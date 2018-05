¡Viva Homeland!

Voz 0313

00:24

ni corta ni perezosa renuncia al cargo cuando eso en la tele me dije eso en la vida real no pasa y es verdad que no pasa no hay más que ver a Trump por ejemplo el follón que está montando por todo el mundo para salvar el culo en casa o el errático complicado y en ocasiones surrealista rumbo que mantiene el mal llamado conflicto catalán y digo me han llamado porque el problema catalán sí pero también español iré responsables de lo que está ocurriendo los hay dentro y fuera de Cataluña no voy a extenderme en analizar la elección de Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat ni en sus discursos sin un solo guiño ni uno solo de complicidad a los que no piensan como él pero que también son catalanes no endeble básicamente porque no merece la pena es verdad que ya tenemos president es verdad algo es algo pero sigo pensando sinceramente que estamos en un bucle Pervez eso peligroso Ike no parece que nadie tenga ganas ni capacidad para sacarnos de él así que espero con ansia el próximo capítulo de Homeland haberse allá algo que me sorprenda y que me con mueva aunque sea mentira