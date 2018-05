Ritos ancestrales del Amazonas

Voz 1 00:00 ni ningún unos unos niños yo

Voz 5 00:23 los peces son tan sobre las Agus para capturar a sus presas y dos felinos se desplazarán es hermoso y cero donde la clave de la supervivencia es la adaptación nos adentramos en el Amazonas de España

Voz 0772 00:59 todos los lugares del planeta tienen su historia incluso aquellos que relacionamos como escuchábamos ahora en este fragmento de un documental de televisión española de de La dos dedicado al Amazonas

Voz 7 01:09 este espacio

Voz 0772 01:12 que que cruza eh un montón de países en el continente americano como Ecuador Perú Colombia y Brasil como digo quizás es más conocido no por esas referencias vinculadas a la a la flora y fauna exuberante y fantástica que que REC corre a lo largo y ancho todo el el río Amazonas pero también tiene su aspecto histórico de los diferentes pueblos que que allí viven y han vivido y sobre todo cómo interactúa en la actualidad desde Occidente con con este con este lugar en mis manos tengo un libro publicado por el punto de vista editores la serpiente líquida cuyo autor Alfonso Domingo nos acompaña en estos micrófonos de la máquina del tiempo aquí en Ser Historia Alfonso bienvenido de nuevo

Voz 8 01:58 SER Historia muchas gracias qué tal estas noches Alfonso

Voz 0772 02:02 es compañero de viajes tuvimos hace unos meses la oportunidad de recorrer la

Voz 9 02:06 el gran río otro gran río en este caso el

Voz 0772 02:09 Nilo en Egipto estaba acordándome ahora de ese texto en una cafetería en en en Asuán bueno es algo más esperanzado en los compañeros que la la esencia del viaje la esencia del viaje desde luego desde luego que si el ante título de este libro Un viaje amazónico con los chamanes y las plantas maestras como digo el título es la serpiente líquida Alfonso yo tengo aquí anotada la la primera pregunta que te quería hacer eh cuando hablamos del del Amazonas pensamos en un lugar absolutamente distinto a no solamente a una ciudad sino a cualquier bosque cualquier campo cualquier zona salvaje de más cercana a nosotros es casi como un viaje hacia otro planeta podríamos entenderlo de alguna forma

Voz 9 02:50 sí desde luego es un espacio radicalmente distinto al que estamos habituados a a transitar no Ia de parte que en su siete mil sesenta y dos kilómetros de longitud el Amazonas que es el río más largo del mundo el más caudaloso atraviesa en diversas áreas diferenciadas bastante diferenciadas porque no sólo es que nazca en Los Andes sí vaya poco a poco deslizándose hacia la olla amazónica contrariamente a la adicción que se podía pensar hacia el Pacífico va hacia el Atlántico sino que además va recorriendo en sus en su pequeño declive porque no están a salvo la primera parte que sí es es muy abrupta se va deslizándose iba pasando por una serie de países de territorios de hábitats Si de paisajes distintos muy uniformes en cuanto que piensas que sólo es selva Hay esa vida salvaje que la selva pero hay una diferencia tremenda entre una selva peruana por ejemplo en una selva brasileña de de finales de o la desembocadura del Amazonas no lo sabe son dentro de la uniformidad que tiene a la selva o o el paisaje amazónico hay muchos habitadas muchos paisajes muchas imágenes muchos pueblos que evitan a sus orillas

Voz 0772 04:10 todo absolutamente agreste Ésta es la razón principal por la que ni castellanos portugueses en en aquella época hasta ahora prácticamente ahí siempre se dije no de la cantidad de especies nuevas que se descubre de animales porque en realidad no deja de ser un un lugar prácticamente de desconocido

Voz 9 04:27 bueno hay un partes que están todavía o muy poco exploradas o no exploradas pero en realidad el Amazonas sufre una serie de agresiones cada año que van limitando digamos el el territorio que es de selva o que sería lo que sería salvaje y cada vez es más escaso no no sólo por lo fase de Eiros de Brasil au por la los cultivos que se dan en otros países sino porque la apropiación del hombre buscando minerales en fin la la propia presión sobre esos paisajes Betts Gener las los va transformando no iba cambiando ese hábitat que como tú dices eh todavía tiene sorpresas tremendas de repente en este viaje yo me acordaba el otro día cuando estaba cuando lo recién cogía el libro que había salido de la imprenta ir al azar de repente una expedición que hice con un con un biólogo que era especialista en Palacios había descubierto otras especies nuevas en un en menos de diez hectáreas no sea que que da continuamente sorpresa ya parte que es un almacén farmacológico impresionantes no de sustancias que allí y que bueno pues ha suscitado también el el interés y la codicia de las grandes corporaciones farmacéuticas también por otra parte

Voz 0772 05:43 bueno las empresas farmacéuticas también ha sido muy importante para los propios pueblos que viven que viven allí que han sabido interactuar muy bien con ese entorno natural que les ha rodeado para utilizar las plantas de de una manera u otra no plantas para para curaciones para entablar esas conexiones esos viajes astrales casi para entrar en contacto con las divinidades

Voz 9 06:05 sí la verdad es que la Amazonía o el Amazonas es las plantas porque realmente se habla de un ecosistema único y lo ves pero no por la riqueza de suelos no es por la biomasa vegetal que contiene y que es el almacén de Aguadulce más grande mayor del mundo todavía no a pesar de las agresiones que sufre cada You cada temporada no irás plantas son consustancial a la naturaleza la Amazonas es realmente el la variedad que de de de organismos vegetales que hay que sirven para todos de la sangre de Drago que que sirve para cicatrizar hasta las plantas maestras solo que mal considerado son mal denominadas como alucinógenas no tipo ayahuasca o en fin todas estas que sirven para descubrir otro tipo de realidades u otro tipo de aspectos de la propia realidad hay yp la introspección personal son realmente un abanico o un inmenso de de de posibilidades que tiene de la humanidad para para poder emplearlas en el en lo que deberíamos emplearlas en mejorar la condición humana no solo física sino mental no

Voz 10 07:18 además eh precisamente la ayahuasca es la ayahuasca es quizá uno el la tarjeta de visita no la la la planta o el eh

Voz 0772 07:28 más conoce la gente no que más se identifica con con con este tipo de de lugares en en este caso la la Amazonía pues para crear esos puentes no directos para contactar con con los dioses es un un no sé cómo llamarlo un brebaje o algo que esa

Voz 9 07:44 no sé si en qué hoja no cambia suele puede decir porque efectivamente comunica con los dioses la ayahuasca es un poco la la bandera de enganche de una nueva espiritualidad ha salido muchos semanas Amazonas cuidado que también ha salido brujos gente claro sí es una herramienta muy poderosas una sustancia muy poderosa pero no sólo Huesca el Arango por ejemplo que es una cosa hacha hay una serie de plantas maestras que sirven casi para lo mismo que la Huesca hay que tienen unos efectos que iba a decir a un y es absolutamente maravillosos para el cuerpo no lo que pasa que todo eso exige un cuidado y exige una dieta exige un a una concentración lo que estás haciendo no se puede tomar como la gente se toma un triple o algo para no no eso hay que decir esto es muy serio y es algo que puede servir para la sanación física y mental de la gente si se hace con las pautas adecuadas eco la gente Guada no sea yo a la verdad es que continuamente tengo la cantidad de gente que hay una sesión de aguas que no sé yo aquí ya no tomo aguas en en Occidente digamos en España hay una toma cuando la toma toma allí gente hay confianza porque porque hay muchos N8 MANES que utilizó en una sustancia que es muy poderosa con con cuatro meses que han ido por ahí ese creen que pueden utilizar algo que realmente hay que tener un cuidado exquisito no porque es una sabiduría ancestral que viene a Huesca está es un brebaje hecho de dos plantas la alianza que es buena exteriores Ska P y una pija hacia que es la crisis que estaba que tiene en realidad el demente pasa las Anger una pequeña cantidad de sustancia de este Mt pero si no hubiera Galiana no podría pasar la sangre porque tenemos una sustancia en el estómago una enzima que me reía por lo tanto esa sabiduría ancestral que viene de miles de niños que ha sido destinada en la cuenca amazónica no se puede tomar a la ligera eran se puede banalizar la no sea que decir mucho respeto por las plantas nos pueden ayudar mucho nos pueden servir de mucho pero hay que tener ese respeto eh bueno pues nada de frivolidad con con estos temas no

Voz 0772 09:58 domingo que ese no lo he dicho al principio es escritor cineasta y periodista también de alguna forma autor de este libro la serpiente líquida tú qué ha sentido al tomaran ayahuasca que como no ni fumo ni bebo y lo más que he tomado es ahora en la comida casi un poli aumenta lo más extraordinario

Voz 8 10:16 a lo largo de de vivida bueno

Voz 9 10:19 son sustancias yo la primera vez que las tome que fue en mil novecientos ochenta y siete Mi primer viaje a Amazonas y la verdad es que a mí para mí fueron trascendentes porque las hice además con los chamanes con la gente adecuada eh están en primera novela la primera novela que yo públicos mil novecientos noventa y uno la madre que me dieron el premio aquí en la Feria de Madrid y yo estamos que es una novela de infancia me dio las claves para interpretar toda mi infancia una serie de cosas y de problemas que había tenido hijos bueno para mí fue absolutamente maravilloso a partir de entonces retomado en fin cuando con chamanes si ir digamos e incluso con tribus distintas y con y rituales distintos el efecto siempre el mismo porque como yo digo la Yeguas como el Arango como las cosa como todas estas sustancias en realidad eres tú mismo no lo que pasa que hace una introspección que a lo mejor en el psicoanálisis de puede durar diez años lo haces en una serie de horas sobre con humor que eso lo maravilloso de todo esto es decir éste me me pones primero te rías ETI de reyes del mundo haces una serie de conexiones con las demás criaturas vivientes la utilizas bien Isidora siempre digo que la sesión se compone de tres una buena sustancia

Voz 11 11:40 una buena compañía y un buen conductor o echa mano que realidad seis

Voz 9 11:44 Juan curanderos no si se dan esas circunstancias el puede ser maravilloso porque cualquiera porque es un viaje hacia el interior de cada uno que bueno es decir cuando tienes que purgar demonios y cosas no pero que sales mejor de lo que entras no y esos lo bueno que te pueden dar las plantas Si ya te digo no sólo hay aguas casi no otras sustancias que ya ha tomado y que me han ayudado pero que tienes que dieta que tienes que hacer que el cuerpo pues en fin este en ese

Voz 11 12:13 a mí no no no se puede tomar como si fuera pues eso vino o una

Voz 9 12:19 las sustancias psicotrópicas cualquiera por ahí no no lo eso hay que tener un respeto como yo

Voz 0772 12:24 pues vamos a ir paso a paso si te parece poco a poco de en principio vamos a ir leyendo tu libro la serpiente líquida Alfonso Domingo publicado por el punto de vista editores para de enterarnos a conocer la la magia de este lugar maravilloso el Amazonas y toda la región de de la Amazonía en donde a lo largo de los últimos siglos de bueno pues han marcado las pautas y los pilares de un conocimiento de una historia de una trascendencia que ha llegado hasta hasta nuestros días y que tú reflejan muy bien en tu trabajo Alfonso compañero muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 9 13:01 eh muchísimas gracias bueno además es que el Amazonas tiene mucho que ver con nosotros porque aparte de que lo descubrieran o lo descubrieran para el mundo occidental españoles no es que bueno es un sitio donde se habla español hasta buena la parte brasileña y te comprende perfectamente es decir es un sitio para ver también nuestra historia