"Estábamos sujetos al juicio de alguna prensa que directamente te insultaba"

Voz 2 00:05 con Toni Garrido deben saber que vivimos en una nueva era la de la ofensa una época en la que todo parece ser susceptible de ofender no suele escandalizar unos en todos los ámbitos

Voz 1008 00:17 todos los ámbitos de la televisión es una mierda

Voz 3 00:22 llega otra vez pide pero Dani Flamengo nosotros es el turno de María

Voz 1008 00:30 te lo que usted pero no diré

Voz 4 00:34 no porque sino no sé que voy a provocar en esa relación

Voz 1008 00:41 no tengo nada de lo que disculparme si no te gusta no la Iglesia

Voz 5 00:45 a mí me parece absolutamente delirante que en el año dos mil dieciocho en este país

Voz 2 00:49 es una canción

Voz 6 00:53 Nos unos personajes

Voz 1008 00:54 es de dibujos animados me puse hoy queremos ir atrás no sabemos si

Voz 2 01:05 vamos a acertar con el momento en el que empezó todo pero Pepe Navarro muy buenos días hola buenos días hace veinte años tus programas ascendían a mucha gente

Voz 1728 01:15 bueno ofendido en quizá porque era un políticamente correctos aquí estamos en distinta de lo políticamente correcto es lo que parece que ofende en aquella época nosotros hacíamos pues algo que anunciábamos Esta noche cruzamos el Mississipi es decir íbamos a ir más allá de lo previsto más allá de lo políticamente correcto y entonces lo que hacíamos simplemente no era ofensivo era provocación era intentar subvertir un poco una realidad que era un tanto aburrida a una obra para adultos ir un momento en el que medimos exactamente qué es lo que se iba

Voz 2 01:49 pero ahora Pepe algunos de esos programas que en su día fueron motivo de crítica ahora aparecerían conversaciones el grupo de chavales en la puesta en colegios ahora no serían tan transgresores

Voz 1728 02:01 hombre chivos era un programa adecuado su tiempo en aquel instante pues había algunas tabús a los que nosotros entrábamos contra ellos contra ellos o con ellos así era lo que el momento requería ahora naturalmente Mississippi podría seguir existiendo adecuado a los tiempos ya las necesidades de de la crítica

Voz 2 02:21 he ahí la heterodoxia reinante no ha sentado en el confort del hogar en tu casa es dicho madrileña en la que le porque tú lo cambia este todo aporta este a la televisión a los medios este país un ideas que no existían hasta aquel momento nadie se atrevió a hacer esas maneras con esos temas además mezclando humor noticias mezclaba es una coctelera todos los elementos en medio incluso te diría está está cierta nostalgia hasta cierto cariño tus problemas incluían de todo

Voz 1728 02:51 sí pero bueno como lo que haces tú aquí en este programa yo venía de la radio en la radio lo que hacíamos era eso lideró un programa que era como una conversación como una cena entre amigos tú cuando vas a cenar con con unos amigos abordas un sinfín de asuntos entre ellos pues también unos chistes una broma una discusión lo que fuere no al fin y al cabo lo que reproducimos era la la propia vida yo no inventé nada yo lo venía haciendo ya en la radio en la radio es lo que sigue haciendo tú haces un programa desde ahora ya está la una creo las doce y media y seguro que no no hablas de un asunto sólo entras he visto que que estáis haciendo broma al principio después de más serios y ahora se discute sobre aquello que yo no inventé nada yo lo que hice es profesionalizar unos unas horas en las que se hacían programas casi de broma entonces lo que dices llevar lo que hacíamos en la radio lo que hacíamos muchos profesionales de radio llevarle a la televisión yo tuve la suerte de que funcionó creo es que ustedes también opinen eh

Voz 2 03:51 esperemos que no se ofendan con esta conversación pero por si acaso hasta hoy por hoy ofendidos esperamos su participación porque es interesante saber su punto de vista esperemos insisto que no no no les ofende Si por ejemplo yo te pregunto BB a ti qué te parece sin tratar defenderán Abbiati qué te parece la televisión de hora cuando tu llegas a casi con esa tele a ti qué te parece puedes utilizar cualquier expresión hasta ofensiva para decidir por definirlo

Voz 1728 04:16 no es indefinible yo extendido la televisión es es no es la tele no veo la tele tengo cuatro hijos y la verdad es que no me no me da tiempo a hacer muchas cosas bien la televisión esencialmente en para ver un partido de fútbol ver alguna cosa eso sí la reviso de vez en cuando las un poco para ver dónde están las cosas pero bueno no me sorprende nada es es televisión que se hace ahora es una televisión de este instante con los temáticos las temáticas las temáticas o los contenidos que que son los que la gente quiere es una frase que yo podría pondría en entredicho yo no sé si es lo que la gente quiere o o lo que es el era simplemente

Voz 2 04:51 el tú cuando has escuchado con nosotros como alguien llamaba fascista Eduardo Inda llamaba fascista en el plató de un programa de televisión y es una escalada nueve fascista fascista tú no más tú cuando tú escuchas eso

Voz 1728 05:04 sí hay yo creo que pasan dos cosas el lenguaje es una de las cosas importantes que ha cambiado mucho en la televisión ya no eso ya no se escuchan los pitidos ya no hay pitidos ahora ya utilizamos cualquier cualquier epíteto de cualquier cualquier cosa la utilizamos y a mí me sorprenden en las televisiones altamente profesionales se sigue cuidando el lenguaje de una manera escrupulosa a mí me llama la atención es después yo creo que hemos vaciado de contenido los conceptos llamó fascista a cualquiera simplemente para insultarle sin olvidar de que significa ser fascista igual que ese concepto muchos otros lo hacemos simplemente porque es una lanzamos una piedra punto el hiciéramos la piedra y la piedra caiga donde caiga y le duela como Le duela el otro no sabe a veces ni que es fascista au no tenemos realmente no conocemos realmente es el sentido de esa de esa palabra no entonces yo creo que quién lo que está ocurriendo es que que salimos a a impactar salimos a epatar para epatar vale absolutamente todo palabra cualquier frase cualquier insulto y después está el apoyo de las redes sociales no las redes sociales yo creo que son las que de alguna forma le dan o le dan una cierta autoridad a todo esto que está pasando

Voz 2 06:22 imaginas cómo hubieran sido otros programas igual que uno piensa los Beatles menos mal que mis viola era del smartphone porque son empresas hombres no hubieran podido dar un paso en su vida no se hubieran tenido esos fans y esas fans llenos sus bolsillos con teléfonos móviles tú te imaginas que hubieran sido tus programas sometidos al juicio Green instantáneo de Twitter

Voz 1728 06:41 no lo sé era por suerte estábamos sometidos al día siguiente al juicio de alguna prensa que lo que hacía era insultar de directamente descalificar directamente pero no lo sé la verdad es que trabajar con con esa es PAC esa especie de de espada es un poco difícil el problema ahí está no es Twitter sino cómo asimila Twitter la gente que decide si sigue ese programa programa así la voz de Twitter tiene poder frente a la a los momentos decisión o no lo tiene eso es lo que debe preocuparle un profesional lo que debe preocupar en esta profesión hasta qué nivel Twitter o los o las redes sociales influyen para que ese cambio no se cambie o permanezca bueno permanezcan programa

Voz 2 07:27 qué es lo más no se habla es duro llamativo que es lo que te han llamado que recuerdes aquí me han llamado de todo pero no nos hiciera fuera del programa

Voz 1728 07:40 hubo una época en que en que sufrí un acoso terrible por parte de las televisiones me mandan absolutamente todo yo era incluso un asesino algo parecido escribe un libro hace poco donde un relato de todo lo que venían llevaba llamar yo me pueden seguir llamando no pero cuando hacia el programa nos llamaban de todo nosotros no engañamos a nadie desde el título hasta nuestra actitud estaba clara íbamos a cruzar el Mississippi cruzar el Mississippi suponía sálvese quien pueda en aquel instante posiblemente el sexo siempre ha sido un un tabú en nuestra en los medios de comunicación en nuestra sociedad nosotros pues dábamos más en el sexto sobre todo por la noche

Voz 1728 08:23 de ahí que inventamos por ejemplo en el programa se dio el primer matrimonio gay que hubo en España se casó con con Enrique después apareció la veneno hacíamos cosas que tenían que ver con el sexo simplemente y y no porque dolían sino porque creíamos que era lo conveniente incluso cuando se metía con nosotros a un diario que tenían sus páginas cuatro-cinco páginas de prostitución institución pues nosotros venía por ejemplo venía o no Crispín no porque por otro lado era el que imitaba el personaje me revuelve personaje quién era era un personaje que imitaba a a Chiquito Hydro voy más caliente que que la punta de no sé qué debería haber en este diario que esa ese veía la portada el diario y empezar a leer las noticias sobre sexo donde en ese mismo diario ese mismo día sino se había criticado por hablar

Voz 2 09:22 perfecto dice es curioso y paradójico me te estoy escuchando revisando Twitter no por nada entonces dice Carlos vimos el era de la información donde cualquier ofensa podía hacerse pública a nivel mundial en cinco minutos no sólo hay más ofensa sino que hay más ofensas denunciadas

Voz 7 09:39 yo creo que sentirse tan ofendido no es nada no me así cuando días casi tres décadas es algo que hemos importado de El País precisamente donde el meses debido a la nación tú crees que es una cosa que ha llegado con nosotros vendemos más ahora yo creo que sí

Voz 1728 09:54 es posible o es una pose yo creo que alguien decía que Pepa lo ha dicho esta mañana y en lo privado esas así también yo creo que no entonces yo creo que es una forma parte del espectáculo me ofende y eso hace que que haya una reacción en mi entorno por lo tanto tengo más expectativas más audiencia más seguidores en Twitter lo tengo en televisión no los tengo donde sea posiblemente sea una pose no lo sé no lo sé posiblemente sea sea algo que que públicamente se vende es un es una mercancía tuvo que llama la atención

Voz 2 10:26 no es un reclamo un echas de menos voy a hacer de la pregunta que se hacen siempre cuando vas a volver a Tele pero lo voy a hacer trayendo la al terreno de la ofensa Tune echas de menos que te ofenden la levantarme por la mañana y comprobar como la gente tú has hecho algo la verdad que mueve a la gente a insultarse y la verdad es que es que

Voz 1728 10:44 es que uno se acostumbra yo recuerdo una de las promociones que hicimos para la nueva temporada de Misisipi en la que empezamos justamente con eso empezamos el la promoción con las ofensas que había habido contra nosotros yo aparecía yacía un sino que tienen que les haga nosotros utilizamos las ofensas también para hablar de nosotros teníamos el apoyo del público la simpatía o la antipatía pero en ese caso no seguían no lo sé yo creo que al fin y al cabo Se trata que delante de una cámara o delante de una pantalla de de un móvil haya público entonces ante eso todo casi todo vale ya hemos llegado un extremo ya en el que el que hemos llegado no que no quiere decir que estemos ya en el punto terminal sino que es el momento en el que las cosas están llegando a una a un momento muy virulento

Voz 2 11:32 esto no demasiado en ocasiones de demasiado bueno Pepe navarros periodista esta autor de programas inolvidables como esta noche cruzamos el pelícano vía Navarro es uno de los grandes profesionales este país y hemos querido empezar esta semana hablando contigo también un poco poniendo a cada uno en su sitio es vamos a seguir con este tema vamos a hablar con con ampararse en que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense para conocer punto de vista desde un experto íbamos a recorrer el mundo porque es interesante igual creemos que lo hemos visto todo pues a lo mejor se ofende más en Japón que está dónde vamos a ir o en el Reino Unido que pensamos que la BBC es la televisión más fantástica sin y olvidamos que detrás hay otros canales que no son tan edificantes como pudiera parecer PB es un placer el lunes esos bueno si es hablar contigo ya lunes empieza bien ya estamos bien la semana Laso nada a partir de ahora todo ya hacia el precipicio abajo espero que es si queréis me quedo sin querer de ayudaron me quedo si te quedas vale pues en unos segundos hablamos con con Pepe y con nuestra especialista para entender qué es esto de la fecha