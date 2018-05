Nuestra segunda casa

Voz 1 00:00 a Cristo siempre ha demostrado devoción por los dioses del Olimpo ha construido mucho si magníficos templos que te ha dedicado Fatih gran Zeus padre de los dioses

Voz 0874 00:54 buena parte del olimpo desfila por esta escena de Furia de titanes que es una de esas grandes superproducciones de los ochenta en las que aparecía lo más selecto de Hollywood lo vamos a hablar de Hollywood aquí preside lo limpio huida de litio si del Olimpo y por extensión de Grecia entramos en el negociado de nuestro antropólogo inocente que Jacinto Antón cómo estás Jacinto buenos días buenos días exequias aprovechado unos días de vacaciones para visitar Grecia era en Atenas Peloponeso a tu aire no

Voz 0874 01:48 cuenta que los con das si tan también no cual

Voz 4 01:50 eh a ver la la comida griega

Voz 0840 01:53 te tiene que gustar te también te lo digo yo no soy muy gastrónomo yo la verdad lo que si el vino el vino sí que es el vino Nos gusta nos gusta si en esta escena que escuchábamos Zeus ordenaba a Poseidón que destruyera Argos creo que has estado muy cerquita de árbol que es una ciudad asegura que otra más bonita de Grecia algo de poco que ver pero muy cerquita hasta la náusea que es para mi gusto lo habían dicho de la ciudad más más más bonita de Grecia y de hecho había sido como la primera capital y la verdad es una ciudad a mí me sorprendió porque es es pequeñita tiene un cierto regusto a Ibiza porque tienen no tiene un castillo arriba también es eso un un lugar encantador para para pasear con con el puerto con con unas callejuelas es que es un sitio para la gente que no haya estado náuseas de verdad que es de todos los sitios bonitos bonitos de esta está ya bajo en el Peloponeso tiene ese castillo el Palau Midi que es hay unas unas escaleras para subir pero solamente pueden hacer que sean verdaderos atletas porque no tengan vértigo y luego hay un pequeño castillo en medio de de del agua en el puerto de esa marca Murci que es un castillo veneciano maravilloso estás ahí entre dos castillos y bueno por ejemplo en el Museo Arqueológico tiene la la famosa la famosa panoplia era una armadura con con un casco con con colmillos de jabalí que es cambió completamente el concepto que teníamos de la Guerra de la guerra en tiempos famélicos cantidad cosas interesantísimas para hacer allí allí no

Voz 0874 03:22 es una recomendación y tal y como lo es descrito apetece muchísimo para verano suplía y normalmente cuando uno va de viaje suele escoger un hundía para que le informe sobre lo que va a disfrutar nosotros íbamos a hacer lo contrario vamos a pedirle a un día que me acompañe para que interprete lo que tú has disfrutado en decía durante estos diez

Voz 0874 04:20 de Calais nosotros Superman pero que hace un superhombre con capa de este espacio dedicado a Grecia Jacinto

Voz 0840 04:27 bueno está muy claro es uno de los personajes que Carlos García Gual incluyen el dicen de de mitos y claro como no podía ser de otra manera lo compara con un Hércules del siglo veinte pero sin Idris una forma una forma muy de Carlos García Gual de de de definir un libro maravilloso este del diccionario de mitos ahora ha actualizado incluyendo buenos personajes algunos personajes nuevos que vamos es un libro de referencia para todo el que gusten los mitos está muy centrado en los mitos griegos pitos y clásicos pero hay hay sorpresas esta Sherlock Holmes esta Tarzán está Godín está Locking osea es eso sí una una colección muy bonita no parece muy bonita de mitos además relatados explicados por por por él que es que es un lujo

Voz 0874 05:14 Carlos García Gual que está asentado conmigo como estás Carlos buenos días

Voz 7 05:17 hola buenos días buenos días recinto hola Carlos cómo estás qué tal pues muy bien ya sabes que siempre te leo con gusto y con una cierta envidia con estas excursiones tan estupendas que haces tú

Voz 0874 05:28 excursiones también las que vas a hacer por Madrid ahora porque dice que hablamos por última vez y hay varias novedades la primera es que ocupa el sillón j mayúscula en la Real Academia de la Lengua Española y me encanta que sea si OJ porque es la jota de Jacinto lo cual dice que luego no se sientan la necesidad sí sí sí sí oye si quieres presentarnos un poco a Carlos para que sepamos con quién estamos hablando

Voz 0840 05:50 bueno Carlos en todo el mundo lo lo conoces a la persona que más sabe del mundo clásico es nuestro hombre en el mundo clásico también especialista en novela histórica es especialista muchísimas cosas pero sobre todo tenemos como libros de cabecera sus libros sobre los mitos sobre los mitos griegos delitos clásicos el libro de las sirenas en el libro de la muerte de los héroes para mí son forman parte de mi disco duro

Voz 0874 06:16 a ese acaba de reeditar como decía Jacinto Carlos tu diccionario de mitos publicado hace veinte años por primera vez convertido en un referente con mitos modernos esto aquí por ejemplo te has dejado llevar por la pasión Marvel ahí

Voz 8 06:29 no lo es que de la mitología germánica hay muy poco hay hay estado Dean y quizá hay alguno más pero lo que es un personaje muy interesante y poco conocido porque yo he visto así entre los lectores que es uno de los personajes que más les ha sorprendido porque es un dios clave en la mitología germánica es un Dios malvado tramposo que que tiene todo un lado oscuro que es muy original no realmente en el mundo griego no hay nadie tan malvado no

Voz 0840 06:55 es curioso que en en en la serie de los vikingos hay un trasunto de Locke que es lo que es el amigo constructor de barcos del del del protagonista de reaccionar curiosamente es el hacen divida alguna serie de episodios que son son de la vida de lo que por ejemplo a los somete a una tortura que es colocarlo bajo atado y que le caiga una gota

Voz 8 07:16 claro en la cabeza

Voz 0840 07:19 en la mitología germana era de veneno pero hay que son una gota de agua y entonces su mujer le pone una copa igual que para que deje de hacer el este este crearle todo el rato en la cabeza

Voz 4 07:32 cada vez que tiene quiera pues a vaciar pues

Voz 0840 07:35 el sigue cayendo en la cabeza es muy divertido porque la gente está aprendiendo mitología nórdica mitología germana la historia de Beloki a través de este personaje sin saberlo practicamente

Voz 8 07:45 sí sí lo lo que es es curioso porque es un Dios también de la inteligencia verdad de que inventa cosas se transforma en cualquier tipo de animales es un Dios muy astuto pero

Voz 0840 07:55 ayer eso Henriques recuerda el alcalde de recuerda al dios coyote de los indios americanos mucho

Voz 0874 08:39 incluso para Haití nos encontramos con Agamenón en Vicenç uno de los mitos incluidos en ese diccionario Carlos Agamenón que no sabemos si realmente existió o no como con muchos de ellos

Voz 8 08:50 claro no sabemos esos héroes existieron probablemente no existieron yo creo que fueron creados ha magnificado durante lo que se llaman la edad oscura ya por los poetas fuese fueron haciendo mayores a partir de ciertos recuerdos no irá Agamenón es un personaje además no sólo grande sino luego trágico verdad cuando lo mata Kristen extra cuando tiene que sacrificar a su hija Ifigenia es es un personaje tremendo

Voz 0874 09:15 yo soy yo sabía que sea Jacinto Le gusta es porque tuvo una muerte trágica

Voz 0840 09:19 pero bueno me gustaba por muchas os Agamenón de hecho en el museo de mecenas hay algunas piezas que aparece el nombre de Agamenón aparece no aparece la denominación de Pastor de hombres que ya eso ya nos pondría sobre aviso de que ser el héroe homérico pero pero sí que aparece el nombre de Agamenón no sabemos si se refiere exactamente a la cama no no de de de la de la Ilíada de las tragedias pero pero sí que lo visto el nombre existía el nombre del Rey todo eso está ahí viví Ximo notas notas algo no una pulsión un malestar que está ahí en ese en ese en ese lugar y curiosamente que vamos a su mujer su asesina que extra era tú lo explicas en tu libro era la era la hermana de Helena de Troya puesto muchas veces obliga estaban casados dos hermanos con dos hermanas había Agamenón con con Elena un extra había nacido las dos Helena Christensen extra de de de de un huevo de Leda porque el huevo de cisne porque es sabía sabía pareado Zeus con su con su con su madre le parecía HBO ya había puesto huevos no y de hecho yo quería ir a Esparta que esta relativamente relativamente cerca in en porque decían que se conserva un trozo del huevo del que salió Helena de Troya en algún lugar

Voz 0874 10:38 Carlos eso eso no eso no lo sabía

Voz 8 10:41 no pero lo que tú dices sí de mi es muy impresionante porque es es su sitio donde se conservan grandes ruinas como las que han entonado las tumbas de fosa luego la la tremenda tumba de cúpula esa mi que hay que recordar que hay que sólo es Slimane

Voz 0840 10:57 sí sí sí

Voz 8 10:59 qué fue de esgrima fue el que dio nombre es un ejemplo Agamenón a esa máscara de oro que hay estupenda que hoy sabemos que no es sino que es de alguien del dos mil antes de Cristo es decir tatarabuelo de Agamenón en todo caso pero que si es un sitio realmente impresionante

Voz 0840 11:15 curiosamente Slimane cuando excavó allí en en en y cenas a diferencia dentro ya que estuvo siempre insistiendo que había descubierto la Troya homérica en Mi cenas muy pronto se dio cuenta de que de que las las cosas que estaba sacando a la luz no correspondían al al periodo homérico eso de todas formas no le quita el emocional visita a la visita de de Demi cenas idealmente cuando vas caminando por ahí sientes un poco la la pulsión besa Orestes acechando en el palacio contiguo tiene que tiene que ser muy fuertes esto Jacinto bueno bueno hay hay gente que prefiere qué prefiere no prefieres a tomar unos vinos dentro de que estamos las ruinas

Voz 8 11:55 sí yo recuerdo que Henry Miller que no sabía mucho de los griegos pero ese dejaba impresionar mucho en en el coloso de Maroussi con Dallas las ruinas de medicinas habla del el eso el escenario ese tremendo Isère siente realmente acongojado hoy sorprendido digamos por algo como sobrenatural y es muy curioso que sea ese Henry Miller que ya sabes que no que no conocía mucho del mundo griego pero ahí su entusiasmo es tremendo antes

Voz 0840 13:04 estoy hablando sobre Aquiles pero me estuvieron secundario no es curioso bebé era yo diría que era el pues el hombre más cabal no del ejército aquellos no estás de acuerdo Carlos

Voz 8 13:14 bueno es es el viejo sabio es el hombre que ya tenía una experiencia combatido durante tres generaciones por otra parte es el rey de otro de los sitios mesiánicos importantes que es Pilot

Voz 0874 13:25 ahora estoy kilos tú no siento así la verdad es que

Voz 0840 13:27 pilotos tiene un un yacimiento que es el castillo de El Castillo de Néstor precisamente en en las en las afueras pero Pires en sí es hoy un día una ciudad bastante moderada muy agradable bastante veraniego con el aliciente de que en la bahía o la famosa batalla de una Barinas la la batalla que decidió el destino de de Grecia ya en la cual es un poco Lepanto griego allí las las las flotas combinadas de Inglaterra de Francia y Rusia que que vaya a Coalición derrotaron a las a las fuerzas otomanas que estaban a los turcos con con con navíos también egipcios tunecinos y hubo una batalla colosal allí en el en el en la en la bahía que para para para todos los griegos Darino hilos tiene mucho que ver con la Guerra de la Independencia quizá incluso más que con la que con el pasado homérico de Néstor pobre

Voz 0874 14:22 pasaste por Pierce camino de limpia esa ciudad que fue sede de los Juegos Olímpicos de la antigüedad como se encuentra ahora está precioso pero preciosa yo había estado hacia

Voz 0840 14:31 tiempo había ido con Melina Mercuri en una época en que nos llevaron a los periodistas a viajar con antiguos atletas griegos porque están promocionando una candidatura olímpica de Atenas y fui a verlo invitan bueno esta segunda visita que hecho estaba precios no solamente porque era primavera ahí están celos decididos todos los árboles de Judas las ruinas estaban llenas el templo de Hera le grandísimo templo de Zeus estarán todas llenas de flores todo verde sino porque ha condicionado muy bien todo el parque arqueológico y además hay un museo arqueológico ahora maravilloso modernísimo que guardar bueno pues esas cosas sensacionales los los frontones las estatuas de los frontones el templo de Zeus que ahora uno de los más importantes de la tele tuvo edad incluso guardan algún trocito de lo que se cree que era la estatua Cristo cantina de de de Zeus que hizo Fidia son es una de las maravillas de la de la de las siete maravillas de la Antigüedad clásica bueno está lleno de tesoros esculturas eh Cascos es es es una yo no atiende cita de de de de Olimpia de la del del pueblo que hay al lado me compré una sirena de barro preciosa que que que bueno yo lo oigo incluso cantar

Voz 0874 15:52 tú pasa este limpia camino de Atenas ir allí en el museo arqueólogo

Voz 0840 15:58 pues Calixto en supongo antes

Voz 0874 16:00 adelante estatua de posible

Voz 0874 16:21 selfie en esta escena de Percy Jackson y el ladrón del rayo es una versión muy libre del mito de Perseo a que parece como hijo de Poseidón ya Carlos si no me equivoco recuerdo mal no era hijo sino sobrina

Voz 8 16:34 ese era hijo de Poseidón

Voz 0840 16:36 no era eso era sobre todo todos el cine no que hay ciertas dudas de deshielo las la escultura esa el dios del cabo Artemisa que es como se llama oficialmente la estatua es poseído doce euros porque no está está lanzando algo fueron rayos haría feos si fuera o no un tridente sería sería Poseidón no nos gusta pensar que es poseído porque además apareció debajo del mar porque la la la todo el aspecto que tiene casi vemos las algas que debía tener pegadas no en en esa esa estatua pero es más posible que sea que sea Zeus porque la forma de sujetar el el arma que es es que está lanzando es raro para un para un tridente más lanzado un tridente es un poco poco curioso parece más claro que fuera un rayo lo que no sé si está estuve de acuerdo Carlos con

Voz 8 17:27 eso sí puede ser puede ser eso siempre se ha dudado porque posidonia es verdad son bastante parecidos en la estatuaria no son los dos dioses mayores ahí con barba yeso Pod puede ser lo que tú lo dices no había caído nunca en eso que la postura es más bien de lanzar un rayo que un tridente eso así

Voz 0840 17:44 pero era era un mal bicho realmente posición era era era un personaje Dios muy turbulento y salvaje no te hay algunas conexiones hay entonces su relación con los caballos es decir sacrificaron caballos tirándolo al mar siempre está como enfadado para te tiene que ver con el concepto del mar Tavío no del de la tempestad que tanto debía preocupar a los a los griegos fue el gran el enemigo de de de Odiseo no de Ulises impidiéndole regresar siempre con con sus tormentas supongo que le temían por eso no es un Dios paternal no

Voz 8 18:17 no bueno hay que decir es que ser padres según la versión de de Teseo que es el gran rey de Atenas eh que lo conecta que lo conecta con el mar no tiene dos padres posibles no

Voz 0874 18:29 ese ese Poseidón con una fotografía don Jacinto de del del Museo Arqueológico qué tiene de particular

Voz 0840 18:35 bueno es buena es unas impresionantes siempre es más grande que el tamaño natural es de lo de lo que llaman el estilo severo o todavía no estamos en el en el pleno clasicismo el el el cuerpo tú lo ves todo está desnudo allí parece que parece que respirar apareció primero un brazo de Poseidón y después la escultura entera bueno es es de esas esas esculturas que podías pasarte horas delante de hecho está en una sala en el en el Museo Arqueológico de Atenas la gente se pone alrededor y oyes a las

Voz 0874 19:11 mujeres suspirar cuando los hombres suspirar con con queremos ver ese es el sí que yo pasaré a pasar ese no no como

Voz 0840 19:18 Tito mucho también en pleno

Voz 0874 19:21 duramente un poco más ya que hablamos de obras de arte si hacemos un recorrido por las obras de arte griega a que acabara en el Museo Británico de Londres si lo hacemos en este caso en compañía del Canal Historia

Voz 11 19:32 este es el Museo Británico la mayoría de las esculturas que adornaban el Partenón se encuentran aquí estas esculturas del Partenón conservadas en el Museo Británico son conocidas hoy como los mármoles de Elgin Lord Elgin que fue embajador ante el Imperio Otomano trajo las esculturas a comienzos del siglo XIX por esta razón estas esculturas son denominadas los Mármoles de Elgin en mil ochocientos diecisiete cuando las esculturas se exhibieron al público en el Museo Británico fueron una revelación para los europeos la civilización de la antigua Grecia en el punto culminante de su gloria aparecía ante el público por primera vez reflejada en estas esculturas

Voz 0874 20:14 claro porque todo ha escrito mucho sobre el Arqueológico de Atenas pero buena parte del legado de la Acrópolis está en el británico

Voz 0840 20:21 sí eso es lo que hay en en en en Atenas el Arqueológico Nacional que es el el Museo clásico de donde están todos los tesoros están todo todas las luego han construido hace unos años un museo nuevo delante de la Acrópolis abajo en el cual están algunos de los tesoros de la de la de la Acrópolis del antiguo pequeño museo hito que había en la Acrópolis arriba y las lo han puesto allí entonces es una forma de de pedir al mundo que intervenga para recuperar esas obras que están en el en el Museo Británico sabes que esas obras fueron a parar a Inglaterra porque Elgin las las las las robó pero sí de algún de hecho salas regalaron los turcos que eran entonces los que los que los que mandaban de hecho en la Acrópolis hay que recordar que el Partenón explotó porque lo bombardearon los venecianos durante las ganas con los turcos ha tenido unas vicisitudes muy muy terribles no el el Partenón y toda la Acrópolis hay gente que piensa que esas piezas que se llevaron que se llevaron los ingleses que están el Museo Británico de alguna manera se han preservado mejor que algunas que que permanecieron in situ hay toda una discusión ahí sobreconsumo la acción es evidente que esa que todo ese patrimonio pertenece a Grecia lo lógico sería que se que volviera a su sitio más ahora teniendo un museo en el cual se guarda un sitio para las las Topas y las esculturas de de que conservan en el Museo Británico hay gente que piensa que esto algún día volverá que que que algún día los los ingleses es decidirán devolver devolver esas piezas yo sinceramente tengo mis dudas

Voz 0874 22:01 Scarlett eso lo veremos no yo creo que

Voz 8 22:03 no yo creo que los los amigos tienen sus razones sentimentales históricas y verdad tienen sus razones porque eso fue un que ahora los museos de Europa hay muchos saqueos yo creo que los precedentes están en contra de que los ingleses devuelvan esa esas esas piezas

Voz 0840 22:25 de esas que pasa que muchas de estas piezas que es que se llevaron en su momento de se robaron su momento pero estoy pensando en el en el en el en el Obelisco de la concordia es uno de los dos obelisco es del Museo de Luxor yo ahora tú ves la la fachada del del del del templo de Luxor sólo hay uno falta uno es es como alguien decía un egipcio a mí me dijo es como ver a una mujer desde contada que le faltan los dientes de delante solamente tiene uno

Voz 8 22:48 sí hay hay que considerar también a favor de los ingleses que han mantenido

Voz 12 22:53 en el partido

Voz 8 22:56 con muy buen en muy buen lugar no Museo Británico que además tiene la ventaja de que es gratis supongo que sí

Voz 0874 23:03 más visitados del mundo con la naves todo el mundo con lo cual

Voz 8 23:06 han difundido espléndidamente ese ese arte griego eh

Voz 0840 23:10 es es difícil decir que que tiene que pasar con esas con esas piezas hay una hay una razón sentimental como decías Carlos hay una legalidad Hay un derecho no pero pero también una costumbre es difícil enfrentarse no costumbres Emilio quiero

Voz 8 23:25 hay una cosa que el amor por la antigüedad por el mundo clásico de la antigüedad está ligado fundamentalmente a los países como Inglaterra Francia y Alemania que desde el siglo XVIII y aún antes digamos pusieron los griegos como como ejemplos de belleza de grandeza es decir los estudios sobre el mundo clásico no se han hecho en Grecia los grandes estudios los grandes pensadores Nietzsche a ver a móvil eran eran alemanes franceses

Voz 0840 23:57 lo que también es cierto que el sentimiento que inspiró estas obras está allí el el la grandeza en la emoción e incluso la violencia del mundo griego que fue lo que dio pie a esta a estas estas obras que en cierto sentido también que estén allí donde se hicieron no desea crear eso es una una polémica de una discusión que debate muy se puede se puede eternizarse claro porque hay razones por los dos lados

Voz 0874 24:22 oye que muchos de bosques Carlos García Gual por habernos acompañado en este viaje por la Grecia de Jacinto tenemos encima

Voz 7 24:30 eso sí está visionario Alejandro gracias Carlos de un abrazo gracias a vosotros grafito los luego

