no ido

Voz 0661 12:38 la victoria quince es aquí en El Larguero sabemos de todo

Voz 1991 12:40 lo hablamos de deporte hablamos de lo que me

Voz 2 12:43 los bajos pero la música no gusta mucho gracias

Voz 1663 12:47 había un abrazo a entrar de nuevo Durme a cojones cada vez que entra en el siete espera abre hay ahora una cosa importante él es setenta y ocho Israel ganó Eurovisión el Liverpool ganó la Copa de Europa el anfitrión ganó el Mundial en el noventa y ocho veinte años después Israel ganó Eurovisión el Madrid ganó la Copa de Europa y el anfitrión de ese evento de Eurovisión ganó el Mundial han pasado veinte años Madrid Liverpool también para ganar la Copa de Europa tras entonces que pagará el Mundial Rusia

Voz 2 13:13 el anfitrión no lo veo no sé por qué no lo viejo

Voz 1991 13:19 eh pero es también están bien estos datos el también tenemos gira Anoeta le ha ganado la Real Sociedad al Leganés aunque es lo de menos porque ha sido un día emotivas y un día precioso Kevin Fernández queda muy buenas

Voz 1264 13:29 qué tal Yao buenas noches que ha dicho a

Voz 1991 13:31 adiós a dos históricos Carlos Martínez y sobretodo el gran capitán Xabi Prieto o incluso todos menos él llevaban en la camiseta de de la Real un escudo con la cara de ahí su nombre

Voz 1264 13:43 sí ha sido un día muy emocionante por encima de lo futbolístico porque en el partido se ha notado la falta de tensión que tenían uno y otro equipo lo competitivo y así se ha visto pues en muchos de los cinco goles que hemos visto sobre el campo pero estaba practica mente llena no ETA en el minuto dos Se ha puesto todo el fondo de pie para homenajear y para cantar Charlie Charlie en honor a Carlos Martínez lo mismo en el minuto diez con el capitán Xabi Prieto y al final había dudas pero Imanol Alguacil ha querido que la fiesta fuese completa ilesa dado diez minutos a Xabi Prieto y cinco a Carlos Martínez que estaban realmente emocionados después del partido el homenaje cuarenta minutos de homenaje donde nadie ha querido mover de Anoeta Se han desplegado un arco se han colocado una bueno escudo de la Real Sociedad en el centro del campo lesión de hecho pasillo jugadores en el equipo filial han estado históricos ex jugadores de la Real ha estado toda la plantilla el cuerpo técnico y la foto Yao ha sido preciosa con Xabi Prieto quinientos treinta y partidos con el de hoy con la Real Sociedad ir rodeado por vicio Górriz por Larrañaga por Zamora Arconada que son junto a Xabi Prieto los cinco jugadores con más partidos con la camiseta de la Real fíjate cómo estaban emocionados los dos aunque excusas Xabi Prieto como si el hecho de extraño que sus compañeros jugasen no con el escudo de la Real sino con su cara

Voz 0621 15:03 se supo alucinante un poco exagerado o no pero bueno es lo pintaba mucho en en esa decisión Ny pero bueno muy agradecido no que el club haya tenido un monje esto esto gesto así que todavía es raro verlo pero pero bueno importando es que el equipo ganaba o que hemos podido despedir no de nuestra gente jugando unos minutos ya ves muchos momentos emociones pero pero bueno yo personalmente del poder haber saltado a terreno ojo despedirme de la afición en el campo y bueno poder volver a pisar por por última vez con este escudo Anoeta pues bueno para mi ha sido muy emocionantes

Voz 1264 15:53 es muy emocionantes de dos jugadores que han hecho prácticamente de todo con la Real Sociedad se quisieron quedar en la temporada de Segunda estuvieron en la vuelta del equipo a la Champions League había dudas se decía de sí pudieron jugar o no porque llevaban varios partidos sin poder jugar un solo minuto arrastran sendos sendos problemas de pubalgia hice la pregunta directamente a Carlos Martínez Avis jugado infiltrados la respuesta no está nada mal

Voz 16 16:14 si estamos donde estamos en voz tan malos la ve otra cosa si hubiéramos va Barreto pero yo por lo menos pero necesitado pero bueno

Voz 2 16:28 que tan mal lo estaba aquí estaba para jugar unos minutos en ninguna

Voz 1264 16:32 no estamos para el arrastre

Voz 2 16:34 gracias Kevin un abrazo

Voz 1264 16:36 un abrazo ya hoy por cierto no me ha decepcionado tanto Israel es ciento romper con la tónica general

Voz 2 16:41 te ha gustado no

Voz 1264 16:42 no te voy a decir que me han encantado pero tampoco voy a ser tan crítico

Voz 2 16:45 no eres digno del BBK Life que lo sepas un abrazo deseado eh

Voz 1991 16:52 antes de analizar lo que ha sucedido en el panorama internacional que ha habido bastantes cosas desde luego una de ellas una imagen lamentable en Alemania cara comentaremos vamos con lo de mañana donde nos vamos a detener fundamentalmente en el partido de el Barcelona que juega contra el Levante porque han de esas avisó a los cuatro cuarto tenemos un spa el Málaga en el que no hay nada en juego Raúl González qué tal muy buenas

Voz 3 17:12 qué tal Yago buenas noches sin Leo Messi

Voz 0889 17:15 pues sí es la gran ausencia para el partido de mañana Ernesto Valverde ha decidido darle descanso al crack argentino

Voz 2 17:21 será esta Yago la segunda vez en lo que llevamos de temporada que

Voz 0889 17:23 Messi no va a jugar un partido recordamos la primera en campo del Málaga cuando el crack argentino lo viajó a La Rosaleda porque fue padre de su tercer hijo hoy Valverde ha decidido volver a darle descanso en un equipo mañana Yago que lo único que tenemos claro es que Marc André Ter Stegen volverá a ser el portero la titular lo ha confirmado hoy Ernesto Valverde no va a estar Umtiti que sigue con molestias en la rodilla izquierda y Piqué que también arrastra algún problema físico en principio va a jugar porque Valverde quiere hacer cambios pero tampoco sin pasarse porque el objetivo del Barça ahora mismo Yago son treinta y seis jornadas ya las que lleva al conjunto azulgrana sin conocer la derrota en esta Liga quieren conseguir la Liga perfecta por así decirlo estar las treinta y ocho jornadas sin perder ningún partido y tan sólo le quedan dos partidos el partido de mañana contra el Levante en el Ciudad de Valencia y la semana que viene el próximo domingo contra la Real Sociedad así que se esperan algunas rotaciones obviamente mes sino a jugar porque no ha entrado en la convocatoria podrían descansar

Voz 2 18:10 Sergio Busquets y Andrés Iniesta eso significaría

Voz 0889 18:13 seguir dándole protagonismo en Belén que en este tramo final está teniendo más minutos está empezando a jugar mejor y uno de los problemas Yago de que la rueda de prensa sea antes de los entrenamientos es que no le podemos preguntar a Valverde porque

Voz 2 18:24 Leo Messi mañana no va a jugar en principio me

Voz 0889 18:26 si no tienen ningún tipo de molestia es simplemente descanso tiene la Bota de Oro prácticamente asegurada porque Salah está a tres goles del crack argentino así que Messi va a descansar por descanso que la gente no se preocupe no tiene ningún problema físico que no se preocupen los argentinos que en Argentina se habla mucho de cómo va a llegar Leo Messi al Mundial

Voz 2 18:42 así que como no lo hemos podido preguntar

Voz 0889 18:45 verde por Leo Messi lo más interesante lo ha dejado sobre la posibilidad de que su equipo acabe invicto el no en esta Liga le escuchamos

Voz 0588 18:52 que ahora cuando hemos ganado la Liga pues que buscar alicientes a lo que nos queda

Voz 3 18:57 entonces ese es uno de ellos

Voz 0588 18:59 no que que bueno que el que el anterior récord de imbatibilidad pues ha tardado muchísimos años en poder batir a nosotros estamos en esa posición en la que después de una temporada alargado pues lo podemos conseguir entonces bueno ha tenido en cuenta que que no esos objetivos están cumplidos pues vamos a ver si somos capaces de hacer lo que sería pues algo

Voz 1991 19:22 histórico es que si lo consigue el Barça hay que darle el valor que tiene el terminar una temporada porque sí que lo hicieron en su día al Athletic de Bilbao hoy el Real Madrid pero eran dieciocho jornadas estamos hablando de XXXVIII al nivel que hay en la Liga española teniendo que enfrentarse a equipos como Real Madrid el Valencia el Atlético de Madrid el Sevilla el Athletic con un montón de de de equipos el no perder un solo partido tiene muchísimo mérito eh a nivel profesional me parece una pasada Si el Barça lo lo consigue desde luego es algo histórico que hay que darle el valor que tiene una regularidad durante toda una temporada

Voz 2 19:58 de no será capaz de haber cedido ni una sola y derrota en este caso no haber concedido ningún ni un solo partido a a los

Voz 1991 20:05 cuáles desde luego tiene muchísimo mérito si el Barça lo lo consigue le quedan dos pruebas por delante algo más Raúl

Voz 0889 20:11 nada que son treinta y seis partidos de esta temporada Yago son siete de la era de Luis Enrique así que el Barcelona acumula ya cuarenta y tres partidos sin perder en la Liga siete partidos de la temporada anterior y los XXXVI que llevamos de esta se consigue enlazar una al menos un empate a una victoria mañana en campo del Levante y la semana que viene contra la Real ya serán cuarenta y cinco los encuentros que va a llevar el Barcelona sin perder en la Liga española tú eres de Eurovisión uno

Voz 3 20:34 sí he visto el festival eh yo iba con Chipre no

Voz 0889 20:38 no puedo esconder que iba con Chipre la verdad es que la la actuación de Israel no me ha gustado nada pero la gente ha decidido que Israel gane así que nos vamos a contentar con lo que hay

Voz 1991 20:46 esto es así esto es democracia ha votado y ha quedado la Historia gracias Raúl

Voz 0889 20:50 un abrazo hasta luego hablamos del panorama Internación

Voz 1991 20:52 al Bruno Alemany qué tal muy buenas hayan buenas noches pedal empezando como decía por la Bundesliga por Alemania el histórico Hamburgo ha descendido de categoría ha ganado dos uno al Borussia Monchengladbach pero no ha sido suficiente hemos visto unos gravísimos incidentes con los ultras que han interrumpido al final del partido lamentable lo que ha visto

Voz 0301 21:12 sí lo más grave de todo es que ya habían anunciado en los aficionados radicales de del Hamburgo durante la semana que esto iba a ser así que iban a haber incidentes en casos sobre todo de que el equipo descendiera como así ha sido de hecho es que ha hecho los deberes hoy el el Hamburgo ha ganado su su partido pero en neuronas y le ha dado para para quedarse en la primera división alemana son cincuenta y cuatro años de Bundesliga en los cincuenta y cuatro años el Hamburgo había estado en la máxima categoría de hace ya bastantes que no ganaba ningún título pero es uno de los históricos de allí de hecho era campeón no ha sido campeón de Europa también toros contaba Iturralde que esos lanzamientos de bengalas esa humareda ha provocado seguramente lo hago hasta una sanción durísima al Hamburgo aunque sea en Segunda División

Voz 2 21:57 pues sí tiene que ser así desde luego ha sido lamentable ver hoy la imagen del estadio de La

Voz 1991 22:01 Burgo completamente parado con esas bengalas en el fondo los ultras haciendo lo que les daba la gana así que si esperemos que lega una buena sanción en Italia penúltima jornada mañana puede ser campeón a la Juve no

Voz 0301 22:12 si simplemente con un puntito será campeón a la Juventus por séptima temporada consecutiva de tiene narices y además otro doblete son ya varios consecutivos del equipo de de Allegri le vale un un empatito el que se ha complicado muchísimo la la vida es el Inter Yago ha perdido en casa contra el suelo todo el mundo daba por hecho prácticamente que iban a ganar dormir en Champions esta noche en plazas de de Champions y meter presión así sobre todo a la leche pero bueno con esa derrota de del Inter por cierto ha vuelto a jugar y a marcar Rafinha él está saliendo ven la cesión del jugador de del Barcelona pero lo que decimos con este resultado a Roma de Monchi afianza todavía más su proyecto se mete seguro ya en plaza de Champions el año que viene y Si gana mañana la edad que juega en el campo del cordones también va a estar en en Champions así que volveríamos atenderán los dos equipos romanos otra vez en en Champions insisto si mañana gana el equipo de Simone Inzaghi

Voz 1991 23:05 en Inglaterra en la Premier League hay emoción por los puestos Champions tenemos un Liverpool Brighton y únicas Newcastle Chelsea no

Voz 1576 23:13 sí

Voz 0301 23:13 sí necesita para la que la gente haga las cuentas rápidamente necesita el Chelsea gana su partido Ike el Liverpool pierda contra un Brighton que no se juega nada así que realmente lo tiene muy complicado el equipo de Antonio hacemos la fotografía de toda la temporada yo creo que no ha merecido estar en en la Champions pero bueno dependerá de esta última jornada el Liverpool que llegó con la mente más puesta en la final de la Champions evidentemente pero quiero hacer los deberes también Iggy bueno obtiene esa pequeña opción Mohamed también de intentar acercarse a Leo Messi en la Bota de Oro esa empresa un poquito más complicada todavía pero insisto con un empate del Liverpool tendría suficiente para estar en Champions porque tendría que golear tendría que marcar quince goles ganar por quince goles de diferencia el cheque

Voz 1991 23:56 qué queremos terminaré en Grecia donde se ha disputado la final de la Copa Griega entre la época de Atenas y el Pau de Salónica se queda sin doblete le el conjunto dirigido por Manolo Jiménez ha pitado el Espanyol Fernández Borbalán que le ha echado la echado valor

Voz 0301 24:11 sí que ha acabado el partido con tres expulsados Yago o en uno de de la ECA con el que a todo el mundo aumente ha ganado el partido pues hace un partido de de Grecia de los de toda la vida y hay que decir que en la celebración por la sanción que ha recibido sabíais el presidente aquel loco que bajó con la pistola a amenazar a los árbitros y demás de hace un par de meses en la liga griega pues los jugadores de el PAU que hoy no han tenido otra manera más ocurrente de celebrar el título que poniéndose caretas de esa birdies de ese presidente es una imagen bastante curiosas las redes sociales Eres Trending Topic practicamente y bueno ha sido una de las imágenes también de delfines

Voz 3 24:55 bueno en fin gracias Bruno un abrazo hasta luego la una y uno sí

Voz 17 25:08 sigue giro en las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook Larguero Larguero

Voz 18 25:19 caben todos los

Voz 2 25:20 escenarios del país todos todos

Voz 0889 25:22 los libros nuevos por supuesto hay sitio para todas las exposiciones que sí

Voz 1038 25:27 inauguran absolutamente la hora

Voz 19 25:29 extra es tan intensa que no nos basta con media hora

Voz 9 25:32 desde aquí esta Hora Extra que es la más breve del mundo porque sólo dura treinta minutos buen domingo y aunque es pronto hoy si puedes buen vermú por la La Hora Extra con Javier Torres voz de todas la cultura domingos a las siete y media de la mañana una hora menos en Canarias síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 20 25:57 en

Voz 9 26:03 ahora llega por fin también por gentileza de la Cadena SER el corresponsal y también os Ture hoy te más elitistas

Voz 21 26:21 sin políticos ese uno dos y muy buenas y dos muy buenos entrevista

Voz 9 26:33 a vivir el musical con coreografía de Lourdes Lancho Javier

Voz 3 26:40 imaginar a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 22 26:48 información de sucesos eso de tribunales nunca se transformará en un espectáculo los periodistas no usurpar en los papeles que corresponden a acusaciones y acusados

Voz 9 26:57 el libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 23 27:11 con

Voz 3 27:12 el Larguero con Yago de Vega

Voz 2 27:31 vamos con la Fórmula uno ya sabéis que estamos en el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló y se han disputado los entrenamientos oficiales Manu Franco qué tal

Voz 1991 27:39 a buenas horas cómo ha ido la jornada

Voz 1385 27:43 bueno pues ayudó bastante bien y de momento para Lewis Hamilton muy bien porque ha vuelto a la pole no lo lograba desde el Gran Premio de Australia de este año el gran primera rural aquí no después todas las sido de Sebastian Vettel ya buen toda la pole como digo Lewis Hamilton segundo ha sido y botas primera línea de Mercedes por primera vez esta temporada y tercero Vettel en cuanto a los españoles pues han dado un pasito adelante sobre todo Fernando Alonso que el décimo tercer puesto al que nos tiene acostumbrados esta vez va a salir octavo justo detrás del Carlos Sainz el McLaren parece que esas mejoras que traía le han permitido dar un paso adelante tampoco un paso demasiado grande porque sigue estando muy lejos de los mejores pero por ejemplo un dato que te doy en Bakú estaba dos como dos segundos de la pole y aquí está a uno coma cinco en Bakú estaba a casi dos segundos de repudio aquí está a nueve décimas Quique sigue estando lejos pero es cierto que está un poco lo más arriba no

Voz 2 28:39 Xavi Saisó qué tal muy buenas Olalla obra noche se han dicho nuestros

Voz 1982 28:44 pues tampoco lo que decía Manu no sea contentos sobre todo Carlos Sainz que había hecho unos entrenamientos libres no demasiado buenos pero han trabajado mucho en Renault esta pasada noche bueno pues han cambiado el coche y está muy contento también

Voz 2 29:00 Fernando Alonso no que además ya

Voz 1982 29:02 se espera que mañana vamos a ver ahora está lloviendo en estos momentos sobre Barcelona vamos a ver si mañana llueve o no a la hora de la de la carrera el podría aprovecharlo en cualquier caso escuchamos lo que decía Ana Alonso y Carlos Sainz

Voz 0629 29:13 llevábamos tres cronos haciendo el trece en en todas ellas y hoy hemos dado ese salto que necesitábamos no salir octavos yo creo que va a mejorar la cosa iba bueno por lo menos la la nota positiva también es que todo lo que introducimos al coche funciona así que ahora sólo falta traer más cosas y lo más rápido posible muy buen trabajo sobre todo por parte del equipo de recuperar todo lo que perdían

Voz 24 29:31 Nos ayer en en una noche cambiar el coche por completo y de repente estar ahí va un paso adelante muy bueno pero nosotros hemos vuelto más o menos a donde nos merecemos educa

Voz 2 29:41 bueno valoraba la calificación los españoles los dos

Voz 1991 29:44 ha metido en la Q3 vamos dando como decía Manu Franco pasitos poquito a poco e Isaac Prada qué tal

Voz 2 29:49 muy buenas noches que te ha aparecido esta calificación

Voz 0811 29:54 bueno pues muy bien y digamos que lo que más echo de menos es que Red Bull por ejemplo estoy un poquito más cerca de Ferrari de Mercedes para darle más emoción a la carrera por arriba hemos visto demasiada diferencia entre de los coches de Ricardo mi Mercedes y Ferrari pero bueno muy buenas noticias eh Fernando oscense pasito más adelante ya decía Manu que no es un gran paso pero que algo algo así que bueno pues muy bien yo creo que mañana vamos a tener una buena carrera tanto

Voz 2 30:21 las los como con Fernando quién ves como favorito Isaac para mañana para llevarse el triunfo

Voz 0811 30:26 yo creo que Mercedes tiene toda la pinta de tener ese ese puntito más es que el resto de equipos se yo creo que mañana Hamilton no botas van a estar peleando por la por la Víctor yo creo que Hamilton bazar otra vez el más alto del podio manera vamos a ver si Vettel es capaz de rehacerse y la estrategia que siguen en Ferrari pero yo creo que lo tiene bastante más de cara Mercedes que que en el resto

Voz 1991 30:49 Herreros Manu a quién es más fuerte tú

Voz 1385 30:52 yo también a Hamilton yo creo que aquí Hamilton si es líder del campeonato a un a pesar de que las últimas carreras Ferrari dormido mejor coche es caballo ganador del Mercedes once votos está en un gran estado de formas saque a sólo cuarenta milésimas de Hamilton de la poner pero yo creo que el campeón mundo tiene que tiene que demostrarlo no dar ese paso adelante hay como te digo el el máximo favorito para la carrera aunque bueno vamos a ver si Sebastian Vettel es capaz de barrer a plantarle cara

Voz 1982 31:22 bueno yo creo que hay un dato que es demoledor que es que en Montmeló hombre las estadísticas están para romperlas evidente pero en Montmeló de los Veintisiete grandes premios que se han disputado veinticuatro ocasiones han ganado pilotos que sabían desde la primera línea profesional e por tanto la verdad es que es muy difícil si haces una buena salida Hamilton y botas que les puedan robar la victoria para uno otro a Opel yo aún pienso que que Vettel que ha demostrado en este inicio de temporada que que el coche va bien incluso Raikkonen que también lo demostrado en la suerte les puedan plantar cara en cualquier caso hebreo de los seis magníficos tienen opciones pero si tuviera que apostar en esta ocasión apostaría hay algo

Voz 1991 32:01 Lewis Hamilton ha hecho

Voz 1385 32:04 me solamente una cosa el último que ganó sin salir de la primera línea fue Max Verstappen hace dos años pero porque esas chocaron Rosver oí Hamilton en aquella ocasión en la primera curva y el anterior fue Fernando Alonso hace cinco años última victoria saliendo quinto lo vivo hace cinco años de la última victoria de Fernando Alonso en una fecha que se ha conmemorado hoy que vamos a ver si con un poco de suerte se puede romper a lo largo de este año

Voz 2 32:29 hay previsiones de lluvia Isaac queremos jaleo para mañana

Voz 0811 32:34 pues bueno yo creo que Fernando a veces pasito más adelante Hay iba a estar más arriba de lo que salí en carreras anteriores yo creo que mañana el podía pedir una carrera en seco pero yo creo que una carrera

Voz 25 32:44 si el costado con alguna fase mojado los siempre les da

Voz 0811 32:47 a un picante adicional un aliciente más a la carrera ahí puede hacer que Fernando esté por encima del puesto en el que ha clasificado porque si no es difícil que el piloto español acabe pues más arriba el séptimo puesto así que yo creo que a

Voz 1991 33:02 anuncian lluvia a mano está llamando a la lluvia

Voz 1385 33:07 a él yo creo que más que anuncia ese es más el deseo que una realidad

Voz 1991 33:11 nada te pones la gala de Eurovisión allí en bucle llueve venga no a pero no para en cuarenta días como yo

Voz 1385 33:19 nueva como yo Alonso es de esto de como decía antes en los toros de puerta grande o enfermería no porque el yo les veo una motivación tremenda si yo hubiera hay una carrera esa locas las que llueve luego están checo los total yo creo que tanto Alonso como también podrían un bono estará ahí incluso hasta que te digo sea que Le veo muy muy muy motivado hoy con muchísimas ganas

Voz 26 33:41 a la sobretodo el asturiano agua no

Voz 1982 33:45 bueno yo te digo en este momento está está lloviendo ahora que sí sí sí la verdad es que las noticias previsión que había era que mañana en principio desaparecía esta borrasca pero no está demasiado claro

Voz 7 33:58 porque llevamos un mes de mayo muy muy variables

Voz 1982 34:01 entonces puede pasar absolutamente de todo puede llover en algún momento y si llueve como decíais bueno pues ahí puede pasar de todo y las carrera cambia totalmente oye

Voz 2 34:11 Manu el ambiente sigue siendo fantástico de mañana va reventar Montmeló no

Voz 1385 34:15 se se un ambientazo la verdad es que pasan los años y a pesar de que los resultados no son los que todos quisiéramos pues la figura Fernando Alonso sigue siendo muy importante de cargos está dispuesto a tomar el relevo pues es una declaraciones hoy en muy buenas por cierto en las que le preguntaban precisamente eso sí está dispuesta a tomar el relevo como el siguiente piloto español después de Alonso y él ha dicho que Fernando Alonso solamente hay uno que lo intentaré hacerlo lo mejor posible pero que además ahí yo Fernando Alonso como Carlos Sainz solamente ayuno evidentemente a su padre Iker Romero oí en esa categoría pues solamente la pues conseguir sonando pero que él aspira a ser el próximo campeón del mundo español se está notando también que hay más seguimiento de Carlos I que el año pasado creo que eran mil cuatrocientos las personas que había en la grada Carlos I de cuatro mil así que como digo tanto Fernando como Carlos siguen trayendo muchísima gente y luego mucha gente del extranjero hay muchísimos holandeses que viene Verstappen muchos ingleses también habrá Hamilton es la primera carrera que hay en en Europa y eso se nota mucho

Voz 2 35:14 es que en Buenos yo creo es que España es un país en el que gusta mucho los deportes en general pero el mundo del motor creo que hay mucho apasionada y el que le gusta el olor a gasolina suele ser muy fiel además y le gusta desplazarse a los a los grandes premios hablo tanto de motos como de de Formula Uno e Se demuestra yo creo en en cada Gran Premio que se disputa en España sea de la disciplina que sea el ambiente es que siempre buenísimo

Voz 1991 35:39 fíjate una fíjate una cosa

Voz 1982 35:40 sí estaba repasando dio ayer un otro dato que para mí también es muy bueno y es que en en el año noventa y uno cuando se disputó el primer Gran Premio de España en Montmeló los datos eran un veinte por ciento de aficionados españoles de un ochenta por ciento de aficionados extranjeros es verdad que no que no teníamos a un ahí en las primera posiciones a había ningún piloto pero es que ahora en este momento prácticamente estamos en un cincuenta por ciento cincuenta por ciento extranjeros que es una barbaridad y está francamente bien fíjate cómo ha evolucionado Yago el hecho de que los aficionados españoles cada vez más banal la Fórmula uno en nuestro país yo creo que ganar ese treinta y pico por ciento ese treinta por ciento es muy interesantes no

Voz 2 36:24 Isaac en la Formula Uno se vende muy bien es un circo que está todo muy bien organizado pero da gusto venir a España

Voz 0811 36:31 pues si al final es es una suerte en el calendario que se la primera de las carreras semi en Europa no sólo desde el punto de vista del espectro

Voz 0661 36:38 lo porque la gente Europa está loca por ver

Voz 0811 36:41 comienzo de la temporada europea de carreras sino además porque suele ser en la que los equipos introducirle la primera la primera cantidad de mejoras importantes y lo hemos visto por ejemplo con el morros súper sofisticado de Mc Laren que han introducido en esta carrera y otros equipos que han introducido mejoras importantes así que siempre es una carrera que promete técnicamente el circuito de Barcelona son circuito promedio que da un muy buen aspecto de cómo comportarse en circuitos muy diferentes a lo largo del resto de Atenas

Voz 1385 37:08 prueba ingeniero a lo suyo e hizo has visto el padre es un morro la historia es decir

Voz 0811 37:14 sí muy déjame solamente

Voz 1385 37:16 en el Alcer claramente al Real me lo decía dicen Aguilera el el presidente circuito y es que el circuito de Barcelona Catalunya es el segundo recinto con mayor afluencia de público de toda Catalunya después relegando en un año por delante de bueno de otros no

Voz 2 37:33 dato

Voz 1385 37:34 sí eso es una toda la verdad que muy interesante

Voz 2 37:36 lo cuenta de que desde el inicio de temporada hacíamos la porra y luego a las dos semanas nunca os decía nada pero a partir de ahora tengo una hojita aquí que me voy a ir guardando íbamos a ir sumando puntos a ver quién al final de temporada que más puntos tiene pareja

Voz 1385 37:51 el perdiendo así perdiendo hojita pues sin querer

Voz 1991 37:54 sí me gusta diciendo daba al final

Voz 2 37:56 luego vamos al lío manga Isaac primero segundo y tercero

Voz 26 38:01 pues yo voy a apostar por Hamilton Vettel botas mito

Voz 1991 38:05 sí

Voz 8 38:06 he Saisó

Voz 1982 38:09 pues mira voy a decir lo mismo que Hamilton Vettel botas el

Voz 1991 38:14 otras vale he Manu

Voz 26 38:17 Hamilton botas Raikkonen llueve tendremos un están en el podio

Voz 1991 38:21 con estas pues al rescate de que no se iba yo a cómo iban a quedar los españoles Isaac

Voz 26 38:32 sexto Alonso que os todos

Voz 2 38:35 yo creo que es la la combinación que más ha repetido en todo el año eh

Voz 1991 38:38 el último si Xavi

Voz 1982 38:40 pues yo creo que es séptimo a Fernando Alonso y octavo Carlos Sainz

Voz 1385 38:45 vale

Voz 1991 38:45 si Manu Fernández hay optimismo

Voz 2 38:50 me gusta esta está hojita me la voy a guardar en la semana que viene pondremos las puntuaciones yo mañana domingo los relleno pues mira yo un puntito cada cierto Un punto de dos así de sencillo

Voz 1385 39:03 tenemos que dar mejor que Alfredo Di Amaya en esto

Voz 1991 39:07 el que el que quede el que quede último lo paga el resto unos lo comemos os parece hago yo sí yo soy moderador con lo cual yo gano siempre a veces que es muy buena Galarraga siempre entonces claro pues sí

Voz 2 39:21 a mí es que Isaac me puede el corazón entonces yo voy a poner a Raikkonen siempre

Voz 1991 39:24 odio sabes

Voz 2 39:27 no siempre hay que hay que hay que apoyarle ante a Sanidad

Voz 1991 39:29 tanta sabías junto a esa todo

Voz 27 39:32 le ha mandado no fotos y audios de de Whatsapp

Voz 2 39:35 vi cosas vas firmaran bromas es no lo conocía pero es súper gracioso sí

Voz 1991 39:40 la entidad cuenta un chiste tacos buenista

Voz 2 39:43 dimos un día ya ya ya es comprar alguno de

Voz 27 39:45 déjeme que Rafa

Voz 2 39:48 qué mayor la carrera las dos como decía Isaac primera prueba en horario europeo así que vamos a disfrutarlo y a ver cómo acaba y cómo acaban los españoles Isaac Prada Xavi Saisó Manu Franco gracias a los tres un abrazo hasta mañana

Voz 1385 40:00 un abrazo el octavo la una

Voz 1991 40:02 dieciséis vamos con el karate que tenemos dos campeones de Europa este domingo desde las tres uno uno menos en Kennedy el Málaga de fútbol

Voz 9 40:24 si todas las risas de Garrido

Voz 2 40:50 González qué tal muy bueno tal muy buenas Yago hablamos de karate de los europeos hoy hemos tenido dos medallistas de oro no

Voz 1534 40:57 si la primera de Damián Quintero que ha hecho historia hoy en Novi Sad en Serbia donde se están disputando de esos europeos se ha llevado Damián su noveno oro en un Europeo ante el turco Ali son Follow por cuatro uno al que no ha dado opción en ningún momento como a todos sus rivales además en este campeonato en los quedó despachando cinco cero hasta llegar a la gran final ya lleva veinte medallas en Europeos y además con esta victoria se coloca número uno del ránking mundial de la Federación Mundial de cara

Voz 1991 41:21 ten Damián Quintero qué tal buenas noches hola buenas noches más felicidades muchísimas gracias

Voz 0661 41:26 ya sabe un noveno europeo pues a muchos mucho la verdad es que súper contento había muchos nervios bueno por detrás de de este oro pero bueno es muy contento decía entendido dale noveno decía esto en total contando los cuatro equipos Si bueno sabe a lo que agregó es decir no

Voz 1991 41:48 pero las dos más en ninguna opción a tus rivales olas perdido un punto en la final el resto todo lo has ganado tú es una pasada

Voz 0661 41:55 bueno la verdad es que la verdad es que si no eso quiere decir yo creo que vamos por poco encamine porque estamos

Voz 25 42:00 no trabajando bien duro entrenado mucho

Voz 0661 42:02 la al día una final como siempre digo pues disfrutaban no oí el trabajo de los hace en los entrenamientos no entonces yo creo que quiere decir eso que vamos por buen camino oí al margen de que hayan sido la situación relacionada cuatro bueno si son tres los también vale

Voz 2 42:19 a lo hacen duda que te dicen los rivales hoy deja algo para los demás no

Voz 0661 42:25 hombre la verdad que el toro cuando el pobrecillo pues sí que me mira ya un poco así con recelo porque nos hemos enfrentado cuatro veces en en el circuito mundial siempre que hemos finalmente por la misma liguilla pueblos puesto de running que tenemos Si bueno para mí así que bueno esperemos que siga la racha

Voz 2 42:42 no no ya en la final del Europeo el año pasado no

Voz 0661 42:45 exactamente pues en casa que yo creo que eso fue aún más presión porque estaban en Turquía eh bueno eso fue un acuerdo que se situó ajustado tres dos que yo también por por todo el bombo humilló al asturiano pero muy contento

Voz 1991 42:59 hola oye cuál es el secreto Damián de estar tantos años en la élite

Voz 0661 43:03 no sé yo qué es mucho trabajo la cabeza bien amueblada una sabe ya personar en todo lo que es necesaria porque sino se tienen cosas que qué te he visto no de te quitan del camino pues vamos mal no entonces yo creo que al final eso es siempre la podido por supuesto de la familia de El círculo cercano como yo les iba a Menchaca así después por eso pues también un apoyo de de del entrenador no tener el importe fue entrenador confianza sí que se trabaja en equipo para para llegar a lo más alto

Voz 2 43:38 sí pero no sólo cultivas el cuerpo sino que eres hija

Voz 1991 43:41 quiero aeronáutico no

Voz 0661 43:44 estaba bastante aparcado hace ya como tres años que quise les toca pero hay que sacarlo eh que en su momento pero bajo la presión que me a mi madre era como Juan Carlos

Voz 1991 43:55 sí lo era peor que un entrenador no

Voz 29 43:57 este modo de pero ya te digo

Voz 2 44:01 Damián celebrarlo

Voz 1991 44:03 todavía hay que esperar un poquito

Voz 0661 44:06 pues habrá que hacerle la Loiu un poquito tranquilo pero mañana tenemos estará apoyando a a los equipo de cata al equipo masculina que también está en hace nada así que a ver si mañana hay otra vez el de mañana tenemos tiempo va a celebrarlo con el equipo

Voz 2 44:24 no

Voz 1991 44:24 anécdotas nacido en Buenos Aires pero fuiste muy prontito a vivir a Málaga no

Voz 0661 44:28 sí ya sé con cinco añitos no mudamos buenas decisiones en por supuesto a un pequeñito si nada no fue muy para Málaga es donde me crié pero la verdad que afectan de manera que digo en Madrid el dieciocho que me llamó la española para ella ya a la residencia Blume bueno ya tengo XXXIII así que imagínate son muchos años y media vida en Madrid

Voz 2 44:49 se suele decir es un ciudadano de mundo no te criado en otro lugar desarrollado tu carrera Notro

Voz 0661 44:55 sí sí así es final imagínate con hagamos también entre Circuito Mundial torneo internacional y eso ya no esperaba oye está estable dentro de poco en el futuro

Voz 1991 45:08 oye y acabo Damián gran objetivo sin lugar a dudas de Tokio dos mil veinte el kárate será olímpico por primera vez jueves al competición sí que tiene que ser importante para Dino

Voz 0661 45:18 a ver eso es el elemento mayor a nivel deportivo yo creo son los Juegos Olímpicos eso sí que es para vivirlo una experiencia única ese gran objetivo como bien decías tú pero creo que todavía queda bastante añito hay mucho falso por delante quedar este año tenemos mundial ha en España en Madrid que es

Voz 29 45:35 como una importante además que ya

Voz 0661 45:38 empieza a nuestra clasificación para los Juegos empiezan a puntuar para punto jugar Rankin en entornos de circuito mundial y sobre todo el mundo en todo el mundo que es el que más puntúan todos y paso a paso no partido partido es el Cholo si nada en la mente ya el Mundial de ese año oí ya ya hablaremos más adelante

Voz 2 45:57 los años pasan rapidito los dos es lo ido porque cuando te cuenta estas en Tokio

Voz 1991 46:02 veremos veremos veremos si ahí disfrutarlo no

Voz 2 46:06 David Quintero lo que toca ahora es celebrar este europeo que te lo has ganado a pulso un abrazo muy fuerte abrazo story también oro para Sandra Sánchez sí

Voz 1534 46:16 tampoco es mal lo de Sandra Sánchez cuarto oro europeo para la talaverana además de forma consecutiva que ha llevado por delante la italiana votaron por cinco cero y que estaba así de contenta me siento muy contenta

Voz 30 46:27 y muy cansada dormir matiza pero en una mezcla de emoción no de todo eso el nervio del momento y la alegría de que todo salga bien intenta no es es decir que verdad que es algo que siempre está en la cabeza pero más que pensaré en dos años vista pienso en que en que la clasificación comienza ya estoy pensando en julio que está a la vuelta de la esquina y a darle forma día a estar ahí a a tope para poder llegar a Tokio

Voz 1534 46:59 mucha suerte para ella seguro que lo consigue en julio ya empiezan a contar los torneos de cara a los Juegos y en noviembre tenemos en Madrid el Mundial de Kárate y déjame decirte Yago que Laura Palacio sea llevado el bronce en la modalidad de Comite y que mañana acaba el Europeo podemos rascar medalla por equipos tanto la delegación masculina como la femenina

Voz 2 47:15 gracias Store enhorabuena a Damián ya Sandra que han conseguido esas dos medallas de oro y ojalá lleguen en buenas condiciones para

Voz 1991 47:24 los Juegos

Voz 2 47:25 sin picos que seguro que nos van a dar muchas alegrías hola Palacio muy buena