José Juan Toharia: "Los dos partidos nuevos pueden reemplazar a los viejos"

Voz 1727 00:00 hay encuestas y encuestas la que publica hoy El País de Metroscopia es de las que mueven la tierra bajo los pies porque dice que si hubiera elecciones generales el sorpasso del famoso sorpasso sería general irreal Ciudadanos Unidos Podemos adelantan a PP y PSOE eso sí con muy destacado en cabeza a casi diez puntos de los otros tres que se disputan la intención de voto en un pañuelo sito en un pañuelo sí pero con Unidos Podemos en segundo lugar con el PP en tercero y con el PSOE en cuarto José Juan Toharia es de Metroscopia buenos días buenos días si esto se confirma no sé cómo calificarlo terremoto tsunami pero desde luego vuelco histórico político en España

Voz 1 00:43 sí confirma sí claro pero ten en cuenta que falta todavía mucho estoy simplemente es una estimación de la tendencias de que podría pasar hoy si hoy hubiera elecciones pleno y no hay elección

Voz 1727 00:53 y qué te dice la letra pequeña de la encuesta estamos viviendo un momento Ciudadanos cómo se vivió en el año quince el momento Podemos es decir un globo que puede deshinchándose o estamos ante algo más sólido

Voz 1 01:04 creo sinceramente que estamos ante algo más obvio porque yo en su momento de momento cambio de estilo dentro del cual separatismo lo que realmente sucedió en aquel momento con algo bonito podremos ciudadanos es algo que nos costó aceptar era eh que por fin los españoles conseguían lo que llevaban tiempo Visión dos antiguos que deseaban que hubiera más partidos porque era más pluralismo dado que percibían a los dos que había nuestro tour dándose en el Gobierno anquilosados bueno pues yo creo que es lo que yo cuando los sondeos que había

Voz 1727 01:35 sí partidismo

Voz 1 01:38 bueno partidismo Yukos que estamos en una segunda fase de consolidación de ese cuartel partidismo en el sentido de que es posible parece posible parecía posible al menos a día de hoy que los dos nuevos a los dos viejos entrecomillas para entenderlo

Voz 1727 01:57 reemplazarlos pero de momento con el Parlamento tan fragmentado como estaba estarían cuatro grandes partidos

Voz 1 02:03 claro que quieren los españoles es que aborrecen los mayorías absolutas están realmente ya en la hartazgo ante un partido sea son los que tomen decisiones o como está pasando ahora no tomó ninguna decisión pero quieres que se aprenda a dialogar no es de extrañar que parece latir cada vez que preguntamos cuál es la época mejor de la política española los mayores todavía te hablan de la transición la tienen sin duda mitificada o la tienen que sobrevalorada pero lo que quieren decir es que añoran la época de los grandes de la generosidad de los partidos para hacerse parte de la razón en algunos temas la capacidad de ser honestos con el permiso por ser más atentos a lo pierda ciudadanía es decir cómo pudo pasarse una dictadura con la amenaza todavía de un Ejército que hubiera golpista a la democracia bueno pues a base de que todo desde la izquierda hasta la derecha seguir ha perdido ese hábito ora et alegrías machacar al otro ponerse vetos mutuos y líneas rojas sí eso es lo que uno lleva desde el año dos mil doce fíjate que vimos el primer sondeo sobre este tema lo lleva uno por ciento Banco no creo que la cosa

Voz 1727 03:12 en el caso del PSOE los electores que pierde se queda en casa hay muy poca transferencia otros partidos qué pasará con ellos si se deciden finalmente a votar si hoy hubiera elecciones y salieran a votar esos electores que pierde el PSOE pero que no se van a ningún sitio que pueden inclinar

Voz 1 03:28 hombre claro si se desde estire lo que hay que tantas es porque están en su casa por qué están tan enfadados no entonces es como decir no es que se enamoran claro pero el tema se van a Rey enamorar a la pregunta no es porque es heridos no porque no vuelve no vuelen porque probablemente el partido tal y como hasta ahora no les motiva no les anima hay una Ciria un patriotismo de partido lo por así decirlo que es muy fuerte históricamente en el caso de comprensiblemente porque es un partido que ha sido fundamental en la construcción de esta España democrática que tenemos Illes es muy difícil hacer el paso un diez por ciento te diré días quince que se ha pasado ciudadanos Iker con difícil que el vuelvan el traspaso hacia Podemos se ha cortado por el momento pero también es cierto que de Podemos al PSOE ya en el traspaso de cotos costó grande que hay es un voto de casi el cuarenta por ciento de su voto hacia ciudadano hacia lo que fue es un poco un exagerando y por decirlo alguna manera pues es la versión inversa de lo que pasó cuando los de a para Alianza Popular pues ahora los de Herederos históricos de lo que fue del PP pues hay una parte que aparte moderada hace interista que salían los sondeos pues opta mejor conciudadanos hoy por hoy no está historia

Voz 1727 04:47 lo que hoy por hoy hoy por hoy efectivamente hay más bueno pero hoy por hoy en fin lo que va a durar toda la legislatura sigue siendo una incógnita en cualquier momento podemos vernos abocados a a votar por eso ahora las encuestas empiezan a tener mucho más valor hay más datos interesantísimos en esta encuesta por ejemplo que la mayoría prefiere elecciones generales ya que el sesenta y cinco por ciento de los votantes del PP no quiere Rajoy de candidato dos datos que hablan parece claro del fin de una época no sea la que sea la época que llegue después

Voz 1 05:20 estoy de acuerdo en que estamos ante una época yo creo que el fin de un niño en una banda digamos que la banda centro derecha derecha esos está produciendo un cambio una una reorganización que es comprensible agudos todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos Sopena mucho en la banda de la izquierda pues está pasando un poquito lo mismo modo la medida que podemos sin estar en su mejor momento brillante pero señales de que dentro de la organización hay una comprensión de que bueno se ha tratado de asaltar los cielos no gobernará esa triste a tierra que eh que tenemos todos los días bueno pues eso puede haber mitigado el el fondo al fervor por el el temor que podía producir un partido que se va a consolidar cada vez más el voto joven que el voto un voto digamos perdurable mientras que el PP el PSOE pues están básicamente asentados en voto despertara esto va a tener en cuenta que yo que es cierto

Voz 1727 06:18 sí

Voz 2 06:18 la saques vienen mucha credibilidad diciéndolo claro pero evitar más corto que los Pablo Simón ha querido digo que estoy en la vivo y Pablo mucho más está claro

Voz 1727 06:32 desde las manos diciendo no ya lo decía yo ya lo decía yo

Voz 3 06:35 por eso todos los jóvenes

Voz 1 06:37 es que Pablo muy perspicaz entre otras cosas aparte de ser joven

Voz 1727 06:40 es una última cosa José Juan qué peso tiene la crisis territorial la crisis catalana en el ascenso de ciudadanos todos sabemos por supuesto que mucho pero eso se ve también no ahí en las entrañas de la encuesta

Voz 1 06:53 claro es que me me que cuesta torticeramente que uno se queda a la superficie lo más abatible pies la estimación unos resultados elecciones lo interesante no es es muy interesante es la foto fija de que piensa labor a los españoles porque eso es lo que va digamos preparando el camino para para lo que tiene adelante el otro puede ser más más efímero entonces en efecto lo que hay es que hay una decepción que lo dice los datos como el PP llevó al tema catalán de toda España no digamos en Cataluña donde se ochenta y cinco por el que lo piensas creen que se ha equivocado muchísimo tratando el tema catalán en segundo lugar que no olvidemos que el partido más votado en Catalunya fue Ciudadanos y que el PP se quedó con cuatro escaños es decir todos los que dicen que la sondeos muy alto pero luego esa quedar en nada de nada bueno pudo pasar al principio cuando algún partido naciente pero no olvida que cuando en la que se armador han hablado con la que somos cuando cuando nosotros más dijimos que Ciudadanos podría quedar del partido en Cataluña se originaron hay cosas muy divertidas entonces evidentemente la sensación que al ciudadano es primero que entiende el problema catalán lo mejor que Pepe II que ha ganado en territorio que no era el propicio perseguido que suele la credibilidad de partido capaz de de llegar las elecciones el resto España como hay decepción con como el PP está tratando el tema ya han visto que un partido constitucional que no es españolista estrictamente hablando eso son insultos de veinte k no es un partido que es un luego tiene las tres banderas la europea la catalana y la española bueno pues no es precisamente el españolismo verdad con la bandera española bueno pues pues algunas y sido fundamental para el crecimiento de Ciudadanos el éxito rotundo que han pedido que luego tiene que ser algo y invisible pues es muy llamativo muy competente le faltan bases pero bueno y a Macron

Voz 1727 08:53 estar el presidente de la República muy alabado en el exterior y con crisis interna por las reformas eh que no es capaz de contribuir las protestas

Voz 1 09:02 siempre he Zapatero estaba poníamos verde una película

Voz 1727 09:07 hola Juan Manuel Santos o Juan Manuel Santos lo que acabo de hablar

Voz 1 09:12 Gorbachov que era un ídolo en héroes de Occidente podría haber Si bueno no todos los vemos hierba mejor el jardín Recino quemando