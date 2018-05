El Larguero (1ª parte / 13/05/2018): Análisis de la actualidad futbolística con El Sanedrín

Voz 1 00:00 bien

Voz 1284 00:31 pues estamos en tiempo de Larguero doce tres menos en Canarias

Voz 0470 00:35 quien empezamos el sanedrín del la penúltima jornada de Liga en la última no

Voz 1284 00:41 hay inundada en juego en primera división pero nada

Voz 0470 00:45 eh ni el título ni la Europa League

Voz 1375 00:47 la Champions y el descenso todo absolutamente decidido en primera división después de la jornada número treinta y siete eh repasa no sería todos los resultados por si alguien se ha perdido algo pero Iturralde algo que decir de lo que nos estaba contando el técnico del Córdoba Córdoba B José María

Voz 0514 01:02 que en las jugadas no he visto pero me extraña muchísimo que a este nivel en Segunda B el chaval jugándose también el puesto de ascenso porque esos partidos se los dan árbitros que pueden ascender a a fútbol profesional de un gol que le vayan a protestar de jugadores lo anule

Voz 1284 01:19 hemos visto imágenes de un final de partido tremendo e mañana lo veremos a medio día en

Voz 1375 01:23 cuatro tremendo lo que se ha montado en el al final del partido si no me extraña que haya alargar hasta el ciento dos

Voz 0514 01:28 claro es que es normal porque se anula o el dos uno en el minuto noventa y cuatro pues habrá estado para el partido también tres o cuatro minutos no me extraña me extraña que se que que que cambie de opinión porque no he visto nunca a cambiar de opinión a un árbitro por mucho que protesten es que no lo he visto nunca nunca que te equivocas bien pero cambiarla la decisión decirme refrescar la memoria que le vayan a protestar jugadores a un árbitro que cambie de decisión

Voz 0470 01:51 en el Mundialito fue donde cambio de opinión pero no porque el protestaron no la el gol de Casemiro que era que luego no era pero gracias Álvaro era por el bar el bar le hizo cambiar de barrio que Valverde bueno en Primera División sea completa como digo la jornada número treinta y siete con el Levante cinco Barça cuatro hemos hablado con Morales en la recta final de tiempo

Voz 1375 02:08 de Carrusel el Levante ha roto la racha de cuarenta y tres partidos seguidos sin perder que llevaba el Fútbol Club Barcelona estaba a punto de terminar una Liga completa sin perder y al final hoy el Levante lo ha impedido cinco cuatro al descanso dos uno nada más empezar la segunda parte tres uno cuatro uno cinco uno seguidos Se pellizcar van como decía Morales en la entrevista anterior pero luego el Barça ha hecho el cinco dos cinco tres cinco cuatro hito que faltaban veinte minutos en el setenta iban cinco cuatro con el penalti ha marcado Luis Suárez Llanos ha movido el marcador ha hecho hat trick Boateng doblete de Vardy para los granotas ya habido hat trick de Coutinho gol de Luis Suárez para los azul

Voz 0470 02:49 grana

Voz 1375 02:50 primera derrota del Barça como digo en un día en el que además ha jugado el Espanyol cuatro Málaga uno sin mucha historia del partido ha marcado Gerar Moreno Sergio García Baptistao Piatti para los pericos y Adrián González para los malagueños así que a falta de una jornada Barça campeón con noventa puntos Atlético setenta y ocho Real Madrid setenta y cinco Valencia setenta clasificados también para Champions jugarán la Europa League directamente la fase de grupos el Villarreal y el Betis ambos ahora con sesenta tendrá que jugar tres previas el Sevilla que tiene cincuenta y cinco puntos esperan Benito Majo al Sevilla entra Supercopa de Europa ahí Supercopa de España y las tres previas de Europa League no sé cuándo va a tener vacaciones por abajo ya vendidos hace semanas de por Las Palmas Málaga todo como digo decidido mucho más emocionante la segunda hoy cinco partidos de la jornada treinta y nueve cultural uno Lugo uno Huesca uno Alcorcón uno Rayo uno Córdoba dos Sevilla Atlético uno Nástic cero y Almería dos Granada cero el Rayo a pesar del tropiezo sigue líder con setenta y tres porque el Huesca no ha podido pasar del empate y es segundo con setenta y dos los dos en ascenso directo Rayo Huesca en play off Sporting sesenta y ocho Zaragoza sesenta y dos Numancia sesenta y uno irreal Valladolid sesenta y uno por detrás Osasuna con sesenta Cádiz también con sesenta que juega mañana contra el Zaragoza y Oviedo con cincuenta y nueve

Voz 0470 04:10 bajó el Córdoba hasta con cuarenta y dos a uno de la salvación

Voz 1375 04:12 Marca el Nàstic el Barça B con cuarenta a tres de la permanencia luego están Lorca con treinta

Voz 0470 04:17 Sevilla Atlético con veintisiete que ya están descendidos a seguir

Voz 1375 04:20 da B y en Segunda B no acaba de contar ahora cómo están las cosas en la categoría de bronce XXXVIII partidos esta tarde viajó a la vez Rayo Majadahonda Mirandés mayor que Cartagena son campeones de grupo y se enfrentarán entre ellos por dos plazas para subir a Segunda y además también clasificados para el play off del Grupo I el Deportivo fabril el Fuenlabrada y el Celta B del grupo dos Sporting B Real Sociedad B Bilbao Athletic los tres filiales del grupo tres Villarreal B Elche Cornellà del Grupo IV Marbella Murcia Extremadura liga para la Juventus que logra el doblete el cuarto doblete consecutivo ya que logra esta semana también la Copa ha empatado a cero con la Roma su séptimo título de Liga consecutivo para la Juventus ya en la Premier el Liverpool rival del Real Madrid en trece días en la final de la Champions en Kiev sea asegura la Liga de Campeones del año que viene después de ganarle cuatro cero al Brighton ha dejado fuera el Chelsea que ha perdido tres cero en campo del Newcastle de Rafa Benítez Newcastle tres Chelsea cero jugarán la Europa League el Chelsea en la Liga Iberdrola tenemos campeón el Atlético de Madrid se ha llevado su tercera Liga segunda consecutiva dependían de sí mismas ya han ganado cero cinco en Zaragoza en la última jornada Zaragoza cero Atlético de Madrid cinco enhorabuena a las campeonas fuera del lo luego vendrá Pedro Martínez de la Rosa con Ponseti para contarnos lo que ha sido el Gran Premio de España en Montmeló no ha sido la carrera más emocionante del año Victoria para Hamilton que amplía la ventaja sobre Vettel Carlos Sainz ha sido séptimo carrerón de Carlos y Fernando Alonso ha sido octavo en basket en la Liga Endesa confirmados ya los descensos del Bilbao sí del Betis que lo hacía ayer se salva al Zaragoza y el Joventut de Badalona a falta de dos jornadas conocemos ya a siete integrantes de los play off por el título Real Madrid Baskonia Barça Valencia Herbalife Gran Canaria Unicaja ahí Mora Banc Andorra en la NBA termina el primer partido de la final de la Conferencia Este y la ha ganado Boston a Cleveland ahora te digo el resulta porque gana fácil ha ido ganando casi todo el partido de veinte victoria fácil en ningún momento que ha tenido opciones de victoria uno cero para Boston el primer partido mañana se juega el primero de la final del Oeste ocho tres ciento ocho enseña pero aquí Mario Torrejón osea de veinticinco le ganó ochenta y tres ciento ocho ha ganado Boston el primer partido en el Mutua Madrid Open de Tenis ha ganado el alemán Alexander Zverev al austríaco Dominic Thiem por seis cuatro seis cuatro ha dicho por cierto durante ese partido la alcaldesa Manuela Carmena en declaraciones a Televisión Española ha dicho que el torneo siempre se va a quedar aquí en Madrid que está garantizado pues ya está todos tranquilos IN el Giro de Italia hoy novena etapa con final en alto será llevado el británico Simon Lloyds que se consolida en el liderato aventaja en treinta y dos segundos a

Voz 1501 07:02 me siguen XXXVIII a Mullen

Voz 1375 07:03 el mejor español es Pello Bilbao a dos cero cinco de la CAM

Voz 1284 07:07 Antonio Romero doce y nueve de la noche está por ahí hola muy buenas

Voz 2 07:10 qué tal muy buenas a todos que está por ahí Jesús Gallego hola

Voz 1284 07:13 oye buenas noches también esta Julio Pulido hola Julio qué tal qué tal buenas noches Don Mario Torrejón hola don Manu Carreño

Voz 1501 07:19 citaciones aunque con nueve minutos de diez minutos de retraso al don Antonio Romero Blázquez que hoy cumpleaños qué me estás contando

Voz 3 07:25 cuántos caen se puede decir el doble de lo de los dos palito

Voz 2 07:29 a esa hora el dos ojalá llegue

Voz 1284 07:32 a aparentar estar a mayores

Voz 2 07:35 yo ya pulidos desde aquí desde que era un día una semana más mayor todavía

Voz 1284 07:39 el cuarenta y cuatro castaña Romero felicidades eh pero claramente con la maldad no la piel Pablo Pinto era muy bueno es decir que está en decadencia pero vamos a estar cuatro días no con Cristiano pero sí contigo correcto aquí

Voz 3 07:55 no no lo es tanto mañana

Voz 1284 07:58 el presidente Carreño buenas noches por ahí Miguel Martín Talavera queda Atala

Voz 0470 08:01 qué tal buenas noches como sexto todos en va

Voz 1284 08:04 celosa está Marcos López hola Marcos las buenas noches a todos está Jordi Martí hola Jordi buenas noches y está aquí aquí seguimos hasta estamos todos sí que es día Barcelona imbatido Iturralde González para que nuestros hoyos y joyas y cómo estás Jordi

Voz 0985 08:20 pues fastidiado porque esta a hacía y creo que al Barça sobre todo al Barça y al equipo ya Valverde le hacía mucha ilusión

Voz 1284 08:28 un campeonato sin conocer la derrota

Voz 0985 08:30 de hecho un campeonato sin conocer la derrota es un campeonato histórico no yo y de alguna forma este adjetivo histórico pues ha caído en el camino la Liga tiene un mérito espectacular la Liga como tantas veces hemos dicho es lo más difícil lo más complicado pero ese Z vivo de histórico ahí estaba hacía ilusión a la hinchada al equipo Ida ha caído y además se ha caído

Voz 1501 08:54 de una forma el el qué

Voz 0985 08:56 el como

Voz 1284 08:58 dónde está Messi no tiene razón tienen

Voz 1576 09:00 es una cosa eh era histórico y el equipo quería llevarlo hasta las últimas consecuencias porque sólo había que ver

Voz 1284 09:08 la Colita

Voz 1576 09:10 algún futbolista de cómo se han tomado la derrota parecía que habían perdido una Liga o algo así y bueno pues este año no hemos visto perder al Barça solo hoy no sé si hubiéramos visto la actitud en algún partido más si hubiera perdido porque desde luego yo creo que hay jugadores como Alba y Piqué que han estado completamente

Voz 0470 09:26 fuera de si al final el partido de Talavera enhorabuena a los atléticos a las atléticas en este caso no

Voz 1576 09:31 sí la verdad que la chica de AGE lo han hecho realmente bien no era nada fácil porque el Barça había fichado a la mejor jugadora del mundo había hecho un auténtico equipazo precisamente para destronar a la rojiblancas bueno mira han aguantado oí han llevado un título absolutamente histórico yo me alegro sobre todo por Lola Romero que ha dejado la vida trabajando en con

Voz 1284 09:52 esta chica desde hace muchos años y que bueno pues los dos

Voz 1576 09:55 el último ha recogido el mérito y se lo merece

Voz 1284 09:57 señor gran trabajo de la presidenta eh

Voz 0470 10:00 ha ganado uno seis eh el equipo que antes he hecho cero cinco cero cinco fue el Barça si no me equivoco el Atlético Madrid ganó uno seis en Zaragoza casi nada para rival en revalidar el título de Liga Iberdrola y el Zaragoza que llevaba por cierto siete partidos sin perder en casa ha llegado o el Atlético les este hombre sí sí desde noviembre no se ha metido seis está por ahí Pedro Fullana alguna de las campeonas hola Pedro

Voz 1415 10:21 hola Manu qué tal buenas noches nos hemos venido aquí al corazón de Madrid barrio de La Latina donde está celebrando a esta hora de la noche en el Atlético de Madrid granadino esa segunda Liga consecutiva la segunda en los diecisiete años de historia de la Sección Femenina del Atlético Madrid y estoy con la capitana la que el año pasado levantó el título de la Liga la que hace dos levantó el título de la Copa de la Reina la que tiene ya también otra Liga este año y además hablábamos de la posibilidad el doblete con la Copa de la Reina que se refiera ya

Voz 1284 10:47 a partir de la próxima semana Amanda Sampedro que te daban noches hola buenas noches

Voz 1415 10:51 ahí debatiendo cómo tiene que ser de larga la noche no el Joaquín dijo que antes de las seis de la mañana nadie tenía que entrar en casa el día que ganaron el derbi sevillano hoy

Voz 1501 10:59 has dicho algo parecido otro también no es razón tenía

Voz 4 11:03 bueno ahora estamos tranquilas terminando de cenar y ahora bueno pues saldremos un rato a seguir celebrándolo aprovechar que en nada tenemos ya hay la Copa la reina aprovechó los días

Voz 1415 11:14 bueno te escucha la capitana allá en la sintonía del Larguero

Voz 1284 11:17 la banda

Voz 4 11:19 hola buenas noches enhorabuena eh

Voz 1284 11:22 mucha gracia pero cuando es la cuando es la Copa de la Reina ya en unos días

Voz 4 11:26 los pues mañana el sorteo ya decidiremos qué rival nos toca ellos sábado domingo

Voz 1284 11:31 sea que fiesta un poquito pero poca no tampoco mucho por eso vamos a aprovechar mucho porque lo vamos ya que vuelta al trabajo

Voz 0470 11:39 oye unos seis en Zaragoza así de fácil ha sido en en el campo de un equipo que llevaba sin perder siete

Voz 5 11:45 eh siete partidos en casa

Voz 4 11:48 sí llevaba desde diciembre sin perder en el último partido que perdieron fue contra el Valencia

Voz 6 11:56 no me creo recordar en diciembre

Voz 4 11:58 sí bueno es habían reforzado muy bien arriba a ver si conseguían mantenerse en la categoría hay bueno sí que es verdad que que llegaban ya a nuestro partido defendidas pero sabíamos que no iba a ser fácil por los datos que llevaban hemos salido muy conscientes de ello sabíamos que teníamos que meterle mucho ritmo hay mucha intensidad yo creo que eso ha sido lo que nos ha hecho tener ya desde los primeros minutos ya un buen marcador

Voz 1284 12:23 a favor llevaba cero dos eh Navas empezando no el minuto diez minutos nueve si así os salió a morder desde el principio y lo lleváis cuatro Ligas las mismas que Levante que el Barça una menos que el Athletic de Bilbao

Voz 4 12:42 no no llevamos una copa la reina y dos ligas

Voz 1284 12:45 ah pues aquí tengo cuatro Ligas dos Ligas dos Ligas pensé Joyce así pues sí

Voz 4 12:49 ha sido ligado eso sí sí dos ligas

Voz 1284 12:53 eso es la dos mil diecisiete y estaba correcto para la reina y ahora algún rival que gustaría evitar en el sorteo de la Copa os da lo mismo

Voz 4 13:03 nos da igual nos da igual vamos a ir a PAP prepararemos el partido de este fin de semana es cuando pasas del fin de semana el siguiente sí que es verdad que bueno es da está claro que sí que si no podemos evitar en cuartos al Barcelona pues

Voz 1284 13:17 claro claro mejor evitarse luego pero al final

Voz 4 13:20 la la Copa Larrea que tienes que enfrentar ante los ante los mejores no por así decirlo ya desde el principio pero claro obviamente y no nos podemos evitar a al Barça en cuarto mejor y si nos toca pues a jugarlo oí a por ella

Voz 0470 13:33 estoy listo con qué momento de la temporada te quedas Amanda

Voz 4 13:38 pues no sabría decir porque ha sido una temporada larga a cada partido ha sido muy importante sí que es verdad que fue muy especial para nosotras es que el club unos permitiese la oportunidad de jugar en el Wanna y eso para nosotras fue muy bonito pero pero la verdad es que toda la temporada ansía tenía un momento muy especiales he cada Messi yo creo que el haber disfrutado cada mes y cada día ha sido lo que nos ha hecho estar hoy por dónde estamos siendo campeonas de Liga

Voz 0470 14:06 pues nada manda te voy a dejar ahí que sigas cenando con con las compañeras por cierto en esa Copa de la Reina se ha metido la Real Sociedad que hoy ha metido a más de veinte mil personas en Anoeta había más gente hoy que ayer en el partido de la Real del equipo masculino contra el Leganés se nota esa mejoría a nivel de afluencia de público mediáticamente con los medios también se nota que va creciendo cada año la Liga Iberdrola

Voz 4 14:28 sí ya esos datos de dicen mucho no la verdad es que es una pasada cómo está respondiendo a la gente yo creo que que la gente se va animando cae más yo creo que lo único que tienen que hacer los verlo por primera vez

Voz 1284 14:38 cuántos animales Un príncipe haberlo ya

Voz 4 14:40 se enganchan y ya en aficionados del fútbol femenino así que nada es muy contento también por

Voz 1284 14:46 por por esos datos en enano eh

Voz 4 14:49 está ahí ojalá todos juntos sigamos haciendo las cosas bien y muy favoreciendo todo para que el fútbol femenino vaya creciendo

Voz 1284 14:57 más de veinte mil personas más que ayer con ese Real Sociedad Leganés de la Liga en Primera el miércoles el al Atleti no ver si gana la final de la Europa League

Voz 4 15:08 nombres no me lo pierdo

Voz 1284 15:10 estaba diciendo si no lo más difícil ganar un partido como el de hoy o o o lo tiene peor El Atleti el me me me dice dando no sea jodido porque va a tener más fácil que nosotros hoy es decir lo tiene más fácil pues nada banda y la verdad es que bueno vale

Voz 4 15:23 si no va ser fácil el partido que tiene el Atleti sigue verdad que lo nuestro más largo porque es una liga pero bueno sigue verdad que no lo va a tener fácil pero yo creo mucho en el Atleti vamos a conseguir esa Europa League que que

Voz 1284 15:35 tanto no gusta a los atléticos Si yo creo que todo saldrá bien que vaya bien enhorabuena ahí un beso Amanda hasta luego

Voz 4 15:42 venga muchas gracias y enhorabuena porque Salillas

Voz 1284 15:44 hay suerte de la Copa de la Reina el sorteo empieza mañana así que de celebración el equipo femenino de la dedicó Pedro Fullana después

Voz 1375 15:50 esta Liga tras el unos seis en Zaragoza

Voz 1415 15:54 sí era evidentemente son resultado que hoy ellas esperando

Voz 1284 15:58 Pilar de Zaragoza ya llegaba al partido defendido por muy

Voz 1415 16:00 bien que tuviese esos números en en casa y el Atlético de Madrid pues como te decía Amanda son dos Ligas consecutivas las dos de los diecisiete años de historia de la entidad son tres títulos en los últimos tres años este año quieren conseguir además el doblete lo que está claro es que es un proyecto que apuntaba muy alto y además está refrendando con con esos títulos que está consiguiendo arrebatando sabeos al gran todopoderoso Fútbol Club Barcelona ahora

Voz 1670 16:21 qué mediáticamente está creciendo la Liga femenina no voy a descubrir ningún secreto esto es el dossier de la Federación Española de los presupuestos al Príncipe

Voz 1284 16:29 bueno cuanto diríais que gana el premio

Voz 1670 16:32 en metálico el campeón de la Liga Femenina de fútbol mil trescientos cincuenta euros para todo e os anos por cabeza es al Athletic

Voz 1284 16:39 Madrid elevar mil trescientos

Voz 1670 16:41 euros for gana esta Liga y todavía está muy lejos de igualar

Voz 0470 16:44 que el fútbol femenino del masculino si hablamos de esos datos madre mía

Voz 1501 16:47 tampoco Vergüenza

Voz 0470 16:49 cuando pagarle la pena mil trescientos mil trescientos cincuenta euros ahora que va a

Voz 1284 16:54 ganarles a ver si por cierto Manu que sí

Voz 1576 16:56 datos serán buenos porque la década de los noventa el Atlético de Madrid femenino ganó traiga luego ya sabes que Jesús Gil Gil se cargó la cantera también desapareció el equipo femenino se fueron a jugar a como Roqueta Villaverde y luego ya fue cuando de la mano de Lola Romero volvió al club pero en definitiva el Atlético de Madrid ganó tres Ligas y la Copa de la Reina cuatro título

Voz 1501 17:16 bueno pues ya está pues ahí está el dato aunque fuera en dos etapas diferentes pues María

Voz 0470 17:21 la una de las campeonas de el atleta

Voz 1284 17:23 Madrid que ha ganado hoy la Liga en una jornada en la que perdió el Barça la

Voz 0470 17:26 la imbatibilidad en la Liga masculina

Voz 1284 17:30 me imagino que ha sorprendido que pierda pero sobre todo la eh

Voz 0470 17:33 era en la que ha perdido decía Jordi no

Voz 1284 17:35 esperaba como se ha perdido sobre todo son de esas derrotas que hacen daño porque han ido con unos carritos los jugadores de del Barça pero y no aquí quitarle ningún mérito al Levante que es que ha jugado la parte estaba el Barça de casi de espectador sea la imagen del Barça había ha sido lamentable en la primera parte a pesar de que luego se ha enganchado al partido Jordi Marcos y a todos

Voz 1415 17:54 es lamentable ha sido sobre todo al inicio de la segunda parte el Barça empieza en el Levante marca el guión a partir de ahí el partido está igualado aunque el Levante tiene más ocasiones pero lo que es lamentable imperdonable creo que es la salida

Voz 1284 18:03 el Barça tras el descanso cuando además se había ido a a vestuarios

Voz 1415 18:08 con el primer gol de Coutinho que les permitía pensar que el partido volvía a estar bajo control pero es que en tres en diez minutos recibe tres goles no han sido más porque el Levante pues no apretado más esos diez minutos de desconexión sabiendo como debería saber el Barça que cuando desconecta como en vaso en Roma cualquier rival le pasa por encima pues si realmente tenía hoy el reto subrayado de de acabar la Liga sin perder me parece que es lo imperdonable luego la derrota duele pero sobre todo lo que buena es eso el haber perdido justo en la penúltima jornada a perder la oportunidad de cerrar una Liga que hubiera sido histórica

Voz 2 18:40 yo creo yo creo que la la la

Voz 0841 18:43 la constatación de que el globo de la Liga de la imbatibilidad era mucho más del entorno que de la planta yo creo que ese globo se hinchó porque

Voz 9 18:52 que se recibía al Real Madrid

Voz 0841 18:54 era de mantener al equipo enchufado después de ganar de haber ganado el campeonato de Liga de una forma muy brillante e para que el Real Madrid en el en el Camp Nou se encontraran un equipo poderoso porque tenían que ganar una Liga sin haber perdido ni un solo partido y yo creo que realmente no hemos al toro de Jordi que ese es el dato que es histórico hubiera hacer histórico importaba mucho más al entorno importaba mucho más a la gente de fuera que la gente dentro de área

Voz 1284 19:20 pues yo digo fútbol estás lo tengo claro

Voz 0841 19:24 nadie no viendo cómo sonándome yo yo creo que es la mejor prueba de cómo sólo han tomado es como jugar el partido como dice Flores cómo ha jugado una buena parte del partido si realmente hubieran estado cien por cien con la cabeza puesta en el hecho de la imbatibilidad estoy absolutamente convencido de Barcelona no Palma

Voz 1284 19:43 no yo es que creo que

Voz 0052 19:44 a mí no me parecía tan importante la imbatibilidad cuando se vendía que se podía ganar y tal y no me parece tan importante la pérdida realmente para mí una liga donde pierdes un partido sólo vale lo mismo que cuando del ninguno

Voz 1284 19:59 era era éste era excesivo gallego pero sí que sí me parece que haya hecho benditos este equipo excesivo que este Barça quedar en la historia como el Barça de la Liga de sin perder ningún partido era excesivo era mejor el Barça que hizo cien puntos en Vilanova ávido de Guardiola dejó

Voz 1501 20:15 es que esté y que quedara en la historia del fútbol español que este Barça estarían los libros para toda la vida

Voz 1284 20:21 por eso yo yo quiero decir que no tenía a nadie sino a mí lo digo

Voz 1501 20:27 el corazón me parece un objetivo menor me lo me lo parecía antes me lo sigue pareciendo ahora me parece que la pérdida entiendo el fastidio del momento pero poco más quiero decir que que que bueno pues vale no no pasa de la historia pero da igual mérito es el mismo yo soy de los que creo que no no es que empañe la que que el Madrid pudiera ganar la Copa mantienen los que empaña la temporada del Barça sino que sencillamente hace que el más rápido eso sí que se olvide más rápido no que la empañe

Voz 1670 20:48 pero a mi parecer

Voz 1501 20:51 no no quiero figurar con este tema de la imbatibilidad parece un objetivo bastante bastante menor ahora estoy muy de acuerdo con Romero la prueba de cómo se lo han tomado los futbolistas no es el enfado de después que me parece que es momentáneo sino como jugado muchos minutos del partido relajados que es natural que es humano es que hay crisis

Voz 1284 21:05 en el chats preocupante perdona Pablo es más pero

Voz 0052 21:08 durante los diez minutos de la segunda parte que la pérdida de la imbatibilidad porque un equipo como el Barcelona dándole todo el mérito del mundo a lo que ha hecho el Levante porque ha sido extraordinario no se puede desnudar como sea desnudó esos diez minutos

Voz 1284 21:20 es decir hombre verás ya que estamos casi de vaca Marta no no no no Pulido al revés no estamos casi vacantes están aumenta el Mundial quién va a meter la perra ahí cuando los once tíos del Barça que salen hoy van a ser titulares en que que pero en fin pasito adelante

Voz 0052 21:37 Sor si prefiere decir ha hecho daño que en veinte metros han puesto cinco cuatro porque eran conscientes de que ese ridículo no podía quedar en la historia es decir era un partido que no servía aparentemente para nada pero el cinco uno hubiera sido terrible como

Voz 1501 21:50 Tito en cuanto aprietan un poquito ese Barça con poco que tenga

Voz 10 21:53 va a lo que lleva yo para mí hoy no es tan importante la actitud que ya lo iba a un mes del Mundial es normal

Voz 1284 21:58 sino sino ciertas carencias de calidad de algunos jugadores que para el caso de Jerry Mina es un futbolista que no tiene nivel para el Barça pero no tiene ni de este partido deja deja muchas lesiones

Voz 0052 22:10 sobre todo en la estructura defensiva el Barça jugado y con una defensa que no es la habitual ha jugado con Jerry mina Bergman y Jordi Alba Ter Stegen por lo tanto dos de cinco eran los titulares de esos tres Vermaelen selecciona cada poco y eso que ha hecho una temporada muy

Voz 1284 22:26 buena en ausencia de Umtiti por lo tanto el Barcelona

Voz 0052 22:28 ya que fichar un tercer y cuarto central porque es evidente que Gerry mina primero el entrenador no confía en él porque lo ha puesto ya cuando cuando la Liga estaba ganada

Voz 1284 22:36 Juan Bueno evidentemente pero el entre

Voz 0052 22:39 no no confía en él y por lo tanto tiene que buscar el Barça como mínimo un tercer

Voz 11 22:44 no esa saco de del partido

Voz 1284 22:47 más allá de las vacaciones de que no hay Vitro

Voz 11 22:50 tenía donde se cuelgue el título de equipo imbatido etcétera invicto y yo creo que la lección de de hoy que tiene que sacar hoy extraer el Barça es que necesita fichar en defensa eso es sin ninguna duda está muy bien que que fiche a Griezmann en ataque etc pero este equipo necesita reforzarse en defensa porque cualquier equipo y hoy lo ha hecho el Levante les saca las costuras

Voz 1415 23:13 cómo cómo no esté jugando cuando el Barça anunció ayer elimina le salvó de la critica el desconocimiento que teníamos de él es decir no se había visto jugar ese en la el beneficio de la duda pero es que a medida que va acumulando minutos en el Barça te das cuenta de que es es es que no puede jugar en el Barça me sabe mal señalarlo porque hoy el equipo ha estado mal pero pero a Jerry minas eleven las costuras a medida que va acumulando minutos en cuando que dice Marcos de fichar si hay que fichar porque verbal en y elimina pues la temporada que han hecho ha sido la que ha sido y es un riesgo ir solo complique Llum Tití pero realmente el Barça no puede entregarle los minutos de Jerry mina aún central de la casa realmente no hay en La Masia un defensa central del Barça que pueda asumirlo

Voz 1284 23:52 cual no a los cuatro rato

Voz 1415 23:54 estos que que que tiene que asumir Rina si el Barça es incapaz de generar un central para esos cuatro ratos es que en la en nada

Voz 1284 24:01 ella realmente hay un problema Ifrán

Voz 1576 24:03 derecho eh porque si no si esto es esto es verdad

Voz 1284 24:06 para todo esto me vale para todas las posiciones del fondo de armario tiene que ser Guillermo y Mina tiene que ser el que sea

Voz 1576 24:13 en todas las fotos este año donde el Barça ha caído en Roma hoy remedo que que que la verdad que viendo que Aleix Vidal se ha quedado día tras día fuera de las convocatorias eso eso que sale mal parado yo creo que ha llegado la última jornada de Liga de la derrota del Barça pero futbolísticamente podía haber llegado bastante antes partidos que que ha empatado sobre la bocina bueno al fin y al cabo lo importante es que ha sido el más regulada esa llevó el título yo creo que eso es lo que sea

Voz 0985 24:44 que ganar la espalda la decisión de fichar un central no se toma oye nada el Barça ya tiene claro desde hace mucho tiempo que hay quiera fichar un central por eso claro es que hoy descubramos que yerra Nina no tiene la confianza ha dicho bien yerra yerra tierra oye oiga constatamos no lo sabíamos

Voz 0470 25:05 que queda claro es que no hay diálogo ni hay comunicación ni fluye la comunicación entre la dirección deportiva y el entrenador el reflejo de lo que haga termina pasando en la temporada con Jerry mina con algo sobre todo en el caso del central es que una cosa es la que pidió al verde que fue Iñigo Martínez y otra cosa es la que le han traído que es Jerry mina más valdría que el año que viene sea quién sea el director deportivo o el responsable de esa parcela deberían hacer un poquito ir más en sintonía con lo que pida el entrenador Valverde porque lo mejor que ha hecho la mejor manera de demostrar por parte de Valverde que no hay comunión y que no comulga con lo que hace la dirección deportiva y que unos aprueba hoy el puerto

Voz 1284 25:41 pues no poner al que al que él lo pidió

Voz 0470 25:44 sea que yo no lo he pedido y no me trae Íñigo Martínez que se ha pedido pues no lo pongo

Voz 1415 25:49 sí que es verdad que a Iñigo Martínez lo pido en verano cuando todavía está Mascherano Jerry mina el Barça acaba adelantando su incorporación porque Se marcha Mascherano a un poco más

Voz 0985 25:57 después de una seguimiento por cierto pero no pongamos todos los huevos rotos en la cesta de Mina eh no es justo lo que va de porque yo justo lo que iba a decir es que el que ha dado con la clave es Busquets en las declaraciones que ha recogido Carrusel después del partido cuando ha hablado de que no estaba atado concentración entonces la pregunta es esta hombre ya lo sé que las circunstancias son las que son ya lo sé que el Mundial está cerca ya lo sé que tienes la Liga el doblete ganado pero hoy con la expectativa que los mismos jugadores ya habían creído ya habían hecho suya de cerrar un campeonato sin conocer la derrota tanta falta de concentración visto nuestra al jefe

Voz 1284 26:32 ya han dicho pues esto a ver yo

Voz 0985 26:35 es una cosa da rabia como dice Valverde

Voz 1284 26:37 la rabia con el espíritu Jordi críptico que que

Voz 1501 26:40 caracteriza a este Sanedrín cuando la paja en el ojo ajeno habrá que decir ya que tenemos elementos suficientes de juicio para decir que sí

Voz 0470 26:46 m lo Jerry mina desvele

Voz 1284 26:49 aquí el beneficio de la duda vamos a esperarle porque tiene bueno todo esto se lo debo a mi me has cogido un Grume y metes calabazas no no te puedo decir que no podía esperar a sino que era una de las cosas que fracasara por barco

Voz 1501 27:11 veníamos a esperarle porque sé que tiene

Voz 1284 27:14 yo creo yo creo que le ha metido ciento cincuenta ciento cincuenta a mí en el después ya no no precios otra cosa pero es otra cosa no fundamental no no no no porque si si hablamos de habremos débil porque Bayle ahora está jugando bien pero hasta cuatro meses que no jugaba bien por lo tanto Coutinho de momento es campeón de Europa bueno es que Mariola pero tiene claro bueno la realidad es que ve el excampeón tropa tres

Voz 1501 27:41 a veces dice no nos da miedo

Voz 1284 27:43 no pensaron una temporada esta vez sí eh Ramis es así decisivo dos de las tres en las dos primeras eh de Messi Pablo Gallego que ves Messi ha visto el partido

Voz 0052 27:53 los avisado supongo grado sí pero asegura que creo pedir perdón a Jordi brevemente es que aquí en el en el Barça se han puesto muchas etiquetas los últimos diez años el Barça de Pep el Barça del tridente Barça del este el Barça de Valverde es el Barça de Messi Messi no está si Messi no hubiera estado durante los últimos diez años era como el visto donde estaba el Barça

Voz 0985 28:19 es verdad y ahora es la misma realidad

Voz 0052 28:21 sí que Valverde la seguridad que si Valverde le ha dado no

Voz 8 28:24 se queda chiquitas a Messi el Barça está

Voz 0985 28:28 con problemas para meterse en Champions todos los años ahora mismo es así es es una realidad no me puedo coger a esto eh tiene tener al mejor jugador del mundo sí pero pero en esta menos pero pero no ha ganado porque no estaba Messi no bien no nos ha ganado eh era para para ganar hoy al Levante con todo respeto a él pues es otra exposición

Voz 1284 28:46 pero esto no lo estaba pasando en el famoso esto me lo estaba pasando en el Pizjuán hasta que salió

Voz 2 28:51 con el de Barreto que no que ha llegado a decir que tiene un mérito

Voz 1284 28:54 es tremendo porque no sólo México desde

Voz 2 28:56 ayer los salvarle aparte de mérito tiene puntos se del libro

Voz 1284 29:00 desde la Liga desde que ha llegado el viaje

Voz 2 29:02 el Levante tal el Levante es el mejor equipo de la Liga

Voz 1284 29:05 veinticinco puntos de treinta Marcos durante un rato en la segunda parte en carros escuchado hablar bien del de la segunda parte Denis Suárez

Voz 0052 29:13 a mí sí a mi me gusta a mí me gusta Denis Suárez sea lo que no entiendo porque más minutos porque los minutos Calanda André Gomes no sonando a Denis Suárez

Voz 1284 29:22 yo tampoco lo entiendo Andrés Gómez está en La Haya no hace tiempo pues ya hace mucho en escaparate a ver quién pica

Voz 0052 29:30 dos meses ahora lo que no comparto lo siento Mario es Coutinho Coutinho

Voz 1284 29:34 no no no no no no operarlo crearle no

Voz 0052 29:38 ha llegado en enero lleva siete goles ya ha participado en seis más osea participan catorce goles en apenas cuatro meses en la Liga española

Voz 2 29:44 yo creo que no ha deslumbrado

Voz 0052 29:47 es una garantía

Voz 2 29:49 sí pero esto Antonina pero no suele puede colocar la etiqueta de fichajes fracaso que no se puede seguir pero tampoco se puede decir que Guti no ha tenido un impacto desde su llegada al Fútbol Club Barcelona no Granados hasta ahora no lo sé bien pero el Barça no no siendo sí pero hoy ha sido el mejor o no si hoy sigue Odisea El hombre aquí

Voz 1284 30:10 no me quiero meter en el saco lleva dos goles en Liga más que Benzema yo no quería decir Pablo porque si no parece

Voz 0052 30:18 sí sí ningún valor estadísticas igual que a decir que jamás estadísticas que cuando hable de mí

Voz 1501 30:23 a es absolutamente a Coutinho amalgama goles que Benzema Liga sin ninguna duda Yvette lleva dieciocho goles en esta en este campeonato Inés siquiera esa puesto la bota prácticamente quiere decir que esto no no me me me vale malas sensaciones que que otra cosa la sensación

Voz 1284 30:35 pues si es por la chapa tendió esta frase

Voz 1501 30:40 ley Coutinho las sensaciones son muy distinta por eso he dicho que una cosa es de envíele y otra cosa

Voz 1375 30:44 Justino a que evidentemente que esperarle aunque como dice Antonio

Voz 1501 30:47 ese impacto sobre el mismo que el mismo director deportivo secretario técnico con lo quiera llamar a una serie de fichajes que son impropios de Fútbol Club Barcelona como son los en medio Jerry mina de vele por ciento cuarenta y no digo de melé de Emelec por ciento cuarenta y ocho millones etcétera etcétera

Voz 1284 34:34 Manu Carreño

Voz 21 34:39 bueno a las doce y treinta ahí

Voz 1284 34:40 siete te vamos a terminar con el Barça pero me gustaría recordar este corte de Jordi Martí en el carro el Deportivo cuando con dos uno El Molinillo al descanso en el molinillo al descanso dos uno para el Levante acababa de marcar el Barcelona pero al descanso digamos que casi empezando la segunda parte eran las más o menos diez menos cuarto antes de que llegara el tres el cuatro y el cinco de levantó lo montado bueno decía esto Jordi Jordi de cero a cien en cuanto ves peligrar la Liga perfecta al Barça ahora no no yo ahora mismo no la vieron peligrar ahora mismo cero cero deciden sinceramente ahora mismo el cero dos

Voz 0985 35:15 quién arranca burdo la segunda mitad campaña

Voz 1284 35:17 a Bardem

Voz 23 35:23 la segunda mitad los tres táctico

Voz 1284 35:26 segundo Jordi Martí de cero a cien en cuanto ves comprometida de la Liga perfecta para el Barça

Voz 0985 35:31 en un cincuenta por ciento

Voz 24 35:34 ah

Voz 0985 35:37 así está la vida en minutos

Voz 1284 35:42 podría aclarar esto Jordi porque es la primera parte

Voz 0985 35:46 para mí la aparición de Gerard Piqué aparición que se ha producido como consecuencia de una mala noticia que es la lesión de un compañero pero me ha parecido que Piqué tomaba el mando que tiraba de galones imponía su jerarquía dando un paso al frente con paso frente que ha propiciado primer gol sino también un atrás pues oye no es lo mismo encontrarse ayer elimina la que Boateng se encuentre a Piqué que estaba convencido de que Piqué Iker la mano de Piqué en la segunda parte el Barça ganaría concentración pero es evidente que me he equivocado

Voz 1284 36:15 hay que ven con Vermaelen eh sí otra no precipitada porque una cosa yo soy muy de Piqué

Voz 0514 36:20 pero lo que no puede hacer en los dos últimos partidos es faltar el respeto como ha faltado a los árbitros tanto en el Barcelona Real Madrid como hoy mismo es decir que se lo haga mirar

Voz 1284 36:29 lo que se lo haga mirar a los árbitros lo que no en la cara lo aplauden si luego les señala los dice cuatro cosa es a medio metro y el árbitro no lo echa a Bertha que se lo haga mirar el árbitro

Voz 0514 36:40 para el árbitro tiene también el árbitro tiene también una clasificación y luego descenderá o no descenderá pero

Voz 1284 36:45 el que ha cometido en el que ha cometido no

Voz 0514 36:51 a falta de educación hacia el árbitro explique pero el árbitro se equivoca tu crees hay pues es posible pero el hábito tiene una si se equivoca tanto como hoy si la arroja Piqué se cuidará más la próxima vez sin razón tala no pero a ver pero que

Voz 1284 37:05 no está claro si se lo permite ni tiene bula ahí podéis seguir haciéndolo pues no haciendo pero ya hay una clasificación que luego

Voz 0514 37:10 árbitros descenderán el que este mal Juan

Voz 1284 37:13 eso hay jugadores a los jugadores más hay jugadores a los claro lo más son muy listos

Voz 1576 37:16 te quiero y tú y tú Itu si yo estoy de acuerdo contigo permitió ese comentario dices Piqué ha faltó la educación se debe cuidar más tal tal tal y los árbitros nos lo deben consentir porque también se han equivocado pues te digo chapeau tiene razón

Voz 0514 37:31 pues entonces reprocharle a no entrar al árbitro entonces estará lo que tienes que hacer es escuchar más el carrusel nos pero escucha en Carrusel lo he dicho pero es caro y se lo dije con el Madrid pero dicho ya

Voz 1284 37:43 pero no ando arranca así es mejor apartarse te has y no no Perec ombligo lo puede hacer ahora es cuando no tiene razón te Revellín casi me pegan

Voz 0514 37:56 pero pero en cambio si es que lo sobre si lo he dicho ya en Carrusel si lo dicho en Carrusel pero permitiendo

Voz 10 38:01 a lo mismo en carroza Elena en Larguero no nos cuenta es la una parte ahí aquí la mitad de la verdad es que entran por la puerta grande esta temporada la enfermería currante

Voz 2 38:10 no me ha sido culpable tú sabes que hoy hoy lo hemos visto muy tranquilito y tal pero en la lista que es verdad que durante la emisión de clásico en la lista de grandes errores de de Hernando Fernando clásico no solamente lo de Piqué porque si al árbitro suele ocurre por eso hizo Piqué que para mí esa pulsión el día del Barcelona Real Madrid a Piqué bueno bueno te has visto no tiene no

Voz 25 38:33 eso tiene lo menos que se pone a Bono

Voz 0985 38:39 oye aquí lo que estábamos hablando de Piqué hoy no estamos hablando de estas cosas de estos Larguero este año pasado ya lo hemos hecho estamos hablando

Voz 1284 38:46 que venga aquí os parece que hablemos del Madrid Un poco más del Madrid si os vais al clásico ya venga a Roma

Voz 3 38:53 pero una cosa esto que nadie quitando Jordi Martí iba a ir a Canaletas a celebrar la Liga de imbatibilidad y no veo a nadie tampoco llorar excesivamente porque el Barça y el Mar de Palma

Voz 1284 39:04 sí pero porque yo estoy yo estoy perdona pero bueno

Voz 0985 39:07 pero de dónde has sacado tú que a los jugadores a Valverde no les hacía ilusión

Voz 25 39:12 no no concretar campeonato no has hecho una misión

Voz 1284 39:18 que tenía teniendo ese hábitat iba por el sí

Voz 0985 39:20 de Cristo Arico de Honda crees yo esto solos una cosa mía crees que es una cosa compartida por Iniesta que cordobés de todo el barcelonismo Antonio tenía ilusión por conseguir un campeonato sin conocer la derrota es algo razonable ha conseguido nada

Voz 3 39:36 no siguen sangrando preguntas sino más hagámoslo de fondo

Voz 0985 39:39 la reflexión

Voz 3 39:41 los no tenían la ilusión que tú has transmitido o has querido transmitir desde el primer día para intentar buscar en en la Liga una motivación que repito para ellos son una cosa importante pero no tan transcendente como tú ha querido vender a todos los oyentes de El Larguero

Voz 0985 39:57 pero dentro de nuestra era importante

Voz 1284 40:00 está claro

Voz 0470 40:01 en el Barça que al final la pérdida de esa imbatibilidad Ike deja ahí algunas

Voz 1284 40:07 con Brad sobretodo que ya hablaremos en los pies

Voz 0470 40:10 buenos días en la dirección deportiva y por eso creo que no va a seguir Roberto Fernández creo creo diseñe Alcácer remedo Jerry mina André Gomes son algunas de las de los fichajes que se les recriminan a la dirección deportiva no sólo a Roberto Fernández de pero especialmente a él él dudan algunos en la en la calle

Voz 0052 40:28 bien que se hiciera caso a la directiva ver por eso digo

Voz 1284 40:30 que el que venga igual puede tomar nota un poquito más con el entrenador

Voz 0470 40:34 además de el

Voz 1375 40:36 Barça os quería preguntar por algún nombre propio de

Voz 0470 40:38 Madrid ayer creéis que Bale tiene cabida en la alineación del equipo de diez no

Voz 1284 40:45 no no no alguien si alguien piensa que ha hecho méritos para estar en el once de quién

Voz 1501 40:49 contra el Liverpool es pregunta no

Voz 1576 40:53 no sé si no sé si la cuestión será se ha hecho méritos pero desde luego que sí

Voz 1284 40:59 te va a ser el de cariz creo no pero quiero que sea

Voz 1576 41:01 juzgado de forma muy dura muy dura muy exigente no sólo en este Sanedrín sino por gran parte del madridismo a a Gareth Bale

Voz 1284 41:08 venga a esto por favor

Voz 1576 41:20 sinceramente viendo los partidos que ha jugado ayer lo miraba viviendo los partidos que ha jugado los números que tiene y creo que a él es más fácil porque es un tío raro es un tío que no se relacionan y con el vestuario en y fuera del vestuario

Voz 1284 41:33 tendrá que ver porque sigue hablando inglés que creo que es más fácil darle

Voz 1576 41:35 el que cualquier otro sí señor Galán tenemos todo

Voz 1284 41:38 listas creo que hay fútbol a que habéis que habéis levantado nombró

Voz 1576 41:43 los eh este sanedrín que han hecho bastante peor temporada que Gareth Bale

Voz 1284 41:47 eso que así se lesionados que está ahí no me lo digo porque es que es otro año talaverano ha sido este año que no que no he estado lesionado dos veces claro

Voz 8 41:58 de verdad te digo a mí me da exactamente igual lo que haga Bale de aquí a que termine la temporada como si mete veinticuatro goles cuando ella reales dietas asistencias imagino cuántas cosas más lo que le he visto este año

Voz 1284 42:11 ya veis lo bueno es suficiente no lo importante es que termine yo sé que tú cambia ción de y por supuesto pues yo estoy seguro llevarlo todo el año poniendo a París Dakar en Beit yo empezaste ya no quería decir lo has hecho mira yo primero mira te voy a decir lo que sea Julio que es primero las depende que se julio después no te queda más remedio que no defenderle y ahora porque ayer marca otro revólver

Voz 1501 42:36 ni miento pastan para ese título a todos los partidos

Voz 1284 42:38 a la temporada que está diciendo la verdad

Voz 1501 42:41 cuál cosa que yo no yo no he dicho que sí

Voz 1284 42:44 no no no señor yo todos los domingos yo sabes lo Junta saca la cinta donde yo he dicho que Gareth Bale es una mierda lo yo eso no lo dicho porque este otra cosa yo no hablo así yo no hablo así yo lo que te digo es que la temporada

Voz 8 42:57 me da igual lo que haga a partir de este momento es la de un jugador que no puede ser titular en un equipo como el Real Madrid lo digo hoy después de ayer marcar el gol de la temporada

Voz 1284 43:08 a mí lo de ayer no te lo digo probó ayer por eso te digo que eso no ha sido nunca desde que está en el Real Madrid al Madrid este tramo final de la temporada es que meta goles para vender jardinero te te mira ves crear el Real Madrid ganó mental de la Premier lo sacará pero Manu el Real Madrid en el Madrid se ha pegado

Voz 1576 43:27 copa el Real Madrid ha pegado de Liga que ha quedado a un montón de puntos Ia aquí por ejemplo y para paran para no alimentar que que me Meana no se tiene encima mía un tipo que todo el mundo le cae bien o nos cae bien pero es que a jugar y cuatro ratos cuatro partidos veinte minutos a revolución un poco el equipo que luego cuando ha jugado partió de titular el rendimiento ha sido otro y aquí parece que Lucas Vázquez es Maradona les supera