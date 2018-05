Grandes mujeres de la Historia

Voz 1 00:00 permítanme que les cuente el final es la historia en el último científico que trabajó aquí era matemático astrónomo físico y cabeza de la Escuela de filosofía neoplatónica en Alejandría asumir sus éxitos fueron extraordinariamente variados para una persona de su época se llamaba Hipatia nació en esta ciudad en el año trescientos setenta después de Cristo

Voz 2 00:29 ahora visto era una época en que la derecha no tenían elección

Voz 1 00:36 estaban consideradas como objetos en propiedad sin embargo Hipatia se movió con libertad inconscientemente entre el mundo tradicional masculino K dos Estados cuentan que era de una gran belleza munición que tuvo muchos admiradores bueno tenía interés en casarse

Voz 0772 00:57 escuchamos la voz de nuevo su compañero José María del Río el mítico personaje de Carl Sagan esa voz en castellano hemos recuperado un fragmento de la serie Cosmos en donde Sagan hablaba de una figura que los últimos años ha convertido pues en un referente de lo que fueron las mujeres en la antigüedad de esas mujeres científicas que por desgracia han sido borradas de de la historia por infinidad de de circunstancias no la figura de de Hipatia de Alejandría como lo escuchábamos abrasan en el siglo IV es una figura referente pues un perderá protagonista no de todos los avances que sucedieron en aquella época en muchos de los cuales han seguido coleando hasta hasta nuestros días pero que por ser mujer no solamente fue un criminalmente asesinada de una manera bastante bastante brutal sino que además ha sido olvidada con el paso de del tiempo hasta hasta nuestros días Mujeres en la Historia es el título de un libro en donde se recoge la biografía de muchas de estas grandes protagonistas del pasado que por desgracia con la mismas circunstancias que rodearon a la figura de de Hipatia puedes han quedado en un segundo plano no yo hace unas semanas en ese Cronovisor que dedicábamos a mí eres científicas yo decía medio en broma medio en serio una frase que me dijeron en la carrera no que detrás de un gran hombre siempre hay una mujer sorprendida no que viene un poco a reflejar la la idea de cómo esa sociedad patriarcal ese machismo a lo largo de de miles de años pues ha caracterizado un poco el esquema de la sociedad que tenemos en la en la actualidad Sandra Ferrer bienvenida a Ser Historia

Voz 3 02:44 hola qué tal encantada son trozo

Voz 0772 02:46 eres la autora de este libro Mujeres en la Historia tiene una página web también que recomiendo desde aquí Mujeres en la Historia punto com ese periodista experta en eh historia de las mujeres ha publicado por ejemplo con útiles también Breve historia de la mujer o también otro trabajo mujeres silenciadas en la Edad Media Sandra parece de Perogrullo no a parte de la introducción que yo también hecho un poco que encamina un poco a la a la posible respuesta pero cuál es la principal razón por la que nos hemos olvidado de tantas mujeres

Voz 3 03:19 bueno yo creo que hay dos razones la primera que la historia la han escrito los hombres y la segunda que muy pocas mujeres sobre todo en la Antigüedad pudieron alcanzar cierta notoriedad en aspectos como la política la ciencia el arte porque no se las dejó

Voz 0772 03:38 además volviendo un poco a nuestros días no lo comentaba ahora es cierto que esta sociedad patriarcal machista ha caracterizado no el desarrollo de del ser humano en los últimos miles de años se habla también que la prehistoria quizás la sociedades eran más matriarcal es que patriarcales y seguramente el rol de la mujer fuera absolutamente distinto no pero algo está fallando no en nuestra sociedad actual cuando todavía tenemos que estar haciendo pues casi estos homenajes como hacemos ahora en Ser Historia a mujeres olvidadas de la historia no del del pasado porque yo creo que el el problema de todo ello radica en la educación yo recuerdo cuando acababa la carrera yo estudié del año noventa el noventa y cinco en la Universidad de Valladolid ya en aquella época ya estaban pues con con esos eh y esos números de Mujeres a cargo bueno al frente de cargos públicos que para unos les parecía algo normal para otros pues que es hora de discriminación positiva no no estaban muy de acuerdo ha pasado más de una generación desde entonces lo vemos todos los días en las noticias el problema sigue estando ahí no cuál es la la la base de de ese fallo quizás la educación

Voz 3 04:49 yo creo que efectivamente es la educación muy bueno que la sociedad tiene que van cambiar mucho ahora hace poco leía un libro sobre feminismo que hablaba sobre los grandes logros de del feminismo del siglo XX no como el derecho al voto y venía a reflexionar sobre el hecho de que porque hubo una le hiere es importante pero porque cambia una ley no cambia todo no sociedad el cambio de una ley es importante pero no es el final del camino es decir yo creo que está muy bien que las mujeres hayamos alcanzado ciertos derechos sobre todo a lo largo del siglo XX que es cuando explosión han todos los derechos principales que durante siglos estuvieron luchando las mujeres como el derecho al voto como el derecho a la universidad el derecho a la educación pero falta mucho mucho camino sobre todo de pequeño alcance que digo yo las familias en los hogares en las escuelas a hay que dar ejemplos bueno lo que yo creo que el movimiento se demuestra andando sí pienso que la sociedad cambiará el día que nuestros hijos no se sorprendan cosas sobre cosas tan absurdas como que pues un niño tenga que poner la mesa o de la misma manera que sea poner una niña o que una mujer sea ingeniero de la misma manera que lo es un hombre el desde yo creo que estamos en el buen camino yo por ejemplo una pequeña anécdota el domingo estaba haciendo un trabajo con mi hija sobre Marie Curie lee el nombre hice mamá pero esta señora no sea Marie Curie se va Marie es Love ska y digo ya pero el nombre del marido porque en su época pues

Voz 4 06:29 de ese era la norma

Voz 3 06:31 cuando una mujer se casaba asumirá el Marie el nombre del marido me puso una cara como si lo hubiera hablado de que había hambre entra o marciano por casa pues yo creo que eso es un cambio Un es una anécdota un poco tonta algo pero bueno esas pequeñas cosas que hacen que las niñas de día tienen que empezara a haber la El Mundo muy distinto a cómo lo ven lo vemos nosotras que son sus madres o incluso a sus abuelas au mis abuelas en este caso y que los niños también lo vean como algo normal que cuando llegue tengan un libro en la mano de Historia y les hablen de Cleopatra o les hablen de Hipatia o de cualquier otra mujer del pasado no lo vean como algo como algo que sea extraño sino como algo que sea pues normal lo que pasa es que claro romper esas barreras es difícil porque claro tú coges ahora un libro de historia evidentemente el ochenta por ciento del relato es otro dato masculino entonces hay que hacer un esfuerzo es lo que decía antes las leyes ya están pero es un esfuerzo por parte de todos normalizar el hecho de que cuando se hable de arte se hable de sí pero también se hable de eso fue Nisman Guisola por ejemplo o de Artemisa sí o de cualquier otra pintora que que realmente se lo merezca porque tenga una calidad artística que se lo merezca pero que estén al mismo nivel que se explique también a los niños por en aquellas épocas las mujeres pues quizá no alcanzaron la notoriedad que alcanzaron porque no lo han cancelaron yo creo que tenemos en nuestras manos yo yo que tengo hijos pequeños el el nivel de sorpresa que tienen es drástico y tú les pones un caramelo de pues como lo que explicaba antes de Marie Curie al momento quieren saber más y creo que estamos dejando perder esa posibilidad porque a partir de la educación luego hubiera el respeto vienen muchas otras cosas que evitarían pues mal es tan tremendos que tenemos hoy en día en la sociedad como la violencia machista y como tantas otras cosas que vienen por supuesto de de una educación muy machista y muy de tratar a las mujeres como si fueran pues esos seres inferiores creo como durante siglos en las trato

Voz 0772 08:43 Sandra Ferrer es has comentado que en este siglo XX XXI pues sabido muchos avances en cuestión de de leyes que que normalizan no la la situación de la mujer en contraposición a la a la del hombre cuál es la época en la historia de mayor olvido de mayor presión si es que existe aún hay no no ha sido siempre pues la la misma tónica exista alguna alguna época en donde la mujer haya sido especialmente perseguida o o olvidada

Voz 3 09:11 bueno más que más que pocas podríamos hablar también de de civilizaciones es curioso porque cuando si haces un repaso muy rápido de la historia antigua por ejemplo las tres grandes civilizaciones Roma Egipto Egipto oí Grecia es curioso que en Egipto por ejemplo había unas leyes que favorecían a las mujeres tenían derecho al divorcio tenían ciertas leyes podían tener propiedades en cambio en Grecia que siempre lo hemos entendido como la Ana de la democracia de de la filosofía del pensamiento pues será las una de las sociedades más misoginias que hubo en la antigüedad el jinete CEO como espacio de reclusión de las mujeres fue un

Voz 4 09:53 una lacra para para

Voz 3 09:55 muchas mujeres de de la época de la antigua Grecia luego por ejemplo pues no se podríamos decir que la Edad Media también las mujeres estuvieron muy silenciadas pues curioso que en contraposición con la Edad Moderna que se la época que que le sigue en la Edad Media es curioso que encontramos a ambos los nombres de mujeres que poco a poco se van rescatando y que bueno que fueron grandes pensadora las grandes erudita sobre todo los monasterios esto es un una una línea de estudio que yo creo que es súper interesante que muchas mujeres renunciaban al matrimonio y entraban en conventos en los cuales podían desarrollar su tu sus conocimientos científicos existe una mujer que más el de Garda de Bingen que yo siempre digo que si hubiera sido hombre estarían todos los libros de texto de la Edad Media porque compuso obras musicales escribió una lengua ella misma se inventó una lengua escribió uno de los primeros manuales de Ciencias Naturales de la Edad Media que más hizo obras de teatro asesoró a emperadores el propio Federico Barbarroja la invito a su castillo a que le asesorara en cuestiones políticas es decir que fue una época que tradicionalmente la Edad Media época oscura pero también la hubo mujeres que las ciudades en los gremios pues pudieron trabajar mucho en cambio la Edad Moderna que es una época que hay grandes luces como el nacimiento bueno el Renacimiento el Humanismo etcétera etcétera las mujeres vivieron una de las uno de los episodios más tremendos que fue el de la caza de brujas que se calcula que historiadores que hablan de de auténticos genocidios que bueno las mujeres estaban totalmente recluidas y totalmente atemorizada sobre todas las mujeres que se dedicaban a a las ciencias naturales su que conocían los entresijos de la de lo lo para que servían las hierbas las mujeres que ejercían de comadronas las mujeres que ejercían ciertos aspectos de la de la sanidad femenina pues bueno estuvieron en el punto de mira ahí fue un retroceso muy grande las mujeres se se retiraron de los gremios no se les permitió trabajar en muchos en muchas ciudades es decir que bueno Historia de las mujeres yo creo que habría para para escribir muchos libros y para hacer muchas asignaturas de universidad porque como es bueno fueron muchas épocas realmente dramáticas para las mujeres

Voz 7 12:28 cuantos desean pregunta

Voz 8 12:31 por qué no Cain las estrellas del cine pero vosotros que conocéis lo que dijeron los sabios sabéis que las estrellas ni su en mitad solo ante es año este siguiendo el curso más jamás con el cine por qué la perfección del círculo reina en los cielos las estrellas jamás han caído ni cae

Voz 5 13:00 pero y aquí

Voz 8 13:03 diez aquí los cuerpos si cae en su movimiento no es circular sino recto mirado otra otra diez qué misterioso prodigio creéis que Xesco

Voz 10 13:22 Temas

Voz 0772 13:26 escuchamos un fragmento de la película Hipatia y de Amenábar en donde se dio a conocer hace relativamente pocos años la figura de esta científica del siglo IV en la época Alejandrino que acabó como decía antes pues perseguida un poco por la por la religión por el la incomprensión de de de la religión y la obcecación de muchos líderes religiosos a la hora de intentar poner hay por la fuerza las bases de un pensamiento Sandra Ferrer autora de este libro Mujeres en la Historia hay lleva también la la web Master podremos decirlo así de esa página maravillosa Mujeres en la Historia punto com hasta qué punto las religiones han sido también el el látigo más perverso que ha atacado a la mujer a lo largo de la historia

Voz 3 14:19 bueno por desgracia las religiones lo que han hecho ha sido sentar la la base moral de de la misoginia de de la sumisión de las mujeres en vez de definir una corpus teórico digamos de de pensamiento religioso que igualara a hombres y mujeres por desgracia las las grandes religiones sobre todas las grandes religiones monoteístas han terminado en muchas ocasiones estando de manera exagerada a las mujeres lo que es realmente curioso es que muchas de estas religiones beben de fuentes antiguas

Voz 4 14:56 eh que también tenían estas teorías que que hablaban de

Voz 3 15:03 bueno pues que las mujeres eran las causantes de todo mal yo siempre pongo el mismo ejemplo que volviendo a la antigua Grecia tenemos dos dos grandes ejemplos en la antigua

Voz 4 15:13 edad la Pandora griega Illa Eva judía Pandora en la mitología griega es la

Voz 3 15:21 causante de todos los males cuando abre su famosa Caja expande todas las enfermedades y desgracias por el mundo Eva Nos dice el Génesis que también es la culpable de que el hombre sea expulsado del paraíso es decir todas las

Voz 4 15:35 e ideas alrededor de la

Voz 3 15:38 es de las grandes religiones y de las de los grandes mitologías incluso en general las que sean las que incluso han llegado a a a tomar el poder de manera tradicional siempre las mujeres han quedado en un segundo plano lo que no quiere decir que hubiera grandes momentos en la historia de las religiones en las que las mujeres tuvieron un importante papel y que ahora se está recuperando de Haro hace poco leí un libro de un monje italiano que rescata el papel de las mujeres en la vida de Jesús y como pone de manifiesto que Jesús siendo un un maestro judío en una sociedad en la que las mujeres eran poco menos que cosas Él aceptó que las mujeres fueran discípula igual que los hombres tuvo una visión igualitaria podríamos decir de de todo aquel que les seguía le daba igual que fueran hombres que que fueran mujeres este papel importante de las mujeres este monje italiano siempre destacan su libro que que el hecho de que fueran tres mujeres las que descubrieran el cuerpo de Jesús si hubieran sido hombres les hubiera dado mucha más importancia

Voz 4 16:49 en cambio el le da la

Voz 3 16:52 la importancia que cree que tiene el hecho de que Jesús les diera este este cierto protagonismo que luego poco a poco es verdad que los primeros años del cristianismo sí que hubieron día con hubieron subieron mujeres que tuvieron cierto poder irrelevancia en en en el mundo del cristianismo pero poco poco pues todos sabemos la la historia cómo cómo ha ido evolucionando

Voz 0772 17:14 yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay muchas mujeres de de la antigüedad de la Edad Media Moderna Contemporánea que merecen estar en bueno pues en no voy a decir en en la altares no porque nos retrotraemos un poco al mundo al mundo eh religioso no pero sí en ese altar del reconocimiento social del reconocimiento en definitiva histórico por los las virtudes que tuvo a lo largo de la historia pero no sé si estarás conmigo yo por ejemplo focalizado esta pregunta te la focalizó en dos personajes que conozco muy bien no uno es la princesa de Éboli Doña Ana de Mendoza en el siglo XVI que ha sido tomada como adalid del del feminismo por algunas corrientes contemporáneas Si la la figura de la reina Hatshepsut que bien es cierto que en la época faraónica donde ella vivió pues es como lo comentabas tú antes no Sandra el el hecho de que las mujeres tenían una serie de de de de derechos que en otras culturas de del mundo antiguo no tenían pero también es cierto que fueron sometidas no a S el mundo patriarcal no la propia reina Hatshepsut por ejemplo en el momento de ser coronaba ella aparece representada como un hombre con barba con falda sin pecho es decir la la tipología normal de la anatomía de de un tumbaron no de un de un hombre sin embargo en época contemporánea como que se intentó dado magnificar no el el el papel de de estas mujeres y sobre todo por ejemplo de la princesa Devon y que estoy convencido de que muchas esta es en la actualidad que que la toman como bandera como adalid de de muchos de sus ideales la princesa de Vueling en el siglo XVI con ese contexto en el que ella vivía hay que de alguna forma lo tomaba como la normalidad su su su entorno natural se sorprendería no de pero estas mujeres que dice Si yo no decía nada de eso ni de defendía no también corremos el riesgo como digo de de tergiversar un poco la historia magnificar el el papel de algunas de estas mujeres sobre todo por el contexto que les tocó vivir que nadie me entienda Maale que no estoy aquí hablando mal de de mujeres en el pasado ni nada parecido pero no es ese estarás de acuerdo en eso que estoy exponiendo sobre todo en estos dos casos de la princesa de Éboli de la reina Hatshepsut

Voz 3 19:22 estoy plenamente de acuerdo yo cuando buscó información y biografía sobre mujeres desde el pasado creo que hay que colocarlas en el lugar que les toca no cometer el error a veces es cuando lees algún titular así un poco lo magnifica así como muy exagerado no es la primera feminista no haber las mujeres no tuvieron concepción de lo que significaba ser feminista hasta sí lo diecinueve quemadura en todas las ideas de la misma manera que las revoluciones en el pasado a las mismas que que en tiempos actuales sí que es cierto que existieron muchas mujeres con conciencia de de dignidad como persona que yo creo que eso es lo importante que estas mujeres creían que tenían que ser dignas por el simple hecho de ser seres humanos punto a partir de ahí lucharon a su manera porque evidentemente ni en la Edad Media ni ni en ni en el antiguo Egipto me imagino yo a muchas mujeres dispuestas a hacer una manifestación feminista sea eso sería tergiversar como tú bien decías la la historia sí que son ejemplos que no sirven para demostrar pues que las mujeres si se las hubiera dejado hubieran sido igual de faraones igual de de bonos Reyes igual de bueno gobernadores que que cualquier hombre simplemente sea yo creo que son ejemplos esto lo lo aprendí muy bien de de una mujer de la Edad Media que se llama Cristina de Pizarro que está está también está considerada la primera feminista de la historia bueno esta mujer era una mujer viuda que se tuvo que ganar la vida como pudo el sacar a sus tres hijos adelante no se le ocurre otra cosa que ponerse a escribir algo totalmente inaudito para su tiempo no sólo lo consiguió sino que además escribió un libro en el cual el un libro de ciudad de las Damas lo hizo es coger ejemplos de del pasado de reinas de mujeres de bueno de la Antigüedad que ella encontró que ya tenía su mano porque había trabajado en la corte del rey de Francia para simplemente demostrar que las mujeres eran igual de capaces cuando se les daban las herramientas que los hombres para ejercer cualquier disciplina que se les pusiera delante casos como el que tú has citado de de la princesa de Éboli o de Hatshepsut pues bonus son yo me imagino que son situaciones excepcionales porque es verdad que en en el antiguo Egipto las mujeres eh del pueblo digamos tenían ciertos derechos pero la realeza era única y exclusivamente potestad del faraón las mujeres lo único que hacían era legitimar la divinidad de los hombres que accedían a al trono entonces claro un caso como el de Hatshepsut pues no dejó de ser excepcional porque como tú bien decías pues encima se vistió como nombre no entonces bueno son historias que a veces también dan pie a a pues bueno lo que yo siempre digo no que hay hay hay vidas que son parecido parecen sacadas de una novela o de una película no entonces bueno pues llaman la atención son importantes para dar un ejemplo pero de esto de de del hecho de que las mujeres si hubieran las que hubieran podido llegar o hubiera dejado pues hubieran sido capaces como cualquier otra otro hombre de de ejercer el poder o la ciencia o escribir o pintar un cuadro

Voz 0772 22:45 yo recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad de Valladolid que lo decía antes en a comienzos de los años noventa finales de los ochenta prácticamente se puso de moda no la los ensayos los libros que recreaba la vida cotidiana hoy la vida cotidiana es uno de esos aspectos más conocidos más llamativos dentro de la historia ya en los últimos años parece que hay un florecimiento de de esas inquietudes e interés por reconocer la vida de la mujer en a lo largo de la historia en sus diferentes momentos y sobre todo a las vidas de de protagonistas olvidadas de de esa historia no yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar para normalizar lo que sirva una vez más de de Pilar de sustento para cambiar es difícil pero para cambiar de alguna forma la la la moda de la la forma de pensar mejor dicho Sandra Ferrer periodista especializada en Historia de la Mujer recomiendo a todos los que nos están escuchando que entren en su página web Mujeres en la Historia punto com donde van a encontrar referencia todos sus trabajos sus libros y un montón de entradas a mujeres de la historia que merecen merecen mucho más de lo que se ha dicho sobre ellas Sandra lo dicho muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 3 24:02 otros