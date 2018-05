"El juego de Bale le ha llevado al banquillo"

Voz 1501 00:00 me imagino cosas

Voz 1375 00:02 digo que pierda pero sobre todo la manera en la que ha perdido eh decía Jordi no me esperaba como se ha perdido sobretodo son de esas derrotas que hacen daño porque han ido con unos carritos los jugadores de del Barça por qué no aquí quitarle ningún mérito al Levante que es que ha jugado en aparte estaba el Barça de casi de espectador sea la imagen del Barça hoy ha sido lamentable en la primera parte a pesar de que luego se ha enganchado al partido Jordi Marcos

Voz 1157 00:24 va lamentable en Asia sobre todo al inicio de la segunda parte el Barça empieza el Levante marca el gol a partir de ahí el partido está igualado aunque Levante tiene más ocasiones pero lo que es lamentable e imperdonable creo que es la salida del Barça tras el descanso cuando además se ha ido a la al vestuarios con el primer gol de Coutinho que le permitía pensar que el partido volvía a estar bajo control pero es que entre en diez minutos recibe tres goles no han sido más porque el Levante pues no apretado más esos diez minutos de desconexión sabiendo cómo debería saber al Barça que cuando desconecta como nueva son Roma cualquier rival le pasa por encima pues si realmente tenías hoy el reto subrayado de acabar aldeas sin perder me parece que es lo imperdonable luego la derrota duele pero sobre todo lo que es es eso el haber perdido justo en la penúltima jornada a perder la oportunidad de cerrar una Liga que hubiera sido histórica

Voz 0239 01:11 yo creo yo creo que la la la

Voz 1 01:14 la constatación de que el globo de la Liga de la imbatibilidad era mucho más del entorno que de la planta yo creo que ese globo se hinchó porque

Voz 2 01:22 que se recibía al Real Madrid

Voz 1 01:25 era de mantener al equipo enchufado después de

Voz 3 01:27 ha ganado el campeonato de Liga

Voz 1 01:30 forma muy brillante es para que el Real Madrid en el en el Camp Nou se encontraran un equipo poderoso porque tenían que ganar Liga sin haber perdido ni un solo partido la yo creo que realmente no hemos tal toros de Jordi ese es el dato que es histórico hubiera sido histórico importaba mucho más al entorno

Voz 0919 01:48 qué importaba mucho más a la gente de fuera del estudio que a la gente

Voz 1201 01:50 entre el vestuario que yo digo

Voz 1284 01:53 el futbolista

Voz 1 01:56 viendo cómo sonándome yo yo creo que es la mejor prueba de cómo sólo han tomado es como jugar el partido como dice Flores cómo ha jugado una buena parte del partido si realmente hubieran estado cien por cien con la cabeza puesta en el hecho de la imbatibilidad estoy absolutamente convencido de que el Barcelona no Palma

Voz 4 02:13 yo es que creo que

Voz 0866 02:15 a mí no me parecía tan importante la imbatibilidad cuando se vendía que se podía ganar y tal y no me parece tan importante la pérdida realmente para mí una liga donde pierdes un partido sólo vale lo mismo que cuando uno desde el ninguno

Voz 4 02:30 era era excesivo gallego y lo que sí es que no me parece que haya hecho benditos este equipo es excesivo que este Barça quedar en la historia como el Barça de la Liga de sin perder ningún partido era excesivo era mejor el Barça que hizo cien puntos en Vilanova ávido Barça de Guardiola dejó

Voz 1501 02:46 es que esté que quedara en la historia del fútbol español que este Barça estarían los libros para toda la vida

Voz 4 02:52 por eso yo yo quiero decir que no tenía a nadie sino a mí lo digo

Voz 1501 02:57 el corazón me parece un objetivo menor me lo me lo parecía antes me lo sigue pareciendo ahora parece que la pérdida entiendo el fastidio del momento pero poco más quiero decir que que que bueno pues vale no no pasa de la historia pero da igual mérito es el mismo yo soy yo lo que creo que no no es que empaña la que que el Madrid pudiera ganar la Copa Oro mantienen los que empaña la temporada del Barça sino que sencillamente hace que se olvide el más rápido eso sí que se olvide más rápido no que la empañe pero a mí es que me parece no no no quiero figurar con este tema de la imbatibilidad parece un objetivo bastante bastante menor ahora estoy muy de acuerdo con Romero la prueba de cómo se lo han tomado los futbolistas no es el enfado de después que me parece que es momentáneo sino como ha jugado muchos minutos del partido relajados que es natural que es humano es que hay crisis

Voz 4 03:36 en es preocupante perdona Pablo es más paro

Voz 5 03:39 ante los diez minutos de la segunda parte que la pérdida de la imbatibilidad porque un equipo como el Barcelona dándole todo el mérito del mundo a lo que ha hecho el Levante porque ha sido extraordinario no se puede desnudar como sea desnudó esos diez minutos del cielo hombre verdad ya estamos de vacaciones

Voz 1284 03:55 ha acudido al revés no estamos casi iba Cate se están aumenta el Mundial es quién va a meter la tierra ahí cuando lo son prácticas del Barça que salen hoy van a ser titular sensiblemente debatieron los pero perfiles paso adelante

Voz 5 04:08 por si prefiere decir ha hecho daño que en veinte metros se han puesto cinco cuatro porque eran conscientes de que ese ridículo no podía quedar en la historia es decir era un partido que no servía aparentemente para nada pero el cinco uno hubiera sido terrible no

Voz 1501 04:21 esto en cuanto aprietan poquito ese Barça con poco que tenga

Voz 1670 04:24 va a lo que lleva yo para mí hoy no es tan importante la actitud que ya lo iba a un mes del Mundial es normal sino sino ciertas carencias de calidad de algunos jugadores que para España os como el caso de Jerry Mina es un futbolista que no tiene nivel para el Barça y no tienen IVA este partido deja deja

Voz 5 04:40 muchas lecciones sobre todo en la estructura defensiva el Barça jugado hoy con una defensa que no es la habitual ha jugado con Jerry mina y Jordi Alba Ter Stegen por lo tanto dos de cinco eran los titulares de esos tres Vermaelen selecciona cada poco y eso que ha hecho una temporada muy buena en la ausencia de Onetti por lo tanto el Barcelona tendría que fichar un tercer y cuarto central porque es evidente que Gerry mina primero el entrenador no confía en él porque lo ha puesto ya cuando cuando la Liga estaba ganada Juan Bueno evidentemente pero el entrenador no confía en él y por lo tanto tiene que buscar el Barça como mínimo un tercer tras esa esa la cooperación saco de del partido de voy mal

Voz 6 05:18 esa ya de las vacaciones de que no hay vitrina donde se cuelgue el título de equipo imbatido etcétera invicto y y yo creo que la lección de de hoy que tiene que sacar hoy extraer el Barça es que necesita fichar en defensa eso es sin ninguna duda está muy bien que que fiche a Griezmann en ataque etc pero este equipo necesita reforzarse en defensa porque cualquier equipo yo y lo ha hecho en Levante les saca las costuras

Voz 1157 05:43 cómo cómo no esté jugando cuando el Barça anunció ayer elimina le salvó de la crítica el desconocimiento que teníamos de él es decir no se había visto jugar ese derivó en la el beneficio de la duda pero es que a medida que va acumulando minutos en el Barça te das cuenta de que es es que no puede jugar en el Barça me sabe mal señalarlo porque hoy el equipo ha estado mal hemos pero pero hay elimina se le ven las costuras a medida que va acumulando minutos en cuando que dice Marcos de fichar si hay que fichar porque valen y elimina pues la temporada que han hecho ha sido la que ha sido y es un riesgo ir solo con Piqué y un pitillo pero realmente el Barça no puede entregarle los minutos de Jerry min a a un central de la casa realmente no hay en La Masia un defensa central del Barça que pueda asumirlo cuatro los cuatro ratos que que que tiene que asumir y elimina si el Barça es incapaz de generar un central para esos cuatro ratos es que en Nava

Voz 4 06:32 porque realmente hay un problema If Lucky You la tele

Voz 1576 06:34 el derecho eh porque si esto no es esto lo no

Voz 4 06:37 para todo esto me vale para todas las posiciones del fondo de armario tiene que ser Guillermo y Mina tiene que ser el que sea

Voz 1576 06:44 en todas las fotos este año donde el Barça ha caído en Roma hoy remedo que que que la verdad es que viendo que Aleix Vidal se ha quedado día tras día fuera de las convocatorias eso eso

Voz 1284 06:58 además creo que ha llegado

Voz 1576 07:01 en la penúltima jornada de Liga en la derrota del Barça pero futbolísticamente podía haber llegado bastante antes haber partidos que que ha empatado sobre la bocina bueno al fin al cabo lo importante es que ha sido el más regular esa llevó al título yo creo que eso

Voz 4 07:14 con lo que se tiene que dar la espalda la decisión de fichar

Voz 0985 07:16 ha entrado no se toma hoy no no el Barça ya tiene claro desde hace mucho tiempo que hay quiera fichar un central

Voz 4 07:23 por eso la verdad es que hoy descubramos que yerra Nina no tiene la cara ya lo has dicho bien yerra yerra cierra oiga oiga constatamos no lo sabíamos

Voz 1375 07:36 lo que queda claro es que no hay diálogo ni hay comunicación ni fluye la comunicación entre la dirección deportiva y el entrenador el reflejo de lo que haga termina pasando en la temporada con Jerry mina con él sobre todo en el caso el central es que una cosa es la que pidió al verde que fue Iñigo Martínez otra cosa la que le han traído que es Jerry mina más valdría que el año que viene sea quien sea el director deportivo al responsable de esa parcela deberían hacer un poquito o ir más en sintonía con lo que pida el entrenador Valverde que lo mejor que ha hecho la mejor manera de demostrar verde que no hay comunión y que no comulga con lo que hace la dirección deportiva hay que unos por otro es no poner al que él el que él no pidió a sea metralla ayer de que yo no lo he pedido y no me trae Íñigo Martínez

Voz 4 08:18 yo he pedido pues no lo pongo la verdad que

Voz 1157 08:20 a a Iñigo Martínez lo pido en verano cuando todavía está Mascherano Jerry mina el Barça acaba adelantando su incorporación porque Se marcha Mascherano esas tendrá un poco

Voz 4 08:28 después es una seguimiento de los mitos por cierto pero no pongamos todos los huevos

Voz 0985 08:32 votos en la cesta de Mina eh no no no no

Voz 4 08:35 es justo lo que va de porque yo justo lo que iba

Voz 0985 08:37 decir es que el que ha dado con la clave es Busquets en las declaraciones que ha recogido Carrusel después del partido cuando ha hablado de que nos ha matado concentración entonces la pregunta es esta hombre ya lo sé que las circunstancias son las que son ya lo sé que el mundial está cerca ya lo sé que tienes la Liga el doblete ganado pero hoy con la expectativa que los mismos jugadores se habían creído ya habían hecho suya de cerrar un campeonato sin conocer la derrota tanta falta de concentración han visto que no estaba al jefe

Voz 4 09:03 sí han dicho esto una cosa tan rara como dice Valverde tal rabia con el espíritu Jordi críptico que que

Voz 1501 09:10 qué caracteriza a este Sanedrín cuando la paja en el ojo ajeno habrá que decir ya que tenemos elementos suficientes de juicio para decir que el semen

Voz 1375 09:17 pero Jerry mina desvele

Voz 1501 09:20 no vamos a dar el beneficio de la duda vamos a esperarle porque tiene

Voz 1375 09:23 bueno

Voz 4 09:25 a la trituradora a mí me has cogido un Durme metes calabazas no dice puede decir que no podía esperar sino que era una de las es que fracasar a favor

Voz 1501 09:42 bueno vamos a esperarle porque sé que tengo

Voz 4 09:44 sí yo creo yo creo que le ha metido ciento cincuenta ciento cincuenta millones de pues yo creo que no no precios otra cosa pero otra cosa no fundamental no no no no porque si puede si hablamos de habremos débil porque Bale ahora está jugando bien pero hasta cuatro meses que lo cual bien por lo tanto con momentos campeón de Europa

Voz 1284 10:01 bueno es que Mariola Barcelona claro estamos todo el Madrid bueno la realidad escudo expuso sitio

Voz 4 10:10 que yo veo que Bale excampeón tropa tres veces

Voz 1284 10:13 pero da miedo pensar una temporada sí sí eh da miedo sí decisivo dos de las tres en todos sus y Pablo Gallego hablaban de Messi

Voz 5 10:22 el gallego que ves Messi ha visto el partido y lo sabéis algo supongo que sí pero que creo pedir perdón a Jordi brevemente es que aquí en el en el Barça se han puesto muchas etiquetas los últimos diez años

Voz 0919 10:35 Barça de Pep el Barça del tridente Barça te te el Barça de Valverde es el Barça de Messi Messi no está si Messi no hubiera estado durante los últimos diez años hubiéramos visto donde estaba el Barça y ahora es la misma realidad casi

Voz 5 10:52 que Valverde ha dado seguridad que si Valverde le ha dado no se queda

Voz 7 10:56 si quitas si el Barça

Voz 0919 10:58 está con problemas para meterse en Champions todos los años

Voz 4 11:01 ahora mismo es así es es una realidad come poco cojera es todo lo que tiene tener al mejor jugador del mundo sí pero yo hecho menos claro pero pero nos ha ganado porque no estaba Messi no bien no nos ha ganado eh eso para para ganar hoy al Levante con todos los respetos pues es lo que posiciona

Voz 1201 11:17 pero esto me llenó estaba pasando en el Pizjuán estaba pasando en el Pizjuán hasta que salió

Voz 1 11:22 Levante ya a ver que tiene un mérito tres

Voz 1201 11:25 sí pero no sólo México

Voz 0239 11:27 el nuevo aparte de mérito tiene puntos eh seguidor del líder de la Liga desde que ha llegado el Levante tal el Levante es el mejor equipo de la Liga desde no

Voz 4 11:36 a veinticinco puntos de treinta según Marcos durante un rato en la segunda parte en Garros cuidado a hablar bien el de la segunda parte de Denis Suárez

Voz 5 11:44 a mí sí a mi me gusta a mí me gusta Denis Suárez se lo que no entiendo es porque

Voz 4 11:48 los minutos porque los minutos que le han dado André Gomes no sonando

Voz 5 11:51 a Denis Suárez

Voz 4 11:52 yo tampoco lo entiendo Andrés Gómez está en la nevera ya no hacen

Voz 1284 11:55 bien pues ya ya muchos cómics en escaparate a ver quién pica

Voz 5 12:01 meses ahora lo que no comparto lo siento varios Coutinho Coutinho

Voz 1201 12:05 no no no no no no no no crearle no

Voz 5 12:09 ha llegado en enero lleva siete goles y ha participado en seis más osea participan catorce goles en apenas cuatro meses en la Liga española

Voz 0239 12:15 yo creo que no ha deslumbrado

Voz 4 12:18 es agarrar no

Voz 0239 12:21 esto Antonina perdón no sólo puede colocar la etiqueta de fichaje fracaso no seguir pero tampoco se puede decir que Guti no ha tenido un impacto desde su llegada al Fútbol Club Barcelona o Granada

Voz 1284 12:34 hasta ahora no lo ha tenido el Barça no

Voz 0239 12:36 hoy siendo sí pero hoy ha sido el mejor o no si hoy sigue odisea en la que

Voz 4 12:41 no me quiero meter en el saco de héroes lleva dos goles en Liga más que Benzema

Voz 5 12:46 eh yo no quería decir Pablo porque si no parece que has igual que decir que jamás

Voz 1284 12:52 estadísticas que cuando hable de que son reales absoluta

Voz 1501 12:55 damos a Juanma goles que Benzema Liga sin ninguna duda Yvette lleva dieciocho goles en esta en este campeonato Inés siquiera esa puesto la bota prácticamente no quiere decir que esto no no me me me vale malas sensaciones que que otra cosa y la sensación

Voz 4 13:06 la sensación hoy con el entrenador

Voz 1201 13:09 del en una mancha para tendió esta frase

Voz 1501 13:11 el ley Coutinho las sensaciones son muy distintas por eso he dicho que una cosa es de melé y otra cosa es que evidentemente que esperarle aunque como dice Antonio el impacto sobre el mismo que el mismo director deportivo secretario técnico con lo quiera llamar a una serie de fichajes que son impropios de Fútbol Club Barcelona como son los remedo Jerry mina de vele por ciento cuarenta y no no digo le den velé por ciento cuarenta y ocho millones etcétera etcétera

Voz 1284 13:32 yo me he tirado tiros vamos que no se cierra ya entierran ahí en el campo va a Flaqué tiro lo hoy seguimos en ello

Voz 1375 13:40 evidente en la Liga

Voz 4 13:51 Cuco la ciencia negociadoras del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 8 13:59 de arrendamiento el tranquila del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen leer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler

Voz 9 14:24 punto com veda divide el nacimiento de un éxito comercial pero

Voz 10 14:32 en el teatro Apolo de Madrid del diecisiete al veinte de mayo

Voz 11 14:36 una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante

Voz 4 14:40 cuatro unidades funcionales

Voz 10 14:43 el médico te a Gordon entradas ser el médico musical punto

Voz 12 14:46 com seis días pasan rápido aprovecharlos los en Opel consigue hasta siete mil euros de descuento entregando tu viejo coche registra te ya en concesionarios Opel punto com descarga tu cupón even habernos del catorce al diecinueve de mayo financiando con Opel financia

Voz 13 14:59 el Services a través de Banco Cetelem SAU del catorce al diecinueve de mayo consulta condiciones en concesionarios Opel punto com reto útil de la Comunidad de Madrid

Voz 14 15:08 cierto veinticinco D M ochenta el lunes catorce de mayo Plaza Mayor de Madrid con los directos de inmaculado fútbol sala elefantes Ingla en homenaje a la mejor música de todos los tiempos con gran cañón súper grupos de versiones con Carlos Tarque M Clan a la voz le iba a la batería y otros musical dos de primer nivel se lo has oído bien el próximo catorce de mayo desde las ocho de la tarde una gran noche de música en directo quietas es oficialmente invitado al concierto veinticinco de M ochenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid

Voz 15 15:50 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 16 16:01 buenas noches

Voz 17 16:02 pues en el sorteo del sueldo del fin de semana

Voz 16 16:04 celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros

Voz 17 16:07 los al mes durante veinte años Icex cientos mil euros al contado ha sido sesenta y tres mil cincuenta cincuenta y cuatro Asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos puso el lazo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión Se cumple

Voz 18 16:40 olé olé olé olé que ensayando para el Mundial de Rusia que va ensayando para cuando me traigan beatle en Nueva en la FNAC entonces lo de ir a Rusia lo dejamos olé olé

Voz 17 16:52 quédate a ver el Mundial en casa y comprarte una tele con hasta un veinte por ciento de descuento hasta el veinticuatro de mayo todo pasan

Voz 15 17:02 el Larguero Con

Voz 4 17:04 Manu Carreño bueno las doce y treinta y siete

Voz 1375 17:12 y vamos a terminar con el Barça pero me gustaría recordar este corte de Jordi Martí en el

Voz 4 17:18 Carrusel deportivo cuando con dos uno El Molinillo al descanso en el molinillo al descanso dos uno para el Levante acababa de marcar el Barcelona pero al descanso digamos que casi empezando la segunda parte eran las más o menos diez menos cuarto antes de que llegara el tres el cuatro y el cinco de elevando lo montado bueno decía esto Jordi Jordi de cero a cien en cuanto ves peligrar la Liga perfecta al Barça ahora no

Voz 20 17:40 no yo ahora mismo no la ve peligrar ahora mismo cero cero recién sinceramente ahora mismo el cero de cien Juan Levante que arranca Burden La segunda mitad campaña para Bardem Puerto Alto la segunda mitad los tres táctico segundo Jordi Martí

Voz 4 17:58 de cero a cien en cuanto ves comprometida de la Liga perfecta para el Barça en un cincuenta por ciento has estado toda la vida en minutos antes podría aclarar esto Jordi por qué

Voz 7 18:15 en la primera parte

Voz 0985 18:16 de ahí para mí la aparición de Gerard Piqué aparición que se ha producido como consecuencia de una mala noticia que es la lesión de un compañero pero me ha parecido que Piqué tomaba el mando que tiraba de galones imponía su jerarquía dando un paso al frente no sólo un paso frente que ha propiciado el primer gol sino también un atrás pues oye no es lo mismo encontrarse a Jerry mina en la que Boateng se encuentre a Piqué que estaba convencido de que Piqué Iker de la mano de Piqué en la segunda parte el Barça ganaría concentración pero es evidente que me equivocado

Voz 4 18:46 hay que ven con Vermaelen eh sí otra una cosa yo soy muy de Piqué

Voz 0514 18:51 pero lo que no puede hacer en los dos últimos partidos es faltar el respeto como ha faltado a los árbitros tanto en el Barcelona Real Madrid como hoy mismo es decir que se lo haga mirar

Voz 1284 19:00 porque lo que se lo haga mirar a los árbitros lo que no se ha dado la cara lo aplauden y luego les señala lo dice cuatro cosas

Voz 1576 19:07 yo metro y el árbitro no lo echa acertada que es el

Voz 1284 19:09 lo haga mirar el árbitro alertara el árbitro tiene también

Voz 0514 19:12 el árbitro tiene también una clasificación y luego descenderá o no descenderá pero el que ha acometido

Voz 4 19:19 en asalto en el que ha cometido no te has cometido una falta de educación hacia el árbitro explique pero el árbitro no se equivoca tú crees hay pues se pero el mérito tiene así se equivoca tanto de Madrid como hoy si la roja Piqué ese cuidará más la próxima vez sin razón tala no pero a ver pero claro si se lo permiten y tenemos que seguir haciéndolo pues no se hacen

Voz 0514 19:39 pero ya hay una clasificación que luego los árbitros descenderán el que existe

Voz 4 19:43 hay jugadores a los jugadores más hay jugadores a los claro más son muy listos saben quiénes

Voz 1576 19:48 hoy tú tú y Itu si yo estoy de acuerdo contigo pero yo ese comentario dices Piqué ha faltó la educación sede de cuidar más tal tal tal y los árbitros no lo deben consentir porque también se han equivocado pues te digo chapeau tiene razón y tú lo que no

Voz 4 20:02 bueno pues entonces reprocharle a Bale no entrar el árbitro entonces estará lo que tienes que hacer es escuchar más el carrusel no pues escuché pero es verdad escucha me a mí porque en Carrusel lo he dicho pero es un carrusel lo dije con el Madrid pero dicho ya

Voz 1284 20:14 yo no ando arranca así es mejor apartarse tan has y no nos lleva ombligo lo ha pillado que lo puedes hacer ahora es cuando no tiene razón casi me pegan

Voz 4 20:26 pero si es que lo he visto pero sí lo he dicho ya en Carrusel si lo dicho en Carrusel permitiendo no

Voz 1670 20:32 da lo mismo en el larguero o no nos cuenta es la una parte ahí aquí la mitad a saber la verdad es que entran por la puerta grande esta temporada la enfermería currante no

Voz 0239 20:41 no ha sido posible tú sabes que hoy hoy lo decimos esto muy tranquilita

Voz 1 20:45 sí

Voz 0239 20:45 pero en la lista que es verdad que durante la emisión de clásico en la lista de grandes errores de Fernando Hernando Fernando el clásico no solamente lo de Piqué porque si al árbitro suele ocurre por eso hizo Piqué que para mí esa pulsión el día del Barcelona Real Madrid Sara Piqué bueno bueno tener el visto bueno

Voz 1201 21:04 sí pero hoy tuvo

Voz 0985 21:10 oye aquí lo que estábamos hablando de Piqué hoy no estamos hablando de estas cosas de estos Larguero está año pasado ya lo sabemos

Voz 4 21:16 estamos hablando lo que tú digas por aquí

Voz 1284 21:18 qué os parece que hablemos del Madrid Un poco más del Madrid si os vais al clásico ya venga Romero

Voz 1 21:24 es una cosa que nadie quitando Jordi Martí iba a ir a Canaletas a celebrar la Liga de imbatibilidad y no veo a nadie tampoco llorar excesivamente porque el Barça y el Madrid haya Palma

Voz 4 21:35 sí pero porque yo estoy yo estoy perdona perdona Manu

Voz 0985 21:38 de dónde ha sacado tú que a los jugadores a Valverde no les hacía ilusión

Voz 23 21:43 no no yo no no no no completar el campeonato no has hecho una misión clara tenía tenía iba por el récord histórico de donde la crees yo esto solos una cosa mía tres con una cosa compartida por Iniesta en Ginebra verde todo el barcelonismo Antonio tenía pasión por conseguir un campeonato sin conocer la derrota es algo razonable y no

Voz 1 22:07 eh sigues en Gara no preguntas sino más hagamos los desahucios de fondo

Voz 0985 22:10 la reflexión

Voz 1 22:12 los no tenían la ilusión que tú has transmitido o han querido transmitir desde el primer día para intentar buscar en en la Liga una motivación que repito para ellos son una cosa importante pero no tan trascendente como tú ha querido vender a todos los oyentes de El Larguero de aspecto

Voz 1284 22:28 evento ha quedado claro queda claro por parte nuestra importante

Voz 1501 22:31 eso está claro

Voz 1375 22:32 en el Barça que al final la perdió esa imbatibilidad que deja hay algunas sombras sobre todo que ya hablaremos en los próximos días en la dirección deportiva por eso creo que no va a seguir Roberto Fernández creo creo diseñe Alcácer remedo Jerry mina André Gomes son algunas de las de los fichajes que se les recriminan a la dirección deportiva no sólo a Roberto Fernández pero especialmente a él dudan algunos en la en la

Voz 5 22:59 en que se hiciera caso a eso digo

Voz 4 23:01 el que venga igual puede tomar nota iba un poquito más con el entrenador

Voz 1375 23:05 además de el Barça os quería preguntar por algún nombre propio del Madrid ayer creéis que Bale tiene cabida en la alineación del equipo de diez no no no no voy a alguien piensa que ha hecho méritos para estar en el once de Kiev contra el Liverpool

Voz 1 23:21 es la pregunta no

Voz 1576 23:23 no sé si no sé si la cuestión será se ha hecho méritos pero desde luego que es el once va a ser el de cariz creo no pero creo que sea juzgado de forma muy dura muy dura muy exigente no sólo en este Sanedrín sino pues gran parte del madridismo a a Gareth Bale

Voz 4 23:39 acabar no ya sin embargarlo

Voz 1284 23:41 no no no

Voz 22 23:44 a la mala palabra mágica a ver a Talavera no podrá

Voz 1284 23:48 a lo mejor sí claro

Voz 1576 23:50 conmigo sinceramente viendo los partidos que ha jugado es que ayer lo miraba viviendo los partidos que ha jugado los números que tiene creo que a él es más fácil porque es un tío raro es un tío que no se relacionan y con el Vestuario y fuera del vestuario

Voz 1284 24:03 nada que ver porque sigue hablando inglés que creo que es más fácil darle a él que cualquier otro sí señor Galarrobira tienes toda la razón golpistas creo que hay fútbol y que habéis levantado hoy nombró a este sanedrín que han hecho bastante peor

Voz 1576 24:16 morada que Gareth Bale que va a haber dinero pero no

Voz 1284 24:19 no es así creo que es bueno que se lesionados que está ahí no me lo digo porque eso es otro año talaverano pero este año que no que no he estado lesionado dos veces claro

Voz 0509 24:28 de verdad te digo a mí me da exactamente igual lo que haga Bale de aquí a que termine la temporada como si mete veinticuatro goles entre el Villarreal cientas asistencias Hinault cuantas cosas más lo que le he visto este año a Gareth Bale pero suficiente para ello

Voz 1501 24:45 no importa no hacerlo cree que termine yo sé que tú cambias

Voz 0509 24:48 función de todo el año poniendo a parir a Gareth Bale yo empezaste ya no había hecho miro lo primero es lo primero las desde julio después no te queda más remedio que no defenderle y ahora porque ayer marca un golazo otro

Voz 4 25:06 sea que eso tiene rendimiento para hasta el titular todos los partidos por favor

Voz 0509 25:10 la temporada de que estás diciendo que lo dejó algo

Voz 4 25:12 o sea que yo no no yo no he dicho que sí a todo lo no no señor yo todos los domingos

Voz 0509 25:17 saca lo saca la cinta donde yo he dicho que Gareth Bale es una mierda jugador no lo yo eso no lo dicho porque ha hecho otra cosa que no hablo así yo no hablo así yo lo que te digo es que la temporada de Gareth Bale me da igual lo que haga a partir de este momento es la de un jugador que no puede ser titular en un equipo como el Real Madrid lo digo hoy después de ayer marcar el gol de la temporada

Voz 1284 25:38 a mí lo de ayer no te lo digo por lo de ayer pero yo te digo que sí

Voz 4 25:43 ha sido nunca desde que está en el Real Madrid hubiera el Madrid este tramo final de la temporada es que meta goles para venderle porque más dinero en B desear el Real Madrid

Voz 1284 25:52 la nada mental de la Premier lo sacará pero Manu el Real Madrid

Voz 1375 25:56 Madrid Se acabó el Madrid se la pega en Copa el Real Madrid

Voz 1576 25:59 la pegado en Liga que ha quedado a un montón de puntos y aquí por ejemplo oí no paran para no alimentar he que que Meana no se tiene encima mía un tipo que todo el mundo le cae bien o nos cae bien pero es que ha jugado cuatro ratos cuatro partidos veinte minutos un poco el equipo que luego cuando bajó de partido titular el rendimiento ha sido otro y aquí parece que Lucas Vázquez es Maradona

Voz 0509 26:25 vas a comparar

Voz 4 26:27 a recordar hay que recordar que estoy diciendo que hay

Voz 1576 26:30 hay hay muchos y aquí aquí lo piensan algunos gastos

Voz 4 26:33 esto es lo que merece ser

Voz 1576 26:35 titular en en Kiev pero no entro

Voz 1284 26:38 dicho esto perdón después no entendía de dónde venía

Voz 4 26:42 esto esto y esto viene que dentro de una semana hay lista Talavera quiere meter a Vitolo en vez de Lucas Vázquez no

Voz 1284 26:47 pero un día de dónde debería es yo no soy como tú has intentado dos Suárez todo música tiene que quedar que es un pelotero fundamentales me tú a nadie

Voz 0919 27:03 pues muy sencillo los los hechos han llevado a Gareth Bale al banquillo su juego le han llevado al banquillo Gareth Bale jugador que con espacios Trotta tiene unas características en algunas ocasiones hasta imparable pero es que el Real Madrid juega el noventa por ciento de los partidos Talavera no sé si te enteras con defensas atrás que no tienen espacios y ahí es un torpe ahí Luca Vásquez en tres meses le ha ganado partidos al Real Madrid que Gareth Bale no le ha ganado en siete es así de sencillo hasta el punto que Zidane que mira que tarda en darse cuenta de las cosas a tomar las decisiones Si ahora después de que el equipo en cuatro partidos haya metido en la final con Gareth Bale en el banquillo llega final llegará a la final iba a Zidane a poner de titular a Gareth Bale no se lo cree ni Gareth Bale ni representa

Voz 1284 27:51 fíjate que los dos partidos perdón a Mario

Voz 1576 27:56 nociones fíjate cementero gallego que los dos o tres mejores partidos que ha hecho el ramal de este año ha sido jugando a la contra en París en Múnich contra la Juve jugando con espacios fíjate saben sea

Voz 4 28:09 no no voy a decir algo

Voz 1501 28:11 demuestra ciudadana es que por supuesto no se dejado florecer portada de de las opinión y las corrientes mayoritarias una de ellas era que Bale tiene que estar fuera del equipo y lo ha hecho cuando ha querido sólo cuando querido

Voz 1284 28:20 bueno tengo claro es que la

Voz 1501 28:23 corriente es que no tenía que poner a Benzema Benzema ha sido titular un día sí y otro también otro también lo otro también pero luego ha dejado seis vamos y lo sabe lo va a seguir siendo lo vas a ver yo lo que creo que demostró ciudad es que para cada partido para cada ocasión a quién tiene que poner aquí Lorenzi por esa quitaba veinte lo demostró lo demostró el estoy terminando lo demostró en Santiago Bernabéu lo demostró la siguiente eliminatoria contra la Juventus de Turín que en casa hizo una cosa fuera hizo otra contra el Liverpool va a hacer lo que más convenga yo ahora mismo

Voz 1201 28:53 pero lo bueno claro si si lo bueno paradero sí sí la tengo que están al final de la Copa pero digo que lo que el Liverpool es un equipo que ataca ataca a veus el apego o también les vale

Voz 1501 29:06 bueno y que el día del clásico sacó por cierto a los tres Benzema Bale y Cristiano Ronaldo no fue capaz de ganar al Barça

Voz 0509 29:12 contra diez digo digo que cuando llegue

Voz 1501 29:14 el Liverpool que va a atacar a revienta calderas como dice un amigo mío que sin pensárselo además cuando llegue ese momento por qué no va a sacar a Gareth Bale porque por decreto ya no tiene que jugar porque la corrieron

Voz 1201 29:25 a la corriente en la corriente dice que no juega

Voz 1501 29:28 el buenas noches no salga a Gareth Bale

Voz 1 29:30 sé que me iba que me parecía que iba a ser modo los catorce que va a participar en la final y otra cosa es contestar una pregunta gancho Manu que es merecen Gareth Bale estará en el equipo titular respuesta es evidente es que no tiene debate Gareth Bale por los méritos creo durante toda la temporada no merecen estar en el equipo titular varias cosas para merecer ya hasta en el equipo titular primero tienes que estar en perfil de estado de revista durante gran parte de la temporada y creo que ha sido Gallego ha dicho al inicial del pasado tres cuartas partes de la temporada lesionado es imposible que se merezca se haya merecido que haya tenido méritos suficientes para estar con regularidad en el equipo titular y luego bueno aquí cada uno tenemos nuestra opinión y no pagan para expresarla pero comparar el rendimiento que está teniendo no Maradona sino Lucas Vázquez que te repito empieza la temporada siendo no suple

Voz 24 30:14 si siendo suplente y sin ir tiene los bemoles

Voz 1 30:18 darle la vuelta a esa situación para convertirse en un futbolista trascendental el que se quedó fuera de la final de Cardio

Voz 4 30:23 ahora ahora se quedó en la grada si no recuerdo mal

Voz 1284 30:26 pues la verdad por eso te digo que vamos empezó empezó lo que menos digo tú fíjate

Voz 1 30:31 tú fíjate los méritos que ha tenido el futbolista rebautizado por Talavera como Maradona Lucas Vázquez el mérito que ha tenido esta temporada que empieza partiendo de estar en la grada no suplentes sino en la grada gracias Manuel Cardin termina comiendo la tostada a un futbolista que ha costado cien millones de euros es o era absolutamente indiscutible para Zinedine Zidane y al final ha comido la tostada Maradona Luca baje Talavera así porque solo ha ganado no porque sea Maradona sino porque sólo ha ganado porque eso lo tienen que ganar

Voz 1201 31:00 pero pero te Game la pregunta ha hecho más méritos Benzema que me no hombre es que tuvimos además si veáis como un árbol plantado hice de todo lo que hay a su alrededor pero pero esta cuatro rato ahí la metido en plena goles que Benzema y debate

Voz 1284 31:16 desde luego es por ejemplo para mí de ayer no vale muy bonito lo habitamos damos de una lista para menguando la cuando acaben las estadísticas de la temporada estando el Real Madrid dieciocho a dieciocho puntos del del Barcelona y con la Liga perdida que le metes dos goles a uno pues ante la llevaba darle es que quitarle las últimas temporadas diez doce goles a Cristiano de goles

Voz 1201 31:40 es que no me parece que venga te va a ver queridos pero no más respondió a Benzema que para Asenjo Pablo pero

Voz 1 31:48 lo de Benzema es una cuestión que de entrenador que Benzema mano hecho méritos para estar en el equipo titular hasta hace un mes es una cuestión evidente ajenos de batible

Voz 4 31:58 hasta Iturralde González y espero que no es claro yo creo que el debate

Voz 0514 32:00 no es quién se merece estar o quién se deja mecer estar es quién está más en forma ya lo que quiere jugar Zidane

Voz 1201 32:06 contra Lieberman como les decía lo que hay

Voz 1284 32:09 sí pero lo que has hecho en la primera vuelta lo que has hecho la la voluntad de Bale pero para medir la forma de Bale no valen dos goles contra el Celta no pero

Voz 4 32:20 pero yo lo que lo que estoy diciendo es que Zidane pondrá al que mejor en forma esté como quiera jugar el Liverpool no había hecho más méritos

Voz 1 32:28 partido en el que Zidane se relaja un poco que para mí se relaja un poco de la eliminatoria más o menos ganada frente a la Juve dice la Juve venir atacarme tiene que venir a ver a la contra

Voz 1284 32:39 tiene que quitara en el minuto cuarenta y cinco porque si no el Madrid Palma la eliminatoria lo tienes visitaron minuto cuarenta y cinco necesita pero eso lo lo que a lo mejor no pero bueno

Voz 1576 32:51 eh mira lo que acabas de decir Romero en lo que me da la razón mira yo no he dicho si tiene que jugar o no la final yo simplemente he dicho que repasando un poco los números viendo que me parece que es un gran futbolista que es el hace de menos y que es más fácil darle o quitarle a él

Voz 1201 33:04 ha dicho no

Voz 1576 33:09 siendo el partido fantasmagórico que hizo el ramal contra la Juve tú dices

Voz 1284 33:13 la culpa de que no lo digo yo era borrico que lo dijo Zidane que lo quitaran

Voz 4 33:21 cambia la furia he visto lo que ha sido muy valiente en el que has ido más duro

Voz 0509 33:27 con Bale no es ni gallego ni Romero ni pulido que ha sido más duro con Bale es Zidane

Voz 1576 33:33 ha pasado que ha pasado de decir que es

Voz 0509 33:35 indiscutible en el equipo que la BBC jugaba sí

Voz 4 33:38 dejarle en el banquillo los partidos importa

Voz 0509 33:41 te mayor dureza que esa no hay es la de un entrenador

Voz 1576 33:44 pero también ha dicho iba a jugar

Voz 1284 33:47 bueno si estamos hablando de ley perdona estamos hablando amigo listos oye pero marcó aparece que a él

Voz 1576 33:52 todo lo que hace que batió récords

Voz 1284 33:54 Mariano novillero Talavera estamos hablando

Voz 1375 33:57 Nos hablando de un titular indiscutible porcina dejaba Lucas claro que ha dejado Lucas y Asensio ya no sé cuantos pero ha dejado a Bale que era un titular indiscutible en el Madrid para él lo dijo que era intocable bueno pero es que parece haber apoyado pero apoyado Manuel en dos lesiones graves que ha estado

Voz 1284 34:11 más de cuatro

Voz 4 34:14 lo ha esta temporada

Voz 1501 34:16 en y por lesión ni por regularidad ha tenido la con lo que tenía que tener para tener continuidad para ser titular indiscutible que ganarse el puesto ahí no no tengo ningún momento eso Garbo eh por mérito propio puede entrar lesión

Voz 4 34:28 entre que no terminar yo

Voz 6 34:30 a nivel de amarillo de bueno buen al mercado perdona

Voz 7 34:35 lo es

Voz 1501 34:38 sí

Voz 1375 34:39 vale bueno retomo yo

Voz 4 34:42 cómo llegas a ver si terminaba apunta largo gallego pero de darle tu Pablo bueno si bien sabe yo sí

Voz 1670 34:51 sí pedrada desde que está la BBC en todos los títulos que ha ganado al Real Madrid Bale ha sido más importante que Benzema marcan Lisboa marca la final de Copa la carrera queda con Bartra

Voz 4 35:01 este monto en muchos más títulos que Benzema ha sido decisivo Bale

Voz 1284 35:06 seguro que a ti te da lo que no soy de la penas de que Benzema juegue llueva nieve o se debate de todo menos de Benzema

Voz 4 35:15 los últimos dos años los partidos trascendentales de la Champions

Voz 1201 35:19 ha llevado al Real Madrid a ganarla Gareth Bale ha tenido

Voz 4 35:22 a un papel secundario no de pues la de Cardiff que llega con la lengua fuera Isco fenomenal por eso se queda fuera en la única en todas las demás tiene mucho más decisivo aunque lo que es es

Voz 1576 35:33 no es la de Bayer en la del Bayern de Guardiola que destroza él a la a la contra al Bayern un una eliminatoria muy buena Gareth Bale Vuelvo decir somos cortoplacistas

Voz 1284 35:44 en mayo de dos

Voz 4 35:47 la calle de dos mil catorce Talavera eh

Voz 1 35:49 sabe fue la demostración evidente de que un tío fichado por el presidente que como tú sabes tienen mucho mando en el Real Madrid está en la puerta de salida en la parrilla de salida cuando acabe la temporada la clave es el rendimiento de ellos es que esto no es

Voz 1284 36:04 no es que sabe para quién fichó

Voz 24 36:07 como pero Heidfeld

Voz 1 36:11 no pero yo no he visto algo lugar que no no pero es que no me has entendido Mario yo creo que silencio ha dejado con otras esto ganó más entendido quiero decir que en el Real Madrid en el Real Madrid ahora mismo que yo sepa no hay debate sobre si Asensio tiene que abandonar el Real Madrid la próxima temporada

Voz 4 36:27 el debate sobre si bien

Voz 1 36:29 de que abandona del Real Madrid la próxima temporada todos estamos más o menos de acuerdo que estamos presenciando los últimos partidos si todo es normal luego el fútbol da muchas vueltas pero si todo es normal estamos presenciando los últimos partidos con la camiseta

Voz 1284 36:43 el que no es sólo algo que he tenido mucha gente como Manolo no sólo ha ganado

Voz 1501 36:47 lo que te digo que que determina un fichaje presidencial de uno que no lo pongáis con opción de creo que Penín

Voz 1284 36:52 padre marido creo que yo no me explica bien qué es

Voz 1 36:56 el futbolista tan importante tan importante para el Real Madrid tan estratégicamente importante para el Real Madrid

Voz 24 37:03 ya poquito a poquito

Voz 1 37:06 qué hubiera dado un rendimiento deportivo más o menos adecuado con lo que eso esperaba no estaba en debate su salida del Real Madrid no sólo están debates su salida del Real Madrid sino que está en parrilla de salida para estarán

Voz 1501 37:16 buenas tardes terminar lo que lo que estaba diciendo antes digo que Gareth Bale durante la temporada por lesiones por rendimiento por manera sobretodo implicarse en el equipo no repito no ha dado ningún motivo a Zidane para ser titular lo repito no ha dado ningún motivación para ser titular pero tienen la calidad suficiente está lo suficientemente fresco lo suficiente con la suficiente confianza como para que sea una opción para financiar que parece que molesta que tenga una opción más pero que tiene una opción más que con un equipo que tiene enfrente como es el Liverpool por qué no hundió que corre como corre Gareth Bale porque no me pregunto yo que es la pregunta inicial de Manu Carreño

Voz 4 37:50 si Bale puede jugar contra la cabecera de suplente banquillo pero sí sí

Voz 0866 37:55 Madrid está pensando en vender a Gareth Bale porque es porque lo decimos nosotros

Voz 1501 38:00 evidentemente no pues entonces está clarísimo

Voz 4 38:02 no

Voz 1284 38:04 además de hombre yo creo que si os digo yo del que iba a escuchado el sanedrín de por la noche de los domingos Gareth Bale lo han hecho ya las maletas en casa no pero es que lo pelota

Voz 0509 38:15 es a lo que lo hace en esa muy buena nosotros a puerta de salida de cara Bale no lo hemos puesto los periodistas sea puesto primero Bell con su rendimiento y luego Zidane con su decisión

Voz 4 38:25 sí sí a no tiene a que ver lo que le ha pasado a Bale

Voz 1375 38:27 a pasar mañana con un chico botillo esta cinco temporadas en el Barça tiene lesiones si no sé que no acaba de entenderse que no acaba jugando bien pues al cuarto año será un milagro que no antes que llegue la directiva planté venderlo lo que extiende el Madrid a lo mejor luego uno puede venderlo porque no saca la pasta que quiere o porque Bale no se que dice bueno me da la gana que tengo contrato en vigor pero que ahora mismo está en la parrilla de salida y que lo que quieren sacar pasta de Bale lo sabe todo el mundo decía eso es por culpa de Bale por nadie decía

Voz 1501 38:54 Mario que cuál era la diferencia entre un fichaje del presidente

Voz 4 38:57 no cuando a todos les deseo de Florentino yo creo que eso es lo puede marcar un poco

Voz 1501 39:01 precio el hecho de que Bale costará cien Lucas costará uno hace que el rendimiento

Voz 4 39:07 sea mucho más a James costó ochenta y te digo pero no de convoque de comparar lo ponían a uno costó cien otro con la diferencia es David Mann costó cien

Voz 1501 39:16 James ochenta es decir no rindió está sabido no

Voz 4 39:18 no no he estado con pero ya pero quiero decir que que bueno está Hong Lucas que costó uno

Voz 1576 39:23 pero escúchame

Voz 1284 39:24 pero has hecho esto tres Talavera lo primero que ha dicho es que

Voz 1576 39:27 ponía de ejemplo comparaba con un tipo que es un buen futbolista y que nos cae bien incluido a mí lo que yo no lo hago ningún desprecio de Abbás que yo sólo te digo ahora que Gareth Bale a ti te acababas acabado

Voz 4 39:38 Ana te has Maradona que no es fácil

Voz 1576 39:41 Emma es más fácil darle a Gareth Bale que a otros no he dicho más además vosotros estáis más cerca tú del Real Madrid yo he dicho que viendo sus números yo ayer me quedé impresionó de los números que tiene piernas y como dice Pablo Pinto tuve repasan los de Benzema y los de muchos otros de la plantilla parece que todos los males del ramo ahí este año en una temporada deplorable en liga y en Copa los tiene Gales

Voz 4 40:02 de cosas por creo que eso no es justo porque ve no tiene

Voz 0985 40:06 de largo la protección que tiene Benzema ahí está

Voz 4 40:08 evidentemente pero ya sabe de quién pues Zidane primero desde la estrella del entrenador parece poco la posición de Ciudadanos invito a ver muchas veces de forma

Voz 0985 40:24 justa

Voz 4 40:24 os invita en el documental que hay en enero no si es que era el mejor entrenador del mundo y de la historia del Universo que jugador y vamos a ganar a os invita

Voz 1670 40:34 el documental que hay en Netflix de Benzema el caso Benzema con todo lo que ha pasado y cómo se sale de la selección y además temas extradeportivos

Voz 1501 40:41 como habla Zidane de esa es su hermano pequeño su

Voz 1670 40:45 hermano pequeño si también habla Bale Benzema van a ser reportajes si digo ya que estamos hablando hoy todo el reportaje evidentemente a favor de Benzema para hablar florentina la Cristiano habla todo el mundo del Real Madrid pero la la manera hablas de Zidane de Benzema no es

Voz 4 41:00 oye pero cualquier día no no tiene negocios con Benzema que lo que tienes que les da la luego balones para que meta goles

Voz 1284 41:05 no a decaer y me voy al cuarenta igual no no lo creo no lo no lo creo porque les meto