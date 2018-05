"Los puestos de Carlos Sainz y Fernando Alonso son una pasada"

Voz 1887 00:00 bueno pues aquí estamos como cada domingo con los dos cracks

Voz 1 00:03 para hablar de la Fórmula uno está ya hay Ponseti hola Ponce muy buenas yo yo fue qué tal estáis muy buenas noches antes que como medio Crack es verdad que es el perdona Siguero voy a voy a repetir la presente sí sí es verdad representa esto porque media o crack dio hoy el canal exacta no no no sobre todo porque cobra como Crack el medio crack de José Antonio Ponseti y el crack entero buenas Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro muy buenas noches

Voz 2 00:29 él se dijo que entre Ponseti yo no hacemos notar

Voz 1 00:33 lo hacemos cata crack pero desde mayo bueno Gran Premio de España circuito de Montmeló carrera en

Voz 1887 00:43 que podrían haber pasado muchas cosas con ese accidente en la primera vuelta que si queréis comentáis un poco lo de Grosjean que se vuelve un poco loco allí en la salida pendiente sobre todo del cielo pero como tampoco ha caído agua todo ha transcurrido con bastante

Voz 1 00:55 calidad no te cuento que ha llovido te lo va a contar Pedro cuando ha terminado la carrera no da un chaparrón pero es que si llega a caer en plena carrera no sabría apañado cuanto dijo después de la carrera no mucho Cabo de que media hora verdad

Voz 1714 01:09 a día sí ha llegado tarde ha llegado tarde y qué lástima no porque era lo que nos faltaba para igualar un poco para que Carlos y Fernando hubiesen estado más arriba que lo han hecho muy bien hay que han acabó séptimo y octavo técnico olvidase con los coches que llevan es una victoria pero claro a veces el problema que es que todos queremos más y en el Gran Premio de de tu casa todavía más no hay bueno y sabíamos que el agua era el único elemento que podía

Voz 1887 01:36 sí pero es que es un circuito en la previa tanto en la tele de hoy a Movistar a Pedro como a Ponseti en la en la radio en Carrusel y coincidió un poco todos en lo mismo no es un circuito ya lo sabemos que es muy difícil que haya adelantamientos no que no hay muchas pasadas de de coches ir saliendo Hamilton primero sea puesto segundo Vettel prácticamente al han cambiado muy poquito las cosas no

Voz 1714 01:58 hombre la verdad es que hay que reconocer que el gran premio

Voz 1 02:00 ha sido malo si has sido carrera aburrido de la temporada

Voz 1714 02:05 el pero bueno es que siempre he sido así este circuito tiene muchas cosas buenas el mejor circuito de pruebas desde el mundo por eso siempre todos los equipos quieren venir aquí a entrenar en invierno pero lo cierto es que es un circuito donde adelantar es más difícil que en otros son sea no es Mónaco porque hay más adelantamientos pero sí que es más completo dado entonces claro luego es más complicado es no no es coger el rebufo abrir de adelantar como en vacuno como la última carrera es complicado

Voz 1 02:33 Diego Armando la primera le podemos más emocionada de scalextric de hoy sí la verdad es que si las cosas como son es que es así

Voz 1714 02:43 como todo osea haber y llevamos cuatro carreras buenísimas osea

Voz 1 02:47 es verdad pero pero noche de carreras de scalextric o no pero es verdad está siendo el Mundial el inicio de Mundial está viendo carreras bastante emocionantes para lo que están siendo años anteriores no lo hoy ha sido la muy bien hoy ha sido la peor muy bien si segunda Ponce ibas a decir la segunda que Pedro en eso me imagino que me da la razón el problema también es que aparte que sea difícil y todo que este circuito yo creo que es el que más hacéis todos los pilotos a lo largo de vuestra carrera y qué vais de memoria todos que no nadie tiene la ventaja lo mejor de que hay algún circuito que se lo conoce un pelo más un pelo desde aquí cuántas vueltas puede terminar dando en este circuito en una carrera profesional un montón

Voz 1714 03:27 pues mira una pasadas a este esta pretemporada han hecho treinta y siete mil mil kilómetros ya los equipos hayan venido llevamos desde que yo empecé a un Fórmula uno toda la vida entrenando aquí imagínate no existe será algo que se venía entrenar aquí cada dos tres semanas veníamos a entrenar la que imagínate si yo soy igual a más a nivel de pilotos no hay la sorpresa de que el piloto de casa hace lo conoce un poco mejor au tiene más sabe cómo evoluciona asfalto o el viento tal como sopla no aquí todo el mundo lo conocemos igual

Voz 1887 03:59 se esperaba mucho Carlos Pedro o las mejoras del coche de Fernando de Mclaren y tal y ahora hablamos de lo de Carlos también pero esperaba mucho las las mejoras no es verdad que ha mejorado sobre todo el sábado pero está tan lejos todavía como hoy aparecido de los Mercedes Ferrari Red Bull es que han vuelto a terminar una vuelta después eh

Voz 1714 04:20 bueno a ver también hay que decir que no ha salido ningún se explicar que haya vuelto a a compactar el pelotón ha salido virtual pero esos mantiene las diferencias no no no no compacta o no entonces las diferencias son las que son está más cerca de Mclaren que los Red Bull que Enzo Ferrari Mercedes sí sí ya han dado un paso importante este este fin de semana pero bueno es un paso más de los muchos que tienen que dados sea esta es la Éste es el mensaje no sea con este paso no no no están ahí ni mucho menos es un poco lo que la gente esperaba no que Mclaren había dicho que iba a ser el nuevo Mclaren y cual bueno ha sido una mejora más de las muchas que tienen que llegar para llegar a la al nivel de la Primera división no de los tres grandes

Voz 1 05:05 ay perdona a mano iba en la otra sensación que tengo los que sí que han dado un paso adelante es Mercedes sonó

Voz 1714 05:11 bueno es buena pregunta porque realmente esta carrera me generan y muchísimas dudas muy serias dudas porque yo me voy pensando vuelve el dominio de Mercedes porque entonces me preocupo no sea la he visto un Ferrari desdibuja dado falto de ritmo no han podido Vettel no podían recuperar haciendo una parada más que Verstappen que le falta un trozo de alerón no sea no lo ha podido Ny engancha ni adelantar entonces hay cosas que me preocupan un poco no ahora bien yo creo que ha sido un poco más el efecto circuito no queda Mercedes este circuito siempre ha ido muy bien y el año pasado ya ganaron y han vuelto a dominar hay cosas pequeñas que también influyen los neumáticos eran un poco diferentes aquí por qué pues porque les habían reducido un poco la cantidad de goma no y esto les ha ido bastante bien Mercedes peor a Ferrari saque hay cosas que ya que yo creo que son circunstanciales de este fin de semana recordamos que hagan carrera Sami

Voz 1887 06:02 Don segundo botas tercero Verstappen cuarto Vettel quinto Ricardo sexto Magnus en y luego ya los españoles séptimo Carlos I y VIII Fernando Alonso en el Mundial está Hamilton con noventa y cinco ya le saca casi veinte

Voz 3 06:13 a Vettel que tiene setenta y ocho que saca diecisiete puntos ahora mismo hoy sobre sobre Carlos te escuche Pons es decir que eres muy optimista con Carlos Sainz te esperabas algo más acabado séptimo que está muy bien eh

Voz 1 06:26 sí esperaba que que tuviera la oportunidad si llovía porque mi mi baza era que yo hubiera de montar un poco de lío pero a pesar de eso no sé si Pedro también piensa como yo en la evolución del fin de semana ha sido brutal porque es que el viernes teníamos un desastre montado para alzar

Voz 4 06:43 Abbado eso cambió Radio

Voz 1 06:45 cabalmente yo hoy terminar séptimo pues me parece que han hecho un trabajo importante

Voz 1887 06:52 casinos dieron un susto con el motor al final no

Voz 1 06:54 claro bueno a diez vueltas a diez vueltas pero no

Voz 1714 06:58 sí sí existe en el en la curva tres es una curva

Voz 1 07:01 el caso ya tenía que aflojar no porque si quedaban quizás orina

Voz 1714 07:03 en la en la en problema en la bomba de gasolina bueno que cuando tienes un problema en la bomba de gasolina es aflojas porque es digamos deja de coger presión en esas curvas pero no sabes cuándo te va a volver a pasar no sea que lo habrá pasado mal última parte carrera

Voz 1887 07:20 no habrá pasado mal seguro en como veis ahora mismo a los dos españoles en qué punto beige a Fernando y en qué punto Baixa Carlos y no sé si Carlos ha tocado techo con con Renault esta temporada o Se ve que la progresión es casi constante en cada carrera y en qué punto Weiss el McLaren y a Fernando Alonso

Voz 1714 07:42 a ver yo los veo a los dos en una situación bastante parecida es decir están con equipos que tienen que recortar distancia con los tres los los tres grandes no o Red Bull Mercedes y Ferrari están estarán iban a pasar gran parte esta temporada en esa fase que dependen de sus equipos de cuanto puedan desarrollar sus coches tienen un punto de referencia muy bueno que Red Bull que va como del mismo motor que ellos no está subiendo al podio y han ganado carreras osea que no hay no hay excusas no hay no es que el motor no ha ve el motor quizás no es el mejor en clasificación pero bueno luego es un motor que te deja te pelear no sea que tienen que desarrollar más el coche más rápido que los demás y tienen ideas los equipos de delante puedes puedes buscar ideas copiar y conceptos pero tienen que ponerse las pilas vaya

Voz 1 08:29 te voy a te voy a decir una cosa mando solo tengo la sensación pero es una sensación mía muy personal muy de de culé inquieto que a estas horas se puede decir esta palabra me yo pensaba que para este gran premio tanto Fernando como carros no ellos como pilotos no sus escuderías estarían un pelín más allá de lo que están ahora pero tengo un buen amigo ese llama Pedro Martínez de la Rosa que mi hijo nombre dado tranquilidad tranquilidad que esto es más esto va muy despacio no si entonces tiene toda la razón Pedro yo yo por mi ojalá que hoy hubiesen estado mucho más arriba y que sigue es cierto que están trabajando pero por ejemplo no sé si Pedro coincide conmigo en esto ah el equipo Renault todo el equipo que rodea Carlos son gente súper joven entonces no sé me imagino que eso también es un hándicap o no

Voz 1714 09:21 bueno depende al final la importante entidad importa lo importante es la calidad el la calidad de los ingenieros que tienes a tu alrededor no sólo de la cantidad ni de los medios pero también de la calidad de el impago no de la potencia de mente que tiene cada uno bueno y eso es algo que yo desconozco sinceramente no porque yo no estoy en Renault no estado ni en ni en el equipo Mclaren bueno ha cambiado mucho no sea que esto es algo que como yo siempre digo el movimiento andando y luego iremos a lo largo de la temporada a medida que vayan el coche pero esto es una carrera de fondo hay que tener tranquilidad pasa es que primero este programa es muy tarde por la noche no entonces qué pasa llegamos por la noche después de la euforia del Gran Premio de España estamos

Voz 1 10:04 como ya

Voz 2 10:05 es decimos ostras que los Red Bull estaba un segundo y medio todavía no claro

Voz 1 10:10 tú sabes por qué porque pero Pedro porque estamos hablando siempre de las mejoras que se esperan para Mc Laren y para Renault sí pero es que los demás pero es que los demás también esperan mejoras que decir Mercedes

Voz 5 10:21 también evoluciona Ferrari también europea no

Voz 1 10:23 es que Alonso y de Carlos Belén

Voz 5 10:26 Antonio no

Voz 1 10:26 claro porque no no no todos trabajan para mejorar

Voz 1714 10:29 por ahí hace su trabajo de cada equipo no pero bueno también es verdad que cuanto más tiempo tienes por mejorar esas décimas son más baratas son más fáciles de atrás y que por eso yo creo que bueno que van en la buena en el buen camino y que sólo las próximas carreras pues nos dictarán un poco si íbamos a llegar a final de temporada en el grupo adelante o no pero todo lo tiene que marcar cada equipo ir más a Carlos ya Fernando no se les puede pedir osea yo creo que ha quedado séptimo y octavo con los coches que tienen en este Gran Premio que es un circuito cien por cien de coche es una pasada

Voz 1 11:02 oye caniche ustedes este fin de semana yo me saco

Voz 1714 11:04 el el sombrero directamente

Voz 1 11:07 Red Bull espabilado más o no

Voz 2 11:10 pero es que Red Bull tienen un pedazo de coches a tienen un coche buenísimo y les falta el eso

Voz 1 11:15 a Pablo motor más con motor Renault tío

Voz 1714 11:18 sí sí sí el pero les falta de esos mapas motor del sábado Blum carrera tienen un ritmo de lo que pasa que tienen que siempre remontar no porque siempre tienen a o a los dos Mercedes que no va no va a los dos Ferrari que no van en ese gran premio por por adelantar no es el gran problema que tiene

Voz 1887 11:33 bueno pues la próxima carrera en dos semanas ha empezado la temporada por Europa así que de Montmeló Nos iremos a Mónaco el veintisiete de mayo que ahí sí que me imagino que las diferencias se acortan bastante no vienen es decir

Voz 1714 11:45 pero Mónaco va a ser una pasada otra vez osea porque si hay un circuito raro difícil extraño es Mónaco Mónaco aquí yo no me atrevo a decir qué coche puede ir bien yo creo que ahí los Mercedes no van a dominar otra vez creo que los Ferrari volverán a estar como el año pasado fortísimos ojo con los Red Bull de podrían ganar

Voz 1 12:03 a ver si no a Carlos y con Fernando en Mc Laren

Voz 1714 12:06 en Renault es decir Carlos y Fernando van a estar fuertes ahí van a estar fuertes porque si algo les falta es dos coches velocidad hacía claro ahí en Mónaco es igual la velocidad punta no no no no hay la importancia de la dinámica de la eficiencia es muy baja vamos a ver una carrera interesante

Voz 1887 12:23 pues en dos semanas Gran Premio de Mónaco no es lo que han Ponseti en Carrusel y Pedro

Voz 1 12:29 incluso ojo que tuve en el Larguero doble sesión doble media doble sesión que porque va yo me voy a ver si es verdad es verdad pero estar en Indianápolis y saber si lo hace vivienda Unión servirán gran amigo de no está rondando el triunfo está ahí quinto pero sé que deba suelo lleva sólo diez años rotando llegará llega sabe le a ver si esto

Voz 1714 12:50 un un año Oriol nos va a dar una alegría importan

Voz 1 12:53 sí pues porque ya ha pasado estuvo muy cómodo

Voz 1714 12:56 cada año está ahí y al final tanto va el cántaro a la fuente que al final ya verás tiene pinta que se tiene que llevar eh