A Vivir Madrid | Los problemas de Kiev de cara a la final de la Champions

Voz 1751 00:00 vamos a ponernos en situación principios de año la final de la Champions bueno ya sé que será en Kiev el veintiséis de mayo y muchos aficionados del Real Madrid pagan ya una habitación en la capital ucraniana no saben si el Madrid llegar a la final o no pero prefieren asegurarse un lugar por si la suerte estuviera de su parte meses después se confirma el pase del del Real Madrid en la final recibe un mensaje inesperado situación ha sido cancelada los motivos bueno pues tan variados como extravagantes de la realidad bueno pues los hoteles de Kiev quieren hacer caja y aprovechar esta final para subida de los precios de las habitaciones esto es lo que dicen algunos de los afectados nos está escuchando Bill al Touré et el ex de la Peña de capote y Montera en Puente de Vallecas Nabil qué tal muy buenos días hola buenos Dios que ha pasado Nabil

Voz 1 00:51 pues nada que ha demostrado ya de una manera definitiva tiene la UEFA es un desastre total como organización de los últimos años pues nada que ha pasado pues que a la gente de nuestra peña en con ya con sus hoteles reservados de hace tiempo para porque la gente que se ha jugado que confiaban en que el equipo llegan aquí pues se ha llegado unos días antes de la final vileza cancelado las habitaciones aludiendo a auténticas excusa surrealistas

Voz 1751 01:21 por ejemplo por ejemplo

Voz 1 01:23 que no tienen que esos tres días viernes sábado vengo del fin de semana es decir el de la final en los bien y agua luz

Voz 2 01:31 también han dicho que había otro vamos informático sus informáticos operístico eh bien un virus

Voz 1 01:38 Tros amenazando directamente al cliente con que lo van a dejar pasar que el echar que tan bueno bueno una auténtica vergüenza que la UEFA haya elegido es como para jugar una final de Champions pero es que eso es un grano de arena con respecto a los miles de problemas que haya mismo allí

Voz 1751 01:57 bueno si es central menos enterando tanto centrándonos en las excusas Nabil por ejemplo cuál es la subida de precios de la detenciones para la noche de la final

Voz 1 02:05 pues estamos hablando que han pasado habitaciones que costaban doscientos euros a tres mil así yo vea yo yo tengo una agencia de viajes ir yo he visto yo claro pues yo de vez en cuando miro a ver si hay alguna noche libre yo llego a hoteles de cuatro estrellas normalito pidiendo cien euros la noche cien o en una habitación

Voz 1751 02:31 ese es un robo directamente no

Voz 2 02:34 pero es que pagar eso

Voz 1751 02:40 claro me imagino que esta situación no sólo ha dado en hoteles conoces más dificultades que se han encontrado los aficionados del Madrid que quieren viajar aquí no pero

Voz 1 02:48 las que se corre la gente que todavía no haya sacado un chárter para ir allí porque ahora mismo la única manera de ir a aquí es es con un con charter es decir avión de vuelta en el día no hay otra manera no hay entonces y que no haya cogida Echarte que se de prisa porque las compañías de chárter están teniendo muchos problemas para conseguir aviones que aterricen en quienes no quieren volar a Kiev que las compañías

Voz 1751 03:17 vuestra Peña viajará a Kiev estáis allí en esa final del sábado veintiséis de mayo

Voz 1 03:22 sí sí nosotros sí porque nosotros hemos cogido otro otro otro medio nos arriesgamos el día el día que ganamos al Bayern de Múnich pues justo que a los agente de viajes pues tengo la posibilidad de plazas no entonces es lo que hicimos fue bloquear las plazas el día antes de jugar contra el Bayern de Munich cómo ganamos uno dos pues no hemos jugado ya hemos decidido pues sacar adelante la ley por lo menos los billetes de avión entonces vamos por Varsovia si vamos a Varsovia el día anterior y el bien que dormimos nosotros tenemos una reserva en qué

Voz 1751 03:56 ya no era un hotel tenéis la reserva

Voz 1 03:59 sí a ochenta kilómetros de que es porque empieza a la tengo ahí entonces que estoy llamando a la compañía para que me aseguran que está confirmada me dicen que sí pero qué quiere esta gente que no me fío acusándolos de no imponiendo cada vez que me dejó el email de de las empresas Santa que de que ser hecho fácil

Voz 2 04:23 te has planteado el desisten desistido no eso no no no no

Voz 1 04:29 nunca pero vamos pero eso es solo estoy contando los es una de muchas ya de haber sellado una media UEFA es que da da que estas cosas que hace de verdad que que esto no tiene ni pies ni cabeza no tiene sentido hacer una final de Champions en Kiev que hay plazas hoteleras no es una ciudad que no está preparada para albergar una final de Champions ya lo hice el año pasado Cardiff encargue el año pasado fue un desastre organizativo total porque él no había sido una ciudad muy pequeña tiene cuarenta hoteles en toda la ciudad donde bacon cuarenta hotel

Voz 4 05:04 para tanta gente bueno Nabil estamos que no que no haya sorpresa

Voz 5 05:10 que sigan cruzando los dedos que no pase nada que el veintiséis de mayo disfrutéis con esa final en la que se enfrentan el Liverpool y el Real Madrid eso seguro mucho ánimo a la gente de De la Peña de capote y Montera en el Puente de Vallecas un abrazo

Voz 4 05:23 el gran muy bien muchas gracias gracias por día

