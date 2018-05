Acento Robinson: 'El gestor de las emociones de Jon Rahm' (13/05/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser acento Robinson

Voz 2 00:03 perder se ha acabado a partir de ahora jugarán como ganadores actuarán como ganadores y lo más importante será ganadores si escuchan ya aprenden ganarán partidos caballeros ganarle es la clave para ganar ahí fuera

Voz 3 00:23 este contrato estipula que mantendrá en una nota media de dos coma tres puntos asistirán a todas las clases y se sentará en primera fila de esas clases usted don predicador del Serrallo

Voz 1913 00:33 el cine nos ha contado unas cuantas historias de entrenadores Ésta es la de que en Caster entrenador que se hizo cargo de un desastroso equipo escolar de un barrio marginal y lo convirtió en equipo ganador además de conseguir que los chavales tuvieran un futuro académico alejado de las calles es un caso real que nos permite hablar del coach para quien no lo sepa

Voz 4 00:54 la palabra en inglés

Voz 1913 00:58 pero un entrenador especial que no sólo aspira a ganar los partidos su verdadero objetivo es sacar todo el potencial profesional y también personal de quién se pone en sus manos cómo lo hace

Voz 4 01:08 pero él ya es una persona que aconseje no aconseja a preguntas con la debuta se consiguen objetivos

Voz 5 01:19 es por ese método de las preguntas por lo que podemos afirmar que el primer Coats de la historia fue un filósofo griego que vivió en el siglo quinto antes de Cristo

Voz 6 01:29 su vida para que valga la pena hacer vivido esa entrada mayéutica su te venga pregunta Cavalli tiene unos voy daban se diera cuenta se percatarse de cosas importantes ellos in a vendieran Becerril

Voz 1913 01:44 ya tenemos el principio con Sócrates después del llegaron siglos de oscuridad hasta que volvemos a hablar del coaching a mediados de los años setenta con la aparición del libro el juego interior del tenis lo firmaba

Voz 7 01:56 cinco algún nada Helena pues eh folk que esto es una foto que estaba en que me

Voz 1913 02:11 coches en nuestra cultura dice hoy el noventa por ciento de los esfuerzos están enfocados al juego exterior pero la excelencia con sí que con un equilibrio entre lo exterior y lo interior es que este visionarios se dio cuenta de que el peor enemigo de un deportista era su propiamente desarrolló una serie de técnicas para ayudarle a superar bloqueos y conseguir mayor rendimiento en los ochenta John Whitmore fue el pionero del coaching en el lugar de trabajo concentrándose en aspectos como el valor de liderazgo la gestión éxitos

Voz 8 02:45 pues vamos a hacer ahora esta sesión de coaching de equipos antes de empezar me gustaría que me hicieron un pequeño resumen de

Voz 9 02:53 qué hace su equipo tiene herramientas dinámicas en el caso de los tipos para comprender el funcionamiento de esa entidad equipo importa el líder con que hacen cosas

Voz 1913 03:04 en los noventa son Leona dio un paso más encargo de aplicar el coaching a la vida diaria por eso se dice de él que es el padre de coche moderno porque lo que ahora se lleva ese ese entrenamiento global para hacer frente a cualquier faceta de la vida y ahí nos encontramos con coach convertidos en estrellas mediáticas sus vídeos circulan por la red con mensajes como este mire este puede ser el mejor momento de tu vida de fines vientos objetivos podría ser el mejor momento financiero emocional o espiritual de tu vida pero para conseguirlo tienes que tomar el control y eso no lo consigues en un solo día vas a necesitar un método ritual es Toni Robbins posiblemente el más conocido del mundo ha entrenado a tres presidentes de Estados Unidos a estrellas de la música del cine ya deportistas

Voz 1546 04:09 bienvenidos acento Robinson en un programa de hoy vamos a hablar con su Carmen que es el canguro que está detrás del golfista español John Rama también trabajaba con el Baskonia Hilal abres Joseba ha sido jugador profesional de baloncesto el gol sin embargo supongo que el hecho de vez sido un hedor de bombas en la Ertzaintza Le Havre enseñan mucho sobre todo acerca la presión poder relativizar no uno puede imaginar que Joseba es un yonqui de la adrenalina pero no las situaciones límite que las personas de experimenten tienen su lógica tanto a en métodos para poder controlar

Voz 10 04:51 Nos lo ama es

Voz 11 05:01 eh

Voz 1546 05:10 Carmen muchísimas gracias por participar con nosotros en acento lo ves es un placer saludarte

Voz 12 05:16 me estoy preparando a esta comunidad bueno

Voz 1546 05:19 ah bueno pues no tenemos todos nosotros para a aprender cosas que muy pocas veces se hablan de de las emociones Lies tres la presión e hice cosas pero claro la expresión actitud bajas es que tiene su aquel porque la que hiciste en su día no

Voz 13 05:38 sí la verdad es que yo ahora yo lo miro desde ahora no como como viví esas emociones como días atrás sean como vidas aprensión no que lo veo de forma diferente no en su momento pues bueno yo estaba experimentando con las emociones no da algo algo que eran un poco como lo que es que son descubrir las a reconocer que uno las vive que a finales es complicado también no entonces bueno pues fue una experiencia que bueno pues que el ayuno con Louis es lo que yo ahora

Voz 14 06:09 pues bueno desarrolle no se ponerse conocimiento que yo tuve miedo

Voz 13 06:12 mis

Voz 1546 06:13 pues como se ensaya esto es decir que la porque claro estoy imaginando Si Haití hace simulacros gitanos que depende en las en las prácticas ensayando y tal te confunde es esto no te anima a la expresión cuando te dice uno

Voz 13 06:34 bueno sí lo que pasa es que es un entrenamiento vague en al final unos entrenas entrenar día a día a vivir a las emociones en ese momento también me me entrenaba ese ese trabajo que yo que yo realizaba no

Voz 14 06:47 sobre todo porque yo sentía que era algo muy profundo en mí yo sentía que que que que bueno que lo podía hacer que que bueno que que no sentía capacitado y que no tenía ningún miedo realizado ese trabajo entrenándome claramente no a mí me gustaba mucho entrenarme imponen en situaciones de tensión para que luego haciendo simulacros desde lo que me podía de lo que podía pasar no y eso es lo que me ha ido entrenando en ese control de ese vino el ascenso la tensión y la emoción de una

Voz 13 07:20 era muy muy presente no como

Voz 1546 07:23 es muy intenso y eso es donde yo yo yo veo eh esto evidentemente no es cuestión de muerte como caso a las bombas eso de que ensayar tirar penaltis bien yo me acuerdo de cuando era futbolista profesional en los entrenamientos pues de diez metes ocho un buen de nueve quizás diez pero menos de seis en posible ahora sin embargo vino un momento crucial en un partido con un estadio lleno el marcador reflejando algo muy apretadito hay quite penalmente es muy difícil disimular o ensayar como base estar anímicamente al cliente tiemble cuando el deporte hoy por un equipo sí confiesa tiene un momento individual hay más presión que lo habitual de ese es muy difícil entrenar aquel para aquellos momentos no

Voz 13 08:22 sí es muy complicado tú lo dices no y lo logras Purito a vivir no es lo mismo entrenar

Voz 1546 08:28 que llegaba con lo que se emiten el delante

Voz 13 08:31 la situación como te ese penalti no cuando esa presión con ese significado con todo lo que conlleva eso aguardan pero yo yo lo que siempre propongo es lo siguiente vale seguro que en el día a día hay situaciones de satén que que tienes esa tensión porque tienes no se situaciones no no hay que no tenemos que Bush

Voz 14 08:47 Car mucho para para para

Voz 13 08:50 a entender que esas esas emociones las vivimos día a día a veces las ocultamos porque decimos no les damos importancia cual entonces yo lo que propongo siempre es vale vamos a ver en tu día a día que emociones que como vives la tensión la tensión incluso con con Second con unos tapar deja con nuestra familia con nuestro jefe con con nuestros amigos no porque siempre hay tensión tensión siempre hay sí hay en ese momento también la hay en el resto no hasta entonces yo lo que quiero es lo que es lo que siempre otros la vamos a vamos a ver vamos a sinceros con nosotros sobre todo muy sinceros ibamos a a esas emociones vendían Si Gemma entre las emociones del día a día va llegaran su situación en la cual ya he vivido esa situación ya he vivido esa tensión emocional vale perfecto fenomenal entonces cuando yo ya conozco no que yo estoy sintiendo en ese momento lo entiendo lo esa tensión va a bajar automáticamente por qué porque cuando nosotros empezamos a entender ya comprender y aceptar que tenemos que vivir eso

Voz 1546 09:51 empieza a bajar la tensión eso es lo hice lo que tú llamas el coche en Quantico

Voz 13 09:56 eh bueno lo pasa el Kutcher cuántico es una rama es es darle un poco vamos a ver es ya usar la física cuántica vale ahí ya sería otro concepto lo que pasa que la emociones es energía vale en coche en Quantico cuando trabaja trabaja desde la física cuántica de de la anarquía Illa una energía más profunda que tenemos nosotros es la emoción es la más profunda todos tenemos una una energía ilimitada dentro de nosotros vale entonces vamos a ver esa emoción siempre tienen una información siempre tienen una información entonces si conseguimos saber qué información hay como en cualquier materia en

Voz 14 10:32 materia automáticamente estarlo sabiendo que hay que hay que no estamos viendo entonces yo de la emoción hay una cosa que se llama que es la lógica el para que el para que yo

Voz 13 10:44 estoy sintiendo eso qué sentido tiene que yo sienta miedo qué sentido tiene que yo sienta rabia te sienta tristeza al entonces ese es la información sale información intrínseca a esa la emoción que estamos viviendo cada uno de nosotros porque cada uno tiene una información única

Voz 14 11:02 vale entonces es el sale esa información para anticiparnos a

Voz 13 11:08 todo lo que me pueda pasar en otra situación mala es eso es es anticipar me con esa lógica que estoy viviendo

Voz 1546 11:15 yo creo que yo tuve algo que me estorbaba cuando yo era el deportista profesional no siempre pero deben cuando mixto no époque cacao pero era consciente yo a veces me conformé un vestuario ante un patio en la Copa de Europa o el comisario lección algo así yo estaba rodeado de gente últimamente inconsciente no se da cuenta que un país entero depende de su filial depende de este resultado digamos no yo tenía una grandísima amistad con Severiano Ballesteros inclusive sabiendo que han ganado grandes cuando vengo repeticiones y tiene aquel casi nos ponemos nerviosos viéndole en ten o Nadal con un punto importante y tal parece que no están afectados sino festeje ese momento cuando nosotros viendo la tele estamos preocupados nerviosos sin embargo ellos no están como en otro estadio digamos mental

Voz 14 12:20 sí sí sí pero es ese estadio en ese estado mental tú hablas en estado de conciencia es porque estamos el jugar al golf Severiano o jugar al tenis o para jugar al fútbol por ejemplo era era conecte contigo mismo vale yo siempre es decir los deportistas ese ese estado en el cual no hay ni mi espacio ni tiempo

Voz 13 12:41 no sabes ni dónde estás ahora es

Voz 14 12:44 de ese ese ese esa esa conexión contigo mismo de que estás disfrutando el que está dando lo mejor era no eres consciente no tuviera he dicho antes de la repercusión que tiene

Voz 1546 12:54 no porque lo que está haciendo lo que te apasiona

Voz 13 12:57 cuando uno hace lo que me apasiona es que me da igual a igual entre comillas el resultado claro este tipo de niveles ya el resultado tiene muchísima más importancia sobre todo tiene muchísimo más valor no pero ese ese trabajar con lo que uno le apasiona estar conectado conmigo mismo no con el resultado claramente no

Voz 1546 13:16 yo ya estoy bajando con John Rambo no es que Clinton por venir impresionante tiene una realidad un presente este que está entre los tres cuatro mejores juez Lakoff del mundo acaba de empezar en el Tour no es que los que saben a unos grandes cronistas cita dicen que bueno su destino es varios grandes no uno a es es ayudándole dándoles las herramientas a estáis es fácil trabaja con John o no del todo

Voz 13 13:53 bueno ya llevamos cuatro años ya ya al final la más yo ya conocía también a John de antes no es bueno es fácil lo difícil vaginales ir acompañando a una persona que está escribiendo la historia hay que estar dentro su propia vida eso primero lo los son lujo ese es algo maravilloso para mí es tener la oportunidad de estar acompañando una persona como como él luego al final es es es ir mostrándole pues bueno esas emociones el acompañándole que sientes para que en qué sentido y planificando las temporadas planificando su objetivo y que bueno poco a poco sin prisa con con paso a paso sobre todo y uno con mucha calma con mucha conciencia pues bueno él ha ido construyendo pues su su carrera amateur ahora pasaba profesional en el futuro que va puede ganar grandes por supuesto a dando el los que él quiera yo creo que al final el límite está dentro de cada uno de nosotros no al final sino uno sueña pues bueno no está está está deseando en eso tiene una pongo una opción por lo menos de que podrá ver que pueda ser realidad

Voz 1546 15:00 bueno quizás el momento más crucial en el mundo del Paqui con Sunday en agusto no lo ve un domingo en Augusta no quizás Islam mayor presión pasando Prime como tal pues mira Wood tenía una oportunidad no admite ver Dean quince en el número dieciséis tampoco yo vi sólo una mueca que si disgusto

Voz 16 15:26 un un poco eh

Voz 1546 15:29 cosa que es parada en quizás sin otros This notas momentos ver a John no explotar pero está disconforme a pero en a rasgos generales se comportó muy bien no justo en un momento muy tenso

Voz 13 15:45 claro claro efectivamente como tú bien dices las sobre todo porque dejó vas aprendiendo no oí el cada día gestionando mejor esos momentos el momento de quince puedo duro en tuvo una oportunidad y fue a por ella es por lo que además yo creo que no indicamos todos los con él no por el hecho de que cuando hay y cuando hay una partida como esas hay que era el cien por cien saldrá bien no saldrá como no sale como queremos por salda como o no salva como queremos pero por lo menos no nunca hay que nos queda la duda de haberlo podido intentar al cien por sí sí sí vale por supuesto que luego sale Samoa no a veces esas esto puedo dejar la situación no que tenemos todos de de quiere que las cosas no son como como como queremos pero ojo en deportes sexto no y al final tenemos que y la habilidad final tuvimos que seguir intentándolo y seguir aprendiendo y seguir entrenando John para los próximos de ver el año que viene ya tendrá mucha mucha perdido

Voz 1546 16:41 ah no que hagan lo suficiente quiero ser como Nadal se quiero se como Nadal

Voz 16 16:46 he de acudir me latino Joseba

Voz 14 16:49 bueno yo para ser como Nadal no bueno yo yo yo yo lo que prioridades para ser como tú mismo si hay sí que te ayudar para que tú seas lo que tú quieras ser si no como nadie vale porque somos únicos y eso aunque tenemos que potenciar mucho más No somos únicos que hemos venido que tenemos una un propósito en nuestra vida de una anexión y que al final tanto nosotros tenemos podemos ir descubriendo paso a paso vale entonces hay que yo te iba a que a que la gente descubra que bueno que es lo que siente a través de las emociones es como mejor se puede descubren uno uno mismo

Voz 1546 17:27 pues que lo haces en en deportes de versos Si por lo tanto con gente diversa a hemos estado hablando de John que es un deporte individual pero has estado en baloncesto en Baskonia Elise por incluso no sé qué es más fácil con un deportista individual que uno de equipo o las técnicas difiere son seres muy distintos

Voz 14 17:58 el equipo y hay diferencias si hay diferencias solamente un deportista un deporte individual de uno equipo es diferente no exista sólo se sienta solo y ese mismo equipo hoy puede no tener mal día pero mis compañeros me me están echando una mano ya final pues bueno por conseguir un objetivo a través de mis compañeros no es trabajo en equipo entonces ese es el esa es la gran diferencia que hay entre donde porque el equipo el trabajo en equipo entonces yo creo que hay hay pues bueno pues hay muchas más factores de adelantar a las personas más energía más emociones que esas se mueve a una velocidad mucho más rápida y es muchísimo más difícil de ver yo nadie ir de poder bueno pos darle conocimiento como en un deporte individual así que diversos pues Jesús contra los dos a todos nosotros

Voz 1546 18:49 el equipo que te lo digo que el año setenta y nueve yo tenía diecinueve años hijo del Manchester City por vez primera nacieron psicólogo deportivo el pobre pues al mes lo encontramos esquina llorando no porque claro los veteranos caer un vestuario muy experimentado nacionales el primer día diciendo pues hay que esto vital poner carteles en la pared editar bueno como mida ABC es un vestuario de un equipo de peroné bolo es una fauna llena de ánimo a Lycos no tiene fin cuánto te pueden hacerle imposible aún a un cuerpo extraño algo externo del del del oficio tú has encontrado situaciones difíciles es y cuando la gente no es del todo proclive de escucharte

Voz 14 19:44 bueno dificultades cada vez hay menos no el sentido de que en ese momento cuando tú lo viviste

Voz 13 19:50 no yo viví en mi cuando ha jugado

Voz 14 19:52 el Arsenal era raro ver a un psicólogo deportivo acabaría cada días más para está más normalizado pero independientemente de que esté más normalizado no hay que entender que juegue ciertas personas son más son menos reacias a bueno pues a ese ese cambio no hay que entenderlo vale hay que entender que hay personas que que que estas coral o que no les gustan que porque hay gente que que ya lo hacen muy bien de de todos si ellos entonces no necesitan esa ayuda de ese acompañamiento hay otros que sí por eso tenemos que respetar mucho la diversidad más ser un equipo todo coger el timón equipo te tirado un vestuario es algo que es muy íntimo muy cerrado y que bueno una persona que que vivirá desde fuera aportar algo diferente todavía pues tampoco cada vez más más más deportes unas equipos tienen dudas como la mía no yo creo que es importante que esto vaya a más

Voz 1546 20:47 sí es que yo tengo que reconocer es que no lo conocía mis compañeros más veteranos ese vestuario no conocí porque hubo un estigma pero me ayudó a mí pero simplemente no lo digo en aupó posee caso Simi cae una una bronca por ejemplo hay cosas en los grandes campeones que no puede ser una calle una Si acuda al tenis por ejemplo otra vez Rafael Nadal estoy un poco pesan supongo hablando de pero vi unas estadísticas hace un tiempo cuando los puntos de break a puntos de set o puntos de patios de sus puntos claves es que cara al mismo porcentaje de aquel guión ahora si yo estoy pensando yo sin pericia jugamos fuera de casa en el fútbol pues claro este público grita no juega no tiene nada que ver no es que no debe afectar un saque con un revés puntal gimnasta que se pero por alguna razón a ciertos deportistas si le importa esto o Ziggy afecta a aparentemente a los Nadal es no no les afecta no o no en estímulo o que el afecto de coacción lo siente el rival a hay mucha meditación con esto

Voz 13 22:15 y bueno vamos a ver hay gente que que que que usa esa esa tensión va a dar la mejor mal en ese caso esa esa el momentos de gran tensión talonarios vale pero como tú bien dices también la medicación es una gran herramienta o una grandísima cuando no grandísimas Mahler porque porque te hace ya se muy muy consciente de lo que está sintiendo en este momento en todos al final es entrenamiento clase baja que ha hecho durante muchísimos años de llegadas momentos y cómo gestionar sus emociones ha sido un ejemplo para muchísimos deportes bueno John en este caso ya que hace poco que el usa la meditación durante durante bueno mantendría el medita y luego a hemos hace ejercicios para relajarse durante en campo no porque al final tienes que encontrar tus puntos para poder sacar a tener

Voz 1546 23:06 el vuelva hablando de talento pero gente con talento lo justo para estar arriba sin embargo con una mentalidad y un coco superior digamos puede lograr sacar mucho más que realmente uno puede imaginar por el talento que tienen muy alguien bueno muy bueno pero puede llegar a ser o no va más simplemente por el estado mental el le la fuerza del pensamiento positivo cree creérselo no

Voz 13 23:37 si el Estado interior eso es lo que comentábamos antes no hay tú puedes tener un talento impresionante presionó sino que en el sentido no no te entrenarse a él inexactitud en al interior de equilibrio y de ideas ya está centrado muy en lo que estás haciendo en ese momento dos nada luego hay personas que bueno que tiene un talento un poco menor que se que es que es que ese top pero que tiene una mentalidad ganadora hay tan

Voz 14 24:05 de de de esos momentos que superan el talento

Voz 13 24:10 vale por eso es una mezcla de las dos cosas no

Voz 14 24:13 de talento de Estado de Interior bueno Georgia

Voz 1546 24:15 estuvieron taxi vendiendo en la radio estuve hablando con el taxista a quien habla contigo de lo que se trataba no y él me decía el taxista era madridista ya te puedes imaginar Michael dos compañeros en el vestuario del Real Madrid hacia hacia años tú pues a Michael Si a Guti le hubiese dado el tarro de Raúl

Voz 17 24:43 pues sí

Voz 13 24:44 no verdad que hacer podríamos vamos a hacer el contexto

Voz 1546 24:48 o que al Rau el talento natural que tiene Guti

Voz 13 24:53 efectivamente la cosa no va a finales tremendos ya se cada una su único entonces cada uno es único para cada uno tiene que desarrollarlo de una forma totalmente diferente

Voz 1546 25:04 bueno es un fiel reflejo de la vida el en muchos casos aunque aunque no lo vemos así pensamos que son una parte pero hay mucho por ejemplo hay ahí todo esto desactivando bombas y esto tiene mucho que ver con John Rahm pateando en en el quince

Voz 18 25:23 sí efectivamente ahora ahora se pues Vidales aporta porque estaba preparando para poder compañero le edad mi experiencia como eh

Voz 1546 25:32 claro es que de estos pupilos haya Seva Tona sabes que es la presione nadie puede decir esto no no no la verdad es que no me lo pues yo seno del Carmen muchísimas gracias por este rato rato tan placentero charlando y aprendiendo sí y espero que tema de todo muy bien y a sus pupilos evidentemente también

Voz 12 26:00 esta vuelta atrás aseguró que tras muchísimo muchas gracias

Voz 1546 26:03 el Chacho

Voz 19 26:05 no

Voz 20 26:34 enseguida volvemos con más hacen todo preso

Voz 22 28:27 muy yo

Voz 1546 29:17 con acento Robinson Hussain

Voz 15 29:20 Michael Phelps Mark Spitz Jesse

Voz 1546 29:23 Awards Nadia Comaneci

Voz 1914 29:26 todos ellos tienen algo en común fueron estrellas en unos Juegos Olímpicos pero quién fue el primer héroe quién fue el Rey de los primeros juegos olímpicos de la era moderna si si los de Atenas en mil ochocientos noventa y seis pues el héroe fue Espido

Voz 23 29:39 Lewis

Voz 1914 29:42 Espido nació en mil ochocientos setenta y tres en Maroussi cerca de Atenas como la mayoría de su época nació en una familia humilde y tuvo que trabajar desde bien pequeño nadie puede precisar si era cartero Pastor o vendedor de agua lo que está claro es que su preparación como deportista era nula aunque tenía unas cualidades innatas fue seleccionado para los Juegos de Atenas por un corona él que vio facultades durante el servicio militar ese mismo coronel decidió que es querido Luis participaría en la maratón cuando el barón de Coubertin planificó las pruebas de los primeros Juegos de la era moderna recordó la leyenda del soldado Filippi según la cual recorrió los cuarenta kilómetros que separan Maratón de Atenas para anunciar la victoria de los atenienses sobre los persas cayendo muerto poco después de llegar Pierre de Coubertin ya tenía prueba mítica la maratón la más mítica de todo el programón los Juegos Olímpicos iban dejando atrás jornada tras jornada en los griegos estaban bastante desanimados no habían ganado ni una sola prueba a pesar de creerse los favoritos y tan sólo les quedaba la maratón por estadística la prueba de mil ochocientos noventa y seis sería para un griego ya que catorce de los dieciocho participantes eran helenos a las dos de la tarde del caluroso diez de abril de mil ochocientos noventa y seis tras el discurso inicial del alcalde de Atenas los dieciocho valientes se ponían en marcha desde el puente de maratón tan solo nueve atletas finalizaron aquella histórica

Voz 24 31:14 ahora

Voz 1914 31:15 Espido Luis que no estaba entre los favoritos entró el primero en el estadio para cruzar la línea de meta como vencedor con un tiempo de dos horas cincuenta y ocho minutos y cincuenta segundos

Voz 25 31:25 bueno es en Rubí

Voz 26 31:28 el ganador espíritus Luis incluso se tomó dos vasos de vino durante la carreras una prueba que venía marcada por una recompensa increíble un millón de Drake más para el ganador si era griego Luis empezó la carrera pobres y finalizó millonario frescas

Voz 1914 31:43 según las crónicas de la época el príncipe Constantino bajó de la grada para acompañarle en los últimos metros tras la carrera el ganador hizo célebre su frase en honor a Filipe alegrar ciudadanos hemos venido

Voz 1913 31:54 con su sorprendente victoria salvaba el orgullo

Voz 1914 31:56 en Hoy pasaba a ser todo un héroe nacional la vida despedido Luis cambiaría por completo a partir de entonces aunque no volvió a competir según cuentan le colmaron de regalos además de ese millón de Drac más recibió una finca del Gobierno griego tiendas peluquerías y restaurantes le ofrecieron sus servicios gratuitos durante años pero también dice la leyenda que no acepto nada tan sólo un caballo Beta para poder llevar agua a su pueblo

Voz 27 32:25 el reconocimiento olímpico llegó cuarenta años después al ser nombrado presidente de honor de los juegos de Berlín año mil novecientos treinta y seis tan sólo cuatro después Spirit don Luis fallecía con sesenta

Voz 1914 32:44 siete años pero sumido ha crecido con el paso del tiempo especialmente en su país en Grecia el Estadio Olímpico de Atenas dos mil cuatro fue bautizado con su nombre Spirit don Luis el primer héroe de los Juegos modernos el ganador del primer maratón importante de la historia el griego que menciones a prueba dos mil cuatrocientos años después de que Atenas derrotar al ejército persa en las llanuras del mismo nombre

Voz 28 33:09 sin sin bien sin sin sin

Voz 24 33:36 escribe en Facebook en tu Robinson

Voz 1546 33:44 aquí estamos con más acento Robinson están contarán que de nuevo con José Luis la osa ha

Voz 8 33:50 cómo estamos bien pues encantado de volver a a que al estudio a que me reciba es Michael

Voz 1546 33:57 oye quiero que nos cuentes un secreto y disfrute disfruté muchísimo de una tus obras a crees que nos cuentes el secreto de par Tale qué programa ya me quede muy conmovido inclusive en el último plano cuando su hijo habla de su padre cuando su padre estaba cerca de Murillo pero no vamos empieza con el final

Voz 16 34:25 cuéntenos el secreto partos pues

Voz 29 34:28 a nivel personal Michael a mí ha sido una de las historias que me has que más me ha gustado contar porque reúne yo creo que todos los ingredientes para para emocionar al finales de lo que se trata en Informe Robinson de contar historias historias que emoción en el secreto de Bartali creo que tenía todos esos condimentos varado para hacerlo pues la historia surge fíjate en empieza a entablar contacto con uno de los hijos de de Gino Bartali con Andrea Bartali pero yo hablo por teléfono con él yo sospechaba que este hombre no

Voz 16 35:04 empecé a a ver cosas raras alrededor

Voz 29 35:08 el caso es que me me dice que sí que me recibe en Florencia hay que me da todos los teléfonos de toda la gente que participó en el reportaje pero claro ya cuando estás allí el tío elijo este Andrea no aparecía por ningún sitio caso es que hablaba le llamamos pero nadie aparecía tengo la suerte porque eso sí que es tener suerte de encontrarme con otro de sus hijos luego te enteras de que entre los hijos hay disputas bueno con Luigi Bartali que claro te empiezan a contar la historia te empiezan a contar contemporáneos de de Gino Bartali como Alfredo Martín y ya fallecido el y que era el el que escribió la leyenda de Gino Bartali un periodista de La Repubblica que es un pedazo periodista como la copan Pino que es Gianni Mura pues todos esos van mitificado una de las historias más extraordinarias que hemos podido contar empezó a correr en bici porque trabajaba en un en un taller de de bicicletas claro había allí un un mecánico que era ciclista profesional pero él con trece años le ganaba dijeron el futuro de este hombre está la bicicleta claro gana con veintidós años su primer Giro de Italia era el auge del del fascismo en Italia a Benito Mussolini otra vez la política adueñándose del deporte igual que hizo Hitler en el XXXVI con los Juegos Olímpicos de de Berlín

Voz 16 36:34 pues Mussolini quería que

Voz 8 36:37 pues que que Gino Bartali representarse hay a Italia la Italia fascista

Voz 23 36:43 en el Tour de Francia

Voz 0744 36:45 Mussolini Abeba Itu hito Mussolini intuyó que el deporte podía ser importante para el régimen como hizo Hitler con los Juegos Olímpicos del XXXVI impides impiden

Voz 30 36:59 Study era uno que por el Tour

Voz 0744 37:01 Bartali era uno de los que podía ganar el Tour el gobierno fascista convenció a la Federación para que no correrá el Giro y mandarle altos de mandarlos Tour

Voz 20 37:10 obligado por el fascismo renunció al Giro por el Tour y fue a Francia ganó tras su victoria muchos le bautizaron como el ciclista del régimen

Voz 0744 37:24 Giornale di la prensa titulaba en el nombre del Duchy de Italia Gino Bartali triunfa en el Tour de Fran

Voz 30 37:29 ya Gino Bartali al Tour de France

Voz 0744 37:34 Monchi una foto no existe ninguna foto de Bartali haciendo el saludo fascista autónoma no alude que tenía un fuerte sentimiento antifascista

Voz 31 37:43 que fuerte espíritu She's not político de movimiento de

Voz 0744 37:48 la política no le interesaba decía que quería hacer lo que mejor sabe hacer que era montar en vía

Voz 20 37:55 en bici se adueñó de las carreteras y se ganó el amor de los aficionados en tres años conquistó dos giros y un Tour era el gran momento Marta del chiísmo a significar la franquicia el sacrificio

Voz 32 38:14 uno ha sido uno de los corredores físicamente más fuertes que hayan existido yo diría el más fuerte

Voz 24 38:23 andamos cuando ocho

Voz 0744 38:25 el caldo actuaran tragará iba fuerte cuando hacía un calor de cuarenta grados y era más fuerte incluso bajo la tormenta la lluvia el frío en el Fraile

Voz 32 38:39 le gustaba la dureza de la prueba estaba enamorado del esfuerzo cuando el cansancio aparecía el emergía

Voz 30 38:48 llamados bueno lo ha modifique de hecho le llamaban el hombre de hierro

Voz 1546 38:54 innovar Tale siendo cualquier cosa menos fascista quizás dos may Baer antifascistas dicen que no hay ni una sola foto con él haciendo un saludo fascista sin embargo fue vendido como el el la el ni en azules de del fascismo de Mussolini no le si es propio del digamos

Voz 29 39:16 es a lo que diga el las anticipado tu Michael él se aprovechó del régimen utilizó al régimen porque él no era fascista él era totalmente anti opas el único veguería es ayudar a la gente ganar hasta tal punto ayuda a la gente que una vez que acaba la la la Segunda Guerra Mundial pues claro e Italia era una Italia muy pobre había mucha hambre y el líder del Partido Comunista palmero Togliatti sufre un un atentado por parte de una estudiante de Derecho Antonio p'alante claro el primer ministro De Gasperi llama por teléfono a Gino Bartali

Voz 16 39:55 a decirle oye Bartali

Voz 1546 39:57 podrías ganar el Tour de Francia porque justo coincide con con lleno corriendo el Tour de Francia tenía un inconveniente ganar aquel Tour de Francia que le faltaba una semana perdía por veinte o veintiún minutos del Lille veinte minutos

Voz 29 40:14 Nos faltaba una semana ahí estaba a veintiún minutos de Luis son Bobet Guinovart Kelly dentro de su humildad que le caracterizaba dice bueno el el Tour no lo sé pero la etapa de mañana puede que sí corrió la etapa del día siguiente ganó la etapa ya aventajó a Luis son Bobet en diecinueve minutos se quedó a un minuto y poco de que luego acabaría ganando ese Tour bueno pues la noticia si antes de este triunfo de Gino Bartali era la gravedad de Palmira Togliatti la radio

Voz 8 40:49 porque no había televisión por por aquel entonces empezó a abrir

Voz 29 40:52 con Gino Bartali campeón

Voz 8 40:54 el Tour de Francia hay Palmira Togliatti

Voz 20 40:56 me quedó en segundo lugar pero por aquellos años el ciclismo era un asunto secundario Italia estaba preocupada por otras cuestiones

Voz 34 41:12 ya en anda

Voz 35 41:18 la Segunda Guerra Mundial mutiló su palmarés uno siguió entrenando por las carreteras de la Toscana esperando el final del conflicto para volver a competir

Voz 36 41:29 fueron cinco años sin correr

Voz 29 41:31 talento que brotó en una época equivocada o quizás no

Voz 35 41:36 con el fin de la Segunda Guerra Mundial regresaron las competiciones en mil novecientos cuarenta y seis consiguió su tercer Iron pero en aquella Italia de posguerra sumida en la miseria con las heridas aún recientes Un suceso iba convulsionó al país

Voz 31 41:57 el acto acto unos yo era Antonio para la que espero al líder del Partido Comunista Italiano clima en Italia era moto y escaldado

Voz 32 42:14 el ambiente en Italia estaba muy caliente existía el riesgo de una guerra civil en una revolución que podía acabar Sangre innovar tal y se encontraba en el Tour de Francia en el Tour de Francia

Voz 20 42:24 recibe una llamada desde Italia

Voz 0744 42:29 un jovencísimo Giulio Andreotti le saluda ya que se conocían de la Acción Católica Illes pasa con De Gasperi el primer ministro

Voz 37 42:36 el primer ministro

Voz 32 42:40 difíciles dice vino acudes a hacer una cosa en Italia están pasando cosas terribles no dice qué cosas

Voz 0744 42:46 a hacer serás tú serías capaz de ganar el Tour Bartali se queda un poco perplejo quedaba una semana para terminar estaba veintiún minutos de distancia de Bobet que no es poco y le responde el turno lo sé pero la etapa de mañana le garantizo que la ganó

Voz 20 43:01 pero ganar tiene que lo esperaban los Alpes

Voz 0744 43:07 día definen Smart Ali abre la ventana y ve que hay un temporal de agua de lluvia hay dice estupendo Leiza Bobet hoy uno sufrirá bastante mira a los ojos y le responde muy bien y veremos quién quién

Voz 35 43:22 jueves quince de julio etapa Cannes vivían son de doscientos setenta y cuatro kilómetros con tres grandes puertos Halo bar seis Soir IS en el y Soir donde sella su obra maestra tras más de diez horas sobre la bici gana la etapa queda un minuto y seis segundos del líder

Voz 23 43:39 y son Bombay destrozado a la meta

Voz 24 43:46 gracias a esta etapa los informativos de RAI

Voz 0744 43:48 tío porque no había televisión abren con la noticia de Bartali y la segunda ya es que Togliatti está mejor que ha sido operado y su vida no corre peligro en hizo lo di todo

Voz 16 43:58 pero no sólo esto Brand

Voz 20 44:02 son los politicos y miro Togliatti el líder del Partido Comunista pidió por radio calma a la población desde el hospital mientras que Bartali diez años después de su primer Tour conquistaba el segundo tenía treinta y cuatro años a su vuelta Italia les recibió de Gasperi la calma regresó al país

Voz 29 44:20 calmó la situación o quizás también sea la fantasía o la pero calmó la situación en Italia una Italia

Voz 1546 44:28 luego surgió un gran rival no Coppi

Voz 29 44:32 Coppi que es también está en el imaginario colectivo claro Bartali representaba al campo las tradiciones la porque él tenía la la la

Voz 1546 44:44 acción porque él era muy Cristina indebidamente la de leche también la derecha

Voz 29 44:49 sin embargo copia era la modernidad era la ciudad de era la izquierda era el esmoquin sí sí sí el otro era el mono de trabajo sí pero luego en el fondo no eran rivales hasta tal punto que cuando Bartali Se retira de de de correr con las bicis Coppi le dice que quiere que sea subdirector deportivo Ikeda una imagen que es un icono allí en Italia que es subiendo creo que el Galibier no sé creo que era el año cincuenta y dos con el tema del bidón de de agua la borracha quién quién quién se la dio copia Bartali Bartali a Coppi pues eso queda para instruir

Voz 1546 45:31 la elegancia no decir quién debe a quién en esos mimbres Soto muy elegante

Voz 20 45:39 los patios una amistad que se trasladó a los platós de televisión

Voz 34 45:52 ante la evidencia de IVA ya se lleva

Voz 1546 46:05 la formidable ha ido de bicicletas pero hoy no me has contado el secreto pues El secreto es que nos lo contó nunca nadie nunca nadie lo guardó en secreto

Voz 8 46:19 estuvo desde que el empieza a hasta después de su muerte en el año dos mil en el dos mil tres Un judío toscano Giorgio Ny sin descubren un diario un pequeño diario de su padre y ahí descubre una red clandestina formada por interreligiosa por laicos judíos católicos en el que traficaban con documentos falsos para salvar a los judíos de ser enviados a los campos de exterminio y quién hacía de correo chino Gino Bartali documentos falsos y dónde guardaba los documentos falsos del cuadro El vice pues así entre yo que que yo creo que fueron las las pedaladas más heroicas quería Gino Bartali no ganando el Tour ni mira ganando Giraud sino salvando vidas humanas importantísimo que prácticamente contaba las uvas

Voz 1546 47:18 otro dieta el papel de Bartali era importantísimo porque se aprovechaba de su popularidad contando se entrenaba pensando que nadie le iba a parar Chile paraba una patrulla de policías quizás les reconocían le pedían autógrafos Lleneba

Voz 38 47:34 el que fuera señalado como ciclista del régimen por sus triunfos en el Giro y el Tour se aprovechó del régimen para dar por estas carreteras sus pedaladas más arriesgadas

Voz 8 47:44 sus pedaladas más heroicas pues llegó a salvar contabilizaron que cerca de ochocientas vidas

Voz 1546 47:52 fueron salvadas gracias al secreto de Gino Bartali ha sido que tasa se podía hacer perfectamente trescientos kilómetros

Voz 16 48:00 ah pero claro

Voz 1546 48:02 los controles apenas repararon poquito gran Gino Bartali que está entrenando rompimos les saludaba cuando le piden autógrafos nunca jamás sospechaba que es lo que estaba haciendo era salvar hasta dos judíos no como bien dices que nunca mencionó ni siquiera a ningún familiar supo tuvo que descubrirlo en el diario aquel

Voz 8 48:31 ahí es cuando decíamos Michael cuando como Gun muy bien tu anticipaban que es cuando se aprovecha del régimen utiliza el régimen para hacer lo que quería hacer que era salvar vidas humanas

Voz 32 48:44 con gesto es uno de este es uno de los episodios más extraordinarios de la vida que Gino Bartali siempre ha tenido guardado

Voz 39 48:51 quimio en este consiguió infantil Mi padre nunca habló de estos familia era algo que hizo que se guardó y ni siquiera lo insinuó se eh no esto

Voz 32 49:02 no le va que cueste Jonze si sabes lo creía que estas cosas se supiera decía que si haces un favor a un amigo y lo cuenta qué clase de favores

Voz 0744 49:10 sí pero Sport decía que las cosas que se hacen por deportes son como medallas que se ponen la camiseta pero las cosas que haces porque crees en ellas las yemas de entre Inditex tiene dentro

Voz 1546 49:23 me quedo cómo terminaba el programa era de su hijo cuando su padre estaba en sus últimas no su padre cogió su cabeza ilícitas

Voz 8 49:38 no existe triste

Voz 1546 49:41 no no lo lamente no no menos ambientes hicimos sino el elijo claro moción dijo me me emocioné yo conmigo muchos más porque la historia es realmente hermosa

Voz 8 49:56 hermosa hermosa José Luis muchas gracias pues muchas gracias Michael Schumacher Nos vemos hasta la próxima

Voz 23 50:06 bueno y enseñaba ya que soy capaz

Voz 26 50:31 en el lado humano del deporte con más

Voz 1546 50:35 Michael Robinson buenas desde años ya la de un psicólogo deportivo es orden del día aunque en ciertos sectores todavía sigue habiendo reticencias sobre todo en deportes por equipos donde los centros prefiere mantener el monopolio de los pensamientos de sus pupilos sin embargo yo creo que hoy en día es positivo para un deportista de tener el apoyo psicológico el deporte eso suele ser no supe dotado en su disciplina con una ambición y determinación para triunfar no obstante todas esas virtudes no contempla convivir con las presiones sociales deportivos que se encuentren por el camino hacia el cúspide normalmente son jóvenes que aún no hayan querido las herramientas necesarias para combatir la parte emocional Men enormemente que el joven John Rahm tenga su lado a Joseba del Carmen pues gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa amarillenta de la Cadena Ser que va en con Dios

Voz 10 51:43 ya no

Voz 31 51:59 acento Robinson en la SER

Voz 10 52:17 a su lado no bien pues claro no sí no

Voz 40 53:41 sí