Voz 1 00:00 el Gobierno presidido por O'Donnell temeroso de que una nueva revolución ni apeada del poder aplica una receta importada de Gran Bretaña y Francia recurrir a la guerra exterior para asegurarse la unidad en el interior en octubre de mil ochocientos cincuenta y nueve España declara la guerra a Marruecos el propio Donald encabeza el ejército de cuarenta mil hombres que parte a la guerra el plan de las tropas españolas es Partiendo de Ceuta avanzar sobre Tetuán los primeros enfrentamientos se saldan a favor de los rifeños pero el general progresista Juan Prim al mando de los voluntarios catalanes consigue en el Valle de los Castillejos la primera gran victoria sobre el enemigo esta convierte a Prim en héroe nacional

Voz 0772 01:06 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia aquí en la Cadena Ser con un fragmento de Memorias de España esa mítica serie de Televisión Española en donde S eh reproducía desde la prehistoria hasta el presente lo más granado de de nuestra historia en concreto hacía referencia a uno de los sucesos más emblemáticos del mundo romántico de mediados del siglo XIX y a la vez también más más desconocidos no quizá por el el la cultura general de seguro de muchos de los que nos están escuchando la llamada guerra de de África entre mil ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta que tuvo a España como contrincante al sultanato de de Marruecos acaba de ver la luz un libro fantástico que tengo sobre la mesa españoles a Marruecos la guerra de África mil ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta está publicado por despierta Ferro ediciones en una edición absolutamente maravillosa y muy bien cuidada ahora lo comentaba a micrófono cerrado con curso autor que ya nos atiende desde desde Bayona Julio Albi bienvenido de nuevo a Ser Historia muchas gracias Julio Albi de la Cuesta es el autor de este libro hace hace pocos meses estuvo con nosotros hablando de trabajo que había realizado de Pavía Croix hablando de los famosos tercios el ex diplomático historiador un entusiasta de la de la Historia de España y conoce muy bien el tema del que vamos a dedicar esos próximos minutos Julio en la primera pregunta que que te quería hacer en cuando hablamos es de de Ceuta y Melilla que es precisamente sobre todo Ceuta no el lugar de donde tiene la mayor parte de estos combates inicio mejor dicho de de estos combates con con Marruecos en el año mil ochocientos cincuenta y nueve es una ciudad que ya dependía de del Gobierno español desde desde el siglo XVII en el reinado de Felipe IV habría que retrotraerse un poco más a atrás en el tiempo no la primera vez que cae en manos españolas a la muerte de de base de Sebastián de Portugal no en mil quinientos ochenta y ocho que es el momento en el que Portugal y España forman una una única corona la la tradición de España de la Península con esta ciudad del norte de África viene de de varios siglos atrás

Voz 4 03:17 sí sí en efecto por una serie de circunstancias históricas en esas dos provincias los presidios que se llamaban entonces por Guarnizo Porcel guarniciones no por otros motivos una palabra de origen romano eh son parte de la Corona de España desde hace siglos en feto

Voz 0772 03:38 es conocida también esta guerra como lo decía ahora como guerra romántica no por el propio momento que le tocó vivir uno de los momentos también más convulsos de la historia de de España a mediados del siglo XIX

Voz 4 03:51 sí en efecto se le llama así como muy bien dices primero por el momento en que se produjo pero luego también bueno pues porque hay una serie de elementos exóticos no los propagarse en marroquí vestuarios ciudades misteriosas en toda la de leyendas que giraban entorno incluso que tienen su origen en la Reconquista si es una ya aparte de eso claro la cobertura que recibió tanto de escritores como Pedro Antonio de Alarcón como de pintores como Fortuny le dio a todas Sagarra o un halo romántico que bueno que hizo que el la historia de España se conozca por antonomasia como la guerra romántica

Voz 0772 04:40 una guerra romántica esa guerra de de África que quizá por el boato del nombre nos haría pensar en una extensión territorial mucho más amplia pero en realidad la la guerra tuvo como escenarios principales Ceuta Tetuán poco más

Voz 4 04:57 sí en efecto es parte justamente el romanticismo no la exageración lo desorbitado realmente en efecto la guerra tuvo lugar en un pasillo relativamente estrecho de territorio que es el que la AD Ceuta hasta Tetuan luego hubo un principio de muy en de internamiento de penetración en territorio marroquí e con rumbo a Tetuán pero eh al firmen perdón con rumbo a Tánger pero las hostilidades se suspendieron antes de que esa marcha llegar a su término porque los marroquíes pidieran la paz

Voz 0772 05:38 cuál es el casus belli cuál es el origen de esta de esta guerra que realmente duró unos unos pocos meses

Voz 4 05:45 bueno pues el origen oficial es una disputa fronteriza de tantas como fueron endémicas durante siglos en tanto en Ceuta como en Melilla con el Imperio de Marruecos pero bueno eso fue en realidad el pretexto en el fondo hay otras razones como quizá la más importante sea aparte de razones de política interior de la necesidad de gobierno Donnell de consolidarse pero sobre todo una cuestión de prestigio internacional en aquella época ya empezaba la moda del colonialismo y cualquier país serio e tenía que demostrar su fortaleza y su importancia e con ese tipo de operaciones exteriores no dio el caso más claro aparte de Gran Bretaña Francia por ejemplo su penetración en el norte de África entonces España que está recobrando una cierta conciencia de su peso específico ahí es una época de crecimiento económico como no se había producido durante el XIX pues Hispania Ai Se siente esa necesidad de proyectarse hacia el exterior hice hace como Safja en la época por las armas

Voz 0772 07:04 lo escuchábamos un poco también en en ese corte de Memorias de España O'Donnell lo que ACS proyectar que tú lo decías perfectamente ahora Julio Albi autor de este libro españoles a Marruecos la guerra de África publicado por Ediciones de experta Ferro O'Donnell como digo quiso proyectar no ese esa majestuosidad de del del poder del Gobierno español en un momento de de de bonanza económica no el yo recuerdo por ejemplo de haberlo estudiado cuando cuando iba al colegio en la universidad que es la época precisamente estos años de de la creación de los primeros grandes ferrocarriles en España que unían innumerables puntos de la Península Ibérica la Prim las primeras Industry a realizaciones en algunas en algunos enclaves ahí un valor económico muy muy alto en muchos lugares Si parece como que hay que gastar el dinero en este caso pues en en en tropas en ejercicios editar es en el exterior israelíes en el marco que como tú lo decías ahora Julio de de intentar buscar en el exterior pues ese reconocimiento internacional pues qué mejor que el que el norte de África no

Voz 4 08:14 sí en efecto es un momento de optimismo en en España que los ve incluso aventuras como por la Chinchina no en la actual Vietnam donde fuimos junto a los franceses si es un contexto que yesos yo creo que es muy importante recalcar lo en la guerra de África es el aparte de la Guerra de Independencia la más popular que tiene en la que participa España durante todo el siglo XIX es decir el siglo XIX está manchado si quieres con guerras civiles y la guerra de África en cambio es una lucha contra un enemigo exterior y fue enormemente popular porque incluso o donen llega un momento que tiene que declarar la guerra en gran parte por la presión unánime de la prensa en el Parlamento y de la opinión pública no el circo que había ese sentimiento sin duda pues yo diría de optimismo de conciencia de un cierto renacimiento Isère proyectarla esa forma

Voz 0772 09:24 realmente al siglo XIX es un siglo repleto de guerras no está al principio esa guerra de independencia esta guerra de África en el centro de la centuria luego las las guerras carlistas también que serial a la Gran Guerra Civil no de España hasta hasta el siglo XX hasta la de mil novecientos treinta y seis pero en la guerra de de África que es el foco en el que nos estamos centrando en en esta charla a además del del enemigo y marroquí había otros elementos inesperados no en el Juegos en ese juego bélico como fueron el el cólera las inclemencias de del tiempo que en ocasiones pidieron un poco de sorpresa a los participantes

Voz 4 10:02 sí en efecto fue una guerra que se declaró en pleno invierno en la época en menos apropiada en parte por lo que comentaba antes por la propia perdió presión interna y en efecto el cólera y las enferme y otras enfermedades fueron eh un enemigo yo diría aún más complicado que los marroquís y un porcentaje elevado de las baja hacia el ejercito español se le venas emotivo aunque tampoco hay que olvidar que era algo muy frecuente en la época no por ejemplo en la guerra de Crimea que es por esos años en mayo de dos terceras partes de las bajas tanto el Ejército británico como del ejército francés por no hablar ya del ruso son precisamente por enfermedades o un fenómeno eh muy frecuente en la época teniendo en cuenta el desarrollo muy relativo de la medicina

Voz 1 10:58 la guerra de África se salda en un tiempo relativamente corto seis meses con la victoria española después de sucesivas derrotas que culminan con la pérdida de Tetuán Marruecos firme la paz O'Donnell había logrado unir a todos los partidos frente a la alharaca la Paz le permite ahora beneficiarse de los exaltados sentimientos patrióticos de la población a pesar de que siete mil españoles han perdido la vida en el empeño

Voz 0772 11:43 escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental Memorias de España de Televisión Española que ilustra un poco el el escenario histórico y político del que estamos hablando en estos minutos junto con nuestro invitado Julio Albi de la Cuesta autor de este fantástico libro españoles a Marruecos la guerra de África mil ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta Julio es una época en donde grandes personajes antes comentábamos la figura de de O'Donnell ahora escuchábamos en el corte la la figura de de Prim eh justifican un poco su su presencia en el en lo dicho en muchas ocasiones casi a medio en broma medio serio en el callejero no de de muchas ciudades de España donde por desgracia desconocemos quiénes son los protagonistas que dan nombre a esas esas calles no en el caso de de Prim Nonell son quizá los los mayores protagonistas de esta guerra de África

Voz 4 12:36 sí es que mira una guerra de África para eh ser eh aparentemente romántica como he dicho antes hizo muy popular también fue la primera guerra moderna en la que participa España en qué sentido lo digo bueno en el sentido que eh el ejército va acompañado por primera vez de corresponsales de guerra de periodistas el Ejército está comunicado con la península con telégrafo que es también una novedad revolucionaria de la época entonces hay un verdadero inmersión en España por todas las noticias que van llegando de de África de los combates de las victorias de las heroicidades todo eso efectivamente hace que O'Donnell y sobre todo de una forma que creo que relativamente inmerecida se conviertan en verdaderos ídolos de la opinión pública e la gente leía sin noticias con apasionamiento que hoy se dedica a lo mejor que tenía yo pues la verdad a ídolos de la canción no grande grandes actores actrices no infecto sí fueron enormemente popular populares

Voz 0772 13:48 porque lo escuchábamos también en en este corte de del documental de Televisión Española el número de bajas en el lado español para ser unos pocos meses de guerra fue fue muy alto no y sin embargo ese vendió más la imagen de de esa ola de patriotismo de ese éxito en el campo bélico sobretodo el el posible reflejo internacional que podía tener de todo yo de lo que hablábamos al principio no

Voz 4 14:14 sí en efecto lo que pasa es que claro como saber mejor que yo uno de los mayores errores que en la actualidad se cometen muy frecuentemente es aplicar el pasado en valores del presente entonces es a esos muertos que hubo lo que los británicos llaman de una forma muy brutal la factura del carnicero de esa guerra era asumido por la opinión pública es decir la opinión pública comprendía perfectamente que esa grandeza en la que se creía tenía un precio en la prueba de eso es en no dejó de haber

Voz 0772 14:54 Marta ha sido claro casi más caros

Voz 4 14:56 S caros y héroes claro entonces no dejó de haber voluntarios pero en cifras que era más que suficientes para cubrir las bajas no iría antes hemos hablado deprimido Donell pues surgen también otros héroes pues cornetas casi una heroicidad incluso a un perro al que ese que acompaña a un batallón a su batallón a través de toda clase Fitur de etc entonces dentro de eso pues esa exaltación pues ya te digo a la opinión pública acepta esa tarifa hasta que hay es unos motivos porque acaba la guerra hasta que ya se considera que se ha llegado a un nivel de pérdidas de vidas humanas que no justifica el seguir eh el lanzarse a un abierta invasión de Marruecos suponiendo que hubiéramos tenido fuerzas y medios para ello entonces el propio Alarcón cambia totalmente su visión de la guerra no de una visión heroica con la que empieza llega un momento en que dice bueno basta ya es suficiente irse sudor emotivos que llevará firmar la paz

Voz 6 16:08 esa paz que se firmó en mil ochocientos sesenta con el Tratado de Wad Ras y podríamos decir que fue ventaja

Voz 0772 16:16 eso para para España el resultado final de la guerra

Voz 4 16:20 pues me da la verdad es que en en términos relativos ventajoso no e hice mira con objetividad realmente el precio fue excesivamente alto para los resultados obtenidos era que hace volver vas las

Voz 0772 16:37 principio no

Voz 4 16:38 pues prácticamente se logró se mejoraron las eh la fe de los límites fronterizos de Ceuta y hubo un photocall más eh resultados concretos es que también hay que tener en cuenta una cosa esa es hay O'Donnell jugaba un equilibrio muy delicado porque si el Ejército español hubiera continuado su ataque es muy posible que el sultán hubiera sido derrocado Isidre en plantado el caos en Marruecos entonces adonde él era muy consciente de que no podía permitirse el lujo de tener a un vecino como Marruecos en en manos de la anarquía entonces llega un momento en que se lo buenas que aparte hoy por la opción de la opinión pública de las bajas etcétera etcétera Illes que eh no puedo desestabilizar a Marruecos y crear un problema aún mayor que el que intentado resolver no yo creo que tiene es positivo de ese punto de vista que se opusiera a término la guerra lo que pasa que claro eh a toro pasado uno se puede plantear si hubiera sido eh serán necesarias a Guerra para obtener esos resultados

Voz 0772 17:53 bueno todo esto y mucho más lo podemos descubrir a través de esta fascinante lectura del libro españoles a Marruecos la guerra de África mil ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta publicado de una manera fascinante como decíamos antes con ilustraciones históricas de estas del siglo XIX que recrean de una manera muy viva lo que allí sucedió en las ciudades de Ceuta y Tetuán en este conflicto entre españoles Marruecos el autor de este libro Julio Albi de la Cuesta no has estado ilustrando en los últimos minutos acerca de este momento de la historia más romántica de el de la Historia de España del siglo XIX español Julio Albi de la Cuesta muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia