El Rock y la vida

Voz 0993 00:00 lo tienen

Voz 1 00:03 ah

Voz 0874 01:14 Javier que tú en este programa tienes una prerrogativa que no tiene nadie más es que cada vez que sales por la radio la música las coges tú

Voz 4 01:20 pues lo agradezco mucho la verdad que

Voz 0779 01:23 me había dado cuenta pero vamos yo te te devuelvo la prerrogativa porque yo estoy al servicio del programa

Voz 0874 01:30 yo una vez que te hago ese regaló tus hablo como quieras no voy a cuidar muy además aquí en el regalo estos que no vas a cometer ningún desaguisado a veces no sorprende es muchas veces los avales por la mañana a veces nos transportas como con la música que pusiste ayer en tu reflexión sobre José María Íñigo entonces

Voz 0779 01:46 pero sintonía de exacto

Voz 0874 01:49 sabes que alguien alguien bastante más joven que nosotros dijo es la sintonía de futura más hombre no un poco se parece verdad sí que es la misma lo que pasa es que primero la la Íñigo es la misma pero así de pionero era claro claro oye vamos a explicar un poco lo que vamos a hacer aquí cuando primero que estamos escuchando

Voz 0779 02:08 eh pues estamos escuchando lo que quieras oir de los pistones es una canción muy bonita donde las canciones más bonitas que bueno ya ya estamos con la subjetividad despedir a mi me gusta tanto

Voz 0874 02:19 que es una de las canciones más bonitas de ese año

Voz 0779 02:21 escrito yo que sé en los últimos veinte treinta años

Voz 0874 02:25 hundía intuyo no podemos hacer un un reportaje a algunos Villares de Madrid te vamos a indagar un poco sobre lo que significaban los billares en la cultura de los setenta los primeros ochenta te acuerdas hicimos con Josele hay recuerdo que tuvimos una conversación sobre lo que significa ser músico también sobre lo que significa ser muy famoso como músico cuando en realidad no eres músico hablábamos de un bajista por ejemplo de un de un grupo muy muy famoso español te hace treinta años que solamente sabía tocar dos notas con lo cual una vez que el grupo dejó de ser famoso él tuvo que buscarse un futuro ser ningún caso verdad sí pero es que el rock'n'roll es así el rock'n'roll es claro que es música pero es

Voz 0779 03:08 es una manera de vivir yo creo mire a una manera de Maneras de vivir es la canción de Leño es que no estamos atrapados por que and roll diga lo que diga no sale

Voz 0874 03:16 hemos de

Voz 0779 03:17 de de ese ámbito proximidad nacido para el rockeros difícil que salgas de ese ámbito y es verdad que que a veces no puede ser más que el bajista de tu banda ya está y luego no puedes ir a grabar un estudio por tener un bajista profesional ni pero pero no importa porque en el fondo lo que quería ser era tener tu banda tocar el bajo y ya está y eso es lo más bonito del rock

Voz 0874 03:41 ahora igual es un poco distinto no era lo que quieres es ser famoso antes lo que querías es lo que dices tú lo que quieres tener tu banda tú sí

Voz 0779 03:47 sí sí es verdad que es curioso que no esté quisiera ser claro que que que ese aspira a ser famoso y a ser millonario ya oí a Ringo Star en un casino pero eso era como era tan ficticio que nadie se lo creía lo divertido ahora a ver el rock era una manera de cambiar el mundo pero tampoco todo lo acabamos de creerá de cambiar de cambiar el de convierte tú en el mundo era era un viaje iniciático

Voz 0874 04:16 yo o de cambiar el mundo más cercano no que es si tu posición de incluso tu relación con amigos tu estatus social y un artículo Magnífico de Fernando Navarro en en el país que hace hace eso sobre Eurovisión pero en realidad se llama algo así como a la mayor basura o algo así porque hace referencia a una cita de Antonio Muñoz Molina que decía que en este mundo lo que vamos a dejar todos es un gran montón de basura y no se refiere solamente a los plásticos que luego aparecen en los estómagos de las ballenas se refiere también a una basura intelectual no entonces decía que bueno pues que Eurovisión puede estar muy bien pero que no hablemos de música cuando hablamos de Eurovisión por qué músicas otra cosa música es esto que dices tú no es cuatro amigos que se juntan en un garaje o un tipo que lo que quiere es disfrutar de lo que significa no quiere ser famoso no quiere esa cobertura mediática

Voz 0779 05:05 es que el rock es muy muy íntimo es casi como la música de cámara o porque lo lo bonito es aspirar a tocar en el pago de de la ciudad donde Alvar todo que te escuche la gente que acabe en el bar que igual son diez personas pero o quince o veinte pero se esa ese contacto es estar tan cerca de de la gente así y estar un espacio tan pequeño esos de verdad luego ya las cosas se complican están los macrofestival ese llenar estadios eso ya está muy lejos de donde es el espíritu inicial

Voz 0874 05:35 pero a muchos de esos que llegan estudioso que llenaban estadios sí que empezar dónde esa manera no dicho indagando de disfrutar de una cosa que no es que ese luego se les fue de las manos de alguna forma no es sin embargo hay otro hay otro modelo de música que prolifera mucho ahora que es que el individuo que llena estadios pero que ha compuesto tres canciones en toda su vida no y que luego de repente pues se descubre que no no no sabía tocar un instrumento que no tiene un repertorio que no tiene unos gustos que no tiene un bagaje pero sin embargo es la persona más escuchada del momento

Voz 0779 06:06 sí es curioso porque bueno es la la basura la que te referías lo que pasa es que en el fondo no no me molesta que haya basura sobre todo porque como es basura humana es biodegradable y esto nada se consume no pasa nada

Voz 5 06:22 pero pero

Voz 0779 06:24 lo de componer es muy bonito porque en el rock en una banda cabe todo pues está el cantante que casi siempre solía ser el letrista y era pues el poeta no sabía escrito pero luego están los amigos que a mí el cantante incluso le divertía ver al amigo hacer esas letras ellos lo que querían era tocar ahí a cantara hiciera cargara sobre ellos lo que querían era toca mucho amigo ya está a ver también muy bien y luego después de ensayar pues si se a tomar algo no claro llegar a las cinco de la mañana o las diez de la mañana muy cansado y hasta estás cansado porque te has divertido y eso está muy bien esto va a ser un recorrido

Voz 0874 06:56 como hay gente que ha hecho esto luego ha terminado fabricando muebles en Talavera y esto no es una metáfora esto es de verdad te lo explicaremos por qué pero antes de presentar a los invitados de hoy Javier si quieres sitúa no es un poco en tu universo propio cuéntanos qué pasó el día de Sant Jordi

Voz 0779 07:13 ah mira si se pues me ha pasado una cosa Ayer fui a ver una exposición aquí al palacio de la Virreina tiene que ver totalmente con lo que nos ocurrió el día de San Jordi fíjate como la vida es un laberinto de espejos común en La dama de Shanghai en las películas eso es todo lo que te pasa te está pasando mira lleva íbamos el día de Sant Jordi Lourdes Lancho yo por San Roque un barrio de Badalona de pobre porque Dios Pérez que tiene dinero que está en paro y bueno es un barrio pobre de todo lo hicieron para los

Voz 0874 07:45 pero cuando lo hicieron a propósito las a todo algunas veces espero

Voz 0779 07:48 pues sí íbamos Lourdes ello paseando y de repente oímos o o flamenco en salir de un cante flamenco salir de de una casa y miramos no nos quedamos grabamos ahora se evadir en en la grabación el reportaje pero es que ayer fue una exposición que se llamaba flamenco y arquitectura en el palacio de la Virreina irse por exposición gigantesca y empieza así pieza de explica la la la especie la exposición empieza explicando que estaba basada en un día de mil novecientos veintidós en que iban Lorca y Falla paseando por Granada y oyeron un cante flamenco se oyeron asomaron a la casa hice les maravilló cómo era la casa que ella y a partir de ahí pues han montado la exposición ya han hablado pues del flamenco en el teatro de Távora del sí de y de ahí llegan hasta los barrios marginales una exposición gigantesca hizo está muy muy bien documentado aymara es maravillosa gráficamente en maravillosa de audios de vídeos y el caso es que es una réplica o nosotros fuimos una réplica de lo que ocurrió eramos Lourdes Lancho yo sé quién yo sería falla porque falló más que de ella ya sería Lorca pasó pasó lo mismo

Voz 0874 09:01 nunca he dicho nada tan bonito a Lourdes

Voz 0779 09:04 oye y entonces paseando vivamos a San Roque porque a los amigos que íbamos a o que hemos ido haber pues empezaron a tocar allí tenían allí ensayaban en la parroquia de del barrio incitaron pues en el lugar de los hechos claro pues

Voz 0874 09:20 este tipo de paseos sabemos dónde empiezan nunca sabemos lo que acaban igual que estos espacios de radio qué hacemos contigo así que escuchamos ese arranque de Un paseo por Barcelona de Javier Pérez Andújar con Lourdes Lancho

Voz 6 09:37 no te gusta cariños la más fresco no la que te gusta ello

Voz 0779 09:42 esta Jordi o si hago gana la verdad que tengo

Voz 7 09:52 hay muchas gracias por Larrosa igualmente igualmente

Voz 0779 09:58 bueno gracias para Rosa

Voz 8 10:01 porque hemos quedado el día de Sant Jordi en tu barrio otra vez

Voz 4 10:04 porque vamos a ver hay Miguel pero no vamos a diríamos aquí al lado de Badalona hemos quedado con con Miguel porque claro tras el programa como vamos el programa el reportaje del programa

Voz 5 10:16 cómo vamos a hablar de

Voz 4 10:20 de vivir con el rock'n'roll aunque el rock'n'roll a veces no quiera vivir con uno pues vamos a ver un histórico del rockero aquí de este de estos barrios tres Miguel tocó en el grupo

Voz 0874 10:29 mucho tiempo Gago

Voz 4 10:31 lo alternaba con este trabajo vendiendo lotería

Voz 0779 10:34 llegan tramos en una zona de de

Voz 6 10:37 lo que es bajos que podría ser cualquier ciudad de España porque

Voz 8 10:39 construían todos iguales sí

Voz 4 10:42 lo que hay dicen que los arquitectos que hicieron a este barrio los dieron un premio que me encima recochineo pero vamos a hacer

Voz 0779 10:50 aquí en la época vivían muchos gitanos no sé no sé

Voz 4 10:53 sigue una día sí hicieron un gueto hay vamos al Instituto porque supongo en la en la iglesia en la eso nos lo contarán Miguel e la Iglesia ensayaban y hoy a los les dejaban a los chavales que le gustaba tocar dejaba en un espacio para que pudieran pues eso ser felices la gente se mosquea porque no les gusta que se metan micros en el

Voz 0779 11:17 que les metan metros en el y no lo es bastante no

Voz 7 11:24 alguna

Voz 4 11:29 está muy bien lo que dicen las oido hacer feliz

Voz 0779 11:31 no ir a Barcelona a la Rambla de Barcelona tienen razón es que tenemos una pinta tuyos Quique g5

Voz 4 11:39 bueno pero sí que estamos grabando estamos trabajando

Voz 9 11:42 pues mira esto suele se oye de un balcón alguien está oyendo su

Voz 4 11:47 las eh

Voz 10 11:49 pues lo que yo no sabía lo que yo no sé es si

Voz 7 11:55 sin Miguel a venir con el Purito no porque

Voz 4 11:57 si bien y que ubicó en la Isabel el purita un chaval a a ver si ha venido apoyando presentara que se ha dedicado también a cantar por bandas Si por se buscó la vida Isabel también cantaba mira ese es el Instituto el Instituto Eugenio yo recuerdo que era mítico cuando llegó a echaban porque en plena transición en el año setenta y seis setenta y siete los alumnos lo tomaron lo colectivización los profes que va antes las cosas iban en serio y Miguel era un ex pertenece a esa generación ahora nos lo contará él

Voz 0779 12:33 tocaba en una banda Maxi Simao Maxi su banda

Voz 4 12:37 esta es la iglesia de San Roque donde hemos quedado enfrente si te parece fea bueno persona largo vamos a ver por dónde anda Miguel

Voz 7 12:52 hola sí amigo y me ha dicho hola qué tal quizá venido y si me ha dicho Miguel moría la terrible hemos quedado con Miguel aquí verdad sí con Miguelín bien perjudica también yo cómo te va con las bien bien bien no hola qué tal además a mí que digo que está Miguel lo he dicho que viendo ahora que te dediques digo yo estoy dieciocho inversionista pero esto no si yo si existe ningún sistema de seguridad pero la música fue mujer muchos años y una vez me jubile pues ya es vuelto otra vez alambrada lo dejaste lo dijera música por la faena hombre una temporada yo cuando tuve la espiral lo decía porque su marido dedicarla

Voz 11 13:38 la descansen

Voz 7 13:41 tuvimos que dejarlo porque sólo nada mal

Voz 6 13:44 bueno yo estuve muchos años vimos con el polígono que te ha dado lo que pasa que pasa Golfo tal cosa pero soy mucho ya

Voz 12 14:01 vale bienvenido

Voz 13 14:28 la atención

Voz 12 14:33 pensando que había que cualquier cosa

Voz 0874 14:35 CES y luego regresamos a esa conversación en la calle al final gira en torno al epicentro del barrio el barrio para ti es todo eh

Voz 14 14:43 pues sí no soy muy consciente la verdad es que no sé es bueno claro nacido ahí me criado ahí unos amigos en Mi vida en realidad yo quizá creo que tengo una vida

Voz 0874 14:54 el mundo no Mi vida es el barrio Mi mundo son los libros y vivo mental

Voz 0779 14:57 el mente como ha alienado un aliado enajenado en los libros en la literatura pero en mi vida tengo los pies en el barrio la cabeza en los libros

Voz 0874 15:06 Titín es una frontera la frontera de tu barrio

Voz 0779 15:09 qué va cualquier barrio estoy yo me siento feliz en todos los barrios sabes porque enseguida los comprendo veo en realidad yo creo que todos los barrios en el mismo barrio ser de barrios como ser de pueblo sirve de pueblo a si si era basado en el pero la de esa toda toda la vida aquí yo y nosotros tenemos los bloques toda la vida donde unos

Voz 0874 15:30 qué es pues es lo que está pasando oye estamos haciendo memoria y una declaración de principios estilo con este tema no soy así

Voz 0779 15:39 hablamos pues esta canción es un himno a la canción de Los Salvajes Los Salvajes era fue un grupo muy muy importante era el fueron los introductorios de los Rolling Stone España en el sentido en que como hacían versiones con las letras traducidas al castellano pues las divulgarán porque siempre hay una tendencia a querer escuchar en castellano lo que otros cantaba modelo que se cantaba originalmente en inglés entonces lo los que lo hacían con con más abnegación dedicación y muy buen resultado eran los salvajes porque de verdad sólo creía ni eran eran muy Rolling Stone era una banda de rock de de pueblos del poblado que era el barrio pues de Joan Manuel Serrat del barrio de Sisa IAC unos chavales pues que se dedicaron eso a introducirlos los conceptos de los conceptos del rock el rock y la IA los Rolling Stone y sobre todo haciendo lo que tiene que hacer la cultura popular que es proveer de iconografía a la gente los los salvajes le daban himnos a la gente y este fue un himno le daba ánimos a su generación y este fue un himno de su generación la gente lo cantaba muy en serio esta canción la gente los rockeros vamos

Voz 12 16:59 más

Voz 13 17:03 queda

Voz 0874 17:08 está contigo el culpables de este Barcelona pues uno de los culpables

Voz 0779 17:12 sin que

Voz 0874 17:13 por decirlo de es el batería de los salvajes por decirlo de una forma colateral

Voz 0779 17:18 o por hacerle un daño colateral es un júbilo

Voz 0874 17:20 algo que setenta años que tienen los bandas de rock and roll a tomar Delfín Fernández cómo estás buenos días

Voz 0993 17:27 estar con vosotros no se puede decir nada mejor

Voz 0874 17:30 canción que llamarla himno eh

Voz 0993 17:32 pues sí es un gran halago muy Provera a mes de marzo fue un himno femenino incluso creo que lo sigue siendo oí Illa podemos transportar incluso a a los tiempos en que vivimos hoy por os molestaba por cierto que llamaran nuestra

Voz 15 17:49 Banyoles todo lo contrario yo creo que era

Voz 0993 17:53 nunca ocultamos nuestra nuestra devoción por los Stones aunque nosotros intentábamos tener nuestra propia personalidad pero no se inspiraba vamos en ellos como los Rolling Stones también se han inspirado en otras bandas todos venimos de de un sitio o de otro todos tenemos una fuente de inspiración ir a nuestra pues puede fue Rolling Stones principalmente aunque también vivimos de fuentes como los jugo o como quien como los grupos de de de nuestra época a nuestra década claro

Voz 0874 18:20 exacto ha dicho Javier que tienes setenta setenta

Voz 0993 18:24 los hice el pasado mes de enero el quince de enero si todavía

Voz 0874 18:29 patillas pelo largo hombre el P

Voz 16 18:32 los que se me cae tengo tengo pero aún puedo puedo puedo lucir algo de pero las patillas no las abandone hace tiempo me me he integrado un poco el hecho en sí también

Voz 0993 18:46 durante mucho tiempo también ha llevado una vida laboral al margen de la de la música aunque la he ido compatibilizando pero claro yo me obligaba a Kenia estética fuese un poco más más acorde con escolar personal que trataba

Voz 0874 19:01 sí porque el trabajo es el trabajo la música es una reliquia

Voz 0993 19:03 evidentemente evidentemente yo como responsable de Recursos Humanos en algo que tenía que mirar aunque seleccionado ese relacionada mucha gente nunca para mi ha sido un freno que alguien pregunta tú a Geo llevase un pendiente o tuviese el pelo largo para mí es los valores que él podía aportar aunque sus conocimientos la estética que fuesen publicitó siguiendo todo limpio

Voz 0874 19:27 pero aquí estamos aquí estamos en la conversación que teníamos al principio Javier yo creo que es mira del fin de hacer himnos y cantar los delante de sabe Dios cuántas personas

Voz 14 19:38 director de Recursos Humanos si la la verdad es que

Voz 0779 19:43 bueno pero todo eso es no es un proceso es casi un un una catástrofe catástrofe sísmica no

Voz 0993 19:51 sí bueno nosotros los salvajes que nacen en el en el en el sesenta y dos en el pómulo así como como muy bien ha dicho también con la intención de tocar plenamente de tocar hiciese podía ser ganarse la vida tampoco pensabas en ser famoso bueno no está nuestro devenir le llegó un momento en los años sesenta sobre todo en el sesenta y cinco sesenta y seis a nuestro regreso de Alemania hay tal a ser pues pues un referente incluso al pues en Cataluña Nos partíamos el cobre con con Siria éramos la la los discordantes porque éramos eso los Stones los más nuevos más atrevidos en aquel momento los más pero claro año a principios de año setenta en una especie de de de eclosión de las de las discotecas y dar ya hay común parón porque no sólo fue lo salvajes que nos vimos por primera vez llegó por primera vez porque ha habido varias reencarnaciones de los salvajes no pero en aquel momento incluso pues si es Mustang casi todos eh en un momento de hartazgo un momento de que no hay tantos bolos Si en fin por circunstancias pues bueno se disuelve la banda yo no pues a pesar de que estábamos en en en el cénit de de nuestra fama y tal hay que seguir circunstancia personal en aquel momento pues estaba a punto de incorporarme a la mili de casarme eh Hinault mal penséis porque aquel tiempo casarse antes de ir a la mili era

Voz 16 21:15 es no no era

Voz 0993 21:17 ah sí había unas circunstancias yo estaba muy enamorado de la que aún sigue siendo mi mujer también lo puedo decir sigo cuarenta y ocho años con mi mujer he cambiado mis compañeros ha cambiado todos yo sigo con la misma y entonces bueno había que buscarse la vida a pesar de que si había hecho el dinerito con la banda y tal pero pero el futuro había que seguir no bueno de ahí que pues bueno tengo que organizar me reemprender los estudios que había dejado a los catorce años por dedicarme a la música empezar una vida laboral normal como cualquier otra persona

Voz 0874 21:53 pero en ese momento de tu vida tu recuerdas esa conversación quizá incluso con los de tu banda es decir chicos hay que buscar un plan B porque duramos hasta los veinte y pico

Voz 0993 22:03 sí luego en aquel momento no lo planteábamos sí pero la la la la la banda se disuelve pues con con con concierta una explosión cada uno tira por su lado en aquel momento incluso hay un tiempo en que casi casi perdemos el contacto nosotros no se toma una determinación ha marchado el cantante y a los demás seguimos cuatro meses llega un momento dice así no no no no podemos seguir no pues oye creo que los iris también ya se habían disuelto y bueno siguiendo su ejemplo pues lo dejamos ya veremos si más adelante podemos seguir pero de momento hay que hay que ganarse la vida todos sólo hay uno en aquel momento que se que se selló dedicando a la música al que luego también tuvo que que que ingresar en una empresa de sus suegros y demás no pero bueno yo me analizo mi propia mi propia situación yo me quedo en vísperas de irme a la mili bueno en el paro como como podíamos decir no tengo la suerte de de de de contactar con una con una familia que tiene una empresa a partir de ahí me ofrecen trabajo incluso antes de irme a la mili pensar que no era fácil me dicen bueno tú ahora te vas a un tiempo con nosotros hacer la mili si estás en Barcelona pero yo hice la mili en Barcelona bueno lo atípico pues cuando hagas el campamento si estás en Barcelona hay tienes las las tardes libres pues podrás trabajar y eso pues me dio la opción a irme reincorporado pues la otra vida yo pasé de de de un domingo recuerdo que era en abril de hacer el último concierto con los salvajes en la Dehesa de Gerona y al día siguiente estar con un seis ciento repartiendo material de coche Barcelona yo entraba en los sitios la gente me reconocía me pegaban decían es yo te diría que

Voz 17 23:48 sí sí yo soy pero sí sí eso estoy en el resto de mi vida ahora mismo

Voz 0993 23:52 sí bueno es otra etapa no es claro pensar que tiene el setenta y siete setenta años mientras yo estaba incorporándose a esta nueva etapa de mi vida ya casado nacieron mis hijos en el setenta y dos y tal nuestros discos seguían sonando por la radio y seguía habiendo mucho mucho mucho eco de lo de los armarios no fue momentos duros

Voz 0874 24:14 el déjame déjame que os presente a dos personas que están conmigo en Madrid la primera vamos a ponerle música

Voz 12 24:39 bueno como la música la pones tú

Voz 0779 24:40 sí casi presenta la tú también dieron visto bueno aquí en María José pues que soy un admirador Lamas María José y pertenecía a lo que a mi se me ocurrió llamarle la movida de arte y ensayo cierra la parte intelectual o la parte de arte y ensayo era pues

Voz 0874 24:59 yo qué sé a Carlos Berlanga las chicas el Bernard Bernardo Bonet si el zurdo digo todos estos nombres porque va a sacar un disco creo con

Voz 0779 25:10 con canciones de de todos los que dicho pero es que eran pues la la parte elegante una parte cultivada de hecho

Voz 0874 25:17 es muy precaria hay pues no es que tiene algo mejor que bibliotecaria es que si lote que harían Usera que es mi barrio Kiki de aquí María José Serrano cómo estás

Voz 0779 25:25 hola buenos días bibliotecario en Usera

Voz 0874 25:28 el escenario a la Biblioteca de fantásticas manera pública supongo no ha sabido comunidad los libros ahí siempre sí sí sí porque me parece bien viviendo allí voy mucho Usera así que somos del mismo tú eres de ese barrio

Voz 18 25:41 no no yo no yo soy de León ha

Voz 0874 25:43 hasta que caí Stay llevo muchos años viviendo en Madrid

Voz 18 25:46 ah sí

Voz 0874 25:47 estabas escuchando la conversación con el fin supongo que también te sientes identificada con compacto que ha contado no

Voz 18 25:52 sí sí claro los salvajes y eso es una generación anterior ahora no está claro que son los grupos de los setenta

Voz 19 26:00 pero pero son los grupos que temen tuvieron que enfrentarse yo los conozco a todos claro seguramente te habrás alimentado de ellos Bernardo no claro

Voz 0779 26:09 viví también recuerdos ese día no que tuviste que pensar

Voz 0874 26:12 tengo mucha puedo seguir con esto de la música

Voz 15 26:15 pero no me va a dar de comer

Voz 18 26:18 no yo cuando llegué aquí empecé con las chinas yo ya tenía hecha mi carrera y todo sea yo no era tampoco un jovenzuelo cuando empecé con las chinas yo había hecho filosofía Si había hecho ya el curso la nacional osea yo ya estaba encarrilada por el otro lado sabes siempre compagine varias cosas siempre yo tuve siempre doble o triple vida incluso

Voz 0874 26:44 hay otra persona sentada en este estudio Javier que dio un pelotazo hay que decirlo con un un tema que es el pistolero hemos empezado con la canción que es verdadero referente de pistones no sobre todo para seguidores de este grupo está con nosotros Ricardo Chirinos como esta Ricardo buenos días o la unos días Ricardo Chao dinos te tengo que preguntar poco de frente no como acaba al pistolero haciendo muebles en Talavera

Voz 15 27:09 bueno yo los programas más que marque fabricarlos programón soy programador de máquinas de control numérico

Voz 20 27:16 huy pues

Voz 15 27:18 despiece los muebles los programas hay todo esto hizo buena determinen Talavera porque mi mujer es de Talavera y cuando digamos me harté entre comillas

Voz 20 27:30 ellas de de vivir bien en Madrid

Voz 15 27:35 pues decidí hacer una escapada con mi familia recién creada mi hija a Talavera bueno es una ciudad donde se vive muy bien muy tranquilo donde en cinco minutos estás de tu trabajo Hay la verdad es que me he acostumbrado demasiado bien a eso

Voz 0874 27:55 no quiere esto decir que no volvería a su o que si hubiera tenido la posibilidad de haber prolongado aquello no lo habría hecho con la perspectiva del tiempo

Voz 15 28:03 yo tomé una decisión en su momento la volvería a tomar exactamente igual que lo hice que realmente me ha venido muy bien el parón he disfrutado de mi familia

Voz 20 28:13 escrutado de mi vida

Voz 15 28:15 ahora estoy otra vez en activo sea estoy tener un me hice un disco en directo hace un par de años que quedó muy bien a Joy Eslava hay estamos jugando ahora mismo una banda pistones

Voz 0874 28:28 tú eres músico hasta el final

Voz 15 28:30 pero la yo creo que cualquier persona que que nace músico entre comillas lo quiera llamar tú cómo lo quién jamás Isabel tocar un instrumento no sabe tocar hay una persona que nacen música os ha nace con una inquietud yo cuando lo tuve en mis manos la primera guitarra eléctrica que a esto me quiero dedicar toda mi vida pero claro llega un momento que por las circunstancias por cómo lo vives cómo te mueves pues tienes que tomar decisiones Si yo tomé la decisión de abandonar absolutamente todo lo que tuviera algo que ver con la música aunque luego picotear hace alguna manera orquestas no siempre os ayuden yo tengo en mi habitación tengo mi guitarra eléctrica a mi piano yo estoy yo todos los días toco todos los días absolutamente todos los días tocó y estudio y si veo la tele pero ahora leo pero que quiero decir que

Voz 0874 29:26 cuando se nace músico o vas Guás picado de de usaría

Voz 15 29:31 yo de la música

Voz 0874 29:33 eso no no te abandona jamás de de eso queremos hablar hablar primero vamos a regresar a la calle porque te habíamos dejado Javier dónde estabas no recuerdos es si estábamos en San Roque San Roque con los amigos

Voz 0779 29:46 si acaba de llegar de Miguel vas a ver si lo lo lo estoy Cuetos que han llegado ya pues han llegado Miguel ha llegado Pep Esprit Zurita ya han llegado Isa estábamos siendo un banco íbamos a hacer algo muy bonito muy de lo que estoy ha hecho siempre cuando estás en un banco que es irte al Banco de enfrente para seguir hablando

Voz 10 30:10 bueno mira ahora estamos en la en la plaza de la iglesia de San Roger y aquí hace esto cuarenta años esto era el centro de de de la vida porque allí estaba el Casal esto es el Eugenio d'Ors donde todos los grupos prácticamente de aquella época pasamos por ahí a hacer nuestro pequeño homenaje para que nuestros egos estuviera no sí sí todos es que creo que no había grupo de Badalona San Adrián que si no pasaba por el adornos no no era porque la mayoría bueno pues vamos

Voz 4 30:45 a ellos lo que sea grupos como se llamaba grupo Max era muy hay mucha bares no

Voz 10 30:50 pues fíjate en el año setenta y seis hablábamos pues diecisiete dieciocho años tres el guitarrista yo tocaba la guitarra rítmica y entonces bueno Antonio pero bajo palos

Voz 11 31:01 yo la guitarra

Voz 10 31:03 lo que la formación es que había entonces la guitarra solista solista PP tocaba el teclado y Guillermo

Voz 7 31:10 tocaba la batería a mí se se me conoce se me se me invita a participar era un grupo yo ya yo ya de crío siempre me es más fácil al bajo e de hecho toco muchos años pero el inicio no fuese el inicio fue que como se cantante también a cantantes hicimos una prueba en el

Voz 0871 31:32 el Ayuntamiento de la octava planta que sea más radio alternativa allí vinieron dos tío uno que se llama Jordi yo el otro Miguel que venía a decirme Oye dice tu quisieras venir de cantante pero nosotros vital digo me bueno por probar hicieron allí eso ya grupos llama en habían formado ellos dos eh iba a ser keniano y que esa Hans puede mi marido Si bueno aparte es queda siempre había usar arriba

Voz 6 31:59 da entre el grupo alguien y élite de mi marido

Voz 0871 32:02 no yo fue cuando eso que se entonces digo lo hemos en Italia está también pues

Voz 7 32:05 no esto de que te cantar solo me quedaba mal

Voz 0871 32:08 pero una cosa es vista bajista decantó no no sólo los Acebes era sólo cantante primero y luego ya el mánager vio que a mí esto de cantar solo me quedaba como decimos iberos una guitarra ya bueno pues estar allí ochenta y cinco estuvimos Guitar regando y luego ya nada unos meses más y ahí ya se rompió el grupo Alien bueno eso rompió porque por por uno que ir con uno sobre el servicio militar

Voz 6 32:36 pues lo mio fue casual porque yo tenía conocí a un chico con quince años se llamaba Félix tocaba el bajo con empezó con trece años también pasó dos tocando entonces el grupo de elite bueno yo les seguía donde el IVA pues si bolos en San Juan los fin de año entonces bueno hasta que casualmente un día en unos de los ensayos del grupo que tenía nuevo que se llama polígono estaban haciendo un ensayo y el cantante no entraba en tono no entraba en tono y me estaba poniendo nerviosa desde abajo le dije ese tono no es es este yo se lo dije el tono más o menos me dije a sube sube y me lo a ver qué tal cuando subí hacerlo me dijo y tú qué haces ahí sentada pudiendo estar aquí con el grupo hasta que fue

Voz 0871 33:22 exacto fue casual

Voz 7 33:24 el me dedico

Voz 6 33:26 K2 pero sí pero trabajando trabajando ya de la música aparte de la música yo tenía mi trabajo claro entonces yo a veces incluso de un del trabajo Mi Ibon bolo o de los ensayos me iba a trabajar que quería querías no yo lo tiene de hobby porque yo tenía mi trabajo si con una vez no hicieron el el planteamiento de seguir con la más ganas ofrecieron un crucero en Navidades entonces claro tuvimos que plantearnos o la música o el trabajo pero claro la música más a ver muy difícil de decir dedicarte sólo la música y en aquel entonces tampoco es que hubieran tanto grupos como ahora ahora hay mucha competencia de grupos si de tributos entrar lo hemos intentado hemos hecho alguna cosita yo también esto con mi grupo lesivos y los extras con la película de aventuras de Zipi Zape

Voz 7 34:11 eh

Voz 0871 34:11 pues como fuimos a hacer un bola Ferrer o dijeron al mismo productos hortícolas Mattia Fortún que sean una entonces que exigieron que proviene

Voz 6 34:20 la perritas hace eh

Voz 0871 34:23 te ahí ganamos el primer premio el premio de rock and roll lo muy estabas en Dajla

Voz 4 34:28 cuando hay allí que fue

Voz 0871 34:30 Jenni Elite y varios delitos de los satélites también creo que éramos nosotros el concurso y aunque están operando pero yo me

Voz 4 34:37 aquí estoy como nunca me nada lleva algún El que fuera son concurso Soy el premio era grabar un disco el disco bueno bueno espacio esperando eh están también si si a nosotros nos sucede digo porque eh habitualmente el el concurso era bueno ya tenían el ganador

Voz 10 34:58 el ganador entonces en el concurso que nosotros estuvimos era por la votación del público entonces nosotros ganamos en sobrado de sobrados bueno sí sí si no hay ningún problema no ve ningún problema no hay ningún problema iban pasando los meses van pasando los meses después un día te enteras que el que ha grabado un disco es el grupo

Voz 0871 35:21 tal tal tal caso gusto que era real que había que era Dico ganamos museo concurso de los perritos hay humo hay lo que que ya hacer caja la discoteca aquí el puedan entonces y el otro espacios porque estaba muy metido ya está ahí cuando el Columbia no aquí no sabemos nada porque han dicho que se grababa aquí prima sabe lo no aquí no sabemos nada o sea que era todo un engaño un engaño una ya hay que decirlo que decirlo

Voz 4 35:47 cómo os sentís vosotros como es clarísimo

Voz 7 35:53 no

Voz 4 35:53 era un chaval de quince años era un chasco no

Voz 7 35:56 decía una pintada que encima que

Voz 0871 35:59 padre nunca quiso que fuera músico nunca porque es que te da igual que padece era de maricones y era de era perder el tiempo porque tiene que decir no lo que era perder el tiempo que tenía que ser ingeniero os siglo que se el técnico superior bueno sin dócil

Voz 0874 36:22 ayer algo el ansia de cualquier padre no es curioso yo creo que lo que ha triunfado y lo que no ha triunfado en en esas décadas en España al final se lo debemos al Ministerio de Defensa en el suelo chicos eh

Voz 14 36:34 sí la verdad es que sí y en en en

Voz 0874 36:38 muchísimos casos como la homilía te has mil carrera no India o como la mili o quién se ha librado de ella a lo mejor ha podido continuar otros en cambio con la mili han tenido que romper el grupo oyes pediría a los tres que estáis aquí a Delfín Ricardo ya María José que me contar una cosa y es en vuestra experiencia en aquella etapa cuál era en relación con la industria discográfica de la que ahora hablaban en los bancos

Voz 15 37:00 la relación gran discográfica se bueno nosotros empezamos creando nuestra propia discográfica porque vamos nosotros no pero Paco Martín que era el promotor nuestro creó una discográfica para sacar nuestro disco y luego ya hemos tenido contactos con multinacionales y vuelta sellos independientes

Voz 20 37:20 y esas a las relaciones con

Voz 0874 37:22 pero el disco era como la panacea no el disco era como que ya él

Voz 15 37:25 SCO era el desenlace final algo inevitable estábamos haciendo canciones y había que plasmarlo a nosotros ya llegábamos a la radio con maquetas hace al grabábamos maquetas las enseñamos a los locutores Si ya eso era imparable porque tampoco tampoco éramos muchos grupos había yo qué sé media docena de grupos o y hay dos grababan al final claro el dependiendo como una multinacional María José Bergamín por ciento experta que te interrumpa a propósito de la mili a mí también me hizo polvo e sea justo cuando era número uno tuve que ir a hacer la mili porque porque ya se me acabaron las prórrogas de estudio

Voz 14 38:12 rinde y no había manera de no

Voz 0874 38:15 no no no porque tiene conciencia el tipo de cosas si me escapaba o lo que fuera me había declarado pero ya músico desde el exilio era demasiado anterior hubiera sido a lo mejor otro puntazo mujer había vivido tu carrera María José de perdona eh

Voz 19 38:30 no no no yo en mi caso grave con nuevos medios bueno primero con rara

Voz 18 38:36 mis que era un que era una casa muy pequeñita independiente de que hizo mi Luca que era de las chinas ya hizo una casa pequeñita donde ir

Voz 0779 38:47 Anabel temas luego esos mismos temas y otros nuevos medios

Voz 18 38:52 claro pero ahí es donde más se dio a conocer por eso accidente se conoció más

Voz 0779 39:02 estoy aquí después de cuarenta años pues eso es verdad

Voz 0993 39:06 sí mi relación a través de los salvajes con las discográficas podríamos decir que fue una relación de su misión nosotros grabamos un disco con Marbella que nadie Vergara eso grabamos a primeros de sesenta y cuatro tres temas de Johnny Hallyday que no se impusieron ellos curiosamente grabamos fuimos los primeros en nevar tema que hicieron famoso a los Beatles Boys en castellano eso no tuvo trascendencia pero nos abrió las puertas de Alemania hoy hería allí debía ser sordo bueno no sé el caso es que pero a nuestra vuelta de Alemania si bien sí sí sí sí sí sí poco después ellos habían marchado cuando cuando llegamos nosotros también tuvimos seis meses allí de penurias de hambre pero fue la la la metamorfosis de la banda ya al volver fichamos por la voz de su amo nunca mejor dicho la labor de su banda primero con el sello Regal mientras empezábamos a los primeros discos que no bueno pese iban introduciendo y cuando ya empezamos a funcionar bien no nos pusieron también con con con la marca de The Beatles A Regal me parece que no si nos pasa no es cambiaron de sello dentro de la misma de la misma empresa Nos cambiaron de sello que era un sello

Voz 0779 40:19 con con categoría no fluyó qué hicisteis de teloneros para los Modi blues

Voz 15 40:24 eh

Voz 0993 40:25 podría ser sí sí sí

Voz 17 40:28 estuvimos ahí de sí sí sí

Voz 0993 40:30 que qué memoria diez acabó mira el a pesar de mordidas del antiguo Palacio de Deportes de de Barcelona sí sí

Voz 0874 40:38 acaban de introducir en el Hall of Fame de la música en Estados Unidos es que te has acostado en el suyo sean reconocidos vamos con el último tramo de esa conversación que es una comparación de pasado y de futuro es hablar con los viejos rockeros y luego lo hacemos con estos que que ha significado el rock o qué significado al pop para ellos ahora que lo ven con la perspectiva del tiempo

Voz 0993 40:59 el hecho de ir en la silla de ruedas

Voz 4 41:01 cerraba puertas

Voz 10 41:03 en principio estaba abrirlas en algún momento pero una vez que se habrían ya la cosa pasaba

Voz 4 41:09 cada vez me contase lo que anécdota en Calella no

Voz 21 41:11 bueno si aquello fue muy bueno porque eh eran las

Voz 10 41:16 es que no recuerdo si eran las fiestas mayores yo sé que era en el paseo marítimo y nada nosotros fuimos allá íbamos entonces la idea era que había una orquesta de ésta bien formadas con sus trajes con sus cosas con sus vientos y todo eso sí después para la parte de juventud pues había un grupo que daba pues la la la marcha laica en la caña no aparecemos nosotros claro al aparecer nosotros el concejal de Fiestas de aquel momento y el señor alcalde bueno pues miraron prestigio como erais vosotros para que es bueno pues bueno dos de los componentes del grupo íbamos en Sitges bueno yo iba en silla el otro iba con con bastones bueno esto ya me llamaba mucho la atención en un momento dado entonces bueno se se se les descompuso la cara porque esto no puede ser no sé qué no sé cuánto qué tal que yo voy a llamar al representante bueno y se fueron a hablar con el representante yo decía los vamos a pasar una noche de playas porque hoy aquí no tratamos aquí no tocamos digo se se fueron llamaron al representante

Voz 21 42:28 el representante le dijo dice mira

Voz 10 42:32 hace una cosa tú les dejas tocar si a ti no te gustan o la cosa queda mal dice yo te monto gratis las fiestas del año que viene cuando resumiendo nosotros tocamos aquella noche tocamos al día siguiente porque ellos mismo concejal nos dio otra actuación querían para más días S lo que pasa que no teníamos más fechas ya estábamos comprometidos en otras cosas bueno fue yo para mi ha sido una de las mejores actuaciones como recuerdo porque recuerdo todo el paseo marítimo yo no se las miles de personas que llegarían haber allí Miguel

Voz 4 43:11 cuando la banda de rock lo sentí es que el rocker algo especial que te podía hacer mejor como persona y todo

Voz 10 43:18 pero es que la música en general hace buenas personas seguro seguro

Voz 21 43:22 según si la música no tiene no tiene

Voz 10 43:26 no tiene la capacidad de hacer malas personas es como tú lo utilizas

Voz 22 43:30 aparte no hay una frase hay una frase que dice la música amansa a las fieras no puede haber alguna ocasión y te vuelves y te enseña algunas veces a aprender la patada en el culo que te pega alguno gente que nunca

Voz 4 43:42 mucho la música me ha llenado mucho en todos los aspectos yo ya no quiero entrar más en detalle no tiene que atraería te faltaría programa pero pero contiguo ha sido uno

Voz 0874 43:55 a mí me dirá vida

Voz 6 43:57 has sido una historia de amor toda la vida ha sido una historia de rock de alguna canción bonita de escorpión lo mismo alguna balada de estas se sí sí sí porque es que ha sido toda mi vida con él desde los quince años todo dedicado a la música lo teníamos que lo compartíamos muy bueno en las crías han mamado Sima se dice mal pero desde pequeñas también el tema de la música

Voz 4 44:21 la última pregunta cara a ti que te ha dado el pop la música Zurita

Voz 0871 44:26 tenía muchas satisfacciones mucho rato de los bueno

Voz 7 44:30 Cobo no con grandes músicos

Voz 0871 44:34 a grandes amigos que todavía no sigo viendo alguno pero como decía antes siempre hay algunas discordias siempre es bueno no les bueno o me a la faena agotar otras sido Paquito porque ya no hubiera sido posible la vida sin el rock'n'roll hostias tampoco hay que pasarse no voy a hablar como si yo sí Funcas

Voz 7 44:53 pero es punki funky Farfán carro

Voz 0871 44:55 pero a mí me yo amo el funky o el funk

Voz 7 44:59 esto aunque sí inunde contra una banda para tocar funk se parte el culo conmigo es el el funky Franquet

Voz 0871 45:09 yo sido el funky es lo mejor que hay en el mundo el chaval tú que has escuchado faquir

Voz 12 45:18 sí un poco

Voz 0874 45:25 aunque Javier pues sí pues sí lo que pasa es que me sorprendió no ya lo veo yo sí me gustaría preguntaros para para terminar de estamos con el batería de Los Salvajes y quién fue también cantante de pistones con y de aquí ahora director de Recursos Humanos jubilado diseñador de muebles en Talavera bibliotecario en Usera a ese chaval lo esa chica de quince años que pasa por delante de un escaparate de una tienda de música si es que todavía existe alguna tienda de música que tenga un escaparate que da la calle IB una guitarra Hay piensan comprar Brian hacer algo con la perspectiva del tiempo con vuestro bagaje y con todo lo que ha pasado a vosotros a Delfín Ricardo María José que le diríais

Voz 18 46:06 es la cumbre efectivamente que adelante

Voz 0993 46:09 me me sumo a la propuesta de mis compañeros que es además hombre como una pastelería en la tienda de música estará atractiva como una pastelería yo no conozco a nadie que no que no le llame

Voz 15 46:21 es una batería un bajo los colores que tiene hiló contra la tienes entrar hermanos como te comenté antes ya no la sueltas

Voz 0874 46:30 lo que pasa que también a veces da muchos disgustos no a mucha gente y muchos sinsabores

Voz 0779 46:34 que empezar las cosas hay que empezar las nunca sabes dónde te van a llevar la cosas empezar las cuando te pueden llevar a diseñar muebles en Talavera que es magnífica

Voz 0874 46:42 pero con un bagaje muy diferente al de cualquier otro diseñador de muebles que hay en España seguramente que con un con un bagaje con un pasado muy diferente al de cualquier otro diseño

Voz 15 46:50 es una muestra de que yo no soy diseñador devuelves yo soy músico de hecho de hecho hoy estoy aquí porque soy músico igual y pienso seguir siendo músico mira el otro día leí un artículo dice que las personas ahora mismo hasta los setenta años son jóvenes

Voz 0874 47:10 este setenta setenta y uno

Voz 15 47:13 yo soy un baby todavía seguir dando mucha guerra subirme a muchos escenarios que es donde me gusta

Voz 0993 47:20 nosotros pensamos jóvenes siempre bueno yo con setenta años jamás pensé que podría estar tocando lo mismo que tocaba cuando tenía catorce quiero decir es que es que actualmente la edad la edad está en la mente y tocar la batería bueno requiere un cierto esfuerzo y una cierta preparación física no tocar rock and roll no es lo mismo que tocáramos no se pasado bolillos no que todos los méritos que tiene el pasodoble lo mismo tocar la batería que cantar eso es cierto pero yo no no no estoy de acuerdo para cantar hay que estar muy a sus sí sí sí sí sí sí porque claro que al instrumento es es es tu voz son sus cuerdas vocales sí sí pero no

Voz 0874 47:59 pienso que lo que acabas un concierto con codo de tenista pruebas así no

Voz 0993 48:02 sí pero bueno me cuido bastante Putin abogó también tengo una batería electrónica en casa con la que practicamente cada día también pues le Le doy un toque pero a lo que venía no cuando teníamos veinte años Veinticinco pensaban los tras esto se acabará con treinta con XXXV años algo eso no no es cosa de jóvenes pero bueno el tiempo nos ha ido manteniendo incluyendo no sólo el referente de bandas como stone si me este tipo que siguen en activo también es un es un acicate para que nosotros sigamos detrás dándole no

Voz 0874 48:37 sí ese es el mensaje que queríamos para terminar así que os agradezco mucho la visita Delfín Fernández batería de Los Salvajes a Ricardo Chirinos cantante de pistones Gian María José Serrano Kiki de aquí gracias a los tres pero esta conversación un abrazo fuerte y suerte con los proyectos de futuro Javier Pérez Andújar pues hasta que hagas otro paseo vamos volvemos a ver ahí sí que haciendo una selección musical que me sorprenda pero que no me escandalice ahí mucha a lo largo

Voz 23 49:11 a A vivir que son dos días Javier