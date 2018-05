Del barco de Mercero no nos moverán

Voz 1 00:00 y hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:06 que estén retirando estos días las últimas cabinas telefónicas en la Gran Vía de Madrid puede que sea una casualidad pero es también una bonita despedida para quién hizo de un hombre encerrado en una de ellas

Voz 2 00:17 que ha pues Saleh esos será Bach abre empuje fuerte pero yo sólo cabe un grupo de jóvenes durante un verano en Nerja

Voz 3 00:24 no no no no nos queremos un barrio entero entorno a una farmacia

Voz 4 00:35 Romeral es el hombre

Voz 1995 00:37 digo que hizo todas a una manera de contar el mundo ha muerto Antonio Mercero pero deja un legado inmenso en la historia de nuestra televisión de nuestro cine nuestra memoria una enorme huella para quienes como quiénes está escuchando laísmo encontró en el modo de contar historias de Mercer una de las mejores razones para dedicarse al cine Alex de la Iglesia muy buenos días pues sí intentando no no no perder las buenas costumbres de recordar a aquellos que no hicieron buenos Antonio Mercero nos hizo mejores a todos y no sé si lo estamos poniendo en el sitio que se merece a alguien como Antonio Mercero

Voz 0076 01:18 hombre es que esas muy de muy bien nosotros no vamos a olvidar luego recordarlo solamente por por una parte ha estado no

Voz 5 01:25 eh

Voz 0076 01:27 no era el el ejemplo perfecto de profesionales también una persona que profesional de cine quiere decir que una persona que puede hacer que pues ser una serie más adolescente una una película de terror quizá las las las primeras las primera división que que vemos en España que tienen digamos en formato que ahora hemos adoptado todos en fin a Antonio irse siempre para todo que todo lo hace bien sabes y que luego encima pues pues me Money se cree mejor que nadie y hablar contigo como como si fuera se pues eso igual a igual es es es esa esa persona la de pronto cuando yo se ha ido esa personal a que me gustaría parecerme no

Voz 1995 02:15 como presidente de la Academia de Cine en dos mil diez Alex le entregó el Goya de Honor lo hiciste yendo a su casa porque entonces ya Antonio no se encuentra muy bien vamos a escuchar el emotivo encuentro que tiene lugar cuando tú lo entregas ese Goya además

Voz 6 02:34 cómo estás

Voz 3 02:36 tanto

Voz 6 02:37 pues mira te traigo aquí un regalito de tus amigos de tus amigos de la profesión porque hemos pensado que sería buenísimo que tuviera un Goya gracias muchas gracias muchas gracias una cosa es una de las razones por las que hago cine sería por eso quiero darte este Goya por qué esto es una demostración del respeto y la admiración que tenemos

Voz 1995 03:00 Alex Training palabras me pone la piel de gallina escuchamos eh

Voz 0076 03:05 no no todo esto dedicarse al cine como me imagino toda la radio y como tantos otros depende de cuáles son las personas que has conocido sobre todo con la sean cuáles han sido los momentos que te han hecho decidir de a dedicarte a esto y normalmente son emocionales son tú no te dedicas a una cosa tan tan demente como no fíjate una por una ilusión oponer una emoción que intenta es no perder no y cuando recuerdan estos no sé cuándo esa es la cabina obviamente no podía ya lo he dicho pero lo repito se me parece que es una de las obras con el tanto no tanto por por por su repercusión sino por su por su significado por su contenido sea yo ya me veo reflejado en la cabina yo creo que que este país si este país tiene mucho no una resonancia al fuera de vez en una situación imposible que no se merece que quiere pronto se han encontrado ahí no se explican no embargo pues asisten perdona asisten a pues eso a la mirada pasiva de los demás

Voz 1995 04:09 me parece una analogía soberbia tremenda es cierto vivimos en la cabina dos enterrar pero déjame decirte la guerra de papá Tobey cuando después hemos flipado y hemos construido una imaginería los Juni Se con una serie de películas que venían de fuera hemos flipado contra eso

Voz 0076 04:25 pero papá decía española bolsa americana o qué pasa si dice llenaba de gente el cine luego por no hablar de las de las series Verano azul detenía el país osea todo el mundo están enganchado con Chencho y con y con entonces pues eso todos los personajes que y esas estábamos haciendo esto no diciendo todos los días no

Voz 1995 04:49 pero hacíamos camisetas con Los Lunnis películas

Voz 0076 04:55 me acuerdo cuando corrían por la playa y eso no lo hemos olvidado

Voz 1995 05:03 pues reivindicamos Alex cuando tuvo oportunidad ya que darte las gracias hace ya unos años cuando tuviste oportunidad como presidente de una institución importante fuiste a su casa y agradecí esté todo lo lo bueno que no sé que nos hizo la vida Antonio Mercero ojalá que pongan una cabina si alguien está viendo la gran Lía recordemos a los que hicieron mejores resultados

Voz 0076 05:22 pues sí la verdad es que confesar de unir televisión y cine fíjate el primero no queden bueno junto con Chicho no ya habido precursores que ya nos han ido contando oye que esto de la televisión y el es lo mismo son diferentes formatos son diferentes ventanas de exhibición pero tan importante es una como la otra y ahora lo estamos viviendo osea ahora estamos diciendo eso que pues Antonio no de alguna u eh pues

Voz 7 05:47 prefigura antes de nadie no

Voz 1995 05:49 Alex es siempre un placer escuchar tu voz aunque sea para para lamentar una terrible pérdida la Antonio Mercero un abrazo grande gracias

Voz 0076 05:57 un abrazo a vosotros fallecido el pasado sábado

Voz 1995 06:00 a tener Mercero con un abrazo a toda la familia

