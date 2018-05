José María García: "Rechazamos cualquier acto de violencia y lo que ha pasado no es justificable"

Voz 1 00:00 pero la imagen de la jornada ha estado en Córdoba la ciudad deportiva de Lucena Nos juega en la Ciudad Deportiva del Córdoba entre el Córdoba B uno Mérida dos el partido del Grupo IV el que perdía bajaba tercera y el que no se jugaba la promoción de permanencia en el minuto noventa ganaba el Córdoba B uno cero en el minuto ciento dos en Mérida ha hecho el uno dos todo ello en medio de una enorme polémica arbitral imágenes lamentables de pelea

Voz 2 00:28 las e intentos de agresión al árbitro que mañana vamos a ver

Voz 3 00:30 todas las televisiones es tremendo lo que ocurrido

Voz 2 00:33 cómo va

Voz 3 00:33 a B Mérida está por ahí José María García que es el entrenador del Córdoba B eh hola José María buenas noches buenas noches bueno no se ha visto Se han visto solamente imágenes de lo que pasa al final pero con uno cero en el minuto noventa os anulan el dos cero que el árbitro en principio da por bueno el centro el campo pero un rato después lo anula por fuera de juego no

Voz 4 00:56 sí sí correcto bueno antes de nada quiero decir como como bien esta diciendo son las imágenes que están circulando de del tema de los minuticos si el vídeo está circulando de lo que pasa al final la tangana al final decir desde aquí que tanto el fútbol como como nosotros Córdoba de rechazamos cualquier acto de violencia vale esto que por ahí el claro pero también creo que que hay que evidentemente no es justificable para nada ninguna duda esto porque es un deporte deporte son valores entonces estamos totalmente en contra de eso también creo que eh que es injusto que que a este equipo tiene tilde de eso cuando cuando precisamente puede ser uno de sino hacia el equipo que más de los que más fair play tienen

Voz 3 01:39 me estás hablando de crisis y no claro está clara digo estás hablando el momento en el que cuando se anulan el dos cero tuits no iba a sacar jugadores rodean al árbitro rodean al líder

Voz 4 01:51 lo que sucede exactamente lo que se ve en las imágenes que creo que están circulando una tangana que ya ha ido ella con la asunción ah ah ah ah vale muy complicado pero claro todo bien atrás bien atrás minuto noventa como bien dice como ganando uno cero estamos al bajo o empleado minuto noventa noventa y uno hacemos vocero Lula sigue el partido hacen el uno uno minuto uno minuto

Voz 3 02:16 en el minuto noventa y tres os hacen el empate a uno en el noventa y nueve os echan el portero no

Voz 4 02:21 si hubiera usted entre medias no minuto noventa y cuatro noventa y cinco añade seis minuto noventa y cinco así hace Moltó uno males do I la situación a uno la siguiente me temo algo de levantar la bandera del discípulo en una paz al árbitro el linier evidentemente de mis jugadores lo Nos rodean de siendo decapitados y bienes desatada ahí general la imágenes como claramente un gol legal entre yo hablo ellos dicen que que si llevan razón que que se han equivocado nunca es legal el árbitro con sed de gol legal nos ponemos se lo dije a mis jugadores no ponemos celebran el gol de repente los jugadores de varios jugadores del Mérida o los rodean están con él no sabemos cómo ni porqué a los segundo levanta el brazo el pita fuera de juego con el Goya concedido

Voz 3 03:09 los ese hubiera sido el dos uno uno o el dos cero es posible dos cero Porzuna juego salud os anulan el posible dos uno en la XXIV también por juego y luego ya os expulsan al portero ganó también en el gol de falta marcan el uno dos

Voz 4 03:25 exactamente y añade soy minuto en el minuto si hemos y no expulsó al portero no tenemos ya cambio evidentemente es tienen ponen jugado el campo y en falta meten el gol y con me mete algo hospital final en el ciento acoso si doce

Voz 3 03:38 minuto ciento dos eh

Voz 4 03:40 por eso te digo que que la situación que hemos vivido hoy allí ha sido ha sido cuando menos indescriptible au increíble o no sé como digo como bueno a ver

Voz 3 03:50 el hay que recordar que con el uno cero salvaba is con el uno uno descendía aisló y con el uno dos el que perdía de los dos bajaba así que al cierre con sueldos desciende el Córdoba hoy es que el árbitro os ha perjudicado claramente en el resultado

Voz 4 04:05 hombre lo que digo es de una situación

Voz 3 04:08 el sentir robados hoy

Voz 4 04:10 bueno no yo no quiero que después sabemos lo que pasa no quiero decir Nitro y rogado es lo único que quiero exponer la situación que se ha visto que me parece muy bien que la imágenes que pasa pero que salga todo lo que ha pasado en el partido de partido lo lo real a que minutos noventa y cuatro noventa y cinco metemos un gol legal levanta la bandera lo anula hablan entre ellos dicen que sí que les dan es totalmente legal lo concede el equipo rival se echa encima de ellos ya celebrando nosotros algo con el lo concedido los vuelvo a Lula entonces fue es complicado lo que hemos vivido y hoy en una situación surrealista cuando menos normal que no es normal no pero pasa todo eso he añade bueno llega el minuto tieso concede descuentos Pulsómetro portero pone en de campo uno quita al final es lo que hablamos luego cinco

Voz 3 05:05 esto conocemos todo lo que ha pasado desde el punto de vista de las decisiones del árbitro y luego nos confirma también que ha habido dos de tus jugadores que se han acercado con ánimo de agredir al al árbitro seis Blair Jankovic y Alberto Quiles

Voz 4 05:17 sí es según el hasta el árbitro en el aquí si yo he hablado con eso que Sacyr asista nombraron a pedirle explicaciones a lo que apostó relata pero en ningún momento en ningún momento ha intentado agredir como ponen tasas de de su integridad física que la gente lo han tenido que separar y seguramente se han ido por ya le digo que no lo he visto que estado en el centro del campo controlando mis jugadores porque era una situación surrealista ocupa algo ha pasado hoy seis de ellos pero me consta que que ambos evidentemente son chavales jóvenes nos podemos equivocar evoluciones por hora sí sí me consta que que han pedido perdón se cosas ha pedido perdón por la reacción de de ni siquiera dirigirse