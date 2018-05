Gol de Luis Suárez (p.) (Levante 5 - Barcelona 4)

va a poner el balón Cotino parte brecha no coge altura cae busca es no pasa nada salir del valor de pega Denis Suárez peras de ha pitado pero eso tenido a docena Alpi sobre Busquets en el primer palo creo que es gato

Voz 1704

00:12

a mí penalti claro invita para mi penalti claro Iturralde es que salió volando nada más nada más ver la la acción si te fijas el árbitro ya está señalando el punto de penalti no espera no es Si llega a meter gol hubiese pitado penalti antes porque esta fijaros que está ya con la mano no le dejas es decir es que sale gusto Holanda no lo ha visto que el colegiado eh que lo lo que no era fácil bueno aprende palos más fácil sí pero bueno sale volando María para que para Lerma creo que se para sólo Saler hacerlo por una campaña pero no sé quién comete el penaltis es el propio campaña en cualquier caso penalti lo va a tirar Luis Suárez