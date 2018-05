Elecciones en Irak

Voz 1 00:00 sí a ver el mar

Ramón Lobo buenos días muy buenos días qué tal

no lo vi no porque esté en contra con postureo de este intelectual sino porque jugamos

pese a lo mejor es la mejor manera de contemplar este tipo de eventos no sí

no lo sé a mí la verdad es que no me dice mucho hace ya mucho tiempo desde antes tenía otro sentido yo ahora es no sé y no me gusta todo ese rollo las banderas y todo

con cada país marcando territorios que a mí no me gusta la frontera sino me gusta espérate el año que viene que esto va a ser interesante a lo mejor tenemos que hablar de esto no porque ha ganado Israel sí por lo que escucha esta mañana

seguramente quiere hacer la claro igual que hacer lo que ha hecho

ahora con la embajada que se no solamente hacer el festival en Jerusalén espérate que no se le ocurra hacerlo en los territorios ocupados porque

sí bueno lo puede hacer en Jerusalén Este y bueno pondría un compromiso a muchos países si debería o no de Benigno por cierto

Voz 0874 02:25 hablando de festivales otro mucho más interesante pues Gemma luz estival el sábado el viernes por la noche de la semana que viene se entregan los Premios Cirilo que son los más prestigiosos diría yo de periodismo internacional

Voz 1791 02:35 sí tenemos dos mujeres finalistas está curada

Voz 0874 02:37 es decir si Cristina ahí

Voz 1791 02:40 Natalia Enrique Enrique Servetto que es el corresponsal en Bruselas Cristina que es la corresponsal de Radio Nacional en Jerusalén Natalia que es la colaboradora corresponsal de El País en Beirut

Voz 0874 02:53 todavía quedan corresponsales que opten a estos premios uvas dentro de veinte años hay que repensar a quién se lo damos no no sigue habiendo gente lo que ocurre

Voz 1791 03:00 es que ya no lo no lo digo que me haya periodistas bueno

Voz 0874 03:03 lo digo que no hay empresas que se puedan permitir corresponsales permanentes

Voz 1791 03:06 ah pero cada vez hay más premios afiladas porque trabajo lo siga haciendo gente pero ya gente en otras condiciones económicas laborales y de seguridad

Voz 0874 03:16 el freelance esas una palabra sabes como lo llama en New York Times los llaman periodistas con contrato de escritor que es una manera muy boyante muy pomposa decir eres un freelance pero pagan un fijo a una persona porque escriba un determinado número de artículos en realidad es un freelance es porque no les pagan pensión

Voz 1791 03:34 sí claro es que antes antes existía una cosa que se llamaba en periodismo americano se contrataba el New York Times para hacer tantas crónicas lo tantas fotos sitio los gastos ahora yo no sé cómo está esto pero en España jamás ha existido Si tú te vas

Voz 0874 03:51 cuenta tu manda la crónica que quiere llevar a cabo

Voz 1791 03:54 ya está cinco envites que pelear para que publiquen delante cincuenta euros de como mucho de porque pues venga vamos a hacer algo esta

Voz 4 04:25 un sitio porque hay alguien allí que nos va a contar lo que está pasando que básicamente lo que se dedican estos enviados especiales no ayer se celebraron elecciones en Irak las primeras tras la derrota del ISIS en el país son unas elecciones importantes porque eso

Voz 0874 04:37 es una manera de poner fin a años de violencia y centrarse en la reconstrucción de la zona la campaña ha sido tensa hasta el último momento parecía que algún atentado podría ensuciar la jornada electoral pero finalmente se ha desarrollado sin problemas es un ejemplo de que el país no tan deprisa como algunos anticiparon hace quince años pero algo está cambiando

Voz 1791 04:57 ahí está recuperando duró invasión de varias guerras primer una guerra entre suníes y chiíes lo que también hizo muchísimo daño ir ahora pues la guerra contra contra el ISIS

Voz 0874 05:08 está recuperando de una invasión de una retirada que también dicen que ha causado muchos años en países pues desestructurado su pase de Pos Conflicto unas elecciones son siempre un motivo de esperanza en el caso de Irak que más hay que hacer tú crees y durante cuánto tiempo para que ese impulso se convierta en algo parecido a una democracia

Voz 1791 05:27 ese es el problema porque claro las elecciones en país desestructurado que acaba de salir un conflicto no se pueden hacer en condiciones normales y en caso de Irak buenos hicieron en dos mil cuatro es que no había ni censo pero ponen en marcha un mecanismo de desprestigio de la gente que ha sido elegida más o menos que permiten poner en marcha un proceso el problema es que ese teatro que hacemos para que la gente se crea que sus elegidos tienen prestigio en los primeros que se creen el teatro somos nosotros la selecciones nos vamos y haría falta quizás quince veinte o treinta años de esfuerzo económico y político para que éstos pues si sale adelante

Voz 0874 06:03 pero es verdad que puede ser una semilla de confianza en instituciones una cosa que nunca se tiene lugar como este no hay todavía muchos datos pero parece que ninguna de las coaliciones más votadas tendrán los apoyos suficientes para gobernar así que bienvenidos a la democracia

Voz 1791 06:17 pactar si hay que pactar no al Buddy el primer ministro parece ser que es el favorito hoy aquí la clave van a ser los suníes y sobre todo qué tipo de política de que se va a seguir ahora como decías es la primera selección estas de la derrota

Voz 0874 06:31 a las primeras también con esta nueva crisis abierta entre EEUU e Irán no sé si esto marca un poco la geopolítica de lo que puede porque Irak

Voz 1791 06:39 la con Irán el gran ganador de la invasión americana el dos mil tres fueron fue Irán que no disparó un solo tiro porque recordemos que el sesenta por ciento de la población iraquí son chiíes

Voz 0874 06:50 para conocer los detalles de la jornada de ayer de cómo se están viviendo estas elecciones en el país se encuentra en Bagdad Álvaro Zamarreño nuestro compañero enviado especial de la SER a irá cómo estás Álvaro buenos días

Voz 0116 07:02 buenos días encantado de de estar este ratito con vosotros

Voz 0874 07:05 qué qué datos oficiales Álvaro se conocen hasta ahora

Voz 0116 07:08 eh anoche bastante tarde ese dio al menos el dato oficial de participación un poco más en cuarenta y cuatro por ciento Ese había prometido esta vez que con el nuevo sistema electrónico habría una primera proyección de resultados anoche mismo pero la Comisión Electoral ha dejado hasta dentro de cuarenta y ocho horas ahora ya son unas pocas menos la publicación de los datos oficiales fíjate que hubo un momento en que incluso anunciaron que no habría ni datos de participación pero los medios empezaron a hablar de que era tan baja común treinta los treinta y cinco por ciento incluso menos en Bagdad yo creo que que al final decidieron al menos dar este dato oficial que aunque es bastante bajo es un poco mejor que lo que se estaba rumoreando lo interesante yo creo que sería saber cuánto de esta baja participación es simplemente por desinterés cuánto se debe al al boicot que habían estado promoviendo desde varios sectores hace

Voz 0874 08:00 hace apenas unas semanas se cumplían quince años de la invasión de Irak lo hemos comentado en este espacio es un concepto que dividió al mundo el que aún siguen muchas heridas abiertas tú crees que estas elecciones abren la puerta a una nueva etapa son tan importantes como parecen

Voz 0116 08:14 la paradoja es que esas mismas personas que a lo largo de esta semana hablaban con bastante descrédito del sistema político tanto del Gobierno como del Parlamento pues terminaban expresando la necesidad de creer en que que pudiera haber cambio había menos indicios de cambio que en que en otras elecciones anteriores porque no había ningún partido por ejemplo ninguna figura que durante la campaña hubiera generado una expectativa que pudiéramos pensar que de forma sorpresiva despuntaba como como por ejemplo si que pasó en en alguna votación anterior yo creo que uno de los problemas es que nadie parece haber atraído el voto joven sobre todo el voto urbano universitario ayer charlamos con Juanma es farmacéutico nos contaba que en su mesa electoral visiblemente electrónico Hoy Madrid People en Seine más diésel más Etxerat o votaron tiene muy buenas e eso dice en un barrio de gente de alto nivel cultural que precisamente por eso son conscientes de que nada nada va a cambiar hay que sabemos cuál es el problema abolir de sol News pero la solución no está en nosotros necesitamos ayuda por ejemplo de Estados Unidos que nos ha puesto dice en esta situación de miel Bud sex shop acusa a los estadounidenses de ser quienes verdaderamente controlan muchos de los resortes políticos de Irak todavía sin embargo de estar entregando el país a los iraníes

Voz 0874 09:34 uno de los interrogantes Álvaro si el Gobierno ha recuperado totalmente las zonas ocupadas por el ISIS han podido celebrar las elecciones en todo el país como debería ser

Voz 0116 09:44 Daesh ha quedado reducida a unas pocas zonas en el desierto sobre de cerca de la frontera con Siria probablemente yo creo que más como una estrategia deliberada de ir les aislando allí que como resultado de la propia fuerza de este grupo así que las elecciones sí que se han hecho en todo el país se uno de los retos fue dar capacidad de voto a los más de dos millones de Esplá Estados por esta guerra contra Daesh ayer hubo problemas con el sistema de votación en algunos sitios y hubo incidentes sobre todo en la zona de Kirkuk que ahora mismo es una de las zonas que más tensión e tiene pero en general se pudo votar con relativa normalidad en en todo el país este grupo ya no controla territorio pero aquí tienen un poco el debate de si está simplemente dormido y escondido o realmente está acabado que es más la opinión de la analista político Fadel al Badarán

Voz 5 10:31 dadas estoy Ana o Pull Bear a Podemos

Voz 0116 10:39 es decir queda eso está acabado unos responde con contundencia aunque haya algunos focos pequeños de resistencia las zonas occidentales de Irak eran la cuna de este grupo por muchas razones porque fueron marginados por el Gobierno sobre todo para es fue fácil beneficiarse de eso pero ya no es así porque entre otras cosas esta gente ha visto la violencia desplegada por este grupo busca nadie les ya lo que hace falta ahora eh nos dice es que haya un verdadero esfuerzo para reconstruir todas estas zonas

Voz 1791 11:08 Álvaro hayan miedo a la abstención y hablabas antes de datos de participación que ya han hecho los suníes

Voz 0116 11:15 no hemos visto los datos desglosados pero anoche había algunos comentarios en medios iraquíes de que la participación en los toque hablas zonas suníes ha sido más alta que en otras zonas con otras identidades por ejemplo Mosul donde se puede haber superado el sesenta por ciento y un Messi que ayer llegaban algunas imágenes de colas en centros electorales de todas maneras una dinámica que sí parece relativamente clara el analista que escuchábamos ya lo mencionaba es que hectárea iniciación es rechazada por gran parte de la sociedad iraquí que no quiere volver a esa terrible situación de la década pasada el propio al valdrán y nos decía como quiénes usaban es el lenguaje secta Vicente habían perdido cualquier respeto por parte del electorado eh mojama del farmacéutico nos cuenta lo terrible que es cuando esto te pasa en la adolescencia como le como suyas

Voz 6 12:02 eso me subí al igual que en aquella época

Voz 0116 12:09 tú eras un cuerpo no Kent Sabas no sandías hacer nada podía salir a tomar algo la gente dejaba su trabajo y se quedaba sentada en su casa han emitido ya miles de personas huyeron a Siria pero esa época ha pasado unos dice eh los que la vivimos eso sí lo vamos a recordar hasta el final en los duros días yo creo que vosotros entenderéis lo que Mino en Boí eficaz que tu vecino vimos matarte te han citado por supuesto pierdes la confianza en todo el mundo ahora a veces jugando enfado esto rebrota y empiezas a recordar y te vienen a la mente insultos racistas por ese es por Gamboa entrevista vamos esta semana a un profesor de Derecho en Mosul que reclamaba un programa de justicia para las víctimas de toda esta violencia de los últimos quince años que se hiciera sin revanchismo pero que reconociera que esa medida es real por mucho que empezará como una fabricación política

Voz 0874 13:00 Mosul quedó totalmente destruida después de la marcha del ISIS yo no sé si ha empezado a reconstruir una ciudad ya imposible de reconstruir

Voz 0116 13:08 pues yo diría que más que reconstrucción lo que estamos es todavía en la tareas de desescombro bastante intensa Móstoles la segunda ciudad de Irak la divide el río Tigris la parte este quedó mucho menos dañada pero la oeste está completamente arrasada en la enorme ciudad antigua es una montaña de escombros Él yo creo que probablemente irrecuperable ves a gente volver a su casa ha quedado algo menos dañada pero no lo hacen por gusto nos explicaba un chico de veinte años que es en los identifica como Mou

Voz 7 13:36 a que vea que cada este archivo de Irún Munich chupete

Voz 0116 13:42 están volviendo sí porque no tienen otra opción no tienen para pagar un alquiler en la zona nueva de Mosul viven al día para alimentar a sus familias así que tienen que volver a sus casas arreglarlas y quedarse en ellas no tienen otra sí que se quejaban de que no hay prácticamente ayudas que la gente lo está pagando de su propio bolsillo literalmente de su propio bolsillo es lo que nos contaba el director de la Biblioteca de de Mosul que que hemo que que moda es

Voz 0874 14:09 Álvaro Zamarreño que es enviado especial de la SER a Irak un abrazo Álvaro

Voz 6 14:14 un saludo a vosotros hasta luego

Voz 0874 14:25 siempre que podemos nos gusta poner voz nombre a las personas que han convivido día a día con la violencia que ahora en el caso de Irak también forman parte del cambio y del futuro Israel al email ese iraquí trabaja como traductora y como profesora de español una sede del Ministerio de Cultura de Irak nos escucha desde Bagdad creo que hay un poco de retardo en la línea telefónica Irak cómo estás buenos días

Voz 9 14:52 hola buenos días soy bien muchas gracias yo recuerdo

Voz 0874 14:57 un par de años charlamos contigo y nos impactó mucho aquella conversación tú nos contabas lo complicado que era el día a día en en Bagdad el miedo a los atentados cuando salías a la calle el miedo con el que casi convivía y luego también pues esa red sanitaria muy precaria recuerdo que tuvo unos contabas cómo ibas al médico en Jordania por ejemplo el tráfico insoportable caótico las subidas en el precio de la comida constantes pero sobre todo esas escenas de violencia que tú has tenido que presenciar tantas veces de esa conversación han pasado dos años cómo es la vida allí ahora

Voz 9 15:36 pues a de y es esa lleguen desde que repasa cero a nivel de servicios cada vez peor seguimos con el mismo atasco aspectos a dos juegos de neumáticos especie profesionales con mucha pena y que tan que siento mucho cariño amor llenan de basura sufre la falta de vigilancia sanitaria en los te quiero decir a los hospitales gubernamentales otros aspectos negativos que llegaron a aparecer por ejemplo el aumento de los centros comerciales Cáceres a los que acuden jóvenes sólo para que están en paro pero por otra parte hay otra cosa por otra parte hay hay hay mucha gente por ejemplo quién te llega al Gobierno para mejorar la vida esta gente creando sus propios con el con uno cuando hemos con familiar digamos do muchos colegios empezaron a colas porque estoy

Voz 0874 17:05 se cortó la conversación una pena la verdad es que la línea era era complicado atender pero empezaba a contar cosas muy interesantes por ejemplo la globalización también empiece a llevar parece no modas de la globalización en lugares públicos en los que los jóvenes se reúnen aunque solamente sea para comentar que no

Voz 1791 17:21 el trabajo si además lo más interesante es que te hayan pasado muchísimos años desde la invasión uno de los problemas que hubo al principio de la invasión derribado Sadam Husein es que los americanos la coalición internacional no era capaz de que hubiera electricidad era un país que antes tenía electricidad después de derribar el régimen no era posible ya es un problema grave no no estamos pensando no solo en el ella condición un país muy cálido caluroso en verano insoportable en verano sino en los frigoríficos en algo tan sencillo como es la comida que había estamos hablando un lugar en el que pueda hacer del casi cincuenta grados siguen cincuenta y seis a la sombra en verano así

Voz 0874 18:02 e Isaac nos escuchas todavía

Voz 9 18:07 sí sí sí sí

Voz 0874 18:10 adelante

Voz 9 18:14 muy bien entonces estamos hablando de de desde la gente que vamos a mejorarla para sacar de la de la de la pifió hacen de la mala asistencia yo parece que están viviendo mucha gente hace ya dos proyectos como un apoyo económico familiar muchos colegios porque gente piezas corra fiero en el caso por ejemplo

Voz 0874 18:49 ya están bien

Voz 9 18:52 en privado todos o por ejemplo hay dos social me todos los niños llega aquí Stewart pero huérfanos que llenan las calles iraquíes o bien a atender a los mayores que se vieron mucho más calles o por ejemplo la gente jóvenes por ejemplo aumenta la variedad fundan editoriales fundan procesal

Voz 0874 19:34 se ha vuelto a alertar muy complicado entablar una conversación con esta calidad de sonido la verdad que me encantaría conocer a esta mujer a que dejó unos testimonios maravillosos hace dos años en el programa Un día que hablábamos de la normalización de la violencia como a ella ya les resultaba normal ir paseando por la calle escuchar explotar un coche bomba cosa que por lo menos hemos apuntado que ya no pasa

Voz 1791 19:55 sí además las mujeres iraquíes como las mujeres en casi todos los sitios en conflicto son la piedra sobre la que se puede construir porque son más las personas que sostienen la familia hay SOMA FIA

Voz 0874 20:05 les hiciera caso iba allí ya no nos está escuchando iba a ser muy complicado recuperar esa comunicación pero desde aquí un beso fuerte y ojalá que podamos charlar con ella con tranquilidad y con una mejor calidad de sonido pues a Ramón a lo mejor te veo el viernes en Segovia si conseguimos y si consigue

