Habas y universo

Voz 1 00:00 el Grupo Rojo Manuel Burque

Voz 1378 00:15 ya estoy con el directo prevea Broncano que no está hablando irse cubre el yogur habría que vamos a hacer historia en la radio como bien porque voy a hacer algo que nunca se ha hecho me voy a cambiar de micro esto esto es increíble vamos en directo como me cambio de micro para que te que de líquido para ponerme a tu lado Javier oye que no quiero que me suena el teléfono la cara de la Vega que tú eres muy de arrimarse Voigt ya estoy agarra mejor momento a ver ahora vamos a hacer Historia de la radio mira que tengo aquí ese son un guión que sigue dando muy dinámico misterio de la radio Historias de la radio mira que tengo aquí tirarle el precio porque es un poco sí pero es que también son habas sacando de puta madre vale oye por favor pero bueno estoy grabando sea vosotros no te estoy Villaseca lo vi tan cerca si no estoy y no a ver vamos a apelar Abbas Javier vamos a apelar a pero vamos a apelará

Voz 0874 01:25 yo tengo el teléfono tú culpa

Voz 2 01:28 pero esta haciendo un plano demasiado lejano yo me acercaría un poco más

Voz 1378 01:32 a que sí que era mi hombre claro vamos a favor estoy ahora grabando estamos jugueteando Javier y yo entiendo que estoy mira Javier qué champús es que la gente lo que ir puede después les explique con con sala de espera para que no sigamos mareando a nuestros espectadores a los setenta cuantos tenemos en el otro usted que setenta y tres espectadores poco escúchame cuando dos millones me he traido Abbas aquí lo vamos a apelar juntos porque es parte de mi nueva sección eh por un poco de por favor

Voz 3 02:09 o eso en Burque al cubo

Voz 1378 02:12 Javier Burque hacen cosas intrascendentes mientras hablan en su escucha el final un poco raro

Voz 0874 02:22 pues eso es lo que vamos a hacer en lo poco que no es que pero tengo que pulir el el título de un poco Javier me voy a poner así sino

Voz 1378 02:30 pues eso que vamos a hablar del universo del universo hay que hablar mientras esperamos a Abbas tú sabes esto no voy a saber hacerlo voy a poner aquí esto entonces y luego recoge esto no son fáciles de pelar mira mira a ver qué bien se te da no claro que dedos de trabajador tiene eh

Voz 0874 02:54 las bien que esto luego nos hacemos la cuenta pero que que que hay que hacer qué te parece el universo Javier a mí lo que me parece es que la raya

Voz 1378 03:00 se puede aprovechar para hacer cosas mejores que pelar Abbas a hablar de cosas que tenemos que no se Nos ve muy rústicos aquí como si fuésemos casi una familia y entonces el universo que eso es tu produce el universo que pasa no pudo ser no no pudo ser tú cuando ha queda te diste de cuenta de que el universo era tan vasto pero cuál es tu teoría a dónde quieres ir pero no yo quiero preguntar pero pero no es una excusa para entrevistar Tapie el otro día hicimos una cosa quiero intentar jugar a la prehistoria no pudo y mientras que habla hacíamos otra cosa mismo tiempo como siempre espera estoy tirando las Cascales Bent buena entonces el objetivo de hoy cuáles saber qué piensas del universo tú pero a la gente no le interesa absoluto Maqueda puesto en ella se defiende dando mucho cómo lo sabe eso lo contaré Mis memorias te damos en los nudillos saber tu enseña tus nudillos al directo de Instagram mira cómo no tenemos ni pero tiene una cosa no escúchame antes de que entre en nuestro invitado quiero saber qué piensa universo piensas que es infinito piensas que hay un Dios detrás no lo piensas que hay un es infinito porque lo dicen los científicos y yo creo los científicos quieren pasa Esther aunque no pero quiero saber si tú eres ateo y que lo digas no tengo porque la gente no tiene que saber que pienso yo eres agnóstico no tiene qué saberlo los gente pero piensas que hay un multi detenido pero de verdad que te porque no las perdona estás dejando las cáscaras Tengo una pregunta trascendente por un poco de música trascendente

Voz 4 04:27 no es aceptada por primera vez no ha sido culpa

Voz 1378 04:31 mira eh no la otra la la la

Voz 4 04:34 típica trascendente igual esto es por pelar

Voz 1378 04:40 algunos está pero yo te quería hacer una pregunta transcendente que es te dan gases la sabes

Voz 0874 04:45 Manuel déjame que como no sabemos nada de Astrofísica si me yo pero que quiere ser responder a las cuestiones yo lo que quiero es que tú me respondes déjame hablar con alguien que ordene un poco el casco puesto encima de la mesa setenta seguidores beige que apelando a ver cuántos hay Emilio José García astrofísico y divulgador doblado pues fíjate yo bajaba de dos millones alguno por tu culpa hay ciento cincuenta dice Emilio José García es astrofísico y divulgador científico en el Instituto de Astrofísica de Andalucía cómo estás Emilio José buenos días hola qué tal como ha solamente responde a las preguntas básicas de la humanidad que quiere plantear a mí yo no quiero responder

Voz 5 05:24 tú crees en el universo creo en el universo pero que preguntas esa Javier claro claro que creo en el universo no yo te he dicho el universo qué tal pero eso qué tal muy bien bueno pues muchas gracias

Voz 6 05:40 yo me tengo que decir que me dice que estoy haciendo es original pero en astrofísica es muy habitual hablar del universo pelando Abbas eh

Voz 5 05:45 estás muy habitualmente porque lo hace no tendremos de los astrofísicos han surgido así es velando en serio me lo dices y luego de repente se te ocurre la idea de cómo claro

Voz 0874 05:55 vetar un modelo astrofísico

Voz 1378 05:58 mientras vais al baño después de comer Abbas también sexo

Voz 0874 06:00 Curran grandes ideas donde por supuesto vale podríamos ser como dice Manuel un producto de una simulación por ordenador de un universo es superior al nuestro

Voz 5 06:12 podríamos serlo pero quizás no voy a manera de demostrarlo saques como creer en Dios un poco eso bueno pasó más o menos tu crees en Dios Emilio José que la primera porque he estado pregunta si tú no lo responde perdóname yo estoy bien

Voz 1378 06:24 no pero espérate porque yo lo todo esto es una excusa para que Javier me diga algo de él porque no sé nada de él es como

Voz 0874 06:29 pues un robot venda en la presentación del libro iba dirás cosas Betty se personales no pero en serio Emilio José yo supongo que la religión y la astrofísica con muy mal no

Voz 6 06:39 en Nuevo Mundo Independent no tiene por qué ser un había un fantástico divulgador llamando que decía que eran magisterio es diferentes es decir que no tenía porque una cosa contradecirse a la otra normalmente no necesitamos a Dios en nuestras hipótesis astrofísica eso queda ya en el plano más de la de la personal no de cada uno

Voz 1378 06:57 yo yo ahora mismo cuál es la moda a pensar que hay un universo Un multi verso

Voz 6 07:03 ahora mismo la moda como dice es que no tenemos ni idea pero se tiende a pensar que pueda haber varios universos que podemos estar en un multi versos donde cada universo tiene unas características

Voz 0874 07:13 física diferentes Pepper tú Emilio José en una cena de Navidad te encuentras con tu cuñado que hace mucho tiempo que no ves tu cuñado externo vale si tú qué le dices

Voz 6 07:24 intento que fuera mi cuñado hablo con mi hermano más haber hecho una yo no tengo más remedio

Voz 7 07:30 es que son chavales del chavales cuentan

Voz 1378 07:33 sí sí claro es básicamente les diría bueno pues mira empiezan

Voz 6 07:35 en línea recta ir dentro un tiempo seguro que lo hacemos en el mismo sitio

Voz 0874 07:39 eso suele dirías si es capaz de negar te lo eh

Voz 6 07:42 bueno vaya a él esto es cuñado ya

Voz 1378 07:46 oye una pregunta para para que respondan hacia todos los creyentes si Dios nos creó porque no se hizo una casa tan grande como es el universo hay un multi verso no sería un poco desproporcionados como tener un hámster imponerle Nueva York

Voz 6 08:02 bueno pero sí para que está partiendo de que somos los únicos que estamos aquí en este universo no

Voz 1378 08:06 bueno eso también pero entonces si no somos los únicos igual toda nuestra perspectiva antropológica de Dios está equivocada

Voz 6 08:15 a una pregunta Esa pero noventa se hace la alguien que crea Dios a mí no me la haga

Voz 7 08:21 vaya buena respuesta esa Emilio has caído me trampas

Voz 0874 08:25 físico y divulgador científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía Emilio José gracias como siempre

Voz 5 08:30 un abrazo hasta luego