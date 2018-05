El Larguero (2ª parte / 13/05/2018): el mejor análisis de la Fórmula 1 y la Liga Endesa

Voz 2 00:00 con

Voz 1 00:12 sí

Voz 4 00:15 Manu Carreño estas ya por Ivory Sete y Pedro

Voz 5 00:18 Martínez de la Rosa para hablar de el Gran Premio de Montmeló Premio de España en Montmeló pero Bruno quería preguntarte por lo

Voz 0458 00:23 en Aimar eh le han dado el premio al mejor jugador de la liga francesa con lo poquito que ha jugado eh acaba de producirse hace un rato y además el hablando de su futuro también no es tampoco cansado he leído de de que estemos siempre al lado de su futuro

Voz 0301 00:37 sí bueno al final es verdad que que son muchas especulaciones que es información cada día pero bueno que también la la busca él porque él podría ser hizo entorno sobre todo también muchísimo más claro con con tu futuro es verdad que hay quien discute que le han dado el premio al mejor jugador de de la temporada pero también es cierto Manu que bueno al final el premio es de la Asociación de jugadores que al final votan los los futbolistas han votado a a Neymar también es cierto que el deja casi en mitad de temporada esa lesión pero ya había dejado decida la Liga francesa fue el mejor sin ninguna duda hasta el mes de febrero hasta esa lesión en ese el partido de Liga clarísimamente y bueno al final no sorprende tanto que que han votado que claramente es el mejor futbolista por nivel al menos de la Liga francesa también han votado a en papel como jugador con con más futuro mejor promesa el el premio aunque sea para salir con la cabeza alta para Emery m me alegro mano de dar el premio a Unai Emery que lo ha pasado mal que evidentemente no ha triunfado como entrenador del París Saint Germain pero que bueno que en cuanto a a títulos la primera temporada no pero la segunda sí que es evidentemente bastante

Voz 0458 01:42 se va con triplete esta temporada no sí si es lectora el batacazo la Champions termina el Real Madrid que tampoco es un fracaso que termine el Madrid no ha ganado la Liga la Copa y la Copa la Liga no

Voz 0301 01:53 sí sobre todo la suficiencia y la impotencia de del y al sin tener a animar ser incapaz de de contestar a al Real Madrid en ese partido de vuelta la manera en la que cayó eliminado de de la Champions es un poquito trasladado a Francia lo que le pasa al al Barça pero bueno la que en Francia su su nivel ha sido indiscutible y este año sin un Mónaco como el que vimos el la temporada pasada pues evidentemente ha ganado todos los títulos y de calle triplete a nivel local de de de Mary

Voz 0458 02:24 bueno pues veremos qué pasa con el futuro de Neymar que

Voz 5 02:26 ha habido nada más no en el día de la Bundesliga que terminó ayer la Liga

Voz 0458 02:30 dejó ayer la última jornada la Liga francesa también todo absolutamente decidido oí veremos abrimos

Voz 0301 02:35 es un apunte rápido más en Portugal ha perdido el Sporting ya ha ganado el Benfica que en la última en la jornada anterior con ese empate a cero en el derbi de Lisboa parece que estaba todo de cara para que Sporting jugara la Champions quedando segundo y el Benfica quedará tercero y jugar a Europa League ese iba a ser algo histórico porque hacía mucho tiempo que no pasaba pues bueno al final esa derrota de del Sporting les deja a los de Georgia Jesús fuera de de la Champions el año que viene

Voz 0458 03:01 dicho queda hasta luego Bruno hasta mañana un abrazo hasta luego vámonos

Voz 4 03:03 con la Fórmula uno que estás por ahí Paul y Pedro

Voz 6 03:13 por no no se sabe español todas las cosas un poco fuerte tiro no es como igual con la pareja amorosa no es fuerte para el ni demasiado fuerte

Voz 7 03:25 que no todas las actrices de porno están dispuestas a rodar y nuestro país el domingo por la noche después del Larguero hablamos de esas escenas que no quieren hacer ojalá la vida el sexo y la pornografía sean siempre sublimes ojalá Contigo Dentro

Voz 1 03:43 contigo

Voz 7 03:44 dentro

Voz 8 03:45 Celia Blanco Cadena SER

Voz 9 04:04 bueno pues aquí estamos como cada domingo con

Voz 5 04:07 los dos cracks para hablar de la Fórmula uno está ya hay Ponseti hola Ponce muy buenas yo yo qué tal está en muy buena es como medio crack seis verdad que es perdona Siguero voy a voy a repetir la presencia sí si es verdad representa esto porque al medio crack dio hoy el canal exacta pero lo que cobra como el medio crack de José Antonio Ponseti y el crack

Voz 10 04:29 pero claro buenas Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro muy buenas noches se dijo que era entre Ponseti yo no hacemos

Voz 5 04:39 hacemos cata crack pero desde va bueno Gran Premio de España circuito de Montmeló y carrera en

Voz 0458 04:48 que podrían haber pasado muchas cosas con ese accidente en la primera vuelta que si queréis comentáis un poco lo de Grosjean que se vuelve un poco loco ahí en la salida pendiente sobre todo del cielo pero como tampoco ha caído agua todo ha transcurrido con bastante tranquilidad no te cuento que ha llovido te lo va a contar Pedro cuando ha terminado la carrera nos da que un chaparrón pero que si llega a caer en plena carrera no sabría apañado cuánto tiempo después de la carrera

Voz 1714 05:11 no me acabo de que media hora a día Guaro sí ha llegado tarde y ha llegado tarde y qué lástima no porque era lo que nos es Nos faltaba para igualar un poco el paro que Carlos y Fernando hubiesen estado más arriba que lo han hecho muy bien es que gana acabó séptimo y octavo técnico olvidase que con los coches que llevan es una victoria pero claro a veces el problema que es que todos queremos más en el Gran Premio de de tu casa todavía más no hay bueno y sabíamos que el agua era el único elemento que podía

Voz 0458 05:41 sí pero es que es un circuito en la previa tanto en la tele de hoy a Movistar a Pedro como a Ponseti en la en la Mario en Carrusel coincidía un poco todos en lo mismo no es su circuito ya lo sabemos que es muy difícil que haya adelantamientos no que no hay muchas pasadas de de coches ir saliendo Hamilton primero sea puesto segundo Vettel practicamente al han cambiado muy poquito las cosas no

Voz 1714 06:03 hombre la verdad es que hay que reconocer que el plan premia sido malo e osea

Voz 0458 06:07 que además aburrido de la temporada

Voz 1714 06:10 el pero bueno es que siempre he sido así este circuito tienen muchas cosas buenas el mejor circuito de pruebas desde El Mundo por eso siempre todos los equipos quieren venir aquí a entrenar en invierno pero lo cierto es que es un circuito donde adelantar es más difícil que en otros son sea no es Mónaco porque hay más adelantamientos pero sí que es más complicado entonces que claro luego es más complicado es no no es coger el rebufo abrir de adelantar como en vacuno como la última carrera es tan complicado

Voz 0458 06:38 se esperaba mucho Carlos Pedro las mejoras del coche de Fernando de Mc Laren y tal y ahora hablamos de lo de Carlos también pero esperaba mucho las las mejoras no es verdad que ha mejorado sobre todo el sábado pero está tan lejos todavía como hoy aparecido de los Mercedes Ferrari Red Bull es que han vuelto a terminar una vuelta después eh

Voz 1714 06:58 bueno a ver también hay que decir que no ha salido ningún safety car que haya vuelto a a compactar el pelotón ha salido virtual pero esos mantiene las diferencias no no no no compacta o no entonces las diferencias son las que son está más cerca de Mclaren que los Red Bull que Enzo Ferrari Mercedes sí sí ya han dado un paso importante este este fin de semana pero bueno es un paso más de los muchos que tienen que dado sea esta es la Éste es el mensaje sea con este paso no no no están ahí ni mucho menos que es un poco lo que la gente esperaba no que Mclaren había dicho que iba a ser el nuevo McLaren y tal y cual bueno ha sido una mejora más de las muchas que tienen que llegar para llegar a la al nivel de la Primera división no de los tres grandes

Voz 0458 07:43 ay perdona mano iba en la otra sensación que tengo los que sí que han dado un paso adelante es Mercedes o no

Voz 1714 07:49 bueno es buena pregunta porque realmente esta carrera me generan y muchísimas dudas muy serias dudas porque yo me voy pensando el dominio de Mercedes porque entonces me preocupo no sea lo has visto un Ferrari desde dejado falto de ritmo no han podido Vettel no podían recuperar haciendo una parada más que Verstappen que le faltaba un trozo de alerón no sea no lo ha podido ni engancha a adelantar entonces hay cosas que me preocupan un poco no ahora bien yo creo que ha sido un poco más el efecto circuito no queda Mercedes este circuito siempre lo ha ido muy bien y el año pasado ya ganaron y han vuelto a dominar hay cosas pequeñas que también influyen los neumáticos eran un poco diferentes aquí por qué pues porque les habían reducido un poco la cantidad de goma no y esto les ha ido bastante bien a Mercedes peor a Ferrari o sea que hay cosas que ya que yo creo que son circunstanciales de este fin de semana

Voz 0458 08:38 B recordamos que ha ganado la carrera Hamilton segundo botas tercero Verstappen cuarto Vettel quinto Ricciardo sexto Magnus en y luego ya los españoles séptimo Carlos I VIII Fernando Alonso en el Mundial está Hamilton con noventa y cinco ya le saca casi veinte a ver que tiene setenta y ocho que saca diecisiete puntos ahora mismo y sobre sobre Carlos te escuche Pons es decir que eres muy optimista con Carlos Sainz te esperabas algo más acabado séptimo que está muy bien eh se esperaba que que tuviera la oportunidad si llovía porque mi mi baza era que yo hubiera de montar un poco de lío pero a pesar de eso no sé si Pedro también piensa como yo en la evolución del fin de semana ha sido brutal porque es que el viernes teníamos un desastre montado para el sábado eso cambió radicalmente y hoy terminar séptimo pues me parece que han hecho un trabajo importante así nos dieron un susto con el motor al final no

Voz 10 09:32 claro bueno a diez vueltas a diez vueltas es bueno

Voz 1714 09:36 sí sí en el en la curva tres es una curva

Voz 0458 09:39 caso es tenía que aflojar no porque se quedaban gasolina

Voz 1714 09:41 la la la de problema en la bomba de gasolina bueno que cuando tiene un problema en la bomba de gasolina y aflojas porque es digamos deja de coger presión en esas curvas pero no sabes cuándo te va a volver a pasar no sea que es lo habrá pasado mal el último aparte de carrera

Voz 0458 09:59 no habrá pasado mal seguro y no como veis ahora mismo a los dos españoles en qué punto veis a Fernando y en qué punto voy sacarlos y no sé si Carlos ha tocado techo con con Renault esta temporada o Se ve que la progresión es casi constante en cada carrera y en qué punto beige el McLaren y a Fernando Alonso

Voz 1714 10:20 a ver yo los veo a los dos en una situación bastante parecida es decir están con equipos que tienen que recortar distancia con los tres los los tres grandes no Red Bull Mercedes y Ferrari están y estarán iban a pasar gran parte esta temporada en esa fase dependen de sus equipos de cuanto puedan desarrollar sus coches tienen un punto de referencia muy bueno que Red Bull del mismo motor que ellos no ahí está subiendo al podio y han ganado carreras osea que no hay no hay excusas no no es que el motor no a ver el motor quizás no ser el mejor en clasificación pero bueno luego es un motor que te deja te te deja pelear no sea que tienen que desarrollar más el coche más rápido que los demás tienen ideas los equipos de delante puedes puedes buscar ideas copiar y conceptos pero tienen que ponerse las pilas vaya

Voz 0458 11:07 yo yo por mi ojalá que hoy hubiesen estado mucho más arriba y que sigue es cierto que están trabajando pero por ejemplo no sé si Pedro coincide conmigo en esto el equipo Renault todo el equipo que rodea Carlos son gente súper joven entonces no sé me imagino que eso también es un hándicap o no

Voz 1714 11:26 bueno depende al final la importante entidad importa lo importante es la calidad el la calidad de los ingenieros que tienes a tu alrededor no sólo de la cantidad ni de los medios pero también de la calidad de impagos no de la potencia de mente que tiene cada uno bueno y eso es algo que yo desconozco sinceramente no porque yo no estoy en Renault no estado ni en ni en el equipo Mclaren bueno ha cambiado mucho no sea que esto es algo que como yo siempre digo el movimiento andando y luego iremos a lo largo de la temporada a medida que vayan desarrollando el coche pero esto es una carrera de fondo hay que tener tranquilidad que pasa es que primero este programa es muy tarde por la noche no entonces qué pasa llegamos por la noche después de la euforia del Gran Premio de España estamos joya y es es es es decimos nosotras es que los Red Bull están un segundo y medio todavía no está claro

Voz 0458 12:16 adoptada por qué por qué pero Pedro porque vamos este estamos hablando siempre de las mejoras que se esperan para Mc Laren y para a Renault sí pero es que los demás pero es que los demás también espera mejoras que decir Mercedes también evoluciona

Voz 5 12:27 pero lo que no no es que el coche de Alonso y de Carlos Osoro no

Voz 10 12:32 claro porque no no no todos trabajan para mejorar

Voz 1714 12:34 por ahí hace su trabajo de cada equipo no pero bueno también es verdad que cuanto más tiempo tienes por mejorar esas décimas son más baratas son más fáciles de atrás y que por eso yo creo que bueno te van en la buena en el buen camino y que sólo las próximas carreras pues nos dictarán un poco si vamos a llegar a final de temporada en el grupo adelante o no pero creo que lo tiene que marcar cada equipo ir más a Carlos y a Fernando no se les puede pedir osea yo creo de haber quedado séptimo y octavo con los coches que tienen en este Gran Premio que es un circuito cien por cien de coche es una pasada lo que han hecho este este fin de semana yo me saco el sombrero directamente

Voz 0458 13:12 bueno pues la próxima carrera en dos semanas ha empezado la temporada por Europa así que de Montmeló no iremos a Mónaco el veintisiete de mayo que ahí sí que me imagino que las diferencias se acortan bastante no ven ese es decir

Voz 1714 13:24 pero Mónaco va a ser una pasada otra vez osea porque si hay un circuito raro difícil extraño es Mónaco Mónaco aquí ya no yo no me atrevo a decir qué coche puede ir bien yo creo que ahí los Mercedes no van a dominar otra vez

Voz 0458 13:36 creo que estar ahí volverán hasta el año pasado Fortis

Voz 1714 13:39 hemos ojo con los Red Bull que podrían ganar

Voz 0458 13:42 a ver si pasa con Carlos y con Fernando en Mc Laren

Voz 1714 13:45 el Renault es decir Carlos y Fernando van a estar fuertes ahí van a estar fuertes porque si algo les falta en sus dos coches velocidad y lo hacía pues claro ahí en Mónaco es igual la velocidad punta en la no no no hay la importancia de la dinámica de la eficiencia es muy baja que vamos a ver una carrera interesante

Voz 0458 14:02 pues en dos semanas Gran Premio de Mónaco no es lo pintan Ponseti en Carrusel a Pedro incluso ojo que tuvo dobles sesiones dobles día dobles que va yo me voy a ver si es verdad es verdad pero estar en Indianápolis millas a ver si lo hace vivienda Unión servirán gran amigo de señor de Larra está rondando el triunfo esta Hay quinto seis pero sé que deba sólo lleva sólo diez años rotando llegará a saber llevarle vale a ver si te has tú

Voz 1714 14:29 un un año Oriol nos va a dar una alegría importan

Voz 0458 14:32 sí

Voz 10 14:32 pues porque ya le han bastado estuvo muy como

Voz 1714 14:35 cada año está ahí y al final tanto va el cántaro a la fuente que al final ya ves

Voz 0458 14:39 tiene pinta que se lo tiene que llevar en cuanto deja en cuanto deje de ir a verle

Voz 1714 14:43 claro

Voz 5 14:45 pero el que Paquilla lo verdad hay gente que tiene ganas hemos coincidido Angels hace más Casquero con Chupi corazón todo un abrazo Pedro Molina otro Pons se ha claro

Voz 11 15:10 cuando el vuelo tan nerviosa porque si te gustan los toros aquí tienes tu programa preferido todos los domingos desde las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias los toros en la SER dirige Manuel Molés Sálvame

Voz 12 15:28 la noche es tiempo de toros en Radio Olé en la Cadena Ser en España la Dobleu en todo México en la cadena Platinum

Voz 13 15:34 Quito en Ecuador en Caracol en toda aquello

Voz 11 15:37 los toros en la SER pasión global por la tauromaquia

Voz 14 15:43 bien pues para la Liga ACB esta Fray Francisco

Voz 10 15:46 desde de lado la Pacojo muy buenas aquí estoy bueno no mano

Voz 14 15:48 pues ya sabemos que dos equipos descienden que dos equipos se salvan dos históricos se quedan en la Liga ACB bajan el Betis y el Bilbao Basket Pacojo

Voz 0699 15:57 sí lo de los sevillanos eran más o menos mano la crónica de una muerte anunciada desde que el miércoles cayeron ante el Real Madrid lo de Bilbao se puede decir que se ha concretado hoy Bilbao Basket que además ha caido Manu de la peor forma posible ante Baskonia con remontada visitante en casa y con un triple de en contra decisivo en los últimos están desde el partido setenta y cuatro setenta y ocho Recuerdo que Bilbao Basket no es un cualquiera llegó a la en dos mil cuatro ha permanecido en la máxima categoría Manu catorce Dani sí pero claro ha habido tres técnicos en el banquillo este año Duran sic Lakovic una plantilla muy entrada en años con Alex Mumbrú Javi Salgado y Hervelle por encima de los treinta y cuatro y una estructura al equipo cerrará en junio es decir no esperaron grande para para hacer el equipo pero bueno juntando todo esto ha dado con entrecomilla los huesos de Bilbao Basket han llevado un rollo esto que fue subcampeón de la Liga ACB en dos mil once y subcampeón de la Eurocup en dos mil tres cuando yo escuchaba

Voz 0458 16:51 en Carrusel con Dani Garrido va a Mumbrú con el tono de voz que lo decía todo es verdad que lo que han sido los hombres de negro lo hubiese pabellón fíjate dónde dónde acaban con tres técnicos lo mismo que el Betis curiosamente que también ha tenido tres Pacojo

Voz 0699 17:02 se Alejandro Martínez empezó a dirigirse equipo Óscar Quintana podemos decir que lo enderezó Javier Carrasco lo ha acabado dirigiendo sin ganar un partido el colista de la Liga que es el Betis Sevilla tras treinta veintinueve temporadas persona en la élite con dos subcampeonatos de Liga noventa y seis y noventa y nueve campeón de Copa en el noventa y nueve subcampeón de la Eurocup en dos mil once quiero decir que este año se concretan los descensos que al del Betis yo creo que eso es seguro debido a ver dependiendo de quién haciendo la Liga Leb no son dos cualquiera los andaluces han perdido en los últimos siete partidos en la Liga Endesa ya descendieron el año pasado permaneciendo en la Liga pues digamos que a ver cómo cariño yo esto y con una intrincada maniobra judicial un dato te hablaba de los tres entrenadores de los tres entrenadores en la temporada sólo Quintana sólo Óscar Quintana ha ganado partidos y lo hizo en ciento oraciones que han sido las siete victorias que el momento lleva al equipo

Voz 0458 17:55 Albán como decimos Zaragoza Joventut que al final ha cogido un poquito de aire Pacojó hoy ya sacado tres victorias al Bilbao Basket a falta de dos jornadas no

Voz 0699 18:03 esa una curiosidad Manu que bueno es como un poco el cierre del círculo de de la Liga el Joventut se ha salvado con el técnico en el banquillo que empezó la temporada en Bilbao que ha descendido Carles Duran ha sido el técnico que al final ha reflotado al Joventut de Badalona hoy en Granada Fuenlabrada y Zaragoza zaragozana el ochenta y dos ochenta y tres a Unicaja en Málaga con una espectacular Gary Nebil treinta y siete puntos en treinta y ocho minutos para sellar la permanencia de un partido de Liga del conjunto aragonés que con diez victorias el antiguo calle el actual técnico tonta respira aliviado tras una temporada digamos compleja también de

Voz 0458 18:40 pues eso por abajo por arriba al Madrid que sigue intratable Pacojo segundo Baskonia con esa victoria ante Bilbao con veintitrés triunfos y luego Barcelona XXII Valencia veintidós con esa victoria dame el Valencia asegura factor cancha en los play off

Voz 0699 18:52 sí señor quizás lo más llamativo de la parte de arriba de hoy ha sido que el Barça haya caído ochenta y seis ochenta y uno contra Iberostar Tenerife en el Palau ir ganado también aquí en su casa los canarios han puesto además octavos en la pelea por seguir aspirando a luchar por el título eso está puesto que es el que Cruz para contra el Real Madrid lo pelean con Murcia con estudiantes Fuenlabrada que ahora mismo mantienen opciones como decías de lo demás por su par de Baskonia como decíamos ganó a Bilbao Valencia arrasó al Estudiantes y la jornada sirve también Manu para que Unicaja Gran Canaria y Andorra sean ya equipos con clasificación para el play off por el título por lo tanto lo que queda por decidir es la octava plaza que da acceso a la lucha que va a cruzar contra el reo

Voz 0458 19:33 pues nada semana de Liga ACB repasaba con Pacojo en la víspera de la Final Four que es el fin de semana que viene

Voz 0699 19:37 se con el Real Madrid como representante español recuerdo ya que estamos en la parte de la Liga Endesa que esta semana ha jugado dos partidos que ganó fácil al Betis con triple doble de Doncic que era de dos mil siete difícil la victoria Granollers sesenta y uno sesenta y tres al Real Madrid con Tavares con veinticuatro de valoración como el mejor el Real Madrid recuerdo juega el viernes ante el CSKA de Moscú de Nando De Colo de Sergio Rodríguez de Kyle Hines y compañero Belgrado

Voz 0458 20:05 casi nada si casi final aparato pero bueno hay que

Voz 0699 20:07 decir que Pablo Laso también tiene casi todo excepto Kucinich que está lesionado que fue la lesión de principio de temporada por larga duración todo lo demás va a estar disponible creo que con Campazzo también que va a volver a la dinámica de entrenamientos sin de partidos con lo cual el Real Madrid va a contar con todos con un Sergio Llull que puede ser decisivo que puede ser es clave que se ha recuperado que va a llegar fresco a la final four es bueno el Madrid hay que decirlo no el favorito en las apuestas pero es que el equipo de Pablo Laso se ha metido en cinco de las últimas seis años en la por con lo cual tiene bueno pues el marchamo de sin ser favorito ser claro aspirante a cualquier cosa que pueda suceder en sí

Voz 0458 20:44 a ver qué pasa suerte para los blancos ya lo contaremos en la Ser durante toda la semana un abrazo

Voz 4 20:48 Löw romano hasta luego pagó el Javi Blanco que más los queda

Voz 0699 20:53 por recordar hola hola qué tal Manu pues mira vamos a empezar por el tenis el alemán Alexander Zverev se ha llevado el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica tras ganar a domicilio ya ya estado José Ignacio Tornadijo hola torna muy buenas

Voz 0458 21:05 a tal hola buenas noches bueno pues si ha ganado

Voz 1051 21:07 el que ha sido lo mejor en el partido el que ha estado mejor a lo largo del torneo incontestable con su servicio no ha dado concesiones a los rivales Si afianzando ese puesto

Voz 0699 21:16 de número tres en el ranking ATP que mal

Voz 1051 21:18 en las saldrá con nueva clasificación por tanto Alexander Zverev con veintiún años ganas diríamos su torneo más importante de su carrera y ojitos te jugador

Voz 0699 21:26 sí yo tiene ser el relevo natural de

Voz 1051 21:29 Federer y de Nadal que evidentemente puso en algún momento van a tener que dar paso al hombre que más cerca les pisan los talones ahora suban todos a Roma que como decíamos mañana nueva lista Nadal va a salir como número dos al perder aquí esa condición de número uno del mundo pero si gana en Roma Nadal la semana que viene podría recuperar ese primer puesto del ranking

Voz 10 21:46 la explicación mundial vamos tornas estamos en playoff estamos empleo sí venimos a lo mismo cuidado cuidado que uno de Valladolid no no es una broma ojito ojito un abrazo torna un abrazo hasta luego chao

Voz 0699 21:59 también hay que repasar Manu en ciclismo Giro de Italia había etapa importante la novena etapa con final en

Voz 0298 22:05 dos cómo ha ido eso Borja Cuadrado muy buenas jeta Javi Manu buenos con victoria del líder de la malla rosa Simon Yates en teoría no era el favorito pero desde luego es el más fuerte de la de la carrera ha ganado en el Gran Sasso era un puerto de veintisiete kilómetros ha hecho eterno es el hecho Terra Chris Froome que ha cedido uno cero siete que ha dejado claro que no es su mejor gran vuelta que va a tener que remontar porque ahora ya es undécimo a dos XXVII de la cabeza Tom disimulen el actual campeón también está un poquito falto de punto pero tiene una crono por delante la cual es favorito esta tercera XXXVIII también ha sufrido mucho Fabio ahorrados treinta y seis por lo tanto después de nueve días pues el Giraud Italia que que ha empezado con fuerza y sobre todo con un Froome que va a tener que remontar

Voz 0458 22:43 Saló esta mañana hasta ella

Voz 0699 22:46 mentado que en Segunda B Manu el Rayo Majadahonda Mallorca Cartagena han sido campeones de grupo que a enfrentar entre ellos por dos plazas para subir a Segunda y además también están clasificados para el play off del grupo uno Deportivo fabril Fuenlabrada y Celta B del grupo dos Sporting B Real Sociedad del Bilbao Athletic del grupo tres Villarreal B Elche Cornellà del Grupo IV Marbella Murcia Extremadura y una de hockey patines para terminar el Barcelona derrotado el Oporto por cuatro dos en la final de la Liga Europea logrando

Voz 0458 23:12 si se dice pronto su vigesimosegundo título continental la máxima competición que hay en Europa hasta Prado Toni López con la prensa hola qué tal

Voz 13 23:20 buenas noches mano en el diario As adiós al invicto con la derrota del Barça de también destaca Liga Iberdrola campeonas el Atlético de Madrid quiere Marca adiós a la Liga perfecta del Barça hay también aparte destacar también alega haber Drolma Bale no se quiere perder otra final está obsesionado dice tras no jugar la de Carrizo el año pasado del mundo deportivo a lo más original Invictus destaca la virtual votado ahora también de Messi igual el Sport sin defensa y una foto con una casualidad la vida también habla de Messi asegura la Bota de Oro sin jugar

Voz 0458 23:47 si terminamos con la prensa con las portadas de la prensa de mañana damos el testigo a Celia Blanco y ya está por ahí en el programa de sexo como cada domingo en la SER después del Larguero o la Celia

Voz 15 23:55 las noches te tengo que confesar una cosa necesito que me ayudes confiesa cómo ha quedado el Cádiz que es que como Estado embarcada en Sunny sí

Voz 4 24:02 Irlanda me ves bien corales puntito

Voz 0458 24:06 Nos igualados a puntos al Valladolid que estamos con sesenta y uno sexto si mañana empatados Nos supera is pero con igual puntos

Voz 15 24:12 ah bueno momentos pues entonces estaría atenta pero es que justo después tengo un conciertazo de ochenta en la Plaza Mayor y ya sabes que yo tengo platea

Voz 4 24:20 nada Gabi Zaragoza y luego el concierto que vaya bien chao chao