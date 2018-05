Morales: "Estoy enamorado de la afición del Levante por todo el cariño que me muestran"

Voz 0760 00:00 Adrián rubia con protagonista hola veía muy buenas hola Manu buenas noches aquí desde la zona mixta dieta de Valencia poco a poco van saliendo los jugadores del Levante después de una noche sólo hay que ver sus caras no la gala de los trabajadores a los jugadores para saber que no lo van a olvidar nunca y uno de ellos es el comandante José Luis Morales capitán treinta años que tiene va a cumplir XXXI sino si no recuerdo mal esta semana recientemente renovado hasta el dos mil veintiuno Manu ya te escucha uno de los líderes de la grada o ríos nuevo jugador más en forma de la Liga porque no decirlo hola

Voz 1375 00:26 dan o comandante como dice como dice Adrián qué tal

Voz 0487 00:30 hola buenas noches enhorabuena Morales muchas gracias que partido e se la verdad es que ha sido un partido de locos no creo que eh hemos sabido interpretar muy bien nuestra estancia transiciones pensada que hay y el Barça es un equipo que cuando va a apretar arriba pues aprieta con todos no y sabíamos que plantaba la línea mediocampo y hemos intentado buscarles la y eso esos espacio sí la verdad es que hemos estado muy acertado de cara a portería no lo vamos a menos

Voz 1375 00:58 no no desde luego algo cuando habéis visto el marcador Morales cinco uno que pensaba porque os vais dos uno al descanso empieza la segunda parte seis hacéis tres goles en apenas diez minutos en siete minutos que ves el marcador Yves Levante cinco Barça uno que has pensado irse

Voz 0487 01:12 no yo cada gol que me digamos estaba alucinando no porque la verdad es que ha sido un partido en el que no íbamos a tener que pelear lo mucho que que iba a ser muy difícil igual nosotros puesto cinco uno estábamos todos un poco aturdido no no sabíamos lo que lo que estaba pasando que se acabara ya no sé pero al final contra este tipo de equipo no no te puedes relajar no lo siguiente Him minutos nos han metido otras se claro luego al revés eh no se pueden metió el caballo encima hay igual bueno hemos sabido hemos sabido aguantar

Voz 1375 01:46 de ese de ese momento en el que reconoce que ha dicho estabais un poco alucinados con el cinco uno luego llegaba a temer por la victoria hayas dicho al final nos van a empatar

Voz 0487 01:54 hombre cuando se ponen cinco cuatro creo que quedan todavía veinte minutos o por ahí sí que la verdad que se te pasa de todo por la cabeza así que es verdad que bueno hemos intentado parar el partido eh no hacer un partido de ida y vuelta porque no no nos iba a venir bien y ya hemos intentado hacer por los ataques un poquito más largos eh hemos sabido dormido un poquito el partido porque ellos estaban eh en el partido y van de menos a más si hice estaba metiendo muy bien entre líneas y unos estaban de dominando bastante Nos hacían falta un poquito de tranquilidad a la hora de tener el balón y no ser tan verticales no creo que lo hemos hecho bien hemos sabido leer esas situaciones así que al final pues hemos sabido sufrir

Voz 1375 02:36 día o con Paco López e solamente ha sido una cuestión mental ha sido una manera de jugar porque nueve semanas lo estáis lo estamos comentando ahora eh seis líderes de la Liga desde que llegó Paco López pero ya no sólo son los resultados es la manera en la que estáis jugando no que cosa que os ha cambiado este mister Morales se primero la mentalidad

Voz 0487 02:53 no creo que eh cuando éste tuvimos a a Muñiz el club destituye a Muñiz el equipo estaba muy muy apático le costaba pues a la hora de de encarrilar los partidos les costaba muchísimo mantener la posesión del balón hoy con Paco pues lo primero que cambió la mentalidad dijo que teníamos que cambiar sobre todo la manera de afrontar los partidos porque no veía la grada eh no veía sufrir si este equipo a él tenía que sufrir pero todo desde el punto de vista de disfrutar no de de cada acción de de cada partido de cada entrenamiento del día a día no yo es un entrenador que apasiona a esta profesión me viene de de categorías inferiores hoy en la verdad es que es sabe todo lo que lo que se cuece dentro de de un vestuario no hay tienda del primer día no nos llenó de ilusión y no supo tocar el corazoncito con cuatro cinco aspectos tácticos y sólo cinco salida de balón oí cuatro-cinco ajustes en ataque viendo a un Levante muy diferente yo buenísimos de los cuatro-cinco ajustes las cuatro cinco cosas han sido espectaculares manteado no cuando acaba el partido sí la verdad es que se lo merece el también no creo que ha sido parte importante de los que vemos con conseguido sí que es verdad que que los futbolistas somos los protagonistas Si los entrenadores siempre quedan un poquito al margen pero creo que que desde su llegada el equipo ha ido para arriba hay ya el tiene bastante bastante culpa de ello oye la gasolina está ajusta ya para todos pero os da pena que acabe la Liga ahora sí la verdad es que cómo estamos ahora hay lo que estamos disfrutando ahora simplemente en diez partidos más la verdad es que que no vendría bien no pero sí que es verdad que la temporada ha sido larga ha sido dura eh nos queda una semana por delante para para afrontar el partido del Celta con la misma ilusión seguir subiendo puestos en la clasificación y bueno creo que que sería una buena manera de acabar la temporada y no de vacaciones pijos con él

Voz 1375 04:59 trabajo muy bien hecho pues nada enhorabuena habrá victoria pasáis a la historia por ser el equipo que le rompe una racha de cuarenta y tres partidos invicto al Fútbol Club Barcelona con este cinco cuatro te has llevado un tú estás en un momento espectacular Morales

Voz 0487 05:11 sí la verdad es que me encuentro muy bien eh eh estoy con mucha confianza y y la verdad es que me están saliendo bien las cosas entonces pues estoy ayudando con goles y asistencias sí la verdad es que que estoy enamorado de de la afición del Levante por por todo el cariño que me muestra ya no son los partidos sino en el día a día y yo yo aquí sí sí bueno al final no somos nosotros somos meros trabajadores para para intentar hacerles un poquito más felices para nosotros poder conseguir eso pues eh

Voz 1375 05:43 te ha dicho algo la última algún jugador del Barça al acabar

Voz 0487 05:46 no no no no no no me han dicho nada la verdad es que eh sean ido rápido porque evidentemente no no estaban contentos Jo la derrota de nada simplemente pues queríamos despedirnos de nuestra afición lo hemos hecho con una victoria contra el Barça ahí y les hemos dado las gracias a luego dando una vuelta

Voz 1375 06:03 como andante Morales enhorabuena eh muchas gracias un abrazo