Voz 2 00:00 pues apenas tres No somos nosotros no Vázquez así que

Voz 0874 00:58 hoy con una sintonía diferente abrimos nuestro tiempo dominical para la lectura hacemos como siempre en compañía de Oscar López cómo estás Oscar buenos días estoy bailando bueno es buena es esta estamos siendo fieles al texto del que nos vamos a ocupar ya lo sabes además hoy de de novela social que es un género que tuvo mucho vigor en nuestro país en los cincuenta los sesenta los setenta Un poco menos yo creo pero ahora se relanza tu crees no están

Voz 1648 01:23 el momento álgido porque claro estamos hablando las novelas de aquella época como Tiempo de silencio como Últimas tardes con Teresa o como El Jarama por ejemplo de Ferlosio es verdad pero pero no está mal yo vivo yo he leído a autores como Pablo Gutiérrez como como Sara Mesa o como el mismísimo Manuel Manuel Vilas el otro día que son novelas algunas que tienen un cierto aire social y qué decir de Chirbes lo de o de Belén Gopegui hombre es verdad que es una novela social quizás reinventado sobre todo afectada por el tema de la crisis económica y sus consecuencias de la que yo creo que hay muchos autores que no que ni quieren ni pueden escapar pero pero sí que se publican algunas cosas algunas incluso bajo el formato casi casi más de novela social diríamos que casi son novelas políticas no aunque lo social y lo político yo creo que también están muy muy relacionado

Voz 0874 02:07 de hecho estaba pensando que igual no deberíamos llamarlo ya no que lo social no novela periférica porque lo que seis hay mucha literatura que surge del barrio del hecho de no vivir cerca de centro verdad

Voz 1648 02:15 de la el tema fronterizo es muy literario creo desde luego el libro de hoy lo demos

Voz 0874 02:21 tras el libro de hoy es maleza de Daniel Ruiz publicado por Tusquets

Voz 4 02:35 tirado Chema quito la lengua hecha una estafa contando que junto al canal on Le habían reventado abruptos pegaba cabezazos sin Jodie que Ava

Voz 0874 02:44 los demás tenían que verlo estaba junto al PIL

Voz 4 02:47 Don descentrado como una vaca de carnicería los ojillos aún números cómodos cocinas muertas mucho acababa de dar lumbre a dos papeles donde apaleado así que ninguno estaba para mucho movimiento todos dijeron vale pero también dijeron pásalo Se te queman las uñas y Chema Quito empezó a berrea Aria mentar a los muertos me cago en vuestras madres hijos de la República pobre Chamaco en la plazoleta seleccione pero el cariño no da para tanto cualquiera le quita al panceta el pito de sus dedos Mantecón

Voz 0874 03:48 Stones que antes de aquí lucha dos de la calle que es nuestro escritor que están Sevilla Daniel Ruiz cómo estás buenos días muy muy contento de estar con nosotros dejando la banda sonora hecha por cierto está muy bien teníamos que exigirlo a cada autor que llega por aquí si no fueras de barrio maleza no existiría no

Voz 5 04:06 sí obviamente ésta es una es una obra muy muy vinculada a mi educación sentimental a mi y a mi vivencia como ciudadano de barrio de extrarradio de periferia

Voz 0874 04:18 has usado varias palabras te iba a decir que no sé si hablar de barrio o de suburbio

Voz 5 04:24 bueno creo que yo tengo la incluso en el ámbito anglosajón que distorsionan un poco no yo más bien hablaría de de periferia de margen de aquello que queda fuera de los grandes centros urbano y que está un poco en en en contacto con otros paisajes no en colindante con siempre con con cuestiones que al final implican pues una fricción y una crisis territorial no

Voz 0874 04:52 maleza que nos cuenta Óscar

Voz 1648 04:54 yo diría que es un tríptico son tres historias que comparten geografía lo comentabais un barrio periférico con protagonistas vamos a decir que intentan sobrevivir a ese entorno más o menos hostil las miserias a sus contradicciones a sus anhelos son son tres novelas cortas la primera es la más larga de todas aquello que se podría decir cómo se podría definir como Nouvel que nos habla de una pandilla de barrio en la que se ejecuta una venganza provocada por la muerte del perro de uno de uno de los miembros de la pandilla en la segunda el protagonista es un comercial a a quién no le van muy bien las cosas ni en el trabajo en el matrimonio y que un día haciendo footing encuentra la mano seccionada de una mujer y se obsesiona con ella hasta el punto y esto es lo lo sorprendente no hasta el punto de que parece que seamos testigos de una especie de macabra historia de un amor no alrededor de esa posible mujer a ver cómo es y por último está la historia de un joven con discapacidad intelectual que trabaja en una empresa de mantenimiento que además está obsesionado con Michael Jackson y con una niña que vive en una de esas comunidades ricas que la atiende son son tres historias que yo diría que hablan de tres subidas hablan del esfuerzo que sus protagonistas hacen por bueno pues por escapar precisamente de esa maleza que da título al libro de esa maleza que los a prisión a que los ahoga son tres historias de derrotados son son individuos que están sometidos a la dureza del extrarradio también un poco no todos pero sí dos también un poco al desarraigo a la dureza de una sociedad que en que nos asfixia porque tiene yo creo que estas historias se pueden leer en clave metafórica son tres tres historias que te hagan porque no puedes evitar pensar mientras a esa historia avanza pues que no hay escapatoria en y para los protagonistas pero tampoco yo diría que para los lectores de no sólo por lo que cuenta sino también por la manera como lo cuenta porque cuando el cálido ya de Cruz ya lo sabe él tiene un estilo muy particular que es un estilo muy muy poético muy rítmico pero pero también como si estuviera hecho a latigazos no como con frases poco eso sí que además que lleguen no como decíamos al principio yo creo que este es un libro muy fronterizo es muy periférico y eso lleva implícito dos cosas por un lado que las situaciones conflictivas estén aseguradas eso en los terrenos en las zonas fronterizas quién a quienes no les gusta el western ya lo sabemos y luego que luego nadie también puede salir indemne de ellas no y por último casi me atrae

Voz 5 07:04 quería decir

Voz 1648 07:05 no sé si lo compartirá que tiene algo de libro determinismo cuanto uno tiene la sensación de que el hecho de haber nacido en un entorno social muy desarraigado muy concreto casi casi porque no ocurre siempre casi casi te impiden en la el ascenso social no un poco conseguir el éxito

Voz 5 07:20 el bueno la verdad es que ha hecho una radiografía bastante impecable al menos de mi del planteamiento lo que yo pretendía abordar cuando la concebía si él no diría tanto determinismo como quizá una triste evidencia de una realidad y es que en otro tiempo quizá la unas posibilidades de ascenso social eran eran estaban más a la mano y la realidad es que hoy ni siquiera a través de la educación eso eso se logra ir efectivamente como tú bien comenta yo creo que al final la la la moraleja de la historia es bastante desalentadora en ese sentido no

Voz 0874 07:59 es curioso porque colabora con nosotros el escritor Javier Pérez Andújar que también tiene mucha literatura muy vinculada al concepto de barrio de sus textos son poco se deriva que del barrio nunca sale el barrio eres tú y lo llevas contigo pero él lo interpreta de manera muy positiva es un poco el lugar que te define ir qué también de algún modo determina tus valores tú en cambio ese determinismo lo lo redacta es una manera un poco negativa es como que esa imposibilidad de salir del barrio de crecer de escapar va a marcar un futuro que tiende a ser negro

Voz 5 08:29 sí la verdad es que llego a yo adoro la la la prosa de Javier y es verdad que en su en sus textos se percibe una alegría en una especie de orgullo de clase

Voz 0874 08:41 de Barrios en sí

Voz 5 08:43 yo comparto esa parte de orgullo pero Mi visión un tanto más pesimista porque creo que las circunstancias actuales de la crisis que todo el mundo habla de que ya hemos salido pero yo esos en mi barrio sigo sin percibirlo pues eso hace notas de de crisis al final han convertido el barrió en una una aún más claustrofóbica hay cerrada hay impermeable

Voz 1648 09:09 son historias sin concesiones a mí algo que me ha llamado la atención y ya me había llamado la atención en otros libros tuyos es que en un mundo actual donde hay demasiado escritor políticamente correcto tú no tienes miedo de resultar especialmente duro si hace falta

Voz 5 09:23 yo era una cuestión que a mí me interesa no hace precisamente con la gran ola anterior de tuve oportunidad de un club de lectura donde había mujer es muy mi señora no mayor en una de la mujer en medio se levantó muy indignada durante el debate y me dijo que no ha gustado nada mi libro porque era libro que que le había hecho perder el sueño y que ella leía por la noche para conciliando y que le había amargado no entonces el equipo era efectivamente que pareció como una especie de reproche involuntariamente que lo que él piropo más acertado que me han dicho nunca que yo la concepción que tengo de la literatura es que qué escocés no como decías Manero al final la escritura tiene que ser como como escupió

Voz 6 10:14 sí

Voz 1280 10:15 esta historia comienza con una mano con un pedazo de carne amputada un choco cartílago y nos hoy qué asco es lo que mueve esta historia pero antes hay un corredor de fondo un par de piernas embutida en unos pantalones de nylon blanco que se mueven como tijeras Ci U lo primero que se ve son esas dos piernas rebajando aceleradas el paseo del río al otro lado de las casas baratas y de la vía del tren pasada la ronda de Leiva el corredor mantiene un buen ritmo sabemos que lleva media hora haciendo ejercicio y que abandonó su casa con un portazo discutió con su mujer porque a ella empieza infortunado el ese hábito nocturno que Le quita horas a la convivencia

Voz 6 11:03 sí

Voz 1648 11:05 a mí me interesa lo lo animal que tiene este libro Locke de animal tiene este libro por cuanto los animales que aparecen aquí en estas historias son precisamente las víctimas donde está el comportamiento animal más salvaje está precisamente en todo aquello que tiene que ver con el propio ser humano o dentro de las empresas

Voz 5 11:22 sí efectivamente también es una posible lectura de El Tríptico como una especie de tratado sobre la animalidad no yo creo que en distintas vertientes nada en la historia de hace el centro que carnaza se junta justamente de la historia de un comercial que está absolutamente asfixiado por la digamos por la imposición depredadora de su empresa de de conseguir más beneficios no y al final esa dinámica no son menos animales que las dinámicas de de la lucha de las pandillas en un barrio no yo creo que incluso por encima ha notificado sofisticación y el celofán aparentemente amable que envuelve la políticas empresariales pues ahí ahí también un poso de animalidad importantes no

Voz 1648 12:03 Daniel te has convertido en un especialista en literatura de empresas e siempre siempre aparece en tus libros e no lo puedes evitar bueno yo creo que es que realmente forma parte de estás creando un género eh

Voz 5 12:17 no yo creo que forma parte de nuestro paisaje no igual que lo laboral no uno vez en caso de gran ola era nítido no pero yo creo que es una un aspecto que tenemos que que necesariamente que abordaría que contemplaban la novela de que se está haciendo en estos momentos como como miras hacia el C

Voz 0874 12:33 entra desde la periferia y cómo miran tus personajes hacia el centro

Voz 5 12:37 bueno en ese sentido yo creo que bastante o he pretendido que sea bastante clarividente la tercera historia maleza donde se muestra gráficamente ese recorrido de lo periférico lo céntrico a través del personaje del la persona con deficiencia que vive en el barrio periférico que en este caso el barrio ficticio de cero donde se las trae la historia pero que diariamente acude a una urbanización digamos de alto standing a trabajar y ahí hay una chica una niña de la que el personaje que se llama Manolito pues enamora no esa pulsión de lo periférico hacía lo céntrico yo creo que ejemplifica muy bien la presión de las tres historias no la manera en que al final a pesar de que somos animales periférico en muchos casos siempre estamos embelesados queremos vivirlo céntrico no aspiramos a a acceder a ese espacio que al final es un espacio muy cerrado muy endogámico totalmente impermeable y es lo que los embeleso no

Voz 1648 13:34 no era nada fácil abordar un personaje como el de esta tercera historia al personaje de Nolito este chico con con discapacidad intelectual lo abordar de una manera además muy realista

Voz 5 13:44 sí era una cuestión que tenía muchas ganas de hacer no abordaron la figura de un personas de una persona con deficiencia yo creo que cualquiera tanto en los barrios como pueblo pues tiene acceso más o menos directo pues ese ese tipo de de personas no me interesaba trazar un dibujo de personas así sin entrar en ningún tipo de de condescendencia de malentendido y hacerlo de una manera quizá un tanto áspera pero desprovista de de cualquiera de matiz incluso sentimental no hay una encarnación de inocencia importante en ese personaje porque me interesaba que en ese viaje a lo céntrico fue en fuera lo más desprovisto posible de de vestimenta no que es el que es digamos que se enfrentará a esa animalidad que se detecta en el centro y desprovisto de cualquier digo que

Voz 8 14:47 al final es la sangre pero antes allí luz a esas cifras les gusta entre mezclarse con el cabello rubio arrancando les destellos de trigo enfurecido como llamaradas salvajes los gritos de los bañistas ni el olor a césped día cloro pueden arrebatarle a Nolito la potencia de esa visión el pelo rubio de la niña dorando sea el sol de la tarde de septiembre más abajo la piel morena hacer su rostro en el centro sus ojos azules como pescados del fondo de la piscina

Voz 3 15:23 bien me Papa murió por quemar tu desdichas castigo cráneos

Voz 9 15:51 en este punto que hablábamos ahora hace un rato del tema de abordar los ciertos temas desde el punto de vista más políticamente correcto tú a la hora de abordar con historia como está la de Nolito con un personaje de estas características como es el tema de la autocensura

Voz 5 16:05 yo te diré que hace es la autocensura la ejerzo poco en general porque además trabajo labor profesional lo con la literatura es como consultor de comunicación para empresas instituciones y ahí si tengo que ejercen innecesariamente la autocensura porque trabajo para los intereses de Otto no entonces cuando yo me siento a escribir lo hago absolutamente libre no de manera que el prejuicio himen me quito todos ropajes posible de de censura de hecho en alguna ocasión incluso ha habido alguna sugerencia de de tratar con más amabilidad determinado personaje una cuestión que a mí no me interesa no yo sí tengo todavía una un ámbito un territorio de libertad para mí es el ejercicio de la literatura

Voz 0874 16:49 antes hablaba de la recuperación vi con ironía decías que a tu barrio la recuperación ha llegado la crisis sigue por allí uno lee libro y piensa que está centrado en los años ochenta o noventa pero podría estar centrado en el día de hoy no

Voz 5 17:03 yo creo que deje cierto que además ha habido muy poca evolución en treinta cuarenta años en determinados ambientes urbanos uno parece que que que sigue que siguen siendo idéntico cuando tú los tránsito hace bueno todo se vuelve un poco más pequeño pero es cuestión de la edad el crecimiento pero siguen siendo idéntico a como los conocisteis no es verdad que en muchos ambientes de Billy feria esa evolución antes ha penetrado muy poco

Voz 0874 17:30 lo que pasa es que el el determinismo éste del que hablaba Oscar yo te insisto en que es tremendamente pesimista porque a través de tus personajes parece que lo lo único que pueden hacer en la vida es intentar sobrevivir pero que de allí no van a salir con nada bueno

Voz 5 17:41 sí bueno yo he realmente yo no creo que sea distinto no creo que sea pesimista sino ven realista no lo que yo creo que en realidad no es no es demasiado halagüeña no yo por ejemplo pienso es bueno pues en eso que se hablaba en otro tiempo del de la educación como ascensor social no es una evidencia que en el momento eso no está ocurriendo no más bien la de educación se ha convertido en un aspecto más de de de que puede pasar por caja ahí puedes conseguir los títulos que quieran no lo da la sensación de que detuvo

Voz 0874 18:12 bueno firmas libros en la Feria ya eres un escritor reconocido y un gran escritor pero da la impresión de que tienes muchos amigos que siguen allí y que intentan sobrevivir básicamente yo creo que eso es importante no perder

Voz 5 18:24 a Isabel bueno voy a lo que lo que es un escrito lo que pretende ser un escritor yo de hecho demás me considero un escritor muy poco intelectual en el sentido de que tengo obviamente Círculo de colegas escritores intelectuales pero yo con quién mejor me lo paso son con las personas de mi barrio y con mi amigo fontanero con mi amigo albañil y creo que me ambiente no que yo creo que tengo una noción de la literatura como algo realmente poco elevado imágenes tiempo donde la literatura al final pues lamentablemente tristemente puesta cada vez más arrinconada no

Voz 0874 19:01 la literatura como algo poco elevada me gusta mucho esa definición aunque las pronunciado después de la palabra intelectuales ya no sé lo que son los intelectuales ha dicho que tiene un círculo en el que hay intelectuales

Voz 5 19:10 sí de de quería decir que yo él cuando estoy rodeado de colegas intelectuales hay un momento en que me empiezo poner muy nervioso por lo que

Voz 0874 19:18 que no son de los nuestros no claro efectivamente

Voz 5 19:21 sensación de de de desplazamiento que no tiene que ver con el con la capacidad intelectual sino más bien con otra cosa no no sé no te lo sabría definir no pero incluso cuando estoy en en un ambiente rodeado de colegas escritores mi idea amigo intento que el discurso vaya por otros derroteros no porque me aburre mucho al final hablar desde lo mismo

Voz 1648 19:42 además estaremos todos de acuerdo que todo aquel que publica un libro es una intelectual que son dos cosas distintas zanjó tiene aquí pero es decir que es escasa falta estoy yo algún día nos tendremos que poner yo te quiero trasladar precisamente la pregunta que me hacía mí Javier al principio es decir el tema de hoy en día si crees que se está reflejando toda esta crisis económica estos años que que hemos sufrido las consecuencias tú comentabas al principio que no tienes la impresión de que todavía hayamos salido de ella crees que eso está teniendo el reflejo adecuado en la literatura española del momento

Voz 5 20:14 pues mira te diría que hace dos tres años si percibía como una tendencia más decidida pero de un tiempo a esta parte empiezo a detectar nuevamente una vuelta cierta literatura quizás recreativa no ensimismada o o qué

Voz 10 20:35 tira más por planteamientos puramente literarios no yo a mí lo que me ha interesado siempre como como lector también como escrito

Voz 5 20:43 es el reflejo de la realidad lo que ocurre en mi entorno no yo creía que con todo esto de la crisis sobre todo dos mil ocho dos mil nueve pues eso iba a proliferar de manera más aguda pero la evidencia es que al final creo que se puede encontrar con los dedos de una mano quizá de dos entiendo muy bien

Voz 10 21:01 por eso los autores que estamos transitando un poco por por hacer un poco reflejo o por ahí

Voz 5 21:06 preguntarse cuestiones referidas a su realidad más cercana

Voz 0874 21:09 no me da la sensación después de esta conversación Daniel que no es la primera que tenemos que no te sientes muy cómodo en esto que yo mencionaba antes no en la Feria del Libro firmando o en incluso en entrevistas

Voz 5 21:21 si no no vamos a la verdad a lo mejor es que tengo me ha me acogió el el día tonto pero estoy estoy contentísimo estamos lo que me mayo soy un gran admirador de de vuestro programa creo que lo he dicho varias veces hombre yo la las cuestiones de la promoción son interesantes porque indudablemente en la mejor forma de llegar de de abrir un poco el espectro no pero bueno no voy a no voy a mentir diré que a mí lo que de verdad me gusta sentarme a escribir escribir efectivamente

Voz 0874 21:48 como es más dando gusta nosotros es es leerte Daniel Ruiz que vaya todo bien con esta maleza publicada por Tusquets un abrazo un abrazo hasta luego

Voz 2 21:56 sí

Voz 0874 22:00 va a cerrar con referencias literarias musicales encara no sé cuál es tu recomendación para la semana a tierra madre de

Voz 1648 22:08 de Paul Theroux publicada por Alfaguara hay puestos a leer libros ya de una dureza más o menos contrastada os traigo esta novela del gran Paul Theroux habla precisamente de una madre muy egoísta a una madre muy ruin está casada tiene siete hijos vive con la obsesión de que sus hijos se enfrenten entre ellos para de alguna manera vamos a decir poder mantener su propio poder familiar sobre todos ellos no ella necesita al conflicto y además no le importa llevarlo hasta las últimas consecuencias es una historia con más que evidentes toques autobiográficos donde se dibuja pues un entorno familiar muy patético y donde más allá algo que nos llama poderosamente la atención es vilipendiar la figura maternal algo a lo que en general no estamos muy acostumbrados de la literatura exacto no y bueno yo creo es una novela eso sí a ratos divierte porque la verdad es que las situaciones que se generan entre los hijos son bastante surrealistas y uno acaba con una sensación muy muy particulares un gran libro

Voz 0874 22:56 si hace falta más de en fin de semana para leerlo eh porque si veinte

Voz 1648 22:59 seis cientas hípico página de macro que también es muy largo

Voz 0874 23:01 un abrazo Óscar horas baladí