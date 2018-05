La letra pequeña del yogur

Voz 0874 00:00 sí

Voz 0470 00:08 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:17 tratando de no caerse dentro del cráter que están haciendo ahora mismo está semanas en la Gran Vía sólo ante el gentío un alto porcentaje del cual seguramente es fan de alguno de sus múltiples contratos laborales junto a las máquinas excavadoras usted no tiempo porque supongo que me ha llegado todavía David no

Voz 0470 00:34 esto hoy está bajo además llega llegado rapidísimo hoy porque venía con la con la bici

Voz 3 00:39 Carmena estoy estar aquí es teniendo la prosa tampoco porque pensaba que sí pero cuando te falla Javier eso es verdad en cinco años si eso es verdad seis nunca te he fallado eh

Voz 0470 00:49 por cierto déjame que me ha hecho mucha gracia es la gente que sea fan me han dicho no de Mick Mir Trump programas sino de mis contratos laborales como si fuesen

Voz 3 00:56 les gustaría ganarlo que ganas tú

Voz 0470 00:58 con un fan de la burocracia me encanta que bien redactado esta ese tres cero tres

Voz 0874 01:02 ayer dijo aquí en esta mesa Javier Cansado en este micrófono que entre tú y él hacéis el sesenta por ciento de la comedia en España obtuvo el cincuenta y cinco y el cinco

Voz 0470 01:12 vamos por ahí pero bueno pero la hecho el hecho el ochenta por ciento de la comedia en los últimos treinta años que a mí me queda mucho todavía cotizar

Voz 0874 01:19 hay que decir que ir contigo al si es verdad ir contigo al tenis es ya es una pesadez lo siento sí sí

Voz 0470 01:26 quién pues cuando una careta pero qué quieres que haga pero yo yo me yo me hubiera

Voz 3 01:31 con casco de moto puesto porque cuando veintisiete algo parecido Dani ahora se está ocultando entre una ahora lleva una jauría de cien perros como como como arbustos testigos hablando paso no estaba pensando que Federer tienes como Rajoy sabes que Federer número uno como Rafa perdida número uno pero sí jugar sin hacer nada sin hacer nada se siente allí hasta que los demás van cayendo

Voz 0470 01:55 bueno a ver pero pero Federer se sienta allí utilizando sus méritos pasado

Voz 4 02:01 es que Rajoy es Messi que tiene méritos pasados

Voz 0470 02:05 Federer lo no tiene algo en lo que apoyarse pero parece un insulto Barrena lo intentó dejar un poco pasar pero bueno al final oye de qué hablar

Voz 0874 02:12 pues hoy

Voz 0470 02:13 oye te con invitados Santa hablamos de Quique que perfil estético tiene el invitado para el portavoz del diría que es un abogado de éxito vale es que me acuerdo los dos temas sí que me que me dijiste es rollo abogado

Voz 0874 02:27 eh yo te puedo decir es el director de un bufete de un bufete de abogados JL Casajuana

Voz 3 02:32 ya se lo cual lo mejor está aquí por lo otro

Voz 5 02:35 lo estoy yo con ahí joder verdad recuerda el tema tuvo entonces que no es que no porque negarla a ver de verdad por favor ha llegado ese día

Voz 0470 02:46 bueno ya ya ya llegaban pasar a vez el día de la improvisación máxima edificable

Voz 3 02:52 no es la primera vez la letra pequeña al letra P siete paseamos hasta el estudio del momento

Voz 0470 02:57 pero letra pequeña a nivel legal a nivel oftalmológico

Voz 3 02:59 no nivel legal nivel legal que a veces es usan la lógica para que no pueda ser

Voz 0470 03:04 claro vale osea quiero que te refieres un poco al disco Kaymer no

Voz 0874 03:07 exacto exacto pero sí que me gustaría que fuera transversal sea tanto letra pequeña que los adultos no leen o que los millennials ignorando

Voz 0470 03:16 vale lo verían pero quieres un poco que el enfoque a alguna vez que la letra pequeña te has saltado y luego te ha jugado una mala pasada

Voz 3 03:22 sí o que como no lo has leído lo has querido devolverá algo hoy no has podido vale vale vale vale el envío a un crédito no vale vale aquí una señora con un galgo

Voz 5 03:30 yo me pregunto a la señora sí claro hola hola te puedo preguntar una cosa cómo labor ves

Voz 0470 03:39 que qué qué qué precauciones iniciales más terribles

Voz 6 03:41 hombre escucho precisamente en la Cadena SER todos los días

Voz 5 03:45 bueno entonces habrá que abordamos los temas desde el respeto no me gusta como presentasen la gente me acuerdo de un día que elegiste a mí sí que me conoces hombre broncas no por favor a que me tienes calado entonces claro dijo que las te escucho es seguro que tú eres mucho más agudo que yo pero no me gusto verle presentarlas como quieras tan mayor que olía a tierra

Voz 6 04:04 esto lo que dije si dijiste Messi creo me siento muy buenos deje de escuchar la cadena los domingos pero bueno

Voz 0470 04:12 ante ese comentario es una oyente que detalles

Voz 6 04:14 siempre siempre ha sido una cadena que ha respetado a la gente pero en ese momento parece una falta de respeto

Voz 0470 04:23 te paso una diferencia yo uno ya te has perdido es que me pregunta Javier del Pino que está arriba me dice claro que está dolido ahora porque por ese chiste ello ha perdido uno le hecho perder

Voz 6 04:33 en un oyente bueno normal no hablemos ya con tanta guasa porque sé cómo se las gastan luego en el estudio yo envié un correo la Cadena Ser que todavía no me han

Voz 0470 04:41 te te manifestarte por su puesto que sí contestamos a la gente a cada por cada Chester

Voz 6 04:46 cada en desde que practicamente tengo uso de razón porque así

Voz 5 04:51 me educaron está tensando la entrevista a ver si vale dime

Voz 3 04:54 ahora ya no no si las posiciones no

Voz 5 04:57 a qué decir eres tú el que me quiere pero buscar sí por supuesto tiene pero en qué en qué clima vamos a ver en total cordialidad claro es que a entenderá

Voz 6 05:07 las cosas me enfadan las comento y después se me pasa no sé si eso sí siempre con todas las noches entonces ya pero que detrás

Voz 0470 05:16 entonces porque ese día medios porque esta hostilidad

Voz 6 05:19 por qué no sitio que ese día escasos dos simplemente

Voz 0874 05:22 pero hay la Serna la vuelta escuchas ya no han vuelto a escucharla

Voz 0470 05:25 el domingo se sí que has escuchado la vida

Voz 5 05:28 Serna está en la cadena justo cuando ibas a intervenir

Voz 0470 05:31 eh que odios selectivo no

Voz 5 05:33 eres noblón me gusta claro que no quieren la gente yo no tengo que pasar página claro hombre bueno supongo que esto no chavales

Voz 0470 05:41 este machetes supongo que están nuestra saliera pararrayos

Voz 3 05:44 exacto es un chaval a mi hijo pero vamos a decir

Voz 0470 05:49 la ofensa la ofensa de la revancha

Voz 5 05:54 yo estoy a tu hijo

Voz 6 05:55 mi hijo el pequeño tiene diecisiete

Voz 5 05:57 el chaval que ellos por supuesto yo no me considero chaval yo mentalmente también se chaval puso entonces yo es San preguntas quieres que haga preguntas o quieres que tu yo aquí dentro ya con él

Voz 0470 06:10 prefiere es el tema de la entrevista prefiere que intente conciliar en con esto que no quieres conciliamos eh estamos conciliando pop

Voz 5 06:18 bueno ya veré yo estoy estoy conciliando que te ha dicho que pasemos

Voz 6 06:23 a la pregunta Javier se porque como se mayor dime

Voz 0470 06:27 porque uno es tan mayor como es que el señor señor es que si la ves vamos a ver

Voz 3 06:35 Engracia me estacionar esas es decir estamos hablando

Voz 0470 06:37 lo de la letra pequeña de los de los contratos de un de un ha comprado un producto mientras queríamos saber se han colado

Voz 6 06:45 sí cuando era joven sí desde luego pero pero claro todos fueron los bancos que he sentido pues en un pequeño crédito personal que pedí que te lo cuentan todo lores por encima confías en ellos y luego te das la patada con que aunque los intereses que si no sé qué que si no sé cuantos pero bueno aprendí trato de avisar siempre avisado siempre a mis alumnos que subió profesora

Voz 3 07:09 profesora

Voz 6 07:10 de una escuela de arte en Córdoba

Voz 0470 07:13 igual deberíamos avisar nosotros en cuanto a letra pequeña en en en A Vivir por ejemplo que a veces se hacen chistes que te pueden decepcionar cree que sería una buena estrategia

Voz 6 07:21 pues a lo mejor sí pero vamos a mí no me han decepcionado nunca

Voz 0470 07:25 este es el señor Mayor

Voz 5 07:27 no sé tal vez sea por yo en un mal momento perdido a alguien mayor y entonces me afectó más de la cuenta con un trombo a personas cuenta que tiene que llegar a Mayor

Voz 0470 07:36 ya pero yo sí yo de mayor Seat en chistes conmigo de que estoy a punto de volcar me da muchas gracias bueno es decir

Voz 5 07:44 ya lo veré que pediré antes por su nombre miro me encantaría ser

Voz 0470 07:48 a mí sí sí yo tengo ochenta y cinco años si bien un chaval me dice señor

Voz 5 07:52 no

Voz 0470 07:54 usted está ya pidiendo ya doblar la servilleta yo creo que me reine

Voz 5 07:56 hacíamos y ahora cara a cara pues mira en la primera es que se está claro si el señor Ferrer ese día de un poco

Voz 0470 08:04 como el contexto pregunta le de mi parte belleza Javier una cosa más que desde mi parte que tenemos que hacer tuyo para que nos vamos a escucharlos a mí eso me me dice Javier del Pino conoces a Javier no tótem de la comunicación

Voz 6 08:15 como mucho un figuro casi todos los de la SER puesto nueve uno malos podían claro

Voz 0470 08:20 me pregunta que qué deberíamos hacer en un futuro para recuperar teatral como ayer

Voz 6 08:24 ya estoy recuperado hacia me pasan las cosas rápido

Voz 5 08:27 leyendo esto es intercambio lo que hizo fue quitarle Inter

Voz 6 08:30 mención de quitarle ser de once menos cuarto a once y veinte Marceau

Voz 0470 08:37 no pero te perdiste tu te perdiste también lo de antes que no sé lo que

Voz 6 08:40 es bueno pero es que más o menos calculaba esa

Voz 5 08:42 ahora que la causa de casualidad y no estaba digo no está

Voz 0470 08:48 cuando nadar tales un abrazo por porque

Voz 3 08:51 ah vale me Pete Mickeal

Voz 0470 08:53 si me pide Javier que acaba la entrevista pero me gustaría acabarla con la concordia

Voz 5 08:57 dándonos un abrazo si te parece

Voz 0470 09:00 un abrazo a media mano si a verla la que no pillar pero te voy a dar un abrazo

Voz 5 09:05 gracias a que se vaya sigáis así pues la noche que me río mucho te deseo lo mejor que vaya bien aseguró que no te esperabas siempre me los pelos vale el Betis como era como fue chiste que ya hemos acordado

Voz 6 09:18 pues que venía un señor de una cierta edad dice voy a preguntar hasta el señor que esta mayor que casi huele a tierra ahí eso sí

Voz 5 09:26 estándolo sí

Voz 6 09:28 es gracias día poco la atención desde el estoy de pero no hombre no sé

Voz 5 09:33 no así sólo recordando si dicho así que si gusta cómo lo hacéis pues te deseo lo mejor y fruto de la perra y que disfrutes de Madrid yo siempre soy de aquí así que buenos días Matas siempre adiós muchas gracias

Voz 3 09:54 la verdad es que te voy a decir una cosa cuál era el porcentaje de probabilidad de que esto pasara eh cuál era ese porcentaje yo yo yo ahora tardes

Voz 0470 10:04 el programa creo que también espera pero igual a raíz de Osaka

Voz 3 10:06 igual que el siete que yo no me acordaba era graciosos pero siempre lo es igual hay más gente que que dejó de escuchar

Voz 0470 10:14 la vivir a raíz de ese chiste a raíz

Voz 3 10:16 en chiste tuyo de ese concreto pero yo te contara qué hago entrevistas yo creo que no yo creo que es malo

Voz 0874 10:22 porque su base es que esto es inmejorable

Voz 3 10:25 es verdad sube sube venga

Voz 0874 10:39 el estudio de la OCU tanto vemos al tema que nos ocupa la Organización de Consumidores y Usuarios revela que el noventa por ciento de los españoles no le nunca la letra pequeña el menos aún en Internet además un setenta por ciento de quienes no leen los términos y condiciones de uso asegura que no les preocupa dar sus datos privados para hablar de esa letra pequeña nos acompaña el hombre al que yo antes presentaba José Luis Casajuana que es director del bufete JL Casajuana abogados que son expertos en derecho civil mercantil cómo estás Luis buenos días

Voz 7 11:09 buenos días a las condiciones de uso

Voz 0874 11:11 Pay Pal tienen sesenta y dos mil palabras que son tres veces las que utiliza el Lazarillo de Tormes esto lo primero que debería ser es ilegal no

Voz 7 11:21 no es que lo es si es ilegal porque la ley el una de las condiciones que una de los requisitos que exige a las condiciones de contratación a las cláusulas de los contratos que se hacen con los consumidores es que esas condiciones esas cláusulas serán concretas y sean sencillas

Voz 0874 11:40 claro sí son sesenta y dos mil palabras concreción no hay sencillez me lo sé tampoco pero luego tú contra bienes alguna de las cosas que has firmado pero que no has una letra pequeña el desconocimiento del como es el de la ley no exime de su cumplimiento bueno

Voz 7 11:56 fue denunciar a alguien sí sí sí claro precisamente porque las empresas o recurrían el truco de hacia la letra muy pequeña como dice el el el título del programa de hoy o bien la hacerla muy farragosa pues la ley puso unas unos límites e ir en defensa de los de los consumidores precisamente el la ley sirve de corta Le de contrapeso Aisa manía esa disfunción

Voz 0874 12:26 pero las Corporación pero pero las corporaciones van hacía ese marco legal o estamos en un terreno gris en el que todavía pueden hacer cosas como ésta

Voz 7 12:35 bueno las empresas lo que tratan con esas cláusulas tan pequeña tan extensas tan farragosa así tan inteligibles pues es justificar las tropelías que luego tengan que hacer para eso está la le pegan impedirlo

Voz 0470 12:49 ya está aquí Javier qué pasa hola buenos días buenos días malos

Voz 0874 12:54 hablamos ahora del incidente hora cuando tú quieras si quieres hablamos

Voz 0470 12:57 pero el aliciente está ya resuelto está resuelto

Voz 0874 12:59 sean ha escuchado los besos que te juro que me

Voz 0470 13:02 ha dado dos besos y le acariciaba el pan

Voz 0874 13:04 no puede decir que yo pensaba casi confiaban en que se iba a resolver peor sí

Voz 0470 13:11 han visto pero pero vamos a ver Javier de tú cuántas veces no han visto a mí arreglar movidas yo siempre

Voz 0874 13:16 es verdad que tuve además tienes una tienes carácter de mediador para eso

Voz 0470 13:20 ya al final digo a los chavales

Voz 0874 13:23 yo lo que no sabía es que se podía hacer Blackout un programa de radio que tú podías apagarlo durante el periodo en que sabes que hay alguien que te

Voz 0470 13:29 en un momento que ha dicho que cuando cuando en la SER no estaba yo aplaudía

Voz 3 13:34 lo cual son pocos momentos día

Voz 0470 13:36 sí pero oye que está aquí José Luis eh

Voz 0874 13:39 Bosé Luis Casajuana que es director de bufete de abogados José Luis Juan abogados enserio eso nombre

Voz 7 13:46 sí sí te José

Voz 0874 13:49 JL Casajuana déjame el el director

Voz 5 13:52 el director antes eras tú pero pero tiene una posición preeminente en ese bufete entiendo

Voz 7 14:00 sí bueno equilibrada con mi hijo que se llama igual que yo José Luis Casajuana la JL por fin había caído

Voz 0470 14:09 llegan muchas denuncias por contratos con aquel que sin olvidar el tema ya con toda la movida de la señora que nos quitaba la radio

Voz 0874 14:15 estamos en medio de una entrevista sobre la letra pequeña

Voz 0470 14:18 estamos hablando de que en realidad yo te cuento lo que me han contado es malo porque hasta hace tiempo fugaz que te ha tomado siempre es que entre

Voz 0874 14:26 ya no puede haber contratos con sesenta y dos mil palabras de letra pequeña como por ejemplo el de Paypal sería sesenta y dos mil palabras tiene el de Pep

Voz 0470 14:34 el otro día tengo que decir que me llegó un email de Pay Pal diciendo que tenía que actualizar los términos del contrato hay deja paso a ya buscaré un día para hacerlo digo siempre que sí pero es que encima tiene ese sentido mil palabras José Luis que hay que hacer ahí no te lo vas a hacer

Voz 5 14:46 bueno es precisamente están hechos tan extensos para no leerlos yo supongo que en esto

Voz 0874 14:52 en ese en esa mente de Maquiavelo que tienen algunas grandes corporaciones la letra pequeña será como sugería debido al principio en la conexión tan pequeña como para ser imposible leer

Voz 0470 15:02 es un reto visual bueno ahí la ley

Voz 7 15:04 el de Defensa consumidas y usuarios precisamente para poner coto a esa a esa tendencia era puesto en estás poniendo una directiva de la Unión Europea ha puesto límite un milímetro y medio

Voz 0470 15:17 es un Rahman se han tasado cuánto debe medir la tipografía

Voz 7 15:23 sí sí un milímetro y medio

Voz 3 15:25 salta a las bajas porque claro el convenio firmado

Voz 0470 15:28 en una él le claro pero no es buena buena buena

Voz 8 15:31 cuestiona el medio que hace falta es verdad que el legal le la ya la consulta al uso

Voz 0470 15:36 creo que de de de juristas no sabemos mucho pero el tipografía Nos encanta echarse siempre vamos a hablar de eso es que tiene claro el precioso eh

Voz 0874 15:45 Cal Hybrid yo yo veo una pero es algo a calibró

Voz 0470 15:48 es maravillosa bellísima sin embargo la Impact impacto pero la Volta sí sí sí vamos Saleta te revienta eh seguimos pero aquí no vamos a lo mejor sale para llevar este tipo

Voz 0874 16:01 de juicios se pueden ganar

Voz 7 16:03 sí sí sí sí suelen ganar se suelen ganar cuando se lleva razón

Voz 0874 16:08 claro claro pero pero es que estamos José Luis tal y como lo plantees plantea dices que la ley ampara al consumidor para que las empresas no incluyan contratos que pueden ser o farragosos oh lector ahí pueden engañosos ocurrió pero sin embargo ellos siguen haciéndolo

Voz 7 16:25 descaro esto tiene una ley está claro pero tienen las consecuencias eh por eso decía que para eso está la ley para defender a los consumidores y usuarios

Voz 0470 16:33 una ley que ha dicho que han sido Trans puesta de la Unión Europea término

Voz 7 16:37 ay de defensa de que de Consumidores y Usuarios no las ha sido modificada y actualizada en noviembre último del dos mil diecisiete para trasponer una directiva de la Unión Europea la directiva veintiuno de mayo del dos mil trece eh que viene a unificar esta normativa en todo el ámbito de la Unión Europea

Voz 0470 16:57 qué significa que entró en el mundo de un mundo ya de abogacía que qué significa José Luis instante transponer trasponer una normativa comunitaria

Voz 7 17:04 si en determinadas materias en las que el

Voz 5 17:08 la Unión Europea se llama Comisión Parlamento se consideran competentes como es el caso

Voz 7 17:13 pues

Voz 5 17:13 esta unas directivas para unificar las normativas internas de todos los Estados miembros y les da un plazo para que cada Estado miembro adecue claro

Voz 0470 17:23 la

Voz 5 17:24 es que la Unión que es una movida de Javier

Voz 0874 17:26 nos complica pues sabré yo yo estaba Hamid

Voz 5 17:29 la Europea haciendo estas cosas qué tal le va le va muy bien mejor que José Luis bien dijo

Voz 3 17:36 bueno intentamos

Voz 0874 17:38 con cuatro a qué multas se puede enfrentar una compañía que se denunciado por incumplir este marco legal

Voz 7 17:42 pues mira hay setas

Voz 8 17:45 en pesetas vamos a hacer lo mejor en euros la por entretenimiento así como la oyentes se va a ir de aquí al grito hubiera apagó la radio digo si el las infracciones leves

Voz 7 18:01 hasta tres mil cinco euros

Voz 3 18:03 tampoco si son nuestros son quinientos mil

Voz 0470 18:06 sí

Voz 7 18:08 las grave ya cuando reiteración la sanción puede llegar hasta los

Voz 5 18:11 quince mil veinticinco pesetas no no es que son millones inmediatas

Voz 7 18:17 es verdad y las muy graves pueden llegar a más de seiscientos

Voz 0470 18:20 si tienes a cien millones de pesetas

Voz 3 18:23 esta barbaridad Jose

Voz 0470 18:25 mi meta es como un Cuba Rubik ahí eso empieza Hillary te vuelve loco

Voz 0874 18:29 tío eres este eres Si yo fuera Íñigo

Voz 0470 18:32 pero haciendo chorradas que la gente diga joder y luego es una tontería oye los millennials son son más descuidados que los adultos hablar

Voz 7 18:40 pero no creo que sea más descuidados eh yo creo que sí

Voz 0470 18:43 bueno así que muchas gracias José se apaga

Voz 3 18:49 verdaderamente abogados acosadores Casajuana en Madrid ven cuando quieras este programa estoy muchísimas gracias hasta luego tú sabes por qué te pasará

Voz 0470 19:06 no quería es que José dijesen nada más de veinte meterte en el saco de milenio

Voz 3 19:09 aquí era una zona alta con eso ya te has quedado gusto

Voz 0470 19:11 sabes qué

Voz 9 19:12 qué pasará a mí con tus múltiples programas que es que recibes pues muchas

Voz 0470 19:17 la carta tuits cartas al programar dicho señor mayor

Voz 0874 19:20 a la gente deja abajo en en Gran Vía treinta de un sobre con una carta pero si yo

Voz 0470 19:25 claro leo todas yo también

Voz 0874 19:27 sino que cuando me corrigen algo que he dicho asumo mi parte de culpa hacer propósito de enmienda pero siempre pienso en cuál es la posibilidad que existe de que yo me cruce con esto

Voz 0470 19:39 la bronca en la calle mira que la realidad debería haberme dado unas

Voz 0874 19:43 acción porque hay veces que hace hace es un pueblo fuera siempre se te acerca alguien que dice describió un día en un contexto si fíjate lo que te digan en directo hay muy difícil

Voz 0470 19:52 Manel Babia tú habías leído haber leído esa carta que yo había leído esa carta me lo dices en serio lo que te lo digo en serio había leído es acabar informa Javier sabes sabes qué pasa que quién te escribe una carta de puño

Voz 0874 20:02 letra tras

Voz 0470 20:04 está enfadado mucho se ha enfadado mucho está tomando un tiempo que poner un tuit más rápido pero ir a claridad correos yo esta señora me odian bueno está harta con los medios telemáticos ya es lo más parecido el contrato

Voz 0874 20:16 entre aquello de lo que se indignó con aquel

Voz 0470 20:19 la broma yo muchísimo no señor me río mucho menos mal que no porque ahora como es de ese chiste quién es que yo no sé ni cuándo fue eso pero es así de esta temporada tras la meses y además

Voz 3 20:33 yo cometí el error de Rey irlo me sigue haciendo gracias gracias y desgracias afirmó en determinadas circunstancias personales donde puede ofender yo lo entiendo

Voz 0470 20:41 Beckham caro sí sí sí se lo dices a un señor

Voz 3 20:44 pero en fin lección aprendida no

Voz 0470 20:46 por supuesto que hay que hay que hay que hacer siempre que sean gracioso no

Voz 3 20:50 dos apenas desde Radio mira Ángela Quintas parece Caperucita

Voz 0470 20:56 mi nombre en cestas te has pero pelo rojo que viene con acepta Ángel hombre acuérdate del tema de los yogures lo tengamos o de lo que es verdad una tontería

Voz 0874 21:04 yo dejen Antena si querías hablar es la dije yo les que cometí lo que yo no sabía que era un atentado contra la opinión pública es hablar de lo inservibles que a mí me parecen

Voz 0470 21:15 no sí yo también un ni si decimos que es una máquina que como dice que que que decía que es una máquina maravillosa en la que echa yogurt instale yogur que es una fascinante pues sabes que yo puedo enfadar a la gente

Voz 0874 21:27 podría haber defendido al ISIS y habría recibido menos cartas pero yo no sé qué me Mena

Voz 3 21:32 las críticas de las que recibido con el que estaban llegando

Voz 0874 21:35 cuántas cartas aquí a la relación David pero bueno si ellos

Voz 0470 21:38 tú has visto pero además totalmente dando hasta ahora por la hora de once a doce

Voz 0874 21:42 a lo mejor contar esto significa que estamos un poco revelando la edad de algunos oyentes por qué porque algunas

Voz 3 21:49 todo claro admite moderna oye perdona la vida moderna no se crían NATS Casillas también llega todo todo por telegrama sí sí oye que bueno pues

Voz 0470 22:02 es el caso es que yo no me Times con les con las hicimos bromas yo sí yo me yo me lo que yo yo yo creo que dije que sí

Voz 0874 22:08 esa máquina que todos hemos comprado alguna vez y luego hemos acabado poniendo guapo

Voz 0470 22:12 correcto toque citarán Master cuando cuando gana modesto que al día siguiente me dijo mi padre eh a ver qué es las que nosotros encanta Nemo dos padres son muy hippies y en esa chorrada

Voz 0874 22:21 vale vale pero tan te acuerdas que aquel día dijimos pues algún día hablaremos de yogures y haremos un Face o es verdad no es verdad como en un concurso para que tú mueves un yogur hecho por las

Voz 0470 22:32 el suelo industrial de Ángela Quintas Jo pro qué pedazo

Voz 0874 22:34 yogur industriales cuál es el viendo si este que tiene a la derecha no si esto tiene buena pinta esto va ser complicado no tengo una pinta Ángela cuéntanos cómo qué buena pinta tiene mira

Voz 0470 22:48 eso es seguro Angela Gómez son bonitos la verdad es que sí Ángela es el de que la he visto más nerviosa en estos meses porque como ha sido sí pero si le traen lo otra

Voz 3 22:56 con mermelada Javier Javier

Voz 1378 22:58 de hombre es que Angela ahora aparecen como un encanto con sus excita yogures os voy a decir el el Whatsapp que me mandó esta semana

Voz 3 23:06 sí me mando me dice con cariño

Voz 1378 23:08 manda como una captura de la presentación del libro que va a presentar tú no Javier y me dice me encantaría que viviera

Voz 10 23:19 o viene o está puede puede tu su vida

Voz 0470 23:27 pero en esta ocasión el corrector de guasa leído el cerebro eh

Voz 1378 23:30 las tarifas que vivir bueno a ver a ver

Voz 9 23:33 los a dejar el el concurso David para dentro de cinco minutos pero hay que noté cierta publicidad de que la gente está

Voz 0874 23:39 mirando con ansia además a primero cuéntanos cuál es el cuál es el proceso

Voz 1378 23:44 donde los has comprado es que siempre son lo que parecen

Voz 0470 23:48 hacia dónde está tan bonito tengo que decir que están bonito no yo Ángela sí

Voz 1378 23:54 te has comprado El Corte Inglés no no

Voz 0277 23:56 has dicho yo las hice el miércoles pues es muy fácil simplemente utilicen yogurt de la semana pasada y compre leche ecológica entera mezclas el yogur con la leche que éstas salgan Ortega

Voz 0470 24:13 el que te broma eh que estás el hayan hortera

Voz 1378 24:16 tapa lo dejase enchufado durante cuánto tiempo estos han estado como unas catorce horas otros dos mil euros porque esto gastamos yogur son las bacterias que yogur original de A1 que yo ya había quemado

Voz 0277 24:30 pero el caso es que no puedes quede el originario del original ya no queda nada porque nada más amanecer yogur claro claro

Voz 0470 24:37 la sopa primitiva de la sopa primitiva ya

Voz 0277 24:40 no queda nada puede ser un yogur de Eroski podría

Voz 3 24:42 ha sido que por cierto esto me parecían un bote de ley

Voz 0277 24:45 hombre podría haber sido Yeste lleva

Voz 11 24:48 eh mermelada de fondos

Voz 0277 24:51 que esto no da más de sí

Voz 0470 24:54 frambuesa arándanos no difiere

Voz 0277 24:56 si no sí cotas de del Valle del Jerte

Voz 0470 25:01 hecha por ti también me las ha regalado una Patten

Voz 0277 25:04 oye te regalan mermelada dos pacientes que les dices que has hecho pero si bien pero eso sí

Voz 0470 25:09 contra ellos de lo cuento más

Voz 0277 25:12 no acepto regalos

Voz 0874 25:13 oye entonces primero

Voz 5 25:16 es bueno tomar yogur si no engorda mucho

Voz 0277 25:19 de bueno depende depende de qué yogur estés tomando lo importante es que no tenga azucares añadidos que aprendamos a leer bien la etiqueta es verdad eh

Voz 10 25:28 ha habido un punto macarra que desconfiado sí sí tornos

Voz 0470 25:40 llevan veces que me tan bueno en mi sitio Delgado

Voz 0277 25:46 tienes que aprender a ver la etiqueta para ver que no dio azucares añadidos es verdad que your si tiene trocitos de fruta

Voz 3 25:52 la etiqueta básicamente es saber leer

Voz 0470 25:55 claro yo tengo que poner leche y fermento porque la silla lleva a usar el yo ya un azúcar propio claro exacto

Voz 0277 26:03 ante el el yogur lo que hace es que las enzimas pues al yogur lo que hace es que las bacterias si cambian la la lactosa de la leche la lactosa está formada por una molécula de glucosa y una molécula de altos a lo que hace es que lo degrada moléculas de ácido láctico por eso el el yogur tiene esa tiene acidez claro bueno no lo tiene porque tomárselo con azúcar

Voz 0470 26:26 que que te vas a tomar ácido claro

Voz 0277 26:30 se puede tomar así tal cual Éste no tiene azúcares

Voz 3 26:32 bueno eso ácido pero como ácido porque claro

Voz 1378 26:36 pero diciendo que no tomar alcohol pero azúcar refinada saco

Voz 0470 26:40 no sacó no pero hombre que yo quiero quiero probar las cosas que la vida se arregle claro que quieren vivir en un mundo agradable

Voz 3 26:46 sí

Voz 0470 26:46 en el fondo pues en teoría te hace días en teoría no debería tomar Cordero

Voz 0874 26:57 a este señor que está asentada tu derechas Juan Luis Royo la que es propietario de que esos la Cabezuela cómo estás Juan Luis

Voz 3 27:04 muy bien muy bien muy bien esto es lo que tú crees que tú yogures mejor

Voz 1378 27:12 es probable que te juegas te la juegas te juega con la pelota

Voz 3 27:17 esto para empezar es de leche de cabra

Voz 12 27:19 yo será de leche de vaca de Eroski leeros que no no no no no tengo tengo que decir que

Voz 13 27:26 eh que los artesanos en su inmensa mayoría estamos utilizando los mismos cepas Lillo finalizadas que utiliza la industria con lo cual en el caso de los yogures así

Voz 3 27:36 la diferencia puede ser muy poca vale vale vale pero pero pero tú piensas a tu tejado o no no lo

Voz 13 27:42 diferencia realmente que tenemos los artesanos con respecto a la industria es la calidad de la leche que la leche industrial no la tiene

Voz 5 27:49 eh

Voz 0470 27:49 ahí está daban no tiene la misma calidad Ángela vamos a qué bien

Voz 0277 27:54 lo que es la tuya que les exacto la leche entera y llegó al cabo de vaca de vaca

Voz 0470 28:02 pero la de José Luis de persona

Voz 0277 28:05 qué pasa si en el hecho de cabras

Voz 13 28:07 Pepa de vaca o las cepas son todos cultivos ácido láctico si son debe

Voz 1378 28:12 con pues podemos Podemos porque esto está grabando te pregunta absolutamente no está grabando de hecho voy a anunciar el directo que vamos a hacer a las once y cuarenta en Instagram Historias de la radio anticuado

Voz 3 28:27 pues vamos a meter la publicidad que te tenemos que meternos

Voz 1378 28:29 a las once y cuarenta historia de la ría ahora vamos a ver vamos

Voz 3 28:32 a ver si Ángela está a la altura de lo que os espera con David Broncano y con Ángela Quintas y con Miguel Burke en una broma interna claves que explican que una vez si hace poco que era una recopilación no sé pues para Navidad su telón de los los cómicos de la SER David Broncano Ignatius que que Miguel Burque Julio Rey m punto Burque de Dunga

Voz 0470 29:12 pero pero si Julio lo dice Julio que es la voz de la SER lo dice si deben Julio va a misa Sanmiguel que me queda

Voz 3 29:20 mejor que Manuel quieres que te que a lo mejor estamos con también Juan Luis Royo bueno que es dueño de que esos la Cabezuela que eso sí yogures debería llamarse supongo la cabeza pero eso sí yo buenas que básicamente el el yogur para nosotros es un commodities lo que usamos o lo que es elaboramos básicamente son quesos no esperaba

Voz 0470 29:37 terminó económico anglosajón que yogures son commodities módicos muy José Luis ha descolgado aquí con una aquí el mismo

Voz 3 29:43 los que ya estoy de nuestro negocio

Voz 0470 29:45 no no tal cual si es perfecto que os como carta de presentación

Voz 14 29:48 son como inversión

Voz 0470 29:51 en su

Voz 14 29:53 Nuestro por folio de negocio

Voz 3 29:57 vuestro

Voz 0470 29:58 existen por fallo quién exactamente si como el cash flow depende de la época del año qué tal estáis llevando el ritmo

Voz 3 30:07 depende de cómo cierres el año oye cuál es tu opinión durante la preguntando por cierto

Voz 0874 30:12 yo Gürtel mi opinión de las bases

Voz 12 30:14 que tenemos que recuperar

Voz 13 30:17 ese tipo de elaboraciones caseras y domésticas para recuperar un tipo de alimentación que definitivamente la sociedad ha perdido ya olvidado vale pero primero que no se haga esto a lo largo de tu vida laboral

Voz 3 30:28 cuando ya estás jubilado tu suponga no no no no para nada

Voz 0470 30:30 el negocio se va a venir a pique si tú no yo no yo

Voz 13 30:33 es está haciendo yogur es acaba diciendo que eso se pida haciendo yogures si te da idea terminas dándote cuenta que es más cómodo para comprarlo

Voz 0470 30:40 claro evidentemente en ese debate estamos junto a David un yogurt de Angela no el yogur o la idea pero tengo escucharos a como un jabalíes esto es verdad obligaron si queréis la cesta de

Voz 1378 30:54 es que tiene razón Javier si pasa Cifuentes por aquí se llevarlos yo invocada

Voz 0470 30:59 es que el de Word el yogur de Ángela es precioso eh osea estéticamente el bonito sí sí José Luis aquí te gana eh en en presentación

Voz 3 31:06 bueno es que tú lo has traído

Voz 1378 31:09 de cartón y ella hecho ya hecho doce y no

Voz 3 31:12 nosotros hacemos de doscientos ha sido de doscientos Ángela brinda por favor hombre indies

Voz 5 31:20 vale

Voz 0470 31:21 voy a eh sin azúcar en que me tengo que fijar

Voz 3 31:24 que no tienen azúcar la verdad es que me han jodido

Voz 0470 31:26 sí no tiene sabemos que va vamos a comparar dos leches eh ya no yo no voy a poder pensar que estás

Voz 3 31:34 está cogiendo el tono en la textura la textura es bueno

Voz 0470 31:37 a Ángela porque está está denso se mantiene la forma pero a su vez LB jugoso me han salido queremos allá ha sido creemos sitos de aprobarlo eh

Voz 5 31:48 suave suave está a Amberes si no se Mirabé estás suaves la verdad

Voz 0470 31:58 si no se identifican el sabor porque al estar ácido

Voz 0874 32:02 claro que Thaci da muy ácido hombre porque no te azúcar pero además está muy ácido yo creo que es que te has puesto

Voz 0470 32:09 el hombre que no Ángela es que el equipo puesto de probar un poco más

Voz 1378 32:13 también quiero venga

Voz 0470 32:15 en las botas cucharas José Luis que es el respeto cuando Juan Juan a Juan Luis perdón toma Juan vamos a ver a ver si es justo o aprobar la tortura en boca muy agradable antes

Voz 0874 32:27 de momento porque ahora mismo un profesional de yogur va a emitir un bereber

Voz 0470 32:33 no estamos tan contentos estamos estamos viendo mucho los carrillos eh está aprobando está dejando que es el de Rita

Voz 3 32:39 me parece que tiene la textura y la acidez normales in yogur de vaca

Voz 0470 32:43 sí

Voz 3 32:44 eso bueno casero tiene quizá un poco más de lo normal

Voz 15 32:49 no no

Voz 13 32:52 no es un insulto porque lo que seguramente ha usado una leche como Dios manda

Voz 0470 32:56 oye que en realidad te gusta que era una Lago lo tiene más claro saber algo

Voz 3 33:00 que héroes que estuviera abierto y te vas haciendo para uno más

Voz 13 33:03 más de lo normal me refiero lo que estamos comercialmente acostumbrados que son yogures más ásperos y con les

Voz 0470 33:08 además las depuesto tenía tenía un gusto muy agradable en la boca de Ángel

Voz 13 33:12 al final normal la vacas más hacia que la cabra

Voz 0470 33:14 para mí para mí es muy ácido porque claro carácter yo siempre Le vuelco un azucarero entero

Voz 0874 33:19 vale

Voz 3 33:19 este es el de Juan Luis de Juan Luis que tampoco lleva azúcar si no no tampoco tampoco iba súper del azúcar es un veneno Nápoles

Voz 0470 33:25 sí tienen tienen liquidez ya por encima sea más suero si además cuando se calientan la voz a la que han leído la cartilla ya solo desgraciado

Voz 3 33:38 el suelo es alimenticio eh no no me puedo limpio

Voz 5 33:45 está bueno sin duda es un comodín

Voz 10 33:50 pero sabes

Voz 0470 33:51 a menos ácido sabe que habrá pero sale mucho más fuerte pues porque era el hecho de que habrá tiene otra textura otro sabor la acidez de la leche de cabras mucho más baja sabe si lo que pasa que hemos comparado peras con manzanas Dudek abre alguien yogur de leche de vaca para mí esto esto no entra en postres es algo salado claro claro que a mí me pasa igual pero lleva

Voz 0277 34:13 lo de la aquí

Voz 10 34:16 no no estoy para mí tu llegó a llevar una bolsa Bazookas aquí no vale algo de Angela con azúcar y me va a gustar perdió te voy a empezar a

Voz 3 34:31 la por azúcar está bajando la atención Juan Luis es que el tuyo también un primer plato si es que debes de tomarlo para desayunar lo primero que debe hacer después de ir al baño es correcto

Voz 10 34:42 esto es que no me maten debate salga cabra eh

Voz 3 34:45 la acidez es el primer sabor que debemos de tener por la mañana antes del café bueno hombre

Voz 0470 34:50 ah vale voy a probar el de la eh

Voz 3 34:55 que a veces con un yogurt con mermelada de éste

Voz 0470 34:58 pero claro está riquísimo no toca bien claro yo creo yo creo que esta competición debería pronto el confort deberíamos

Voz 0874 35:07 dejarla como no celebrará porque es que no es no se puede comparar no sólo en sabores diferentes

Voz 0470 35:12 no claro no vale aparte que aquello

Voz 0874 35:15 cara de Santa a donde vamos donde la Europa

Voz 0470 35:17 todo ese camino con yogures de Bach lo de los refugiados no echarle azúcar yogures El Mundo y luego hablamos catalán

Voz 3 35:24 de crisis humanitaria que tenemos en casa Juan Luis Royo en la que es propietario de que eso es la Cabezuela gracias por detrás de estos casos magníficos abra la verdad que no se pueden comparar aún más que eso es que son de vaca asegure yogures pero es que a mí me sabía que eso sí sienta así como que eso está rico sí es verdad que es más que eso

Voz 0470 35:46 muchas gracias por venir un abrazo a vosotros claro

Voz 3 35:48 como ya Ángela la competición queda abierta tendremos que traer a otro competidor no vale no vale traer azúcar mermeladas junto con los yogures porque eso es jugar

Voz 0470 36:01 Ballard no llevan casco

Voz 10 36:04 por cierto el miércoles por la noche es la presentación de tu libro

Voz 3 36:06 aquí en Madrid si crees decirlo en la calle Hortaleza

Voz 0277 36:09 sesenta y cuatro en la librería punto hay otro luego te encanta vaya tendría que la gente viviera bien

Voz 0470 36:16 no monísimo hombre

Voz 0277 36:18 está muy bien que me lo va a presentar Javier

Voz 3 36:20 sí eso inmigrar Le Burque

Voz 1378 36:23 en dice a venir porque anuncia la Instagram que vamos a empezar ya hay me está robando tiempo de nuestro de nuestra historia de la radio

Voz 3 36:29 nos a todos menos a mandarle hasta ahora