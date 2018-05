“Los bancos consiguen dinero a 'tipo cero' y nos lo dejan a un interés muy alto”

Voz 0927 00:00 los créditos al consumo para comprar coches electrodomésticos están creciendo pero no tenemos claro si es bueno o es malo entre otras cosas porque aquí somos líderes también pagamos más que nadie por estos créditos

Voz 1 00:16 las cuentas claras

Voz 0927 00:19 para hablar de este asunto hemos llamado a nuestro economista de cabecera Pau Monserrat qué tal cómo estás Pau

Voz 1690 00:24 hola qué tal buenos días qué te parece esto

Voz 0927 00:26 porque ha subido el año pasado los créditos al consumo un quince por ciento por un lado bien pero claro también tiene su parte negativa no tuve alguna parte negativo sólo positivo cómo lo ves tú

Voz 1690 00:38 no que hay que aumente el crédito al consumo hay un factor positivo que es que la tanto las entidades financieras como los que después se animan a endeudarse ya de jardinero eso significa que hay unas perspectivas lo de que la economía va a funcionar mejor portando es el factor positivo el factor que podemos poner no como negativos sino como a estudio es si este créditos está concediendo de forma responsable está solicitando es decir si hemos aprendido algo de la crisis de jardinero de forma un poquitín razonable el punto más negativo es que los los costes de intereses que estamos dejando en España no son precisamente de uno de los de un país potente

Voz 0927 01:16 bueno es que es una barbaridad porque el interés medio que estamos pagando por escritos es del ocho coma treinta por ciento pero es que en Europa en Europa es del cuatro ochenta a pagamos mucho más que la mayoría de los países sólo nos superan le Lituania Estonia SLO Eslovaquia Grecia

Voz 1690 01:31 efectivamente estamos a uno o a un ocho treinta para los créditos al consumo entre uno y cinco años lo cual aparte de que ya como valor absoluto nos puede parecer alto un ocho treinta es que eso los mismos tipos que se estaban dando en España cuando el Euríbor estaba al cuatro cuatro y pico parcial cinco más eficaz que en realidad es muchísimo más alto porque los bancos están coinciden consiguiendo liquidez del Banco Central Europeo europeo a tipos prácticamente cero con lo cual este ocho coma treinta es muchísimo más elevado en un escenario de tipos de interés negativos

Voz 0927 02:05 Adicae ha llegado a decir que estamos en la usura

Voz 1690 02:09 bueno todo claro todo depende en que hagamos la referencia a nuestro banco nuestro Tribunal Supremo la usura la tiene bastante delimitada en el tipo de interés pues que estén por encima del veinte por ciento aproximadamente no creo que podamos decir que es usura desde un punto de vista legal pero sí que es cierto que con los tipos de interés en el mercado mayorista que accede los bancos están dejándonos dinero a un tipo muy Levante

Voz 0927 02:35 cuando dices lo de que a ver si estamos volviendo otra vez a las andadas lo dices por esa advertencia al Banco de España con estos créditos con riesgos o que estemos cayendo otra vez en pedir demasiado debiendo que podemos asumir o los riesgos que tienen los bancos al dar créditos a gente que luego a lo mejor no tiene facilidades o tiene problemas para apagarlo

Voz 1690 02:54 claro sobre todo a la la no ha dado tiempo para que la cultura financiera de nuestro de la gente de la familia ideas empresas aumente de forma importante y por tanto la responsabilidad viene mal del miedo que que no es mala responsabilidad temer a los créditos pero no viene tanto de la formación donde yo señalo porque yo señaló en muchos profesionales a totalmente objetivos señalan sobre el que no se han puesto las bases legales ni ni se han cambiado las normas de los supervisores del Banco de España sobre todo para que haya incentivos para que la banca deje de forma responsable la banca sigue teniendo los mismos incentivos que cuando se gestó la agredir la crisis de dejar de forma muy arriesgada porque se les ha enviado una señal muy clara si tenéis problemas porque habéis dejado de forma irresponsable no os preocupéis que para que para eso está la el sector público y los rescates en cambio no se le penaliza cuando banco haya dejado dinero pues en un préstamo personal a una persona que no tenía ni nómina por poner un ejemplo si esa persona que prudentemente cualquiera diría que alguien sin ingresos estables pues puede tener problemas para devolver el préstamo no se eleva a sancionar al banco de ninguna manera en cambio el que no ha pagado el precio pues eleva a embargar todo lo embarga hablé Presente y futuro por tanto tenemos aún una tarea pendiente que es que los bancos que dejen dinero de forma irresponsable pues tengan una sanción en el interés que cobran en el dinero que han dejado que esto ahora no pasa ahí

Voz 0927 04:26 algo que justifique por qué pagamos más que la mayoría de los países de nuestro entorno

Voz 1690 04:31 pues yo yo te voy a ser sincero yo creo que es porque los bancos saben que nosotros estamos acostumbrados a pagar intereses de los préstamos personales altos porque en cambio si nos fijamos en en los tipos que pagamos para préstamos para adquisición de vivienda no estamos tan mal colocado estamos a este tipo de préstamos a más de diez años estamos al dos XXXI tenga una posición más en la media por ejemplo Austria también deja los treinta así que yo creo que es porque el el cliente español seguimos pensando primero que estamos muy blanca dictados y por tanto no tenemos demasiadas opciones al cuando vamos a buscar crédito cosa que no pasa en otros países europeos que tienen otras opciones como mucha costumbre de pedir préstamos fin de estos lignito eso por otra parte que así como en las hipotecas sí que tenemos consciencia de que hay que hay que mirar mucho el tipo de interés y hay mucha competencia en el préstamo personal un ocho Nos parece relativamente barato pues porque lo pagábamos antes también con lo cual entre que no nos fijamos y que no hay tanta competencia pues por eso es que están tan alto los prestamos

Voz 0927 05:39 pues hay que tener mucho cuidado porque por ejemplo no sabemos que en no cerrar una cuenta en la que podemos no tener dinero nos puede costar hasta ciento cuarenta y dos euros al año que entre quedarnos en números rojos estando en un banco en otro puede ser la diferencia entre un tres y medio por ciento un cinco por ciento que las tarjetas de débito en unos bancos no no las cobran en otros no pueden cobrar hasta cerca de treinta euros o que hay mucha diferencia las transferencias que hacemos por Internet también en los créditos mucho cuidado a quién le pedimos el crédito no

Voz 1690 06:09 claro primero que aquel que le pedimos de crédito que vinculación nos obliga a decir si además del crédito que ya es caro sea de manos obliga a contratar un seguro prácticas demasiado habitual en nuestro país pues aún se hace más caro hay que mirar hay entidades pero son todas todos los créditos en España son caros pero hay entidades que están por debajo de este ocho treinta esa sería la referencia de las de los préstamos menos caros entidades por encima del ocho treinta que sería la referencia de

Voz 0927 06:37 estamos muy bien Serra economista de cabecera de ser consumidor muchísimas gracias está la próxima adiós