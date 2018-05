El fútbol y la música a través de Bob Marley

Voz 1 00:00 bueno pues nada estamos en el treinta y uno de la primera parte en Anoeta con el dos uno de la Real alega llegado el momento de todo Cala otra vez aquí en Carrusel ahí vamos venga va

Voz 1201 00:09 al primero hoy bueno hoy hoy

Voz 0295 00:12 bueno es que es una pasada Filippo Ricci hola buenas

Voz 1201 00:17 en el Villamarín para el Betis Sevilla hola qué tal hola muy buenas qué tal hoy vamos a subir bastante el nivel musical escucha la semana pasada polvillo no va a estar muy encima si tampoco es muy difícil hemos estado escuchando

Voz 0295 00:31 una superestrella no bueno ayer con muchos matices pero una superestrella parecería primero donde empezamos que ayer era el aniversario de la muerte de Bob Marley Robert Nesta Marley con este bueno está muy bien lo que te gusta estará gran seguidor de Robert futbolero qué enorme músico pero grande dicen que jugó bastante bien está exacto exacto

Voz 1905 00:58 hay cierto debate en torno a eso eh porque hay algunos que dice que es muy bueno de la selección brasileña en el año setenta que juega un partido con él en en el año ochenta y Brasil el dijo de pues no no es que esté jugando

Voz 1201 01:10 es verdad pero fíjate que me está diciendo que un integrante del para ciento setenta jefes de la historia de la humanidad no te pasa lo que lo pasó control antidoping eso sí que no lo bajada pero todo día para armar

Voz 0295 01:24 lo primero que es necesario estos esto es tiene tiene Carlos él se pues en el gallinero se puede cosas juegan en casa de Chico Buarque que tiene la cancha con cantidad disidente cuentas dices bueno jugamos si al final un poco de sprints como dicen ellos

Voz 1201 01:38 está a tiempo de aquella forma hoy homenaje a Bob Marley en toca la otra vez quedamos suponía la primera venga yo sí claro

Voz 1905 01:57 Berta no sería otro que sí lo vamos a es que dices tú de esta canción sí bueno pues la última leña de las canciones precisamente eso la el fútbol es la Liga como diría que cogen directamente esa frase del porque es una frase que él dice un documental francés en los años setenta me parece que es es una canción de protesta no es una canción de cara al Mundial de Brasil y como acabáis de escuchar esa línea que era el juego bonito pero que tienen una historia fea es una canción digamos debe vindicación social antes del Mundial de dos mil catorce claro que había un montón de polémicas por todo el gasto no en Brasil el Mundial de tal estarán poco la canción de la protesta contra el Mundial

Voz 3 02:34 perdona acaba acaba de colgar Filippo Ricci para anunciar Bogotá la otra vez aquí en Carrusel deportivo una fotografía de Bob Marley y tiene tiene tiene pinta de jugador y eso yo no lo tengo claro

Voz 1201 02:44 estilo en ese momento que a ver no es no es Andrea Pirlo porque está con un gorro de lana muy típico cierto parando la la la te tal seguramente con un par de kilitos demás bueno mejor que de seguros la toca ir a Finito pero bar de tienes esto hay unas fotos

Voz 1905 03:00 maravillosos si te metes en en en Internet pues además hay un incluso una página directamente organizada por los herederos de Malí algunas fotos de del jugando al fútbol que son preciosas

Voz 1201 03:11 la poca la semana que venga vamos absoluto

Voz 5 03:21 que han estado Stamford Bridge les suena

Voz 6 03:25 a capela

Voz 7 03:37 el año sesenta desde entonces acompaña los jugadores Vilches

Voz 1905 03:46 sí que entraban a la cancha ya han pasado años

Voz 8 03:48 de yeso que movimiento es una canción de se empieza a tocar sobretodo en están propio tiene esa época de Bonet y dos de Hollins que un equipo era un equipo el Chelsea

Voz 1905 03:56 aquel momento digamos que casi no un equipo muy distinto como deber el Chelsea no es el único equipo en West Brom Joe Johnson varios más gol que también que también han utilizado es canción pero siempre se le relaciona mucho más con el con el hecho así parece ser porque ama lo dice en lo que es el digamos el curva del del álbum pues parece es que se que que fue lo fueron los primeros lo del Chelsea mítico sello trabajan de Rex

Voz 9 04:27 Massimo el ska y nada es canción el sesenta y nueve sí sin palabras eh que sigue todavía es estudiado al Chelsea

Voz 10 04:33 el pasado cuarenta y nueve años Humain Savic usted es medio siglo es que es que pensemos por ejemplo en por ejemplo el el Calderón con las últimas temporadas son cincuenta años fijan la historia no hablemos un poco al caso de una canción de Bob Marley siempre que salta de Stamford Bridge el Chelsea es decir eso es una cosa muy seria

Voz 9 04:49 sino ahí es para mí una canción ahí bueno que que pueda que da por tantos años es significativo

Voz 1201 04:55 la Sala no sales ni muy muy arriba sino que sale relajar en te igual en exceso no sólo igual no les gusta es no le gustaría daban bastante sonaría Itzik es lo que suena aquí y nosotros también quisimos un poco refleja eso es lo que lo que decías que viene de lejos porque voy

Voz 1905 05:15 bueno autorizando a Mali como excusa pues vamos tirando de canciones de del fútbol pero vamos a ir queda por década eh eso de la años sesenta y nueve tenemos delante de los años setenta y también de los años ochenta eh vamos a vamos a venga vamos después

Voz 11 05:33 fue todo lo que ha puesto de moda esta es la nieve

Voz 0295 06:02 el derbi campeón de Liga por primera vez el Derby County te Bryce le dedican esta canción hombre el mítico muy grandes

Voz 1905 06:09 eso es exclama Clement Burstyn detalle hilarante si la canción del del año setenta y dos y pero pero es maravilloso porque él también bar elogiando a todos los equipos pero de una forma de expresarse en que es fantástico dice que bueno por ejemplo dice ver a equipos como torno en pues son son un equipo de de Mar muchachos tan majos de ver pero lo pero dos estando al lado de las tú no tienes más remedio que ser así el Chelsea es un equipo tan glorioso que te brillan los ojos con la pelota y el Stoke y el lupus pues estos son equipos que hacen que su afición se sienta como si estuviesen dos metros de altura

Voz 0295 06:42 nada en el texto no es que alguien letrado nuestro fútbol que no es un estribillo básico es otra cosa lo además está ligue del derbi se ha visto sólo en Inglaterra escuchado los sesenta y setenta y no vamos a la ochenta ochenta y uno

Voz 12 07:06 para impedir reconstruirte emérito

Voz 1201 07:20 Al Capone un Al Capone una palabra no si Al Capone sino Al Capone Balbás colgaba impuestos sí seguramente sí

Voz 0295 07:29 la música aseguro quizás algunos Please por ahí como tiene esto relajación años tienen mucha estuviera hora sí está esto

Voz 1905 07:37 hacia tiene mucha esto es una canción el año antes del Mundial para hablar un poco del Mundial también como suelen claro como suele ser canciones eh de Begues pues lo que lo que quiere hacer un poco es el elogiaba la inteligencia lo a lo artístico no no lo bruto digamos no entonces bueno hay varias líneas que dice buena el fútbol como con inteligencia y talento pues ese es el que me gusta pero hay un momento en que dice bueno Brasil vamos a ver si quieres un un equipo bueno ve a Brasil pero si Inglaterra bueno que nos traigan a Brown ritmo que fue el entrenador en aquel momento

Voz 1201 08:13 dirigió el vídeo

Voz 1905 08:16 que se olviden de sus prejuicios y que lleven al Mundial así Bridges que era de famosísimo delantero del bien claro que jugaba incluso con con Laura es que me habla de que idea los jugadores de color claro dice que la línea es maravillosa dentro de la selección inglesa dice saca tu libreta y apunta el nombre de Kafka

Voz 0295 08:41 los siguientes todos los Inglaterra le ha gustado mucho eso es leche el equipo chileno oficial de leche en dos mil catorce y esta vez bueno yo le conocía muy bien me ha gustado mucho le iba a ver

Voz 1201 09:11 ya tenían otro ante esperan a tener esto desde dos mil catorce

Voz 0295 09:14 catorce son seis veremos una banda no no ser bicolor no

Voz 9 09:27 el oloroso es que además cantan en dialecto

Voz 0295 09:31 es eso no se entiende mucho porque no no ese no es el italiano gracias sobre el dialecto quienes tú lo entiendes no pocas una cosa así pero sigue cuando no

Voz 1201 09:41 tú no lo entendería un debate un debate dialéctico no

Voz 0295 09:44 no no no son los algunas para mí Napolitano si tampoco tampoco y también en Trentino da igual a vosotros los que sin más del Norte evitaríamos el cine italiano ciberataque que que dialectos ausente no sé si ellos quieren tu nueve nos nada pero en toda esa región está igual es que son todos diferentes así que tenemos que terminar con el hijo Ziggy Marley hombre el Mundial del noventa y ocho eliminado para acabar el Mundial en noventa y ocho sí Marlene no tenía el talento de padre no no es verdad el palo

Voz 1905 10:25 pero sólo hay que ver sólo hay que ver la lista

Voz 0295 10:28 no

Voz 1905 10:29 no sólo esquimales obviamente viene a ser la canción que suena Maika la primera vez que llegan al año noventa al mundial en el año noventa y ocho fíjate en los que los que cantan en esa canción que hayan extinguido Ziggy Marley Maxi Priest INI que madres y Shaquille puso proa en gol que la lista es lo mejor

Voz 1201 10:47 esto es casi como Baltanás Michael Jackson

Voz 0295 10:50 a nadie ni siquiera Jamaica Rice Stevie Wonder y poco más eh pero que que sí que no tiene no tiene el nivel de voz para mí no pero no es así no estamos jugando el el tío de la selección de Brasil de critica por el fútbol vale setenta hombre claro no se puede hacer una comparación entre Cabo tipo hijo de Lennon no el que fuera

Voz 1905 11:18 la mano de qué equipo era dice que le gustaba el Santos brasileño si Pelé Hardy les eran sus jugadores favoritos pero esto buen gusto la leyenda no sí sí bueno hoy es si sale gustado sea Odile estén también

Voz 13 11:31 habrá que ver a un poco por su posible impacto social porque en Inglaterra el impacto de algún día tendremos que hablar de de él sobre todo porque él tiene una canción falta explicar pues el impacto social que tuvo fue tremendo sobre todo con la guerra de las Malvinas y tanto él como Ricky vía se quedaron los dos en en Londres Si bueno es muy fuerte muy fuerte

Voz 1905 11:48 pero marcado subrayaban cuarenta segundos queremos que lo haga Bob Marley vivió mucho tiempo en Inglaterra tendría algún tipo inglés jugaba al fútbol en Patsy si eso no está está al oeste de Londres más o menos cerca de la famosa famosísima centro de lo que sale en la portada del disco de buen humor en Londres descansa

Voz 0295 12:07 he no sé creo pero que si no se me parece que sí pero después el concepto en Milán eso lo siento sexo espeta

Voz 3 12:15 con la que Galán de Iturralde como como como Tune practicas de tocar otra vez como tú

Voz 1905 12:19 eso pero tiene que vería esto hubiera sido posible gracias

