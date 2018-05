"El Acueducto de Segovia parece de cartón piedra

Voz 1 00:00 en algunas semanas que no veíamos a José Castro pero se ha mantenido firme en el terrorismo no crean no porvenir aquí es terrorista no no uno revista de hecho acaba de llegar del festival de Eurovisión Lisboa donde apostó todo todo lo que tiene por el triunfo de Alfred y Amaia explicó a los organizadores que Australia e Israel también son Europa y si él es el que confundía o Caetano Veloso con Chavela Vargas Castro amigo ocho h muy buenas muy buenas tardes quería mucho hay alguien que muere un gatito y alguien en Twitter me dice no se dice hecho siempre era un gallego mira con las tasas vendido hachís al apostolado de ofendida de todo pero ya como una ya es como un una costumbre por eso él me llama Pony cuando yo digo ocho tú dices hola dice bueno hemos llamado a Josep para analizar con un fenómeno reciente se ha transformado Nos ha transformado todo sin críticos de todo tipo de productos y servicios a golpe de todos hemos convertido en analista gastronómicos opinadores de arte de productos probadores de instalaciones hoteleras todo es criticable incluso Un puesto veintitrés en Eurovisión

Voz 2 01:19 el puesto pues en suena mierda no pasar ahora osea estamos contentos

Voz 1 01:23 ya no pasa nada la crítica amigos se ha convertido gracias a internet en un género literario en sí mismo y José Castro se ha puesto asimismo cuatro estrellas y media altiva Advisors de los colaboradores radiofónicos para analizar la críticas toma ya si esto no es una es la idea alguna ni se bueno pasar a sé que vas a ver

Voz 3 01:43 esto me recuerda a uno que había criticado un hotel diciendo que las cámaras las camas no eran cómodas y el hotel todavía no sabía inaugurado bueno así que el director del hotel les dijo que por favor le informase más sobre el futuro

Voz 1214 01:55 ver si veía bien el servicio pero sí muy discreta bien sabemos hacer críticas que cosas que no existe

Voz 1 02:01 críticas de luz de del otro y además gracias a él barroquismo acabamos con él pues pudimos hacer un extracto de algunas de las mejores críticas sobre la catedral de Burgos que Atapuerca que mucho barro

Voz 4 02:15 hoy en este momento inauguramos estado crítico

Voz 1 02:30 está muy bien ya te mueve para mañana no vale pero bueno mientras un poco de acuerdo con esto pongamos esta otra

Voz 1214 02:38 bueno vamos a explicar pues sí porque mira la gente se mete con el arte con la selección de las obras con el servicio al cliente que me encanta el servicio al cliente así de algunos museos o de algunas catedrales cualquier cosa que te puedas imaginar ayer precisamente veía un tuit que pretendía darle bienvenida a los nuevos usuarios de Twitter decía tiene usted derecho aún ofendido si no tiene ninguno Twitter le asignará uno de oficio este es el mundo de las redes sociales que es I love andarse por algo pero bueno yo he ido mucho más allá que el que el barroquismo Mido en un periplo que ha trasladado fronteras y de hecho estaba recordando que este hace dos fines de semana estuve en Cuenca Nuria

Voz 1 03:13 las fronteras las olas traspasa

Voz 1214 03:16 las traspaso etcétera donde no pasa nada

Voz 1 03:19 pero al ser tú el terrorista digo me

Voz 1214 03:21 el traspaso fronteras no vaya a ser que ahora cree entonces estaba pensando que estuve en Cuenca hay estuve visitando algunas de las maravillas de Cuenca Cuenca tiene un montón de museos además por habitante yo no sé si es la ciudad con más museos por habitante pero la cuestión es que estuve allí ir por supuesto fui a ver pues cosas importantes como las casas colgadas ir tú qué opinará la gente de las casas colgadas que eso un monumento natural prácticamente

Voz 1 03:42 claro que sí pero que exige trabajo de campo

Voz 1214 03:45 es un trabajo de campo bueno pues tenemos aquí un crítico gastronómico perdón arquitectónico esto Joy sembrada que además ya sabes que las críticas les pones un título en Trip Advisor es tienes bueno unir tranquilo titulado ahí la gente también saca su vena creativa como titular y si entonces dice ni son casas colgantes Nico ligadas Antonio Jesús R dice son las mal llamadas casas colgadas au colgantes pero lo único que parece que cuelga son los balcones nada más también es verdad que no me esperaba gran cosa cuando fui a verle ya estaba en lo cierto frontones joya estaría no vayas a cuencas y me las la edición de las casas como es bueno hay otros es muy tajante el título me encanta es un haiku dice decepción descripción decepción Loli Herreros me esperaba otra cosa después de leer opiniones pero en realidad es un edificio que los Val conceptos sobresalen la Roca pero no más

Voz 1 04:40 pero a lo mejor esperaba no se Infinity Ward superhéroe yo creo que la gente

Voz 1214 04:45 está muy influida por Juego de Tronos piensa que va a haber grandes y la verdad es que alguien no le impresionan las casas colgadas yo creo que

Voz 1 04:53 aprender unas nociones que sigamos repasando algunas de de las criticas hacia esa maravillosa ciudad hay algunos de esos

Voz 1214 04:59 pues sí dentro de las casas colgadas muchas lo sabréis está además el Museo Abstracto de Cuenca que eh sí sí sí es una maravilla que se reparte por todos los pisos del edificio el título que le dan a este museo que está ahí dentro era vergonzoso comportamiento vergonzoso comportamiento puntal a tus as tu kilos dice llegamos a las diecinueve XXXV nos empiezan a advertir que cierran a las veinte pues hay una vez ya podríamos llegue a las ocho a las veinte pues la gente se cree que cuando dio las a las veinte horas a las ocho cierran las puertas iban sacando a la gente no no no unos minutitos antes ya que claro claro atención que es un museo de varias plantas que llega con veinticinco minutos Di dice los empieza a advertir que cierra a las veinte a partir de ahí un señor detrás de nosotros cerrando las ventanas e insistiendo que no nos que nos demos prisa hasta tres veces no lo dijo así no se puede haber somos así

Voz 1 05:53 no se puede ver un museo desde luego a venir un poco antes también estamos de acuerdo

Voz 1214 05:59 antiguas tuvieron que así no se puede ver un museo eso está clarísimo bueno otra maravilla que en Cuenca es la Fundación Antonio Pérez que es un museo de arte moderno abstracto con objetos encontrados todo además tiene unas vistas al hueco bueno tiene Hall tiene Chillida Equipo Crónica es una maravilla Museo no en la crítica de María Luisa dice para los muy amantes de lo abstracto Cardelús

Voz 4 06:23 muy amantes muy amantes de Andy Jamal no sé si te gustan poco

Voz 1214 06:27 vaya si yo espero que te tiene que interesar tiene que ser muy ella se ve que dentro despistada dice mi imaginación no da para tanto lo siento pero no me gustan sus cuadros cualquier niño de dos años podría realizarlos desde luego cualquier colegial haría mejores obras vale pues para los muy amantes bien los demás

Voz 1 06:49 no vayan y que más cosas viste en Cuenca bueno

Voz 1214 06:51 pues en Cuenca por supuesto fui a ver la Catedral la acatará curiosamente la queja más habitual en las redes sociales sobre la catedral es muy español que se cobra hay que pagar cuando hay que pagar para ver desde que los edificios históricos llenos de obras de arte pues se mantienen solos dice

Voz 1 07:08 desde las críticas si entonces dice uno

Voz 1214 07:10 el titulares descuidado caro la Catedral dice la la la la autora de esta crítica es que dice en nuestra opinión cuatro euros con ochenta por persona es un precio desorbitado teniendo en cuenta el mal cuidado del interior altares llenos de polvo demasiado restaurada no merece la pena entrar pero cuidado que a esta a esta crítica en concreto le responde el director de la cantera a respuesta de entonces le dice el altar lleno de polvo ese es el de la capilla de los apóstoles que hace un mes conseguimos por fin iluminar para eliminar esas suciedad tenemos que hacer un plan de restauración de los altares que no es como quitar el polvo con un plumero es un proyecto que nos costará más de cien mil euros bueno y diga dice Manos arriba esto es un atraco esto tiene que ser un clásico no pero lo que me encanta de critica reales en este caso la catedral de Burgos Cuenca este además me encanta porque la envía uno que se hace llamar ávido lector pero ávido lo pone con hache entonces no puedo decir si puedes H

Voz 1 08:25 ha habido con hache no eres muy hábil esperaban ella empieza mal con he dice

Voz 1214 08:31 la restauración que han realizado es abusiva no han conseguido conservar los materiales previos reforzar la apariencia que tiene por Dios es una catedral del siglo XII XIII ahí parece que se ha hecho ayer lo que olvida a nuestro querido ávido lector se lo digo yo porque no se lo dice el director es que a principios del siglo XX se cayó la torre de Giraldo y hubo que restaurar la fachada por eso es famosa la catedral de Cuenca por de la fachada es mover es decir desde el veinte Inite pues si te digo la otra yo les recomendaría

Voz 1 09:00 conseguido observar de las recto anterior al caerse variable

Voz 1214 09:03 ya verás en la cátedra no es fácil conservarlo bueno ella es más paga o paga por una visita guiada y te lo explica Barceló algo más pero bueno pues sí porque además en de de de Cuenca medido otros sitios va España recordemos que es famosa porque España mucha gente no lo sabe después de Italia y China es el tercer país con mayor número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad de la Unesco propone ahora si así pasó algunas de las típicas he decidido que voy a aquel que me he ido me ido a ver qué opina la gente sobre estos monumentos que tenemos en España a ver así que por ejemplo el Acueducto de Segovia el monumento miedo me da yo dice esto quién se puede meter gol el monumento comenta

Voz 1 09:44 no lo no me lo vas a poner un pero lo que dice

Voz 1214 09:49 título parece de cartón piedra prescribe el el L abuela dice hola quiero expresar mi muy humilde opinión sobre este monumento tan mediático exageradamente extra valorado fue una construcción importante e innovadora para su tiempo pero hoy en día

Voz 1 10:08 es una conducta y no canalizaciones ya está muy sobrevalorado eso eso sí que ha hecho lo romano para nosotros hay que quejarse salen entrenador