Había que ir con ellos

la depresión se incorporará cuando la haya superado yo le decía esto sí que es una brecha generacional esto es una brecha generacional en toda regla gracias por no existir la pregunta te que prefiere esta lo voy a reposar costaba hablar tú dónde estás de la brecha generacional internacionales entre los que adoran esta canción a los que no yo no sabía que Gerde las dos para mí eutanasia tú pues siento decirte que pertenecemos al día cómo se explica el éxito de de esta canción en fin difícil ella no de amar bueno él es más que el éxito de la canción ha sido el éxito de los cantantes y hay que mentalizarse de algo más hablando de la brecha generacional para los millennials Eurovisión está haciendo lo que fue el Mundial de fútbol para la generación anterior que era una frustración detrás de otra era un quiero y no puedo pero ya

Voz 1389

02:01

yo lo explico su éxito en España si lo hubo sí explico que sus intérpretes el éxito de sus vidas incluidas con ellos con Amaya hay con Alfredo aquí yo dijiste lo dije yo iba con ellos en primer lugar debo decir porque no he escuchado la canción con la que se estudiaba éramos pero sobre todo iba con ellos por por por la sensación sociológica que han provocado dos chicos que han hablado sin tapujos de diversos temas espinosos y además intentando no pisar ningún charco y muchísima gente poniéndole los tacos por debajo para que si lo hiciese hasta el último que hasta el último es que los los los han querido untar fíjate de una patria muy chusca y en retroceso que que consiste en estar cruzando todo el rato la bandera tuvo que aclarar que iban a Eurovisión no iban al Amiri la les han preguntado fíjate la última de las manipulaciones Si no estaría bien también en algún momento se cantase otro idioma oficial de España puede ser catalán el gallego o el euskera dijeron que eso sería guay dijeron Uruguay fíjate porque eso sería mostrar nuestra diversidad cultural fíjate qué respuesta tan madura bueno pues con eso les han dicho les han publicado que eran enemigos de su país y que no paraban de menospreciar a España no sé cómo las visto tú a mí me ha parecido que han sido objeto de de una campaña en patológica brutal hay bastante descriptiva de lo que sería este país si estuviese algún día en manos de estos guardianes catetos tristes los guardas Oscar los fíjate los guardianes más cateto es más triste si más sumados de la historia moderna de España o eso me parece amigos tipos que veo manipulando el sonido de un bebé para tener algo que odiar la próxima semana