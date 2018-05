Voz 1910

el Gobierno ultranacionalista de Polonia quiere que la historia reciente de su país la cuenten solamente guías que posean un carnet oficial ya prohibió por ley bajo amenaza de penas de hasta tres años de cárcel que le pueda ser denominado campo de concentración polaco pese a que es evidente que ese campo de exterminio nazi se instaló en Polonia ahora pretende que los guías que acompañan al visitante del museo del Holocausto en aquel terrible lugar no pueden ser extranjeros ni trabajar sin ese famoso carné obtenido claro tras unos exámenes oficiales el diario británico The Gardian recogió la denuncia de algunos de los guía sin carné que creen que el Gobierno polaco promueve una campaña de desinformación de odio contra ellos y contra el museo y que ya han recibido incluso algunos ataques personales el Gobierno ultranacionalista polaco asegura que sólo quiere proteger la reputación de su país es curioso como las autoridades de un país poder estar tan equivocada sobre el efecto de sus obsesiones hacía mucho tiempo que Polonia no tenía una reputación dan mala es el empeño de su Gobierno por eliminar toda huella de lo que no sea a su propia visión de la historia su radical pretensión de excluir del escenario político a todos aquellos polacos que no comparten su manera mezquina de ver su país lo que está destruyendo el prestigio de esa nación la mala reputación no es la de quién te queda en la cama calentito el día de la Fiesta Nacional Niall que el cuidado la música que marca el paso como cantaba Georges Brassens sino precisamente la di quiénes como las autoridades ultranacionalistas no quieren ver más que la mitad de su país