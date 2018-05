"Este Barça no se merecía este récord"

Voz 1375

00:00

buenos días Pepa Se acaba la Liga en la última jornada no hay nada en juego hoy no se decidirá por tanto ni el campeón y la Champions y la Europa League ni el descenso todo decidido sólo había un récord que aún mantenía con vida el Barça que era el de acabar la Liga invicto y así ha estado cuarenta y tres partidos los siete últimos de la temporada pasada más los que llevaba desde que empezó esta Liga dos mil diecisiete el dos mil dieciocho pero ayer en el campo del Levante de ese Levante que ahora mismo sería el líder de la Liga desde que llegó Paco López en las últimas nueve semanas Si sólo contáramos desde la Liga es el Levante de Paco López sería el líder pues en ese estadio en el Ciudad de Valencia el Barça se dejó su imbatibilidad cinco uno llegó a ir en el marcador y aunque al final lo maquillaron con cinco cuatro Se acabó el récord de invictos Isaac Cabo yo creo que con justicia porque este Barça no me parece que haya hecho tantos méritos ni haya jugado también haya maravillado tanto en haya deslumbrado tanto a todo el mundo como para acabar la Liga invicto me gustó más el Barça de Guardiola por ejemplo o hasta el Barça de Tito Vilanova por ejemplo o hasta otros equipos pero éste de Valverde que tan buenos resultados ha sacado Ike tantas veces durante el año hemos dicho que sus resultados están por encima del juego se dejó la imbatibilidad en ese estadio de un gran Levante en el día en el que Messi no fue a la oficina será casualidad hasta luego Pepa